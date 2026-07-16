Cap vers le monde, trajectoires lorientaises par-delà les mers, Hôtel Gabriel, Lorient

Informations pratiques

Cap vers le monde, trajectoires lorientaises par-delà les mers 18 – 20 septembre Hôtel Gabriel Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Après une importante opération de restauration de sa toiture et de ses menuiseries, l’Hôtel Gabriel réouvre au public cet été.

Accueil et information, ateliers pédagogiques pour les écoles ou pendant les vacances, visites et conférences… Venez découvrir la préfiguration du Centre de l’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de la ville.

Dans le cadre des 360 ans de Lorient et du label Ville d’art et d’histoire, le service patrimoine vous invite à explorer l’histoire de Lorient à travers les trajectoires de voyageurs et aventuriers lorientais, par la découverte d’œuvres et objets témoignant de leurs aventures, découvrez Lorient et ses horizons. Cap sur le monde ! Exposition du 13 juin au 20 septembre 2026.

Chacun d’eux illustre son époque et la ville d’où il est parti, où il est revenu. La naissance et l’évolution de Lorient, le portrait de la ville, transparait dans l’histoire de ces acteurs de la Compagnie des Indes et de la Marine, d’hier à aujourd’hui.

Un parcours et des ateliers pour les enfants

Un parcours pédagogique ponctue l’exposition, qui aboutit sur un espace famille. Un programme d’ateliers accompagnés par un médiateur est proposé tout au long de l’été pour prolonger la découverte et expérimenter ensemble.

Hôtel Gabriel Hôtel Gabriel, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne http://patrimoine.lorient.bzh L’Hôtel Gabriel est l’ancien hôtel des ventes de la Compagnie des Indes.

Après une importante opération de restauration de sa toiture et de ses menuiseries, l’Hôtel Gabriel réouvre au public cet été.

©Ville de Lorient