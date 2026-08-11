Questembert. L’Inopiné Festival fait pousser les arts de la rue au cœur de la ville

Vendredi 28 et samedi 29 août 2026, Questembert transforme une nouvelle fois son centre-bourg en scène à ciel ouvert. Théâtre, cirque, danse, clown, magie, déambulations et musique composent la septième édition de L’Inopiné Festival. Entièrement gratuit, ce rendez-vous de fin d’été cultive une qualité devenue presque précieuse dans le paysage festivalier : la proximité. Ici, pas de vaste enceinte ni de public tenu à distance. Les artistes jouent sur une place, au détour d’une rue ou dans un jardin, parfois à quelques mètres seulement des spectateurs.

Il existe des festivals auxquels on se rend ; et d’autres qui viennent à vous. L’Inopiné appartient résolument à la seconde catégorie. Pendant deux jours, ce ne sont pas les spectateurs qui quittent Questembert pour gagner une enceinte culturelle : c’est la ville elle-même qui change momentanément de fonction. Le parvis des Halles devient piste de cirque, le jardin Belmont terrain de jeux et de magie, la place du Marchix scène chorégraphique, la rue du 11-Novembre dispositif théâtral, tandis que des canards géants peuvent surgir autour des Halles comme si leur présence allait de soi.

Ce parti pris est au fond l’identité du festival. « Les spectacles sont dans la rue, au niveau des spectateurs et s’adressent au public en direct », rappelle le comité culture de Questembert, qui revendique également la gratuité et cette possibilité singulière de faire jouer les compagnies quasiment « en bas de chez soi ». Pour sa septième édition, programmée les 28 et 29 août 2026, L’Inopiné demeure ainsi fidèle à son principe : faire de l’espace public non pas le décor, mais la matière même du spectacle.

En 2026, place aux « jeunes pousses »

Après six éditions, le risque aurait été de transformer la formule en rituel bien huilé. Les organisateurs ont préféré placer cette année sous le signe des « jeunes pousses qui font fleurir les trottoirs de la ville » : des créations récentes, des spectacles jeunes « dans le temps et dans l’esprit », avec une programmation qui privilégie moins les valeurs sûres que le mouvement, l’expérience et la découverte.

La formule convient particulièrement aux arts de la rue. Ils vivent de la collision entre une proposition artistique et un lieu qui, quelques minutes auparavant, appartenait à la vie quotidienne. Un parking devient théâtre ; quelques marches suffisent à faire naître une scène ; une pole dance installée sur une place publique déplace brusquement notre regard sur les corps et le genre. Ce sont précisément ces changements d’échelle et de perception que le programme 2026 multiplie.

Le festival commencera vendredi 28 août à 18 h, au parking Le Mauff de Kergall, avec Brèche de la compagnie La Cacophonie des anges. À la suite d’un accident survenu un soir de tempête, Thelma se retrouve possédée par quatre fantômes qui doivent désormais cohabiter dans un même corps. Avec, à l’arrière-plan, l’imaginaire de Casper, La Famille Addams ou Beetlejuice, cette histoire de hantise promet de jouer moins l’épouvante que le trouble, l’humour et la poésie des êtres qui se trouvent entre plusieurs mondes.

À 19 h sur le parvis des Halles, changement complet de registre avec Tobôggan de la compagnie du Long Raccourci. La question de départ paraît délicieusement dérisoire : pourquoi les adultes ne font-ils plus de toboggan ? Mais le cirque sait depuis longtemps que les meilleures questions sont parfois celles que le sérieux interdit de poser. Le spectacle transforme ainsi le jeu, l’inutilité revendiquée et la curiosité en petites machines de résistance à la pesanteur adulte. Brèche et Tobôggan seront tous deux repris samedi après-midi.

Samedi, Questembert devient une scène à ciel ouvert

Le samedi 29 août constitue le cœur battant de cette édition. Dès 14 h, spectacles et propositions vont se disperser dans le centre-ville, au point qu’il faudra parfois choisir — autre manière de rappeler qu’un festival de rue ne se « consomme » pas exhaustivement : on y déambule, on bifurque, on tombe sur quelque chose.

Parmi les propositions les plus insolites, Mission Président, de la compagnie DBK, détourne le jeu de l’oie pour transformer le métier de président de la République en parcours d’obstacles participatif. Pouvoirs, fonctions, difficultés et joies supposées de la magistrature suprême deviennent ainsi la matière d’un théâtre déambulatoire et collaboratif. À quelques rues de là, Fabrizio Rosselli jouera Bakéké, spectacle de clown muet où de simples seaux donnent naissance à des constructions géométriques toujours menacées d’effondrement. Derrière la virtuosité se dessine cet art très ancien du clown : échouer suffisamment bien pour que l’échec devienne poésie.

Autre proposition particulièrement séduisante, Au coin de ma rue, de la compagnie des Bonimenteurs, installe trente spectateurs munis de casques face à un même personnage. Toutes les sept minutes, celui-ci accomplit une série de gestes ordinaires ; mais chacun écoute une histoire différente. Trente personnes regardent donc exactement la même scène et n’assistent pourtant pas au même spectacle. L’idée, qui fait explicitement écho à Raymond Queneau et Georges Perec, touche à quelque chose de très juste sur notre manière d’habiter collectivement la ville : partager un espace n’a jamais signifié partager le même récit.

Des corps dans la ville

La danse occupe une place importante dans cette septième édition. Avec Hune, la compagnie Paon dans le ciment installe deux hommes sur quelques marches, ces espaces intermédiaires que la jeunesse sait transformer tour à tour en salon, salle de musique, lieu de dispute ou refuge. Mime, théâtre et danse composent une poésie modeste de l’espace urbain.

Plus frontal, Cœurs rouges de la compagnie Carna confie une pole dance à trois interprètes masculins. En déplaçant une pratique encore fortement associée à un imaginaire féminin et érotisé, le chorégraphe Alexandre Blondel interroge les représentations de la masculinité et les stéréotypes de genre, en s’appuyant notamment sur les recherches de l’ethnologue Françoise Héritier. La pièce se jouera à 16 h et 19 h place Louis-Herrou.

À 18 h place de la Libération, Empreinte, de One Up United, fera dialoguer hip-hop, jazz et théâtralité autour d’une interrogation autrement intime : que demeure-t-il de nous après notre disparition ? Inspirée de l’histoire familiale de la chorégraphe, la création travaille la mémoire, les transmissions et les traces laissées d’une génération à l’autre.

Et à 19 h 30 rue du Reliquaire, Homeland de la compagnie Storyteller mènera danse et cirque vers un autre territoire : celui de l’exil, de l’île quittée et des racines que l’on transporte avec soi. Deux habitantes, deux trajectoires et des terres imaginaires composent une œuvre en mouvement où partir ne signifie jamais entièrement laisser derrière soi.

Flûtes, magie et canards géants

Il serait pourtant trompeur de chercher dans L’Inopiné une cohérence esthétique trop sage. Sa cohérence réside précisément dans son hétérogénéité. À 18 h place du Marchix, La Ligue des flûtistes de la compagnie Sentimentale Foule promet ainsi une improbable rencontre entre le Joueur de flûte de Hamelin et une parodie d’Harry Potter, portée par quatre conteurs et conteuses multi-instrumentistes.

À 17 h au jardin Belmont, Amazing Georges présentera Content d’être heureux, numéro muet mêlant magie, mime, clown, improvisations et exploits. De 14 h à 18 h, le jardin deviendra d’ailleurs le quartier général des familles avec jeux en bois, jonglage, initiation aux arts du cirque et maquillage artistique.

Quant à ceux qui auraient encore besoin de vérifier que le festival mérite son nom, ils devront surveiller les alentours des Halles à 14 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 : deux gigantesques canards, héros de La Tournée des grands ducks du Théâtre Faits Divers, y entreprendront leurs pérégrinations urbaines. À l’échelle d’un festival de rue, l’absurde possède cet avantage décisif : personne ne peut vraiment savoir où il commence.

Des années 70 pour refermer l’été

À mesure que tombera le soir, le festival glissera du spectacle vers la fête. À 19 h 30, Tchik It Up donnera un apéro-concert au bar Le Vincennes. Puis la compagnie Engrenage installera dès 20 h sur le parvis des Halles sa costumerie Des Habits et Vous : vestes, accessoires et tenues permettront à chacun de basculer vers les années 1970 avant l’ouverture du dancefloor à 21 h.

Aux platines, Cleve Baxter naviguera entre funk et rock pour achever le travail entrepris depuis la veille : dérégler légèrement Questembert avant la rentrée.

Cette clôture résume assez bien la philosophie de L’Inopiné. Il ne s’agit pas seulement d’aligner des spectacles gratuits mais de produire pendant quelques heures une autre manière d’occuper collectivement une ville. Le passant devient spectateur sans franchir de porte ; l’enfant expérimente le cirque à quelques mètres d’un professionnel ; une place familière se met soudain à raconter autre chose. Et lorsque les décors ont disparu, il demeure peut-être cette légère modification du regard : la possibilité d’imaginer que le théâtre, la danse ou la poésie peuvent recommencer demain exactement là où l’on passe tous les jours.

L’an dernier, malgré une météo capricieuse, plus de 3 000 personnes avaient participé à L’Inopiné Festival et applaudi treize compagnies. Le chiffre dit l’enracinement désormais réel du rendez-vous, mais son intérêt réside peut-être justement dans sa capacité à ne pas prendre la grosse tête : rester gratuit, dispersé, poreux à la ville et suffisamment imprévisible pour continuer à mériter son nom.

L’Inopiné Festival 2026 : informations pratiques

Vendredi 28 et samedi 29 août 2026 — centre-ville de Questembert, Morbihan. Entrée et spectacles gratuits.Accueil et informations à l’Hôtel Belmont, à proximité des Halles. Buvette et restauration vendredi et samedi soir sous les Halles. Le jardin Belmont accueille les animations familiales samedi de 14 h à 18 h. Les organisateurs recommandent de privilégier le vélo et le covoiturage.

Le programme officiel détaillé peut être consulté auprès de la Ville de Questembert et de Rochefort-en-Terre Tourisme. Consulter la présentation officielle de L’Inopiné Festival 2026