Festival interceltique de Lorient 2026 : La Cornouailles au cœur de la Mer Celtique

Comme chaque année depuis 55 ans, le Festival Interceltique attire des dizaines de milliers de festivaliers qui investissent les rues du centre-ville de Lorient, transformées en un immense théâtre à ciel ouvert où résonnent cornemuses, bombardes, binious et chants venus des quatre coins du monde celtique. Cette année, la « Cornouailles au cœur de la mer Celtique » est l’invitée d’honneur d’un festival qui s’annonce comme l’un des importants rendez-vous culturels de l’été, avec plus de 950 000 festivaliers attendus pendant dix jours. Le Festival interceltique en quelques chiffres, c’est plus de 400 concerts et spectacles, 5 000 artistes et 1 600 bénévoles.

La finale du concours national des bagadoù de première catégorie, le samedi 1er août 2026

Le temps fort de la journée du samedi 1er août fut la finale du concours national des bagadoù de première catégorie qui se déroula, comme chaque année, dans le grand stade du Moustoir, transformé pour l’occasion en espace de spectacle et de concert.

Premier du concours des bagadoù de Lorient avec la note de 17,52 et champion des bagadoù 2026 : le Bagad Cap Caval de Plomeur (29). Cap Caval est l’ancien nom du Pays bigouden.

Bagad Cap Caval (Plomeur) Bagad Cap Caval (Plomeur) Bagad Cap Caval (Plomeur) Bagad Cap Caval (Plomeur)

2e avec la note de 16,82 : le Bagad Kemper de Quimper (29).

Bagad Kemper (Quimper) Bagad Kemper (Quimper) Bagad Kemper (Quimper) Bagad Kemper (Quimper)

3e avec la note de 16,68 : le Bagad Ronsed-Mor de Locoal-Mendon (56).

Bagad Roñsed-Mor (Locoal-Mendon) Bagad Roñsed-Mor (Locoal-Mendon) Bagad Roñsed-Mor (Locoal-Mendon) Bagad Roñsed-Mor (Locoal-Mendon)

4e avec la note de 16,12 : le Bagad Melinerion de Vannes (56).

Bagad Melinerion (Vannes) Bagad Melinerion (Vannes) Bagad Melinerion (Vannes) Bagad Melinerion (Vannes)

5e avec la note de 15,53 : le Bagad Ar Meilhoù Glaz de Quimper (29).

Bagad Ar Meilhoù Glaz (Quimper) Bagad Ar Meilhoù Glaz (Quimper) Bagad Ar Meilhoù Glaz (Quimper) Bagad Ar Meilhoù Glaz (Quimper)

6e avec la note de 15,33 : le Bagad Sonerien an Oriant de Lorient (56).

Bagad Sonerien an Oriant (Lorient) Bagad Sonerien an Oriant (Lorient) Bagad Sonerien an Oriant (Lorient) Bagad Sonerien an Oriant (Lorient)

7e avec la note de 15,18 : la Kevrenn Alre d’Auray (56).

Kevrenn Alre (Auray) Kevrenn Alre (Auray) Kevrenn Alre (Auray) Kevrenn Alre (Auray)

8e avec la note de 14,57 : le Bagad Bro Konk-Kerne de Concarneau (29).

Bagad Bro Konk-Kerne (Concarneau) Bagad Bro Konk-Kerne (Concarneau) Bagad Bro Konk-Kerne (Concarneau) Bagad Bro Konk-Kerne (Concarneau)

9e avec la note de 14,38 : la Kerlenn Pondi de Pontivy (56).

Kerlenn Pondi (Pontivy) Kerlenn Pondi (Pontivy) Kerlenn Pondi (Pontivy) Kerlenn Pondi (Pontivy)

10e : le Bagad Sonerien Bro Dreger de Perros-Guirec (22).

Bagad Sonerien Bro Dreger (Perros-Guirec) Bagad Sonerien Bro Dreger (Perros-Guirec) Bagad Sonerien Bro Dreger (Perros-Guirec) Bagad Sonerien Bro Dreger (Perros-Guirec)

11e avec la note de 12,79 : le Bagad Pañvrid de Pommerit-le-Vicomte (22), qui descend en 2e catégorie l’année prochaine.

Bagad Pañvrid (Pommerit-le-Vicomte) Bagad Pañvrid (Pommerit-le-Vicomte) Bagad Pañvrid (Pommerit-le-Vicomte) Bagad Pañvrid (Pommerit-le-Vicomte)

12e avec la note de 16,68 : le Bagad Beuzec ar C’hab de Beuzec-Cap-Sizun (29), qui descend en 2e catégorie l’année prochaine.

Bagad Beuzec ar C‘hab (Cap Sizun) Bagad Beuzec ar C‘hab (Cap Sizun) Bagad Beuzec ar C‘hab (Cap Sizun) Bagad Beuzec ar C‘hab (Cap Sizun)

Non classé : le Bagad de Cesson-Sévigné, qui a fêté ses 40 ans les 5 et 6 juin derniers.

bagad de Cesson-Sévigné bagad de Cesson-Sévigné bagad de Cesson-Sévigné bagad de Cesson-Sévigné

Non classé : le Bagad Brieg de Briec, qui était à New York lors de la première manche du championnat.

Bagad Brieg (Briec) Bagad Brieg (Briec) Bagad Brieg (Briec) Bagad Brieg (Briec)

La Grande Parade des Nations Celtes du dimanche 2 août 2026

La traditionnelle Grande Parade des Nations Celtes, qui se déroula le dimanche 2 août, est un moment emblématique du Festival Interceltique qui rassemble chaque année des milliers de musiciens, danseurs et spectateurs dans les rues de Lorient. Plus de 95 000 personnes étaient présentes le long des rues et des avenues du centre-ville. La Grande Parade s’acheva dans le stade du Moustoir, où les tribunes étaient bondées.

Drapeaux des Nations Celtes Drapeaux des Nations Celtes Bagad de Lann-Bihoue Bagad de Lann-Bihoue Cercle celtique Brizeux (Lorient) Cercle celtique Brizeux (Lorient) Cercle celtique Brizeux (Lorient) Délégation Cornouailles Délégation Cornouailles Bagad Cap Caval (Plomeur) Bagad Cap Caval (Plomeur) Collectif Bigouden (Combrit / Ploneour-Lanvern) Collectif Bigouden (Combrit / Ploneour-Lanvern) Collectif Bigouden (Combrit / Ploneour-Lanvern) Banda de gaitas Estivada (Galice) Banda de gaitas Estivada (Galice) Cercle Strollad an Tour-Iliz (Trescalan-La-Turballe) Cercle Strollad an Tour-Iliz (Trescalan-La-Turballe) Cercle Strollad an Tour-Iliz (Trescalan-La-Turballe) Cercle Strollad an Tour-Iliz (Trescalan-La-Turballe) Bagad Saozon Sevigneg (Cesson-Sévigné) Collectif En avant-deux (Fédération Kenleur 35) Collectif En avant-deux (Fédération Kenleur 35) Collectif En avant-deux (Fédération Kenleur 35) Collectif En avant-deux (Fédération Kenleur 35) Kintyre Schools Pipe Band (Écosse) Kintyre Schools Pipe Band (Écosse) Bagad Pañvrid ar Beskont (Pommerit-le-Vicomte) Cercle Festerion ar Brug (Pluneret) Cercle Festerion ar Brug (Pluneret) Cercle Festerion ar Brug (Pluneret) Grupu Etnográficu L'Oriente, Llacin (Asturies) Bagad Kemper (Quimper) Cercle Eostiged ar Stangala (Kerfeunteun-Quimper) Cercle Eostiged ar Stangala (Kerfeunteun-Quimper) Compagnie ASK (collectif des Jeunes Kenleur & Bagad Jeunes Sonerion) Compagnie ASK (collectif des Jeunes Kenleur & Bagad Jeunes Sonerion) Compagnie ASK (collectif des Jeunes Kenleur & Bagad Jeunes Sonerion) Rinceoirí Cois Laoi (Irlande) Rinceoirí Cois Laoi (Irlande) Piobairi na hÉireann (Irlande) Piobairi na hÉireann (Irlande) Cercle Bugale an Oriant (Lorient) Cercle Bugale an Oriant (Lorient) Bagad Sonerien an Oriant (Lorient) Cercle Bleunioù Sivi (Plougastel-Daoulas) Cercle Bleunioù Sivi (Plougastel-Daoulas) Bagad Brieg (Briec) Bagad Brieg (Briec) Grupo de baile Tequexetéldere (Galice) Grupo de baile Tequexetéldere (Galice) Collectif des "Dormeuses" du Comté nantais (Fédération Kenleur Loire-de-Bretagne) Bagad Melinerion (Vannes) Bagad Melinerion (Vannes) Collectif Kreiz-Breizh (Rostrenen / Carhaix) Bagad Kerlenn Pondi (Pontivy) Banda Gaites El Gumial (Asturies) Banda Gaites El Gumial (Asturies) Banda Gaites El Gumial (Asturies) Ensemble Bleuniadur (Saint-Pol-de-Léon) Ensemble Bleuniadur (Saint-Pol-de-Léon) Ensemble Bleuniadur (Saint-Pol-de-Léon) Bagad Ar Meilhoù Glaz (Quimper) Cercle Korollerien Laeta (Clohars-Carnoët) Cercle Korollerien Laeta (Clohars-Carnoët) Interceltic Scottish Pipe Band (Écosse) Lorient Festival Highland Dance Team (Écosse) Cercle Ar Rouedoù Glas (Concarneau) Ny Maninnee (Ile de Man) Bagad Sonerien Bro Dreger (Perros-Guirec) Collectif du Penthièvre (St-Brieuc / La Méaugon / St Alban) Bagad Roñsed-Mor (Locoal-Mendon) Cercle Armor Argoat (Lorient) Banda de gaitas La Tabarica (Asturies) Collectif Aven (Saint-Evarzec / Quimperlé) Collectif Aven (Saint-Evarzec / Quimperlé) Bagad Beuzeg (Beuzec Cap Sizun) Collectif Pourlet (Le Croisty / Melrand) Collectif Pourlet (Le Croisty / Melrand) Collectif Pourlet (Le Croisty / Melrand) Down Academy Pipes & Drums (Irlande) Bagad Bleidi Kamorh (Camors) Kevrenn Brest St-Mark (Brest) Cercle Fistouled Lann Ester (Lanester) Bagadoù du Pays de Lorient (Kervignac, Lanester, Ploemeur) Yaouankiz Er Vro (Enfants du Pays de Lorient) Yaouankiz Er Vro (Enfants du Pays de Lorient) interceltique 01/08/2026 Bagad des Sapeurs-Pompiers du Morbihan et des Côtes-d’Armor Bagad des Sapeurs-Pompiers du Morbihan et des Côtes-d’Armor Bagad des Sapeurs-Pompiers du Morbihan et des Côtes-d’Armor

Lundi 3 août, des animations se déroulèrent dans le bassin à flot du port de Lorient, tandis que les spectacles se poursuivirent dans les différents lieux aménagés pour l’occasion dans le centre-ville. Cercles celtiques et formations étrangères se sont succédé sur les nombreuses scènes, offrant une programmation variée où se côtoient traditions séculaires et créations musicales actuelles.

Le mardi 4 août, la salle de spectacle du Palais afficha complet à l’occasion du spectacle de Cécile Corbel intitulé « Le vent m’emporte », créé pour célébrer les 20 ans de son premier disque.

Cecile Corbel interceltique 2026 Cecile Corbel interceltique 2026 Cecile Corbel interceltique 2026 Cecile Corbel interceltique 2026

La journée du mardi se termina dans le stade du Moustoir par le grand spectacle Horizons Celtiques, où musiciens et danseurs se sont succédé avant une apothéose réunissant les 500 participants au centre du stade.

Soirée Horizons Celtiques 2026 Soirée Horizons Celtiques 2026 Soirée Horizons Celtiques 2026 Soirée Horizons Celtiques 2026 Soirée Horizons Celtiques 2026 Soirée Horizons Celtiques 2026 Soirée Horizons Celtiques 2026 Soirée Horizons Celtiques 2026 Soirée Horizons Celtiques 2026 Soirée Horizons Celtiques 2026 Soirée Horizons Celtiques 2026 Soirée Horizons Celtiques 2026 Soirée Horizons Celtiques 2026 Soirée Horizons Celtiques 2026 Soirée Horizons Celtiques 2026 Soirée Horizons Celtiques 2026

Le Festival Interceltique se poursuit jusqu’à la fin de la semaine dans le centre-ville de Lorient et sur les différentes scènes aménagées pour l’occasion.