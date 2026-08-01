Kreiz an Noz Rue des fours à chaux Lorient
vendredi 21 août 2026 · Rue des fours à chaux · Lorient
Informations pratiques
Lorient
Kreiz an Noz
Rue des fours à chaux Parc de la Tour de la Découverte Lorient Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 16:00:00
fin : 2026-08-23 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23
Premier festival queer et féministe des cultures bretonnes, Kreiz an Noz propose concerts, festoù-noz, projection documentaire, conférences, podcast en public, ateliers et marché de créatrices. Un rendez-vous placé sous le signe de la transmission, de la création et de la rencontre autour des cultures bretonnes contemporaines. .
Rue des fours à chaux Parc de la Tour de la Découverte Lorient 56100 Morbihan Bretagne +33 6 69 37 34 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Kreiz an Noz Lorient a été mis à jour le 2026-07-27 par ADT 56
À voir aussi à Lorient (Morbihan)
- Le Défi Azimut Lorient 15 septembre 2026
- Cap vers le monde, trajectoires lorientaises par-delà les mers, Hôtel Gabriel, Lorient 18 septembre 2026
- Là où s’ouvrent les horizons, Villa La Frégate, Lorient 2 octobre 2026
- Initiation au tirage orotone avec Etienne Godier, Villa La Frégate, Lorient 11 octobre 2026
- Initiation au callitype avec Etienne Godier, Villa La Frégate, Lorient 18 octobre 2026