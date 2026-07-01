Là où s’ouvrent les horizons, Villa La Frégate, Lorient

Informations pratiques

Là où s’ouvrent les horizons 2 – 25 octobre Villa La Frégate Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T11:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-25T11:00:00+01:00 – 2026-10-25T18:00:00+01:00

Là où s’ouvrent les horizons est né d’une envie simple : celle de partir à la rencontre de celles et ceux qui font vivre Lorient tournée vers la mer, à l’aube de ses 360 ans.

Pendant plusieurs mois, Le Lieu de la Photographie a parcouru le territoire à la rencontre de skippers, d’équipes techniques du monde maritime et de scientifiques. Portraits, paysages, fragments du littoral, récits et détails des ports ont peu à peu constitué une matière photographique commune, traversée par les questions d’aventure, d’océan et d’horizons.

Ces images ont ensuite été partagées lors d’ateliers menés avec des scolaires, des habitants et différentes structures du territoire. Initiations au cyanotype, marches photographiques et expérimentations collectives ont donné naissance à de nouvelles formes, nourries par une diversité de regards et d’expériences.

Présentée du 1er au 25 octobre 2026, l’exposition rassemble ces photographies, traces et créations collectives dans une traversée sensible de l’identité maritime lorientaise contemporaine. Entre le port et la ville, entre celles et ceux qui prennent la mer et celles et ceux qui vivent à ses côtés, elle dessine le portrait d’un territoire en mouvement, ouvert sur le monde.

• Vernissage de l’exposition le jeudi 1 octobre à 18h30

Villa La Frégate lorient, 6 rampe du four à chaux Lorient 56100 Morbihan Bretagne https://www.lorient.bzh/villalafregate

Là où s’ouvrent les horizons est né d’une envie simple : celle de partir à la rencontre de celles et ceux qui font vivre Lorient tournée vers la mer, à l’aube de ses 360 ans.

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