Quels sont les jeux de société de moins d’une heure à avoir dans ses placards ?

Chaque année, la rentrée s’accompagne, et il n’est pas en notre pouvoir (encore) de déjouer les lois de la nature, du début de la saison automnale. Mais avec elles, vient le retour des réunions entre amis et parmi les activités phares, se retrouver autour des jeux de plateau arrive en belle position. Voici une belle sélection de jeux efficaces qui satisfont le plus grand nombre, tout en étant rapides (pour les amis qui ne sont pas particulièrement fan, mais que l’on arrive à soudoyez).

Carcassonne

Nombre de joueurs : 2-5 joueurs

Durée de la partie : 30 min.

Age : 8+

Commençons par un classique du genre. Dans le sud de la France, Carcassonne est célèbre pour les fortifications de l’époque romaine et du Moyen-Age. Les joueurs se disputent le contrôle de la région de Carcassonne et doivent maîtriser le développement du territoire en étant le plus malin dans le placement de ses partisans. Vos voyageurs, chevaliers, moines et paysans vous mèneront à la victoire !

7 Wonders

Nombre de joueurs : 2-6 joueurs

Durée de la partie : 30 min.

Age : 10+

7 Wonders vous plonge dans les cités antiques : vous gouvernez l’une d’entre elles et devez faire en sorte de la faire prospérer pour devenir la puissante. Le jeu se divise en trois âges, durant lequel vous devez créer une merveille. Vous avez trois manières de remporter la victoire : militaire, civile ou scientifique. Laquelle choisirez-vous ? Une version duel existe également pour jouer en duo.

Mysterium (Jeu coopératif)

Nombre de joueurs : 3-7 joueurs

Durée de la partie : 45 min.

Age : 10+

Ce jeu de rôle et d’enquête est une revisite réussie du célèbre Cluedo avec la dose de surnaturel que l’on affectionne particulièrement : un groupe de médiums se rendent dans le manoir du comté de Warwick, scène d’un crime vieux de 30 ans. Guidés par le fantôme, ils doivent interpréter qu’il leur envoie et résoudre le mystère afin de libérer l’âme errante, mais ils n’ont pour cela que 7 heures.

Chaque joueur joue un médium qui doit retrouver le meurtrier, le lieu et l’arme, mais le jeu se joue en équipe. Ici, ni Colonel Moutarde ni Mme Pervenche, mais le facteur, le boucher, la boulangère, etc.

Danny

Nombre de joueurs : 3-8 joueurs

Durée de la partie : 30 min.

Age : 14+

Coopérez, créez, existez. Voici les maîtres mots de ce jeu de carte créatif et coopératif. Vous vivez dans la tête de Danny. A tour de rôle, chaque joueur tire une carte d’idées, votre objectif est de faire deviner une idée parmi les 5 proposées. Pour cela, il faut créer une composition avec des illustrations tirées au sort. Mais attention, la vraie personnalité de Danny est cachée parmi vous et son but : vous faire échouer !

Gobbit

Nombre de joueurs : 2-6 joueurs

Durée de la partie : 15 min.

Age : 7+

Gobbit porte bien son nom : pour gagner, vous devrez attaquer les autres joueurs et gober leurs cartes, tout en protégeant les vôtres ! Sur les cartes figurent 4 animaux, déclinés en 3 couleurs différentes. Les animaux se mangent entre eux par la couleur et selon une chaîne alimentaire bien précise. Le but : être le dernier à avoir des cartes

Let’s Summon Demon

Nombre de joueurs : 2-5 joueurs

Durée de la partie : 20 à 35 min.

Age : 14+

Invoquons les démons dans ce jeu maléfiquement tentant ! Le but du jeu : collecter des âmes grâce à vos cartes pour en acquérir de nouvelles, recrutez des enfants et des animaux du voisinage, mais ne vous attachez pas trop à vos nouveaux amis : vous devrez rapidement les sacrifier pour invoquer de très méchants démons qui vous conféreront des pouvoirs diaboliques.

Le premier à invoquer 3 démons et à collecter 10 âmes remporte la partie.

Ligretto

Nombre de joueurs : 2-4 joueurs (jusqu’à 12 en additionnant plusieurs boites)

Durée de la partie : 10 min.

Age : 8+

Préparez-vous à tester votre rapidité dans ce jeu quelque peu turbulent. Chacun avec une couleur attribuée, tous les joueurs essaient en même temps de placer autant de cartes que possible en respectant l’ordre croissant de 1 à 10.

Si vous combinez deux boites de jeu de base de Ligretto de couleurs différentes, jusqu’à 8 joueurs peuvent participer. Et si vous utilisez les trois boites différentes, jusqu’à 12 joueurs peuvent participer. Cacophonie assurée, mais avec bonne humeur et éclats de rire !

Bonhanza

Nombre de joueurs : 2-6 joueurs

Durée de la partie : 15 min.

Age : 8+

Princesses Rebelles

Nombre de joueurs : 2-6 joueurs

Durée de la partie : 15 min.

Age : 8+

L’histoire de ce jeu de cartes est on ne peut plus originale : Les princesses des contes organisent un bal et invitent fées et animaux de la forêt, mais les princes tapent l’incruste sans y avoir été invités et veulent les demander en mariage… Le but du jeu est simple : Chaque joueur joue une princesse et pendant 5 manches, vous devez éviter de remporter des plis contenant des princes et le crapaud ensorcelé ! Un super-pouvoir personnalisé vous aidera à accéder à la victoire.

Skyjo

Nombre de joueurs : 2-8 joueurs

Durée de la partie : 30 min.

Age : 8+

Les chiffres sont la coqueluche de ce jeu qui est en passe de devenir aussi populaire que le Uno. Le jeu est aussi facile que les règles sont simples : le but est d’obtenir le moins de points possible en combinant astucieusement les cartes de sa main. La partie se termine lorsqu’un joueur atteint 100 points et celui qui a le moins de points à la fin de la partie est déclaré gagnant.

Skull King

Nombre de joueurs : 2-6 joueurs

Durée de la partie : 15 min.

Age : 8+

Les pirates dans l’âme trouveront leur bonheur avec ce jeu de pli facile à comprendre. Vous êtes un pirate avide d’argent et mettait au défi vos concurrents. En compétition pendant 10 manches, les joueurs doivent à chacune d’entre elles indiquer le nombre de plis qu’ils estiment pouvoir réaliser au cours de la manche. Il faudra ensuite s’en approcher au plus près possible sous peine de perdre beaucoup de points.

Time Bomb

Nombre de joueurs : 4-8 joueurs.

Durée de la partie : 15 min.

Age : 8+

Time Bomb est un jeu de bluff coopératif où vous risquez à chaque manche l’explosion… On plonge ici dans l’univers de Sherlock Holmes : le Moriarty a posé une bombe dans Big Ben et veut la faire exploser, Sherlock veut l’en empêcher, mais il n’a pour cela qu’un temps limité….

En début de partie, découvrez secrètement à quelle équipe vous appartenez et tentez d’identifier vos partenaires, sans le préciser oralement. Le but du jeu est simple : L’équipe de Sherlock gagne si elle désamorce la bombe et l’équipe de Moriarty gagne si la bombe explose.

Votre victoire ne tient qu’à un fil, saurez-vous lequel couper ?