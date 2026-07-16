Initiation au callitype avec Etienne Godier, Villa La Frégate, Lorient

Informations pratiques

Initiation au callitype avec Etienne Godier Dimanche 18 octobre, 14h00 Villa La Frégate Morbihan

Nombre de places limité, plus d’informations sur les modalités d’inscription à venir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T17:00:00+02:00

Le Callitype (du grec καλὸς – beau) est un procédé photographique du XIXème siècle développé par le Dr. W.W.J. Nicol dans la continuité des travaux de Sir John Herschel sur le cyanotype. Contrairement au bleu de prusse du cyanotype, le callitype produit des images aux tonalités sépia, grâce à la combinaison de sels de fer et d’argent.

Lors de cet atelier animé par Etienne Godier, vous réaliserez un tirage selon ce procédé. Après une exposition par contact à l’aide d’un négatif numérique, de votre choix, l’image sera révélée à l’eau, puis fixée.

Accessible et sensible, cette pratique argentique vous invite à traverser les siècles pour redécouvrir les origines de la photographie.

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Étienne Godier explore une large gamme de procédés photographiques, anciens et contemporains, en hybridant tirage analogique et travail numérique.

Ses œuvres prennent le plus souvent la forme de petits formats, précieux et fragmentaires, comme des éclats d’histoires inachevées. Une même photographie peut exister en de multiples variations à l’image du souvenir qui se transforme à chaque récit.

Un temps long sépare souvent la prise de vue et le moment où la photographie trouve sa forme définitive. L’image traverse plusieurs états et se décline sur différents papiers. Ces expérimentations successives constituent autant d’étapes dans la recherche d’une forme juste, où la matière se met au service de l’émotion.

Chaque photographie devient ainsi un terrain d’exploration, oscillant entre maîtrise technique et part d’aléatoire, à la merci de l’imperfection.

Villa La Frégate lorient, 6 rampe du four à chaux Lorient 56100 Morbihan Bretagne https://www.lorient.bzh/villalafregate

Le Callitype (du grec καλὸς – beau) est un procédé photographique du XIXème siècle développé par le Dr. W.W.J. Nicol dans la continuité des travaux de Sir John Herschel sur le cyanotype. au bleu de à…

© Etienne Godier