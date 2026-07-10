Informations pratiques

Lorient

Le Défi Azimut

Lorient Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-15

Le Défi Azimut se déroule chaque année depuis plus de 15 ans et rassemble les stars de la catégorie des grands bateaux monotype IMOCA.

Une dernière compétition pour valider avant les grandes courses au large, telles que le Vendée Globe ou la Transat Jacques Vabre.

Pendant 5 jours, les plus grands skippers professionnels se côtoient sur l’eau. Au programme, 3 épreuves devenues mythiques Runs, 48h Azimut et le Tour de Groix. Un village de course a été mis en place à Lorient, La Base, pour le plus grand bonheur du grand public. Ces journées sont animées par une programmation riche qui propose des conférences, des cérémonies, des remises de prix et des ateliers…

La 16ème édition est programmée pour les 15 et 20 septembre 2026. Alors, rendez-vous au pôle course au large de Lorient La Base ! .

Lorient 56100 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Le Défi Azimut Lorient a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT 56