Kreiz an Noz Rue des fours à chaux Lorient

Informations pratiques

Lorient

Kreiz an Noz

Rue des fours à chaux Parc de la Tour de la Découverte Lorient Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 16:00:00

fin : 2026-08-23 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23

Premier festival queer et féministe des cultures bretonnes, Kreiz an Noz propose concerts, festoù-noz, projection documentaire, conférences, podcast en public, ateliers et marché de créatrices. Un rendez-vous placé sous le signe de la transmission, de la création et de la rencontre autour des cultures bretonnes contemporaines. .

Rue des fours à chaux Parc de la Tour de la Découverte Lorient 56100 Morbihan Bretagne +33 6 69 37 34 27

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English :

L’événement Kreiz an Noz Lorient a été mis à jour le 2026-07-27 par ADT 56