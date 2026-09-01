AUBE TROYES JOURNÉES DU PATRIMOINE (programme des visites)

Dans l’Aube, capitale Troyes, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Découvrez l’historique de la gare de Troyes, Gare de Troyes, Troyes
19 septembre 2026 à 04h45
Gare de Troyes — Troyes
- Balades Patrimoniales à Nogent-sur-Seine, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine
19 septembre 2026 à 07h00
Musée Camille Claudel — Nogent-sur-Seine
- Découvrez un magnifique gisant dans une église romane, Église Saint-Léon II, Thennelières
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Léon II — Thennelières
- Flânez dans le jardin de plantes médicinales de l’Hôtel-Dieu, Hôtel-Dieu-le-Comte, Troyes
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel-Dieu-le-Comte — Troyes
- Construisons la ville de demain, Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine, Troyes
19 septembre 2026 à 09h00
Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine — Troyes
- Découvrez l’église Notre-Dame-des-Trévois à votre rythme, Église Notre-Dame-des-Trévois, Troyes
19 septembre 2026 à 09h00
Église Notre-Dame-des-Trévois — Troyes
- Exposition « Unusual Attitudes » par Julian Levitina, Bateau-Lavoir, Nogent-sur-Seine
19 septembre 2026 à 09h00
Bateau-Lavoir — Nogent-sur-Seine
- Présentation de cartes postales, Église Saint-Sulpice, Barberey-Saint-Sulpice
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Sulpice — Barberey-Saint-Sulpice
- Atelier autour de la réhabilitation du patrimoine, Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine, Troyes
19 septembre 2026 à 09h00
Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine — Troyes
- Découvrez ce manoir du XVIe siècle en visite libre, Manoir de Montreuil-sur-Barse, Montreuil-sur-Barse
19 septembre 2026 à 09h00
Manoir de Montreuil-sur-Barse — Montreuil-sur-Barse
- Visitez l’église Saint-Sulpice et sa tribune d’orgue en bois, Église Saint-Sulpice, Barberey-Saint-Sulpice
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Sulpice — Barberey-Saint-Sulpice
- Venez revivre l’histoire de la construction de Notre-Dame-des-Trévois, Église Notre-Dame-des-Trévois, Troyes
19 septembre 2026 à 09h00
Église Notre-Dame-des-Trévois — Troyes
- Venez voir une exposition, Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine, Troyes
19 septembre 2026 à 09h00
Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine — Troyes
- Découvrez les métiers du patrimoine, Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine, Troyes
19 septembre 2026 à 09h00
Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine — Troyes
- Visitez une église de style dombellotiste, Église Notre-Dame-des-Trévois, Troyes
19 septembre 2026 à 09h00
Église Notre-Dame-des-Trévois — Troyes
- Atelier taille de pierre, Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine, Troyes
19 septembre 2026 à 09h00
Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine — Troyes
- Visionnez plusieurs films sur la restauration des Monuments Historiques, Manoir de Montreuil-sur-Barse, Montreuil-sur-Barse
19 septembre 2026 à 09h00
Manoir de Montreuil-sur-Barse — Montreuil-sur-Barse
- Démonstration de technique et savoir-faire, Maison de l’outil et de la pensée ouvrière, Troyes
19 septembre 2026 à 09h00
Maison de l'outil et de la pensée ouvrière — Troyes
- Flânez dans un jardin Renaissance, au cœur d’un ancien hôtel particulier, Hôtel Juvénal-des-Ursins, Troyes
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel Juvénal-des-Ursins — Troyes
- Participez à un atelier sur la taille de pierre, Manoir de Montreuil-sur-Barse, Montreuil-sur-Barse
19 septembre 2026 à 09h00
Manoir de Montreuil-sur-Barse — Montreuil-sur-Barse
- Ouverture exceptionnelle de l’Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine, Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine, Troyes
19 septembre 2026 à 09h00
Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine — Troyes
- Visitez le manoir accompagné du propriétaire, Manoir de Montreuil-sur-Barse, Montreuil-sur-Barse
19 septembre 2026 à 09h00
Manoir de Montreuil-sur-Barse — Montreuil-sur-Barse
- Visite libre des collections permanentes du musée, Maison de l’outil et de la pensée ouvrière, Troyes
19 septembre 2026 à 09h00
Maison de l'outil et de la pensée ouvrière — Troyes
- Démonstration de métiers liés à la restauration du patrimoine, Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Troyes
19 septembre 2026 à 09h00
Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul — Troyes
- Visite libre de l’église Saint-Laurent, Église Saint-Laurent, Nogent-sur-Seine
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Laurent — Nogent-sur-Seine
- Atelier sur le patrimoine bâti et la taille de pierre, Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine, Troyes
19 septembre 2026 à 09h00
Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine — Troyes
- Découverte de la plus vieille église du département, Église Saint-Pierre-ès-Liens, Brienne-la-Vieille
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Pierre-ès-Liens — Brienne-la-Vieille
- Clairvaux, un patrimoine carcéral hors normes, Abbaye de Clairvaux, Ville-sous-la-Ferté
19 septembre 2026 à 09h15
Abbaye de Clairvaux — Ville-sous-la-Ferté
- Exposition des vitraux de Delphine Legros, La Maison du Vitrail d’Armance, Ervy-le-Châtel
19 septembre 2026 à 09h30
La Maison du Vitrail d'Armance — Ervy-le-Châtel
- Visite de la maison du vitrail d’Armance., La Maison du Vitrail d’Armance, Ervy-le-Châtel
19 septembre 2026 à 09h30
La Maison du Vitrail d'Armance — Ervy-le-Châtel
- Découvrez une église à l’architecture gothique, Église Saint-Luc, La Chapelle-Saint-Luc
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Luc — La Chapelle-Saint-Luc
- Visitez librement la basilique Saint-Urbain, Église Saint-Urbain, Troyes
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Urbain — Troyes
- Exposition « Patrimoine en péril : les ennemis du livre », Bibliothèque municipale, Nogent-sur-Seine
19 septembre 2026 à 09h30
Bibliothèque municipale — Nogent-sur-Seine
- Visitez librement l’église Saint-Pantaléon, Église Saint-Pantaléon, Troyes
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Pantaléon — Troyes
- Visite guidée du Château de Vendeuvre sur Barse par l’association « les gardiens du château de Vendeuvre sur Barse », Château de Vendeuvre-sur-Barse, Vendeuvre-sur-Barse
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Vendeuvre-sur-Barse — Vendeuvre-sur-Barse
- Visitez librement l’église Saint-Remy, Église Saint-Rémy, Troyes
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Rémy — Troyes
- Patrimoine en péril, les ennemis du livre, Bibliothèque municipale, Nogent-sur-Seine
19 septembre 2026 à 09h30
Bibliothèque municipale — Nogent-sur-Seine
- Découvrez le jubé exceptionnel de cette église, Église Sainte-Madeleine, Troyes
19 septembre 2026 à 09h30
Église Sainte-Madeleine — Troyes
- Visite libre de l’église Saint-Jean-au-Marché, Église Saint-Jean-au-Marché, Troyes
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Jean-au-Marché — Troyes
- Venez voir une exposition sur la restauration des vitraux et des sculptures, Église Saint-Pantaléon, Troyes
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Pantaléon — Troyes
- Visitez librement la cathédrale de Troyes, Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Troyes
19 septembre 2026 à 09h30
Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul — Troyes
- Exposition de photographie à l’église Saint-Pierre-es-liens d’Ervy-Le-Châtel, Église Saint-Pierre-ès-Liens, Ervy-le-Châtel
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Pierre-ès-Liens — Ervy-le-Châtel
- Atelier & Démonstration – Les Bonnes pratiques au fonds ancien, Bibliothèque municipale, Nogent-sur-Seine
19 septembre 2026 à 09h30
Bibliothèque municipale — Nogent-sur-Seine
- Balade botanique aux jardins du château, Château de la Motte-Tilly, La Motte-Tilly
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Motte-Tilly — La Motte-Tilly
- Apprenez-en plus sur le Christ de Sérénité, Église Saint-Pierre, Isle-Aumont
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Isle-Aumont
- Exposition L’Écho des machines: usines et monde ouvrier dans les collections du MAM, Musée d’Art moderne, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d’Art moderne — Troyes
- Découvrez lors d’un circuit les lieux oubliés d’Isle-Aumont, Église Saint-Pierre, Isle-Aumont
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Isle-Aumont
- Visite de la fabrique de bière au cœur de la bourse du travail, 3 Brasseurs, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
3 Brasseurs — Troyes
- Présentation de la section vitrail de l’Institut national du patrimoine, Cité du Vitrail, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Cité du Vitrail — Troyes
- Visite libre du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et du Muséum d’Histoire naturelle, Musée Saint-Loup (Beaux-Arts et archéologie, Muséum d’histoire naturelle), Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Saint-Loup (Beaux-Arts et archéologie, Muséum d'histoire naturelle) — Troyes
- Venez voir une exposition sur la flore des jardins, Église de l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge, Vauchassis
19 septembre 2026 à 10h00
Église de l'Assomption-de-la-Sainte-Vierge — Vauchassis
- Du daguerréotype au numérique – un siècle derrière l’objectif, Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Jacques Chirac - Troyes Champagne Métropole — Troyes
- Découvrez l’histoire du protestantisme dans l’Aube, Temple protestant unie de Troyes et Aube, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Temple protestant unie de Troyes et Aube — Troyes
- Quand la photographie inspire une histoire, Bibliothèque municipale, Nogent-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque municipale — Nogent-sur-Seine
- Atelier d’écriture : Quand la photographie inspire une histoire, Bibliothèque municipale, Nogent-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque municipale — Nogent-sur-Seine
- Amusez-vous dans le bus des sapeurs-pompiers, SDIS de l’Aube – Centre d’incendie et de secours Troyes Ouest, Sainte-Savine
19 septembre 2026 à 10h00
SDIS de l'Aube - Centre d'incendie et de secours Troyes Ouest — Sainte-Savine
- Visite guidée de la Maison & de l’Atelier Renoir à Essoyes, Centre culturel « Du côté des Renoir », Essoyes
19 septembre 2026 à 10h00
Centre culturel « Du côté des Renoir » — Essoyes
- Visite de l’ancien couvent des sœurs de la Providence, Les Jardins d’Arcadie, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Les Jardins d'Arcadie — Troyes
- Découvrez librement une église classée et son tombeau médiéval, Église de l’Assomption, Sainte-Maure
19 septembre 2026 à 10h00
Église de l'Assomption — Sainte-Maure
- Admirez les vitraux de l’église Saint-Luc, Église Saint-Luc, La Chapelle-Saint-Luc
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Luc — La Chapelle-Saint-Luc
- Découvrez librement une mairie, Mairie de Vauchassis, Vauchassis
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Vauchassis — Vauchassis
- Découvrez une exposition photo, Pelouse de l’Echelle, Sommeval
19 septembre 2026 à 10h00
Pelouse de l'Echelle — Sommeval
- Découvrez les engins des pompiers, SDIS de l’Aube – Centre d’incendie et de secours Troyes Ouest, Sainte-Savine
19 septembre 2026 à 10h00
SDIS de l'Aube - Centre d'incendie et de secours Troyes Ouest — Sainte-Savine
- Exposition “De Niépce au numérique, 200 ans de photographie”, Pavillon Henri IV, Nogent-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h00
Pavillon Henri IV — Nogent-sur-Seine
- Venez découvrir la Banque de France à Troyes, Banque de France de Troyes, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Banque de France de Troyes — Troyes
- Ouverture exceptionnelle du château Hériot, Château Hériot, Essoyes
19 septembre 2026 à 10h00
Château Hériot — Essoyes
- Venez découvrir la statuaire et l’architecture d’une église classée, Église Saint-Pierre, Isle-Aumont
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Isle-Aumont
- Découverte des extérieurs du Château d’Arrentières, Château d’Arrentieres, Arrentières
19 septembre 2026 à 10h00
Château d'Arrentieres — Arrentières
- Partez à la découverte de l’histoire des sapeurs-pompiers de l’Aube, Espace Mémoire des Sapeurs-Pompiers de l’Aube, La Chapelle-Saint-Luc
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Mémoire des Sapeurs-Pompiers de l'Aube — La Chapelle-Saint-Luc
- Explorez une église qui renferme de nombreux objets classés, Eglise Saint-Pierre, Bouranton
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Pierre — Bouranton
- Visite guidée de la Sous-Préfecture de Nogent-sur-Seine, Sous-préfecture de Nogent-sur-Seine, Nogent-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h00
Sous-préfecture de Nogent-sur-Seine — Nogent-sur-Seine
- Visite libre du musée d’art moderne, Musée d’Art moderne, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d’Art moderne — Troyes
- Visite du parc du domaine de la Pipière, La Pipière, Lignol-le-Château
19 septembre 2026 à 10h00
La Pipière — Lignol-le-Château
- Exposition « La Cité des Artistes » par l’association « La Tête en fête », Cellier Saint-Pierre, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Cellier Saint-Pierre — Troyes
- Méditez devant La Valse, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Camille Claudel — Nogent-sur-Seine
- Mission mémoire, Musée de la Résistance, Mussy-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Résistance — Mussy-sur-Seine
- Exposition – Camille Claudel et Bernhard Hoetger :
l’exposition de 1905, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Camille Claudel — Nogent-sur-Seine
- Visitez l’église et rencontrez le carillonneur lors d’une exposition, Église de l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge, Vauchassis
19 septembre 2026 à 10h00
Église de l'Assomption-de-la-Sainte-Vierge — Vauchassis
- Venez découvrir l’église d’Isle-Aumont et ses trois sanctuaires, Église Saint-Pierre, Isle-Aumont
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Isle-Aumont
- Venez en apprendre plus sur les femmes de science, EPF Engineering School, Rosières-près-Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
EPF Engineering School — Rosières-près-Troyes
- Venez visiter une exposition de peintures au musée de la Mémoire chapelaine, Malterie – Musée de la Mémoire chapelaine, La Chapelle-Saint-Luc
19 septembre 2026 à 10h00
Malterie – Musée de la Mémoire chapelaine — La Chapelle-Saint-Luc
- Découverte commentée d’une église du XVIe siècle et son tombeau, Église de l’Assomption, Sainte-Maure
19 septembre 2026 à 10h00
Église de l'Assomption — Sainte-Maure
- S.O.S collections: conserver l’inconservable, Musée Saint-Loup (Beaux-Arts et archéologie, Muséum d’histoire naturelle), Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Saint-Loup (Beaux-Arts et archéologie, Muséum d'histoire naturelle) — Troyes
- Jeu en famille, Enquêtes de Mouseîon, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Camille Claudel — Nogent-sur-Seine
- Venez découvrir une collection de blindés, Militaire Association Troyenne, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Militaire Association Troyenne — Troyes
- Découvrez le musée de la Mémoire chapelaine, Malterie – Musée de la Mémoire chapelaine, La Chapelle-Saint-Luc
19 septembre 2026 à 10h00
Malterie – Musée de la Mémoire chapelaine — La Chapelle-Saint-Luc
- Venez apprendre à sauver des vies, SDIS de l’Aube – Centre d’incendie et de secours Troyes Ouest, Sainte-Savine
19 septembre 2026 à 10h00
SDIS de l'Aube - Centre d'incendie et de secours Troyes Ouest — Sainte-Savine
- Visitez librement une église de style néo-classique, Église de l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge, Vauchassis
19 septembre 2026 à 10h00
Église de l'Assomption-de-la-Sainte-Vierge — Vauchassis
- Découvrez lors d’un circuit la Banque de France et ses missions, Banque de France, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Banque de France — Troyes
- Jeu interactif : l’Atelier de Camille, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Camille Claudel — Nogent-sur-Seine
- Biennale des Peintres plancéens, Salle des fêtes de Plancy l’Abbaye, Plancy-l’Abbaye
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes de Plancy l'Abbaye — Plancy-l'Abbaye
- Exposition « L’apprentissage en héritage – 250 ans d’histoire de l’éducation au musée Napoléon », Musée Napoléon, Brienne-le-Château
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Napoléon — Brienne-le-Château
- Un hôtel particulier transformé et ses trésors bibliographiques, Médiathèque Albert Gabriel, Bar-sur-Aube
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Albert Gabriel — Bar-sur-Aube
- Démonstration et initiation des enfants aux métiers du patrimoine présentés par l’association l’Outil en Main de Troyes et son Agglomération, Église Saint-Urbain, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Urbain — Troyes
- Venez visiter une église abritant huit sarcophages mérovingiens, Église Saint-Pierre, Isle-Aumont
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Isle-Aumont
- Découvrez l’histoire de la mairie de Vauchassis, Mairie de Vauchassis, Vauchassis
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Vauchassis — Vauchassis
- Immersion dans un musée: entre art textile et Renaissance champenoise, Musée de la Renaissance en Champagne & Musée de la Maille – Mode et Industrie (Hôtel Vauluisant), Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Renaissance en Champagne & Musée de la Maille - Mode et Industrie (Hôtel Vauluisant) — Troyes
- Venez découvrir l’histoire de la Société académique de l’Aube, Société académique de l’Aube, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Société académique de l’Aube — Troyes
- Visitez librement l’église Saint-Nizier, Église Saint-Nizier, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Nizier — Troyes
- A la découverte de Napoléon, Musée Napoléon, Brienne-le-Château
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Napoléon — Brienne-le-Château
- Immersion virtuelle dans la ville de Troyes, EPF Engineering School, Rosières-près-Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
EPF Engineering School — Rosières-près-Troyes
- Qu’est-ce qu’un ingénieur ?, EPF Engineering School, Rosières-près-Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
EPF Engineering School — Rosières-près-Troyes
- Baladez-vous dans un espace naturel, Pelouse de l’Echelle, Sommeval
19 septembre 2026 à 10h00
Pelouse de l'Echelle — Sommeval
- Découvrez librement le Temple protestant, Temple protestant unie de Troyes et Aube, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Temple protestant unie de Troyes et Aube — Troyes
- Visite commentée de la bibliothèque de l’Institut Universitaire Rachi, Institut Universitaire Européen Rachi, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Institut Universitaire Européen Rachi — Troyes
- Visitez librement la Cité du Vitrail, Cité du Vitrail, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Cité du Vitrail — Troyes
- À la découverte de la biodiversité du Parc de la Rochefoucauld, Parc de la Rochefoucauld, Estissac
19 septembre 2026 à 10h00
Parc de la Rochefoucauld — Estissac
- La Dame de La Motte-Tilly, Château de la Motte-Tilly, La Motte-Tilly
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Motte-Tilly — La Motte-Tilly
- Redécouvrez le patrimoine bâti local, Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Jacques Chirac - Troyes Champagne Métropole — Troyes
- Explorez l’histoire de la photographie, Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Jacques Chirac - Troyes Champagne Métropole — Troyes
- L’atelier du vitrail, Commanderie d’Avalleur, Bar-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h00
Commanderie d'Avalleur — Bar-sur-Seine
- Découvrez librement les collections de l’Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-Le-Comte, Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Apothicairerie de l'Hôtel-Dieu-le-Comte — Troyes
- Découvrez le parc de la Rochefoucauld, Espace Naturel Sensible, Parc de la Rochefoucauld, Estissac
19 septembre 2026 à 10h00
Parc de la Rochefoucauld — Estissac
- Découvrez une création architecturale réhabilitée, La crèche « Le Nid Doux », La Chapelle-Saint-Luc
19 septembre 2026 à 10h00
La crèche "Le Nid Doux" — La Chapelle-Saint-Luc
- Rallye Photos « à la (re)découverte du patrimoine de la ville », Pavillon Henri IV, Nogent-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h00
Pavillon Henri IV — Nogent-sur-Seine
- Atelier et démonstration à l’Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine, Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine — Troyes
- Promenez-vous dans le patrimoine naturel du parc Pierre Pitois, Parc Pierre Pitois, La Chapelle-Saint-Luc
19 septembre 2026 à 10h00
Parc Pierre Pitois — La Chapelle-Saint-Luc
- Partez à la découverte du hameau de Fouchy, Randonnée du patrimoine, La Chapelle-Saint-Luc
19 septembre 2026 à 10h00
Randonnée du patrimoine — La Chapelle-Saint-Luc
- Parcourez les rayonnages d’une médiathèque, Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Jacques Chirac - Troyes Champagne Métropole — Troyes
- Venez découvrir le patrimoine des Sapeurs-Pompiers du village, Église Saint-Pierre, Isle-Aumont
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Isle-Aumont
- Patrimoine bâti – regards en miroir, Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole, Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Jacques Chirac - Troyes Champagne Métropole — Troyes
- Partez à la découverte d’un château du XVIe siècle, Château de Barberey, Barberey-Saint-Sulpice
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Barberey — Barberey-Saint-Sulpice
- Visite guidée de l’église Saint-Julien de Saint-Oulph, Eglise Saint-Julien, Saint-Oulph
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Julien — Saint-Oulph
- Visite libre de l’exposition « Matière en jeu : images et formes textiles », Musée de la Renaissance en Champagne & Musée de la Maille – Mode et Industrie (Hôtel Vauluisant), Troyes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Renaissance en Champagne & Musée de la Maille - Mode et Industrie (Hôtel Vauluisant) — Troyes
- Visite guidée : L’archéologie du bâti, Commanderie d’Avalleur, Bar-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h30
Commanderie d'Avalleur — Bar-sur-Seine
- Un bibliothécaire (presque) parfait, Bibliothèque Georges Royer, Saint-André-les-Vergers
19 septembre 2026 à 10h30
Bibliothèque Georges Royer — Saint-André-les-Vergers
- Venez voir l’exposition « Regards photographiques: Fragments d’un monde fragile », Institut Universitaire Européen Rachi, Troyes
19 septembre 2026 à 10h30
Institut Universitaire Européen Rachi — Troyes
- Découvrez le musée au travers de visites théâtralisées, Musée d’Art moderne, Troyes
19 septembre 2026 à 10h30
Musée d’Art moderne — Troyes
- Troyes La Magnifique, Troyes la Champagne Tourisme, Troyes
19 septembre 2026 à 10h30
Troyes la Champagne Tourisme — Troyes
- Visites flash sur l’exposition « Passavant le Meilleur: la Champagne au Temps des Comtes », Cité du Vitrail, Troyes
19 septembre 2026 à 10h30
Cité du Vitrail — Troyes
- Assistez à une projection sur l’histoire de La Chapelle-Saint-Luc, Malterie – Musée de la Mémoire chapelaine, La Chapelle-Saint-Luc
19 septembre 2026 à 10h30
Malterie – Musée de la Mémoire chapelaine — La Chapelle-Saint-Luc
- Laissez-vous guider à travers la visite commentée: « S.O.S d’un vitrail en détresse », Cité du Vitrail, Troyes
19 septembre 2026 à 10h30
Cité du Vitrail — Troyes
- Visites flash de l’exposition “Camille Claudel & Bernhard Hoetger : l’exposition de 1905″, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Camille Claudel — Nogent-sur-Seine
- Théâtre au tribunal : justice en scène, Tribunal judiciaire, Troyes
19 septembre 2026 à 10h30
Tribunal judiciaire — Troyes
- Atelier de modelage, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Camille Claudel — Nogent-sur-Seine
- « Mémoire des livres, art de la restauration », Institut Universitaire Européen Rachi, Troyes
19 septembre 2026 à 11h00
Institut Universitaire Européen Rachi — Troyes
- Découvrez l’église qui a abrité le Saint-Suaire, Chapelle de l’Annonciation, Lirey
19 septembre 2026 à 11h00
Chapelle de l'Annonciation — Lirey
- Visites flash des collections permanentes, Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Camille Claudel — Nogent-sur-Seine
- Découvrez les gentianes auboises, Pelouse de l’Echelle, Sommeval
19 septembre 2026 à 11h00
Pelouse de l'Echelle — Sommeval
- Visitez le cœur historique de la ville sur diverses opérations de réhabilitation, Hôtel de Ville, Troyes
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel de Ville — Troyes
- Visite guidée ‘L’art de la table’, Commanderie d’Avalleur, Bar-sur-Seine
19 septembre 2026 à 11h30
Commanderie d'Avalleur — Bar-sur-Seine
- Découvrez l’exposition « Nouvelles reines », Cité du Vitrail, Troyes
19 septembre 2026 à 11h30
Cité du Vitrail — Troyes
- Partez à la découverte des ateliers d’artistes Ginkgo, Centre d’art contemporain Passages, Troyes
19 septembre 2026 à 12h00
Gingko Ateliers d'artistes — Creney-près-Troyes
- Venez découvrir librement l’église Saint-Gilles, Église Saint-Gilles, Montreuil-sur-Barse
19 septembre 2026 à 13h00
Église Saint-Gilles — Montreuil-sur-Barse
- Découvrez cette église inscrite et son retable du XVe siècle, Église Saint-Pierre-ès-Liens, Clérey
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre-ès-Liens — Clérey
- Découvrez en famille le bestiaire de l’église Saint-Remy, Église Saint-Rémy, Troyes
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Rémy — Troyes
- Visitez une usine de traitement des eaux, Station d’épuration de Barberey, Barberey-Saint-Sulpice
19 septembre 2026 à 14h00
Station d'épuration de Barberey — Barberey-Saint-Sulpice
- Exposition d’un inventaire botanique, Les Jardins de Bois Gérard, Chessy-les-Prés
19 septembre 2026 à 14h00
Les Jardins de Bois Gérard — Chessy-les-Prés
- Découvrez les origines de l’église Saint-Bruno, Eglise Saint-Bruno, Troyes
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Bruno — Troyes
- Découvrez une église du XIXe siècle aux décors spirituels et modernes, Chapelle du lycée Marie de Champagne, Saint-André-les-Vergers
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle du lycée Marie de Champagne — Troyes
- Visite guidée « A la découverte de la cathédrale », Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Troyes
19 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul — Troyes
- Ateliers & animations autour du jardin au Théâtre de verdure, Théâtre de verdure, Romilly-sur-Seine
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre de verdure — Romilly-sur-Seine
- Découvrez un atelier de facture d’orgues, SAS Laurent Plet Atelier, Macey
19 septembre 2026 à 14h00
SAS Laurent Plet Atelier — Macey
- Découvrez un hôtel de ville de style Louis XIII, Hôtel de Ville, Troyes
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Ville — Troyes
- Visite libre de l’église Saint-Martin de Rigny-le-Ferron, Église Saint-Martin, Rigny-le-Ferron
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Martin — Rigny-le-Ferron
- Animations et exposition pour les 150 ans de l’association Horticole, maraîchère et florale, Théâtre de verdure, Romilly-sur-Seine
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre de verdure — Romilly-sur-Seine
- Ouverture exceptionnelle de la Préfecture en circuit libre, Préfecture de l’Aube, Troyes
19 septembre 2026 à 14h00
Préfecture de l'Aube — Troyes
- Assistez à une projection sur les Templiers, Musée Hugues de Payns, Payns
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Hugues de Payns — Payns
- Venez vous initier à la broderie, Musée Le Passé Simple, Crésantignes
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Le Passé Simple — Crésantignes
- Visite guidée d’une chapelle XIXe, Les Jardins de Bois Gérard, Chessy-les-Prés
19 septembre 2026 à 14h00
Les Jardins de Bois Gérard — Chessy-les-Prés
- Visite guidée d’un pigeonnier, Les Jardins de Bois Gérard, Chessy-les-Prés
19 septembre 2026 à 14h00
Les Jardins de Bois Gérard — Chessy-les-Prés
- Découvrez les extérieurs d’un château aubois du XVIIe siècle, Château de Villemereuil, Villemereuil
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Villemereuil — Villemereuil
- Découvrez des ateliers de sécurité routière, Préfecture de l’Aube, Troyes
19 septembre 2026 à 14h00
Préfecture de l'Aube — Troyes
- Visite guidée sur l’eau : douves et puits séculaires, Les Jardins de Bois Gérard, Chessy-les-Prés
19 septembre 2026 à 14h00
Les Jardins de Bois Gérard — Chessy-les-Prés
- Venez découvrir une exposition photo sur des arbres remarquables, Préfecture de l’Aube, Troyes
19 septembre 2026 à 14h00
Préfecture de l'Aube — Troyes
- Découvrez le Musée des Templiers, Musée Hugues de Payns, Payns
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Hugues de Payns — Payns
- Découvrez la fabrication d’orgue, SAS Laurent Plet Atelier, Macey
19 septembre 2026 à 14h00
SAS Laurent Plet Atelier — Macey
- Réimaginer la Préhistoire en Pays d’Othe pour petits et grands, Maison de la Préhistoire Othéenne, Villemaur-sur-Vanne
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de la Préhistoire Othéenne — Villemaur-sur-Vanne
- Découvrez en famille l’architecture de l’une des plus anciennes églises de Troyes, Église Saint-Jean-au-Marché, Troyes
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Jean-au-Marché — Troyes
- Visitez ce musée dédié aux objets des XIXe et XXe siècles, Musée Le Passé Simple, Crésantignes
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Le Passé Simple — Crésantignes
- Visitez librement l’église Saint-Bruno, Eglise Saint-Bruno, Troyes
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Bruno — Troyes
- Venez visiter une église reconstruite au XVIe siècle, Église Saint-Aventin, Creney-près-Troyes
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Aventin — Creney-près-Troyes
- Visite libre du musée, Musée de la Comtesse de Ségur, Aube
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la Comtesse de Ségur — Aube
- Découvrez les 850 ans d’histoire d’un domaine sous forme de fresque historique, Les Jardins de Bois Gérard, Chessy-les-Prés
19 septembre 2026 à 14h00
Les Jardins de Bois Gérard — Chessy-les-Prés
- Visitez une église contemporaine, Eglise Saint-Joseph, Troyes
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Joseph — Troyes
- Baladez-vous dans les jardins de la Préfecture, Préfecture de l’Aube, Troyes
19 septembre 2026 à 14h00
Préfecture de l'Aube — Troyes
- Médiations flash: Les espèces en danger du muséum, Musée Saint-Loup (Beaux-Arts et archéologie, Muséum d’histoire naturelle), Troyes
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Saint-Loup (Beaux-Arts et archéologie, Muséum d'histoire naturelle) — Troyes
- Découvrez la chapelle de ce monastère du XVIIe siècle, Monastère de la Visitation, Troyes
19 septembre 2026 à 14h00
Monastère de la Visitation — Troyes
- Venez visitez l’église Saint-Martin-ès-Vignes, Eglise Saint-Martin-ès-Vignes, Rosières-près-Troyes
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Martin-ès-Vignes — Rosières-près-Troyes
- Visite libre du lavoir de Rigny-le-Ferron, Lavoir, Rigny-le-Ferron
19 septembre 2026 à 14h00
Lavoir — Rigny-le-Ferron
- Visitez l’église Saint-Pantaléon, Église Saint-Pantaléon, Troyes
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pantaléon — Troyes
- Visite libre du musée et des expositions, Site-musée de la Grosse Forge, Aube
19 septembre 2026 à 14h00
Site-musée de la Grosse Forge — Aube
- Assistez à la conférence « Patrimoine ancien: quel avenir pour « nos vieilles pierres »? », Institut Universitaire Européen Rachi, Troyes
19 septembre 2026 à 14h00
Institut Universitaire Européen Rachi — Troyes
- Explorez un château Louis XIII raconté par ses propriétaires, Château de Villemereuil, Villemereuil
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Villemereuil — Villemereuil
- Le patrimoine de Fuligny vu par les artistes : peintres, dessinateurs, photographes., Eglise Saint-Laurent, Bar-sur-Aube
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Laurent — Bar-sur-Aube
- Découvrez un lieu dédié à la science, Maison de la Science – Hubert Curien, Sainte-Savine
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de la Science - Hubert Curien — Sainte-Savine
- Découvrez les fresques de Dom Angelico Surchamp, Eglise Saint-Joseph, Troyes
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Joseph — Troyes
- Celles qui brassaient le monde, Maison de la Science – Hubert Curien, Sainte-Savine
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de la Science - Hubert Curien — Sainte-Savine
- Venez en apprendre plus sur les cailloux, Maison de la Science – Hubert Curien, Sainte-Savine
19 septembre 2026 à 14h15
Maison de la Science - Hubert Curien — Sainte-Savine
- Parcours découverte des abouts de poutres sculptés, Hôtel de Ville, Troyes
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel de Ville — Troyes
- Découvrez en famille les vitraux d’une basilique, Église Saint-Urbain, Troyes
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Urbain — Troyes
- Découvrez en famille une église et son jubé exceptionnel, Église Sainte-Madeleine, Troyes
19 septembre 2026 à 14h30
Église Sainte-Madeleine — Troyes
- À la découverte en famille des décors sculptés, Hôtel de Ville, Troyes
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel de Ville — Troyes
- Découverte commentée de l’église Saint-André, Église Saint-André, Saint-André-les-Vergers
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-André — Saint-André-les-Vergers
- Venez découvrir ce que sont les bâtisseurs et les restaurateurs, SNBR, Sainte-Savine
19 septembre 2026 à 14h30
SNBR — Sainte-Savine
- Circuit commentée « Comprendre l’arbre », Préfecture de l’Aube, Troyes
19 septembre 2026 à 14h30
Préfecture de l'Aube — Troyes
- Baladez-vous dans le corps du bouchon de champagne, Siège social Sauvegarde et Avenir de Troyes, Troyes
19 septembre 2026 à 14h30
Siège social Sauvegarde et Avenir de Troyes — Troyes
- Venez assister à une démonstration technique, SNBR, Sainte-Savine
19 septembre 2026 à 14h30
SNBR — Sainte-Savine
- Assistez à un spectacle: entre voix lyrique et livres anciens, Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole, Troyes
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque Jacques Chirac - Troyes Champagne Métropole — Troyes
- Déambulez et rencontrez les habitants des fermes, Église Notre-Dame de la Nativité, Les Noës-près-Troyes
19 septembre 2026 à 14h30
Église Notre-Dame de la Nativité — Les Noës-près-Troyes
- De l’écrit à la voix – trésors chantés, Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole, Troyes
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque Jacques Chirac - Troyes Champagne Métropole — Troyes
- Échanges autour de la restauration de la verrière de la bataille de saint Jacques, Église Saint-Pantaléon, Troyes
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Pantaléon — Troyes
- À la découverte du sous-sol aubois, Maison de la Science – Hubert Curien, Sainte-Savine
19 septembre 2026 à 14h30
Maison de la Science - Hubert Curien — Sainte-Savine
- Randonnée commentée sur les bords de Seine, Musée Hugues de Payns, Payns
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Hugues de Payns — Payns
- Découvrez librement une église du XVIe siècle et son mobilier remarquable, Église Sainte-Savine, Sainte-Savine
19 septembre 2026 à 15h00
Église Sainte-Savine — Sainte-Savine
- Visite en calèche de la ville de Romilly-sur-Seine, Eglise Saint-Martin, Romilly-sur-Seine
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint-Martin — Romilly-sur-Seine
- Découvrez la rénovation de cette église du XVIe siècle, Église Sainte-Savine, Sainte-Savine
19 septembre 2026 à 15h00
Église Sainte-Savine — Sainte-Savine
- Découvrez l’histoire de la machine à vapeur des Etablissements Huot, Salle polyvalente, Saint-Julien-les-Villas
19 septembre 2026 à 15h00
Salle polyvalente — Saint-Julien-les-Villas
- De l’usine au logement, Site Dutreix, Troyes
19 septembre 2026 à 15h00
Site Dutreix — Troyes
- Venez visitez l’hôtel de Vauluisant et le musée de la Renaissance en Champagne, Musée de la Renaissance en Champagne & Musée de la Maille – Mode et Industrie (Hôtel Vauluisant), Troyes
19 septembre 2026 à 15h30
Musée de la Renaissance en Champagne & Musée de la Maille - Mode et Industrie (Hôtel Vauluisant) — Troyes
- Assistez au concert Expresso, Musée d’Art moderne, Troyes
19 septembre 2026 à 16h00
Musée d’Art moderne — Troyes
- Présentation et lecture de « L’arche d’alliance dans le récit biblique », Institut Universitaire Européen Rachi, Troyes
19 septembre 2026 à 16h00
Institut Universitaire Européen Rachi — Troyes
- Découverte musicale d’un trésor sacré du XVIe siècle, Église Sainte-Savine, Sainte-Savine
19 septembre 2026 à 16h00
Église Sainte-Savine — Sainte-Savine
- Laissez-vous transporter par la mélodie de l’orgue à la cathédrale, Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Troyes
19 septembre 2026 à 17h00
Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul — Troyes
- Danton les derniers jours du lion, Château, Arcis-sur-Aube
19 septembre 2026 à 17h00
Château — Arcis-sur-Aube
- Assistez à une conférence sur le patrimoine en péril, Maison de l’outil et de la pensée ouvrière, Troyes
19 septembre 2026 à 17h00
Maison de l'outil et de la pensée ouvrière — Troyes
- Moments musicaux, Église Notre-Dame-des-Trévois, Troyes
19 septembre 2026 à 17h00
Église Notre-Dame-des-Trévois — Troyes
- Rencontres musicales et spirituelles, Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Troyes
19 septembre 2026 à 18h00
Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul — Troyes
- Assistez à un concert, Eglise Saint-Pierre, Bouranton
19 septembre 2026 à 18h00
Eglise Saint-Pierre — Bouranton
- Intermède musical, Institut Universitaire Européen Rachi, Troyes
19 septembre 2026 à 18h30
Institut Universitaire Européen Rachi — Troyes
- Spectacle exceptionnel de danse aérienne sur les murs de l’église Saint-Laurent, Église Saint-Laurent, Nogent-sur-Seine
19 septembre 2026 à 19h00
Église Saint-Laurent — Nogent-sur-Seine
- Baladez-vous le long de la Seine, Seine troyenne et dérivations, Troyes
20 septembre 2026 à 09h00
Seine troyenne et dérivations — Troyes
- Découvrez l’histoire de la commune à travers les âges, Salle polyvalente, Mesnil-Saint-Père
20 septembre 2026 à 10h00
Salle polyvalente — Mesnil-Saint-Père
- Circuit de découverte de la Statuaire de Vendeuvre-sur-Barse, Eglise Saint-Pierre-ès-Liens, Ville-sur-Terre
20 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Pierre-ès-Liens — Ville-sur-Terre
- Rencontre avec la conservatrice du musée, Musée Saint-Loup (Beaux-Arts et archéologie, Muséum d’histoire naturelle), Troyes
20 septembre 2026 à 10h00
Musée Saint-Loup (Beaux-Arts et archéologie, Muséum d'histoire naturelle) — Troyes
- Venez découvrir l’église Sainte-Syre, Eglise Sainte-Syre, Montceaux-lès-Vaudes
20 septembre 2026 à 10h00
Eglise Sainte-Syre — Montceaux-lès-Vaudes
- Venez découvrir l’église de Fontvannes, Église Saint-Alban, Fontvannes
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Alban — Fontvannes
- Visite commentée des extérieurs de la Chapelle Saint-Avit, Chapelle Saint-Avit, Aix-Villemaur-Pâlis
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Avit — Aix-Villemaur-Pâlis
- Écoutez les cloches sonner, Église de l’Assomption-de-la-Sainte-Vierge, Vauchassis
20 septembre 2026 à 10h00
Église de l'Assomption-de-la-Sainte-Vierge — Vauchassis
- Venez en apprendre plus sur les chauves-souris, Source du Crot de la Doux, Bouilly
20 septembre 2026 à 10h00
Source du Crot de la Doux — Bouilly
- Visite du Centre Culturel et de la Mosquée Tawhid (Union de la Communauté Musulmane de l’Aube), Mosquée Tawhid / UCMA, La Chapelle-Saint-Luc
20 septembre 2026 à 10h00
Mosquée Tawhid / UCMA — La Chapelle-Saint-Luc
- Visite commentée de l’église Saint-André, Église Saint-André, Mesnil-Saint-Père
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-André — Mesnil-Saint-Père
- Visite commentée de l’église de Fontvannes, Église Saint-Alban, Fontvannes
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Alban — Fontvannes
- Aventurez-vous dans le tunnel de captation d’une source, Source du Crot de la Doux, Bouilly
20 septembre 2026 à 10h00
Source du Crot de la Doux — Bouilly
- Visite guidée de l’atelier-musée Les Amis de Gutenberg, Atelier-musée de l’imprimerie « Les Amis de Gutenberg », Charmont-sous-Barbuise
20 septembre 2026 à 10h00
Atelier-musée de l'imprimerie « Les Amis de Gutenberg » — Charmont-sous-Barbuise
- Visitez cette église rénovée, Eglise Saint-Martin, Macey
20 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Martin — Macey
- Circuit de découverte de la Statuaire de Vendeuvre-sur-Barse, Eglise de L’Assomption, Thil
20 septembre 2026 à 11h00
Eglise de L'Assomption — Thil
- Journée du patrimoine animation chauves-souris, Bouilly, Bouilly
20 septembre 2026 à 11h00
Bouilly — Bouilly
- Visitez la bonneterie à l’heure de la photographie, Musée de la Renaissance en Champagne & Musée de la Maille – Mode et Industrie (Hôtel Vauluisant), Troyes
20 septembre 2026 à 11h00
Musée de la Renaissance en Champagne & Musée de la Maille - Mode et Industrie (Hôtel Vauluisant) — Troyes
- Partez à la découverte d’une maison forte construite au XVIe siècle, Château des Roises, Bucey-en-Othe
20 septembre 2026 à 14h00
Château des Roises — Bucey-en-Othe
- Découvrez l’histoire de la tuilerie et de son fondateur, Louis Brisson, Chapelle de la Tuilerie, Saint-Parres-aux-Tertres
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de la Tuilerie — Saint-Parres-aux-Tertres
- Découvrez les secrets de la restauration de la baie 20, Salle Pont-Hubert, Pont-Sainte-Marie
20 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame-de-l'Assomption — Pont-Sainte-Marie
- Découvrez le musée des sarcophages, Musée des sarcophages, Saint-Parres-aux-Tertres
20 septembre 2026 à 14h00
Musée des sarcophages — Saint-Parres-aux-Tertres
- Visitez librement une église du XVIe siècle, Église Notre-Dame de la Nativité, Les Noës-près-Troyes
20 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame de la Nativité — Les Noës-près-Troyes
- Découvrez l’intérieur d’une maison forte du XVIe siècle, Château des Roises, Bucey-en-Othe
20 septembre 2026 à 14h00
Château des Roises — Bucey-en-Othe
- Apprenez en plus sur l’histoire de saint Patroclus, Église Saint-Parres, Saint-Parres-aux-Tertres
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Parres — Saint-Parres-aux-Tertres
- Visite guidée de l’église de Saint-Parres-aux-Tertres et de sa nécropole gallo-romaine. Histoire contée de la vie de saint Patrocle., Église Saint-Parres, Saint-Parres-aux-Tertres
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Parres — Saint-Parres-aux-Tertres
- Balade commentée d’un patrimoine naturel tricentenaire, Domaine de la Burie, Saint-Julien-les-Villas
20 septembre 2026 à 14h00
Domaine de la Burie — Saint-Julien-les-Villas
- Venez découvrir une église de style champenois flamboyant, Église Saint-Parres, Saint-Parres-aux-Tertres
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Parres — Saint-Parres-aux-Tertres
- Découvrez la nécropole et son chantier de fouille, Musée des sarcophages, Saint-Parres-aux-Tertres
20 septembre 2026 à 14h00
Musée des sarcophages — Saint-Parres-aux-Tertres
- Champignol au temps des comtes de Champagne, Chapelle Notre-Dame de l’Annonciation, Champignol-lez-Mondeville
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame de l'Annonciation — Champignol-lez-Mondeville
- Visites autour de l’exposition « De Niépce au numérique,
200 ans de photographie », Pavillon Henri IV, Nogent-sur-Seine
20 septembre 2026 à 14h30
Pavillon Henri IV — Nogent-sur-Seine
- Circuit de découverte de la Statuaire de Vendeuvre-sur-Barse, Eglise de L’Assomption, Puits-et-Nuisement
20 septembre 2026 à 14h30
Eglise de L'Assomption — Puits-et-Nuisement
- Laissez-vous conter une histoire, Salle de conférence, Saint-Parres-aux-Tertres
20 septembre 2026 à 14h30
Salle de conférence — Saint-Parres-aux-Tertres
- Venez découvrir l’histoire de la maille, Réserve du Sommerard – Association des Amis du musée de la bonneterie, Troyes
20 septembre 2026 à 14h30
Réserve du Sommerard - Association des Amis du musée de la bonneterie — Troyes
- La vienne d’antan au cœur de Troyes, Place Viardin, Troyes
20 septembre 2026 à 14h30
Place Viardin — Troyes
- Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, Église de la Nativité, Aix-Villemaur-Palis
20 septembre 2026 à 15h00
Église de la Nativité — Aix-Villemaur-Palis
- Circuit de découverte de la Statuaire de Vendeuvre-sur-Barse, Eglise Saint-Laurent, Villy-en-Trodes
20 septembre 2026 à 15h30
Eglise Saint-Laurent — Villy-en-Trodes
- Venez voir un défilé de mode: « Au fil du MAM », Musée d’Art moderne, Troyes
20 septembre 2026 à 16h00
Musée d’Art moderne — Troyes
- Découvrez les maraîchers de Saint-André et leurs corporations, Église Saint-André, Saint-André-les-Vergers
20 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-André — Saint-André-les-Vergers
- Circuit de découverte de la Statuaire de Vendeuvre-sur-Barse, Eglise Saint-Remy, Marolles-lès-Bailly
20 septembre 2026 à 16h30
Eglise Saint-Remy — Marolles-lès-Bailly
- Profitez d’un concert de musique Renaissance et Baroque, Château des Roises, Bucey-en-Othe
20 septembre 2026 à 18h30
Château des Roises — Bucey-en-Othe
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)