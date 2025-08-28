Inopiné Festival 2025 : Questembert s’envole !

Les 29 et 30 août 2025, Questembert devient un écrin pour les arts de la rue avec la 6ᵉ édition de L’Inopiné Festival. Gratuit, festif, et à taille humaine, ce rendez-vous fait battre le cœur de la ville au rythme d’une quinzaine de spectacles, portés par des compagnies de toute la France. L’espace public s’anime de poésie, de burlesque, d’acrobaties et de théâtre engagé, transformant places, rues et halles en scènes à ciel ouvert.

L’Inopiné Festival affirme son identité de festival des arts de la rue pour cette édition qui emmène les spectateurs dans un voyage

ans les étoiles. Faire rêver, s’envoler, rester suspendu dans le ciel, partir dans une navette spatiale… tous ces rêves deviennent palpables et l’esprit s’allège et s’envole au contact des artistes qui vont faire de Questembert la base

de lancement pour un voyage dans l’espace et le temps. »

Nos coups de projecteur du festival

Entre le ziste et le geste – Cie Content pour peu

Vendredi 29 août, 19h30 – Parvis des Halles

Samedi 30 août, 14h – Parvis des Halles

Un mobile géant flotte au-dessus de la scène, marionnettes humaines et mime composent une chorégraphie tendre : un géant sur échasses guide un enfant dans ses premiers pas avant que celui-ci ne s’émancipe (programme officiel).

Poétique : Un ballet aérien sur la liberté et l’envol, où la grâce s’écrit sans un mot.

Trois – Cie Une de Plus

Samedi 30 août, 13h – Square Le Mauff de Kergall

Une parabole de la vie en trois corps complices, un bijou de poésie visuelle et chorégraphique (programme officiel).

Poétique : Trois silhouettes dessinent les âges de l’existence, entre fragilité et puissance.

La stratégie du dépôt de bilan – La Débordante Compagnie

Samedi 30 août, 14h30 – Collège Saint-Joseph

Une création 2025 mêlant danse et théâtre : cercle vivant, corps en jeu, interrogation sur la lutte et la beauté comme résistances (Les RIAS).

Poétique : Une assemblée debout, un souffle partagé : la beauté pour continuer à se battre.

Jogging – Cie Qualité Street

Samedi 30 août, 15h – Rue du Reliquaire

Un « clochard céleste » surgit de son bunker et remonte le temps, entre chaos burlesque, humour et poésie (programme officiel).

Poétique : Une odyssée loufoque dans l’histoire humaine, guidée par un vagabond visionnaire.

So bigger – Cie Ets Lafaille

Samedi 30 août, 15h30 & 17h30 – Place de la Libération

Un clown visuel, burlesque et poétique, dès 8 ans : un jeu tendre où l’ordinaire devient grandiose (programme officiel).

Poétique : Dans la rue, le rire s’élève en poésie, sculpté dans l’air et le silence.

Anti – Cie Maboul Distorsion

Samedi 30 août, 16h30 – Rue du 11 novembre

Une tragédie de rue inspirée d’Antigone, où costumes gonflables, fumigènes et effets visuels transforment une réflexion grave en farce visuelle (programme officiel).

Poétique : Une Antigone gonflable, absurde et lumineuse, rappelant la force de la révolte.

Kraken in the Kitchen

Samedi 30 août, 17h & 18h30 – Parvis des Halles

Quatre cosmonautes bricolent leur premier vol spatial : portés acrobatiques, machinerie tournoyante et humour en apesanteur (programme officiel).

Poétique : Des étoiles fabriquées de bric et de broc, pour un envol touchant et fragile.

Un os dans le Cosmos

Samedi 30 août, 17h15 – Place du Marchix

Un voyage suspendu vers l’inconnu, entre humour et imaginaire cosmique (Questembert.bzh).

Poétique : Une étoile minuscule dans l’infini, un fragment d’humanité jeté dans le ciel.

Gagarine is not dead – Cie Les Sanglés & En Corps En l’Air

Samedi 30 août, 18h15 – Stade municipal

Un hommage burlesque et acrobatique à la conquête spatiale : cosmonautes improbables, machinerie grinçante et émotion planante (Le Moulin Fondu).

Poétique : Gravité défie poésie : un envol vers les étoiles porté par le rire.

Rouge Merveille – Cie Rhizome

Samedi 30 août, 19h30 – Place Louis Herrou

Un solo vertical où une femme, suspendue au-dessus du vide, manipule un mécanisme d’horlogerie géante dans une rencontre délicate avec l’autre (Rhizome-web.com).

Poétique : L’équilibre devient merveilleux, un souffle suspendu entre vide et lumière.

Transbal Express

Samedi 30 août, 21h30 – Les Halles

Bal festif et joyeux qui clôture le festival dans une ambiance collective et musicale (programme officiel).

Poétique : Sous les Halles, la nuit devient fête, et le collectif danse comme un seul corps.

