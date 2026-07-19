Meilleures pizzerias à Rennes, le Top 12 rapport qualité-prix

Rennes et ses pizzerias ou la quête de la part parfaite. En effet, un dictionnaire pourrait être publié tant la capitale bretonne recense de tables italiennes. L’occasion pour Unidivers de vous accompagner dans votre quête de la pizza (presque) parfaite – pâte vraiment travaillée, bons produits, cuisson maîtrisée, et addition qui ne ressemble pas à une amende.

Cette mise à jour de juillet 2026 s’appuie sur un principe simple, calqué sur nos guides : on teste, puis on pondère selon une grille « plaisir / constance / générosité / prix ». Une adresse peut être très bien notée et pourtant se révéler un peu chère au regard de la portion ou inversement.

Dernière mise à jour : juillet 2026. Cette édition tient compte de la fermeture définitive de La Tomate, de l’entrée de Littl’Italy et de la progression de La Tour de Pise. Le classement repose d’abord sur les dégustations de la rédaction ; les avis des internautes servent uniquement à vérifier la cohérence générale de notre appréciation.

Le classement 2026 Unidivers

À lire comme un guide, pas comme un tribunal, car la pizza reste une affaire de goûts (pâte fine romaine, napolitaine alvéolée, garniture minimaliste ou généreuse). Nous avons volontairement privilégié les adresses régulières et cohérentes au plan tarifaire pour un déjeuner/dîner à Rennes.

Rang Adresse Pourquoi on y va Signal « qualité-prix » 1 A Fuoco Nero (7 rue Saint-Georges) Street-food napolitaine très soignée, pâte longuement fermentée et accueil convaincant Exécution très soignée et rapport qualité-prix encore convaincant 2 Mono (34 boulevard de la Liberté) Référence napolitaine contemporaine, pâte légère et produits italiens de qualité Prix plutôt premium, mais cohérents avec l’exécution 3 La Trévise (37 bis boulevard de Verdun) Pizzeria de quartier très régulière, sérieuse quant aux produits, à la pâte et à la cuisson Prix maîtrisés au regard du travail et de la constance 4 La Pimprenelle (22 rue d’Antrain) Pâte fine à la farine biologique, recettes originales et vraie personnalité Rapport qualité-prix avantageux, sans effet de mode 5 La Tour de Pise (1 rue Vasselot) Excellente pizza artisanale à pâte fine, précise et généreuse, testée par la rédaction L’un des meilleurs rapports plaisir-prix du centre-ville 6 Rossa (12 rue de l’Arsenal) Une proposition italienne régulière, généreuse et rassurante Cohérent au regard du niveau, des portions et de la constance 7 Angello (4 place de Bretagne et 4 rue des Innocents) Institution rennaise, carte travaillée et véritable offre végane Très bon savoir-faire, mais une régularité qui dépend davantage des soirs 8 Casa Antonio (42 rue Vasselot) Restaurant-pizzeria chaleureux, produits soignés et cuisine sans esbroufe Portions correctes et prix encore abordables 9 Mamma Vespa (21 rue Hoche) Pizza romaine fine et croustillante, ambiance chaleureuse et public fidèle Impression d’équilibre : ni bon marché à tout prix, ni surfait 10 Le Breizh’ilien (105 boulevard de Verdun) Pizzeria artisanale indépendante principalement pensée pour la vente à emporter Pizzas généreuses, fabrication maison et tarifs raisonnables en retrait direct 11 Littl’Italy Pizza napolitaine soignée, pâte bien fermentée et exécution sérieuse Une adresse convaincante qui mérite son entrée dans la sélection 12 Tripletta (38B mail François-Mitterrand) Chaîne bien tenue, recettes lisibles, carte saisonnière et terrasse agréable Une valeur fiable, mais plus standardisée que les artisans qui la précèdent

Les adresses en détail

1. A Fuoco Nero, 7 rue Saint-Georges

Dans le restaurant de street-food italienne A Fuoco Nero, la pizza se plie en quatre… au sens propre. Le lieu reste convivial et la proposition a un vrai avantage. On peut y aller pour une pizza classique comme pour une version “pliée” (plus nomade), sans perdre en gourmandise.

Ce qui propulse A Fuoco Nero très haut dans notre classement 2026, c’est la combinaison d’une pâte préparée sur place, d’une fermentation longue et d’une proposition napolitaine contemporaine qui conserve de la personnalité. L’addition n’est pas minuscule, mais le rapport entre le travail fourni, la qualité des produits et le plaisir demeure convaincant.

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2. Mono, 34 boulevard de la Liberté

Mono est à goûter… Notamment pour sa napolitaine sérieuse, l’équilibre de la garniture, la pâte bien travaillée et une expérience globale (service, ambiance) à la hauteur. C’est typiquement le lieu où l’on envoie sans trembler une personne “difficile” quant aux pizze ; celle qui a mangé à Naples, celle qui traque la corniche, celle qui veut du goût sans lourdeur.

Deuxième de ce classement, Mono se situe plutôt dans le haut du panier au plan qualité-prix : ce n’est pas “bon marché”, mais c’est très cohérent, et c’est ce qui compte. Quand la pizza est nette, le client accepte mieux le prix…

Infos : Instagram – Facebook

3. La Trévise, 37 bis boulevard de Verdun

La Trévise est une pizzeria de quartier au sens le plus précis du terme : une adresse sans surenchère décorative, construite autour de la régularité. La pâte, les cuissons et les recettes sont suivies avec sérieux ; le pizzaiolo est titulaire d’un diplôme professionnel de l’École française de pizzaiolo. L’établissement sert sur place et à emporter, avec une carte suffisamment large pour satisfaire les amateurs de classiques comme ceux qui cherchent des compositions plus personnelles.

Sa troisième place tient moins à un effet spectaculaire qu’à une qualité difficile à maintenir : la constance. Les tarifs ne relèvent plus du « bon marché » au sens strict, mais restent maîtrisés au regard du travail, des portions et du plaisir. Elle demeure l’adresse la plus régulière du classement, même si Mono prend désormais l’avantage par son ambition technique et la qualité de son interprétation napolitaine.

Infos : Site

4. La Pimprenelle, 22 rue d’Antrain

La Pimprenelle cultive une identité devenue rare : une pâte fine préparée avec une farine biologique, des pizzas aux noms de fleurs et des compositions qui ne cherchent pas à singer la dernière mode napolitaine. L’adresse ne joue ni la démonstration technique ni le décor spectaculaire ; elle mise sur une personnalité immédiatement reconnaissable, un accueil chaleureux et des recettes originales.

Sa quatrième place récompense cette singularité autant que son rapport qualité-prix. Les amateurs de corniches très alvéolées n’y trouveront pas nécessairement leur modèle idéal, mais celles et ceux qui préfèrent une pâte fine, une garniture expressive et une vraie atmosphère de maison disposent ici d’une valeur sûre.

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5. La Tour de Pise, 1 rue Vasselot

À l’angle de la rue Vasselot, La Tour de Pise est moins un restaurant traditionnel qu’une épicerie-traiteur italienne où la pizza occupe une place de premier plan. Préparée artisanalement à partir de produits frais, elle se distingue par une pâte fine, une cuisson précise et des garnitures généreuses qui conservent du goût sans transformer chaque part en exercice de surcharge.

La rédaction y a goûté une pizza excellente : franche, équilibrée et particulièrement convaincante au regard du prix. La vocation principalement nomade de l’adresse la distingue des pizzerias avec service à table, mais le résultat supporte largement la comparaison. La Tour de Pise constitue ainsi l’un des meilleurs rapports entre plaisir, générosité et addition du centre-ville. Cette entrée directe dans le Top 5 récompense une dégustation particulièrement convaincante, confortée par des avis en ligne très largement favorables.

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6. Rossa, 12 rue de l’Arsenal

Rossa s’est imposée comme une expérience régulière, une carte lisible et bien tenue, et un sérieux qui ne s’effondre pas quand la salle est pleine. Ici, la pizza est pensée pour le plaisir immédiat : pâte bien menée, garnitures équilibrées, et une exécution qui rassure. C’est typiquement l’adresse que l’on recommande quand on veut réduire le risque de déception. Cette constance, qui correspond exactement à notre grille de classement, justifie sa sixième place, juste derrière la révélation La Tour de Pise.

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7. Angello, 4 place de Bretagne et 4 rue des Innocents

Angello, c’est une institution rennaise. Une adresse qui appartient au paysage, avec une vraie identité, des recettes travaillées et un public fidèle. C’est aussi une maison dont on connaît le niveau d’exigence au plan du savoir-faire, et dont la carte sait sortir du binaire “Reine / 4 fromages”.

Pourquoi Angello descend un peu dans la hiérarchie 2026 ? Pour une raison simple : l’irrégularité grandissante selon les moments, l’affluence, le service. Une grande adresse doit être grande un mardi banal comme un samedi plein. Angello reste une valeur sûre, mais moins assurée que les premières de notre liste.

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8. Casa Antonio, 42 rue Vasselot

À Casa Antonio, on tombe amoureux de la simplicité de l’accueil et de la douce lenteur du lieu ; ce genre d’endroit où l’on se hâte sans se presser. Les pizzas sont équilibrées, les produits soignés, et l’adresse coche une case précieuse en 2026 : manger bon, à un prix raisonnable, sans que l’expérience soit “au rabais”. Casa Antonio n’est pas forcément l’adresse la plus “hype” mais c’est précisément ce qui la rend durable. Une atmosphère connue, un sourire bien établi, et ce goût de “reviens-y” qui n’a pas besoin de storytelling pour exister.

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9. Mamma Vespa, 21 rue Hoche

À deux pas de la place Hoche, Mamma Vespa coche la case “pizzeria où l’on se sent bien”. Ambiance chaleureuse, générosité et exécution solide qui tient la route même quand le service s’emballe. C’est une adresse qui parle à un public large – amateurs de pizzas romaines fines et croustillantes comme défenseurs de classiques bien calibrés. Au plan qualité-prix, son atout est clair : l’équilibre, celle qui fait qu’on se dit “c’était juste” — ni cheap, ni surfait, ni vendu comme un miracle.

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10. Le Breizh’ilien, 105 boulevard de Verdun

Le Breizh’ilien monte à la dixième position. Il s’agit avant tout d’une pizzeria artisanale pensée pour le retrait et la livraison. Derrière le comptoir, un couple franco-brésilien défend une approche sans standardisation excessive : pâte pétrie et façonnée sur place, fermentation respectée, farine locale, sel de Guérande et recours aussi large que possible à des produits frais et locaux.

La carte joue davantage la générosité et la variété que le minimalisme napolitain. Ce n’est donc pas nécessairement l’adresse des puristes de la corniche alvéolée, mais une option solide pour celles et ceux qui cherchent une pizza bien garnie, artisanale et conçue pour voyager correctement jusqu’à la maison. Au plan qualité-prix, l’adresse conserve un positionnement raisonnable, même si les tarifs pratiqués sur les plateformes de livraison sont sensiblement plus élevés que ceux du retrait direct.

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11. Littl’Italy

Littl’Italy mérite son entrée dans cette sélection grâce à une pizza napolitaine sérieuse, une pâte bien fermentée et une exécution qui privilégie l’équilibre plutôt que l’accumulation. Les garnitures restent lisibles, les produits conservent leur goût et l’ensemble évite la lourdeur que peuvent provoquer certaines pizzas trop chargées.

L’adresse ne possède peut-être pas encore la notoriété des maisons les plus anciennes du classement, mais elle convainc par la qualité de sa pâte et par le soin apporté à chaque pizza. Cette onzième place ne constitue donc pas une sanction : elle marque l’entrée d’un établissement que la rédaction souhaite continuer à suivre au fil de nouvelles dégustations.

12. Tripletta, 38B mail François-Mitterrand

Installée dans une maison du mail François-Mitterrand, Tripletta est née à Belleville avant de se multiplier dans plusieurs villes de France. À Rennes, elle a pris place dans une maison retapée avec soin, avec une réussite au plan du décor ; industriel chic, chaleureux, et surtout une terrasse qui fonctionne très bien quand le Mail se remet à respirer.

Dans l’assiette, on est sur une proposition napolitaine « grand public » mais bien tenue : pâte généreuse, corniche marquée, recettes lisibles, et une sensation de constance. Le meilleur choix, ici, c’est souvent de jouer la carte « spécialité de saison » ; on gagne en relief, on évite le piège des classiques vus mille fois ailleurs.

Tripletta ferme désormais le classement : non parce que l’adresse serait mauvaise, mais parce que sa proposition plus standardisée est devancée par plusieurs artisans rennais plus convaincants sur la pizza elle-même. Mention sucrée : les desserts peuvent faire basculer une fin de repas. Certains soirs, c’est précisément ce qui justifie le détour plutôt qu’une autre pizzeria, pourtant très correcte, à deux rues de là.

Infos : pour les horaires et réservations, privilégiez les canaux officiels. Site – Instagram

Bonus : Les pizzas du Oan’s Pub, 1 rue Georges Dottin

Vous avez rendez-vous au bar, vous n’avez pas mangé, et vous refusez de vous contenter d’une planche ? Le Oan’s Pub a développé une proposition pizza qui dépasse l’appoint : une vraie option “soirée” où l’on mange, on boit, on discute, et la pizza suit le rythme. C’est une adresse à part dans le guide : moins “pizzeria”, plus “lieu de vie” — mais le résultat compte.

Notre lecture qualité-prix : en mode convivial, c’est souvent imbattable. La pizza devient un carburant heureux, et pas un poste de dépense à regretter.

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Quelle est votre pizzeria préférée ?

Où allez-vous assouvir votre péché mignon ? Donnez-nous vos adresses : la rédaction ira goûter.

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