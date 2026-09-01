AIN BOURG-EN-BRESSE JOURNÉES DU PATRIMOINE (programme des visites)

Dans l’Ain, capitale Bourg-en-Bresse, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Halle de Frans, Halles de Frans, Frans
19 septembre 2026 à 07h00
Halles de Frans — Frans
- Sculpture géante sur le plan d’eau de Frans, Plan d’eau de Frans, Frans
19 septembre 2026 à 07h00
Plan d'eau de Frans — Frans
- Le Triptyque de Moulins : une exposition inédite autour d’un chef-d’œuvre de la Renaissance, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse
19 septembre 2026 à 09h00
Monastère royal de Brou — Bourg-en-Bresse
- Église Saint-Bonnet, Eglise Saint-Bonnet, Toussieux
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint-Bonnet — Toussieux
- Exposition photos Ars d’hier et d’aujourd’hui, Carré d’Ars, Ars-sur-Formans
19 septembre 2026 à 09h00
Carré d'Ars — Ars-sur-Formans
- Exposition de vielles à roues, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse
19 septembre 2026 à 09h00
Monastère royal de Brou — Bourg-en-Bresse
- Journées européennes du Patrimoine Banque de France Bourg en Bresse, Banque de France, Bourg-en-Bresse
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France — Bourg-en-Bresse
- Église Notre Dame de la Miséricorde, Église Notre-Dame-de-la-Miséricorde, Ars-sur-Formans
19 septembre 2026 à 09h00
Église Notre-Dame-de-la-Miséricorde — Ars-sur-Formans
- Randonnée patrimoniale de Reyrieux à Parcieux, Chateauvieux, Reyrieux
19 septembre 2026 à 09h00
Chateauvieux — Reyrieux
- Présentation de la Justice par les agents du Tribunal Judiciaire, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse
19 septembre 2026 à 09h00
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse — Bourg-en-Bresse
- Visites découvertes du musée du cheminot, Musée du Cheminot d’Ambérieu, Ambérieu-en-Bugey
19 septembre 2026 à 09h00
Musée du Cheminot d'Ambérieu — Ambérieu-en-Bugey
- Visite libre de l’église de Saint-Julien-sur-Veyle, Église de Saint-Julien-sur-Veyle, Saint-Julien-sur-Veyle
19 septembre 2026 à 09h00
Église de Saint-Julien-sur-Veyle — Saint-Julien-sur-Veyle
- Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption, Eglise notre dame de l’assomption, La Boisse
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise notre dame de l'assomption — La Boisse
- Les Lavoirs : illustration d’un sauvetage, Centre Culturel, Saint-Didier-sur-Chalaronne
19 septembre 2026 à 09h00
Centre Culturel — Saint-Didier-sur-Chalaronne
- Visites de la Base aérienne 278 « Colonel Chambonnet », Base aérienne 278, Ambérieu-en-Bugey
19 septembre 2026 à 09h00
Base aérienne 278 — Ambérieu-en-Bugey
- Ouverture exceptionnelle de la chapelle de Cressieu, Chapelle de Cressieu, Chazey-Bons
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle de Cressieu — Chazey-Bons
- Visite libre de l’église, Eglise de Saint-Germain, Saint-Germain-les-Paroisses
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise de Saint-Germain — Saint-Germain-les-Paroisses
- Four à pain, Four à pain, Saint-Didier-de-Formans
19 septembre 2026 à 09h00
Four à pain — Saint-Didier-de-Formans
- fabrication huiles de noix et noisettes, le moulin des bords de l’Ain, Neuville-sur-Ain
19 septembre 2026 à 09h00
le moulin des bords de l'Ain — Neuville-sur-Ain
- Basilique Saint Sixte et Sanctuaire d’Ars, Basilique d’Ars-sur-Formans, Ars-sur-Formans
19 septembre 2026 à 09h00
Basilique d'Ars-sur-Formans — Ars-sur-Formans
- Visite guidée du site médiéval de Châteauneuf, Châteauneuf, Haut Valromey
19 septembre 2026 à 09h00
Châteauneuf — Haut Valromey
- Découverte du village viticole de Vongnes, Église, Vongnes
19 septembre 2026 à 09h00
Église — Vongnes
- Démonstration de verre soufflé, Atelier de verre ANVI, Valserhône
19 septembre 2026 à 09h00
Atelier de verre ANVI — Valserhône
- Visite guidée du site Bourgmayer – ancien couvent de la Visitation, Direction Départementale des Territoires (DDT Ain), Bourg-en-Bresse
19 septembre 2026 à 09h30
Direction Départementale des Territoires (DDT Ain) — Bourg-en-Bresse
- Visites flash du monastère royal de Brou, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse
19 septembre 2026 à 09h30
Monastère royal de Brou — Bourg-en-Bresse
- Salon d’Artisanat d’Art, Château, Chazey-sur-Ain
19 septembre 2026 à 09h30
Château — Chazey-sur-Ain
- Visites guidées gratuites du Château, Château, Chazey-sur-Ain
19 septembre 2026 à 09h30
Château — Chazey-sur-Ain
- Visite guidée de la chapelle Notre Dame du Mont Fort, Musée du Revermont, Val-Revermont
19 septembre 2026 à 09h30
Musée du Revermont — Val-Revermont
- Exposition photographique et vidéo, Château, Chazey-sur-Ain
19 septembre 2026 à 09h30
Château — Chazey-sur-Ain
- Visite du château de Champdor avec expositions et concert, Château de Champdor, Champdor-Corcelles
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Champdor — Champdor-Corcelles
- Visite guidée des Bains-douches Art déco de Mijoux, Bains douches de Mijoux, Mijoux
19 septembre 2026 à 10h00
Bains douches de Mijoux — Mijoux
- Visites guidées de l’orgue Merklin-Schütze de 1864, de l’église Notre Dame de l’Assomption de Jassans-Riottier, église Notre Dame de l’Assomption, Jassans-Riottier
19 septembre 2026 à 10h00
église Notre Dame de l'Assomption — Jassans-Riottier
- Les colonies de vacances au château de Grammont, Salle Julien Richard, Ceyzérieu
19 septembre 2026 à 10h00
Salle Julien Richard — Ceyzérieu
- Visites commentées, Église Saint-Maurice, Flaxieu
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Maurice — Flaxieu
- L’hôpital fête ses 340 ans, Hôpital de Trévoux, Trévoux
19 septembre 2026 à 10h00
Hôpital de Trévoux — Trévoux
- L’église St Apollinaire de Meximieux et son quartier ancien, Syndicat d’Initiative, Meximieux
19 septembre 2026 à 10h00
Syndicat d'Initiative — Meximieux
- Visite de la chapelle d’Aigrefeuille, Chapelle Aigrefeuille, Bâgé-Dommartin
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Aigrefeuille — Bâgé-Dommartin
- Visite de la Tour du Plantay, Tour du Plantay, Le Plantay
19 septembre 2026 à 10h00
Tour du Plantay — Le Plantay
- Visite de l’église, église, Boz
19 septembre 2026 à 10h00
église — Boz
- Présentation du Vincuit, Ferme de la Forêt, Courtes
19 septembre 2026 à 10h00
Ferme de la Forêt — Courtes
- Balades ludiques, Place de la gare, Ambérieu-en-Bugey
19 septembre 2026 à 10h00
Place de la gare — Ambérieu-en-Bugey
- Visites du château des Allymes, Château des Allymes, Ambérieu-en-Bugey
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Allymes — Ambérieu-en-Bugey
- Visites du manoir du Colombier, Manoir du Colombier, Arvière-en-Valromey
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir du Colombier — Arvière-en-Valromey
- Exposition photo, Église, Chanay
19 septembre 2026 à 10h00
Église — Chanay
- Visite commentée, Ferme de Montalibord, Vescours
19 septembre 2026 à 10h00
Ferme de Montalibord — Vescours
- Musée « Trévoux et ses Trésors », Hôtel Pierre et Anne de Bourbon, Trévoux
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Pierre et Anne de Bourbon — Trévoux
- Visite libre et visites guidées de l’expo-événement « Tolkien, Forger le mythe », Cuivrerie de Cerdon, Cerdon
19 septembre 2026 à 10h00
Cuivrerie de Cerdon — Cerdon
- Démonstrations sur tour à repousser et martinets, Cuivrerie de Cerdon, Cerdon
19 septembre 2026 à 10h00
Cuivrerie de Cerdon — Cerdon
- Visite guidée de Saint-Sorlin-en-Bugey, Saint-Sorlin-en-Bugey, Saint-Sorlin-en-Bugey
19 septembre 2026 à 10h00
Saint-Sorlin-en-Bugey — Saint-Sorlin-en-Bugey
- Du patrimoine oublié au tiers-lieu : l’aventure de l’Exprimerie, Tiers-lieu culture L’Exprimerie, Trévoux
19 septembre 2026 à 10h00
Tiers-lieu culture L'Exprimerie — Trévoux
- Visite ludique du centre de formation et découverte des métiers de l’industrie, AFPMA FORMATION, Péronnas
19 septembre 2026 à 10h00
AFPMA FORMATION — Péronnas
- Visite du lavoir-abreuvoir de Montépin, Lavoir-abreuvoir, Bâgé-Dommartin
19 septembre 2026 à 10h00
Lavoir-abreuvoir — Bâgé-Dommartin
- Église Saint-Pierre à Rancé, Église de Rancé, Rancé
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Rancé — Rancé
- Patrimoine divonnais : ignoré avant d’être en danger ?, Esplanade du Lac, Divonne-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Esplanade du Lac — Divonne-les-Bains
- Déambulation et animation dans les Jardins du Château de Tanay, Château de Tanay, Saint-Didier-de-Formans
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Tanay — Saint-Didier-de-Formans
- Musée de cire, la vie de Jean-Marie Vianney, dit le Curé d’Ars, Musée de cire, La vie du Saint Curé d’Ars, Ars-sur-Formans
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de cire, La vie du Saint Curé d'Ars — Ars-sur-Formans
- Visite libre de l’expo temporaire « Cabaret, Habiller le rêve » et focus sur les photographies historiques des Soieries Bonnet, Musée des Soieries Bonnet, Jujurieux
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Soieries Bonnet — Jujurieux
- JEP 2026 : Mémoires d’Autrefois à Ambronay, Parc de la Mairie d’Ambronay, Ambronay
19 septembre 2026 à 10h00
Parc de la Mairie d'Ambronay — Ambronay
- Les vestiges de l’industrie hydroélectrique dans la vallée de la Valserine, Château de Mussel, Valserhône
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Mussel — Valserhône
- Exposition temporaire « Coiffes et chapeaux bressans » à l’Écomusée Maison de Pays en Bresse, Ecomusée Maison de Pays en Bresse, Saint-Étienne-du-Bois
19 septembre 2026 à 10h00
Ecomusée Maison de Pays en Bresse — Saint-Étienne-du-Bois
- Démonstrations de métiers anciens et initiation au patois à l’Écomusée Maison de Pays en Bresse, Ecomusée Maison de Pays en Bresse, Saint-Étienne-du-Bois
19 septembre 2026 à 10h00
Ecomusée Maison de Pays en Bresse — Saint-Étienne-du-Bois
- Visites libres des fermes bressanes de l’Écomusée Maison de Pays en Bresse, Ecomusée Maison de Pays en Bresse, Saint-Étienne-du-Bois
19 septembre 2026 à 10h00
Ecomusée Maison de Pays en Bresse — Saint-Étienne-du-Bois
- Visite du campanile du carillon, La Madone, Miribel
19 septembre 2026 à 10h00
La Madone — Miribel
- Co-cathédrale Notre-Dame: Découverte du chantier de restauration, Église Notre-Dame, Bourg-en-Bresse
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Bourg-en-Bresse
- JEP : Visite commentée du site complet des Minimes, Chapelle des Minimes, Montmerle-sur-Saône
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle des Minimes — Montmerle-sur-Saône
- Église Saint-Etienne, Église Saint-Etienne, Frans
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Etienne — Frans
- Exposition « Patrimoine en danger, patrimoine disparu, patrimoine à préserver », Maison du projet de la Gare de Divonne, Divonne-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du projet de la Gare de Divonne — Divonne-les-Bains
- Visites de la distillerie de la Sainte-Famille, Distillerie de la Sainte Famille, Belley
19 septembre 2026 à 10h00
Distillerie de la Sainte Famille — Belley
- Apothicairerie, Espace culturel La Passerelle – Carré Patrimoines, Trévoux
19 septembre 2026 à 10h00
Espace culturel La Passerelle - Carré Patrimoines — Trévoux
- Visite libre de l’église Saint-Donat, Église Saint-Donat, Sainte-Croix
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Donat — Sainte-Croix
- Visite de l’Association pour l’autobiographie et des archives municipales, Archives municipales, Ambérieu-en-Bugey
19 septembre 2026 à 10h00
Archives municipales — Ambérieu-en-Bugey
- JEP 2026 à l’Abbatiale de Nantua, Abbatiale Saint-Michel, Nantua
19 septembre 2026 à 10h00
Abbatiale Saint-Michel — Nantua
- Visite libre du musée, Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain, Nantua
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain — Nantua
- Visite guidée du château de Volognat ( Ain), Château de Volognat, Nurieux-Volognat
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Volognat — Nurieux-Volognat
- Concert de la chorale Bel’Air, Eglise Saint-Christophe, Talissieu
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Christophe — Talissieu
- Visite flash pour découvrir les anciens ateliers de production des Soieries Bonnet, Musée des Soieries Bonnet, Jujurieux
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Soieries Bonnet — Jujurieux
- Atelier « raisin de maïs », Ferme de Grandval, Saint-Trivier-de-Courtes
19 septembre 2026 à 10h00
Ferme de Grandval — Saint-Trivier-de-Courtes
- Visite du château du Tiret, Château du Tiret, Ambérieu-en-Bugey
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Tiret — Ambérieu-en-Bugey
- Coup de projecteur sur les travaux du bâtiment moderne et sur la ferme bressane, Domaine des Saveurs – Les Planons, Saint-Cyr-sur-Menthon
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine des Saveurs – Les Planons — Saint-Cyr-sur-Menthon
- Information et atelier sur le bocage en Bresse, Ferme de la Forêt, Courtes
19 septembre 2026 à 10h00
Ferme de la Forêt — Courtes
- Votre portrait-photo comme au XIXème siècle !, Château de Volognat, Nurieux-Volognat
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Volognat — Nurieux-Volognat
- Visite du village, Église Saint-Pierre, Rossillon
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Rossillon
- Visite libre de la Maison d’Izieu, Maison d’Izieu, Izieu
19 septembre 2026 à 10h00
Maison d'Izieu — Izieu
- Exposition photos et cartes postales anciennes, Ferme de la Forêt, Courtes
19 septembre 2026 à 10h00
Ferme de la Forêt — Courtes
- Découverte du Domaine du Moulin de Veyriat, Domaine du Moulin de Veyriat, Lescheroux
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine du Moulin de Veyriat — Lescheroux
- Visites guidées à Dinoplagne, Dinoplagne, Plagne
19 septembre 2026 à 10h00
Dinoplagne — Plagne
- Exposition de photos et cartes postales anciennes, Église Priorale de Conzieu, Conzieu
19 septembre 2026 à 10h00
Église Priorale de Conzieu — Conzieu
- Exposition l’histoire du château de Grammont, Salle des Fêtes « Julien Richard », Ceyzérieu
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des Fêtes "Julien Richard" — Ceyzérieu
- Plantons des arbres !, Jardin de l’unité, Haut Valromey
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin de l'unité — Haut Valromey
- Château de Fléchères, Château de Fléchères, Fareins
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Fléchères — Fareins
- Exposition à la chapelle du vieux bourg, Chapelle du Vieux Bourg, Saint-Didier-de-Formans
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle du Vieux Bourg — Saint-Didier-de-Formans
- Découverte de la chapelle des Allymes et de l’ancienne école, Église des Allymes, Ambérieu-en-Bugey
19 septembre 2026 à 10h00
Église des Allymes — Ambérieu-en-Bugey
- Immersion réalité virtuelle dans un patrimoine disparu, Esplanade du Lac, Divonne-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Esplanade du Lac — Divonne-les-Bains
- Visite du Château de Voltaire à Ferney, Château de Voltaire, Ferney-Voltaire
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Voltaire — Ferney-Voltaire
- Découverte du hameau d’Egieu, Hameau d’Egieu, Armix
19 septembre 2026 à 10h00
Hameau d'Egieu — Armix
- L’hôpital de Trévoux : 340 ans d’histoire, Hôpital de Trévoux, Trévoux
19 septembre 2026 à 10h00
Hôpital de Trévoux — Trévoux
- Visites guidées de l’église Notre Dame de l’Assomption de Jassans-Riottier, église Notre Dame de l’Assomption, Jassans-Riottier
19 septembre 2026 à 10h00
église Notre Dame de l'Assomption — Jassans-Riottier
- Visite libre de l’église Saint Jean-Baptiste, Église Saint Jean-Baptiste de Balan, Balan
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint Jean-Baptiste de Balan — Balan
- Parlement de Dombes, Salle d’audience du parlement de Dombes, Trévoux
19 septembre 2026 à 10h00
Salle d'audience du parlement de Dombes — Trévoux
- Visite patrimoine : Bellegarde-sur-Valserine, Office de Tourisme Terre Valserhône, Valserhône
19 septembre 2026 à 10h00
Office de Tourisme Terre Valserhône — Valserhône
- Découverte en famille du fonds patrimonial, Médiathèque intercommunale La Passerelle, Trévoux
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque intercommunale La Passerelle — Trévoux
- Ecomusée Maison de Pays en Bresse, Ecomusée Maison de Pays en Bresse, Saint-Étienne-du-Bois
19 septembre 2026 à 10h00
Ecomusée Maison de Pays en Bresse — Saint-Étienne-du-Bois
- Justice en France, regards croisés entre justiciables et professionnels, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse
19 septembre 2026 à 10h15
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse — Bourg-en-Bresse
- Visite flash : La restauration du château entre 2015 et 2018, Château de Voltaire, Ferney-Voltaire
19 septembre 2026 à 10h15
Château de Voltaire — Ferney-Voltaire
- La chapelle de Chanteins et l’atelier du sabotier, Chapelle de Chanteins, Villeneuve
19 septembre 2026 à 10h30
Chapelle de Chanteins — Villeneuve
- Visites guidées à la maison d’Izieu, Maison d’Izieu, Izieu
19 septembre 2026 à 10h30
Maison d'Izieu — Izieu
- Visite libre de l’église de Conzieu, Église Priorale de Conzieu, Conzieu
19 septembre 2026 à 10h30
Église Priorale de Conzieu — Conzieu
- Exposition belles demeures et petit patrimoine, Maison du patrimoine, Culoz-Béon
19 septembre 2026 à 10h30
Maison du patrimoine — Culoz-Béon
- Petit détective du patrimoine Bugiste, Eglise Saint-Christophe, Talissieu
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise Saint-Christophe — Talissieu
- Rencontre avec Audrey Fauvey, vitrailliste, Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland, Bourg-en-Bresse
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland — Bourg-en-Bresse
- Concours du jeune photographe à la chapelle de Chanteins, Chapelle de Chanteins, Villeneuve
19 septembre 2026 à 10h30
Chapelle de Chanteins — Villeneuve
- Portes ouvertes Maison RICHART, Maison RICHART chocolaterie, Saint-André-de-Corcy
19 septembre 2026 à 10h30
Maison RICHART chocolaterie — Saint-André-de-Corcy
- Visite flash de l’exposition « J’ai descendu dans mon jardin…Destinées de Candide », Château de Voltaire, Ferney-Voltaire
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Voltaire — Ferney-Voltaire
- Visite guidée de l’exposition « La vie rétro en Playmobil, de 1930 à 1950 », Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain, Nantua
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain — Nantua
- Visite de la Maison éclusière, Maison éclusière, Parcieux
19 septembre 2026 à 11h00
Maison éclusière — Parcieux
- Quels dangers pour ma ferme bressane, Ecomusée Maison de Pays en Bresse, Saint-Étienne-du-Bois
19 septembre 2026 à 11h00
Ecomusée Maison de Pays en Bresse — Saint-Étienne-du-Bois
- Atelier pour les enfants à l’Écomusée Maison de Pays en Bresse, Ecomusée Maison de Pays en Bresse, Saint-Étienne-du-Bois
19 septembre 2026 à 11h00
Ecomusée Maison de Pays en Bresse — Saint-Étienne-du-Bois
- Parcours dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse autour des réalisations de Tony FERRET, Office du tourisme, Bourg-en-Bresse
19 septembre 2026 à 11h00
Office du tourisme — Bourg-en-Bresse
- Visites commentées de la distillerie du Bugey, Distillerie du Bugey, Saint-Martin-de-Bavel
19 septembre 2026 à 11h00
Distillerie du Bugey — Saint-Martin-de-Bavel
- ArtCarjat au château Bouchet: La photographie et la fabrique des stars, Parc du château Bouchet, Fareins
19 septembre 2026 à 11h00
Parc du château Bouchet — Fareins
- Visite libre de l’église Saint-Marcellin, Église Saint-Marcellin de Bressolles, Bressolles
19 septembre 2026 à 13h00
Église Saint-Marcellin de Bressolles — Bressolles
- Balade à vélo électrique, Port de Massignieu-de-Rives, Massignieu-de-Rives
19 septembre 2026 à 13h30
Port de Massignieu-de-Rives — Massignieu-de-Rives
- Portraits et scènes de la vie quotidienne peints avant la photographie, Espace culturel La Passerelle, pavillon des arts (entrée cinéma), Trévoux
19 septembre 2026 à 13h30
Espace culturel La Passerelle, pavillon des arts (entrée cinéma) — Trévoux
- Conférence : Si tu regardais dans le rétroviseur, Maison de Pays, Champagne-en-Valromey
19 septembre 2026 à 13h30
Maison de Pays — Champagne-en-Valromey
- A la découverte du « Dictionnaire de Trévoux » et du « Journal de Trévoux », Espace culturel La Passerelle, pavillon des arts (entrée cinéma), Trévoux
19 septembre 2026 à 13h30
Espace culturel La Passerelle, pavillon des arts (entrée cinéma) — Trévoux
- Visite guidée de l’Hôtel de Ville de Bourg-en-Bresse, Hôtel de Ville, Bourg-en-Bresse
19 septembre 2026 à 13h45
Hôtel de Ville — Bourg-en-Bresse
- Visite commentée du Musée d’Art et d’Histoire Locale, Musée d’Art et d’Histoire locale, Montluel
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'Art et d'Histoire locale — Montluel
- Visite de l’ancien moulin à Reyrieux, Ancien moulin, Reyrieux
19 septembre 2026 à 14h00
Ancien moulin — Reyrieux
- Visite de l’église Saint-Clair de Biziat, Église de Biziat, Biziat
19 septembre 2026 à 14h00
Église de Biziat — Biziat
- Visite du Verger Tiocan, Verger Tiocan, Péron
19 septembre 2026 à 14h00
Verger Tiocan — Péron
- Parcours architecture XXè à Bourg-en-Bresse – itinéraire 1 : « De la gare à la Poste », Gare de bourg en bresse, Bourg-en-Bresse
19 septembre 2026 à 14h00
Gare de bourg en bresse — Bourg-en-Bresse
- Découverte du château médiéval, Château médiéval, Ambérieux-en-Dombes
19 septembre 2026 à 14h00
Château médiéval — Ambérieux-en-Dombes
- Visite et animation à la tour du Boujard, Tour du Boujard, Sainte-Euphémie
19 septembre 2026 à 14h00
Tour du Boujard — Sainte-Euphémie
- Visite guidée de la chapelle Notre-Dame-de-l’Orme, Chapelle Notre-Dame de l’Orme, Saint-Martin-du-Mont
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame de l'Orme — Saint-Martin-du-Mont
- visite église saint Marcel de Bouligneux, Église Saint-Marcel, Bouligneux
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Marcel — Bouligneux
- Visite libre de la Grande Vapeur, La Grande Vapeur, Oyonnax
19 septembre 2026 à 14h00
La Grande Vapeur — Oyonnax
- Visite libre de l’exposition temporaire Simili, Centre Culturel Aragon, Oyonnax
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Culturel Aragon — Oyonnax
- Visite commentée de la Collégiale Notre-Dame-des-Marais, Église Notre-Dame-des-Marais, Montluel
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame-des-Marais — Montluel
- Instants dansés : Dialectique des stèles, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse
19 septembre 2026 à 14h00
Monastère royal de Brou — Bourg-en-Bresse
- visite guidée château de Bouligneux, Château de Bouligneux, Bouligneux
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Bouligneux — Bouligneux
- Visite commentée de la Tour Carrée et de son exposition, Tour carrée de Montluel, Montluel
19 septembre 2026 à 14h00
Tour carrée de Montluel — Montluel
- Visite commentée de la Chapelle de la Visitation, Chapelle de la Visitation, Montluel
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de la Visitation — Montluel
- Tireurs d’or, La Passerelle – Cour de l’hôpital, Trévoux
19 septembre 2026 à 14h00
La Passerelle - Cour de l'hôpital — Trévoux
- Contrevoz au fil du temps, Salle des Fêtes, Contrevoz
19 septembre 2026 à 14h00
Salle des Fêtes — Contrevoz
- Visite libre du Musée du Peigne et de la Plasturgie, Musée du Peigne et de la Plasturgie, Oyonnax
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Peigne et de la Plasturgie — Oyonnax
- Visite du château de Joyeux et de ses parterres, Château de Joyeux, Joyeux
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Joyeux — Joyeux
- Découverte de la chapelle Saint-Rémy-du-Mont à Salavre (01270), Chapelle de Saint-Rémy-du-Mont, Salavre
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de Saint-Rémy-du-Mont — Salavre
- En marche sur le chemin de Saint François vers Assise, Église Saint-François d’Assise, Beauregard
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-François d’Assise — Beauregard
- Visite commentée de la chapelle Saint-André de Chânes, Chapelle Saint-André de Chânes, Béligneux
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-André de Chânes — Béligneux
- Porte-ouverte du musée, Musée archéologique d’Izernore, Izernore
19 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique d'Izernore — Izernore
- Visite de la chapelle de la Madeleine, Chapelle de la Madeleine, Bourg-en-Bresse
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de la Madeleine — Bourg-en-Bresse
- Visite commentée des Pièces du Patrimoine, Salle du patrimoine, Béligneux
19 septembre 2026 à 14h00
Salle du patrimoine — Béligneux
- Découverte du Manoir de Malmont, Manoir de Malmont, Curciat-Dongalon
19 septembre 2026 à 14h00
Manoir de Malmont — Curciat-Dongalon
- Visite guidée de l’église romane de Bey (Ain), Eglise Saint-Martin, Bey
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Martin — Bey
- Journées Européennes du Patrimoine à la Ferme du Sougey, Ferme du Sougey, Marsonnas
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme du Sougey — Marsonnas
- Visite contée, Musée Chintreuil, Pont-de-Vaux
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Chintreuil — Pont-de-Vaux
- L’étonnant parcours du retable à l’église Saint-Roch, Eglise Saint-Roch, Parcieux
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Roch — Parcieux
- Visite commentée historique du quartier de Vareilles, Parc du château des Echelles, Ambérieu-en-Bugey
19 septembre 2026 à 14h00
Parc du château des Echelles — Ambérieu-en-Bugey
- Visite découverte des réserves, Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland, Bourg-en-Bresse
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Elisabeth et Roger Vailland — Bourg-en-Bresse
- Visite du village médiéval de Pérouges, Office de tourisme Pérouges, Pérouges
19 septembre 2026 à 14h00
Office de tourisme Pérouges — Pérouges
- Visite commentée de l’Apothicairerie, Apothicairerie, Montluel
19 septembre 2026 à 14h00
Apothicairerie — Montluel
- Espace Savoir-faire, Musée Archéologique d’Izernore, Izernore
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Archéologique d'Izernore — Izernore
- Visite de l’antique carrière de Choin, Hameau de Fay, Peyrieu
19 septembre 2026 à 14h00
Hameau de Fay — Peyrieu
- Visite guidée de la Grande Vapeur, La Grande Vapeur, Oyonnax
19 septembre 2026 à 14h00
La Grande Vapeur — Oyonnax
- Petite histoire des colonies de vacances au château de Grammont, Salle des Fêtes « Julien Richard », Ceyzérieu
19 septembre 2026 à 14h00
Salle des Fêtes "Julien Richard" — Ceyzérieu
- Visite sur demande de l’église Saint-Pierre, Église de Béligneux, Béligneux
19 septembre 2026 à 14h00
Église de Béligneux — Béligneux
- Frappe de la monnaie, Château-fort de Trévoux, Trévoux
19 septembre 2026 à 14h00
Château-fort de Trévoux — Trévoux
- Campement médiéval, Château-fort de Trévoux, Trévoux
19 septembre 2026 à 14h00
Château-fort de Trévoux — Trévoux
- Espace « Savoir-Faire » : Fête de l’écriture, Musée archéologique d’Izernore, Izernore
19 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique d'Izernore — Izernore
- Visite du château fort de Trévoux, Château-fort de Trévoux, Trévoux
19 septembre 2026 à 14h00
Château-fort de Trévoux — Trévoux
- Alors on danse ?, Eglise Saint-Roch, Parcieux
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Saint-Roch — Parcieux
- Châtillon, regards d’Hier et d’Aujourd’hui, Dombes Tourisme, Châtillon-sur-Chalaronne
19 septembre 2026 à 14h30
Dombes Tourisme — Châtillon-sur-Chalaronne
- Trésors écrits : visite du fonds ancien, Ancienne chapelle des Maristes, Belley
19 septembre 2026 à 14h30
Ancienne chapelle des Maristes — Belley
- Visite guidée : Les vestiges du temple, Musée archéologique d’Izernore, Izernore
19 septembre 2026 à 14h30
Musée archéologique d'Izernore — Izernore
- Visite commentée des extérieurs du château de La Serraz, Château de la Serraz, Seillonnaz
19 septembre 2026 à 14h30
Château de la Serraz — Seillonnaz
- Visite guidée de l’Abbaye et de sa ferme, Abbaye des Dombes, Le Plantay
19 septembre 2026 à 15h00
Abbaye des Dombes — Le Plantay
- Exposition de croix du monde, Eglise d’Hotonnes, Haut Valromey
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise d'Hotonnes — Haut Valromey
- Visite guidée du Centre Culturel Aragon, Centre Culturel Aragon, Oyonnax
19 septembre 2026 à 15h00
Centre Culturel Aragon — Oyonnax
- Visite accompagnée du site castral de Corcelles, Hangar de Corcelles, Champdor-Corcelles
19 septembre 2026 à 15h00
Hangar de Corcelles — Champdor-Corcelles
- Visite guidée de l’arboretum, Arboretum d’Etrez, Bresse Vallons
19 septembre 2026 à 15h00
Arboretum d'Etrez — Bresse Vallons
- Ambérieu autrefois – cartes postales anciennes numérisées, Médiathèque municipale « La Grenette », Ambérieu-en-Bugey
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque municipale "La Grenette" — Ambérieu-en-Bugey
- L’ensemble fortifié de Trévoux, du Donjon à la mairie, Château-fort de Trévoux, Trévoux
19 septembre 2026 à 15h00
Château-fort de Trévoux — Trévoux
- Visite Contée du Musée du Peigne et de la Plasturgie, Musée du Peigne et de la Plasturgie, Oyonnax
19 septembre 2026 à 15h00
Musée du Peigne et de la Plasturgie — Oyonnax
- Balade ludique et créative, Jardin de l’unité, Haut Valromey
19 septembre 2026 à 15h15
Jardin de l'unité — Haut Valromey
- Rencontre littéraire avec Michel Bigoni, Chapelle Saint-Claude, Cheignieu-la-Balme
19 septembre 2026 à 15h30
Chapelle Saint-Claude — Cheignieu-la-Balme
- La vie de château, Salle des Fêtes « Julien Richard », Ceyzérieu
19 septembre 2026 à 15h30
Salle des Fêtes "Julien Richard" — Ceyzérieu
- Parcours Architecture XXe – Bourg-en-Bresse – Itinéraire 2 « Du faubourg au terrasses de Brou », Angle de la rue Charles Robin, Bourg-en-Bresse
19 septembre 2026 à 16h00
Angle de la rue Charles Robin — Bourg-en-Bresse
- Visite guidée du musée du Peigne et de la Plasturgie, Musée du Peigne et de la Plasturgie, Oyonnax
19 septembre 2026 à 16h00
Musée du Peigne et de la Plasturgie — Oyonnax
- Visite guidée de l’exposition temporaire Simili, Centre Culturel Aragon, Oyonnax
19 septembre 2026 à 17h00
Centre Culturel Aragon — Oyonnax
- Un chant pour Wangari, Jardin de l’unité, Haut Valromey
19 septembre 2026 à 17h00
Jardin de l'unité — Haut Valromey
- Le dernier tour du Sarvan, Église Saint-Maurice, Flaxieu
19 septembre 2026 à 17h30
Église Saint-Maurice — Flaxieu
- Concert « 2 copains d’abord », Ferme de Montalibord, Vescours
19 septembre 2026 à 18h00
Ferme de Montalibord — Vescours
- Battle d’organistes sur l’orgue Merklin-Schütze de 1864, de l’église Notre Dame de l’Assomption de Jassans-Riottier, église Notre Dame de l’Assomption, Jassans-Riottier
19 septembre 2026 à 18h00
église Notre Dame de l'Assomption — Jassans-Riottier
- Concert du duo Cosma, Église Saint-Pierre, Rossillon
19 septembre 2026 à 18h30
Église Saint-Pierre — Rossillon
- Cinéma & patrimoine : sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, Cinéma Jean-Pierre Améris, Nantua
19 septembre 2026 à 18h45
Cinéma Jean-Pierre Améris — Nantua
- Concert à la bougie, Église, Chanay
19 septembre 2026 à 19h00
Église — Chanay
- Visite commentée de la centrale hydroélectrique de Glandieu, Centrale Hydroélectrique de Glandieu, Brégnier-Cordon
20 septembre 2026 à 09h00
Centrale Hydroélectrique de Glandieu — Brégnier-Cordon
- Balade à Vél’eau, Café Vélo La Roue Libre, Trévoux
20 septembre 2026 à 09h30
Café Vélo La Roue Libre — Trévoux
- Visites guidées : « Découverte du projet de sauvegarde », Chapelle Saint-Orens, Thil
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Orens — Thil
- Visite guidée du château de Meximieux, Château de Meximieux, Meximieux
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Meximieux — Meximieux
- Puzzles et jeux aux Archives départementales de l’Ain !, Archives départementales De L’ain, Bourg-en-Bresse
20 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales De L'ain — Bourg-en-Bresse
- Venez à la rencontre d’Ain Généalogie !, Archives départementales De L’ain, Bourg-en-Bresse
20 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales De L'ain — Bourg-en-Bresse
- Visite du Moulin David, Moulin David, Divonne-les-Bains
20 septembre 2026 à 10h00
Moulin David — Divonne-les-Bains
- Démonstration de rémoulage à l’ancienne, Ferme de Montalibord, Vescours
20 septembre 2026 à 10h00
Ferme de Montalibord — Vescours
- Balade contée en famille avec Brobro le brochet, Stade de Saint-Bernard, Saint-Bernard
20 septembre 2026 à 10h00
Stade de Saint-Bernard — Saint-Bernard
- En visite sur le chemin de halage, chemin de halage,, Saint-Bernard
20 septembre 2026 à 10h00
chemin de halage, — Saint-Bernard
- Le patrimoine du plateau d’Hauteville-Brénod, Mairie de Brénod, Brénod
20 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Brénod — Brénod
- Le Miribel d’antan et d’aujourdhui, Centre socio culturel de Miribel, Miribel
20 septembre 2026 à 10h00
Centre socio culturel de Miribel — Miribel
- Plongez dans les coulisses des Archives départementales de l’Ain !, Archives départementales De L’ain, Bourg-en-Bresse
20 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales De L'ain — Bourg-en-Bresse
- Moulin Perrin – Démonstration scie et fabrication d’huile de noix, Moulin Perrin, L’Abergement-de-Varey
20 septembre 2026 à 10h30
Moulin Perrin — L'Abergement-de-Varey
- Dans l’atelier Radior : les vélos de Bourk, Radior, Saint-Rémy
20 septembre 2026 à 11h00
Radior — Saint-Rémy
- Spectacle historique : Le Procès de Servilla, Musée archéologique d’Izernore, Izernore
20 septembre 2026 à 11h00
Musée archéologique d'Izernore — Izernore
- Démonstration de vieux métiers, Ferme de la Forêt, Courtes
20 septembre 2026 à 14h00
Ferme de la Forêt — Courtes
- Au rythme des musiques médiévales au château d’Ambérieux en Dombes, Château médiéval, Ambérieux-en-Dombes
20 septembre 2026 à 14h30
Château médiéval — Ambérieux-en-Dombes
- Visite accompagnée des étangs Maron de Brénod, Mairie de Brénod, Brénod
20 septembre 2026 à 14h45
Mairie de Brénod — Brénod
- La mémoire qui file, Salle du gymnase, Artemare
20 septembre 2026 à 15h00
Salle du gymnase — Artemare
- Danses folk au monastère royal de Brou, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse
20 septembre 2026 à 15h00
Monastère royal de Brou — Bourg-en-Bresse
- Si le Clos Poncet m’était conté, Clos Poncet, Culoz-Béon
20 septembre 2026 à 15h00
Clos Poncet — Culoz-Béon
- Démonstration des orgues de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Belley
20 septembre 2026 à 15h00
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste — Belley
- Au coeur d’une restauration, Ciné L’Arlequin, Belley
20 septembre 2026 à 17h00
Ciné L'Arlequin — Belley
- Conférence « Le Château de Divonne-les-Bains – Maison Verte et Patrimoine en Danger » par Jacques Pierron, Salle de la blanchisserie, Divonne-les-Bains
20 septembre 2026 à 17h00
Salle de la blanchisserie — Divonne-les-Bains
- Concert avec le quator Astrakuma, Église Priorale de Conzieu, Conzieu
20 septembre 2026 à 17h00
Église Priorale de Conzieu — Conzieu
- Soirée débat avec les réalisateurs, Cinéma Jean-Pierre Améris, Nantua
20 septembre 2026 à 19h45
Cinéma Jean-Pierre Améris — Nantua
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)