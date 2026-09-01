Journées européennes du Patrimoine 2026 Lorient
samedi 19 septembre 2026 · Lorient
Informations pratiques
Lorient
Journées européennes du Patrimoine 2026
Lorient Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Rendez-vous inédits, visites guidées et ouvertures exceptionnelles, les Journées européennes du Patrimoine 2026 mettent à l’honneur les patrimoines en mouvement circulations, migrations et empreintes.
Les Journées Européennes du Patrimoine mettent à l’honneur deux thèmes cette année
– Patrimoine de la photographie
– Patrimoine en péril raviver, résister et ré-imaginer
Programme à venir début septembre .
Lorient 56100 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Journées européennes du Patrimoine 2026 Lorient a été mis à jour le 2026-08-07 par ADT 56
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