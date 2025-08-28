Portait. La voix du conteur Quentin Foureau raconte contes et mythes d’autrefois

Quentin Foureau est auteur et conteur. Sa voix s’élève et nous rapporte, comme un souvenir au coin du feu, les contes et les mythes fondateurs d’ici et d’ailleurs. Le temps d’une soirée au bar Little Beetles de Rennes, il invite à découvrir son duo fondé avec le harpiste Simon Gauthier, Trouble Émeraude. Vendredi 29 août 2025, le lieu du centre ancien abritera les mystères de la vieille Irlande fantastique…

La destinée de Quentin Foureau en tant que conteur est une histoire de rencontre plus que de formation. Enfant peureux, avoue-t-il, il était fasciné par le fantastique. Mais quand l’enfant comprend le fantastique qui l’effraie, il s’en saisit. « La peur peut aussi être source de contentement dans la fiction, un chemin initiatique personnel », introduit-il. Son imaginaire s’est construit au fil des productions cinématographiques découverts avec son père et les lectures fantastiques qu’il dévore telles la collection Chaire de poule ou les romans de Stephen King.

© Aurélie Parramon

Cependant, avant l’oral vient l’écriture : il écrit ses premières nouvelles fantastique-horreur au collège,continue au lycée et publie dans L’Effeuillée, le journal littéraire de l’université Rennes 2, quand il entame une licence de Lettres Modernes. C’est par ce biais qu’il rencontre sa première éditrice, Barbara Cordier, des éditions Lucéférines. Sa vie prend un autre tournant pendant une convention de l’imaginaire à Lannion. La conteuse Sophie Pérès invite le public adulte à une séance nocturne de contes fantastiques sombres dans les caves des Ursulines, à la lumière des bougies… « J’ai senti que quelque chose avait changé. » Sa formation avec François Debas, en parallèle de ses études, lui confirme cet attrait pour le conte oral.

Bibilothécaire contractuel, Quentin Foureau est conteur la nuit (le jour aussi parfois) dans les bars qui veulent bien l’accueillir. En 2020, il se lance dans l’intermittence du spectacle, après un confinement qui a fait office de tremplin pour lui : ses séances de contes en direct sur les réseaux sociaux lui ont en effet permis de se créer un réseau et un public.

Sa voix s’élève au rythme des contes, légendes et mythes fondateurs, de Bretagne mais aussi du monde, qu’il raconte comme un souvenir. « Le conte n’est pas dans la bouche de l’auteur, dans l’oreille du public, il est partout autour », exprime-t-il. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, s’il a besoin de faire beaucoup de recherches, Quentin Foureau écrit peu : « Je tiens à la spontanéité orale et à l’impression que l’histoire s’invente devant le public. »

Dans cette bulle fantastique suspendue, le public entend des histoires éprouvés par des siècles de parole. Il raconte un héritage narratif transmis et qui continuera d’être transmis au son d’une voix : « Les contes portent en eux des moyens d’appréhender les épreuves de la vie de manière symbolique. Il y aura autant d’interprétations que de personnes dans le public. » À la morale parfois trop évidente des contes, il préfère le fond initiatique dont ils sont empreints qui questionne les gens plutôt donne des réponse. « Le mythe est différent : il explique le monde, la civilisation et la naissance de la société. On est dans la cosmogonie. »

Le conteur possède une affinité particulièrement pour le fantastique sombre, réservé au public adulte. Il aime la bestialité, l’hybridation et la monstruosité, qu’elle soit humaine ou animale. Ses histoires naissent souvent dans les enfers des quatre coins du monde et sont peuplés de diables et de démons. Il a d’ailleurs créé le duo dark ambiant/conte Cataèdes – néologisme pour « cata » les en-bas et les « aèdes », ces prêtres gardiens des mythes dans l’antiquité grecque -, avec le musicien d’instruments traditionnels Dorminn. Dans une ambiance habitée de nappes sonores hynoptiques, le duo ouvre la porte des enfers immémoriaux et fait frissonner son public adulte aux sons et mots des contes mythologiques démoniaques du monde entier.

En ce moment, il aime aussi travailler sur l’hagiographie, les légendes de saints et de saintes de la religion chrétienne. Et en règle générale, il est touché par tout ce qui a attrait au surnaturel, sacré ou profane.

© Julien Cousset

Les animaux et les forces de la nature peuplent quant à eux ses histoires jeune public, notamment sur des sociétés qu’ils ne connaissent pas, comme des contes estoniens. « Les enfants ont naturellement une attirance pour la nature et les forces élémentaires. »

Dans un autre genre, Quentin Foureau s’est associé au harpiste Simon Gauthier du groupe Lannog. Ce qui devait être un collaboration ponctuelle pour la bibliothèque de Saint-Brieuc, devient un duo qui prend le nom de Trouble Émeraude, en référence à l’île Émeraude qu’est l’Irlande. Dans une double narration – musicale et textuelle – qui s’entremêle, le public voyage au cœur des contes irlandais et rencontre des bestioles beaucoup plus sombres et moins connus que les leprechauns Leur prochain spectacle abordera l’univers de la mythologie irlandaise.

Trouble Emeraude © Clara

Troubel Émeraude invite à découvrir son univers au bar Little Beetles de Rennes, ce vendredi 29 août 2025 à 20h. Le duo jouera de nouveau à Rennes au bar Babazula le 13 octobre prochain.

Site Internet Quentin Foureau