ALPES-MARITIMES NICE JOURNÉES DU PATRIMOINE

Visite guidée du Domaine de la Sylviane, Domaine de la Sylviane, Valbonne



Domaine de la Sylviane — Valbonne

Visite guidée immersive au Domaine de la Rose, Domaine de la Rose, Grasse



Domaine de la Rose — Grasse

Visite Guidée: Le Petit Montmartre et le circuit du Tramway, Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins, Roquefort-les-Pins



Médiathèque Bernard Pivot - Roquefort les Pins — Roquefort-les-Pins

Posidonia musée Océanographique, Posidonia Espace Mer et Littoral, Antibes



Posidonia Espace Mer et Littoral — Antibes

Découverte de la pépinière de fleurs d’exception du Pays de Grasse & visite guidée des Jardins du MIP, Les Jardins du musée international de la parfumerie, Mouans-Sartoux



Les Jardins du musée international de la parfumerie — Mouans-Sartoux

Exposition « Regards croisés sur notre village », La Galerie du Portal, Levens



La Galerie du Portal — Levens

Visites guidées découverte de l’ensemble du site Cap Moderne, Hangar Cap Moderne, Eileen Gray et Le Corbusier, Roquebrune-Cap-Martin



Hangar Cap Moderne, Eileen Gray et Le Corbusier — Roquebrune-Cap-Martin

Le patrimoine protégé de Beausoleil, Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati Beausoleil, Beausoleil



Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati Beausoleil — Beausoleil

Visite guidée « Les secrets des chapelles », Cathédrale Notre-Dame de la Nativité, Vence



Cathédrale Notre-Dame de la Nativité — Vence

Visite guidée « Le circuit des chapelles », Cathédrale Notre-Dame de la Nativité, Vence



Cathédrale Notre-Dame de la Nativité — Vence

Visite de la STEP de Menton (06), STEP de Menton, Menton



STEP de Menton — Menton

Couvent de la Visitation – Visite guidée et concert, Conservatoire de musique, Grasse



Conservatoire de musique — Grasse

Visite guidée du voilier France 1, Port de Nice, quai Papa cino, emplacement 17, Nice



Port de Nice, quai Papa cino, emplacement 17 — Nice

Atelier cuisine provençale, Jardins et ruchers des baous, Saint-Jeannet



Jardins et ruchers des baous — Saint-Jeannet

Visite guidée du Fort Maginot de la Frassinéa, Fort de la Frassinea, Rimplas



Fort de la Frassinea — Rimplas

Une pierre après l’autre . Isabelle Pozzi, Chapelle Saint Ange, La Gaude



Chapelle Saint Ange — La Gaude

Exposition Trésors, charafi et quoi encore ?, Centre du patroine – Le Sénat, Nice



Centre du patroine - Le Sénat — Nice

Visite guidée du lycée hôtelier Jeanne et Paul AUGIER, Lycée Jeanne et Paul AUGIER, 163 boulevard rené Cassin, 06200 NICE, Nice



Lycée Jeanne et Paul AUGIER, 163 boulevard rené Cassin, 06200 NICE — Nice

Journées Européennes du Patrimoine, Citadelle de Villefranche sur mer, Villefranche-sur-Mer



Citadelle de Villefranche sur mer — Villefranche-sur-Mer

Visite guidée du village du Bar-sur-Loup, Place de la Tour – Le Bar-sur-Loup, Le Bar-sur-Loup



Place de la Tour - Le Bar-sur-Loup — Le Bar-sur-Loup

Entrez dans l’intimité de Pierre Bonnard !, Musée Bonnard, Le Cannet



Musée Bonnard — Le Cannet

Jardin Fontana Rosa, Fontana Rosa, Menton



Fontana Rosa — Menton

Visites commentées de la collection du musée, Musée Marc Chagall, Nice



Musée Marc Chagall — Nice

Visite Hotel de ville de Nice, Hôtel de ville de Nice, Nice



Hôtel de ville de Nice — Nice

Visite guidée des fonds patrimoniaux, Médiathèque Albert Camus – Antibes, Antibes



Médiathèque Albert Camus - Antibes — Antibes

Visite insolite du palais de justice, Palais de Justice, Grasse



Palais de Justice — Grasse

Visite libre et gratuite du Musée Peynet, musée Peynet et du dessin humoristique, Antibes



musée Peynet et du dessin humoristique — Antibes

Les jardins enchantés de Jean Cocteau, Palis de l’Europe, Galerie des musées, Menton



Palis de l'Europe, Galerie des musées — Menton

Visite guidée du village de Gréolières, Office de Tourisme de Gréolières (Route de Font Rougière), Gréolières



Office de Tourisme de Gréolières (Route de Font Rougière) — Gréolières

Histoire du littoral de Menton, Club Nautique, Menton



Club Nautique — Menton

vue panoramique, phare de la Garoupe, Antibes



phare de la Garoupe — Antibes

Présentation des vestiges du château d’Ascros, Place du château à Ascros, Ascros



Place du château à Ascros — Ascros

Belles et fragiles collections d’Histoire naturelle, Muséum d’Histoire naturelle de Nice, Nice



Muséum d'Histoire naturelle de Nice — Nice

Grasse au temps de Charles Nègre, Maison du Patrimoine, Grasse



Maison du Patrimoine — Grasse

Atelier d’initiation à la fouille archéologique, Grotte du Lazaret, Nice



Grotte du Lazaret — Nice

Visite guidée du Collège Universitaire, Sciences Po, Sciences Po, campus de Menton, Menton



Sciences Po, campus de Menton — Menton

Exposition dans la salle des pas perdus, Palais de Justice, Grasse



Palais de Justice — Grasse

Exposition Mentonnais d’hier à Aujourd’hui, Voûte du Patrimoine, Menton



Voûte du Patrimoine — Menton

visite libre, Musée Picasso, Antibes



Musée Picasso — Antibes

Atelier d’art plastique autour de César, Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins, Roquefort-les-Pins



Médiathèque Bernard Pivot - Roquefort les Pins — Roquefort-les-Pins

Visite guidée sur le thème du spectacle vivant et des arts du cirque., Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne, La Roquette-sur-Siagne



Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne — La Roquette-sur-Siagne

Visite guidée du village de Bouyon – NOUVEAUTE, Place de la Mairie de Bouyon, Bouyon



Place de la Mairie de Bouyon — Bouyon

Visite de la CRYPTE DE NICE, Crypte archéologique de Nice, Nice



Crypte archéologique de Nice — Nice

Visite libre du Fort Carré, Sentier du littoral du Fort-Carré, Antibes



Sentier du littoral du Fort-Carré — Antibes

Visite du Fort de Gordolon, Fort de Gordolon, Roquebillière



Fort de Gordolon — Roquebillière

RHÉABILITATIONS ET ENJEUX CLIMATIQUES EN CENTRE ANCIEN, Maison du Patrimoine, Grasse



Maison du Patrimoine — Grasse

LE CHÂTEAU DE LA BÊTE (Jean Cocteau), Musée Jean Cocteau Le Bastion, Menton



Musée Jean Cocteau Le Bastion — Menton

Visite du gisement préhistorique du Lazaret, Grotte du Lazaret, Nice



Grotte du Lazaret — Nice

Le rêve, Exposition le Rêve, Cannes



Exposition le Rêve — Cannes

Patrimoine en danger **Atelier jeune public **, Centre du patroine – Le Sénat, Nice



Centre du patroine - Le Sénat — Nice

L’avenir du livre, Bibliothèque patrimoniale Romain Gary, Nice



Bibliothèque patrimoniale Romain Gary — Nice

Exposition Quino : restitution, musée Peynet et du dessin humoristique, Antibes



musée Peynet et du dessin humoristique — Antibes

Journée des peintres et artisans d’art, Rue Longue, Menton



Rue Longue — Menton

Visite de la TOUR SAINT-FRANÇOIS, Couvent et tour Saint-François, Nice



Couvent et tour Saint-François — Nice

Visite commentée de la collection Peynet, musée Peynet et du dessin humoristique, Antibes



musée Peynet et du dessin humoristique — Antibes

120 ans du hameau de la minière, Hameau de la minière de Vallauria, Tende



Hameau de la minière de Vallauria — Tende

Visite immersive au cœur des savoir-faire du Pays de Grasse, Les Jardins du musée international de la parfumerie, Mouans-Sartoux



Les Jardins du musée international de la parfumerie — Mouans-Sartoux

Picasso prend la pose !, Musée Picasso, Antibes



Musée Picasso — Antibes

Visite guidée des réserves du Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky, Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky, Nice



Musée international d'art naïf Anatole Jakovsky — Nice

Concert de musique indienne, Musée départemental des Arts asiatiques de Nice, Nice



Musée départemental des Arts asiatiques de Nice — Nice

Patrimoine en péril : la renaissance du Jardin Serre de la Madone, Jardin Serre de la Madone, Menton



Jardin Serre de la Madone — Menton

Parcours patrimonial, Musée Magnelli – musée de la céramique, Vallauris



Musée Magnelli - musée de la céramique — Vallauris

Visite Le Fort de la Presqu’île, Sentier du littoral du Fort-Carré, Antibes



Sentier du littoral du Fort-Carré — Antibes

Rencontre croisée, Médiathèque Sonia Delaunay, Biot



Médiathèque Sonia Delaunay — Biot

BONNARD AU BOUT DU NEZ, Musée Bonnard, Le Cannet



Musée Bonnard — Le Cannet

Visite de l’Eglise Saint Antonin de Levens, Eglise Saint Antonin de Levens, Levens



Eglise Saint Antonin de Levens — Levens

De villas en château, l’évolution du domaine Gastaud, Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky, Nice



Musée international d'art naïf Anatole Jakovsky — Nice

Atelier collage, Musée Marc Chagall, Nice



Musée Marc Chagall — Nice

INITIATION A LA CREATION DE PARFUM, Fragonard – La fabrique des Fleurs, Grasse



Fragonard - La fabrique des Fleurs — Grasse

Rencontre avec Isabelle et Alexis Ferrero, Médiathèque Albert Camus – Antibes, Antibes



Médiathèque Albert Camus - Antibes — Antibes

MINI ATELIER DE CREATION DE PARFUM, Usine Laboratoire – Eze Village, Èze



Usine Laboratoire - Eze Village — Èze

Plus fraîche ma ville, Maison du Patrimoine, Grasse



Maison du Patrimoine — Grasse

Visite en famille « À la découverte des fresques cachées du musée », Musée des beaux-arts de Nice, Nice



Musée des beaux-arts de Nice — Nice

Les aventuriers du MAHP perdu, Musée d’art et d’histoire de Provence, Grasse



Musée d'art et d'histoire de Provence — Grasse

Le Match des Parfums, Musée international de la Parfumerie, Grasse



Musée international de la Parfumerie — Grasse

Visites guidées de la bibliothèque et de l’exposition Michel Butor, Bibliothèque patrimoniale Romain Gary, Nice



Bibliothèque patrimoniale Romain Gary — Nice

Visites commentées du Domaine Valrose, Château et parc de Valrose, Nice



Château et parc de Valrose — Nice

Visite guidée du Conservatoire de musique et d’art dramatique, Conservatoire de musique et d’art dramtique d’Antibes, Antibes



Conservatoire de musique et d'art dramtique d'Antibes — Antibes

Découvrez l’atelier de restauration des Archives départementales, Palais des rois sardes, Nice



Palais des rois sardes — Nice

À la rencontre des sources maralpines : le portail des Archives départementales, Palais des rois sardes, Nice



Palais des rois sardes — Nice

Restaure des sceaux et des parchemins !, Palais des rois sardes, Nice



Palais des rois sardes — Nice

Visite guidée du village, Maison de Pays de Lucéram 06440, Lucéram



Maison de Pays de Lucéram 06440 — Lucéram

Stand de maquillage kumadori : devenez un acteur de kabuki !, Musée départemental des Arts asiatiques de Nice, Nice



Musée départemental des Arts asiatiques de Nice — Nice

Rencontre avec Lookace Bamber, Médiathèque Albert Camus – Antibes, Antibes



Médiathèque Albert Camus - Antibes — Antibes

Visite guidée du palais de justice, Palais de Justice, Grasse



Palais de Justice — Grasse

Jeu « Histoire dont vous êtes le héros », Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins, Roquefort-les-Pins



Médiathèque Bernard Pivot - Roquefort les Pins — Roquefort-les-Pins

Jeu Rallye photos, Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins, Roquefort-les-Pins



Médiathèque Bernard Pivot - Roquefort les Pins — Roquefort-les-Pins

Conçois ta carte postale !, Palais des rois sardes, Nice



Palais des rois sardes — Nice

Visite guidée « D’une flèche mon cœur percé – statues de Martial Raysse », Musée Magnelli – musée de la céramique, Vallauris



Musée Magnelli - musée de la céramique — Vallauris

Ateliers créatifs : photos de famille, Bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire, Grasse



Bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire — Grasse

Loto des monuments, Palais des rois sardes, Nice



Palais des rois sardes — Nice

Archiquiz, Palais des rois sardes, Nice



Palais des rois sardes — Nice

Visite guidée de l’exposition temporaire « Africa Pop », Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky, Nice



Musée international d'art naïf Anatole Jakovsky — Nice

Visite sensorielle des Jardins du MIP, Les Jardins du musée international de la parfumerie, Mouans-Sartoux



Les Jardins du musée international de la parfumerie — Mouans-Sartoux

Visite de la crypte de la Madone des Prés, Madone des Prés levens, Levens



Madone des Prés levens — Levens

Murder Party au musée, Musée départemental des Arts asiatiques de Nice, Nice



Musée départemental des Arts asiatiques de Nice — Nice

Visite commentée de Marina Baie des Anges, Marina baie des anges, Villeneuve-Loubet



Marina baie des anges — Villeneuve-Loubet

Visite de la collection Picasso, Musée Picasso, Antibes



Musée Picasso — Antibes

À la découverte du patrimoine contemporain à l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Butor, Bibliothèque patrimoniale Romain Gary, Nice



Bibliothèque patrimoniale Romain Gary — Nice

Visite de la Chapelle de Saint Antoine de Siga, Chapelle de Saint Antoine de Siga, Levens



Chapelle de Saint Antoine de Siga — Levens

Réflections(s) – peintures de Rita Rohlfing, Espace d’Art au Château de la Gardiole, Coaraze



Espace d'Art au Château de la Gardiole — Coaraze

Visite guidée de l’Eglise Anglicane Saint John’s, Eglise anglicane Saint John’s, Menton



Eglise anglicane Saint John's — Menton

Visite guidée du village de Valbonne, Hôtel de ville de Valbonne, Valbonne



Hôtel de ville de Valbonne — Valbonne

Visite guidée du parcours permanent du Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky, Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky, Nice



Musée international d'art naïf Anatole Jakovsky — Nice

Histoire et archéologie des installations souterraines de la colline du Château à Nice (1939-1945), Bibliothèque Louis Nucera, Nice



Bibliothèque Louis Nucera — Nice

Visite guidée du village de Gourdon, Église Saint-Vincent de Gourdon, Gourdon



Église Saint-Vincent de Gourdon — Gourdon

Visite guidée du village de Cipières, Cipières – devant la Mairie, Cipières



Cipières - devant la Mairie — Cipières

Visite guidée du village de Coursegoules, Parking du Colombier, Coursegoules



Parking du Colombier — Coursegoules

Atelier en famille : Chevelure d’argile (modelage), Musée Magnelli – musée de la céramique, Vallauris



Musée Magnelli - musée de la céramique — Vallauris

Chapelle Victoria, Chapelle Victoria, Grasse



Chapelle Victoria — Grasse

Grasse au temps de Charles Nègre, Maison du Patrimoine, Grasse



Maison du Patrimoine — Grasse

Visite guidée de Coursegoules, Parking du Colombier, Coursegoules



Parking du Colombier — Coursegoules

Inauguration de l’installation lumineuse DOUBLE ARCH – ELEMENTS X de l’artiste Anne Katrine Senstad, Espace d’Art au Château de la Gardiole, Coaraze



Espace d'Art au Château de la Gardiole — Coaraze

Visite guidée de l’exposition Anton Prinner – « Le ciel pour plafond », Musée Magnelli – musée de la céramique, Vallauris



Musée Magnelli - musée de la céramique — Vallauris

Enquête au musée, Musée des beaux-arts de Nice, Nice



Musée des beaux-arts de Nice — Nice

Audience au palais, Palais de Justice, Grasse



Palais de Justice — Grasse

Visite guidée « Art et patrimoine », office de tourisme de Saint-Paul de Vence, Saint-Paul-de-Vence



office de tourisme de Saint-Paul de Vence — Saint-Paul-de-Vence

Murder Party au musée, Musée départemental des Arts asiatiques de Nice, Nice



Musée départemental des Arts asiatiques de Nice — Nice

Chapelle Victoria, Chapelle Victoria, Grasse



Chapelle Victoria — Grasse

Boleguem ensems per valorizar lo patrimòni ! Protéger le patrimoine occitan par Alice Champollion, Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins, Antibes



Médiathèque Albert Camus - Antibes — Antibes

Le Fort Carré, un patrimoine en péril ?, Sentier du littoral du Fort-Carré, Antibes



Sentier du littoral du Fort-Carré — Antibes

Défilé haute culture « MAMAC Reloaded », Promenade du Paillon, Esplanade Niki de Saint Phalle, Nice, Nice



Promenade du Paillon, Esplanade Niki de Saint Phalle, Nice — Nice

Concert de Jazz, Conservatoire de musique, Grasse



Conservatoire de musique — Grasse

ATELIER MODELE VIVANT, Musée Bonnard, Le Cannet



Musée Bonnard — Le Cannet

Projection : Heart of Glass, Médiathèque Sonia Delaunay, Biot



Médiathèque Sonia Delaunay — Biot

Visite théâtralisée à la lanterne, Médiathèque Marie Tosca, Gattières



Médiathèque Marie Tosca — Gattières

Découvrez l’art de créer vos propres boissons naturelles !, Les Jardins du musée international de la parfumerie, Mouans-Sartoux



Les Jardins du musée international de la parfumerie — Mouans-Sartoux

Visites de la salle des Illustres, Jardin botanique de la Villa Thuret, Antibes



Jardin botanique de la Villa Thuret — Antibes

Visites « découverte » du jardin botanique Thuret, Jardin botanique de la Villa Thuret, Antibes



Jardin botanique de la Villa Thuret — Antibes

Jeu de l’oie et quizz palmiers, Jardin botanique de la Villa Thuret, Antibes



Jardin botanique de la Villa Thuret — Antibes

Stand CPIE : le sol, un patrimoine vivant et menacé, Jardin botanique de la Villa Thuret, Antibes



Jardin botanique de la Villa Thuret — Antibes

Visite Guidée du jardinier, Les Jardins du musée international de la parfumerie, Mouans-Sartoux



Les Jardins du musée international de la parfumerie — Mouans-Sartoux

Balade “Gattières dessinée”, Médiathèque Marie Tosca, Gattières



Médiathèque Marie Tosca — Gattières

Musée Villa les Camélias, Musée villa les Camélias, Cap-d’Ail



Musée villa les Camélias — Cap-d'Ail

Photographiez votre patrimoine, Maison du Patrimoine, Grasse



Maison du Patrimoine — Grasse

Le créateur dans son atelier, Musée Picasso, Antibes



Musée Picasso — Antibes

Sur les traces d’une mémoire oubliée : le cimetière musulman de l’île Sainte-Marguerite, Musée du Masque de fer et du Fort Royal, Cannes



Musée du Masque de fer et du Fort Royal — Cannes

Visite guidée de l’exposition temporaire Mortimer et le Japon de papier, Musée départemental des Arts asiatiques de Nice, Nice



Musée départemental des Arts asiatiques de Nice — Nice

Atelier collage, Musée Marc Chagall, Nice



Musée Marc Chagall — Nice

Visite commentée de l’exposition « Quino », musée Peynet et du dessin humoristique, Antibes



musée Peynet et du dessin humoristique — Antibes

Démonstration de piano mécanique, Musée villa les Camélias, Cap-d’Ail



Musée villa les Camélias — Cap-d'Ail

Visite guidée : les coulisses de l’exposition et des parfums d’Asie, Musée international de la Parfumerie, Grasse



Musée international de la Parfumerie — Grasse

Au sommet du clocher !, Cathédrale Notre-Dame du Puy, Grasse



Cathédrale Notre-Dame du Puy — Grasse

La chapelle du Rosaire : le chef d’oeuvre de Matisse, Chapelle des Dominicaines, dite aussi chapelle du Rosaire, Vence



Chapelle des Dominicaines, dite aussi chapelle du Rosaire — Vence

Conférence: le Patrimoine Lucéramenc à travers l’histoire, Maison de Pays de Lucéram 06440, Lucéram



Maison de Pays de Lucéram 06440 — Lucéram

Au sommet du clocher !, Cathédrale Notre-Dame du Puy, Grasse



Cathédrale Notre-Dame du Puy — Grasse

Atelier participatif sur l’exposition « Quino », musée Peynet et du dessin humoristique, Antibes



musée Peynet et du dessin humoristique — Antibes

«Lavoirs, la force des femmes au fil de l’eau», Le lavoir communal, Coaraze



Le lavoir communal — Coaraze

Spectacle de danse, Fontana Rosa, Menton



Fontana Rosa — Menton

Atelier en famille : Le masque (modelage), Musée Magnelli – musée de la céramique, Vallauris



Musée Magnelli - musée de la céramique — Vallauris

Au sommet du clocher !, Cathédrale Notre-Dame du Puy, Grasse



Cathédrale Notre-Dame du Puy — Grasse

Démonstration de piano mécanique, Musée villa les Camélias, Cap-d’Ail



Musée villa les Camélias — Cap-d'Ail

Grasse au temps de Charles Nègre, Maison du Patrimoine, Grasse



Maison du Patrimoine — Grasse

Rendez-vous autour de Niki de Saint Phalle, Promenade du Paillon, Esplanade Niki de Saint Phalle, Nice, Nice



Promenade du Paillon, Esplanade Niki de Saint Phalle, Nice — Nice

Et si vous partiez sur les traces de Bonnard, carnet et crayon en main ?, Musée Bonnard, Le Cannet



Musée Bonnard — Le Cannet

Découverte de la cathédrale, Cathédrale Notre-Dame du Puy, Grasse



Cathédrale Notre-Dame du Puy — Grasse