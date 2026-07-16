Initiation au tirage orotone avec Etienne Godier, Villa La Frégate, Lorient

Informations pratiques

Initiation au tirage orotone avec Etienne Godier Dimanche 11 octobre, 14h00 Villa La Frégate Morbihan

Nombre de places limité, plus d’informations sur les modalités d’inscription à venir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T14:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T14:00:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00

L’orotone est un procédé photographique en noir et blanc réalisé sur plaque de verre, dont le revers est recouvert d’une dorure. Ce procédé historique, apparu au début du XXe siècle, a notamment été développé par le photographe Edward S. Curtis (1868–1952) dans le cadre de son travail sur l’Ouest américain. La dorure propre à l’orotone sublime le réel et confère à l’image une luminosité et une profondeur singulières.

Au cours de cet atelier animé par Étienne Godier, vous serez invité·es à réaliser un tirage sur une petite plaque de verre préalablement enduite d’une émulsion à la gélatine d’argent. À partir d’un négatif numérique issu de vos propres images, vous développerez votre tirage sur verre en chambre noire. La plaque sera ensuite séchée, puis son dos sera recouvert d’un vernis aux pigments d’or ou d’argent.

« Les tirages photographiques traditionnels sont ternes comparés aux orotones, qui retiennent toute la lumière et sont aussi vivants et étincelants qu’une pierre précieuse. »

– Edward S. Curtis

Villa La Frégate lorient, 6 rampe du four à chaux Lorient 56100 Morbihan Bretagne https://www.lorient.bzh/villalafregate

L’orotone est un procédé photographique en noir et blanc réalisé sur plaque de verre, dont le revers est recouvert d’une dorure. Ce procédé historique, apparu au début du XXe siècle, a notamment été …

© Mikhael Brun