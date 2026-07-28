Rallycross de Kerlabo 2026 : un spectacle de haut niveau devant un public venu en nombre

La Bretagne confirme une nouvelle fois son statut de terre de rallycross. Avant le retour du Championnat d’Europe à Lohéac à la fin du mois d’août, le circuit de Kerlabo, à Cohiniac, au sud de Saint-Brieuc, a accueilli, samedi 25 et dimanche 26 juillet 2026, la cinquième manche du Championnat et de la Coupe de France de rallycross. Quelque 140 pilotes se sont affrontés devant plus de 9 000 spectateurs, dans une ambiance à la hauteur de la réputation du rendez-vous costarmoricain. Entre premières victoires, confirmations et retournements de situation, l’édition 2026 a offert un spectacle particulièrement disputé.

Sur un circuit alternant portions asphaltées et sections en terre, les concurrents ont dû composer avec des départs en peloton, des courses très courtes et l’obligation stratégique d’emprunter une fois le « tour joker ». À Kerlabo, où les écarts se comptent souvent en dixièmes de seconde, la moindre erreur de trajectoire ou de placement peut bouleverser une finale.

Supercar : Olivier Spampinato décroche sa première victoire

Catégorie reine du rallycross français, la Supercar rassemble des voitures développant jusqu’à 550 chevaux, capables de passer de 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes. Pesant moins de 1 300 kg et dotées de quatre roues motrices, elles offrent des accélérations parmi les plus spectaculaires du sport automobile.

À Kerlabo, le Varois Olivier Spampinato a décroché le premier succès de sa carrière au terme d’une prestation maîtrisée. Au volant de sa Peugeot 208 WRX, il a résisté à Damien Meunier, deuxième sur son Audi S1 WRX. Initialement troisième, Jonathan Pailler a été pénalisé après la course, permettant à Philippe Maloigne de compléter le podium.

Olivier Spampinato, Peugeot 208 WRX no 80 Damien Meunier, Audi S1 WRX no 21 Philippe Maloigne, Toyota Yaris WRX no 22

Philippe MALOIGNE sur la TOYOTA Yaris WRX N°22 au Rallycross de Kerlabo 2026 Olivier SPAMPINATO sur la PEUGEOT 208 WRX N°80 au Rallycross de Kerlabo 2026 Damien MEUNIER sur la AUDI S1 WRX N°21 au Rallycross de Kerlabo 2026 Podium de la catégorie Supercar au Rallycross de KERLABO le 25/07/2026

Supercar Challenge : Erwan Chapalain s’impose à domicile

Créé en 2026, le Supercar Challenge constitue un trophée parallèle au Championnat de France. Ses concurrents disputent les mêmes manches que les autres pilotes de la catégorie Supercar, mais bénéficient d’un classement distinct destiné à mieux équilibrer les niveaux de performance.

Le Breton Erwan Chapalain s’est imposé devant son public et a ainsi remporté la première victoire de sa carrière. Il devance Stéphane de Ganay et l’expérimenté Hervé Knapick.

Erwan Chapalain, Peugeot 208 WRX no 44 Stéphane de Ganay, Citroën DS3 WRX no 18 Hervé Knapick, Citroën DS3 WRX no 60

Erwan CHAPALAIN sur la PEUGEOT 208 WRX N°44 au Rallycross de Kerlabo 2026 Hervé KNAPICK sur la CITROEN DS3 WRX N°60 au Rallycross de Kerlabo 2026 Stéphane DE GANAY sur la CITROEN DS3 WRX N°18 au Rallycross de Kerlabo 2026 Erwan CHAPALAIN , Stéphane DE GANAY et Hervé KNAPICK sur le podium catégorie Supercar Challenge au Rallycross de

Super 1600 : Jimmy Terpereau confirme sa domination

La catégorie Super 1600 est réservée aux voitures équipées d’un moteur atmosphérique de moins de 1 600 cm³. Développant entre 220 et 250 chevaux, ces véhicules à traction avant pèsent environ 1 050 kg, pilote compris, et passent de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes. Moins puissantes que les Supercar, elles imposent en revanche un pilotage particulièrement incisif.

Au volant de son Audi A1 S1600, le Sarthois Jimmy Terpereau a une nouvelle fois dominé la catégorie. Régulier et rapide durant l’ensemble du week-end, il s’est imposé devant David Moulin. Xavier Allereau complète le podium et obtient sa première place dans le trio de tête cette saison.

Jimmy Terpereau, Audi A1 S1600 no 137 David Moulin, Audi A1 S1600 no 104 Xavier Allereau, Škoda Fabia S1600 no 106

Jimmy TERPEREAU sur la AUDI A1 S1600 N°137 au Rallycross de Kerlabo 2026 David MOULIN sur la AUDI A1 S1600 N°104 au Rallycross de Kerlabo 2026 Xavier ALLEREAU sur la SKODA Fabia S1600 N°106 au Rallycross de Kerlabo 2026 Podium de la catégorie Super 1600 au Rallycross de KERLABO le 25/07/2026

Division 3 : première victoire pour Étienne « Moustache »

La Division 3 rassemble des prototypes T3F construits autour d’un châssis tubulaire, ensuite habillé d’une carrosserie en matériau plastique ou composite évoquant un modèle de série. Leurs moteurs atmosphériques, d’une cylindrée inférieure à 3 500 cm³, peuvent développer jusqu’à 450 chevaux. Selon leur configuration, les voitures disposent de deux ou quatre roues motrices et passent de 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes.

Déjà populaire auprès du public grâce à ses vidéos consacrées au sport automobile, Étienne « Moustache » a démontré que sa présence ne relevait pas du seul engouement médiatique. Rapide tout au long du week-end, il a remporté à Kerlabo la première victoire de sa carrière en Division 3. Il devance Marin Le Jossec et Nicolas Beauclé.

Étienne « Moustache », Ford Fiesta no 343 Marin Le Jossec, Renault Clio V no 315 Nicolas Beauclé, Mercedes Classe A 45 AMG no 363

Nicolas BEAUCLE sur la MERCEDES CLASSE A 45AMG N°363 au Rallycross de Kerlabo 2026 Marin LE JOSSEC sur la RENAULT Clio V N°315 au Rallycross de Kerlabo 2026 Etienne "MOUSTACHE" sur la FORD Fiesta N°343 au Rallycross de Kerlabo 2026 Podium de la Division 3 au Rallycross de KERLABO le 25/07/2026

Division 4 : la revanche de Steven Drouyer

Les voitures de Division 4 sont des modèles homologués en F2000, équipés de moteurs atmosphériques d’une cylindrée comprise entre 1 600 et 2 000 cm³. Ces véhicules à deux roues motrices peuvent développer jusqu’à 250 chevaux et atteindre 100 km/h en moins de 5,5 secondes.

Après une manche frustrante à Pont-de-Ruan, Steven Drouyer a pris sa revanche à Kerlabo en imposant sa Renault Clio III. Jules Burson s’empare de la deuxième place, tandis que Maxime Gaignard monte sur le podium dès sa deuxième participation à une épreuve de rallycross.

Steven Drouyer, Renault Clio III F2000 no 405 Jules Burson, Renault Clio V F2000 no 448 Maxime Gaignard, Peugeot 208 F2000 no 416

Steven DROUYER sur la RENAULT Clio III F2000 N°405 au Rallycross de Kerlabo 2026 Podium de la Division 4 au Rallycross de KERLABO le 25/07/2026 Jules BURSON sur la RENAULT Clio V F2000 N°448 au Rallycross de Kerlabo 2026 Maxime GAIGNARD sur la PEUGEOT 208 F2000 N°416 au Rallycross de Kerlabo 2026

Division 5 by Yacco : Gautier Sarhy mène la danse

Accessible aux pilotes âgés de 16 à 28 ans, la Division 5 by Yacco constitue l’une des principales portes d’entrée vers le rallycross. Tous les concurrents prennent le volant d’une Renault Clio RX développée par Renault Sport, ce qui place le pilotage et la régularité au premier plan. Les courses se disputent avec des départs à cinq voitures de front durant les qualifications et jusqu’à huit lors des phases finales.

À Kerlabo, le Girondin Gautier Sarhy a livré l’une de ses prestations les plus abouties de la saison. Dominateur tout au long du week-end, il s’impose devant Hugo Jouan, qui a su profiter de la lutte opposant ses poursuivants. Thomas Quincé termine troisième.

Gautier Sarhy, Renault Clio V RX no 202 Hugo Jouan, Renault Clio V RX no 211 Thomas Quincé, Renault Clio V RX no 225

Hugo JOUAN sur la RENAULT Clio V RX N°211 au Rallycross de Kerlabo 2026 Gautier SARHY sur la RENAULT Clio V RX N°202 au Rallycross de Kerlabo 2026 Thomas QUINCE sur la RENAULT Clio V RX N°225 au Rallycross de Kerlabo 2026 Podium de la Division 5 By Yacco au Rallycross de KERLABO le 25/07/2026

Coupe de France féminine : Janyce Da Cruz double la mise

Ouverte aux pilotes féminines à partir de 16 ans, la Coupe de France féminine se dispute au volant de Renault Twingo R1 RX de 133 chevaux équipées du kit Renault Sport. À l’issue de la saison, la meilleure pilote bénéficie d’une bourse lui permettant de participer au Championnat de France Junior FFSA de rallycross l’année suivante.

Déjà victorieuse en Touraine, Janyce Da Cruz a obtenu à Kerlabo son deuxième succès de la saison. Elle s’impose devant Chloé Danveau. Troisième, Laura Solaire confirme sa progression et sa place parmi les principales animatrices de la catégorie.

Janyce Da Cruz, Renault Twingo R1 RX no 288 Chloé Danveau, Renault Twingo R1 RX no 265 Laura Solaire, Renault Twingo R1 RX no 261

Laura SOLAIRE sur la RENAULT Twingo R1 RX N°261 au Rallycross de Kerlabo 2026 Chloé DANVEAU sur la RENAULT Twingo R1 RX N°265 au Rallycross de Kerlabo 2026 Janyce DA CRUZ sur la RENAULT Twingo R1 RX N°288 au Rallycross de Kerlabo 2026 Podium de la catégorie Féminine au Ralycross de KERLABO le 25/07/2026

Les voitures de légende au rendez-vous

En marge des compétitions officielles, la catégorie Légendes a permis au public de retrouver plusieurs voitures emblématiques de l’histoire du rallycross. Ces démonstrations rappellent l’évolution spectaculaire de la discipline, depuis les premières voitures de tourisme adaptées à la compétition jusqu’aux prototypes contemporains capables de rivaliser, à l’accélération, avec les monoplaces les plus performantes.

Podium de la Catégorie Légends au Rallycross de Kerlabo le 25/07/2026 Catégorie Légends au Rallycross de Kerlabo le 25/07/2026 Catégorie Légends au Rallycross de Kerlabo le 25/07/2026 Catégorie Légends au Rallycross de Kerlabo le 25/07/2026

Prochain rendez-vous à Lohéac pour le cinquantenaire

Le rallycross breton retrouvera une dimension européenne du 27 au 30 août 2026 à Lohéac, à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’arrivée de la discipline en France. Les compétitions du Championnat d’Europe Euro RX et du Championnat de France se dérouleront principalement du vendredi 28 au dimanche 30 août.

Le nonuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb a confirmé sa participation à l’épreuve européenne. Il pilotera une Peugeot 208 WRX préparée par Eleven Motorsport et retrouvera ainsi le plus haut niveau international du rallycross, plus de trois ans après ses dernières apparitions dans la discipline. Son retour constituera l’un des temps forts d’une édition anniversaire qui s’annonce particulièrement suivie dans le « temple du rallycross » français.