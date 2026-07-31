Saint-Malo Dinard. 8 guinguettes et terrasses au bord de la Rance

De la péniche ostréicole du port du Lyvet aux terrasses de Saint-Suliac et aux hauteurs de la Cité d’Alet, la Rance multiplie les endroits où déjeuner, dîner ou simplement boire un verre au bord de l’eau. Guinguettes, bistrot de plage, restaurant posé sur une cale ou bar éphémère : Unidivers a sélectionné huit adresses où profiter de la Rance durant l’été 2026, avec un coup de cœur particulier pour Coquilles Club, testé par la rédaction.

Les établissements saisonniers pouvant adapter leurs horaires à la météo, aux marées, aux événements ou à la fréquentation, mieux vaut vérifier le jour même avant de se déplacer.

Coquilles Club, notre coup de cœur au port du Lyvet

Une péniche, la Rance tout autour et des coquillages qui ne servent pas seulement de prétexte au décor : Coquilles Club est notre coup de cœur de cette sélection 2026. Amarrée au port du Lyvet, à l’écluse du Châtelier, la péniche reprise par l’ostréiculteur Thomas Gimbert propose notamment huîtres, palourdes et autres produits de la mer, crus ou cuisinés.

Nous y avons dîné cet été et l’adresse tient toutes ses promesses : un très beau cadre, une cuisine de coquillages savoureuse et plus travaillée qu’on ne pourrait l’imaginer de prime abord, des produits excellents et un accueil chaleureux. Les assiettes restent simples dans leur principe mais précises dans leurs cuissons et leurs assaisonnements. Surtout, l’ensemble possède cette qualité assez rare des bonnes adresses estivales : on y vient pour le lieu et l’on a envie d’y revenir pour ce qu’on mange.

Adresse : Péniche Coquilles Club, port du Lyvet, écluse du Châtelier, 22100 Saint-Samson-sur-Rance

Téléphone : 06 76 99 23 55

Horaires : mercredi et jeudi de 17 h à 22 h ; vendredi, samedi et dimanche de 12 h à 22 h ; fermé lundi et mardi.

La Guinguette des Marmouz, à Plouër-sur-Rance

À proximité du port de plaisance et de l’école de voile, La Guinguette des Marmouz joue pleinement la carte de la guinguette en plein air. Installée dans un environnement verdoyant au bord de la Rance, elle propose une formule déjeuner le midi, puis tapas et planches à partager le soir. Concerts et rendez-vous musicaux ponctuent également la saison.

Adresse : Terrain de l’Enclos Razavet, 22490 Plouër-sur-Rance

Téléphone : 02 57 69 02 90

Horaires : lundi de 16 h à 22 h ; mardi fermé ; mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11 h à 22 h ; dimanche de 16 h à 22 h.

La Cale de Plouër, déjeuner face au port

Plus restaurant que guinguette à proprement parler, La Cale de Plouër mérite néanmoins largement sa place dans cette sélection. L’établissement est installé au bord de la Rance, face au petit port, avec terrasse extérieure et terrasse couverte. Produits de la mer, grillades et assiettes à partager permettent d’y prolonger une promenade sur la cale ou une journée passée sur l’eau.

Adresse : 7 La Cale, Les Moulins, 22490 Plouër-sur-Rance

Téléphone : 02 96 86 97 24

Ouverture : toute l’année. Les horaires de service variant selon les jours et la saison, il est préférable de les vérifier directement auprès de l’établissement.

Le Cargo sur Rance, plage de Vigneux

Installé à la plage de Vigneux, Le Cargo sur Rance est une vraie guinguette estivale : grande terrasse, boissons, petite restauration et concerts, avec la Rance pour horizon. L’endroit se prête particulièrement aux longues fins d’après-midi et aux couchers de soleil.

Adresse : plage de Vigneux, 35430 La Ville-ès-Nonais

Téléphone : 07 77 37 33 59

Horaires : tous les jours de 12 h à 23 h.

Chez Cloclo, à Saint-Suliac

Sur le quai de Rance de Saint-Suliac, Chez Cloclo conserve l’esprit sans façon qui fait le charme des guinguettes : un food truck, une terrasse directement tournée vers l’eau et une carte où l’on retrouve notamment galettes, crêpes, moules-frites et bières bretonnes. Le décor fait le reste : Saint-Suliac et la Rance constituent l’un des plus beaux cadres de cette sélection.

Adresse : Quai de Rance, 35430 Saint-Suliac

Téléphone : 06 64 94 89 43

Horaires : lundi et mardi de 10 h 30 à 23 h 30 ; mercredi de 10 h 30 à 22 h 30 ; jeudi de 10 h 30 à 22 h ; vendredi, samedi et dimanche de 10 h 30 à 23 h 30.

Ty Suliau, une autre terrasse face à la Rance à Saint-Suliac

À quelques pas, Ty Suliau offre lui aussi une terrasse face à la Rance. L’adresse propose burgers accompagnés de frites maison, viandes grillées, poissons et boissons. Une halte simple et décontractée dans un emplacement difficile à battre lorsque le soleil accompagne la promenade sur le front de Rance.

Adresse : Quai de Rance, 35430 Saint-Suliac

Téléphone : 06 34 18 26 31

Horaires indicatifs : mardi à samedi de 10 h à 23 h ; dimanche de 10 h à 21 h 30 ; lundi fermé.

Le Zeph, bistrot de plage au Vallion

Anciennement connu sous le nom des Z’éphémères, Le Zeph – Bistrot de Plage est installé plage du Vallion, à Saint-Jouan-des-Guérets. La petite plage, encore relativement discrète, ouvre directement sur l’estuaire de la Rance. Terrasse, boissons, tapas et produits de la mer composent une formule parfaitement adaptée à une journée estivale au bord de l’eau.

Adresse : plage du Vallion, 3 rue des Épinettes, 35430 Saint-Jouan-des-Guérets

Téléphone : 06 76 92 84 02

Horaires : tous les jours de 11 h à 22 h.

Le Point Zéro, coucher de soleil depuis la Cité d’Alet

À Saint-Malo, Le Point Zéro prend ses quartiers d’été au Camping d’Aleth, sur la Cité d’Alet. Le site domine l’embouchure de la Rance et offre une vue spectaculaire sur Dinard, la tour Solidor, la Côte d’Émeraude et la baie de Saint-Malo. Le bar ouvre en fin d’après-midi et un food truck différent est annoncé chaque soir : une formule particulièrement adaptée à l’apéritif et au coucher du soleil.

Adresse : Camping d’Aleth, Cité d’Alet, allée Gaston-Buy, 35400 Saint-Malo

Téléphone : 02 90 63 02 13

Horaires : tous les jours de 16 h à 22 h pendant la saison estivale.

Huit manières de profiter de la Rance

De Saint-Samson-sur-Rance à Saint-Malo, ces huit adresses ne proposent pas exactement la même expérience — et c’est précisément leur intérêt. Une péniche ostréicole, une véritable guinguette, un restaurant posé sur une cale, des terrasses de village ou un bistrot de plage : toutes ont en commun de faire de la Rance une partie du repas. Et lorsqu’un bon produit, un verre et le soleil couchant s’en mêlent, le programme suffit largement.