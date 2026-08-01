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AGENDA · Lorient

Kreiz an Noz Rue des fours à chaux Lorient

vendredi 21 août 2026 · Rue des fours à chaux · Lorient

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue des fours à chaux
Adresse
Parc de la Tour de la Découverte
Ville
56100 Lorient
Département
Morbihan
Tarif

Lorient

Kreiz an Noz

Rue des fours à chaux Parc de la Tour de la Découverte Lorient Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 16:00:00
fin : 2026-08-23 23:00:00

Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23

Premier festival queer et féministe des cultures bretonnes, Kreiz an Noz propose concerts, festoù-noz, projection documentaire, conférences, podcast en public, ateliers et marché de créatrices. Un rendez-vous placé sous le signe de la transmission, de la création et de la rencontre autour des cultures bretonnes contemporaines.   .

Rue des fours à chaux Parc de la Tour de la Découverte Lorient 56100 Morbihan Bretagne +33 6 69 37 34 27 

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English :

L’événement Kreiz an Noz Lorient a été mis à jour le 2026-07-27 par ADT 56

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