Informations pratiques

Lorient

Les IndisciplinéEs Festival

Rue Honoré d’Estienne d’Orves Lorient Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-04

Créé en 2006, le festival Les Indisciplinées est un rendez-vous majeur des musiques actuelles en Bretagne. Organisé chaque année en novembre par Hydrophone, équipement de Lorient Agglomération, le festival propose une programmation audacieuse et pluridisciplinaire mêlant concerts, théâtre, cinéma, conférences et spectacles jeune public. Pendant une dizaine de jours, du 4 au 14 novembre 2026, Les Indisciplinées investissent les salles et les lieux culturels de l’agglomération lorientaise pour offrir une fête rebelle et exigeante, fidèle à l’esprit d’insolence et de découverte qui caractérise l’événement.

Les premiers noms Sebastien Tellier, Girls in Hawaii,

Marguerite, Syd Matters, Tramhaus, Lol Tolhurst, Solann, Katzpascale, Meryl Streek, Chest, Library Card, Eat-girls, Oonagh haines, Chaton Laveur, Michele Bry, Teenage bed, The operator, Le secret… .

Rue Honoré d’Estienne d’Orves Lorient 56100 Morbihan Bretagne +33 2 97 86 18 10

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English :

L’événement Les IndisciplinéEs Festival Lorient a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT 56