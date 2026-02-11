Mais quelle est l’origine de la Saint-Valentin ?

Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi que des roses rouges qui sont l’emblème de la passion.

D’où vient réellement la Saint-Valentin, que l’on célèbre tous les ans le 14 février (a.d. XVI Kalendas Martias) ? L’origine fait l’objet de débats et il existe plusieurs théories qui remontent à avant les dîners aux chandelles, les roses rouges et les chocolats en forme de cœur. L’une d’entre elles voudrait que la fête trouve une résonance dans Les Lupercales de la Rome Antique, fêtes païennes célébrées en l’honneur du dieu Lupercus, divinité de la fertilité. Âmes sensibles s’abstenir : Ayant lieu du 13 au 15 février, ces festivités étaient marquées par des rites païens et des sacrifices d’animaux. Les jeunes hommes couraient ensuite nus dans les rues en frappant les passants, en particulier les femmes, avec des lanières de peau d’animaux sacrifiés, censées favoriser la fécondité…

Dans tous les cas, il a été officiellement reconnu par l’Église catholique romaine que saint Valentin était une personne réelle ayant vécu au IIIe siècle, qu’il a été martyrisé et enterré le 14 février dans la banlieue de Rome.

On retrouve aussi cette fête au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux, car l’on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s’apparier. Restée vivace dans le monde anglo-saxon, comme Halloween, cette fête s’est ensuite répandue à travers le continent à une époque récente.

L’on retrouve ce même rapprochement de la Saint-Valentin avec les amoureux dans les poèmes d’Othon de Grandson, vivant en Angleterre, de Chaucer et de son contemporain Charles d’Orléans (1394-1465) alors retenu captif en Angleterre qui fait souvent allusion à la Saint-Valentin, jour où les amoureux se choisissaient leur partenaire ou renouvelaient leur serment. Selon Marc-René de Voyer d’Argenson (1722-1782), Charles d’Orléans aurait choisi ce saint comme patron des amoureux en souvenir de la « cour d’Amour » que tenait chez elle sa mère Valentine Visconti, mais peut-être, résidant alors en Angleterre, n’a-t-il fait que reprendre les mêmes sources folkloriques que Chaucer ?

Valentin de Terni fêté le 14 février est désigné par l’Église catholique comme saint patron des amoureux avec le pape Alexandre VI qui lui donne le titre de « patron des amoureux » en 1496, ce qui n’empêche pas l’Église de combattre la tradition du valentinage.

Les documents sont assez abondants jusque vers le milieu du XIXe siècle pour permettre de constater l’extension de la coutume dans l’aristocratie européenne puis sa diffusion dans le milieu populaire au XVIIIe siècle, ce qui explique que la Vie des Saints d’Adrien Baillet en 1704, ne mentionne pas encore, dans la rubrique consacrée à Saint-Valentin, le fait qu’il serait le patron des amoureux.

La Saint-Valentin comme fête commerciale se développe aux États-Unis au milieu du xixe siècle, avec la vente de cartes qui rappellent les petits billets que s’échangeaient le Valentin et sa Valentine.

La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au xxe siècle. Plusieurs saints différents des premiers temps du christianisme, nommés Valentin, sont en effet l’objet de vitae hagiographiques légendaires. Cette confusion des origines explique que la fête religieuse de Saint Valentin a été rayée du calendrier liturgique romain en 1969 par le pape Paul VI, mais a été conservée dans les calendriers régionaux.

Au xxe et xxie siècles, la Saint-Valentin reste une fête commerciale pour certains, une occasion de célébrer l’amour pour d’autres.















