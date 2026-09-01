ARIÈGE FOIX JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME DES VISITES)

Dans l’Ariège, capitale Foix, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Exposition photo : découvrez les façades appaméennes, Médiathèque de Pamiers, Pamiers
19 septembre 2026 à 09h00
Médiathèque de Pamiers — Pamiers
- [Visite guidée] Découvrez le patrimoine religieux de l’abbatiale, Abbatiale Saint-Volusien, Foix
19 septembre 2026 à 09h00
Abbatiale Saint-Volusien — Foix
- Visite guidée de l’église Saint-Pierre d’Ourjout, Église Saint-Pierre d’Ourjout, Bordes-Uchentein
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Pierre d'Ourjout — Bordes-Uchentein
- Visite de l’église de Rabat les Trois Seigneurs et ses patrimoines classés, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Rabat-les-Trois-Seigneurs
19 septembre 2026 à 09h00
Église Notre-Dame-de-l'Assomption — Rabat-les-Trois-Seigneurs
- Visite libre de la cathédrale de Pamiers, Cathédrale Saint-Antonin, Pamiers
19 septembre 2026 à 09h00
Cathédrale Saint-Antonin — Pamiers
- Exposition : L’Or blanc du Tarasconnais, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Rabat-les-Trois-Seigneurs
19 septembre 2026 à 09h00
Église Notre-Dame-de-l'Assomption — Rabat-les-Trois-Seigneurs
- Découvrir les fresques de l’église Sainte-Colombe, Église Sainte-Colombe, Les Issards
19 septembre 2026 à 09h00
Église Sainte-Colombe — Les Issards
- Découvrez les vestiges romans d’une ancienne chapelle templière dans l’église d’Arrout lors d’une visite guidée, Église Saint-Pierre, Arrout
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Pierre — Arrout
- Exposition : Lézat-sur-Lèze en cartes postales anciennes, Hôtel de Ville de Lézat sur Lèze, Lézat-sur-Lèze
19 septembre 2026 à 09h30
Hôtel de Ville de Lézat sur Lèze — Lézat-sur-Lèze
- Visite guidée du centre-ville de Pamiers, Place Milliane, Pamiers
19 septembre 2026 à 09h45
Place Milliane — Pamiers
- Exposition : « Un petit moulin sans ailes ! », Moulin Darre la Gleizo, Le Carla-Bayle
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin Darre la Gleizo — Le Carla-Bayle
- Visite libre de l’abbaye de Combelongue, Abbaye et jardin de Combelongue, Rimont
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye et jardin de Combelongue — Rimont
- Ateliers, table ronde et visites de la coopérative Laines Paysannes, Laines Paysannes, Saverdun
19 septembre 2026 à 10h00
Laines Paysannes — Saverdun
- Exposition de sculptures « Divagation du Bois », Atelier de sculpture, Fabas
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier de sculpture — Fabas
- Visites guidées du Carmel de Pamiers, Cloître du Carmel, Pamiers
19 septembre 2026 à 10h00
Cloître du Carmel — Pamiers
- Découvrez la nouvelle usine de potabilisation de l’Herm, Usine de potabilisation de l’Herm, L’Herm
19 septembre 2026 à 10h00
Usine de potabilisation de l'Herm — L'Herm
- Visite guidée du site médiéval Spoulgas de Bouan, Spoulga de Bouan, Bouan
19 septembre 2026 à 10h00
Spoulga de Bouan — Bouan
- Visite commentée du château de Lordat, Château de Lordat, Lordat
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Lordat — Lordat
- Visite guidée d’une plâtrière de 1880 (versant nord du massif du Sédour), Salle des fêtes d’Arignac, Arignac
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes d'Arignac — Arignac
- Visite guidée d’une ancienne plâtrière (versant sud du massif du Sédour), Plâtrières de Surba, Surba
19 septembre 2026 à 10h00
Plâtrières de Surba — Surba
- Visite guidée de l’église de Loubens, Église de Loubens, Loubens
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Loubens — Loubens
- Visite commentée de l’église Saint-Valier, Eglise Saint-Valier, Saint-Girons
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Valier — Saint-Girons
- Visite libre de l’église romane de Verdun, Église Saint-Blaise, Verdun
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Blaise — Verdun
- Visite guidée du château de Crampagna, Château de Crampagna, Crampagna
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Crampagna — Crampagna
- Visite libre du château de Lordat, Château de Lordat, Lordat
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Lordat — Lordat
- Conférence : parcours de Femmes pendant la Résistance, Pôle culturel de Varilhes, Varilhes
19 septembre 2026 à 10h00
Pôle culturel de Varilhes — Varilhes
- Visite commentée : dessiner, peindre le patrimoine en péril, Maison Sage, Laroque-d’Olmes
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Sage — Laroque-d'Olmes
- Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Ferrières, Centrale hydroélectrique EDF de Ferrières, Ferrières-sur-Ariège
19 septembre 2026 à 10h00
Centrale hydroélectrique EDF de Ferrières — Ferrières-sur-Ariège
- Rencontre littéraire avec Mireille Becchio, Médiathèque de Pamiers, Pamiers
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque de Pamiers — Pamiers
- 5e édition de L’Art dans la Rue : découvrez l’univers de Pinky Sidhu, Chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont, La Bastide-de-Besplas
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont — La Bastide-de-Besplas
- Visite commentée : la chapelle EHPAD Saint-Girons, Chapelle de l’EHPAD, Saint-Girons
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de l'EHPAD — Saint-Girons
- Exposition « Le fil du sacré », Cloître du Carmel, Pamiers
19 septembre 2026 à 10h00
Cloître du Carmel — Pamiers
- Découverte de peintures murales en l’église St-Pierre, Eglise Saint-Pierre, Argein
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Pierre — Argein
- Promenade et quizz sur les merveilles du Sédour, Salle des fêtes d’Arignac, Arignac
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes d'Arignac — Arignac
- Visite guidée du Lycée Gabriel Fauré, Lycée Gabriel Fauré, Foix
19 septembre 2026 à 10h00
Lycée Gabriel Fauré — Foix
- Démonstration aux forges de Pyrène, Les Forges de Pyrène, Montgailhard
19 septembre 2026 à 10h00
Les Forges de Pyrène — Montgailhard
- Visite libre du Carmel de Pamiers, Cloître du Carmel, Pamiers
19 septembre 2026 à 10h00
Cloître du Carmel — Pamiers
- Visites guidées du barrage EDF de Soulcem, Barrage du Pla de Soulcem, Auzat
19 septembre 2026 à 10h00
Barrage du Pla de Soulcem — Auzat
- Les 19 et 20 septembre 2026 : La chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont vous ouvre ses portes !, Chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont, La Bastide-de-Besplas
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont — La Bastide-de-Besplas
- Visite théâtralisée de l’Hôtel-Dieu de Saint-Lizier, Hôtel-Dieu, Saint-Lizier
19 septembre 2026 à 10h15
Hôtel-Dieu — Saint-Lizier
- Visite guidée théâtralisée de l’Hôtel-Dieu de Saint-Lizier, Hôtel-Dieu, Saint-Lizier
19 septembre 2026 à 10h15
Hôtel-Dieu — Saint-Lizier
- Expositions d’automne : Présences en suspens, Château de Seix, Seix
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Seix — Seix
- Visite de la chapelle de Notre-Dame du Val d’Amour, Chapelle Notre-Dame du Val d’Amour, Bélesta
19 septembre 2026 à 10h30
Chapelle Notre-Dame du Val d'Amour — Bélesta
- Rallye patrimonial autour du coulant des Moulins, Moulin de la Molo Porto, La Bastide-de-Sérou
19 septembre 2026 à 10h30
Moulin de la Molo Porto — La Bastide-de-Sérou
- Visite guidée de la centrale hydroélectrique d’Orlu, Mountaneô et la centrale hydroélectrique d’Orlu, Orlu
19 septembre 2026 à 10h45
Mountaneô et la centrale hydroélectrique d'Orlu — Orlu
- Visite commentée de l’orgue et de l’église d’Oust, Église St Barthélémy d’Oust, Oust
19 septembre 2026 à 11h00
Église St Barthélémy d'Oust — Oust
- Portes-ouvertes de la préfecture de l’Ariège, Préfecture de l’Ariège, Foix
19 septembre 2026 à 13h30
Préfecture de l'Ariège — Foix
- Visite guidée de la chapelle de Notre-Dame de Sabart, Chapelle Notre-Dame de Sabart, Tarascon-sur-Ariège
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame de Sabart — Tarascon-sur-Ariège
- Visite du site de l’ancien monastère du Carol à Baulou, Ancien monastère du Carol, Baulou
19 septembre 2026 à 14h00
Ancien monastère du Carol — Baulou
- Ouverture exceptionnelle et démonstration de restauration à l’église Saint-Michel, Église Saint-Michel, Arrien-en-Bethmale
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Michel — Arrien-en-Bethmale
- Visites guidées du site de Cailloup, Ancienne église de Cailloup, Pamiers
19 septembre 2026 à 14h00
Ancienne église de Cailloup — Pamiers
- Visite guidée et commentée du château de Rozès (St-Lizier), Château de Rozès (en haut du CHAC)), Saint-Lizier
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Rozès (en haut du CHAC)) — Saint-Lizier
- Exposition : Roquefixade en noir et blanc, Mairie de Roquefixade, Roquefixade
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Roquefixade — Roquefixade
- Visite du château d’Usson et maison du patrimoine, Château d’Usson et maison du patrimoine, Rouze
19 septembre 2026 à 14h00
Château d'Usson et maison du patrimoine — Rouze
- Exposition « Patrimoine de la photographie : les costumes à travers les époques », Cathédrale Saint-Lizier, Saint-Lizier
19 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Saint-Lizier — Saint-Lizier
- « Roquefixade : Site Patrimonial Remarquable » : une châtellenie royale à préserver, Mairie de Roquefixade, Roquefixade
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Roquefixade — Roquefixade
- Visite animée de l’ancien monastère du Carol à Baulou, Ancien monastère du Carol, Baulou
19 septembre 2026 à 14h00
Ancien monastère du Carol — Baulou
- Ouverture du Musée des Colporteurs et de la chapelle de Saint-Sernin à Soueix-Rogalle, Musée des colporteurs, Soueix-Rogalle
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des colporteurs — Soueix-Rogalle
- Atelier de découverte des arts plastiques, Cloître du Carmel, Pamiers
19 septembre 2026 à 14h00
Cloître du Carmel — Pamiers
- Visite libre : le musée du textile et du peigne en corne, Musée du textile et du peigne en corne, Lavelanet
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du textile et du peigne en corne — Lavelanet
- Exposition de photos anciennes : « Activités humaines d’antan en vallée de Miglos – La vie des habitants dans la 1ère moitié du XXe siècle », Salle des fêtes de Norgeat-Miglos, Miglos
19 septembre 2026 à 14h00
Salle des fêtes de Norgeat-Miglos — Miglos
- Animations autour du Bicentenaire de la photographie, Office du tourisme de Pamiers, Pamiers
19 septembre 2026 à 14h00
Office du tourisme de Pamiers — Pamiers
- Contes tsiganes, Hôtel Ardouin, Mazères
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel Ardouin — Mazères
- Sur les traces des montreurs d’ours, Ancien bureau de poste Ercé, Ercé
19 septembre 2026 à 14h30
Ancien bureau de poste Ercé — Ercé
- Partez à la découverte de l’église paroissiale Saint-Pierre de Galey, Église Saint-Pierre, Galey
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Pierre — Galey
- Visite guidée du musée, de l’Espace Gare-Wagon et du cimetière du camp de concentration du Vernet d’Ariège, Camp de concentration du Vernet, Le Vernet
19 septembre 2026 à 14h30
Camp de concentration du Vernet — Le Vernet
- Venez découvrir l’église Saint-Quintin de Galey accompagné d’un guide, Église Saint-Pierre, Galey
19 septembre 2026 à 14h30
Carraou dè Castech — Galey
- Visite commentée : à la découverte de la chapelle Notre-Dame-du-Calvaire, Chapelle Notre-Dame du Calvaire, Galey
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Notre-Dame du Calvaire — Galey
- Partez à la découverte de l’église paroissiale Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Galey
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Pierre — Galey
- Découvrez un musée d’Art sacré unique en son genre en Ariège, Église Saint-Pierre, Galey
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Pierre — Galey
- Conférence sur les Spoulgas du Sabarthès, Espace Olivier Carol, Foix
19 septembre 2026 à 15h00
Espace Olivier Carol — Foix
- Visites commentées de l’église romane de Vic d’Oust et de son histoire à travers les siècles., Église de Vic d’Oust, Oust
19 septembre 2026 à 15h00
Église de Vic d'Oust — Oust
- Visite commentée : l’abbaye Notre-Dame du Pesquié, Abbaye Notre-Dame du Pesquié, Serres-sur-Arget
19 septembre 2026 à 15h00
Abbaye Notre-Dame du Pesquié — Serres-sur-Arget
- Visite de l’église de Pouech, Église de Pouech, Moulis
19 septembre 2026 à 15h00
Église de Pouech — Moulis
- Ouverture du Musée « Mémoire du XXème siècle », Musée, Augirein
19 septembre 2026 à 15h30
Musée — Augirein
- Chorale féminine, Château de Fiches, Verniolle
19 septembre 2026 à 16h30
Château de Fiches — Verniolle
- À la découverte des Maginettes de Moulis, Église Notre-Dame de Luzenac, Moulis
19 septembre 2026 à 17h30
Église Notre-Dame de Luzenac — Moulis
- Conférence « Demain, tous immortels ? Chiche ? », Cloître du Carmel, Pamiers
19 septembre 2026 à 18h00
Cloître du Carmel — Pamiers
- Visite commentée de Notre-Dame de Luzena, Église Notre-Dame de Luzenac, Moulis
19 septembre 2026 à 20h30
Église Notre-Dame de Luzenac — Moulis
- Concours de peinture : les toiles de Mazères, Hôtel Ardouin, Mazères
20 septembre 2026 à 09h30
Hôtel Ardouin — Mazères
- Visite libre de la maison des patrimoines, Maison des patrimoines, Auzat
20 septembre 2026 à 10h00
Maison des patrimoines — Auzat
- Visite libre de l’église fortifiée et classée de l’Assomption, Église et bastide de Montjoie-en-Couserans, Montjoie-en-Couserans
20 septembre 2026 à 10h00
Église et bastide de Montjoie-en-Couserans — Montjoie-en-Couserans
- Visite commentée à Montréal-de-Sos, Château de Montréal-de-Sos, Auzat
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Montréal-de-Sos — Auzat
- Visite commentée de la Cathédrale Saint-Lizier, Cathédrale Saint-Lizier, Saint-Lizier
20 septembre 2026 à 10h30
Cathédrale Saint-Lizier — Saint-Lizier
- Spectacle : Le souffle du berger, Cathédrale Saint-Lizier, Saint-Lizier
20 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Saint-Lizier — Saint-Lizier
- Visite guidée du moulin de la Laurède, Moulin de la Laurède, Burret
20 septembre 2026 à 14h00
Moulin de la Laurède — Burret
- Spectacle « Bleu Bethmalaise Nos Mondes » avec la Compagnie La Zampa et les danseurs de la Bethmalaise, Palais des Evêques, Saint-Lizier
20 septembre 2026 à 14h30
Palais des Evêques — Saint-Lizier
- Concert de gospel à Cailloup, Ancienne église de Cailloup, Pamiers
20 septembre 2026 à 15h30
Ancienne église de Cailloup — Pamiers
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)