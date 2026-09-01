ARDÈCHE PRIVAS JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME DES VISITES)

Dans l’Ardèche, capitale Privas, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Journées du Patrimoine 2026, Château Sanctuaire Notre Dame d’Ay, Saint-Romain-d’Ay
19 septembre 2026 à 08h30
Château Sanctuaire Notre Dame d’Ay — Saint-Romain-d'Ay
- Marche mortelle, Cité de la préhistoire, Orgnac-l’Aven
19 septembre 2026 à 09h00
Cité de la préhistoire — Orgnac-l'Aven
- Visite des travaux de rénovation de l’église Saint Bonnet : horloge et cloches, Eglise Saint-Bonnet, Jaujac
19 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint-Bonnet — Jaujac
- Visite libre de l’Eglise Saint-Julien de Tournon-sur-Rhône, Église Saint-Julien, Tournon-sur-Rhône
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Julien — Tournon-sur-Rhône
- Visite guidée de la centrale EDF de Cruas-Meysse, Centre nucléaire de production d’électricité de Cruas-Meysse, Cruas
19 septembre 2026 à 09h00
Centre nucléaire de production d'électricité de Cruas-Meysse — Cruas
- Exposition Paysages en jeu, Hôtel de Ville de Viviers, Viviers
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de Ville de Viviers — Viviers
- Exposition Temple de Chomérac, Temple de Chomérac, Chomérac
19 septembre 2026 à 09h00
Temple de Chomérac — Chomérac
- Visite libre et dialogue avec le créateur, jardinier du jardin, Ferme et jardin La Terre Pimprenelle, Alboussière
19 septembre 2026 à 09h00
Ferme et jardin La Terre Pimprenelle — Alboussière
- Train du Patrimoine, Gare de Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Jean-de-Muzols
19 septembre 2026 à 09h00
Gare de Saint-Jean-de-Muzols — Saint-Jean-de-Muzols
- Visite guidée – Musée Montagut, Musée Montagut, Saint-Sauveur-de-Montagut
19 septembre 2026 à 09h00
Musée Montagut — Saint-Sauveur-de-Montagut
- Carrière du Pouzin – Prieuré Clunisien du Xe siècle – chantier de fouilles archéologiques – activités enfants & biodiversité : le site varié du Pouzin, Carrière Delmonico Dorel, Le Pouzin
19 septembre 2026 à 09h00
Carrière Delmonico Dorel — Le Pouzin
- Animations et ateliers Préhistoire, Grotte Chauvet 2, Vallon-Pont-d’Arc
19 septembre 2026 à 09h00
Grotte Chauvet 2 — Vallon-Pont-d'Arc
- Visite libre du château de Rochemaure, Château de Rochemaure, Rochemaure
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Rochemaure — Rochemaure
- Visite gratuite de la Maison du bijou, La Maison du bijou, Le Cheylard
19 septembre 2026 à 09h30
La Maison du bijou — Le Cheylard
- Visite gratuite de la Maison du Châtaignier, La Maison du Châtaignier, Saint-Pierreville
19 septembre 2026 à 09h30
La Maison du Châtaignier — Saint-Pierreville
- Visite Guidée du Chateau du Bruget, Château du Bruget, Jaujac
19 septembre 2026 à 09h30
Château du Bruget — Jaujac
- Visite guidée de la Ferme de Clastre, Ferme de Clastre, Sainte-Eulalie
19 septembre 2026 à 09h50
Ferme de Clastre — Sainte-Eulalie
- Visite libre de la chapelle des Cordeliers, La Chapelle des Cordeliers, Aubenas
19 septembre 2026 à 10h00
La Chapelle des Cordeliers — Aubenas
- Visite libre de l’exposition Yveline Bouquard & Tiina Itkonen, Château de Vogüé, Vogüé
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Vogüé — Vogüé
- Château de Ventadour, Château de Ventadour, Meyras
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Ventadour — Meyras
- Visite libre du Château-Musée, Château-Musée de Tournon-sur-Rhône, Tournon-sur-Rhône
19 septembre 2026 à 10h00
Château-Musée de Tournon-sur-Rhône — Tournon-sur-Rhône
- Ouverture au public du Beffroi de l’Hôtel de ville, Hotel de Ville Privas, Privas
19 septembre 2026 à 10h00
Hotel de Ville Privas — Privas
- Atelier de médiation autour de l’exposition Murmuration, Maison de Privas, Privas
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de Privas — Privas
- Visite libre du Château de La Chèze, Château de la Chèze, Le Cheylard
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Chèze — Le Cheylard
- Visite Guidée bâtiment C.CANCE, C.CANCE, Annonay
19 septembre 2026 à 10h00
C.CANCE — Annonay
- Visite guidée du moulin Dupuy, Le moulin Dupuy, Saint-André-Lachamp
19 septembre 2026 à 10h00
Le moulin Dupuy — Saint-André-Lachamp
- Visites guidée du château de Vogüé, Château de Vogüé, Vogüé
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Vogüé — Vogüé
- Portes ouvertes, Gare de Boucieu-le-Roi, Boucieu-le-Roi
19 septembre 2026 à 10h00
Gare de Boucieu-le-Roi — Boucieu-le-Roi
- Lycée Gabriel Faure – Visite libre de la partie historique et des extérieurs, Lycée Gabriel Faure, Tournon-sur-Rhône
19 septembre 2026 à 10h00
Lycée Gabriel Faure — Tournon-sur-Rhône
- Visite libre du château de Vogüé, Château de Vogüé, Vogüé
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Vogüé — Vogüé
- Visites guidées du Moulin de Charrier, Moulin de Charrier Labastide sur Besorgues, Labastide-sur-Bésorgues
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de Charrier Labastide sur Besorgues — Labastide-sur-Bésorgues
- Visite du Musée du Parchemin, Musée du Parchemin, Annonay
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Parchemin — Annonay
- Visite libre du temple protestant, Temple protestant, Vernoux-en-Vivarais
19 septembre 2026 à 10h00
Temple protestant — Vernoux-en-Vivarais
- Lycée Gabriel Faure – Visites guidées, Lycée Gabriel Faure, Tournon-sur-Rhône
19 septembre 2026 à 10h00
Lycée Gabriel Faure — Tournon-sur-Rhône
- Peintures de saisons, Château de Chazotte, Arlebosc
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Chazotte — Arlebosc
- visite commentée mini-conférence, Temple, Le Pouzin
19 septembre 2026 à 10h00
Temple — Le Pouzin
- 18A – Maison des Métiers d’Art et de la Création, 18A – Maison des Métiers d’Art et de la Création, Aubenas
19 septembre 2026 à 10h00
18A - Maison des Métiers d'Art et de la Création — Aubenas
- Visite guidée de l’église de Saint Julien du Serre, Eglise Saint Julien du Serre, Saint-Julien-du-Serre
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint Julien du Serre — Saint-Julien-du-Serre
- Démonstration de restauration livres, Les jardins de Brogieux, Roiffieux
19 septembre 2026 à 10h00
Les jardins de Brogieux — Roiffieux
- De la lumière à l’intelligence artificielle : Ajoux sous les projecteurs …, Eglise de Greytus, Ajoux
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise de Greytus — Ajoux
- Ouverture en avant première des salons du château de Peyraud., Château de Peyraud, Peyraud
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Peyraud — Peyraud
- Au fil du temps autour de la Place, Place de l’église, Beauchastel
19 septembre 2026 à 10h00
Place de l'église — Beauchastel
- Démonstration technique : Équarrissage manuel à la hache, Grange fortifiée de Chabroulière, Planzolles
19 septembre 2026 à 10h00
Grange fortifiée de Chabroulière — Planzolles
- Visite de l’Ancienne église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Meysse
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Meysse
- Expositions, Temple protestant de Chalencon, Chalencon
19 septembre 2026 à 10h00
Temple protestant de Chalencon — Chalencon
- Exposition 200ans du Temple de Vernoux, Temple de Vernoux, Vernoux-en-Vivarais
19 septembre 2026 à 10h00
Temple de Vernoux — Vernoux-en-Vivarais
- Ouverture exceptionnelle du Musée Vivarois César Filhol à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Musée Vivarois César Filhol, Annonay
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Vivarois César Filhol — Annonay
- Les belles anciennes prennent la place des Forges, Galerie Camarade, Annonay
19 septembre 2026 à 10h00
Galerie Camarade — Annonay
- Visites du Château et des jardins du Pin, Château et jardins du Pin, Fabras
19 septembre 2026 à 10h00
Château et jardins du Pin — Fabras
- Visite commentée des Jardins de Brogieux, Les jardins de Brogieux, Roiffieux
19 septembre 2026 à 10h00
Les jardins de Brogieux — Roiffieux
- Visite guidée du château de La Tourrette, Château de la Tourette, Vernoux-en-Vivarais
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Tourette — Vernoux-en-Vivarais
- Visite guidée « Les vielles maisons ont une histoire… », Parking du Triolet, Chomérac
19 septembre 2026 à 10h00
Parking du Triolet — Chomérac
- Découvrez Le Château d’Aubenas, Le Château d’Aubenas, Aubenas
19 septembre 2026 à 10h00
Château d'Aubenas — Aubenas
- porte ouverte caserne des Sapeurs-Pompiers de Privas, Amicale Pompiers de Privas, Privas
19 septembre 2026 à 10h00
Amicale Pompiers de Privas — Privas
- Visites guidées de la chapelle de Freyssenet, Chapelle du hameau de Freyssenet, Labastide-sur-Bésorgues
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle du hameau de Freyssenet — Labastide-sur-Bésorgues
- Campement médiéval – Artisanat et armement, Château de Crussol, Saint-Péray
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Crussol — Saint-Péray
- Visite guidée de la centrale hydraulique EDF des Salelles, Centrale hydraulique EDF des Salelles, Les Salelles
19 septembre 2026 à 10h00
Centrale hydraulique EDF des Salelles — Les Salelles
- Uchronie méchanique, Galerie Camarade, Annonay
19 septembre 2026 à 10h00
Galerie Camarade — Annonay
- Sur les pas d’Elisabeth de Bozas, Mairie de Bozas, Bozas
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Bozas — Bozas
- Visite libre du temple protestant, Temple protestant de Chalencon, Chalencon
19 septembre 2026 à 10h00
Temple protestant de Chalencon — Chalencon
- Visites guidées du moulin de Blaye, Moulin de Blaye, Labastide-sur-Bésorgues
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de Blaye — Labastide-sur-Bésorgues
- Visite Guidée de la Tour des Martyrs, Tour des Martyrs, Annonay
19 septembre 2026 à 10h00
Tour des Martyrs — Annonay
- Démonstration restauration livres anciens, Les jardins de Brogieux, Roiffieux
19 septembre 2026 à 10h00
Les jardins de Brogieux — Roiffieux
- Visite libre de l’église de Lubilhac, Eglise de Lubilhac, Coux
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise de Lubilhac — Coux
- Visite libre du village médiéval et des maisons restaurées de Saint Montan, Centre bourg, Saint-Montan
19 septembre 2026 à 10h30
Centre bourg — Saint-Montan
- Visite commentée de la Bibliothèque Historique du Grand Séminaire de Viviers, Maison diocésaine Charles de Foucauld, Viviers
19 septembre 2026 à 10h30
Maison diocésaine Charles de Foucauld — Viviers
- Visite de la Cité ouvrière Lafarge Viviers-Le Teil, Cité ouvrière Lafarge, Viviers
19 septembre 2026 à 10h30
Cité ouvrière Lafarge — Viviers
- Visite guidée médiévale, Château de Crussol, Saint-Péray
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Crussol — Saint-Péray
- Concerts au château de La Rivoire à Vanosc, château de la Rivoire, Vanosc
19 septembre 2026 à 11h00
château de la Rivoire — Vanosc
- Visite guidée du château de Rochemaure, Château de Rochemaure, Rochemaure
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Rochemaure — Rochemaure
- Visite guidée de l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Meysse
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Meysse
- Conférence sur la restauration de l’Atlas cadastral communal, Mairie, Jaujac
19 septembre 2026 à 11h00
Mairie — Jaujac
- Visite gratuite de Castanea -Espace découverte de la châtaigne d’Ardèche, Castanea, Montregard
19 septembre 2026 à 14h00
Espace Castanea — Joyeuse
- Exposition d’outils anciens et photos, La Forge, Annonay
19 septembre 2026 à 14h00
La Forge — Annonay
- Visites guidées des grottes, Grottes de Soyons, Soyons
19 septembre 2026 à 14h00
Grottes de Soyons — Soyons
- Visite guidée de la Maison des Chevaliers. Du Moyen-Âge au chantier d’aujourd’hui, Cicp Patrimoine Vivarois, Viviers
19 septembre 2026 à 14h00
Cicp Patrimoine Vivarois — Viviers
- Visite commentée du village de caractère de Thueyts, Office Tourisme Sources & Volcans, bureau de Thueyts, Thueyts
19 septembre 2026 à 14h00
Office Tourisme Sources & Volcans, bureau de Thueyts — Thueyts
- Visite de l’exposition « Castrum vivarensis », Clos Saint Roch, Viviers
19 septembre 2026 à 14h00
Clos Saint Roch — Viviers
- Visite guidée du château de La Rivoire Vanosc 07690, château de la Rivoire, Vanosc
19 septembre 2026 à 14h00
château de la Rivoire — Vanosc
- visite guider commentée / 30 min, Mosquée, Annonay
19 septembre 2026 à 14h00
Mosquée — Annonay
- Visite guidée de la maison natale du poète éditeur Charles Forot, Le Pigeonnier,, Saint-Félicien
19 septembre 2026 à 14h00
Le Pigeonnier, — Saint-Félicien
- Visite du musée archéologique, Musée archéologique de Soyons, Soyons
19 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique — Soyons
- Visite commentée du Château de Vaussèche, Château de Vaussèche, Vernoux-en-Vivarais
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Vaussèche — Vernoux-en-Vivarais
- Visite commentée du Château du Hautvillard, Château du Hautvillard, Silhac
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Hautvillard — Silhac
- Exposition, Cicp Patrimoine Vivarois, Viviers
19 septembre 2026 à 14h00
Cicp Patrimoine Vivarois — Viviers
- Chants traditionnels au château du Bousquet de Saint-Laurent-du-Pape, Château du Bousquet, Saint-Laurent-du-Pape
19 septembre 2026 à 14h30
Château du Bousquet — Saint-Laurent-du-Pape
- Visite guidée de la Maison des Papetiers Canson et Montgolfier, Musée des Papeteries Canson et Montgolfier, Davézieux
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des Papeteries Canson et Montgolfier — Davézieux
- Visite guidée de l’église Notre-Dame de l’Usine, Vidalon, Eglise Notre-Dame de l’Usine de Vidalon (Davézieux), Davézieux
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Notre-Dame de l'Usine de Vidalon (Davézieux) — Davézieux
- Quels liens entre patrimoine historique et les outils “d’IA” ?, ANNONAY COEUR DE VILLE, ANNONAY
19 septembre 2026 à 14h30
ANNONAY COEUR DE VILLE — ANNONAY
- Visite guidée de la grange monastique, Grange fortifiée de Chabroulière, Planzolles
19 septembre 2026 à 15h00
Grange fortifiée de Chabroulière — Planzolles
- Visite guidée du moulinage, Moulinage de la Neuve, Marcols-les-Eaux
19 septembre 2026 à 15h00
Moulinage de la Neuve — Marcols-les-Eaux
- Visite commentée du village médiéval restauré de Saint-Montan et de ses deux châteaux, Centre bourg, Saint-Montan
19 septembre 2026 à 15h00
Centre bourg — Saint-Montan
- Visite théâtralisée de Lamastre, Gare historique de Lamastre, Lamastre
19 septembre 2026 à 15h00
Gare historique de Lamastre — Lamastre
- Visite guidée de l’abbatiale Sainte-Marie de Cruas, Abbatiale Sainte-Marie de Cruas, Cruas
19 septembre 2026 à 15h00
Abbatiale Sainte-Marie de Cruas — Cruas
- Déambulation soyeuse dans un ancien site industriel du XIXe siècle, 401 chemin de Champ la Lioure, Chomérac
19 septembre 2026 à 15h00
401 chemin de Champ la Lioure — Chomérac
- Flachères, entre plateau et forêt, Veyras, Veyras
19 septembre 2026 à 15h30
Veyras — Veyras
- Démonstrations de filage traditionnel de la laine, Musée des Vans, Les Vans
19 septembre 2026 à 15h30
Musée des Vans — Les Vans
- Portraits d’antan, Musée des Vans, Les Vans
19 septembre 2026 à 15h30
Musée des Vans — Les Vans
- Visite guidée des Vans sur le thème « Dans les pas d’un Vanséen en 1800 »., Musée des Vans, Les Vans
19 septembre 2026 à 16h30
Musée des Vans — Les Vans
- Visite guidée et musicale de l’orgue de l’église Saint-Laurent, Église Saint-Laurent, Aubenas
19 septembre 2026 à 16h30
Église Saint-Laurent — Aubenas
- Le berriasien : quand un patrimoine naturel géologique local devient mondialement connu, Salle polyvalente, Berrias-et-Casteljau
19 septembre 2026 à 17h00
Salle polyvalente — Berrias-et-Casteljau
- Nuit cosmique – Cyril Hernandez /Compagnie LaTruc, Théâtre de Privas, Privas
19 septembre 2026 à 18h00
Théâtre de Privas — Privas
- Le rôle et l’histoire du Musée Vivarois César Filhol dans la vieille ville d’Annonay, Galerie Camarade, Annonay
19 septembre 2026 à 19h00
Galerie Camarade — Annonay
- Atelier d’écriture, Bibliothèque intercommunale, Saint Vincent de Barrès, Saint-Vincent-de-Barrès
20 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque intercommunale, Saint Vincent de Barrès — Saint-Vincent-de-Barrès
- Le Montoulon, un site de hauteur, Le Montoulon,, Privas
20 septembre 2026 à 10h00
Le Montoulon, — Privas
- Découverte d’un atelier d’ébénisterie !, Ébénisterie Chareyron, Lamastre
20 septembre 2026 à 11h00
Ébénisterie Chareyron — Lamastre
- Visite guidée du Château-Musée de Désaignes, Château-Musée de Désaignes, Désaignes
20 septembre 2026 à 14h00
Château-Musée de Désaignes — Désaignes
- Visite théâtralisée, Eglise de Quintenas, Quintenas
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise de Quintenas — Quintenas
- Visite théâtralisée de Désaignes, Office de Tourisme Désaignes, Désaignes
20 septembre 2026 à 15h00
Office de Tourisme Désaignes — Désaignes
- Ce que le jardin nous confie ( Visite guidée ), Ferme et jardin La Terre Pimprenelle, Alboussière
20 septembre 2026 à 15h00
Ferme et jardin La Terre Pimprenelle — Alboussière
- Visite des vans sous terre, Musée des Vans, Les Vans
20 septembre 2026 à 15h30
Musée des Vans — Les Vans
- Concert polyphonique, Temple de Vernoux, Vernoux-en-Vivarais
20 septembre 2026 à 17h00
Temple de Vernoux — Vernoux-en-Vivarais
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)