ALPES-MARITIMES NICE JOURNÉES DU PATRIMOINE

Dans les Alpes-Maritimes, capitale Nice, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Musée (virtuel) Antibes à Contretemps, Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins, Antibes
19 septembre 2026 à 00h00
Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins — Antibes
- Visite guidée du Domaine de la Sylviane, Domaine de la Sylviane, Valbonne
19 septembre 2026 à 09h00
Domaine de la Sylviane — Valbonne
- Visite guidée immersive au Domaine de la Rose, Domaine de la Rose, Grasse
19 septembre 2026 à 09h00
Domaine de la Rose — Grasse
- Protège ton papier – Fabrication de conditionnement d’archives, Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins, Antibes
19 septembre 2026 à 09h00
Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins — Antibes
- Exposition – « Natur’ailes », Salle Vogade, Gattières
19 septembre 2026 à 09h00
Salle Vogade — Gattières
- Visite Guidée: Le Petit Montmartre et le circuit du Tramway, Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins, Roquefort-les-Pins
19 septembre 2026 à 09h00
Médiathèque Bernard Pivot - Roquefort les Pins — Roquefort-les-Pins
- Posidonia musée Océanographique, Posidonia Espace Mer et Littoral, Antibes
19 septembre 2026 à 09h00
Posidonia Espace Mer et Littoral — Antibes
- Découverte de la pépinière de fleurs d’exception du Pays de Grasse & visite guidée des Jardins du MIP, Les Jardins du musée international de la parfumerie, Mouans-Sartoux
19 septembre 2026 à 09h00
Les Jardins du musée international de la parfumerie — Mouans-Sartoux
- De retour de restauration !, Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins, Antibes
19 septembre 2026 à 09h00
Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins — Antibes
- Exposition « Bicentenaire de la Photographie », Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins, Antibes
19 septembre 2026 à 09h00
Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins — Antibes
- Deux œuvres corail signées Guillaume Bottazzi, Absolu Mandelieu, Mandelieu-la-Napoule
19 septembre 2026 à 09h00
Absolu Mandelieu — Mandelieu-la-Napoule
- Visite guidée des magasins d’archives., Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins, Antibes
19 septembre 2026 à 09h00
Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins — Antibes
- Exposition « Regards croisés sur notre village », La Galerie du Portal, Levens
19 septembre 2026 à 09h00
La Galerie du Portal — Levens
- De pionnier des centres commerciaux en France à référence mondiale : l’histoire de CAP3000, Centre commercial CAP3000, Saint-Laurent-du-Var
19 septembre 2026 à 09h00
Centre commercial CAP3000 — Saint-Laurent-du-Var
- Circuit des chapelles à Saint-Jeannet, Chapelle San Pèire, Saint-Jeannet
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle San Pèire — Saint-Jeannet
- Les jeux de la Photographie !, Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins, Antibes
19 septembre 2026 à 09h00
Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins — Antibes
- Visites guidées découverte de l’ensemble du site Cap Moderne, Hangar Cap Moderne, Eileen Gray et Le Corbusier, Roquebrune-Cap-Martin
19 septembre 2026 à 09h30
Hangar Cap Moderne, Eileen Gray et Le Corbusier — Roquebrune-Cap-Martin
- Le patrimoine protégé de Beausoleil, Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati Beausoleil, Beausoleil
19 septembre 2026 à 09h30
Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati Beausoleil — Beausoleil
- Visite guidée « Les secrets des chapelles », Cathédrale Notre-Dame de la Nativité, Vence
19 septembre 2026 à 09h30
Cathédrale Notre-Dame de la Nativité — Vence
- Visite de la Station d’épuration Aeris (06), STEP Aeris, Cagnes-sur-Mer
19 septembre 2026 à 09h30
STEP Aeris — Cagnes-sur-Mer
- Visite guidée « Le circuit des chapelles », Cathédrale Notre-Dame de la Nativité, Vence
19 septembre 2026 à 09h30
Cathédrale Notre-Dame de la Nativité — Vence
- Visite de la STEP de Menton (06), STEP de Menton, Menton
19 septembre 2026 à 09h30
STEP de Menton — Menton
- Le domaine des Courmettes, Domaine des Courmettes, Tourrettes-sur-Loup
19 septembre 2026 à 09h30
Domaine des Courmettes — Tourrettes-sur-Loup
- Couvent de la Visitation – Visite guidée et concert, Conservatoire de musique, Grasse
19 septembre 2026 à 09h30
Conservatoire de musique — Grasse
- Visite commentée du château de Vaugrenier, Château de Vaugrenier, Villeneuve-Loubet
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Vaugrenier — Villeneuve-Loubet
- Visite guidée du voilier France 1, Port de Nice, quai Papa cino, emplacement 17, Nice
19 septembre 2026 à 09h30
Port de Nice, quai Papa cino, emplacement 17 — Nice
- Atelier cuisine provençale, Jardins et ruchers des baous, Saint-Jeannet
19 septembre 2026 à 09h30
Jardins et ruchers des baous — Saint-Jeannet
- Visites guidées de la Darse de Villefranche-sur-Mer, Pavillon Beaudouin., Villefranche-sur-Mer
19 septembre 2026 à 09h30
Pavillon Beaudouin. — Villefranche-sur-Mer
- Visite de l’usine de production d’eau potable du Lauron, Usine de Lauron, Tourrettes-sur-Loup
19 septembre 2026 à 09h30
Usine de Lauron — Tourrettes-sur-Loup
- Découverte du musée Escoffier de l’Art Culinaire, Musée Escoffier de l’art culinaire, Villeneuve-Loubet
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Escoffier de l’art culinaire — Villeneuve-Loubet
- Visite guidée du Fort Maginot de la Frassinéa, Fort de la Frassinea, Rimplas
19 septembre 2026 à 10h00
Fort de la Frassinea — Rimplas
- Une pierre après l’autre . Isabelle Pozzi, Chapelle Saint Ange, La Gaude
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint Ange — La Gaude
- Exposition Trésors, charafi et quoi encore ?, Centre du patroine – Le Sénat, Nice
19 septembre 2026 à 10h00
Centre du patroine - Le Sénat — Nice
- Visite guidée du lycée hôtelier Jeanne et Paul AUGIER, Lycée Jeanne et Paul AUGIER, 163 boulevard rené Cassin, 06200 NICE, Nice
19 septembre 2026 à 10h00
Lycée Jeanne et Paul AUGIER, 163 boulevard rené Cassin, 06200 NICE — Nice
- Un « CIAP » qu’est-ce que c’est ?, Maison du Patrimoine, Grasse
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Patrimoine — Grasse
- Visite guidée du village de Tourrettes-sur-Loup, Bureau d’Information Touristique de Tourrettes-sur-Loup, Tourrettes-sur-Loup
19 septembre 2026 à 10h00
Bureau d'Information Touristique de Tourrettes-sur-Loup — Tourrettes-sur-Loup
- C’est pas du toc,… c’est de l’antique !, Musée de Préhistoire régionale, Menton
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de Préhistoire régionale — Menton
- Lancement de la campagne d’identification de photographies anciennes jusqu’au mois de mai 2027 – Atelier participatif, Bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire, Grasse
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire — Grasse
- Journées Européennes du Patrimoine, Citadelle de Villefranche sur mer, Villefranche-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Citadelle de Villefranche sur mer — Villefranche-sur-Mer
- Visite guidée du village du Bar-sur-Loup, Place de la Tour – Le Bar-sur-Loup, Le Bar-sur-Loup
19 septembre 2026 à 10h00
Place de la Tour - Le Bar-sur-Loup — Le Bar-sur-Loup
- Entrez dans l’intimité de Pierre Bonnard !, Musée Bonnard, Le Cannet
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Bonnard — Le Cannet
- Jardin Fontana Rosa, Fontana Rosa, Menton
19 septembre 2026 à 10h00
Fontana Rosa — Menton
- Visites commentées de la collection du musée, Musée Marc Chagall, Nice
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Marc Chagall — Nice
- Visite Hotel de ville de Nice, Hôtel de ville de Nice, Nice
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville de Nice — Nice
- Visite guidée des fonds patrimoniaux, Médiathèque Albert Camus – Antibes, Antibes
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Albert Camus - Antibes — Antibes
- Visite insolite du palais de justice, Palais de Justice, Grasse
19 septembre 2026 à 10h00
Palais de Justice — Grasse
- Visite libre et gratuite du Musée Peynet, musée Peynet et du dessin humoristique, Antibes
19 septembre 2026 à 10h00
musée Peynet et du dessin humoristique — Antibes
- Visite exposition Grasse/ Fragments d’un récit photographique / Alain SABATIER, Bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire, Grasse
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire — Grasse
- Les jardins enchantés de Jean Cocteau, Palis de l’Europe, Galerie des musées, Menton
19 septembre 2026 à 10h00
Palis de l'Europe, Galerie des musées — Menton
- Qu’en savons-nous ?, Maison du Patrimoine, Grasse
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Patrimoine — Grasse
- Visite guidée du village de Gréolières, Office de Tourisme de Gréolières (Route de Font Rougière), Gréolières
19 septembre 2026 à 10h00
Office de Tourisme de Gréolières (Route de Font Rougière) — Gréolières
- Histoire du littoral de Menton, Club Nautique, Menton
19 septembre 2026 à 10h00
Club Nautique — Menton
- vue panoramique, phare de la Garoupe, Antibes
19 septembre 2026 à 10h00
phare de la Garoupe — Antibes
- Jardin Propriété Marro, 3 avenue Germaine 06800 Cagnes sur Mer, Cagnes-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin Propriété Marro — Cagnes-sur-Mer
- Journées du Patrimoine à la chapelle de l’ancien séminaire, Chapelle de l’ancien séminaire, Nice
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de l'ancien séminaire — Nice
- Maïoun dei Granouïe, Maioun dei granouie, Villeneuve-Loubet
19 septembre 2026 à 10h00
Maioun dei granouie — Villeneuve-Loubet
- Présentation des vestiges du château d’Ascros, Place du château à Ascros, Ascros
19 septembre 2026 à 10h00
Place du château à Ascros — Ascros
- Visite guidée du village de Châteauneuf, Place Clémenceau – Village de Châteauneuf-Grasse, Châteauneuf-Grasse
19 septembre 2026 à 10h00
Place Clémenceau - Village de Châteauneuf-Grasse — Châteauneuf-Grasse
- Visite de la TOUR BELLENDA : LE BELLADARIUM, Tour Bellanda, Nice
19 septembre 2026 à 10h00
Tour Bellanda — Nice
- Belles et fragiles collections d’Histoire naturelle, Muséum d’Histoire naturelle de Nice, Nice
19 septembre 2026 à 10h00
Muséum d'Histoire naturelle de Nice — Nice
- Grasse au temps de Charles Nègre, Maison du Patrimoine, Grasse
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Patrimoine — Grasse
- Chapelle Saint-Sébastien, Chapelle Saint-Sébastien, Coaraze
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Sébastien — Coaraze
- Atelier d’initiation à la fouille archéologique, Grotte du Lazaret, Nice
19 septembre 2026 à 10h00
Grotte du Lazaret — Nice
- Visite guidée de Tourrettes-sur-Loup, Office de tourisme CASA – Tourrettes-sur-Loup, Tourrettes-sur-Loup
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme CASA - Tourrettes-sur-Loup — Tourrettes-sur-Loup
- Visite guidée du Collège Universitaire, Sciences Po, Sciences Po, campus de Menton, Menton
19 septembre 2026 à 10h00
Sciences Po, campus de Menton — Menton
- Musée d’Histoire et d’Art de Villeneuve-Loubet, Musée d’Histoire et d’Art, Villeneuve-Loubet
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'Histoire et d'Art — Villeneuve-Loubet
- Exposition dans la salle des pas perdus, Palais de Justice, Grasse
19 septembre 2026 à 10h00
Palais de Justice — Grasse
- Exposition photos – « Patrimoine en péril, raviver, réinventer, résister », Salle des Pénitents blancs, Coursegoules
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des Pénitents blancs — Coursegoules
- Exposition Mentonnais d’hier à Aujourd’hui, Voûte du Patrimoine, Menton
19 septembre 2026 à 10h00
Voûte du Patrimoine — Menton
- visite libre, Musée Picasso, Antibes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Picasso — Antibes
- Atelier Construction Romaine, Place de l’Eglise, Puget-Théniers
19 septembre 2026 à 10h00
Place de l'Eglise — Puget-Théniers
- Atelier d’art plastique autour de César, Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins, Roquefort-les-Pins
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Bernard Pivot - Roquefort les Pins — Roquefort-les-Pins
- Balade – « Saint-Paul-de-Vence dessinée », office de tourisme de Saint-Paul de Vence, Saint-Paul-de-Vence
19 septembre 2026 à 10h00
office de tourisme de Saint-Paul de Vence — Saint-Paul-de-Vence
- « Explorez le patrimoine autrement !
Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous. », Villefranche-Sur-Mer, Bassin de Radoub – Port Royal de la Darse, Villefranche-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Villefranche-Sur-Mer, Bassin de Radoub – Port Royal de la Darse — Villefranche-sur-Mer
- Visite guidée « Villa Kérylos : l’histoire d’une demeure, l’héritage d’une famille », Villa Kérylos, Beaulieu-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Kérylos — Beaulieu-sur-Mer
- Visite guidée sur le thème du spectacle vivant et des arts du cirque., Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne, La Roquette-sur-Siagne
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne — La Roquette-sur-Siagne
- Contes « Une pierre après l’autre », Chapelle Saint-Ange, La Gaude
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Ange — La Gaude
- Atelier en famille : « Découverte de la technique de la calade », Château-musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Château-musée Grimaldi — Cagnes-sur-Mer
- Visite guidée du village de Bouyon – NOUVEAUTE, Place de la Mairie de Bouyon, Bouyon
19 septembre 2026 à 10h00
Place de la Mairie de Bouyon — Bouyon
- Visite de la CRYPTE DE NICE, Crypte archéologique de Nice, Nice
19 septembre 2026 à 10h00
Crypte archéologique de Nice — Nice
- Visite libre du Fort Carré, Sentier du littoral du Fort-Carré, Antibes
19 septembre 2026 à 10h00
Sentier du littoral du Fort-Carré — Antibes
- Visite du Fort de Gordolon, Fort de Gordolon, Roquebillière
19 septembre 2026 à 10h00
Fort de Gordolon — Roquebillière
- RHÉABILITATIONS ET ENJEUX CLIMATIQUES EN CENTRE ANCIEN, Maison du Patrimoine, Grasse
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Patrimoine — Grasse
- LE CHÂTEAU DE LA BÊTE (Jean Cocteau), Musée Jean Cocteau Le Bastion, Menton
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Jean Cocteau Le Bastion — Menton
- Visite du gisement préhistorique du Lazaret, Grotte du Lazaret, Nice
19 septembre 2026 à 10h00
Grotte du Lazaret — Nice
- Le rêve, Exposition le Rêve, Cannes
19 septembre 2026 à 10h00
Exposition le Rêve — Cannes
- Patrimoine en danger **Atelier jeune public **, Centre du patroine – Le Sénat, Nice
19 septembre 2026 à 10h00
Centre du patroine - Le Sénat — Nice
- L’avenir du livre, Bibliothèque patrimoniale Romain Gary, Nice
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque patrimoniale Romain Gary — Nice
- L’Objet du moment « Du moule au bijou, la rouelle révélée », Musée d’Archéologie, Antibes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'Archéologie — Antibes
- « Explorez le patrimoine autrement ! Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous. », Visites guidées du Fort de la Revère, Èze
19 septembre 2026 à 10h00
Visites guidées du Fort de la Revère — Èze
- Exposition Quino : restitution, musée Peynet et du dessin humoristique, Antibes
19 septembre 2026 à 10h00
musée Peynet et du dessin humoristique — Antibes
- Journée des peintres et artisans d’art, Rue Longue, Menton
19 septembre 2026 à 10h00
Rue Longue — Menton
- Antibes à contre-temps : Regard photographique sur des patrimoines disparus. François Ulrich, Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins, Antibes
19 septembre 2026 à 10h00
Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins — Antibes
- Visite de la TOUR SAINT-FRANÇOIS, Couvent et tour Saint-François, Nice
19 septembre 2026 à 10h00
Couvent et tour Saint-François — Nice
- Déambulation photographique : « Haut-de-Cagnes, d’aujourd’hui à hier », Château-musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Château-musée Grimaldi — Cagnes-sur-Mer
- Visite commentée de la collection Peynet, musée Peynet et du dessin humoristique, Antibes
19 septembre 2026 à 10h00
musée Peynet et du dessin humoristique — Antibes
- Villa Kérylos – Entrée libre entre 10h et 16h, Villa Kérylos, Beaulieu-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Kérylos — Beaulieu-sur-Mer
- ÉGLISE DE l’ORATOIRE ET CHAPELLE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE, Maison du Patrimoine, Grasse
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Patrimoine — Grasse
- 120 ans du hameau de la minière, Hameau de la minière de Vallauria, Tende
19 septembre 2026 à 10h00
Hameau de la minière de Vallauria — Tende
- Visite immersive au cœur des savoir-faire du Pays de Grasse, Les Jardins du musée international de la parfumerie, Mouans-Sartoux
19 septembre 2026 à 10h15
Les Jardins du musée international de la parfumerie — Mouans-Sartoux
- Picasso prend la pose !, Musée Picasso, Antibes
19 septembre 2026 à 10h15
Musée Picasso — Antibes
- Visite guidée des réserves du Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky, Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky, Nice
19 septembre 2026 à 10h30
Musée international d'art naïf Anatole Jakovsky — Nice
- Visite flash L’Objet du moment « Du moule au bijou, la rouelle révélée », Musée d’Archéologie, Antibes
19 septembre 2026 à 10h30
Musée d'Archéologie — Antibes
- Atelier modelage : « L’empreinte des Archanges », Espace culturel Lympia, Nice
19 septembre 2026 à 10h30
Espace culturel Lympia — Nice
- Concert de musique indienne, Musée départemental des Arts asiatiques de Nice, Nice
19 septembre 2026 à 10h30
Musée départemental des Arts asiatiques de Nice — Nice
- Patrimoine en péril : la renaissance du Jardin Serre de la Madone, Jardin Serre de la Madone, Menton
19 septembre 2026 à 10h30
Jardin Serre de la Madone — Menton
- Parcours patrimonial, Musée Magnelli – musée de la céramique, Vallauris
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Magnelli - musée de la céramique — Vallauris
- Visite Le Fort de la Presqu’île, Sentier du littoral du Fort-Carré, Antibes
19 septembre 2026 à 10h30
Sentier du littoral du Fort-Carré — Antibes
- Musée Renoir : Visite et atelier en famille : « Mon carnet créatif », Musée Renoir, Cagnes-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Renoir — Cagnes-sur-Mer
- Rencontre croisée, Médiathèque Sonia Delaunay, Biot
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque Sonia Delaunay — Biot
- BONNARD AU BOUT DU NEZ, Musée Bonnard, Le Cannet
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Bonnard — Le Cannet
- Visite de l’Eglise Saint Antonin de Levens, Eglise Saint Antonin de Levens, Levens
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise Saint Antonin de Levens — Levens
- De villas en château, l’évolution du domaine Gastaud, Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky, Nice
19 septembre 2026 à 10h30
Musée international d'art naïf Anatole Jakovsky — Nice
- Atelier collage, Musée Marc Chagall, Nice
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Marc Chagall — Nice
- Vernissage de l’exposition « De mains en mains », Médiathèque Sonia Delaunay, Biot
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque Sonia Delaunay — Biot
- L’Atelier des Archanges : fresque participative et ateliers pochoirs, Espace culturel Lympia, Nice
19 septembre 2026 à 10h30
Espace culturel Lympia — Nice
- INITIATION A LA CREATION DE PARFUM, Fragonard – La fabrique des Fleurs, Grasse
19 septembre 2026 à 10h30
Fragonard - La fabrique des Fleurs — Grasse
- Visite commentée de l’amphithéâtre
Jean Cocteau, Amphithéâtre Jean Cocteau, Cap-d’Ail
19 septembre 2026 à 11h00
Amphithéâtre Jean Cocteau — Cap-d'Ail
- C’est ouvert ! Visite des réserves de la bibliothèque patrimoniale, Bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire, Grasse
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire — Grasse
- Conférence dans l’auditorium : « Comment les archives peuvent redonner vie à un élément oublié ? », Musée Marc Chagall, Nice
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Marc Chagall — Nice
- Rencontre avec Isabelle et Alexis Ferrero, Médiathèque Albert Camus – Antibes, Antibes
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque Albert Camus - Antibes — Antibes
- Chapelle Saint-Christophe, Chapelle Saint-Christophe, Grasse
19 septembre 2026 à 11h00
Chapelle Saint-Christophe — Grasse
- Visite commentée : « 80 ans du château-musée Grimaldi, une histoire de la collection », Château-musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer
19 septembre 2026 à 11h00
Château-musée Grimaldi — Cagnes-sur-Mer
- MINI ATELIER DE CREATION DE PARFUM, Usine Laboratoire – Eze Village, Èze
19 septembre 2026 à 11h00
Usine Laboratoire - Eze Village — Èze
- Visite théâtrale burlesque sur les pas des marins de la 6e Flotte, Quai de la douane, Villefranche-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer
19 septembre 2026 à 11h00
Quai de la douane, Villefranche-sur-Mer — Villefranche-sur-Mer
- Visite guidée de l’exposition « Lilette et Gilbert Valentin – Quand la terre devient lumière », Espace culturel Lympia, Nice
19 septembre 2026 à 11h00
Espace culturel Lympia — Nice
- Plus fraîche ma ville, Maison du Patrimoine, Grasse
19 septembre 2026 à 11h00
Maison du Patrimoine — Grasse
- Visite en famille « À la découverte des fresques cachées du musée », Musée des beaux-arts de Nice, Nice
19 septembre 2026 à 11h00
Musée des beaux-arts de Nice — Nice
- Les aventuriers du MAHP perdu, Musée d’art et d’histoire de Provence, Grasse
19 septembre 2026 à 11h00
Musée d'art et d'histoire de Provence — Grasse
- Vernissage du Prix l’Écho des cimes : Romain Ravera – Dancing Caryatid, Espace de l’art concret, Mouans-Sartoux
19 septembre 2026 à 11h00
Espace de l'art concret — Mouans-Sartoux
- Inauguration de la restauration de l’oratoire Saint Jean-Baptiste, Oratoire Saint Jean-Baptiste, Valbonne
19 septembre 2026 à 11h00
Oratoire Saint Jean-Baptiste — Valbonne
- Le Match des Parfums, Musée international de la Parfumerie, Grasse
19 septembre 2026 à 11h00
Musée international de la Parfumerie — Grasse
- Visite guidée « Les fouilles de la cathédrale paléochrétienne », Place Surian, Vence
19 septembre 2026 à 11h30
Place Surian — Vence
- Visite guidée de la collection : À la découverte d’Antipolis, Musée d’Archéologie, Antibes
19 septembre 2026 à 11h30
Musée d'Archéologie — Antibes
- Visites guidées de la bibliothèque et de l’exposition Michel Butor, Bibliothèque patrimoniale Romain Gary, Nice
19 septembre 2026 à 13h30
Bibliothèque patrimoniale Romain Gary — Nice
- Visites commentées du Domaine Valrose, Château et parc de Valrose, Nice
19 septembre 2026 à 13h30
Château et parc de Valrose — Nice
- Visite guidée du Conservatoire de musique et d’art dramatique, Conservatoire de musique et d’art dramtique d’Antibes, Antibes
19 septembre 2026 à 13h45
Conservatoire de musique et d'art dramtique d'Antibes — Antibes
- Découvrez l’atelier de restauration des Archives départementales, Palais des rois sardes, Nice
19 septembre 2026 à 14h00
Palais des rois sardes — Nice
- À la rencontre des sources maralpines : le portail des Archives départementales, Palais des rois sardes, Nice
19 septembre 2026 à 14h00
Palais des rois sardes — Nice
- Restaure des sceaux et des parchemins !, Palais des rois sardes, Nice
19 septembre 2026 à 14h00
Palais des rois sardes — Nice
- Visite guidée de l’exposition « Les Lucioles », Mairie de Tourrettes-sur-Loup, Tourrettes-sur-Loup
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Tourrettes-sur-Loup — Tourrettes-sur-Loup
- Visite guidée du village, Maison de Pays de Lucéram 06440, Lucéram
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de Pays de Lucéram 06440 — Lucéram
- ÉGLISE DE l’ORATOIRE ET CHAPELLE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE, Maison du Patrimoine, Grasse
19 septembre 2026 à 14h00
Maison du Patrimoine — Grasse
- Casques de réalité virtuelle : « Notre-Dame de Paris : Voyage dans le Passé », Micro-Folie Cagnes-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer
19 septembre 2026 à 14h00
Micro-Folie Cagnes-sur-Mer — Cagnes-sur-Mer
- Conférence sur l’ouvrage « Lou moulin de la Lubiano », Médiathèque de Vence, Vence
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque de Vence — Vence
- La chapelle Sainte-Elisabeth, Chapelle Sainte-Elisabeth, Vence
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Sainte-Elisabeth — Vence
- Visites commentées : « La vie de famille de Renoir aux Collettes », Musée Renoir, Cagnes-sur-Mer
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Renoir — Cagnes-sur-Mer
- Exposition : Du Moyen Age à la Renaissance, une nouvelle façon de penser, salle Donon, Villeneuve-Loubet
19 septembre 2026 à 14h00
salle Donon — Villeneuve-Loubet
- Visite guidée : le patrimoine de la Villa-Musée-Jean-Honoré Fragonard, Villa-Musée Jean Honoré Fragoanrd, Grasse
19 septembre 2026 à 14h00
Villa-Musée Jean Honoré Fragonard — Grasse
- Stand de maquillage kumadori : devenez un acteur de kabuki !, Musée départemental des Arts asiatiques de Nice, Nice
19 septembre 2026 à 14h00
Musée départemental des Arts asiatiques de Nice — Nice
- Rencontre avec Lookace Bamber, Médiathèque Albert Camus – Antibes, Antibes
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Albert Camus - Antibes — Antibes
- Visite guidée du palais de justice, Palais de Justice, Grasse
19 septembre 2026 à 14h00
Palais de Justice — Grasse
- Jeu « Histoire dont vous êtes le héros », Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins, Roquefort-les-Pins
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Bernard Pivot - Roquefort les Pins — Roquefort-les-Pins
- Jeu Rallye photos, Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins, Roquefort-les-Pins
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Bernard Pivot - Roquefort les Pins — Roquefort-les-Pins
- Conçois ta carte postale !, Palais des rois sardes, Nice
19 septembre 2026 à 14h00
Palais des rois sardes — Nice
- Visite commentée de l’exposition « Atmosphérique, filmer l’architecture », Forum d’Urbanisme et d’Architecture, Nice
19 septembre 2026 à 14h00
Forum d'Urbanisme et d'Architecture — Nice
- Visite guidée « D’une flèche mon cœur percé – statues de Martial Raysse », Musée Magnelli – musée de la céramique, Vallauris
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Magnelli - musée de la céramique — Vallauris
- Ateliers créatifs : photos de famille, Bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire, Grasse
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire — Grasse
- Loto des monuments, Palais des rois sardes, Nice
19 septembre 2026 à 14h00
Palais des rois sardes — Nice
- Exposition virtuelle : « Regards sur la photographie », Micro-Folie Cagnes-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer
19 septembre 2026 à 14h00
Micro-Folie Cagnes-sur-Mer — Cagnes-sur-Mer
- Archiquiz, Palais des rois sardes, Nice
19 septembre 2026 à 14h00
Palais des rois sardes — Nice
- Hors-série, Favret / Manez, Centre international d’art contemporain, château de Carros, Carros
19 septembre 2026 à 14h00
Centre international d'art contemporain, château de Carros — Carros
- Exposition « Entre mer et montagne : les paysages des Alpes-Maritimes révélés par la photographie (1880-1940) », Palais des rois sardes, Nice
19 septembre 2026 à 14h00
Palais des rois sardes — Nice
- Visite audio-guidée de l’église Sainte Marguerite de Lucéram, Église Sainte-Marguerite, Lucéram
19 septembre 2026 à 14h00
Église Sainte-Marguerite — Lucéram
- Visite guidée de l’exposition temporaire « Africa Pop », Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky, Nice
19 septembre 2026 à 14h00
Musée international d'art naïf Anatole Jakovsky — Nice
- Visite de l’exposition « Hors-série » avec les artistes photographes Favret et Manez et découverte des techniques de conservation par Giulio Stabellini, Centre international d’art contemporain, château de Carros, Carros
19 septembre 2026 à 14h00
Centre international d'art contemporain, château de Carros — Carros
- Visite sensorielle des Jardins du MIP, Les Jardins du musée international de la parfumerie, Mouans-Sartoux
19 septembre 2026 à 14h00
Les Jardins du musée international de la parfumerie — Mouans-Sartoux
- Eglise Saint-Marc, Eglise Saint-Marc, Villeneuve-Loubet
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Marc — Villeneuve-Loubet
- SORCIER & FRIENDS : RAVIVER LE PATRIMOINE – Visite guidée de l’exposition temporaire, Musée des Merveilles, Tende
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des Merveilles — Tende
- Visite de la crypte de la Madone des Prés, Madone des Prés levens, Levens
19 septembre 2026 à 14h30
Madone des Prés levens — Levens
- Murder Party au musée, Musée départemental des Arts asiatiques de Nice, Nice
19 septembre 2026 à 14h30
Musée départemental des Arts asiatiques de Nice — Nice
- Visite commentée de Marina Baie des Anges, Marina baie des anges, Villeneuve-Loubet
19 septembre 2026 à 14h30
Marina baie des anges — Villeneuve-Loubet
- Visite de la collection Picasso, Musée Picasso, Antibes
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Picasso — Antibes
- « L’origine de l’humanité », Grotte du Lazaret, Nice
19 septembre 2026 à 14h30
Grotte du Lazaret — Nice
- À la découverte du patrimoine contemporain à l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Butor, Bibliothèque patrimoniale Romain Gary, Nice
19 septembre 2026 à 14h30
Bibliothèque patrimoniale Romain Gary — Nice
- Visite de la Chapelle de Saint Antoine de Siga, Chapelle de Saint Antoine de Siga, Levens
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle de Saint Antoine de Siga — Levens
- Visite-conférence Les aqueducs d’Antipolis, mémoires photographiques er archéologiques, Musée d’Archéologie, Antibes
19 septembre 2026 à 14h30
Musée d'Archéologie — Antibes
- Réflections(s) – peintures de Rita Rohlfing, Espace d’Art au Château de la Gardiole, Coaraze
19 septembre 2026 à 15h00
Espace d'Art au Château de la Gardiole — Coaraze
- Visite guidée de l’Eglise Anglicane Saint John’s, Eglise anglicane Saint John’s, Menton
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise anglicane Saint John's — Menton
- Visite guidée du village de Valbonne, Hôtel de ville de Valbonne, Valbonne
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel de ville de Valbonne — Valbonne
- Ciné-patrimoine : Full Metal Jacket, de Stanley Kubrick, Sentier du littoral du Fort-Carré, Antibes
19 septembre 2026 à 15h00
Sentier du littoral du Fort-Carré — Antibes
- Visite guidée du parcours permanent du Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky, Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky, Nice
19 septembre 2026 à 15h00
Musée international d'art naïf Anatole Jakovsky — Nice
- Histoire et archéologie des installations souterraines de la colline du Château à Nice (1939-1945), Bibliothèque Louis Nucera, Nice
19 septembre 2026 à 15h00
Bibliothèque Louis Nucera — Nice
- Visites guidées du 1932 Hôtel & Spa, 1932 hôtel & spa, Antibes
19 septembre 2026 à 15h00
1932 hôtel & spa — Antibes
- Visite guidée du village de Gourdon, Église Saint-Vincent de Gourdon, Gourdon
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Vincent de Gourdon — Gourdon
- Visite guidée du village de Cipières, Cipières – devant la Mairie, Cipières
19 septembre 2026 à 15h00
Cipières - devant la Mairie — Cipières
- Visite guidée du village de Coursegoules, Parking du Colombier, Coursegoules
19 septembre 2026 à 15h00
Parking du Colombier — Coursegoules
- Visite et atelier en famille : « Mon mini-musée », Château-musée Grimaldi, Cagnes-sur-Mer
19 septembre 2026 à 15h00
Château-musée Grimaldi — Cagnes-sur-Mer
- Atelier en famille : Chevelure d’argile (modelage), Musée Magnelli – musée de la céramique, Vallauris
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Magnelli - musée de la céramique — Vallauris
- Chapelle Victoria, Chapelle Victoria, Grasse
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle Victoria — Grasse
- « La saga des Grimaldi de Beuil » par le romancier historien, Christian Maria, Salle polyvalente TOUË-SUR-VAR, Touët-sur-Var
19 septembre 2026 à 15h00
Salle polyvalente TOUË-SUR-VAR — Touët-sur-Var
- Grasse au temps de Charles Nègre, Maison du Patrimoine, Grasse
19 septembre 2026 à 15h00
Maison du Patrimoine — Grasse
- Visite guidée de Coursegoules, Parking du Colombier, Coursegoules
19 septembre 2026 à 15h00
Parking du Colombier — Coursegoules
- Visite commentée du Château des Terrasses, Château des terrasses, Cap-d’Ail
19 septembre 2026 à 15h00
Château des terrasses — Cap-d'Ail
- Inauguration de l’installation lumineuse DOUBLE ARCH – ELEMENTS X de l’artiste Anne Katrine Senstad, Espace d’Art au Château de la Gardiole, Coaraze
19 septembre 2026 à 15h00
Espace d'Art au Château de la Gardiole — Coaraze
- Concert Corou de Berra, Sanctuaire du Sacré Coeur,, Roquefort-les-Pins
19 septembre 2026 à 15h00
Sanctuaire du Sacré Coeur, — Roquefort-les-Pins
- Visite guidée de l’exposition Anton Prinner – « Le ciel pour plafond », Musée Magnelli – musée de la céramique, Vallauris
19 septembre 2026 à 15h15
Musée Magnelli - musée de la céramique — Vallauris
- SORCIER & FRIENDS : RAVIVER LE PATRIMOINE – Conférence « Art rupestre et statues-stèles dans les Alpes », Musée des Merveilles, Tende
19 septembre 2026 à 15h30
Musée des Merveilles — Tende
- Enquête au musée, Musée des beaux-arts de Nice, Nice
19 septembre 2026 à 15h30
Musée des beaux-arts de Nice — Nice
- Balade « Saint-Jeannet dessinée », Place Sainte-Barbe, Saint-Jeannet
19 septembre 2026 à 15h30
Place Sainte-Barbe — Saint-Jeannet
- Audience au palais, Palais de Justice, Grasse
19 septembre 2026 à 15h30
Palais de Justice — Grasse
- Visite guidée « Art et patrimoine », office de tourisme de Saint-Paul de Vence, Saint-Paul-de-Vence
19 septembre 2026 à 16h00
office de tourisme de Saint-Paul de Vence — Saint-Paul-de-Vence
- Murder Party au musée, Musée départemental des Arts asiatiques de Nice, Nice
19 septembre 2026 à 16h00
Musée départemental des Arts asiatiques de Nice — Nice
- Chapelle Victoria, Chapelle Victoria, Grasse
19 septembre 2026 à 16h00
Chapelle Victoria — Grasse
- Visite guidée du village de Saint Dalmas le Selvage, Église Saint-Dalmas, Saint-Dalmas-le-Selvage
19 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Dalmas — Saint-Dalmas-le-Selvage
- Visite Les vies des objets, à travers le patrimoine photographique, Musée d’Archéologie, Antibes
19 septembre 2026 à 16h00
Musée d'Archéologie — Antibes
- Boleguem ensems per valorizar lo patrimòni ! Protéger le patrimoine occitan par Alice Champollion, Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins, Antibes
19 septembre 2026 à 16h00
Médiathèque Albert Camus - Antibes — Antibes
- Conférence : Koh-do : Cérémonie japonaise de l’encens et Lotus Peace Project, Musée international de la Parfumerie, Grasse
19 septembre 2026 à 16h00
Musée international de la Parfumerie — Grasse
- Le Fort Carré, un patrimoine en péril ?, Sentier du littoral du Fort-Carré, Antibes
19 septembre 2026 à 16h00
Sentier du littoral du Fort-Carré — Antibes
- Un « CIAP » qu’est-ce que c’est ?, Maison du Patrimoine, Grasse
19 septembre 2026 à 16h00
Maison du Patrimoine — Grasse
- Conférence « Patrimoine vernaculaire en danger », Médiathèque « Le four à pain » Saint-Jeannet, Saint-Jeannet
19 septembre 2026 à 17h00
Médiathèque "Le four à pain" Saint-Jeannet — Saint-Jeannet
- Rencontre Peintre Officiel de la Marine, Pôle Mer – Département des Alpes-Maritimes « Loïc Leferme », Villefranche-sur-Mer
19 septembre 2026 à 17h00
Pôle Mer - Département des Alpes-Maritimes « Loïc Leferme » — Villefranche-sur-Mer
- Défilé haute culture « MAMAC Reloaded », Promenade du Paillon, Esplanade Niki de Saint Phalle, Nice, Nice
19 septembre 2026 à 17h00
Promenade du Paillon, Esplanade Niki de Saint Phalle, Nice — Nice
- Conférence « Patrimoine en péril : Un héritage à sauvegarder », Villa Alexandrine, Vence
19 septembre 2026 à 18h30
Villa Alexandrine — Vence
- Concert de Jazz, Conservatoire de musique, Grasse
19 septembre 2026 à 18h30
Conservatoire de musique — Grasse
- ATELIER MODELE VIVANT, Musée Bonnard, Le Cannet
19 septembre 2026 à 18h30
Musée Bonnard — Le Cannet
- Projection : Heart of Glass, Médiathèque Sonia Delaunay, Biot
19 septembre 2026 à 19h00
Médiathèque Sonia Delaunay — Biot
- Visite théâtralisée à la lanterne, Médiathèque Marie Tosca, Gattières
19 septembre 2026 à 20h00
Médiathèque Marie Tosca — Gattières
- « Explorez le patrimoine autrement !
Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous. », cinéma Jean-Paul Belmondo, Nice
19 septembre 2026 à 20h00
cinéma Jean-Paul Belmondo — Nice
- Découvrez l’art de créer vos propres boissons naturelles !, Les Jardins du musée international de la parfumerie, Mouans-Sartoux
20 septembre 2026 à 09h30
Les Jardins du musée international de la parfumerie — Mouans-Sartoux
- Visites de la salle des Illustres, Jardin botanique de la Villa Thuret, Antibes
20 septembre 2026 à 09h30
Jardin botanique de la Villa Thuret — Antibes
- Visites « découverte » du jardin botanique Thuret, Jardin botanique de la Villa Thuret, Antibes
20 septembre 2026 à 09h30
Jardin botanique de la Villa Thuret — Antibes
- Jeu de l’oie et quizz palmiers, Jardin botanique de la Villa Thuret, Antibes
20 septembre 2026 à 09h30
Jardin botanique de la Villa Thuret — Antibes
- Visite guidée « Entre moulins et fontaines : l’eau au cœur de Vence », Villa Alexandrine, Vence
20 septembre 2026 à 09h30
Villa Alexandrine — Vence
- Stand CPIE : le sol, un patrimoine vivant et menacé, Jardin botanique de la Villa Thuret, Antibes
20 septembre 2026 à 09h30
Jardin botanique de la Villa Thuret — Antibes
- Un « CIAP » qu’est-ce que c’est ?, Maison du Patrimoine, Grasse
20 septembre 2026 à 10h00
Maison du Patrimoine — Grasse
- Visite Guidée du jardinier, Les Jardins du musée international de la parfumerie, Mouans-Sartoux
20 septembre 2026 à 10h00
Les Jardins du musée international de la parfumerie — Mouans-Sartoux
- Balade “Gattières dessinée”, Médiathèque Marie Tosca, Gattières
20 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Marie Tosca — Gattières
- Musée Villa les Camélias, Musée villa les Camélias, Cap-d’Ail
20 septembre 2026 à 10h00
Musée villa les Camélias — Cap-d'Ail
- Photographiez votre patrimoine, Maison du Patrimoine, Grasse
20 septembre 2026 à 10h00
Maison du Patrimoine — Grasse
- Visite Guidée du village : « 70 ans d’art contemporain », Village de Coaraze, Coaraze
20 septembre 2026 à 10h00
Village de Coaraze — Coaraze
- Le créateur dans son atelier, Musée Picasso, Antibes
20 septembre 2026 à 10h15
Musée Picasso — Antibes
- Sur les traces d’une mémoire oubliée : le cimetière musulman de l’île Sainte-Marguerite, Musée du Masque de fer et du Fort Royal, Cannes
20 septembre 2026 à 10h30
Musée du Masque de fer et du Fort Royal — Cannes
- Visite guidée de l’exposition temporaire Mortimer et le Japon de papier, Musée départemental des Arts asiatiques de Nice, Nice
20 septembre 2026 à 10h30
Musée départemental des Arts asiatiques de Nice — Nice
- Atelier collage, Musée Marc Chagall, Nice
20 septembre 2026 à 10h30
Musée Marc Chagall — Nice
- Peut-on dire que l’humain est obsolète, Fontana Rosa, Menton
20 septembre 2026 à 10h30
Fontana Rosa — Menton
- Visite commentée de l’exposition « Quino », musée Peynet et du dessin humoristique, Antibes
20 septembre 2026 à 11h00
musée Peynet et du dessin humoristique — Antibes
- Visite commentée » Comment préserver le patrimoine ? « , Musée Marc Chagall, Nice
20 septembre 2026 à 11h00
Musée Marc Chagall — Nice
- Démonstration de piano mécanique, Musée villa les Camélias, Cap-d’Ail
20 septembre 2026 à 11h00
Musée villa les Camélias — Cap-d'Ail
- Visite guidée : les coulisses de l’exposition et des parfums d’Asie, Musée international de la Parfumerie, Grasse
20 septembre 2026 à 11h00
Musée international de la Parfumerie — Grasse
- Spectacle de contes : « Souviens-toi ! », Lavoir de Vence, Vence
20 septembre 2026 à 11h00
Lavoir de Vence — Vence
- Patrimoine français. Un voyage à travers les monuments., Micro-Folie de Villeneuve Loubet, Villeneuve-Loubet
20 septembre 2026 à 11h00
Micro-Folie de Villeneuve Loubet — Villeneuve-Loubet
- Un « CIAP » qu’est-ce que c’est ?, Maison du Patrimoine, Grasse
20 septembre 2026 à 11h00
Maison du Patrimoine — Grasse
- Au sommet du clocher !, Cathédrale Notre-Dame du Puy, Grasse
20 septembre 2026 à 13h00
Cathédrale Notre-Dame du Puy — Grasse
- Cathédrale Notre-Dame du Puy, Cathédrale Notre-Dame du Puy, Grasse
20 septembre 2026 à 13h00
Cathédrale Notre-Dame du Puy — Grasse
- PLACE DU PETIT PUY, UN LIEU EN MUTATION, Cathédrale Notre-Dame du Puy, Grasse
20 septembre 2026 à 13h30
Cathédrale Notre-Dame du Puy — Grasse
- SŒURCIÈRES & SOURCIERS par Irene Piccolo, danseuse et chorégraphe : « SŒURCIÈRES, VISIONS DU FEMININ » – Projection, Musée des Merveilles, Tende
20 septembre 2026 à 14h00
Musée des Merveilles — Tende
- La chapelle du Rosaire : le chef d’oeuvre de Matisse, Chapelle des Dominicaines, dite aussi chapelle du Rosaire, Vence
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle des Dominicaines, dite aussi chapelle du Rosaire — Vence
- Conférence: le Patrimoine Lucéramenc à travers l’histoire, Maison de Pays de Lucéram 06440, Lucéram
20 septembre 2026 à 14h00
Maison de Pays de Lucéram 06440 — Lucéram
- Au sommet du clocher !, Cathédrale Notre-Dame du Puy, Grasse
20 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Notre-Dame du Puy — Grasse
- Atelier participatif sur l’exposition « Quino », musée Peynet et du dessin humoristique, Antibes
20 septembre 2026 à 14h30
musée Peynet et du dessin humoristique — Antibes
- Lavoirs, la force des femmes au fil de l’eau . Isabelle Pozzi, Lavoir de Coaraze, Coaraze
20 septembre 2026 à 14h30
Lavoir de Coaraze — Coaraze
- «Lavoirs, la force des femmes au fil de l’eau», Le lavoir communal, Coaraze
20 septembre 2026 à 14h30
Le lavoir communal — Coaraze
- Raviver, résister, réimaginer le patrimoine, Musée Picasso, Antibes
20 septembre 2026 à 14h30
Musée Picasso — Antibes
- PLACE DU PETIT PUY, UN LIEU EN MUTATION, Cathédrale Notre-Dame du Puy, Grasse
20 septembre 2026 à 14h30
Cathédrale Notre-Dame du Puy — Grasse
- Spectacle de danse, Fontana Rosa, Menton
20 septembre 2026 à 15h00
Fontana Rosa — Menton
- Atelier en famille : Le masque (modelage), Musée Magnelli – musée de la céramique, Vallauris
20 septembre 2026 à 15h00
Musée Magnelli - musée de la céramique — Vallauris
- SŒURCIÈRES & SOURCIERS
par Irene Piccolo, danseuse et chorégraphe – Atelier « Tarantella », Musée des Merveilles, Tende
20 septembre 2026 à 15h30
Musée des Merveilles — Tende
- PLACE DU PETIT PUY, UN LIEU EN MUTATION, Cathédrale Notre-Dame du Puy, Grasse
20 septembre 2026 à 15h30
Cathédrale Notre-Dame du Puy — Grasse
- Au sommet du clocher !, Cathédrale Notre-Dame du Puy, Grasse
20 septembre 2026 à 16h00
Cathédrale Notre-Dame du Puy — Grasse
- Démonstration de piano mécanique, Musée villa les Camélias, Cap-d’Ail
20 septembre 2026 à 16h00
Musée villa les Camélias — Cap-d'Ail
- Grasse au temps de Charles Nègre, Maison du Patrimoine, Grasse
20 septembre 2026 à 16h30
Maison du Patrimoine — Grasse
- Rendez-vous autour de Niki de Saint Phalle, Promenade du Paillon, Esplanade Niki de Saint Phalle, Nice, Nice
20 septembre 2026 à 16h30
Promenade du Paillon, Esplanade Niki de Saint Phalle, Nice — Nice
- Et si vous partiez sur les traces de Bonnard, carnet et crayon en main ?, Musée Bonnard, Le Cannet
20 septembre 2026 à 17h00
Musée Bonnard — Le Cannet
- Découverte de la cathédrale, Cathédrale Notre-Dame du Puy, Grasse
20 septembre 2026 à 17h30
Cathédrale Notre-Dame du Puy — Grasse
- Concert jazz manouche Paco, Riviera Palace, Menton
20 septembre 2026 à 17h30
Riviera Palace — Menton
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)