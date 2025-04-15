Quels sont les meilleurs et les pires beurres ? Faites le bon choix…

Produit iconique du patrimoine culinaire français, le beurre est omniprésent dans nos cuisines, qu’il soit doux ou demi-sel, cru ou pasteurisé, industriel ou artisanal. Mais tous les beurres ne se valent pas. Derrière un emballage doré ou des promesses de terroir se cachent parfois des produits médiocres, à la composition douteuse ou au goût insipide. À l’inverse, certaines marques se distinguent par la qualité de leur matière première, leur méthode de fabrication et leur saveur incomparable. Suivez le guide bien beurré…

Où trouver le meilleur beurre hors grande surface ?

Directement à la ferme ou en coopérative

Elles sont nombreuses à faire et vendre directement leur lait et beurre, à vous de vous renseigner dans chaque département.

Crémiers-affineurs

Marchés, fromageries indépendantes (Ker Ronan, Le Darz, Baléou, Conquet, Bois Louvet, E. Graindorge, Réo, Quatrehomme, Androuet, Chez Virginie…) qui propose des beurres crus à la coupe de très haute qualité.

AMAP et marchés de producteurs

Accès à des beurres fermiers, souvent bio, issus de lait non standardisé, parfois cru et baratté à la ferme.

Concours agricoles

Les beurres primés au Concours Général Agricole (Le Gall, Allassac, Beillevaire) sont souvent gage de qualité.

Nécessaire : beurre cru, beurre de baratte, beurre fermier, beurre AOP ou IGP.

10 producteurs fermiers ou artisans en France hors Bretagne et Normandie

Ferme de Raffin – Ardèche

→ Site

Beurre fermier bio au lait cru, sans conservateurs, baratté à la ferme. Exploitation engagée dans l’agriculture paysanne (AB, Bleu-Blanc-Cœur).

Sèvre & Belle – Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres)

→ Site

Laiterie coopérative produisant un beurre AOP Charentes-Poitou, baratté lentement à partir de crème maturée. Existe en version bio.

Ferme Fontaine – Saint-Sauveur-d’Émalleville (Seine-Maritime)

→ Site

Beurre cru demi-sel fabriqué à la ferme, à partir de lait de vaches Jersiaises et Prim’Holstein. Vente directe sur les marchés locaux.

Les Vaches de Fadainville – Seraincourt (Val-d’Oise)

→ Site

Ferme francilienne bio produisant du beurre doux fermier au lait cru. Vente directe et en circuit court via Localie ou AMAP.

Ferme des Trente Arpents (Groupe Rothschild) – Favières (Seine-et-Marne)

→ Site

Production fermière prestigieuse issue d’un seul troupeau, beurre cru de baratte utilisé par de grandes tables parisiennes. Fabrication en pot de grès ou à la motte, en quantités limitées.

Beillevaire – Machecoul (Loire-Atlantique)

→ Site

Beurres de baratte artisanaux, à la motte ou moulés, disponibles dans leurs boutiques ou en ligne. Référence parmi les crémiers-affineurs.

Laiterie d’Allassac – Corrèze

→ Site

Producteur régulièrement primé au Concours Général Agricole. Beurre extra-fin, au lait local, très recherché en circuits courts.

Ferme de la Tremblaye – La Boissière-École (Yvelines)

→ Site

Ferme familiale en agriculture biologique, produisant un beurre cru de qualité exceptionnelle, vendu à la coupe dans plusieurs crémeries parisiennes.

Ferme de l’Esterlou – Lozère

→ Site

Petite production de beurre cru de baratte au lait de vaches Montbéliardes, nourries à l’herbe, dans une ferme bio de moyenne montagne.

Fromagerie du Val d’Ayas – Hautes-Alpes

→ Site

Fabrication artisanale de beurre de baratte au lait cru, en altitude, à partir de lait de troupeaux alpins. Goût très aromatique.

10 producteurs fermiers ou coopératives en Normandie

Isigny Sainte-Mère – Isigny-sur-Mer (Calvados)

Coopérative emblématique labellisée AOP, réputée pour ses beurres de baratte doux ou demi-sel, crus ou pasteurisés.

→ isigny-ste-mere.com Fromagerie Réo – Lessay (Manche)

Producteur artisanal de camembert au lait cru, fabrique aussi un excellent beurre de baratte au lait cru.

→ fromagerie-reo.com Fromagerie Durand – Boissey (Orne)

Ferme familiale proposant du beurre cru, crème fermière, yaourts et fromages. Vente à la ferme.

→ fromageriedurand.fr Laiterie d’Isigny – Isigny-sur-Mer (Calvados)

Entité complémentaire d’Isigny Sainte-Mère, avec production artisanale et exportation haut de gamme. Présente dans les meilleures crémeries. Ferme du Bois Louvet – Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière (Calvados)

Producteur de beurre cru de baratte à partir de lait de vaches normandes nourries à l’herbe, sans OGM.

→ Lien direct Ferme des Peupliers – Flipou (Eure)

Entreprise familiale qui fabrique son propre beurre doux ou demi-sel à partir du lait entier produit sur place.

→ fermedespeupliers.fr Fromagerie E. Graindorge – Livarot (Calvados)

Célèbre pour ses fromages AOP, la maison produit aussi un excellent beurre fermier, parfois en édition limitée.

→ graindorge.fr Ferme de la Mésangère – Montviette (Calvados)

Productrice de lait cru, crème, beurre fermier moulé à la main, très présent sur les marchés bio locaux. Laiterie de Saint-Pair-sur-Mer – Manche

Petite structure artisanale connue localement pour la qualité de sa crème épaisse et de son beurre de baratte demi-sel. La Chèvrerie des Poitevins – Le Hom (Calvados)

Bien que centrée sur le fromage de chèvre, cette ferme mixte propose aussi du beurre fermier au lait de vache issu de son troupeau.

11 producteurs fermiers ou artisans en Bretagne

GAEC de Kervannes – Plonéour-Lanvern (Finistère)

– Plonéour-Lanvern (Finistère) → Site

Beurre de baratte moulé à la main, production 100 % à la ferme, vaches nourries au foin et luzerne.

Beurre de baratte moulé à la main, production 100 % à la ferme, vaches nourries au foin et luzerne. Ferme de la Sablonnière – Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine)

– Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine) → Site

Produits frais fermiers : beurre, lait ribot, yaourts. Vente directe à proximité de Rennes.

Produits frais fermiers : beurre, lait ribot, yaourts. Vente directe à proximité de Rennes. Ferme de la Renaudais – Plouër-sur-Rance (Côtes-d’Armor)

– Plouër-sur-Rance (Côtes-d’Armor) → Site

Beurre, crème, lait pasteurisé, riches en oméga 3. Membre du réseau Bleu-Blanc-Cœur.

Beurre, crème, lait pasteurisé, riches en oméga 3. Membre du réseau Bleu-Blanc-Cœur. Bergerie de Kroaz Min – Lannion (Côtes-d’Armor)

– Lannion (Côtes-d’Armor) → Site

Beurre de vache et de brebis au lait cru. Exploitation labellisée Agriculture Biologique.

Beurre de vache et de brebis au lait cru. Exploitation labellisée Agriculture Biologique. Ferme Gwel Ar Mor – Saint-Pabu (Finistère)

– Saint-Pabu (Finistère) → Site

Yaourts, fromages blancs et beurre en vente directe. Élevage en plein air sans OGM.

Yaourts, fromages blancs et beurre en vente directe. Élevage en plein air sans OGM. Ferme de Bellevue – Brélès (Finistère)

– Brélès (Finistère) → Site

Beurre cru bio, transformé à la ferme. Vente à la ferme et en marchés locaux.

Beurre cru bio, transformé à la ferme. Vente à la ferme et en marchés locaux. Ferme de Kerdel – Ploërdut (Morbihan)

– Ploërdut (Morbihan) → Site

Beurre demi-sel au lait cru issu de vaches nourries à l’herbe. Labellisé AB.

Beurre demi-sel au lait cru issu de vaches nourries à l’herbe. Labellisé AB. Fromagerie Ker Ronan – Quimperlé (Finistère)

– Quimperlé (Finistère) → Site

Beurres et crèmes au lait cru bio, fabrication artisanale. Vente en ligne et sur place.

Beurres et crèmes au lait cru bio, fabrication artisanale. Vente en ligne et sur place. Ferme du Kleuz – Plouguernével (Côtes-d’Armor)

– Plouguernével (Côtes-d’Armor) → Site

Petite production familiale, beurre cru battu à la baratte. Vente en direct.

Petite production familiale, beurre cru battu à la baratte. Vente en direct. Fromagerie Jean-Yves Bordier – Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)

– Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) → Site

Référence incontournable du beurre de baratte breton, malaxé à la main, apprécié des plus grands chefs.

Référence incontournable du beurre de baratte breton, malaxé à la main, apprécié des plus grands chefs. Le Vieux-Bourg – Plœuc-l’Hermitage (Côtes-d’Armor)

– Plœuc-l’Hermitage (Côtes-d’Armor) → Site

Un des plus vieux beurres de baratte breton. Après avoir été baratté une première fois et s’être reposé, il fait l’objet d’un deuxième travail en baratte.

Les 10 meilleurs beurres en grande surface

Vaubernier Bons Mayennais — Beurre doux primé, fondant et onctueux, goût de terroir. Tante Hélène — Beurre de baratte doux, bio, raffiné, discret mais haut de gamme. Beurre Bordier — Baratté à la main, doux ou demi-sel, texture souple, saveur intense. Isigny Sainte-Mère AOP — Cru ou pasteurisé, doux ou demi-sel, crème maturée lentement. Échiré — Baratte en tonneau bois, très faible humidité, apprécié des grands chefs. Grand Fermage au sel de Guérande — Demi-sel, sel IGP, bon rapport qualité-prix. Le Gall (bio ou baratte) — Fabrication traditionnelle, label AB ou Bleu-Blanc-Cœur. Paysan Breton — Beurre demi-sel classique, au lait breton, goût accessible et fiable. Casino Délices — Beurre de baratte doux ou demi-sel, bon goût, prix raisonnable. Auchan “La Sélection” Beurre de Baratte — Doux ou demi-sel, lait français, texture bien travaillée, goût lacté agréable. Une marque distributeur haut de gamme qui rivalise avec des beurres plus chers.

