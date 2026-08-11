Festival interceltique de Lorient 2026 : La Cornouailles au cœur de la Mer Celtique

Comme chaque année depuis 55 ans, le Festival Interceltique attire des dizaines de milliers de festivaliers qui investissent les rues du centre-ville de Lorient, transformées en un immense théâtre à ciel ouvert où résonnent cornemuses, bombardes, binious et chants venus des quatre coins du monde celtique. Cette année, la « Cornouailles au cœur de la mer Celtique » est l’invitée d’honneur d’un festival qui s’annonce comme l’un des importants rendez-vous culturels de l’été, avec plus de 950 000 festivaliers attendus pendant dix jours. Le Festival interceltique en quelques chiffres, c’est plus de 400 concerts et spectacles, 5 000 artistes et 1 600 bénévoles.
La finale du concours national des bagadoù de première catégorie, le samedi 1er août 2026
Le temps fort de la journée du samedi 1er août fut la finale du concours national des bagadoù de première catégorie qui se déroula, comme chaque année, dans le grand stade du Moustoir, transformé pour l’occasion en espace de spectacle et de concert.
Premier du concours des bagadoù de Lorient avec la note de 17,52 et champion des bagadoù 2026 : le Bagad Cap Caval de Plomeur (29). Cap Caval est l’ancien nom du Pays bigouden.
2e avec la note de 16,82 : le Bagad Kemper de Quimper (29).
3e avec la note de 16,68 : le Bagad Ronsed-Mor de Locoal-Mendon (56).
4e avec la note de 16,12 : le Bagad Melinerion de Vannes (56).
5e avec la note de 15,53 : le Bagad Ar Meilhoù Glaz de Quimper (29).
6e avec la note de 15,33 : le Bagad Sonerien an Oriant de Lorient (56).
7e avec la note de 15,18 : la Kevrenn Alre d’Auray (56).
8e avec la note de 14,57 : le Bagad Bro Konk-Kerne de Concarneau (29).
9e avec la note de 14,38 : la Kerlenn Pondi de Pontivy (56).
10e : le Bagad Sonerien Bro Dreger de Perros-Guirec (22).
11e avec la note de 12,79 : le Bagad Pañvrid de Pommerit-le-Vicomte (22), qui descend en 2e catégorie l’année prochaine.
12e avec la note de 16,68 : le Bagad Beuzec ar C’hab de Beuzec-Cap-Sizun (29), qui descend en 2e catégorie l’année prochaine.
Non classé : le Bagad de Cesson-Sévigné, qui a fêté ses 40 ans les 5 et 6 juin derniers.
Non classé : le Bagad Brieg de Briec, qui était à New York lors de la première manche du championnat.
La Grande Parade des Nations Celtes du dimanche 2 août 2026
La traditionnelle Grande Parade des Nations Celtes, qui se déroula le dimanche 2 août, est un moment emblématique du Festival Interceltique qui rassemble chaque année des milliers de musiciens, danseurs et spectateurs dans les rues de Lorient. Plus de 95 000 personnes étaient présentes le long des rues et des avenues du centre-ville. La Grande Parade s’acheva dans le stade du Moustoir, où les tribunes étaient bondées.
Lundi 3 août, des animations se déroulèrent dans le bassin à flot du port de Lorient, tandis que les spectacles se poursuivirent dans les différents lieux aménagés pour l’occasion dans le centre-ville. Cercles celtiques et formations étrangères se sont succédé sur les nombreuses scènes, offrant une programmation variée où se côtoient traditions séculaires et créations musicales actuelles.
Le mardi 4 août, la salle de spectacle du Palais afficha complet à l’occasion du spectacle de Cécile Corbel intitulé « Le vent m’emporte », créé pour célébrer les 20 ans de son premier disque.
La journée du mardi se termina dans le stade du Moustoir par le grand spectacle Horizons Celtiques, où musiciens et danseurs se sont succédé avant une apothéose réunissant les 500 participants au centre du stade.
Le Festival Interceltique se poursuit jusqu’à la fin de la semaine dans le centre-ville de Lorient et sur les différentes scènes aménagées pour l’occasion.
Lors de la conférence de presse du samedi 1er août, Jean-Philippe Mauras, directeur artistique du Festival Interceltique, a dévoilé le thème de l’édition à venir. En 2027, le festival mettra à l’honneur « Les femmes des pays celtes ».