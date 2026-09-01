ALLIER MOULINS JOURNÉES DU PATRIMOINE (programme des visites)

Dans l’Allier, capitale Moulins, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- « Mémoires de guerre au cimetière », Cimetière de Vichy, Vichy
19 septembre 2026 à 08h00
Cimetière de Vichy — Vichy
- Visite guidée de Maillet, Cimetière de Maillet, Haut-Bocage
19 septembre 2026 à 09h00
Cimetière de Maillet — Haut-Bocage
- Visite libre et gratuite de l’ancien dépot S.N.C.F, Ancien dépôt SNCF, Montluçon
19 septembre 2026 à 09h00
Ancien dépôt SNCF — Montluçon
- Visite du musée des maquettes animées, musée des maquettes animées, Vallon-en-Sully
19 septembre 2026 à 09h00
musée des maquettes animées — Vallon-en-Sully
- Visite libre de l’ancienne rotonde SNCF et de ses engins rénovés ou en court, Ancien dépôt SNCF, Montluçon
19 septembre 2026 à 09h00
Ancien dépôt SNCF — Montluçon
- Découverte de la Banque de France, Banque de france moulins, Moulins
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de france moulins — Moulins
- Exposition « Paraître : parure, costume, ornement » à la Maison des Métiers d’Art et du Design, Maison des Métiers d’Art et du Design, Moulins
19 septembre 2026 à 10h00
Maison des Métiers d'Art et du Design — Moulins
- Visite libre du château de Bourbon, Château de Bourbon, Bourbon-l’Archambault
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Bourbon — Bourbon-l'Archambault
- Visite guidée de la tour Quiquengrogne, Château de Bourbon, Bourbon-l’Archambault
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Bourbon — Bourbon-l'Archambault
- CUSSET HIER, AUJOURD’HUI… DEMAIN, Hôtel de la Borderie, Cusset
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de la Borderie — Cusset
- Visite libre de l’église St-Julien avec panneaux d’information, Église Saint-Julien, Couleuvre
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Julien — Couleuvre
- Visite guidée du château de Bourbon-l’Archambault, Château de Bourbon, Bourbon-l’Archambault
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Bourbon — Bourbon-l'Archambault
- Visite de l’hôtel des ventes, Salle des ventes Pierre Petit – Montluçon, Montluçon
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des ventes Pierre Petit - Montluçon — Montluçon
- Visite libre du musée, Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin, Moulins
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin — Moulins
- Visite de la Préfecture de Moulins, Préfecture de l’Allier, Moulins
19 septembre 2026 à 10h00
Préfecture de l'Allier — Moulins
- Visite guidée de la Maison Mousse, Maison Mousse, Hérisson
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Mousse — Hérisson
- Portes ouvertes à l’atelier d’émaux sur lave, atelier « émail et merveilles », Jenzat
19 septembre 2026 à 10h00
atelier "émail et merveilles" — Jenzat
- visite du moulin BUTOIR, Moulin Butoir, Hérisson
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin Butoir — Hérisson
- Portes ouvertes de l’école de gendarmerie de Montluçon, École de gendarmerie, Montluçon
19 septembre 2026 à 10h00
École de gendarmerie — Montluçon
- Visite de la Maison Mousse, Maison Mousse, Hérisson
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Mousse — Hérisson
- Visite libre de la Tour Prisonnière, La Tour prisonnière et les Souterrains, Cusset
19 septembre 2026 à 10h00
La Tour prisonnière et les Souterrains — Cusset
- Exposition Mercerie d’Antan, Mercerie d’Antan, Le Brethon
19 septembre 2026 à 10h00
Mercerie d'Antan — Le Brethon
- Tous en scène !, Centre National du Costume et de la Scène, Moulins
19 septembre 2026 à 10h00
CNCS - Centre national du costume et de la scène — Moulins
- Animations au Palais de Justice, Palais de Justice de Moulins, Moulins
19 septembre 2026 à 10h00
Palais de Justice de Moulins — Moulins
- Portes ouvertes de l’école de gendarmerie de Montluçon, Caserne Richemont, Montluçon
19 septembre 2026 à 10h00
Caserne Richemont — Montluçon
- Visites guidées de l’hôtel préfectoral de Saincy, Hôtel préfectoral de Saincy, Moulins
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel préfectoral de Saincy — Moulins
- Église de Couleuvre, Eglise Saint Julien, Couleuvre
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint Julien — Couleuvre
- Exposition : Les marchés montluçonnais, Hôtel Boisrot de la Cour, Montluçon
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Boisrot de la Cour — Montluçon
- « L’envol » par l’association Sacré Montagn’Art, Église Saint-Saturnin, Cusset
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Saturnin — Cusset
- Découverte d’un étage de la maison Mantin, Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin, Moulins
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin — Moulins
- Visite libre du rez-de-chaussée du Musée de la Visitation, Musée de la Visitation, Moulins
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Visitation — Moulins
- Les commerces d’Antan, EBAVA, Cusset
19 septembre 2026 à 10h00
EBAVA — Cusset
- Promenade historique à la découverte de Ricros, Ricros, Domérat
19 septembre 2026 à 10h00
Ricros — Domérat
- Visite guidée du Jacquemart, Tour Jacquemart, Moulins
19 septembre 2026 à 10h00
Tour Jacquemart — Moulins
- Envie de devenir chevalier le temps d’une journée ?, Forteresse de Billy, Billy
19 septembre 2026 à 10h00
Forteresse de Billy — Billy
- Visite libre de l’Espace patrimoine – Hôtel Demoret, Hôtel Demoret, Moulins
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Demoret — Moulins
- Visite libre, Musée de l’illustration jeunesse, Moulins
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de l'illustration jeunesse — Moulins
- Visite de l’Hôtel de ville, Hôtel de Ville Montluçon, Montluçon
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville Montluçon — Montluçon
- Visite commentée du musée de la porcelaine, Musée de la Porcelaine, Couleuvre
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Porcelaine — Couleuvre
- Visite libre de la Maison de la Rivière Allier, Maison de la Rivière Allier, Moulins
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de la Rivière Allier — Moulins
- Exposition temporaire « Églises romanes du Pays d’art et d’histoire », Maison de la Rivière Allier, Moulins
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de la Rivière Allier — Moulins
- « Du collège Anne de Beaujeu au Lycée de jeunes filles de Moulins » – Visite guidée et exposition, Collège Anne de Beaujeu, Moulins
19 septembre 2026 à 10h00
Collège Anne de Beaujeu — Moulins
- Promenade historique de Ricros, Ricros, Domérat
19 septembre 2026 à 10h00
Ricros — Domérat
- Découverte d’un espace du Château des ducs de Bourbon- La Mal-Coiffée, Château des ducs de Bourbon, Moulins
19 septembre 2026 à 10h00
Château des ducs de Bourbon — Moulins
- Visite du Musée de la Porcelaine, Musée de la Porcelaine, Couleuvre
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Porcelaine — Couleuvre
- Mots, encres et savoir-faire avec la Librairie des Auteurs, La librairie des auteurs., Cusset
19 septembre 2026 à 10h00
La librairie des auteurs. — Cusset
- Les Archives Municipales de Cusset, dans les coulisses de la mémoire, Bibliothèque et archives municipales de Cusset, Cusset
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque et archives municipales de Cusset — Cusset
- Dans les pas de Francis Chigot à Vichy, de l’Art Nouveau à l’Art Déco, Office de tourisme Vichy, Vichy
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme Vichy — Vichy
- Visite guidée de la salle Bourgain, Palais de Justice de Moulins, Moulins
19 septembre 2026 à 10h00
Palais de Justice de Moulins — Moulins
- Descriptif et explication sur le Parcours mémoriel Marx Dormoy, Montluçon Tourisme, Montluçon
19 septembre 2026 à 10h00
Montluçon Tourisme — Montluçon
- Aux jardins de la Contrée de Gauvin : immersion au cœur du conservatoire de ceps hybrides, Jardins de la Contrée de Gauvin, Cusset
19 septembre 2026 à 10h00
Jardins de la Contrée de Gauvin — Cusset
- Visite guidée de la Maison dite la Synagogue ou Hôtel de Veau, Maison dite la Synagogue ou Hotel de Veau, Hérisson
19 septembre 2026 à 10h00
Maison dite la Synagogue ou Hotel de Veau — Hérisson
- Le garage rétro-éphémère d’Ebava Cusset, EBAVA, Cusset
19 septembre 2026 à 10h00
EBAVA — Cusset
- Les souterrains de Cusset « Descendez dans le XVe siècle », La Tour prisonnière et les Souterrains, Cusset
19 septembre 2026 à 10h00
La Tour prisonnière et les Souterrains — Cusset
- Visite de la Résidence de Monsieur le Sous-Préfet, Place de la Comédie, Montluçon
19 septembre 2026 à 10h00
Place de la Comédie — Montluçon
- Château des ducs de Bourbon, Château des ducs de Bourbon, Montluçon
19 septembre 2026 à 10h00
Château des ducs de Bourbon — Montluçon
- Découverte des réserves du MuPop, MuPop, musée des musique populaires, Montluçon
19 septembre 2026 à 10h00
MuPop, musée des musique populaires — Montluçon
- Portes ouvertes à la manufacture de porcelaine de Couleuvre, Manufacture de porcelaine, Couleuvre
19 septembre 2026 à 10h00
Manufacture de porcelaine — Couleuvre
- Découverte des ateliers et de l’exposition « Paraître », Maison des Métiers d’Art et du Design, Moulins
19 septembre 2026 à 10h00
Maison des Métiers d'Art et du Design — Moulins
- Visite guidée : sur les bords du Cher, mémoires photographiques, Anciens Bains Douches, Montluçon
19 septembre 2026 à 10h30
Anciens Bains Douches — Montluçon
- Visite du Moulin Butoir, Moulin Butoir, Hérisson
19 septembre 2026 à 10h30
Moulin Butoir — Hérisson
- Tribunal en délire : animation par le Point Accueil Jeune, Ancien Tribunal d’instance, Mairie de Gannat, Gannat
19 septembre 2026 à 10h30
Ancien Tribunal d'instance, Mairie de Gannat — Gannat
- Le grand reportage en héritage, Maison Albert Londres, Vichy
19 septembre 2026 à 10h30
Maison Albert Londres — Vichy
- Visite des archives municipales de la ville de Montluçon, Médiathèque de Montluçon, Montluçon
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque de Montluçon — Montluçon
- Visite guidée : Montluçon 1939 – 1945, Montluçon Tourisme, Montluçon
19 septembre 2026 à 10h30
Montluçon Tourisme — Montluçon
- Visites du château d’Avrilly les 19 et 20 septembre 2026, Château d’Avrilly, Trévol
19 septembre 2026 à 11h00
Château d'Avrilly — Trévol
- Pandore par la compagnie Epiderme, Théâtre de Cusset, Cusset
19 septembre 2026 à 11h00
Théâtre de Cusset — Cusset
- Visite du parc du château de Pomay, Château de Pomay, Lusigny
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Pomay — Lusigny
- Démonstrations de combats médiévaux, Château de Bourbon, Bourbon-l’Archambault
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Bourbon — Bourbon-l'Archambault
- Visite de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Domérat
19 septembre 2026 à 11h00
Église Notre-Dame — Domérat
- Visite guidée de l’Eglise Notre-Dame de Domérat, Église Notre-Dame, Domérat
19 septembre 2026 à 11h00
Église Notre-Dame — Domérat
- Dictée du « Baiser de Doisneaux », Médiathèque Ferme-Modèle, Bellerive-sur-Allier
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque Ferme-Modèle — Bellerive-sur-Allier
- Visites du Château et jeux, Château de busset, Busset
19 septembre 2026 à 11h30
Château de busset — Busset
- Murder Party : Qui a tué le Juge Pourçain ?, Tribunal Judiciaire de Cusset, Cusset
19 septembre 2026 à 14h00
Tribunal Judiciaire de Cusset — Cusset
- Exposition Histoire de la photographie et anciennes vues d’Yzeure, Yzatis, Yzeure
19 septembre 2026 à 14h00
Yzatis — Yzeure
- Exposition d’affiches : patrimoine cinématographique, Le Chardon, Gannat
19 septembre 2026 à 14h00
Le Chardon — Gannat
- Visite de l’Hôtel de Ville de Vichy, Mairie de Vichy, Vichy
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Vichy — Vichy
- Exposition Ferdinand Dubreuil, Château de Bien-Assis, Montluçon
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Bien-Assis — Montluçon
- Visite de la chapelle du Sacré-Cœur, Chapelle du Sacré-Coeur, Montluçon
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle du Sacré-Coeur — Montluçon
- Visite guidée : Montluçon au féminin, Montluçon Tourisme, Montluçon
19 septembre 2026 à 14h00
Montluçon Tourisme — Montluçon
- Mémoires en images : Atelier participatif autour de Jean-Gabriel Séruzier, Musée-Château Yves Machelon, Gannat
19 septembre 2026 à 14h00
Musée-Château Yves Machelon — Gannat
- Expositions – Empreintes photographiques – Mémoire des communes du Pays d’art et d’histoire de Moulins Communauté, Hôtel de ville de Moulins, Moulins
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de ville de Moulins — Moulins
- Visite guidée – Chateau Cams, Château Camus, Montmarault
19 septembre 2026 à 14h00
Château Camus — Montmarault
- Visite de l’électrodrome, Electrodrome, Magnet
19 septembre 2026 à 14h00
Electrodrome — Magnet
- Exposition : architecture et histoire de l’église Saint Antoine, Eglise Saint Antoine Braize, Braize
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint Antoine Braize — Braize
- Visite des fouilles archéologiques du Moulin des Pierres et du Grand Moulin, Les moulins, Chantelle
19 septembre 2026 à 14h00
Les moulins — Chantelle
- « École seconde peau : quand des classes deviennent des ateliers d’artistes », Shakers Lieux d’Effervescence, Montluçon
19 septembre 2026 à 14h00
Shakers Lieux d'Effervescence — Montluçon
- Visite guidée du patrimoine de Commentry pour le jeune public, Espace culturel la pléiade, Commentry
19 septembre 2026 à 14h00
Espace culturel la pléiade — Commentry
- Animations flash, Musée de l’illustration jeunesse, Moulins
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de l'illustration jeunesse — Moulins
- Visite guidée de la Tuilerie des Lys, Tuilerie des Lys, Yzeure
19 septembre 2026 à 14h00
Tuilerie des Lys — Yzeure
- Visite guidée de l’exposition Josette Bournet – Les années 1950-1953, Musée Josette Bournet, Saint-Félix
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Josette Bournet — Saint-Félix
- Visite des vignes et du musée de la Vigne, Musée de la vigne Domérat, Domérat
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la vigne Domérat — Domérat
- Visite libre de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Urçay
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Martin — Urçay
- Parcours d’énigmes dans la cité médiévale de Montluçon, jardin Wilson, Montluçon
19 septembre 2026 à 14h00
jardin Wilson — Montluçon
- Visite guidée de la Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation, Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation, Moulins
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation — Moulins
- Visite commentée des coulisses du cinéma, Le Chardon, Gannat
19 septembre 2026 à 14h00
Le Chardon — Gannat
- JEP2026 au musée des arts d’Afrique et d’Asie, Musée des arts africains et asiatiques, Vichy
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des arts africains et asiatiques — Vichy
- Visite guidée du château de Montgilbert, Château de Montgilbert, Ferrières-sur-Sichon
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Montgilbert — Ferrières-sur-Sichon
- Visite guidée des caves Bertine de Moulins, Imprimerie Réunies, Moulins
19 septembre 2026 à 14h00
Imprimerie Réunies — Moulins
- Visite libre de l’exposition Isaac Strauss, l’empereur des bals, Musée de l’opéra de Vichy, Vichy
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de l'opéra de Vichy — Vichy
- Expositions – Empreintes photographiques – Moulins 1900-2000, Hôtel de ville de Moulins, Moulins
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de ville de Moulins — Moulins
- Visite guidée du musée de la vigne, Musée de la vigne Domérat, Domérat
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la vigne Domérat — Domérat
- Visite commentée au viaduc de Rouzat, Viaduc de Rouzat, Bègues
19 septembre 2026 à 14h00
Viaduc de Rouzat — Bègues
- à la recherche des animaux, Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin, Moulins
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin — Moulins
- Visite guidée Eglise saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Yzeure
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre — Yzeure
- Visite guidée du bourg et l’église Saint-Laurent de Saint-Ennemond, église Saint-Laurent, Saint-Ennemond
19 septembre 2026 à 14h30
église Saint-Laurent — Saint-Ennemond
- Visites commentées du Château des Granges, Château des Granges 2 Route d’espinasse Vozelle 03110 Escurolles, Escurolles
19 septembre 2026 à 14h30
Château des Granges 2 Route d'espinasse Vozelle 03110 Escurolles — Escurolles
- Exposition de photographies « L’Allier, Murmures de Villages » par Thierry Convers, Prieuré de Saint-Germain-des-Fossés, Saint-Germain-des-Fossés
19 septembre 2026 à 14h30
Prieuré de Saint-Germain-des-Fossés — Saint-Germain-des-Fossés
- L’Hippodrome de Vichy : 150 ans d’histoire, Hippodrome de Vichy-Bellerive, Bellerive-sur-Allier
19 septembre 2026 à 14h30
Hippodrome de Vichy-Bellerive — Bellerive-sur-Allier
- Visites conférences sur l’exposition « Hérisson, peindre le château 1870-1970 », Musée de Hérisson, Hérisson
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de Hérisson — Hérisson
- Visite guidée de la Maison du luthier / Musée, Maison du Luthier / Musée, Jenzat
19 septembre 2026 à 14h30
Maison du Luthier / Musée — Jenzat
- Excursion en train touristique à Busseau-sur-Creuse, Ancien Dépôt SNCF – la rotonde, Saint-Martin-le-Vinoux
19 septembre 2026 à 14h30
Gare de Montluçon — Néris-les-Bains
- Visite guidée et animée du château du Riau, Chateau du riau, Villeneuve-sur-Allier
19 septembre 2026 à 14h30
Chateau du riau — Villeneuve-sur-Allier
- Visites du Prieuré clunisien de Saint-Germain-des-Fossés, Prieuré de Saint-Germain-des-Fossés, Saint-Germain-des-Fossés
19 septembre 2026 à 14h30
Prieuré de Saint-Germain-des-Fossés — Saint-Germain-des-Fossés
- Musiques et Arts Populaires de la fin du XIXe siècle avec La Sabotée Cussétoise, La Tour prisonnière et les Souterrains, Cusset
19 septembre 2026 à 14h30
La Tour prisonnière et les Souterrains — Cusset
- Taille de pierre et ferronerie, Musée de l’illustration jeunesse, Moulins
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de l'illustration jeunesse — Moulins
- Visite commentée du parc et du château de Villebon, Château de Villebon, Valigny
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Villebon — Valigny
- Visites guidées de l’église de Saulcet, Eglise Saint-Julien, Saulcet
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Saint-Julien — Saulcet
- Visite libre et exposition de l’église St-Antoine, Eglise Saint Antoine Braize, Braize
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Saint Antoine Braize — Braize
- Visite commentée de l’abbaye Saint-Vincent, Abbaye Saint-Vincent ,, Chantelle
19 septembre 2026 à 14h30
Abbaye Saint-Vincent , — Chantelle
- Péniche Espanola, Péniche Espanola, Vallon-en-Sully
19 septembre 2026 à 14h55
Péniche Espanola — Vallon-en-Sully
- Conférence : « Les Chapelles de Montluçon et sa banlieue », Maison des Associations – Salle Salicis, Cusset
19 septembre 2026 à 15h00
Maison des Associations - Salle Salicis — Cusset
- Visite guidée : Trois vies pour un monument, Musée Yves Machelon, Gannat
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Yves Machelon — Gannat
- Visite de l’église Notre-Dame et du polyptyque, Église Notre-Dame, Montluçon
19 septembre 2026 à 15h00
Église Notre-Dame — Montluçon
- Visite de l’église Notre-Dame de Montluçon, Église Notre-Dame, Montluçon
19 septembre 2026 à 15h00
Église Notre-Dame — Montluçon
- Visite de la Tour de l’Horloge, Tour de l’Horloge, Ainay-le-Château
19 septembre 2026 à 15h00
Tour de l'Horloge — Ainay-le-Château
- Exposition DAILY BREAD ENCORE de Salamandra, Chapelle Saint-Roch, Ainay-le-Château
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle Saint-Roch — Ainay-le-Château
- Visite des cimetières domératois, Cimetière de Domérat, Domérat
19 septembre 2026 à 15h00
Cimetière de Domérat — Domérat
- Visite commentée de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Montluçon
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Pierre — Montluçon
- Visite de l’église Saint-Pierre de Montluçon, Église Saint-Pierre, Montluçon
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Pierre — Montluçon
- Film : Polar : « La Nuit des Neufs Errants », Le Geyser, Bellerive-sur-Allier
19 septembre 2026 à 15h00
Le Geyser — Bellerive-sur-Allier
- Conférence – Les maisons éclusières du canal de Berry, Musée du Canal de Berry, Audes
19 septembre 2026 à 15h00
Musée du Canal de Berry — Audes
- Visite guidée du Prieuré clunisien de Saint-Germain-des-Fossés, Prieuré de Saint-Germain-des-Fossés, Saint-Germain-des-Fossés
19 septembre 2026 à 15h00
Prieuré de Saint-Germain-des-Fossés — Saint-Germain-des-Fossés
- Réalité virtuelle – Spéciale JEP, Médiathèque de Montluçon, Montluçon
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque de Montluçon — Montluçon
- Visites des cimetières de Domérat, Cimetière de Domérat, Domérat
19 septembre 2026 à 15h00
Cimetière de Domérat — Domérat
- Visite conférence : Église Saint-Paul et Maison communale, Église Saint-Paul, Montluçon
19 septembre 2026 à 15h30
Église Saint-Paul — Montluçon
- Jean-Gabriel Séruzier, photographe-reporter durant la
Seconde Guerre mondiale, Musée-Château Yves Machelon, Gannat
19 septembre 2026 à 15h30
Musée-Château Yves Machelon — Gannat
- Exposition Maurice Vignier, Maison de la Fontaine, Montluçon
19 septembre 2026 à 16h00
Maison de la Fontaine — Montluçon
- Ronde des histoires, Médiathèque Ferme-Modèle, Bellerive-sur-Allier
19 septembre 2026 à 16h00
Médiathèque Ferme-Modèle — Bellerive-sur-Allier
- Exposition du peintre Vignier, Maison de la Fontaine, Montluçon
19 septembre 2026 à 16h00
Maison de la Fontaine — Montluçon
- Visite guidée du donjon de la Toque, Donjon de La Toque, Huriel
19 septembre 2026 à 16h30
Donjon de La Toque — Huriel
- Conférence : “Le bal Chanal au cœur des Arts et Métiers, dynamiques sociales et musicales d’un établissement populaire (Paris,1893-1908).“, Maison du Luthier / Musée, Jenzat
19 septembre 2026 à 17h00
Maison du Luthier / Musée — Jenzat
- Promenade historique dans Vignoux, Château de Vignoux, Domérat
19 septembre 2026 à 17h00
Château de Vignoux — Domérat
- Promenade historique de Vignoux, Château de Vignoux, Domérat
19 septembre 2026 à 17h00
Château de Vignoux — Domérat
- Visite guidée du Parc Laussedat, Parc Laussedat, Yzeure
19 septembre 2026 à 18h00
Parc Laussedat — Yzeure
- Visite guidée « Nocturnes de l’hôtel de ville », Hôtel de ville de Moulins, Moulins
19 septembre 2026 à 18h00
Hôtel de ville de Moulins — Moulins
- Concert à la Maison Mousse, Maison Mousse, Hérisson
19 septembre 2026 à 20h00
Maison Mousse — Hérisson
- Balade nocturne dans la cité médiévale, Tour de l’Horloge, Ainay-le-Château
19 septembre 2026 à 21h00
Tour de l'Horloge — Ainay-le-Château
- Visite de la Chapelle du Calvaire, Chapelle du Calvaire, Hérisson
20 septembre 2026 à 09h30
Chapelle du Calvaire — Hérisson
- « Du collège Anne de Beaujeu au Lycée de jeunes filles de Moulins » – Film et exposition, Collège Anne de Beaujeu, Moulins
20 septembre 2026 à 09h30
Collège Anne de Beaujeu — Moulins
- Les Gats Do Bourbonnais, Les Gats Do Bourbonnais, Saint-Victor
20 septembre 2026 à 10h00
Les Gats Do Bourbonnais — Saint-Victor
- Le design textile, avec Laura Navarro à la Maison des Métiers d’Art et du Design, Maison des Métiers d’Art et du Design, Moulins
20 septembre 2026 à 10h00
Maison des Métiers d'Art et du Design — Moulins
- Visite libre des exterieurs du château de Clusors, Château de Clusors, Saint-Menoux
20 septembre 2026 à 14h00
Château de Clusors — Saint-Menoux
- Visite guidée de l’exposition, Maison du Luthier / Musée, Jenzat
20 septembre 2026 à 14h00
Maison du Luthier / Musée — Jenzat
- Stand Association Rempart, Musée Yves Machelon, Gannat
20 septembre 2026 à 14h00
Musée Yves Machelon — Gannat
- Château de Peufeilhoux, Château de Peufeilhoux, Vallon-en-Sully
20 septembre 2026 à 14h00
Château de Peufeilhoux — Vallon-en-Sully
- Visite guidée « Le Sacré-Coeur de Moulins », Église du Sacré-Cœur, Moulins
20 septembre 2026 à 14h30
Église du Sacré-Cœur — Moulins
- Visite théâtralisée « La Route de la Soie » par la compagnie Les Poids Sont Plumes, Hôtel de la Borderie, Cusset
20 septembre 2026 à 14h30
Hôtel de la Borderie — Cusset
- Projection : Notre-Dame Brûle (2022), Le Chardon, Gannat
20 septembre 2026 à 15h00
Le Chardon — Gannat
- Visite guidée du musée du canal de Berry, Musée du Canal de Berry, Audes
20 septembre 2026 à 15h00
Musée du Canal de Berry — Audes
- Visite guidée de l’aérodrome de Villars, Aérodrome de Villars, Domérat, Domérat
20 septembre 2026 à 15h00
Aérodrome de Villars, Domérat — Domérat
- Lecture musicale à la Maison Mousse, Maison Mousse, Hérisson
20 septembre 2026 à 16h00
Maison Mousse — Hérisson
- Promenade historique à la découverte de Couraud, Place de Couraud – 28 rue du Docteur Chalais, Domérat
20 septembre 2026 à 16h00
Place de Couraud - 28 rue du Docteur Chalais — Domérat
- Promenade historique de Couraud, Place de Couraud – 28 rue du Docteur Chalais, Domérat
20 septembre 2026 à 16h00
Place de Couraud - 28 rue du Docteur Chalais — Domérat
- Concert de clôture Trio Nocte à la chapelle de la Visitation, Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation, Moulins
20 septembre 2026 à 18h00
Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation — Moulins
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)