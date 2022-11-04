Guide Vegan Rennes, Adresses, restaurants et boutiques

Avec ce guide, être vegan à Rennes n’est plus si compliqué ! De plus en plus de restaurants, de commerces, de boutiques et d’enseignes, offrent des alternatives végétaliennes et vegan aux Rennais.e.s comme aux touristes. Ce guide réunit toutes les adresses, ainsi que de petits conseils et avis, afin de vivre et consommer vegan dans Rennes Métropole. Un guide mis à jour régulièrement pour affoler vos papilles quotidiennement !

Selon la définition dans Le Petit Albert (2015), Végan ou Végane désigne une personne qui exclut de son alimentation tout produit d’origine animale (régime végétalien) et adopte un mode de vie respectueux des animaux (habillement, cosmétiques, loisirs…) en excluant par exemple les matières animales comme le cuir.

À ne pas confondre avec le régime végétarien qui concerne quant à lui les personnes qui ne consomme pas de chaire animale (viande, poisson, œufs, etc.), mais autorise la consommation de produits laitiers. Ce régime ne s’étend pas non plus au mode de vie, contrairement au veganisme.

À Rennes, comme partout en France, de plus en plus restaurants vegans ouvrent leurs portes pour satisfaire ce régime qu’adoptent de plus en plus de Français.es. Cependant, contrairement à ce que l’on pourrait penser (et aux clichés qui ont la vie dure), il est également possible de consommer vegan dans une grande partie des restaurants classique. Des nouveaux plats sont à la carte ou il suffit parfois de demander des aménagements : en appelant afin de demander s’il est possible de préparer un plat spécifique ou en demandant sur place des petites modifications, comme retirer le fromage du burger végéatarien. Tour d’horizon des possibles…

*

FAST-FOOD / SNACKING

Angelo Pizza propose au total cinq pizza 100% vegan, de la classique à la plus sophistiquée. Citons entre autres La Marinara végan est à base de sauce tomate, ail, basilic, origan, huile d’olive ; la Sciolto végan de sauce tomate, champignons bruns, tomates, aubergines, salade, huile fumée maison, origan ou encore la Carciofo avec sa crème de piquillos, champignons de Paris, poivrons, oignons, courgettes, artichauts marinés, huile d’olive ou pistou au choix. 37 bis bd de Verdun, 35000 Rennes (sur place ou à emporter)

Fresh Burritos propose un chili de légumes à la place de la viande dans ses burritos ou tacos, il suffit ensuite de ne prendre ni fromage ni crème fraîche. 18 rue du Pré Botté, 35000 Rennes

Nachos Mexican Grill propose des fajitas, salades et tacos composés à la demande, possibilité donc de manger végétalien et sans gluten. 5 rue du Bosphore, 35 200 Rennes

Back to the 60’s propose un steak de soja pour chacun de ses burgers, il suffit ensuite de demander de retirer le fromage/la sauce non-vegan. 5B rue de Saint-Malo, 35000 Rennes

Burger Attitude propose un burger Veggie ainsi que la possibilité de remplacer un steak carné par un steak végé, pour un supplément d’un euro. Reste à retirer le fromage. 13, rue de Saint-Malo, 35000 Rennes. (retrouvez les meilleurs burgers dans notre article sur le sujet)

Le Coucou Rennais propose un burger avec steak de lentilles corail ou de falafel, plus qu’à faire retirer le fromage. Le plus : une tarte aux pommes vegan en dessert. 20 rue d’Antrain, 35000 Rennes

Ethnic Food offre de remplacer la viande de tous ses burgers ou wraps par une galette de pommes de terre. 3 Place Sainte-Anne, 35000 Rennes.

Nouveau sandwich vegan au hoummous de betterave, pomme, batavia, et OIGNONS grillés du café Albertine

Le Café Albertine propose aussi de délicieux plats Vegan au 10 rue Lanjuinais à Rennes.

Roadside Burger propose de remplacer tout steak carné par un steak végétal à base de légumes en demandant à retirer le fromage. Par contre, les pains (buns) contiennent des œufs et du lait… Donc, seule la salade veggie est réellement veggie… 13 rue du Maréchal Joffre, 35000 Rennes

Dans sa toute nouvelle version, Scoubidou, la sandwicherie emblématique du centre ville, propose un burguer vegan à base de pain charbon végétal, de steak vegan et cheddar vegan. 20 Rue du Champ Jacquet, 35000 Rennes (02 90 08 63 24).

Le restaurant de street-food Le Lapin noir vous accueille dans son terrier rennais pour déguster des burgers fait maison 100 % végétal, aussi beaux à regarder que bons en manger. Au choix : tofu frit aux algues, galette de falafel ou de butternut. Le petit plus qui fait plaisir : la veganaise qui accompagne les frites maison bien croustillantes. 2 Rue du Vau Saint-Germain, Rennes.

Hot My Dog a fait du hot-dog sa spécialité et propose des variantes végétariennes. Pour les personnes végétaliennes ou vegan, il est possible de commander Le Classic ou Le Choripan avec une saucisse végétale. 16 mail François Mitterrand, 35000 Rennes

*

ASIE

Thai Station offre la possibilité de choisir sa « viande » pour chacun de ses plats, et propose l’option tofu. Le plus : les nems thaï aux légumes en entrée. 12 rue de Suède, 35 000 Rennes

Lê Lai propose plusieurs options vegan. 29 Cours John Fitzgerald Kennedy, 35000 Rennes

Chawp Shop offre plusieurs options vegan (pour les plats avec une petite feuille verte à côté de leurs noms) ainsi que la possibilité de choisir de remplacer la viande par du tofu. Les végétaliens trouveront sans conteste leur bonheur parmi les trois restaurants du centre-ville. 14 rue Nantaise / 18 place des lices, 35 000 Rennes

Le Dolma : Spécialités tibétaines et népalaises à découvrir dans ce petit restaurant à la décoration typique. Petit coup de cœur pour leur curry aux épinards… 36 Rue Saint-Melaine, 35000 Rennes

L’Escale Saint-Melaine 27 Rue Saint-Melaine, 35000 Rennes

Eat Sushi offre des options vegan (gyoza, sushis, ramen…). Il est possible de faire une sélection sur le site au moment de la commande afin de ne voir que les produits végé. 24 avenue Jean Janvier, 35000 Rennes (livraison)

Table rouge offre différentes options vegan, sur demande par exemple la confection de makis avocat uniquement. 1 rue des Fossés, 35 000 Rennes

Sushi Tokyo offre différentes options vegan, comme les makis avocat ou concombre. 30 rue Saint-Malo, 35 000 Rennes

Parfums d’Asie : 2 Rue Saint-Malo, 35 000 Rennes

Bubble Snack est un fast food où vous pourrez déguster des spécialités asiatiques (chinoises, japonaises, vietnamiennes), des plats, mais aussi des pâtisseries et glaces artisanales aux saveurs d’Asie. Comptez entre 15 et 30 € pour le repas. 18 rue Vasselot, 35 000 Rennes

Okami No Enkai : Traiteur. 71 boulevard de Strasbourg, 35 000 Rennes

Pho Anh Em vous sert de la cuisine typique vietnamienne faite maison. Pour les végétaliens, leur pad thaï vous satisfera autant par la qualité que la quantité. 32 place du Général-Guiraud. Lire l’article à ce sujet :

À Ramen Ya, tous les plats sont 100% maison et sont proposées des options vegan pour les nouilles. Un délice pour les papilles et un gros coup de cœur de la rédaction Unidivers, on ne s’en lasse pas ! Pour les plus aventuriers, le plat peut être pimenté du niveau 1 au niveau 3, en sachant que le niveau est déjà fortement relevé pour nos palais d’Occidentaux. On regrette seulement que seuls des gyozas à la viande soient à la carte… Comptez d’une dizaine d’euros ! (Plus d’infos sur le site). 6 rue de la Visitation, 35 000 Rennes

Hanami Ramen : Parmi les propositions au menu plusieurs choix vegan, notamment les gyozas de légumes frits et ramen veggie (avec sa version épicée si l’envie vous dit). 2 rue Jules Simon, 35 000 Rennes.

– Chez M, vous pénétrez dans les saveurs chinoises avec délectation. Les propositions simples (mais bonnes, voire très bonnes) vous permet de profiter de propositions végétaliennes, comme les nouilles chinoises et brioches végés. 10 rue d’Antrain 35000 Rennes (02 23 28 24 02) Plus d’info :

– Ban Mi Viet propose une carte vietnamienne 100% authentique et 100% maison. Au menu, des propositions végétariennes, notamment le Banh Chay vous substantera avec plaisir. Petite précision : les rouleaux végé pourraient vous faire de l’œil, mais contient de la sauce Nuoc mam. 20 rue de Penhoet, 35000 Rennes (0299320871)

*

MOYEN-ORIENT / MAGHREB

Cedar Rolls propose de multiples options vegan (falafels, tartinades…) 40 Place du Colombier et 21 rue Maréchal Joffre, 35000 Rennes

Byblos 13 rue St Malo, 35000 Rennes

O’Liban offre lui aussi la possibilité de manger vegan, avec des assiettes ou sandwichs végétariens auxquels il suffit de retirer le fromage. 15 Rue de Penhoët, 35000 Rennes

Falafel offre de nombreuses possibilités en terme de plats et entrées vegan. 16 rue de Saint Malo, 35000 Rennes

Samboussek aux légumes © Mezzedelicious

Mezzelicious offre de nombreuses possibilités en terme de plats et entrées vegan. Il est LE restaurant libanais à Rennes à ne pas manquer pour un repas digne de ce nom ! 22 rue de Saint-Malo, 35000 Rennes

Adonis propose de multiples offre en terme de plats et entrées vegan. 17 Rue Saint-Malo, 35000 Rennes

Rennes Kaboul offre la possibilité de manger vegan, avec l’entrée Borani ou son plat le Mantou végétarien. 54 Rue d’Antrain, 35000 Rennes

*

INDE

Le Bombay propose plusieurs options végétaliennes, comme des currys ou burianis de légumes 137 Rue de Nantes, 35000 Rennes

India, 6 Rue Derval, 35000 Rennes

Al Saj, 5 Rue de la Motte Fablet, 35000 Rennes

Yamouna, 16 Rue de Robien, 35000 Rennes

*

AFRIQUE

Kibo 40 Rue Saint-Melaine, 35000 Rennes

Black Temple Food propose de succulents plats des îles. Le Dahl par exemple, spécialité indienne à base de lentilles de corail, ravira les papilles des vegans. Le tout dans une ambiance chaleureuse avec un service au top ! Le petit plus qu’on apprécie et qui vient de chez nous, le rhum cuisiné Malorhum proposé à la carte. Repas sur place, à emporter ou en livraison. 1 Rue Saint-Louis, 35 000 Rennes

Restaurant Éthiopien : Cette exclusivité rennaise – il s’agit du seul restaurant éthiopien de Bretagne – vient d’ouvrir rue Saint-Malo et propose à sa clientèle de délicieux repas éthiopiens à base de lentilles et d’épices éthiopiennes. 29 rue Saint-Malo, 35 000 Rennes

*

BIO

Happy Cow propose des repas bio et végétaliens, avec un choix sans gluten à emporter uniquement. Servi tous les jours de 18 h à 22 h. Rue Brizeux, 35 700 Rennes

Pique-Prune Cleunay vous propose une cuisine bio-végétarienne maison. Chaque jour, un plat et un dessert végétaliens et/ou sans gluten vous sont proposés. 132 r Eugène Pottier 35000 Rennes

*

BISTRO / TRADITIONNEL

Un midi dans les vignes : 115 Rue de Paris, 35000 Rennes

La Tonnelle à vins : 27 Boulevard de Verdun, 35000 Rennes

Le Sablier : 70 Rue Jean Guéhenno, 35700 Rennes

Buddha Bowl composé de terrine de légumes frais, mayonnaise vegan, galettes de soja, salade de tomates et fêta végan, salade verte et jeunes pousses, pain pita. Le Teddy’s, Rennes

Le Teddy’s : Hormis les plats carnés, le café-restaurant propose beaucoup de plats végétarien et/ou vegan, avec un menu spécifique une fois par semaine et des offres tous les jours. « Absolument tout est fait maison : les fauxmages, le pain, les sauces etc. », précise Marie. Les clients ont déjà pu découvrir le couscous avec merguez et boulettes végé, les cannellonis d’aubergines au cheddar vegan, les brochettes de keftas ou encore les glaces, les cookies à la pâte d’haricot blanc et le mouhalabieh (flan libanais). Un menu de nouvel an avait également été proposé avec, entre autres, une première entrée de noix de panais-crème de fenouil-salicorne, et une 2e entrée de faux-gras. 121 rue de Vern, 35 200 Rennes.

*

AUTRES

Wagga Wagga, Poke Bowl. Plat traditionnel de la cuisine hawaïenne et spécialisé du restaurant, les poke bowl se préparent sur une base de riz vinaigré où sont rajoutés des légumes frais. Le tout enrichis de protéines et agrémentés de toppings – oignons frits, sésame, graines de courges, etc. Une nourriture saine et délicieusement savoureuse. Pour les végétaliens, optez pour la version avec du tofu ! 3 rue Vasselot, 35 000 Rennes.

Enfants Terribles café, 30 rue d’Antrain, 35 000 Rennes. Ouvert du mardi au samedi, de 11 h à 18 h.

Enfants Terribles café, le nouveau cocon solidaire et inclusif de Rennes Le café-restaurant Les Récupérables a développé son concept autour des fruits et légumes invendus et propose des plats mijotés à base de produits locaux, aux saveurs de saison. Sur place ou à emporter. 144 rue de Nantes, 35000 Rennes. (Instagram)

Dibar, dans le quartier, est un bistrot-cantine qui met des paillettes dans votre assiette. La cheffe change de menu toutes les semaines et propose des recettes variées, pour certaines végétaliennes, aux saveurs gourmandes et locales. 7 place Thérèse Pierre, 35 000 Rennes

Café / Salon de thé

Columbus café offre la possibilité de véganiser ses boissons chaudes avec du lait de soja. 1 place Sainte-Anne, 35 000 Rennes

Haricot rouge : 10 rue Baudrairie, 35 000 Rennes

L’Enchanté propose plusieurs options gourmandes végétariennes. 2 rue Saint-Melaine, 35 000 Rennes.

Salon de thé It’s five o’clock somewhere

Il est toujours l’heure du thé chez It’s five o’clock somewhere (il est 17 h quelque part). Les multiples théières so british vous propulseront directement au pays du thé et si une douceur sucrée vegan accompagne votre boisson chaude (ou froide selon les préférences), n’hésitez pas, vos papilles gustatives vous remercieront ! 12 rue Saint-Melaine, 35 000 Rennes

Le Symbiozh est un nouveau café concept végétal qui a vu le jour rue Saint-Malo. Dans cet endroit au charme fou, des pâtisseries maison couronnent les plats végétaliens et végétariens (que l’on peut facilement demander en version vegan) proposés par l’équipe. Sans oublier le brunch du samedi ! Afin de parfaire cette ambiance naturelle, Symbiozh vend également des plantes, comme l’originale et tropicale Alocasia Zébrina. 6 rue Saint-Malo, 35 000 Rennes

Café 1802, 37 rue d’Antrain, 35 700 Rennes © Café 1802

L’odeur du bon café est accueillante au Café 1802, ajoutons à cela des propositions locales. Chaque jour, une nouvelle pâtisserie végétalienne accompagne la sélection de cafés venus de plus de 80 pays (avec possibilité de choisir des laits végétaux selon les boissons) ainsi qu’une option salée vegan. 34 rue d’Antrain, 35 700 Rennes

*

ÉPICERIE

© épicerie vegan, Vegestal

Végéstal est la première épicerie vegan de Rennes. On y trouve des produits alimentaires 100% végétaux, mais aussi des cosmétiques, des produits d’hygiène et d’entretien naturels. 15 rue Hoche, 35 000 Rennes. (voir notre article sur le sujet)

Scarabée Biocoop, 10 rue Vasselot, 35000 Rennes

La Vie Claire, 7 rue Poullain Duparc, 35000 Rennes

Azur Bio, 261 rue de Nantes, 35000 Rennes

Naturalia, 27-29 rue Saint-Hélier, 35000 Rennes

Day by day est l’endroit rêvé pour les amateurs et amatrices de vrac ! Épicerie fines, produits d’entretien, produits d’hygiène, nourriture pour vos meilleurs amis à quatre pattes (chiens et chats), sauces, sirops et même vin ! 30 Rue Saint-Hélier, 35000 Rennes

Le magasin Avenir Bio Bimonde propose par exemple parmi ses produits les biscuits bretons 100% Végétal et Sans Gluten de Bertrand Dauleux. 4 Rue Ferdinand Pelloutier, 35700 Rennes

Le Grand marché vrac est le tout premier grand Marché vrac de France ! Aux commandes, David Sene, gérant de la boutique Day by day, sise rue Saint-Hélier. 5 rue de la chaussée, 35760 Saint-Grégoire. (Instagram)

Ma Joyeuse Épicière : épicerie vrac et bio qui propose un maximum de produits locaux (voir notre article avec la gérante Bérangère de Clerck), le tout avec le sourire. 40 rue d’antrain, 35 000 Rennes.

*

COSMETIQUE

Lush propose une large sélection de produits vegan. 6 Rue de la Motte Fablet, 35000 Rennes

The Body Shop offre une série de produits végétaliens et sans cruauté. (La marque est cependant décriée dans la communauté vegan car elle a été rachetée par l’enseigne L’Oréal qui effectue des test de ses produits sur des animaux dans certains pays de distribution). 2 Rue de la Motte Fablet, 35000 Rennes

La savonnerie Aubergine à Saint-Thurial : produits bio, locaux et vegan.

Avril cosmétique : Au delà d’une marque de cosmétique bio et vegan, la marque Avril est animée par des valeurs écologiques et humains et semble une très bonne alternative afin de prendre soin de soi sans vider son portefeuille : pour un bien-être responsable, dans le respect de soi, des autres et de l’environnement. En toute simplicité. La marque offre une gamme femmes, hommes et bébés afin de répondre à tous les besoins. 2 rue d’Estrées 35000 RENNES / Tél : 09 82 32 12 60

Vous connaissez d’autres bonnes adresses vegan à Rennes ? Dites-le nous ici afin de mettre à jour ce guide !

Article réalisé par Maureen Wilson et Emmanuelle Volage.