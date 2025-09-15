Malestroit. Le Salon du livre accueillera 40 auteurs le 5 octobre

Avec sa thématique Mémoire et nature, le Salon du livre de Malestroit dans le Morbihan se déroulera toute la journée du dimanche 5 octobre. Des auteurs, des illustrateurs ainsi que des éditeurs seront à la disposition du public à la salle des fêtes. La journée, passerelle entre le monde littéraire et les différents acteurs présents, sera également ponctuée de conférences, d’animations et d’un spectacle…

Organisé par le service culturel de la Ville de Malestroit en partenariat avec l’espace culturel Le Pass’temps et avec le soutien de ses partenaires, le Salon du livre se veut fédérateur et accessible à tous ; il promet un programme varié et complet pour tous les visiteurs.

L’auteur morbihannais Gilbert Guillo, auteur du terroir domicilié à Guégon, sera présent au salon du livre de Malestroit ; il présentera, entre autres, son dernier roman : L’inconnu de la neige du coucou. L’histoire commence en Bretagne en 1891 et se poursuit jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale.

Gilbert Guillo, ancien professeur de français et d’Histoire-géographie se met à l’écriture au moment de sa retraite en 2009 et raconte ses souvenirs d’enfance en milieu rural, en patois.

Après avoir écrit en 2011, Morbihan, ton patois fout l’camp… au triple galop, et Les souvenirs d’enfance d’un p’tit gà d’Jegon, en 2013, il publie L’enfant qui voulait avoir un père, en 2019. L’objectif de l’auteur est de sensibiliser les lecteurs sur la disparition du patois de son enfance, sans pour autant espérer le restaurer. La rédaction de ses ouvrages ont demandé à Gilbert Guillo, un long travail de recherches concernant la vie quotidienne du peuple morbihannais, de la fin du XIXe et de la première moitié du XXe siècle. Il s’est aidé de témoignages et d’anecdotes, de cartes postales et de photographies, de nombreux documents, de récits, de costumes, de tout ce qui a concerné la vie rurale d’hier… En 2022, Gilbert Guillo signe un nouveau chapitre pour sa série autour de la langue galèse, soit un premier tome intitulé : Cher Gallo de mon enfance. Il y référence des mots et des expressions souvent oubliés, dans une sorte de devoir de mémoire. Le lecteur découvre, au fil des pages, des significations de mots, des dictons avec des exemples et des anecdotes qui ponctuent la lecture. L’ouvrage se suit par ordre alphabétique, sans pour autant ressembler à un dictionnaire, mais plutôt à un abècédaire ; pour chaque définition, l’auteur a ajouté des illustrations. Le second tome de Cher Gallo de mon enfance sort en 2024…

Betty Séré de Rivières sera présente au Salon du livre de Malestroit ; elle est auteure de livres jeunesse, également animatrice d’ateliers d’écriture, d’ateliers théâtre et de projets pédagogiques.

Originaire d’Aix-en-Provence, son livre de chevet au cours de son enfance est Le Petit Prince. Autodidacte dans le dessin et passionnée de littérature jeunesse depuis toujours, elle se lance dans l’écriture, en trouvant son inspiration auprès de ses deux enfants, et en puisant dans son âme d’enfant qui ne l’a jamais quittée. Ses albums et romans transportent le lecteur dans un monde de douceur et de tendresse. Elle aime également adapter ses histoires en spectacle. La série : Princesse Cépagrave, dont le premier album est paru en octobre 2015, sensibilise les enfants sur le thème de la différence. Arrivée dans le Morbihan en 2023, elle présentera au public de Malestroit son quatrième album : Mon joli mois de décembre, réalisé en partenariat avec l’illustratrice Christelle Cilia, et rédigé à l’image d’un calendrier de l’avent, soit 24 histoires pour enfants à découvrir chaque jour en attendant Noël.

La liste complète des auteurs par ordre alphabétique : Farid Afifi ; Christian Baudu ; Régine Bobée ; Benoît Broyard ; Michel Chabanolles ; Myriam Chénard ; Thérèse Desponts ; Thibault Dubreuil ; Elie Durel ; Juliette Elamine ; Patrick Gillet ; Catherine Guihard ; Gilbert Guillo ; MichèleGuilloux ; Aelys Ilboudo ; Soazig Leblanc ; Rémi Lecocq-Jestin ;

Nombre de ces histoires constituent un premier éveil à l’écologie, pour regarder autour de soi ce qui vit, que l’animal soit grand ou petit ; du chat au loup, de l’ours polaire au manchot, du lion à la marmotte, du chat au poisson-clown….(date de sortie : le 1er octobre 2025)

troisième roman de l’auteure : sorti le 16 janvier 2025

La suite de la liste … Louis-Antoine @leron ; Olivier Le Gal ; Philomène Le Lay ; Bernard Le Mené ; Marie-Pierre Loizic ; Jean-Albert Mazaud ; Jacky Meslin ; Mido ; Marc Nagels ; Nanoux ; Marie Osmond ; Xavier Panon ; Jean-Marc Pappens ; Patrice Perron ; Gwenola Pichard ; Maëlle Rouez ; Guy Roulet ; Anthony Ryo ; Betty Séré de Rivières ; Pascal Tissier ; et Bernard-Pierre Vilboux.



Lynn Woods : Le tourbillon de la vie : sortie le 10 février 2024



Maëlle Rouez annonce la rédaction de mémoires personnelles, familiales mais aussi des pierres et du patrimoine…





Le programme des conférences et animations du dimanche 5 octobre

De 10h30 à 12 h :

Empreintes végétales : un atelier proposé par Camille Pâtissier, avec initiation au tataki-zommé, une technique japonaise de teinture par martelage de plantes fraîches. Un moment ludique et créatif pour tout public.

Repair-café spécial livres : atelier proposé par Yann Benoiton ; bénévole à la médiathèque, il dévoilera ses secrets pour réparer, recoller, recoudre les livres : les visiteurs sont invités à lui apporter leurs livres !

11h : L’Urgence de l’eau : la rencontre sera animée par Christian Baudu, auteur de bandes dessinées et président de l’association les Hydrophiles ; il a enquêté à la source, sur la crise de l’eau ; les visiteurs seront amenés à réfléchir, comment faire face à cette réalité et s’y adapter pour préparer le monde de demain…

15h : Les champs modernes : un extrait de spectacle par Caroline Avenel ; entre contes et récits de vie et accompagnée de sa cithare, elle racontera l’histoire d’un village bouleversé par le remembrement. Le récit témoigne de toute l’ambiguïté d’une époque qui a fait brutalement basculer le monde des paysans vers celui de l’agriculture moderne.

de 15h à 17h30 : des Jeux buissonniers seront proposés par l’association Saute Ruisseaux ; ils réveilleront la mémoire des jeux des bords des champs et (ré)apprendront à fabriquer les petits jouets buissonniers.

16h : Mémoire de remèdes traditionnels serra la conférence animée par Christophe Auray : des végétaux, des animaux, des pierres et de l’eau miraculeuse composaient les remèdes et les rituels magiques. Qu’est devenue cette culture populaire de nos jours ? Christophe Auray collecte depuis plus de vingt ans les traditions populaires bretonnes ; il présentera le fruit de ses recherches publiées dans différents ouvrages.

de 14h30 à 17h30 ; coin lecture avec la médiathèque, espace

ludique avec la ludothèque, et espace convivialité avec pause café et gâteaux…

Infos pratiques

Il est à noter la présence de la librairie Sainte Hortence de Rochefort-en-Terre ainsi que de nombreux éditeurs, au salon du livre de Malestroit : BBroyard Editeur ; Donjon Editions ; Editions des Terres du

couchant ; La Grande Evasion Patayo ; Plumes de Bourdon ; Stéphane Batigne Editeur ; La Vilaine éditrice ; Le p’tit fil à plumes ; L’Enfant des Arbres ; LEON art & stories •;Les éditions de Juillet ; et Locus Solus…

Infos pratiques :

Salon du livre de Malestroit – 8e édition – Place Bonsergent à Malestroit (56)

Dimanche 5 octobre 2025 : 10h – 18h