Rallye du Centre-Bretagne 2026 : Anthony Cosson s’impose à Noyal-Pontivy

Le Centre-Bretagne a vécu ce week-end au rythme des moteurs. Pour sa deuxième édition, le Rallye du Centre-Bretagne a attiré de nombreux passionnés sur les routes de Noyal-Pontivy et des communes environnantes, avec un plateau fourni et, pour la première fois, la présence de Véhicules Historiques de Compétition (VHC). Les spéciales de Rimaison (7,7 km) et du Rongoët (4,8 km) ont résonné au passage des concurrents. Les spectateurs étaient nombreux le long des parcours, dans les zones autorisées et derrière les rubalises, pour profiter de ce rendez-vous automobile qui commence à trouver sa place dans le calendrier breton. Mais cette édition 2026 restera également marquée par l’accident de l’équipage formé par Hugo Robert et Titouan Bertho, qui a nécessité une longue intervention des secours et entraîné l’annulation de deux spéciales.

Le Rallye du Centre-Bretagne 2026 comptait 85 équipages engagés. Après six forfaits, 79 ont pris le départ et 66 ont finalement été classés. Au total, les concurrents ont parcouru 25 km chronométrés. Le vainqueur, Anthony Cosson, a bouclé les spéciales en 13 min 35,1 s, à la moyenne de 110,416 km/h.

Sur le plan sportif, Anthony Cosson a nettement dominé cette deuxième édition. Au volant de sa Porsche 992 Rally GT, avec Pierre Simenel à ses côtés, il s’est imposé avec 32 secondes d’avance sur Julien Mallet et Mathieu Mallet, deuxièmes sur Skoda Fabia Rally2. Sébastien Alemany et Emma Alemany complètent le podium sur Volkswagen Polo GTI Rally2, à 39,8 secondes des vainqueurs. Au-delà de la lutte pour le classement général, le public a pu apprécier un plateau particulièrement varié, réunissant GT, Rally2 et de nombreuses voitures engagées dans les différents groupes et classes.

Les trois premiers du classement général :

1er : Anthony Cosson – Pierre Simenel , Porsche 992 Rally GT — 13 min 35,1 s

, Porsche 992 Rally GT — 13 min 35,1 s 2e : Julien Mallet – Mathieu Mallet , Skoda Fabia Rally2 — à 32 s

, Skoda Fabia Rally2 — à 32 s 3e : Sébastien Alemany – Emma Alemany, Volkswagen Polo GTI Rally2 — à 39,8 s

Galerie photos des vainqueurs des groupes et des classes :

Anthony COSSON copilote Pierre SIMENEL termine à la 1re place du classement général sur PORSCHE 992 Rally GT et 1er dans le groupe F-RGT et 1er en classe GT+ Julien MALLET copilote Mathieu MALLET termine à la 2e place du classement général sur SKODA Fabia et 1er dans le groupe F-RC2 et 1er en classe Rally2 Sébastien ALEMANY copilote Emma ALEMANY termine à la 3e place du classement général sur VOLKSWAGEN Polo GTI dans le groupe F-RC2 en classe Rally2 Laurent CORBINEAU copilote Vanessa CORBINEAU-VERRY termine à la 20e place du classement général sur LOTUS Exige CUP 260 dans le groupe F-RGT et 1er en classe GT10 Damien DUVAL copilote Franck DUFAY termine à la 54e place du classement général sur FORD Fiesta ST dans le groupe F-RNAT et 1er en classe F215 Geoffrey CHABRIER copilote Julien DEFOY termine à la 6e place du classement général sur BMW 318 TI Compact et 1er dans le groupe F-RNAT et 1er en classe F214 Thierry KERVÉNO copilote Paul KERVÉNO termine à la 10e place du classement général sur BMW M3 dans le groupe F-RNAT et 1er en classe A8 Frédéric PACREAU copilote Doris VILLENEUVE termine à la 16e place du classement général sur RENAULT Megane 3 RS dans le groupe F-RNAT et 1er en classe N4 Samuel RINEAU copilote Alice GOBIN termine à la 24e place du classement général sur CITROËN Saxo Kit-Car dans le groupe F-RC4 et 1er en classe A6K Hugo DENIÉ copilote Evann GUILLÉ termine à la 14e place du classement général sur RENAULT Clio 5 RS Line et 1er dans le groupe F-RC5 et 1er en classe Rally5 Florian CORDILLOT copilote Meggy BILHOT termine à la 8e place du classement général sur PEUGEOT 208 VTI et 1er dans le groupe F-RC4 et 1er en classe R2 Ludovic MOUILLE copilote Freddy GABORIAUD termine à la 9e place du classement général sur PEUGEOT 106 S16 dans le groupe F-RC4 et 1er en classe F213 Damien LE-MARCHAND copilote Jules MESLIN termine à la 45e place du classement général sur PEUGEOT 208 Racing et 1er dans le groupe F-RC6 et 1er en classe FR6 Julien BREGEAULT copilote Jean-Philippe ÉTENDART termine à la 21e place du classement général sur RENAULT Clio RS dans le groupe F-RC4 et 1er en classe A7 Benoît TAVIAUX copilote Jonathan MOINARD termine à la 13e place du classement général sur HONDA Civic Type R dans le groupe F-RC4 et 1er en classe N3 Nicolas MAGNIN copilote Jordan LAMBERT termine à la 11e place du classement général sur PEUGEOT 106 S16 dans le groupe F-RC4 et 1er en classe A6 Enzo DELAUNAY copilote Daniel DELAUNAY termine à la 37e place du classement général sur PEUGEOT 106 XSI dans le groupe F-RC5 et 1er en classe A5 Jonas DE WEVER copilote Laurent DE WEVER termine à la 31e place du classement général sur CITROËN DS3 VTI dans le groupe F-RC5 et 1er en classe R1 Romain DANGEARD copilote Jérôme GUYON termine à la 34e place du classement général sur CITROËN Saxo VTS dans le groupe F-RC5 et 1er en classe N2 Audrick CLOUET copilote Noémie CLOUET termine à la 56e place du classement général sur PEUGEOT 106 XSI dans le groupe F-RC5 et 1er en classe N1 Adrien MARAIS copilote Gabriel MARAIS termine à la 57e place du classement général sur PEUGEOT 206 XS dans le groupe F-RC5 et 1er en classe N2S

À l’issue de l’épreuve, les trois premiers équipages ont retrouvé le public pour les interviews menées par le speaker. Le traditionnel champagne a précédé la cérémonie de remise des coupes sur le podium, en présence des organisateurs, des officiels et des représentants des collectivités du secteur de Pontivy et de Noyal-Pontivy.