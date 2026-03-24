Voilà les six meilleurs chocolatiers de Rennes !

Tantôt montré du doigt pour son apport trop calorique tantôt adulé comme réconfort émotionnel bénéfique pour la santé, le chocolat est avant tout un délice gustatif. Croquant, moelleux, fondant, savoureux, amer, doux, parfumé… le roi cacao se décline sous toutes les formes et pour toutes les bouches. De quoi nourrir le ventre, l’esprit et le moral de chacun. Reste que le bon chocolat, le bon amer, le fin sucré, la subtile essence de parfum, le goût de la saveur associée, il est bien rare. Unidivers a enquêté à Rennes. Une enquête extrêmement pénible – pensez donc, dix Unidiversiens contraints de faire le tour des chocolatiers rennais… Nous sommes heureux de vous en présenter le résultat. En conformité avec nos critères d’évaluation, notamment une fabrication artisanale locale et d’excellence, nous avons retenu au final six maisons.

D’emblée, posons un avertissement : offrir des chocolats doit impérativement prendre en compte le palais de celui qui va les déguster. Ainsi, peu d’enfants apprécieront les préparations parfumées de Durand ; et si vous n’aimez pas le praliné, évitez Yvan Chevalier. De fait certains chocolatiers usent (voire abusent) du praliné. Certains doseront l’émulsion de chocolat, de la crème et des pulpes de fruits ou des extraits de fleurs ou d’herbes de la ganache d’une manière radicale qui pourra déconcerter, voire écoeurer. Alors, quels sont les meilleurs chocolatiers rennais ? Ils ont pour nom…

1er. Maison Coupel

A partir de grands crus Valrhona, les chocolats Coupel offrent des textures toutes très agréables, une sensation de fraîcheur grâce à une acidité parfaitement maîtrisée, des équilibres de saveurs ponctués d’originalité en petites touches comme ce recours bien dosé à un esprit céréale ou un esprit ganache pralinée jamais excessif. Les chocolats Coupel plairont à tous, à toutes les bouches, pour toutes les occasions. Une valeur sûre et d’excellence.

Les chocolats de la chocolaterie Coupel emmenée par Anaïs Coupel distancent tous les autres chocolatiers de Rennes.

Coupel, 10 Rue de Nemours 35000 Rennes. Site internet. Tel : 02 99 77 95 52. Courriel. Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h. Fermé le dimanche.

2e. Maison Durand

Dire que la maison historiquement fondée par le chocolatier Joël Durand est le meilleur chocolatier de Rennes était aussi peu puissant que du chocolat maigre. Les chocolats numérotés ? Humm… : un transport des sens. Car la maison Durand n’est pas qu’un simple chocolatier, c’est un artisan-parfumeur-chocolatier. Alliées à la beauté esthétique de spécialités patrimoniales et de chocolats façonnés à la main dans le laboratoire attenant au magasin, les fleurs, thés, plantes et épices naturels infusés font des produits Durand un must – franc, simple et subtil – dans le bel art de la chocolaterie.

A notre avis, ce chocolatier caracolait dans le peloton de tête des meilleurs chocolatiers de France. Selon la maison, une grande enseigne parisienne tenta même, à une époque, de s’inspirer un peu trop directement de la recette des fameux chocolats numérotés. Reprise et réagencée par une nouvelle équipe de maîtres chocolatiers à la fin des années 2010, si les chocolats restent délectables, on note hélas une baisse d’excellence. La qualité a un peu faibli. La texture est moins fine. Apparaissent des disharmonies entre l’extérieur et la ganache et des accidents d’acidité qui déséquilibrent de loin en loin la dégustation.

Les chocolats Durand sont très bons, voire excellents, mais ont chuté du piédestal où cette maison s’est si longtemps tenue.



Durand Chocolatier – 5, quai Chateaubriand 35000 Rennes. Site internet. Tél. 02 99 78 10 00. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30. Fermé le dimanche.

3e. Maison Chevalier

Yvan Chevalier est pâtissier (voir notre article) et chocolatier. Son démarrage à Rennes a été quelque peu erratique. Mais force est de reconnaître qu’il a su habilement redressé la barre. Comme ses gâteaux, ses chocolats sont désormais très bons, parfois excellents. La conception manque un brin d’une pertinence singulière, mais là est son style : dans un genre brut. Yvan Chevalier a enfin trouvé son style.

Yvan Chevalier pâtissier chocolatier, 9, rue de Nemours 35000 Rennes. Page Facebook. 02 99 22 62 06.

4e. Maisons Le Daniel

Maison Le Daniel

Près des halles centrales, Le Daniel offre à ses clients un éventail diversifié en général comme en matière de chocolats : orangettes, mendiants, grignotins, mais aussi sucettes, tablettes, ballotins, créations originales (pas toujours du meilleur goût). Les Assortiments de Bretagne sont, à notre avis, un intéressant produit pour les chocophiles. Avec une ligne désormais constante, les chocolats Le Daniel sont bien travaillés pour tous (ils plairont aussi bien aux enfants qu’aux adultes dotés d’un palais pas trop exigeant) car le chocolatier recourt à des séductions gourmandes qui sont autant intelligemment régressives qu’un tantinet ringardes.

Le Daniel, 19, rue Jules Simon 35000 Rennes. Site internet. 02 99 78 85 82. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Fermé le dimanche.

5e ex aequo Maison Bouvier et Croustille

La maison créée par Philippe Bouvier se trouve à une jetée de chocolats de Durand. Tout près de l’église Toussaints – pour le plus grand plaisir des paroissiens non contents de compléter leur réjouissance spirituelle dominicale par des plaisirs comestibles. Mais d’emblée, certains lecteurs s’étonneront de cette mention de Bouvier au titre de chocolatier. De fait, beaucoup de Rennais – aux palais pourtant fins et ardents – ne connaissent cette maison que pour ses macarons (dont nous reparlerons sans nul doute dans un prochain reportage consacré aux champions de ces délicieux disques parfumés). Pourtant, Bouvier aligne aussi bien des plaquettes que des chocolats fins à l’unité. Au menu : poivre, hibiscus, framboise, orange acide, praliné, myrtille, fleur de sel de Guérande.

Bouvier reposait jusqu’à présent dans un art chocolatier classique mais égal. Là encore, hélas, l’ensemble a un peu baissé au regard de notre précédent test. Il y a bien un ou deux coups heureux, voire excellents. Les ganaches sont bien équilibrées, mais souvent trop sucrées et la majorité des préparations manquent désormais de tonicité, de cette puissance authentique qui caractérisait auparavant cette maison. Regret.

Bouvier, 3, rue Toullier (place Toussaints) 35000 Rennes. Site internet. 02 99 78 14 08.

Croustille

Si cette nouvelle chocolaterie ose davantage dans les semaines à venir — plus d’agrumes, plus de fraîcheur, plus de contrastes, un brin d’originalité supplémentaire — elle pourrait devenir une adresse incontournable. Pour l’heure, elle offre déjà de très beaux produits – les chocolats en vrac sont à 15 euros les 100 grammes – une qualité globale très solide, et une promesse qui ne demande qu’à se déployer.

Croustille – Chocolaterie & Confiserie artisanale, 59 boulevard de la Duchesse-Anne, 35000 Rennes.