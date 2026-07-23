Rennes. Les mercredis du Thabor, une transmission bretonne du 1er au 22 juillet 2026

Les Mercredis du Thabor ont retrouvé le théâtre de verdure du parc rennais mercredi 1er juillet 2026. Pour cette première soirée de l’édition, plusieurs groupes d’enfants ont ouvert le spectacle devant un public venu nombreux découvrir les danses, les chants et les musiques traditionnelles du pays de Rennes.

Organisés par la fédération d’associations culturelles Skeudenn Bro Roazhon, les Mercredis du Thabor se déroulent cette année les 1er, 8, 15 et 22 juillet 2026. Ce rendez-vous estival réunit, au théâtre de verdure, les cercles celtiques, bagadoù, chanteurs et musiciens qui participent à la vitalité des cultures bretonnes dans le pays rennais.

La première soirée, mercredi 1er juillet, a accordé une place importante aux jeunes générations. Les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école Liberté de Rennes, distingués lors du Kan ar Bobl 2026, ont ouvert la programmation aux côtés des groupes d’enfants des cercles celtiques de Vern-sur-Seiche, Québriac, Saint-Grégoire, Bruz et Pont-Péan.

Les prestations ont ensuite permis de mesurer la diversité des pratiques réunies sous l’appellation de culture bretonne : danses collectives et créations chorégraphiques, costumes traditionnels, chant choral en langue bretonne et musique de bagad. La chorale Kan dre Gan et le Bagad Roazhon ont notamment participé à cette première soirée, complétée par les stands des associations culturelles et les présentations de leurs activités.

Au-delà du spectacle, cette ouverture a surtout mis en évidence le travail de transmission accompli tout au long de l’année par les associations. Des enfants aux ensembles adultes, les mêmes répertoires circulent, se transforment et continuent de trouver leur place dans la vie culturelle rennaise.

Première soirée des Mercredis du Thabor, le 1er juillet 2026

Accueil du public et stands des associations culturelles à l’entrée du théâtre de verdure

Discours d'accueil des Mercredis du Thabor, par les organisateurs membres de l'association Skeudenn Bro Roazhon Plusieurs stands d' associations bretonnes sont présentes à chaque mercredi du Thabor afin de présenter leurs activités. Un stand de restauration propose à chaque Mercredi du Thabor des crêpes et galettes pour les spectateurs. Une démonstration de Gouren est présente à chaque soirée des Mercredis du Thabor pour faire connaître la lutte bretonne

Les élèves de CE2-CM1-CM2 de l’école Liberté de Rennes, distingués au Kan ar Bobl 2026

Les scolaires de l'écôle Liberté de Rennes, Vainqueurs du Kan Ar Bobl en catégorie scolaire, ont débuté la première soirée. Les scolaires de l'écôle Liberté de Rennes, Vainqueurs du Kan Ar Bobl en catégorie scolaire, ont débuté la première soirée. Les scolaires de l'écôle Liberté de Rennes, Vainqueurs du Kan Ar Bobl en catégorie scolaire, ont débuté la première soirée. Les scolaires de l'écôle Liberté de Rennes, Vainqueurs du Kan Ar Bobl en catégorie scolaire, ont débuté la première soirée.

Le groupe d’enfants du Cercle celtique Kadoudal de Vern-sur-Seiche

1er Mercredi du Thabor 2026 : prestation par les enfants du Cercle Celtique de Vern sur Seiche 1er Mercredi du Thabor 2026 : prestation par les enfants du Cercle Celtique de Vern sur Seiche 1er Mercredi du Thabor 2026 : prestation par les enfants du Cercle Celtique de Vern sur Seiche 1er Mercredi du Thabor 2026 : prestation par les enfants du Cercle Celtique de Vern sur Seiche

Le groupe d’enfants du Cercle d’Ille-et-Rance de Québriac

Les enfants du Cercle Celtique d'Ille et Rance lors de la 1re soirée des Mercredis du Thabor 2026 Les enfants du Cercle Celtique d'Ille et Rance lors de la 1re soirée des Mercredis du Thabor 2026 Les enfants du Cercle Celtique d'Ille et Rance lors de la 1re soirée des Mercredis du Thabor 2026 Musiciens du Bagad de Vern sur Seiche avec les enfants du Cercle Celtique d'Ille et Rance lors de la 1re soirée des Mercredis du Thabor 2026 Les enfants du Cercle Celtique d'Ille et Rance lors de la 1re soirée des Mercredis du Thabor 2026 Les enfants du Cercle Celtique d'Ille et Rance lors de la 1re soirée des Mercredis du Thabor 2026 Les enfants du Cercle Celtique d'Ille et Rance lors de la 1re soirée des Mercredis du Thabor 2026 Les enfants du Cercle Celtique d'Ille et Rance lors de la 1re soirée des Mercredis du Thabor 2026

Le groupe d’enfants du Cercle d’Outre-Ille de Saint-Grégoire

Les enfants du Cercle Celtique de Saint-Grégoire lors de la 1re soirée des Mercredis du Thabor 2026 Les enfants du Cercle Celtique de Saint-Grégoire lors de la 1re soirée des Mercredis du Thabor 2026 Les enfants du Cercle Celtique de Saint-Grégoire lors de la 1re soirée des Mercredis du Thabor 2026 Les enfants du Cercle Celtique de Saint-Grégoire lors de la 1re soirée des Mercredis du Thabor 2026

Le Cercle celtique Kelc’h al Lann de Pont-Péan

Le Cercle Celtique de Pont-Péan lors de la première soirée des Mercredis du Thabor 2026 Le Cercle Celtique de Pont-Péan lors de la première soirée des Mercredis du Thabor 2026 Le Cercle Celtique de Pont-Péan lors de la première soirée des Mercredis du Thabor 2026 Le Cercle Celtique de Pont-Péan lors de la première soirée des Mercredis du Thabor 2026 Le Cercle Celtique de Pont-Péan lors de la première soirée des Mercredis du Thabor 2026 Le Cercle Celtique de Pont-Péan lors de la première soirée des Mercredis du Thabor 2026 Le Cercle Celtique de Pont-Péan lors de la première soirée des Mercredis du Thabor 2026 Le Cercle Celtique de Pont-Péan lors de la première soirée des Mercredis du Thabor 2026

Le groupe commun des cercles celtiques de Bruz et de Vern-sur-Seiche

Le cercle Celtique de Bruz lors de la 1re soirée des Mercredi du Thabor 2026 Sonneurs du Bagad de Vern sur Seiche avec le cercle Celtique de Bruz lors de la 1re soirée des Mercredi du Thabor 2026 Le cercle Celtique de Bruz lors de la 1re soirée des Mercredi du Thabor 2026 Le cercle Celtique de Bruz lors de la 1re soirée des Mercredi du Thabor 2026 Le cercle Celtique de Bruz lors de la 1re soirée des Mercredi du Thabor 2026 Le cercle Celtique de Bruz lors de la 1re soirée des Mercredi du Thabor 2026 Le cercle Celtique de Bruz lors de la 1re soirée des Mercredi du Thabor 2026 Le cercle Celtique de Bruz lors de la 1re soirée des Mercredi du Thabor 2026

La chorale brittophone Kan dre Gan

La chorale Kan Dre Gan lors de la 1re soirée des Mercredi du Thabor 2026 La chorale Kan Dre Gan lors de la 1re soirée des Mercredi du Thabor 2026 La chorale Kan Dre Gan lors de la 1re soirée des Mercredi du Thabor 2026 La chorale Kan Dre Gan lors de la 1re soirée des Mercredi du Thabor 2026

Le Cercle celtique de Chartres-de-Bretagne

Le Cercle Celtique de Chartres de Bretagne lors de la 1re soirée des Mercredis du Thabor 2026 Le Cercle Celtique de Chartres de Bretagne lors de la 1re soirée des Mercredis du Thabor 2026 Le Cercle Celtique de Chartres de Bretagne lors de la 1re soirée des Mercredis du Thabor 2026 Le Cercle Celtique de Chartres de Bretagne lors de la 1re soirée des Mercredis du Thabor 2026

Le Bagad Roazhon

Le Bagad Roazhon, Bagad de Rennes, termine la première soirée des Mercredis du Thabor 2026 Le Bagad Roazhon, Bagad de Rennes, termine la première soirée des Mercredis du Thabor 2026 Le Bagad Roazhon, Bagad de Rennes, termine la première soirée des Mercredis du Thabor 2026 Le Bagad Roazhon, Bagad de Rennes, termine la première soirée des Mercredis du Thabor 2026 et fait danser les spectateurs. Le Bagad Roazhon, Bagad de Rennes, termine la première soirée des Mercredis du Thabor 2026 Le Bagad Roazhon, Bagad de Rennes, termine la première soirée des Mercredis du Thabor 2026 Le Bagad Roazhon, Bagad de Rennes, termine la première soirée des Mercredis du Thabor 2026 Le Bagad Roazhon, Bagad de Rennes, termine la première soirée des Mercredis du Thabor 2026

Seconde soirée des Mercredis du Thabor, le 8 juillet 2026

Le Cercle celtique des Cadets de Bretagne

Au cœur de Rennes, le Cercle celtique des Cadets de Bretagne perpétue depuis de nombreuses années l’une des plus belles traditions du patrimoine breton : la danse. Rattaché à l’association des Cadets de Bretagne, institution rennaise fondée au XIXᵉ siècle et actrice incontournable de la vie associative locale, le cercle rassemble des passionnés désireux de faire vivre et de transmettre les richesses culturelles de la Bretagne.

Le cercle celtique des Cadets de Bretagne Le cercle celtique des Cadets de Bretagne Le cercle celtique des Cadets de Bretagne Le cercle celtique des Cadets de Bretagne

La Rimandelle et le Bagad de Châteaugiron

La Rimandelle réunit des danseurs, des chanteurs et des bénévoles animés par une même passion : promouvoir la culture bretonne sous toutes ses formes. Reconnue comme une association culturelle de la commune de Châteaugiron, elle développe des activités autour de la danse bretonne et du chant traditionnel, et participe activement à la vie locale. C’est aux côtés du Bagad Kastell Geron de Châteaugiron qu’elle s’est produite sur la scène du théâtre de verdure des Mercredis du Thabor.

Bagad de Châteaugiron La Rimandelle et le Bagad de Châteaugiron La Rimandelle et le Bagad de Châteaugiron La Rimandelle et le Bagad de Châteaugiron

Le Cercle celtique Tud An Hent Houarn

Le Cercle celtique Tud An Hent Houarn, aujourd’hui installé à Rennes, est l’un des groupes les plus singuliers du paysage culturel breton. Fondé en 1955 à Paris par des cheminots bretons expatriés, son nom signifie en breton « Les gens du chemin de fer ». À l’origine, il avait pour vocation de permettre aux Bretons éloignés de leur terre natale de préserver leurs traditions à travers la danse, la musique et le port des costumes traditionnels.

Cercle celtique : Tud An Hent Houarn Cercle celtique : Tud An Hent Houarn Cercle celtique : Tud An Hent Houarn Cercle celtique : Tud An Hent Houarn

Le Bagadig de Cesson-Sévigné

Le Bagadig de Cesson-Sévigné, littéralement « petit bagad » en breton, constitue l’ensemble de formation intermédiaire du Bagad de Cesson-Sévigné. Il rassemble les sonneurs et percussionnistes qui ont déjà acquis de solides bases musicales et qui poursuivent leur apprentissage du jeu d’ensemble avant d’intégrer le bagad principal. Le Bagadig est une véritable passerelle entre le Skolaj, l’école de musique, et le bagad de première catégorie.

Bagadig de Cesson-Sévigné Bagadig de Cesson-Sévigné Bagadig de Cesson-Sévigné Bagadig de Cesson-Sévigné

Le Cercle celtique de Saint-Grégoire

Le Cercle celtique de Saint-Grégoire participe à de nombreuses manifestations culturelles, fêtes locales, festivals et animations en Bretagne. Ses prestations mettent à l’honneur les danses traditionnelles, les costumes bretons et la richesse des différentes régions de Bretagne, contribuant ainsi à faire découvrir ce patrimoine au plus grand nombre. Au-delà de ses spectacles, le cercle joue un rôle important dans la vie culturelle de la commune.

Cercle celtique de Saint Grégoire Cercle celtique de Saint Grégoire Cercle celtique de Saint Grégoire Cercle celtique de Saint Grégoire

Le groupe de chants de marins L’Air Haleur

L’Air Haleur est un groupe musical breton spécialisé dans les chants de marins et les chants à danser. Basé à Montgermont, près de Rennes, il a été fondé en 1999 par des passionnés souhaitant faire revivre le répertoire maritime et les traditions musicales de Bretagne.

Groupe de chants de marins : L’Air Haleur Groupe de chants de marins : L’Air Haleur Groupe de chants de marins : L’Air Haleur Groupe de chants de marins : L’Air Haleur

Le Bagad Kadoudal de Vern-sur-Seiche

Le Bagad Kadoudal de Vern-sur-Seiche est un ensemble de musique bretonne, héritier d’un bagad créé à Rennes au milieu des années 1950. Il s’est installé à Vern-sur-Seiche en 1975, où il est devenu un acteur incontournable de la vie culturelle locale. Le nom est surtout connu grâce à Georges Cadoudal, figure majeure de la chouannerie sous la Révolution française. C’est en son honneur que la Kevrenn de Rennes, puis le bagad installé à Vern-sur-Seiche, ont adopté le nom Kadoudal, qui signifie aussi « le guerrier qui retourne au combat » ou « le guerrier courageux ».

Bagad Kadoudal de Vern sur Seiche Bagad Kadoudal de Vern sur Seiche Bagad Kadoudal de Vern sur Seiche Bagad Kadoudal de Vern sur Seiche

Dernière soirée des Mercredis du Thabor, le 22 juillet 2026

Contrainte d’annuler la soirée du mercredi 15 juillet au Thabor en raison de la vigilance orange pour orages, l’association Skeudenn s’est rattrapée le 22 juillet en proposant, pour le quatrième et dernier rendez-vous des Mercredis du Thabor 2026, un programme XXL débutant à 18 h et se terminant vers minuit. Un franc succès pour cette dernière soirée, qui a accueilli près de 1 200 spectateurs !

Initiation à la danse bretonne

Les spectateurs arrivés tôt ont pu participer à une initiation à la danse bretonne, en commençant par un an-dro, puis un hanter-dro, avant de terminer par une danse plinn.

THABOR 22/07/2026 : danse Bretonne THABOR 22/07/2026 : danse Bretonne THABOR 22/07/2026 : danse Bretonne THABOR 22/07/2026 : danse Bretonne

Le groupe Goul’ Benèz

Goul’ Benèz est un jeune groupe de musique traditionnelle bretonne qui fait partie de la nouvelle génération des formations de fest-noz. Attachés au patrimoine musical de Bretagne, ses musiciens interprètent un répertoire de danses traditionnelles avec énergie, sens du rythme et créativité. Leur musique est à la fois fidèle aux racines bretonnes et ouverte à une approche contemporaine.

THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Goul Benèz THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Goul Benèz THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Goul Benèz THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Goul Benèz

Le groupe Trad’Awen

Trad’Awen est un groupe de musique traditionnelle bretonne basé à Melesse. Fidèle à l’esprit du fest-noz, son répertoire s’appuie sur les airs et les danses traditionnelles de Bretagne : avant-deux, hanter-dro, ridées, gavottes, plinn ou encore laridés.

THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Trad’Awen THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Trad’Awen THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Trad’Awen THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Trad’Awen

Le groupe Sabord’Ille

Sabord’Ille est un groupe de chants de marins créé en 2016 au sein de l’association Arts & Voix d’Ille. Basé à Saint-Germain-sur-Ille, en Ille-et-Vilaine, il rend hommage au patrimoine maritime en mêlant chants traditionnels de marins, chants de ports et compositions inspirées de l’univers de la mer.

THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Sabord’ille THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Sabord’ille THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Sabord’ille THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Sabord’ille

Le groupe Vil’Gwilen

Vil’Gwilen est un jeune groupe de musique traditionnelle bretonne issu du pays de Vilaine et du bassin rennais. Son nom fait référence à la Vilaine, Gwilen en breton. Le groupe interprète un répertoire essentiellement consacré à la musique à danser, puisant dans les traditions de Haute- et de Basse-Bretagne. Il met en valeur les mélodies et les rythmes des avant-deux, ridées, hanter-dro, gavottes, plinn et autres danses emblématiques des festoù-noz.

THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Vil’Gwilen THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Vil’Gwilen THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Vil’Gwilen THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Vil’Gwilen

Le groupe MOUK

MOUK est un jeune groupe breton originaire de la région brestoise qui propose un univers musical à la croisée du folk, du rock indépendant et des musiques traditionnelles bretonnes. Le quatuor développe une identité forte, mêlant compositions originales, textes en breton et sonorités contemporaines.

THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Mouk THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Mouk THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Mouk THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Mouk

Le Groupe gallo-breton de Saint-Aubin-du-Cormier

Le Groupe gallo-breton de Saint-Aubin-du-Cormier, également connu sous le nom de Le Grand Staobin, est une association fondée en 1948 dont la vocation est de préserver et de promouvoir les cultures gallèse et bretonne à travers la danse, la musique et les costumes traditionnels. Depuis plus de 75 ans, il contribue activement à la transmission du patrimoine de la Haute-Bretagne et participe à de nombreuses manifestations culturelles en Bretagne et au-delà.

THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Gallo Breton THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Gallo Breton THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Gallo Breton THABOR 22/07/2026 : Le Groupe Gallo Breton

Le groupe An Abadenn Nevez – Cercle celtique montfortais

An Abadenn Nevez est le groupe de spectacle du Cercle montfortais de Montfort-sur-Meu. Reconnu pour son dynamisme et sa créativité, il propose des spectacles où la danse bretonne traditionnelle se conjugue avec une mise en scène contemporaine. Porté par de jeunes danseurs et musiciens, le groupe fait vivre le patrimoine du pays rennais à travers des créations originales, mêlant qualité chorégraphique, richesse musicale et passion pour la culture bretonne.

THABOR 22/07/2026 : Le Groupe An Abadenn Nevz THABOR 22/07/2026 : Le Groupe An Abadenn Nevz THABOR 22/07/2026 : Le Groupe An Abadenn Nevz THABOR 22/07/2026 : Le Groupe An Abadenn Nevz

La Compagnie Astour – Cercle celtique de Rennes

La Compagnie Astour est la compagnie de création du Cercle celtique de Rennes. Son nom, qui signifie « maintenant » en gallo, reflète sa démarche : faire vivre la culture bretonne dans toute sa modernité. Réunissant danseurs, musiciens et chanteurs, elle propose des spectacles originaux qui mêlent tradition, création et ouverture sur le monde. Le spectacle présenté est une fable musicale et dansée intitulée Goupil. Porté par une culture à la fois populaire et bretonne, ce spectacle allie danse et musique afin de s’adresser aux petits comme aux grands.

Les Mercredis du Thabor 2026 : La Compagnie Astour Les Mercredis du Thabor 2026 : La Compagnie Astour Les Mercredis du Thabor 2026 : La Compagnie Astour Les Mercredis du Thabor 2026 : La Compagnie Astour

Collectif Kenleur 35 – En avant-deux

Le Collectif Kenleur 35 – En Avant Deux ! rassemble des danseurs de plusieurs cercles celtiques d’Ille-et-Vilaine autour d’un projet artistique commun porté par Kenleur 35. Inspiré des danses traditionnelles de Haute-Bretagne, et plus particulièrement de l’avant-deux, ce spectacle met en valeur la richesse du patrimoine chorégraphique du pays rennais.

THABOR 22/07/2026 : Collectif Kenleur 35 THABOR 22/07/2026 : Collectif Kenleur 35 THABOR 22/07/2026 : Collectif Kenleur 35 THABOR 22/07/2026 : Collectif Kenleur 35

Cercle celtique Les Perrières – Cesson-Sévigné

Le Cercle celtique Les Perrières de Cesson-Sévigné est un ensemble chorégraphique de référence en Haute-Bretagne. Depuis 1984, il valorise les danses, les costumes et les traditions du pays rennais à travers des spectacles mêlant danse, musique, chant et mise en scène contemporaine. Accompagné de la fanfare GANGRENNES, le Cercle celtique Les Perrières a terminé la dernière soirée des Mercredis du Thabor avec son spectacle intitulé Le Grand Carnava.

THABOR 22/07/2026 : Cercle Celtique les Perrières THABOR 22/07/2026 : Cercle Celtique les Perrières THABOR 22/07/2026 : Cercle Celtique les Perrières THABOR 22/07/2026 : Cercle Celtique les Perrières

L’association Skeudenn Bro Roazhon vous donne rendez-vous pour Yaouank. L’édition 2026 se déroulera les 20 et 21 novembre : une soirée celtique à l’Étage le 20 novembre et le plus grand fest-noz de Bretagne au Liberté le 21 novembre, réunissant plusieurs milliers de danseurs et danseuses dans une ambiance festive et intergénérationnelle.