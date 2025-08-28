Le Rheu près de Rennes. Le Festival Le Son d’Gaston revient le 20 septembre

Le festival Le Son d’Gaston, organisé par l’association SMiLE, revient au Rheu, en Ille-et-Vilaine, pour une troisième édition, samedi 20 septembre 2025. La programmation variée aura de quoi plaire au plus grand nombre !

Le projet du festival Le Son d’Gaston, c’est d’abord l’association SMiLE créée fin 2019 avec quelques passionnés de musique, voulant lancer un premier festival au Rheu, ville musicale et dynamique. L’envie est également de réunir un public dans une ambiance familiale, mais aussi de faire se rencontrer les différents acteurs culturels et économiques de la commune, de créer une dynamique dans une ville qui grandit, qui change.

Cette année, le festival bénéficie d’un nouvel aménagement du site pensé pour améliorer le confort des festivaliers. Plus d’espace, et surtout un tout nouvel espace couvert de 1000 m2 pour nous abriter.

PROGRAMME DE L’ÉDITION 2025

Miaou Miaou 25 :

Un grand courant d’air frais entre les oreilles, avec les deux grands gamins de Miaou-Miaou, qui nous viennent de la presqu’île de Crozon, c’est ce que l’on vous garanti !

Formé en 2021 sur un coup de tête pour un évènement, leurs chansons pop vitaminées aux accents de new wave font mouche et électrisent la foule. Le duo transforme alors l’essai et s’amuse à faire marrer les copains avec leurs textes espiègles qui font l’apologie des anti-héros.

Il n’en fallait pas moins pour qu’ils soient repérés par les transmusicales qui les ont invités à se produire en découverte sur leur édition 2024.

Embarquez dans une capsule temporelle direction les années 80’, déguisez vous en matou et retournez sans complexe en enfance pour sauter partout !

Shantel 25

Shantel, c’est l’Europe dans un sens très large, cosmopolite, métissée, qui s’invite au Son de Gaston ! Mariant pop allemande et musiques des Balkans, Shantel alias Stephan Hantel, est descendant des Allemands de Bucovine (région de L’Ukraine et de la Roumanie) et cela s’entend dans sa musique, qui mixe sonorités klezmer, folklore de l’Europe du Sud, dance floor!!

A la recherche de nouveaux sons, Shantel invite l’Orient et l’Occident pour un show résolument festif ! Il se produit dans les plus grands festivals et clubs et va jouer cette année à Londres, Amsterdam, Berlin !!

Avec une formule sur scène plus compacte où le «beat» sera en mode « sound system », Shantel est un artiste à ne louper sous aucun prétexte pour ce passage unique en Ille et Vilaine en 2025 !!

Madam

Madam est un trio power rock féminin qui nous arrive de Toulouse. Présentes sur la scène alternative depuis 2018, le groupe a acquis une sacrée force de frappe après des prestations scéniques remarquées, 2 EPs, et plus récemment – en 2024 – la sortie d’un excellent 1er album « Thanks for the Noise ».

Madam, c’est comme un sachet de bonbons acidulés qui te piquent les naseaux comme il faut. La recette : une rythmique carrée à la limite du bestial, une maestria à jouer sur les ambiances jusqu’à l’orgasme final, des textes à priori simples, mais efficaces et qui traitent du quotidien, leur quotidien en fait.

Madam c’est aussi un pied de nez aux postures sexistes… et oui, les nanas aussi savent taper sur des fûts, envoyer du steak à la gratte, hurler à en gober le micro, tenir des riffs de basse d’haltérophile… ça déboîte, et c’est ultra frais et ravageur. Ce groupe va vous surprendre par son énergie sortie des tripes, et vous donnera un sacré coup de chaud…

Benjamin EPPS

En quatrième position dans le déroulement de la soirée, Gaston joue la carte de l’authenticité avec un artiste rap incarnant la résistance d’un hip-hop brut et underground, c’est Benjamin EPPS.

Il propose un phrasé riche et des variations de flows sur des rythmiques majoritairement boom-bap avec des sonorités actuelles bien distillées.

Celui qui a remporté le prix du « meilleur flow international » au BET Hip Hop Awards 2022 compte à son actif 2 albums, 3 EP’s, des collaborations avec MC Solaar, Abd al Malik, Youssoupha, Lino, Angélique Kidjo, Josman et une apparition sur la BO de La Haine – Comédie musicale.

Dans son dernier album « l’enfant sacré de Bellevue », Benjamin Epps apporte une vision poignante du Gabon où il a grandi. Ses albums sont réfléchis de manière thématique, le 1er était davantage centré sur ses désillusions dans le rap. Epps, c’est le choix assumé d’une radicalité, une indépendance sulfureuse et créative.

DJ set La Vilaine Radio

Webradio indépendante basée à Rennes, La Vilaine Radio se compose d’artistes, DJs locaux et bénévoles partageant l’envie de créer un espace où musique, culture et expérimentation se rencontrent.

La Vilaine Radio émet sans interruption depuis le 8 mai 2021, en écoute gratuite et sans publicité sur toute la planète web. Le collectif incarne l’éclectisme tant dans la programmation qu’à travers les orientations musicales de ses membres.

Parmi les talentueux et expérimentés DJs de La Vilaine Radio, Gaston aura le plaisir d’accueillir le vibrant Arno Fantomas, qui a notamment sévi au sein de Billy Ze Kick et Les Gamins en folie, et la non moins électrisée Katell, enivrée par une basse débridée et influencée par la scène UK. Un 3e comparse dont l’identité reste à définir viendra compléter l’équipe pour assurer intersets et closing explosifs !

Le Son d’Gaston, samedi 20 septembre 2024, au Rheu, à 10min de Rennes.

