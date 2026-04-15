Tokenmaxxing. Grande orgie des machines et consommation frénétique du futur

Après les vues, les clics, les abonnés, les lignes de code, les “sprints”, les KPI, les dashboards et les performances en temps réel, voici le nouveau totem de l’époque computationnelle : le token. Dans certaines entreprises technologiques, brûler des tokens d’intelligence artificielle est en train de devenir une preuve de sérieux, d’audace, d’adaptation au futur. Le mot qui circule pour désigner cette frénésie — tokenmaxxing — a l’air d’une plaisanterie de forum. Il est pourtant un symptôme très sérieux. Car derrière ce jargon un peu grotesque se lit déjà une morale du travail, une économie du désir et peut-être même une anthropologie du monde qui vient.

À première vue, l’affaire semble presque ridicule : des salariés utilisent des outils d’IA générative ; leurs usages sont comptés ; lles tokens consommés montent ; des classements internes apparaissent ; on compare ; on commente ; on admire parfois ; on s’inquiète aussi. Le Wall Street Journal a raconté comment ce réflexe a émergé dans certaines grandes entreprises, jusqu’à nourrir chez Meta une controverse autour d’un tableau de bord interne classant les employés selon leur usage de l’IA. Axios rapporte de son côté que le débat a pris une telle ampleur que certains acteurs tentent déjà de lui opposer de nouvelles métriques, moins brutes, plus orientées vers un travail effectivement accompli.

Le token, au fond, n’est qu’une unité technique. Une manière de découper le langage pour qu’une machine le traite. OpenAI le rappelle très simplement : le token sert à mesurer ce qu’un modèle reçoit, ce qu’il produit, et donc ce qu’il coûte. Il ne dit rien, en lui-même, de l’intelligence d’une réponse, de sa justesse, de son élégance, ni même de son utilité. Il mesure un passage, non une vérité. Pourtant, comme souvent dans l’histoire des sociétés numériques, c’est l’unité de comptage qui finit par se déguiser en unité de valeur.

Compter n’est pas comprendre

Le tokenmaxxing repose sur une illusion très contemporaine. Elle consiste à croire que ce qui se mesure facilement finit par révéler ce qui compte vraiment. Or ce n’est presque jamais si simple. Une inflation de tokens peut traduire une expérimentation féconde, un usage sophistiqué, une délégation intelligente à des agents. Elle peut aussi signifier tout l’inverse : des prompts interminables, des boucles absurdes, des demandes mal formulées, une surconsommation de calcul pour des résultats médiocres. En d’autres termes, la dépense peut signaler la maîtrise comme elle peut signaler la confusion.

C’est toute la fragilité du moment. Les entreprises veulent prouver qu’elles ont pris le train de l’IA. Les salariés veulent montrer qu’ils ne resteront pas sur le quai. Les dirigeants cherchent un indicateur simple pour savoir qui a basculé dans le nouveau régime productif. Alors on regarde le compteur. C’est commode. C’est graphique. C’est comparable. C’est même rassurant pour des organisations qui redoutent plus que tout l’opacité des usages réels. Mais ce confort statistique a un prix : il remplace parfois l’évaluation du sens par l’évaluation de la trace.

Le travail entre dans son âge ostentatoire

Le point le plus intéressant n’est peut-être pas économique, mais symbolique. Le tokenmaxxing signale que le travail entre dans une nouvelle phase d’ostentation. Hier, il fallait montrer qu’on travaillait beaucoup. Puis qu’on répondait vite. Puis qu’on savait piloter des outils numériques. Désormais, il faut montrer qu’on sait consommer du calcul. L’ouvrier du cloud, le cadre agentique, l’ingénieur branché sur plusieurs copilotes ne vend plus seulement sa compétence. Il exhibe sa familiarité avec la puissance machine.

Le terme lui-même est révélateur. Le suffixe “maxxing”, hérité d’internet, charrie toute une grammaire de l’optimisation fiévreuse. Il ne s’agit plus simplement d’utiliser un outil, mais de pousser son usage jusqu’au signe extérieur de supériorité. Le tokenmaxxer n’est pas seulement celui qui travaille avec l’IA. C’est celui qui veut qu’on sache qu’il travaille avec elle, beaucoup, intensément, presque organiquement. L’important n’est plus uniquement la production. C’est aussi la mise en scène d’une proximité avec le nouveau moteur du monde.

Une société des désirs alimentée au compute

On aurait tort de réduire ce phénomène à une lubie de dirigeants surexcités. Il touche quelque chose de plus profond. Notre époque adore brancher le désir sur des objets mesurables. Elle transforme des pratiques en scores, des habitudes en graphiques, des goûts en séries de données. Le tokenmaxxing appartient à cette famille. Il convertit l’usage de l’IA en désir de dépassement, en compétition discrète, en distinction professionnelle. Plus je consomme, plus j’apparais comme aligné avec l’époque. Plus je brûle de tokens, plus je donne l’impression d’être du côté du mouvement, de la vitesse, de la mutation.

Dans ce cadre, l’IA n’est pas seulement un outil de productivité. Elle devient un théâtre moral. Elle classe silencieusement les individus entre ceux qui osent, ceux qui comprennent, ceux qui suivent, ceux qui résistent, ceux qui ont déjà basculé dans le monde d’après et ceux qui font encore semblant d’y croire sans y vivre vraiment. Le token n’est plus alors une simple unité technique. Il devient un petit badge existentiel.

Le vieux vice du management habillé en futur

Au fond, le tokenmaxxing n’invente pas grand-chose. Il rhabille d’un vocabulaire futuriste un vieux travers managérial : confondre activité et fécondité. Parce qu’un compteur bouge, on imagine qu’une entreprise progresse. Parce qu’un tableau s’anime, on croit qu’une organisation apprend. Parce que des équipes parlent sans cesse d’agents, de chaînes d’outils, de contextes étendus et de flux de prompts, on suppose que la valeur suit automatiquement. Rien n’est moins sûr.

Les critiques qui se font entendre outre-Atlantique sont donc logiques. Plusieurs observateurs du secteur rappellent qu’une métrique devient toxique dès qu’elle est transformée en fétiche. Le risque est évident : les salariés optimisent le chiffre au lieu d’optimiser le résultat. On ne travaille plus mieux, on travaille pour le compteur. On ne cherche plus la bonne formulation, mais la plus coûteuse. On ne résout plus un problème, on alimente une machine à produire des traces d’adoption. Ce n’est déjà plus une stratégie technique. C’est un rite bureaucratique de la modernité anxieuse.

Ce que cela dit du développement réel de l’IA

Le tokenmaxxing révèle pourtant une vérité que beaucoup préfèrent oublier. L’IA n’est pas un esprit flottant dans les nuages. Elle est une économie matérielle du calcul. Derrière chaque requête se cachent des centres de données, des GPU, des coûts d’inférence, des arbitrages budgétaires, des tensions énergétiques, des questions de capacité. Si les entreprises surveillent autant les tokens, c’est parce qu’elles savent qu’elles n’achètent pas seulement de la commodité logicielle. Elles achètent de la puissance mobilisée à la demande.

En cela, le phénomène est presque plus honnête que les discours enchantés sur l’IA. Il remet brutalement la matière dans la conversation. Il rappelle que le prétendu immatériel a un prix, une infrastructure, une facture. Il montre aussi que le développement actuel de l’IA n’est pas encore stabilisé au plan économique. Le marché cherche toujours le bon langage pour mesurer ce que ces outils produisent réellement. Productivité ? Rapidité ? Qualité ? Réduction des tâches ingrates ? Innovation ? Tant que cette réponse reste floue, les tokens conservent leur pouvoir de séduction. Ils donnent au moins l’illusion d’une évidence chiffrée.

Du token plus intelligent, pas seulement plus abondant

Il est d’ailleurs significatif que certains acteurs commencent déjà à vouloir déplacer le débat. Si l’on en croit Axios, Salesforce cherche à imposer des unités de mesure plus directement liées à un travail réalisé. D’autres défendent l’idée qu’il faudra passer d’une culture du “token harder” à une culture du “token smarter”. Le glissement est décisif. Il marque peut-être le moment où l’industrie commence à comprendre qu’une technologie ne mûrit vraiment que lorsqu’elle cesse d’être adorée pour son intensité d’usage et commence à être jugée pour ses effets concrets.

Le symptôme d’une époque plus que son horizon

Il ne faut donc ni rire trop vite du tokenmaxxing, ni le prendre pour un modèle d’avenir. Il faut le lire comme un symptôme. Celui d’un capitalisme technologique qui veut transformer chaque pratique en métrique. Celui d’une société de la performance qui a besoin d’extérioriser les signes de son adaptation. Celui, enfin, d’une civilisation qui ne sait plus très bien distinguer l’intelligence du volume, la fécondité du flux, la pensée du traitement.

Le plus frappant, dans cette histoire, est peut-être ceci : l’IA prétend nous aider à penser mieux, à écrire mieux, à chercher mieux, à décider mieux. Et pourtant, à peine installée dans les organisations, la voilà déjà réduite par certains à ce que notre époque sait faire de plus pauvre — compter, classer, comparer, exhiber. Comme si toute avancée devait d’abord passer par la case du fétiche chiffré avant d’accéder, peut-être, à un usage plus adulte.

Le tokenmaxxing est donc moins une innovation qu’un aveu. Il avoue que notre monde technologique ne sait pas encore très bien ce qu’il attend de l’IA, mais qu’il est déjà prêt à en faire un instrument de hiérarchie. Il avoue que la société des désirs adore les objets qu’elle peut convertir en prestige. Il avoue enfin qu’au pays du futur, on continue souvent de prendre le compteur pour la boussole.