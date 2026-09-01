ARDENNES CHARLEVILLE-MÉZIÈRES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Dans les Ardennes, capitale Charleville-Mézières, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Visite découverte ArcelorMittal – Site de Mouzon, Arcelor Mittal, Mouzon
19 septembre 2026 à 08h30
Arcelor Mittal — Mouzon
- Visite libre d’une église romane, Église Notre-Dame de Malmy, Chémery-Chéhéry
19 septembre 2026 à 09h00
Église Notre-Dame de Malmy — Chémery-Chéhéry
- Visite guidée de la centrale nucléaire de Chooz, CNPE de Chooz, Chooz
19 septembre 2026 à 09h00
CNPE de Chooz — Chooz
- Week-end d’inauguration du site de la villa romaine de Warcq, Chemin de Tournes, Warcq
19 septembre 2026 à 09h00
Chemin de Tournes — Warcq
- Navettes en autorails historiques en Sud Ardenne, Chemin de Fer Touristique du Sud des Ardennes (CFTSA), Attigny
19 septembre 2026 à 09h00
Chemin de Fer Touristique du Sud des Ardennes (CFTSA) — Attigny
- Découvrez la Banque de France de Charleville-Mézières autrement !, Banque de France de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières
19 septembre 2026 à 09h30
Banque de France de Charleville-Mézières — Charleville-Mézières
- Le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ouvre ses portes, Tribunal judiciaire, Charleville-Mézières
19 septembre 2026 à 09h30
Tribunal judiciaire — Charleville-Mézières
- Exposition temporaire du musée du château fort, Musée du Château fort de Sedan, Sedan
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Château fort de Sedan — Sedan
- Histoire du génie : un partenariat exceptionnel avec le 3e régiment du Génie de Charleville-Mézières, Musée Guerre et Paix, Novion-Porcien
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Guerre et Paix — Novion-Porcien
- Le barrage et les écluses de Rilly-sur-Aisne, Ecluse de Rilly, lieu-dit Saint Irénée, Rilly-sur-Aisne
19 septembre 2026 à 10h00
Ecluse de Rilly, lieu-dit Saint Irénée — Rilly-sur-Aisne
- Assistez à une démonstration de tir au trébuchet, Château fort, Sedan
19 septembre 2026 à 10h00
Château fort — Sedan
- Découverte d’un fort typique des débuts de la IIIe République, Fort des Ayvelles, Villers-Semeuse
19 septembre 2026 à 10h00
Fort des Ayvelles — Villers-Semeuse
- Dictée tout public, Centre Culturel Pierre Tassin, Givet
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Culturel Pierre Tassin — Givet
- Exposition « Mesurer le monde. La métrologie à travers les collections de la SHAS. », Société d’Histoire et d’Archeologie, Sedan
19 septembre 2026 à 10h00
Société d'Histoire et d'Archeologie — Sedan
- Visite libre du musée Guerre et Paix, Musée Guerre et Paix, Novion-Porcien
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Guerre et Paix — Novion-Porcien
- Exposition permanente du musée du château fort, Musée du Château fort de Sedan, Sedan
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Château fort de Sedan — Sedan
- Visite libre du château fort, Château fort, Sedan
19 septembre 2026 à 10h00
Château fort — Sedan
- Les collections de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais, Société d’Histoire et d’Archeologie, Sedan
19 septembre 2026 à 10h00
Société d'Histoire et d'Archeologie — Sedan
- Visite de la Tour Grégoire et du Mont d’Haurs, Départ square Albert 1er, Givet
19 septembre 2026 à 10h00
Départ square Albert 1er — Givet
- Exposition et visite commentée de l’exposition « Les crayons Gilbert et leurs histoires », Centre Culturel Pierre Tassin, Givet
19 septembre 2026 à 10h00
Centre Culturel Pierre Tassin — Givet
- Visite libre du musée municipal de Sedan, Musée du Château fort de Sedan, Sedan
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Château fort de Sedan — Sedan
- Sur les bancs de l’école, Ecole Blanpain, Sedan
19 septembre 2026 à 10h00
Ecole Blanpain — Sedan
- Son et lumières sur un haut fourneau du XIXème siècle, Domaine de Vendresse, Vendresse
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine de Vendresse — Vendresse
- Visite de la muséographie du Relais de Poste de Launois sur Vence, Relais de Poste aux Chevaux, Launois-sur-Vence
19 septembre 2026 à 10h00
Relais de Poste aux Chevaux — Launois-sur-Vence
- Visite guidée d’une fortification de la Seconde Guerre mondiale, Ouvrage de La Ferté – Ligne Maginot, La Ferté-sur-Chiers
19 septembre 2026 à 10h00
Ouvrage de La Ferté - Ligne Maginot — La Ferté-sur-Chiers
- Marché créatif et exposition de dessins des enfants de l’école du Val de Bar, Église Notre-Dame, Stonne
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Stonne
- Un pont pour une Macérienne agrandie. Le projet inabouti de Clément-Bayard (1914)., La Macérienne, Charleville-Mézières
19 septembre 2026 à 10h00
La Macérienne — Charleville-Mézières
- Un week-end au Moyen Âge, Château fort, Sedan
19 septembre 2026 à 10h00
Château fort — Sedan
- Spectacle sur un haut fourneau du XIXème siècle, Domaine de Vendresse, Vendresse
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine de Vendresse — Vendresse
- La ligne électrique enterrée reliant les Turbines Clément (Mazarin) et
La Macérienne (1904)., La Macérienne, Charleville-Mézières
19 septembre 2026 à 10h00
La Macérienne — Charleville-Mézières
- Découverte des coulisses des Trains Fluo, Gare de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières
19 septembre 2026 à 10h00
Gare de Charleville-Mézières — Charleville-Mézières
- Visite libre de l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes de Sedan », Musée du Château fort de Sedan, Sedan
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Château fort de Sedan — Sedan
- Visite libre de l’Ancienne Ecole Normale, Jardins d’Arcadie, Charleville-Mézières
19 septembre 2026 à 10h00
Jardins d'Arcadie — Charleville-Mézières
- Balade art déco : Mézières, Place d’Arches, Charleville-Mézières
19 septembre 2026 à 10h30
Place d'Arches — Charleville-Mézières
- Atelier écriture « Plumes et calames », Centre Culturel Pierre Tassin, Givet
19 septembre 2026 à 10h30
Centre Culturel Pierre Tassin — Givet
- Mise en marche de la ligne de feutrage Sommer et découverte des Mouz’Marottes, Musée du Feutre, Mouzon
19 septembre 2026 à 10h30
Musée du Feutre — Mouzon
- Photo de classe, Ecole Blanpain, Sedan
19 septembre 2026 à 11h00
Ecole Blanpain — Sedan
- Visite guidée de l’Hôtel de ville et ses salons d’honneur avec ses œuvres d’Eugene Thiery, Mairie de Rethel, Rethel
19 septembre 2026 à 11h00
Mairie de Rethel — Rethel
- Projection de photographies du port et de la ville de Givet avant 1940, Fort de Charlemont, Givet
19 septembre 2026 à 11h00
Fort de Charlemont — Givet
- Visite guidée du château fort, Château fort, Sedan
19 septembre 2026 à 11h00
Château fort — Sedan
- Démonstration de tir au trébuchet, Château fort, Sedan
19 septembre 2026 à 11h00
Château fort — Sedan
- Initiation au feutrage à l’eau, Musée du Feutre, Mouzon
19 septembre 2026 à 11h00
Musée du Feutre — Mouzon
- Visite guidée d’un château, Château de Clavy, Warby
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Clavy — Warby
- Histoire(s) de culture(s), MJC Calonne, Sedan
19 septembre 2026 à 11h00
MJC Calonne — Sedan
- Buffet chevaleresque, Château fort, Sedan
19 septembre 2026 à 11h45
Château fort — Sedan
- Visite guidée, concert de jazz et attelage, Abbaye de Chéhéry, Chatel-Chéhéry
19 septembre 2026 à 13h00
Abbaye de Chéhéry — Chatel-Chéhéry
- L’atelier de Serge Anton, Corne de Soissons, Sedan
19 septembre 2026 à 13h00
Corne de Soissons — Sedan
- Atelier en famille au musée de l’hôpital, Musée de l’hôpital, Sedan
19 septembre 2026 à 13h30
Musée de l'hôpital — Sedan
- Visite de l’ancienne auberge transformée en musée, Musée de la Maison de la Dernière Cartouche, Bazeilles
19 septembre 2026 à 13h30
Musée de la Maison de la Dernière Cartouche — Bazeilles
- Visite guidée des Archives départementales des Ardennes, Archives départementales des Ardennes, Charleville-Mézières
19 septembre 2026 à 13h30
Archives départementales des Ardennes — Charleville-Mézières
- Les Ardennes se révèlent : la photographie avant 1900, Archives départementales des Ardennes, Charleville-Mézières
19 septembre 2026 à 13h30
Archives départementales des Ardennes — Charleville-Mézières
- Visite commentée de la Chapelle de Walcourt, Chapelle Notre-Dame de Walcourt, Givet
19 septembre 2026 à 13h30
Chapelle Notre-Dame de Walcourt — Givet
- Quel est cet objet ?, Musée de l’hôpital, Sedan
19 septembre 2026 à 13h30
Musée de l'hôpital — Sedan
- Visite libre de la Maison de la Bataille de Stonne, Église Notre-Dame, Stonne
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame — Stonne
- Portes ouvertes de l’ancien moulin à farine de la Coopérative agricole de Juniville et son musée de la ruralité, Ancien moulin à farine de la coopérative agricole, Juniville
19 septembre 2026 à 14h00
Ancien moulin à farine de la coopérative agricole — Juniville
- Cartes postales « Commémorations, théâtre, kermesses au début du siècle », Maison du Patrimoine, Sedan
19 septembre 2026 à 14h00
Maison du Patrimoine — Sedan
- Évocation de la vie de « notre p’tit train », Ancienne école, Les Hautes-Rivières
19 septembre 2026 à 14h00
Ancienne école — Les Hautes-Rivières
- Découverte du musée du Vieux Revin dit La Maison espagnole, Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole, Revin
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du vieux Revin dit Maison Espagnole — Revin
- Visite guidée de l’abbatiale Notre-Dame de Mouzon, Abbatiale Notre-Dame de Mouzon, Mouzon
19 septembre 2026 à 14h00
Abbatiale Notre-Dame de Mouzon — Mouzon
- Visite de la synagogue, Synagogue, Sedan
19 septembre 2026 à 14h00
Synagogue — Sedan
- Visite libre du Musée des Débuts de l’Aviation, Musée des débuts de l’aviation, Douzy
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des débuts de l'aviation — Douzy
- Visite des collections de la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais, Société d’Histoire et d’Archeologie, Sedan
19 septembre 2026 à 14h00
Société d'Histoire et d'Archeologie — Sedan
- Visite de l’église Saint-Hilaire, Église Saint-Hilaire, Givet
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Hilaire — Givet
- Je crée mon blason, Église Saint-Nicolas, Bourcq
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Nicolas — Bourcq
- Découverte d’une église, Eglise Saint-Loup, Saint-Loup-Terrier
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Loup — Saint-Loup-Terrier
- Visite de la crypte Fabert, Crypte du tombeau du Maréchal Fabert, Sedan
19 septembre 2026 à 14h00
Crypte du tombeau du Maréchal Fabert — Sedan
- Visite commentée du site de La cassine, La Cassine – Le Couvent des Cordeliers, Vendresse
19 septembre 2026 à 14h00
La Cassine – Le Couvent des Cordeliers — Vendresse
- Les collections de la société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais, Société d’Histoire et d’Archeologie, Sedan
19 septembre 2026 à 14h00
Société d'Histoire et d'Archeologie — Sedan
- Visite du musée de la Grotte du « Massacre de Gaulier », Musée de la Grotte Gaulier, Floing
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Grotte Gaulier — Floing
- D’une rue à l’autre, Maison du Patrimoine, Sedan
19 septembre 2026 à 14h00
Maison du Patrimoine — Sedan
- Visite de l’église Saint-Charles, Église Saint-Charles-Borromée, Sedan
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Charles-Borromée — Sedan
- Plongez-vous dans la visite d’un château médiéval, Château de Montcornet, Montcornet
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Montcornet — Montcornet
- Visite guidée d’une grotte, Grottes de Nichet, Fromelennes
19 septembre 2026 à 14h00
Grottes de Nichet — Fromelennes
- Exposition commentée de l’apothicairerie et démonstration, Abbaye Saint Remi de Laval-Dieu, Monthermé
19 septembre 2026 à 14h30
Abbaye Saint Remi de Laval-Dieu — Monthermé
- Visite commentée de l’église abbatiale Saint-Remi de Laval-Dieu, Abbaye Saint Remi de Laval-Dieu, Monthermé
19 septembre 2026 à 14h30
Abbaye Saint Remi de Laval-Dieu — Monthermé
- Visite du temple protestant, Temple protestant, Sedan
19 septembre 2026 à 14h30
Temple protestant — Sedan
- Atelier : l’art déco dans toutes ses formes, Musée de l’Ardenne, Charleville-Mézières
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de l'Ardenne — Charleville-Mézières
- Découvrez les secrets du centre historique de Charleville, Place Ducale, Charleville-Mézières
19 septembre 2026 à 14h30
Place Ducale — Charleville-Mézières
- Visite commentée de l’église Saint-Léger, Église Saint-Léger, Monthermé
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Léger — Monthermé
- Visite d’un Temple Protestant, Eglise Protestante Unie, Charleville-Mézières
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Protestante Unie — Charleville-Mézières
- Les âmes égarées, Temple protestant, Sedan
19 septembre 2026 à 15h00
Temple protestant — Sedan
- Visite du 480e anniversaire, La Cour des Prés, Rumigny
19 septembre 2026 à 15h00
La Cour des Prés — Rumigny
- Visite courte, spécifique de la Cour des Prés, La Cour des Prés, Rumigny
19 septembre 2026 à 15h00
La Cour des Prés — Rumigny
- Les professeurs de l’académie de Sedan (1602-1681), Médiathèque Georges-Delaw, Sedan
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Georges-Delaw — Sedan
- Visite guidée de l’église et de ses éléments remarquables : fresque de Maurice Calka et vitraux de Robert Savary, Église Notre-Dame, Stonne
19 septembre 2026 à 15h00
Église Notre-Dame — Stonne
- Manuscrits des abbayes ardennaises, Médiathèque Voyelles, Charleville-Mézières
19 septembre 2026 à 15h30
Médiathèque Voyelles — Charleville-Mézières
- Conférence « Patrimoine scolaire, inventaire des lieux », Centre Culturel Pierre Tassin, Givet
19 septembre 2026 à 16h00
Centre Culturel Pierre Tassin — Givet
- A Tempo, Galerie des Antiques, Sedan
19 septembre 2026 à 16h00
Galerie des Antiques — Sedan
- La nature sous toutes ses couleurs, Entrée du viaduc de Torcy, Sedan
19 septembre 2026 à 16h00
Entrée du viaduc de Torcy — Sedan
- Visite commentée de l’église et de la motte féodale, Église Saint-Nicolas, Bourcq
19 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Nicolas — Bourcq
- Charleville-Mézières, un
laboratoire du patrimoine industriel ?, La Macérienne, Charleville-Mézières
19 septembre 2026 à 16h30
La Macérienne — Charleville-Mézières
- Conférence « La chasse en Ardenne au XIXe siècle », Château de Lamécourt, Bazeilles
19 septembre 2026 à 17h00
Château de Lamécourt — Bazeilles
- Concert Art et Musique en Ardenne – A Tempo., Abbaye Saint Remi de Laval-Dieu, Monthermé
19 septembre 2026 à 19h00
Abbaye Saint Remi de Laval-Dieu — Monthermé
- Découverte de Mézières à la lampe torche, Place du château, Charleville-Mézières
19 septembre 2026 à 20h15
Place du château — Charleville-Mézières
- Explorez de nuit un ouvrage fortifié de la Seconde Guerre mondiale, Ouvrage de La Ferté – Ligne Maginot, La Ferté-sur-Chiers
19 septembre 2026 à 21h00
Ouvrage de La Ferté - Ligne Maginot — La Ferté-sur-Chiers
- Randonnée patrimoniale de Raucourt à Stonne, Eglise Saint-Nicaise, Raucourt-et-Flaba
20 septembre 2026 à 09h00
Eglise Saint-Nicaise — Raucourt-et-Flaba
- Visite guidée « Sur les pas de Méhul », Office de Tourisme Communautaire, Givet
20 septembre 2026 à 09h15
Office de Tourisme Communautaire — Givet
- Visite guidée d’un pressoir unique en France, Pressoir de Margy, Viel-Saint-Remy
20 septembre 2026 à 09h30
Pressoir de Margy — Viel-Saint-Remy
- La préfecture des Ardennes vous ouvre ses portes !, Préfecture des Ardennes, Charleville-Mézières
20 septembre 2026 à 09h30
Préfecture des Ardennes — Charleville-Mézières
- Visite de l’église Saint-Nicolas, Église Saint-Nicolas, Bourcq
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Nicolas — Bourcq
- Visite guidée d’une église fortifiée, Église Saint-Rémi, Floing
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Rémi — Floing
- Visite guidée de la Mairie, Hôtel de Ville, Givet
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville — Givet
- Visite guidée de l’église Saint-Martin de Doux, Église, Doux
20 septembre 2026 à 14h00
Église — Doux
- Un souvenir à envoyer : création de carte postale, Maison du Patrimoine, Sedan
20 septembre 2026 à 14h00
Maison du Patrimoine — Sedan
- Animations au Château de Lamécourt, Château de Lamécourt, 08140 Rubécourt-et-Lamécourt, Bazeilles
20 septembre 2026 à 14h00
Château de Lamécourt — Bazeilles
- Découvrez librement les beautés art déco d’une église qui fête cette année son centenaire, et son fameux vitrail de René Crevel, Église Notre-Dame, Seuil
20 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame — Seuil
- Musée des objets hospitaliers et chapelle de l’hôpital, Musée de l’hôpital, Sedan
20 septembre 2026 à 14h00
Musée de l'hôpital — Sedan
- Mézières fortifiée, Place du château, Charleville-Mézières
20 septembre 2026 à 14h30
Place du château — Charleville-Mézières
- Découverte du mobilier art déco d’une église qui fête cette année son centenaire, Église Notre-Dame, Seuil
20 septembre 2026 à 15h30
Église Notre-Dame — Seuil
- Concert au château : Chœur A Tempo, Château fort, Sedan
20 septembre 2026 à 16h00
Château fort — Sedan
- Concert par le Duo Sebbeyan à Chaumont-Porcien, Église Sainte-Croix, Chaumont-Porcien
20 septembre 2026 à 17h00
Église Sainte-Croix — Chaumont-Porcien
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)