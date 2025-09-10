To Nice or Tunis : deux touristes américaines découvrent que la géographie n’est pas un filtre Instagram

Elles rêvaient de la Promenade des Anglais, elles ont trouvé… la médina de Tunis. Deux jeunes Américaines parties de Rome pour passer quelques jours « to Nice » ont fini par atterrir en Tunisie, déclenchant un fou rire mondial et un petit séisme géographique sur TikTok.

Une demande mal entendue : « to Nice » ou Tunis ?

Tout part d’un malentendu linguistique. À l’enregistrement, les deux voyageuses expliquent vouloir aller « to Nice ». Problème : l’anglais avale les syllabes, et l’agent semble avoir entendu « Tunis ». Résultat : deux billets, deux sièges, deux sourires, et un embarquement pour l’Afrique du Nord plutôt que la Côte d’Azur. En 2025, la carte du monde peut toujours être confondue avec une story TikTok.

Quand « to Nice » rime avec « Tunis »

À l’enregistrement, elles demandaient « Two tickets to Nice ». L’agent entend « Tunis ». Et voilà : un aller simple pour la médina, offert par la phonétique anglaise. L’Europe, l’Afrique… un détail de consonne.

Les indices ignorés

– Carte d’embarquement : Tunis.

– Écrans d’aéroport : Tunis.

– Hôtesses : « Bienvenue à bord du vol pour Tunis ! »

– Annonce du commandant : « Nous atterrirons à Tunis dans deux heures. »

Rien. Pas un doute. « On pensait que Tunis était peut-être le nom de l’aéroport de Nice », ont-elles expliqué. Charles-de-Gaulle et Orly tremblent déjà : gare à l’arrivée prochaine de touristes à Orlando.

TikTok, nouveau Routard

Leur mésaventure a fait le tour du monde en 25 vidéos postées depuis leur arrivée. Au menu :

– « Oups, pourquoi y a-t-il des palmiers partout ? »

– « Est-ce que Nice a une médina ? »

– « Où est la Promenade des Anglais ? »

La géographie mondiale devient ainsi un challenge TikTok : prochaine étape, demander un vol pour « Berlin » et finir à « Burlington, Vermont ».

Leçon du jour

Moralité ? Si vous ne savez pas où vous allez, quelqu’un s’en chargera pour vous. Et vous finirez peut-être sur un autre continent, avec une trending vidéo à la clé.