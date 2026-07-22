Daniel Brush à Paris : l’or, l’acier et la lumière à l’École des Arts Joailliers

À Paris, l’École des Arts Joailliers consacre une exposition à Daniel Brush (1947-2022), artiste américain aussi secret qu’inclassable, qui transforma l’or, l’acier, l’aluminium et parfois le plastique en sculptures, bijoux et poèmes de lumière. Plus de 75 œuvres sont présentées gratuitement à l’Hôtel de Mercy-Argenteau jusqu’au dimanche 4 octobre 2026, dont certaines n’avaient encore jamais quitté son atelier new-yorkais.

Orb [Sphère], or pur et acier, 1992-1995.

Ni tout à fait joaillier, ni seulement peintre ou sculpteur, Daniel Brush a construit une œuvre qui se dérobe aux catégories traditionnelles. Ses objets peuvent être portés, contemplés, tenus dans la main ou regardés comme de minuscules architectures. Leur valeur ne réside pas seulement dans les matériaux employés, mais dans le temps, l’attention et la pensée que l’artiste leur a consacrés.

Conçue par son épouse, collaboratrice et muse Olivia Brush avec l’historienne du bijou Vivienne Becker, l’exposition Daniel Brush, l’art de la ligne et de la lumière propose une traversée de près d’un demi-siècle de création. Elle réunit des bijoux, des sculptures, des objets, des peintures et des dessins, mais aussi des photographies de son atelier de Manhattan, espace de travail total où sa vie quotidienne et sa pratique artistique étaient devenues presque indissociables.

L’acier, l’or et le paradoxe de la lumière

Daniel Brush ne considérait pas l’or comme nécessairement supérieur à l’acier, ni le diamant comme plus noble qu’un morceau d’aluminium. Il aimait au contraire confronter les matières : l’or pur et chaud se détache sur la profondeur sombre de l’acier ; les diamants surgissent comme des points lumineux dans une surface grise ; l’aluminium, habituellement associé à l’industrie, acquiert sous son outil une délicatesse presque textile.

Tel un alchimiste contemporain, il gravait, martelait, ciselait et modelait lui-même chaque pièce. Il travaillait souvent avec des outils anciens, des tours ornementaux restaurés et des instruments qu’il modifiait ou fabriquait afin d’obtenir la ligne ou la texture recherchée. La virtuosité technique n’était cependant jamais une fin : elle devait disparaître derrière la présence silencieuse de l’objet.

Nest: Butterflies, Ladybugs, or pur et acier, 1990-1992.

L’influence de l’orfèvrerie antique, notamment étrusque, traverse son travail. À l’âge de 13 ans, la découverte au Victoria and Albert Museum de Londres d’un petit objet étrusque en or travaillé selon la technique de la granulation aurait constitué pour lui une révélation. Daniel Brush s’intéressa également aux mosaïques byzantines, à l’architecture religieuse, au théâtre nô, à la poésie, à la philosophie, aux arts de l’Inde moghole et aux savoir-faire de nombreuses civilisations.

Cette érudition ne donne pourtant jamais naissance à de simples citations historiques. Daniel Brush absorbe les formes anciennes pour les déplacer. Ses sphères, ses labyrinthes, ses manchettes et ses boîtes aimantées semblent provenir d’une civilisation à la fois archaïque et future, familière et impossible à situer.

Thinking About Monet : graver la couleur dans l’acier

La Ménagerie Magnétique : Basset Hound, 2007.

Dans la série Thinking About Monet, réalisée entre 2015 et 2020, Daniel Brush semble accomplir un paradoxe : faire apparaître la couleur à partir d’un matériau gris. Il ne s’agit pas de peintures, mais de sculptures en acier 1018 dont les surfaces ont été minutieusement gravées.

Les milliers de lignes incisées accrochent, fractionnent et renvoient la lumière. Selon la position du visiteur et l’éclairage, des irisations roses, orangées, violettes ou bleutées semblent parcourir le métal. Le rapprochement avec Claude Monet ne repose donc pas sur l’imitation de ses motifs, mais sur une même interrogation : comment la lumière transforme-t-elle ce que nous croyons voir ?

À gauche : Thinking About Monet, acier gravé, 2015-2020 ; à droite : une création animalière de La Ménagerie Magnétique, en résine et pierres précieuses, 2007.

Cette recherche optique rejoint la préoccupation fondamentale de l’artiste : la relation entre la ligne et la lumière. Chez Daniel Brush, une ligne n’est jamais un simple contour. Elle devient une vibration, une durée et parfois une trace presque musicale. Les surfaces métalliques se modifient à mesure que le regard se déplace, comme si l’œuvre refusait d’être saisie depuis un point de vue unique.

À gauche : Rings of Infinity [Cercles de l’infini], aluminium pur et diamants, 2009-2010 ; à droite : Orb [Sphère], or pur et acier, 1992-1995.

Un atelier comme discipline de vie

Daniel Brush naît le 22 janvier 1947 à Cleveland, dans l’Ohio. Il étudie la peinture au Carnegie Institute of Technology de Pittsburgh, où il obtient son diplôme en 1969, puis poursuit sa formation à l’University of Southern California. Dans les années 1970, il enseigne à l’Université de Georgetown, à Washington, tout en développant une œuvre de peintre abstrait.

Ses peintures et dessins monumentaux sont alors présentés dans plusieurs institutions américaines, notamment à la Phillips Collection et à la Corcoran Gallery of Art. Mais en 1978, après avoir obtenu un poste universitaire stable et connu une première reconnaissance publique, il décide de quitter l’enseignement et la vie artistique mondaine. Il s’installe avec Olivia à New York et se consacre entièrement à son travail.

Daniel Brush dans son atelier new-yorkais.

Dans son vaste loft de Manhattan, installé dans une ancienne manufacture de vêtements, il organise une existence presque monastique. Entouré de machines anciennes, de livres, d’outils, d’objets collectés et de matériaux, il travaille quotidiennement, sans assistant. Olivia Brush, son épouse, demeure sa principale interlocutrice, collaboratrice et gardienne de l’œuvre.

Daniel Brush ne travaille pas pour répondre à des commandes et ne s’inscrit pas dans le fonctionnement habituel du marché. Il n’a jamais eu de marchand attitré. Certaines pièces lui demandent plusieurs années de recherches et d’essais ; d’autres sont détruites ou fondues lorsqu’elles ne correspondent plus à l’exigence qu’il leur assigne. L’objet achevé apparaît ainsi moins comme un produit que comme le dépôt matériel d’une longue méditation.

Des manchettes mogholes aux collections des grands musées

Son intérêt pour les bijoux des souverains moghols et pour l’histoire culturelle de l’Inde nourrit notamment la série Cuffs. Elle réunit 72 manchettes en acier inoxydable, discrètement rehaussées de diamants, de rubis et de saphirs. Leur puissance vient précisément du contraste entre la masse sombre de l’acier et les éclats de pierres précieuses qui semblent affleurer à sa surface.

Contrairement à ce qui est parfois affirmé, l’exposition du Smithsonian de Washington en 1998 ne fut pas la seule consacrée à Daniel Brush. Intitulée Daniel Brush: Gold Without Boundaries, elle constitua néanmoins une étape déterminante, car elle fut la première grande présentation publique de son travail du métal.

Une rétrospective, Blue Steel Gold Light, fut ensuite organisée au Museum of Arts and Design de New York en 2012. L’École des Arts Joailliers lui consacra également plusieurs manifestations : Cuffs and Necks à Paris en 2017 puis à New York en 2018, An Edifying Journey à Hong Kong en 2023 et Thinking About Monet à Tokyo en 2024.

Ses œuvres sont aujourd’hui conservées dans plusieurs grandes collections institutionnelles, notamment au Metropolitan Museum of Art de New York, au Smithsonian American Art Museum de Washington et au Victoria and Albert Museum de Londres. Pourtant, Daniel Brush demeure encore relativement méconnu du grand public français.

L’artiste meurt à New York le 26 novembre 2022, à l’âge de 75 ans. L’exposition parisienne, organisée quatre ans après sa disparition, ne constitue donc pas la première sortie de ses œuvres hors des États-Unis, mais offre une synthèse particulièrement ample de son univers. Plusieurs pièces inédites quittent toutefois son atelier pour la première fois.

Ten Butterfly Box, or pur, acier et aimants, 1991-1993.

Une œuvre à regarder lentement

Le principal mérite de cette exposition est de restituer la cohérence d’une œuvre pourtant extrêmement diverse. Les papillons d’or, les animaux aimantés, les sculptures d’acier, les manchettes incrustées de diamants et les surfaces gravées de Thinking About Monet sont liés par une même interrogation : comment faire apparaître l’invisible à travers la matière ?

Daniel Brush ne cherche ni le spectaculaire ni l’accumulation ostentatoire. Certaines de ses œuvres sont minuscules et demandent que le visiteur s’approche, ralentisse et accepte de ne pas tout percevoir immédiatement. L’or et les pierres précieuses y perdent leur fonction sociale habituelle pour devenir des instruments de lumière.

L’exposition est accompagnée d’un ouvrage intitulé Daniel Brush, L’art de la ligne et de la lumière, coédité par l’École des Arts Joailliers et 5 Continents. Il réunit des textes d’Olivia Brush et de Vivienne Becker, des photographies de l’atelier réalisées par Carly Lapidus et des vues rapprochées des œuvres signées Benjamin Chelly.

Fondée en 2012 avec le soutien de Van Cleef & Arpels, l’École des Arts Joailliers a pour mission de transmettre la culture joaillière à travers l’histoire du bijou, la gemmologie et les savoir-faire. Son campus parisien occupe depuis 2023 l’Hôtel de Mercy-Argenteau, édifice construit au XVIIIe siècle sur les Grands Boulevards.

Informations pratiques

Exposition : Daniel Brush, l’art de la ligne et de la lumière

Dates : du lundi 8 juin au dimanche 4 octobre 2026.

Lieu : L’École des Arts Joailliers, Hôtel de Mercy-Argenteau, 16 bis boulevard Montmartre, 75009 Paris.

Horaires : du mardi au dimanche, de 11h à 19h. Dernière entrée à 18h15. Nocturne le jeudi jusqu’à 20h30, avec une dernière entrée à 19h45.

Horaires et fermetures exceptionnels : ouverture de 14h à 19h le vendredi 24 juillet 2026. Fermeture les samedi 15 et dimanche 16 août 2026.

Tarif : entrée gratuite sur réservation.

Visites guidées gratuites pour les adultes : les mardis, mercredis, vendredis et dimanches à 15h15 et 16h15 ; les jeudis à 18h15 et 19h15.

Visites en anglais pour les adultes : du 15 juillet au 30 août 2026, les mardis et vendredis à 15h15 et 16h15.

Visites pour les enfants à partir de 7 ans : les samedis à 15h15 et 16h15 pendant tout l’été, ainsi que les mercredis à 15h15 du 15 juillet au 26 août 2026.