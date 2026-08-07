Rallye du Centre-Bretagne 2026 : Anthony Cosson s’impose à Noyal-Pontivy

Le Centre-Bretagne a vécu ce week-end au rythme des moteurs. Pour sa deuxième édition, le Rallye du Centre-Bretagne a attiré de nombreux passionnés sur les routes de Noyal-Pontivy et des communes environnantes, avec un plateau fourni et, pour la première fois, la présence de Véhicules Historiques de Compétition (VHC). Les spéciales de Rimaison (7,7 km) et du Rongoët (4,8 km) ont résonné au passage des concurrents. Les spectateurs étaient nombreux le long des parcours, dans les zones autorisées et derrière les rubalises, pour profiter de ce rendez-vous automobile qui commence à trouver sa place dans le calendrier breton. Mais cette édition 2026 restera également marquée par l’accident de l’équipage formé par Hugo Robert et Titouan Bertho, qui a nécessité une longue intervention des secours et entraîné l’annulation de deux spéciales.
Le Rallye du Centre-Bretagne 2026 comptait 85 équipages engagés. Après six forfaits, 79 ont pris le départ et 66 ont finalement été classés. Au total, les concurrents ont parcouru 25 km chronométrés. Le vainqueur, Anthony Cosson, a bouclé les spéciales en 13 min 35,1 s, à la moyenne de 110,416 km/h.
Sur le plan sportif, Anthony Cosson a nettement dominé cette deuxième édition. Au volant de sa Porsche 992 Rally GT, avec Pierre Simenel à ses côtés, il s’est imposé avec 32 secondes d’avance sur Julien Mallet et Mathieu Mallet, deuxièmes sur Skoda Fabia Rally2. Sébastien Alemany et Emma Alemany complètent le podium sur Volkswagen Polo GTI Rally2, à 39,8 secondes des vainqueurs. Au-delà de la lutte pour le classement général, le public a pu apprécier un plateau particulièrement varié, réunissant GT, Rally2 et de nombreuses voitures engagées dans les différents groupes et classes.
Les trois premiers du classement général :
1er : Anthony Cosson – Pierre Simenel, Porsche 992 Rally GT — 13 min 35,1 s
2e : Julien Mallet – Mathieu Mallet, Skoda Fabia Rally2 — à 32 s
3e : Sébastien Alemany – Emma Alemany, Volkswagen Polo GTI Rally2 — à 39,8 s
Galerie photos des vainqueurs des groupes et des classes :
À l’issue de l’épreuve, les trois premiers équipages ont retrouvé le public pour les interviews menées par le speaker. Le traditionnel champagne a précédé la cérémonie de remise des coupes sur le podium, en présence des organisateurs, des officiels et des représentants des collectivités du secteur de Pontivy et de Noyal-Pontivy.