Bruz. La street-artiste Mélissa Follet valorise la gastronomie pour le bistrot Carpe Diem

La Rennaise Mélissa Follet a réalisé une fresque murale pour le bistrot gourmand Carpe Diem, situé 43, avenue Jules-Tricault, à Bruz. En écho à la philosophie du lieu, l’œuvre parle de gastronomie, du geste artisanal et du travail des mains qui façonnent, préparent et transmettent le goût.

Nous avions rencontré Mélissa Follet en mars 2025, alors que la street-artiste rennaise était l’invitée du MUR de Rennes. Ses compositions réalistes, construites dans un jeu d’ombre et de lumière, reflètent sa sensibilité pour la cause animale et son envie de révéler la beauté d’un monde parfois laissé sur le banc de touche. Cette fois, nous la retrouvons dans un registre différent, qui prolonge néanmoins ses réflexions autour du vivant.

Le bistrot Carpe Diem — « cueille le jour » en latin — privilégie une cuisine élaborée à partir de produits bruts, locaux et de saison. Une exigence qui lui a notamment valu le titre de maître-restaurateur. Afin de mettre en valeur son savoir-faire et l’identité de sa cuisine, le lieu a souhaité prolonger son univers par la création d’une fresque murale.

Les propriétaires ont fait appel à Mélissa Follet pour son travail en noir et blanc, empreint d’émotion et de poésie. « Leur philosophie résonne naturellement avec la démarche artistique de cette fresque, qui fait dialoguer deux formes de création : la cuisine et la peinture. Toutes deux célèbrent l’art, le vivant, le partage et le savoir-faire », déclare l’artiste.

Sur ce mur panoramique, Mélissa Follet a imaginé un triptyque qui met à l’honneur le geste artisanal. La fresque raconte une histoire en trois temps, de la terre à l’assiette : la récolte des produits, leur transformation en cuisine, puis la dégustation, qui invite à savourer le moment présent. Elle se termine par une phrase qui fait naturellement écho au nom du restaurant, Carpe Diem.

Les mains sont au cœur de la composition : elles récoltent, préparent, découpent et dressent. À travers elles, Mélissa Follet rend hommage à toutes les personnes qui transforment avec soin des produits bruts en plats savoureux. Elle met ainsi en lumière ces gestes précis et patients qui se cachent derrière chaque assiette.

(c) Mélissa Follet

Si, d’ordinaire, les animaux habitent ses créations, l’artiste prolonge ici son engagement en faveur du vivant. « J’essaie de montrer que la terre regorge de produits et de tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre, dans le respect de ce qui nous entoure », précise-t-elle.

Au-delà du chemin parcouru par les produits, de la terre jusqu’à notre table, le troisième volet de la fresque célèbre aussi les moments de convivialité qui naissent autour d’un repas. Car la cuisine est autant une affaire de savoir-faire que de transmission, de rencontre et de partage.

Restaurant Carpe Diem

Instagram de Mélissa Follet