BAS-RHIN STRASBOURG JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans le Bas-Rhin, capitale Strasbourg, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Parcours place de la République avec l’application TAVU, Place de la République (devant le Monument aux Morts), Strasbourg
19 septembre 2026 à 00h00
Place de la République (devant le Monument aux Morts) — Strasbourg
- Parcours place du Château avec l’application TAVU, Place du château, Strasbourg
19 septembre 2026 à 00h00
Place du château — Strasbourg
- Visite guidée : « Les œuvres d’art dans l’espace public », Opéra national du Rhin, Strasbourg
19 septembre 2026 à 09h00
Opéra national du Rhin — Strasbourg
- Un Escape Game dans les rues de Strasbourg, Place Kléber, Strasbourg
19 septembre 2026 à 09h00
Place Kléber — Strasbourg
- Marqueterie d’Art Spindler, Marqueterie d’Art Spindler, Bœrsch
19 septembre 2026 à 09h00
Marqueterie d'Art Spindler — Bœrsch
- Restauration d’une maison alsacienne de 1781, Maison alsacienne, Meistratzheim
19 septembre 2026 à 09h00
Maison alsacienne — Meistratzheim
- Découverte libre de l’Église Saint-Georges de Haguenau, Église Saint-Georges, Haguenau
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Georges — Haguenau
- Visites commentées des locaux de la Maison de
la Région Grand Est, Château des Rohan, Saverne
19 septembre 2026 à 09h00
Château des Rohan — Saverne
- Visite guidée de l’ancien Hôtel des Joham de Mundolsheim, Hôtel des Joham de Mundolsheim, Strasbourg
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel des Joham de Mundolsheim — Strasbourg
- Visite commentée aux Bains Rock de Haguenau, Les Bains Rock (Réseau Jack), Haguenau
19 septembre 2026 à 09h00
Les Bains Rock (Réseau Jack) — Haguenau
- Visite guidée de l’Hôtel des Postes, Les Jardins d’Arcadie, Strasbourg
19 septembre 2026 à 09h00
Les Jardins d'Arcadie — Strasbourg
- Exposition Avant l’horreur : un autre Struthof. Des vies au rythme des saisons, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller
19 septembre 2026 à 09h00
Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof — Natzwiller
- L’histoire du pain et des spécialités alsaciennes, Maison du Pain d’Alsace, Bindernheim
19 septembre 2026 à 09h00
Maison du Pain d’Alsace — Bindernheim
- Visite de l’imprimerie lithographique Geistel, Imprimerie litho Geistel, Strasbourg
19 septembre 2026 à 09h00
Imprimerie litho Geistel — Strasbourg
- L’histoire du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller
19 septembre 2026 à 09h00
Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof — Natzwiller
- Résidences d’apparat et décors d’exception du XVIIIᵉ siècle, Palais épiscopal, Strasbourg
19 septembre 2026 à 09h00
Palais épiscopal — Strasbourg
- Visite contée : Lise et Pierre à l’Orangerie, Parc de l’Orangerie, Strasbourg
19 septembre 2026 à 09h00
Parc de l'Orangerie — Strasbourg
- Mémoires d’objets des camps de Natzweiler-Struthof, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller
19 septembre 2026 à 09h00
Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof — Natzwiller
- Visitez une fonderie de cloches en activité, Les Saintiers Alsace-Lorraine et Fonderie Bollée-Calcatera, Strasbourg
19 septembre 2026 à 09h00
Les Saintiers Alsace-Lorraine et Fonderie Bollée-Calcatera — Strasbourg
- Découverte d’une abbaye, Abbaye de Truttenhausen, Heiligenstein
19 septembre 2026 à 09h00
Abbaye de Truttenhausen — Heiligenstein
- Visitez une chapelle et son chemin de croix, Chapelle de Saint-Wendelin, Hohengoeft
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle de Saint-Wendelin — Hohengoeft
- Visite d’une grande mosquée contemporaine, Grande Mosquée, Strasbourg
19 septembre 2026 à 09h00
Grande Mosquée — Strasbourg
- Visite des extérieurs du Fort Uhrich, Parking du restaurant La Bravade, Illkirch-Graffenstaden
19 septembre 2026 à 09h15
Parking du restaurant La Bravade — Illkirch-Graffenstaden
- De la guerre à l’Europe : un parcours immersif au cœur de l’histoire, Mémorial Alsace-Moselle, Schirmeck
19 septembre 2026 à 09h30
Mémorial Alsace-Moselle — Schirmeck
- L’art dans le camp de Natzweiler-Struthof, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller
19 septembre 2026 à 09h30
Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof — Natzwiller
- Exposition : Observatoire photographique du paysage, La Grange aux Paysages, Lorentzen
19 septembre 2026 à 09h30
La Grange aux Paysages — Lorentzen
- La tête dans les Etoiles, Espace Marc Lalique, Wingen-sur-Moder
19 septembre 2026 à 09h30
Espace Marc Lalique — Wingen-sur-Moder
- Visite libre des collections permanentes du musée Lalique, Musée Lalique, Wingen-sur-Moder
19 septembre 2026 à 09h30
Musée Lalique — Wingen-sur-Moder
- Entre les lignes, l’art d’écrire, Médiathèque André Malraux, Strasbourg
19 septembre 2026 à 09h30
Médiathèque André Malraux — Strasbourg
- Sur les pas des Jésuites – une page d’histoire et sportive, Église des Jésuites, Molsheim
19 septembre 2026 à 09h30
Église des Jésuites — Molsheim
- L’écriture décorative d’Alfred Erdmann, Médiathèque André Malraux, Strasbourg
19 septembre 2026 à 09h30
Médiathèque André Malraux — Strasbourg
- Découvrez l’exposition « Secrets de paysage » et le site Castral de Lorentzen, La Grange aux Paysages, Lorentzen
19 septembre 2026 à 09h30
La Grange aux Paysages — Lorentzen
- Visite libre de l’exposition « Cristallisation », Musée Lalique, Wingen-sur-Moder
19 septembre 2026 à 09h30
Musée Lalique — Wingen-sur-Moder
- Visite de la station de traitement des eaux usées de l’Eurométropole de Strasbourg, Station d’épuration de Strasbourg – La Wantzenau, Strasbourg
19 septembre 2026 à 09h30
Station d'épuration de Strasbourg - La Wantzenau — Strasbourg
- Exposition Mossi – un vase, des savoir-faire, Espace Marc Lalique, Wingen-sur-Moder
19 septembre 2026 à 09h30
Espace Marc Lalique — Wingen-sur-Moder
- Rallye, Espace Marc Lalique, Wingen-sur-Moder
19 septembre 2026 à 09h30
Espace Marc Lalique — Wingen-sur-Moder
- Jeu de piste: A la recherche du livre perdu de la comtesse Sophie, La Grange aux Paysages, Lorentzen
19 septembre 2026 à 09h30
La Grange aux Paysages — Lorentzen
- Visite guidée de la Basilique de Marienthal et de la Maison des prêtres, Basilique, Haguenau
19 septembre 2026 à 10h00
Basilique — Haguenau
- Visite guidée et commentée de la gare de Strasbourg, Gare Centrale, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Gare Centrale — Strasbourg
- Connaissez-vous les mystères des tremblements de terre ?, Musée de sismologie, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de sismologie — Strasbourg
- Les nouveaux jeux du pat’, Le Jardin des sciences, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Le Jardin des sciences — Strasbourg
- Participez à un circuit dédié au Moyen Âge, Ville de Sélestat, Sélestat
19 septembre 2026 à 10h00
Ville de Sélestat — Sélestat
- Devenez acteur du patrimoine sélestadien, Bibliothèque Humaniste, Sélestat
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Humaniste — Sélestat
- Découvrez le musée de la tuile !, Musée de la tuile, Eschau
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la tuile — Eschau
- Visite guidée d’une casemate de la ligne Maginot, Casemate de Gerstheim, Gerstheim
19 septembre 2026 à 10h00
Casemate de Gerstheim — Gerstheim
- Micro-Folie : Collection Grand Est, Domaine de la Léonardsau, Obernai
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine de la Léonardsau — Obernai
- Déambulation architecturale dans la ville, Fontaine aux abeilles, Haguenau
19 septembre 2026 à 10h00
Fontaine aux abeilles — Haguenau
- Animations au musée de la Folie Marco, Musée de la Folie Marco, Barr
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Folie Marco — Barr
- Visite guidée du grand magasin de Strasbourg, Galeries Lafayette, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Galeries Lafayette — Strasbourg
- Anatomie d’une restauration, Bibliothèque Humaniste, Sélestat
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Humaniste — Sélestat
- Découverte d’une forge du siècle dernier, Ancienne forge, Mollkirch
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne forge — Mollkirch
- Visite libre de l’Aubette 1928, Aubette 1928, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Aubette 1928 — Strasbourg
- Visites guidées du tribunal judicaire de Saverne, Tribunal judiciaire, Saverne
19 septembre 2026 à 10h00
Tribunal judiciaire — Saverne
- Visite à travers l’histoire du village d’Entzheim, La Cour Saint-Denis, Entzheim
19 septembre 2026 à 10h00
La Cour Saint-Denis — Entzheim
- Venez découvrir la Banque de France à Strasbourg, Banque de France de Strasbourg, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Banque de France de Strasbourg — Strasbourg
- Histoire de la chapelle et du pensionnat Notre-Dame de Molsheim à travers une exposition de documents photographiques commentée., Chapelle Notre-Dame, Molsheim
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre-Dame — Molsheim
- Découverte libre du Musée Alsacien de Haguenau, Musée alsacien, Haguenau
19 septembre 2026 à 10h00
Musée alsacien — Haguenau
- Les savoir-faire d’exception, Aubette 1928, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Aubette 1928 — Strasbourg
- Visite commentée de la mairie rénovée d’Ottrott, Mairie d’Ottrott, Ottrott
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie d'Ottrott — Ottrott
- Les réserves du Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller
19 septembre 2026 à 10h00
Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof — Natzwiller
- Patrimoine et numérisation : à la découverte de Numistral, Studium, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Studium — Strasbourg
- Découverte libre du Musée historique de Haguenau, Musée historique et archives municipales, Haguenau
19 septembre 2026 à 10h00
Musée historique et archives municipales — Haguenau
- Visite de l’Hôtel de commandement du Gouverneur Militaire de Strasbourg, Palais du Gouverneur militaire, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Palais du Gouverneur militaire — Strasbourg
- Exposition Fernand Schultz-Wettel : du regard à l’image, Domaine de la Léonardsau, Obernai
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine de la Léonardsau — Obernai
- 100 ans de Dépôt légal imprimeur à la Bnu, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg
- Parution du livre sur l’histoire d’Entzheim, La Cour Saint-Denis, Entzheim
19 septembre 2026 à 10h00
La Cour Saint-Denis — Entzheim
- Visite libre du Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de l'Œuvre Notre-Dame — Strasbourg
- Visite libre du Musée Archéologique, Musée Archéologique, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Archéologique — Strasbourg
- Visite libre du Musée historique, Musée historique de la ville de Strasbourg, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Musée historique de la ville de Strasbourg — Strasbourg
- Contes en famille au Musée zoologique, Musée zoologique, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Musée zoologique — Strasbourg
- Circuit découverte du Parlement européen à Strasbourg: un week-end spécial autour de l’architecture et de la littérature, Parlement européen – Bâtiment Louise Weiss, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Parlement européen - Bâtiment Louise Weiss — Strasbourg
- Le Strasbourg insolite, Place du château, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Place du château — Strasbourg
- Portes ouvertes : Strasbourg au fil du temps, Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Archives de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg — Strasbourg
- Visite libre du Musée des Beaux-Arts, Musée des Beaux-arts, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Beaux-arts — Strasbourg
- Portes ouvertes d’un atelier de restauration de véhicules de collection, Carrosserie HH services, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Carrosserie HH services — Strasbourg
- Participez à la visite guidée de la Commanderie Saint-Jean de Strasbourg, Institut National du service public, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Institut national du service public (INSP) — Strasbourg
- Déambulation historique à Koenigshoffen : le territoire de la brasserie Gruber, Parc d’activité Gruber, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Parc d'activité Gruber — Strasbourg
- De l’abbaye au collège : plus de mille ans d’histoire, Église Saint-Étienne, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Étienne — Strasbourg
- Exposition « Quand la musique fait impression », Église protestante, Schiltigheim
19 septembre 2026 à 10h00
Église protestante — Schiltigheim
- Le chantier de l’église Saint-Georges, Eglise Saint-Georges, Sélestat
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Georges — Sélestat
- Découverte d’un don patrimonial écrit à l’Université, Studium, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Studium — Strasbourg
- Découverte d’un jubé, Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune — Strasbourg
- Martin Luther King • Droit à la liberté, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg
- Circuit découverte du quartier de Neudorf et de son patrimoine ancien, place du marché Neudorf, 67100 Strasbourg, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
place du marché Neudorf, 67100 Strasbourg — Strasbourg
- Visite libre du château de la Léonardsau, Domaine de la Léonardsau, Obernai
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine de la Léonardsau — Obernai
- Sortie insolite : à la découverte du vélorail du Pays Secret, Vélorail du Pays secret, Drulingen
19 septembre 2026 à 10h00
Vélorail du Pays secret — Drulingen
- Visite libre du Musée d’Art moderne et contemporain, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg — Strasbourg
- Alors, qu’attendez-vous des futurs musées de minéralogie et paléontologie ?, Le Jardin des sciences, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Le Jardin des sciences — Strasbourg
- Venez vous joindre aux bénévoles qui restaurent les châteaux d’Ottrott !, Châteaux d’Ottrott, Ottrott
19 septembre 2026 à 10h00
Châteaux d'Ottrott — Ottrott
- « Musées point de départ » au Musée d’Art moderne et contemporain, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg — Strasbourg
- Point d’écoute au MAMCS, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg — Strasbourg
- Chapelle des Missions Africaines, Chapelle des missions africaines, Haguenau
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle des missions africaines — Haguenau
- Découverte des vitraux de l’église Saint-Georges, Église Saint-Georges, Haguenau
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Georges — Haguenau
- Exposition consacrée au parachutisme et aux images en chute libre, Musée du parachutisme, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du parachutisme — Strasbourg
- A côté de la plaque, Studium, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Studium — Strasbourg
- Le Temple de Rothau, entre architecture et spiritualité, Temple protestant, Rothau
19 septembre 2026 à 10h00
Temple protestant — Rothau
- Stand Ville d’art et d’histoire, Bibliothèque Humaniste, Sélestat
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Humaniste — Sélestat
- Visite de l’ancienne Trésorerie Générale, Direction régionale des finances publiques, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Direction régionale des finances publiques — Strasbourg
- Visite libre du Musée Zoologique, Musée zoologique, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Musée zoologique — Strasbourg
- TRÉSORS COSMIQUES, Galerie de l’Aubette, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Galerie de l'Aubette — Strasbourg
- Les châteaux d’Ottrott sous toutes les formes…, Mairie d’Ottrott, Ottrott
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie d'Ottrott — Ottrott
- Journée portes ouvertes à l’Opéra, Opéra national du Rhin, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Opéra national du Rhin — Strasbourg
- Visite de l’ancienne forge, Ancienne forge, Lutzelhouse
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne forge — Lutzelhouse
- Dans les coulisses de la cathédrale de Strasbourg : les ateliers de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, Ateliers de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Ateliers de la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame — Strasbourg
- Visitez librement une bibliothèque humaniste, Bibliothèque Humaniste, Sélestat
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Humaniste — Sélestat
- Visite libre – Le Jardin botanique, un patrimoine vivant, Jardin botanique de l’université de Strasbourg, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin botanique de l'université de Strasbourg — Strasbourg
- La photographie au service de la mémoire, Le Jardin des sciences, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Le Jardin des sciences — Strasbourg
- Numistral s’amuse, Studium, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Studium — Strasbourg
- Visite de « La Magnanerie » à Dachstein, Magnanerie Dachstein, Dachstein
19 septembre 2026 à 10h00
Magnanerie Dachstein — Dachstein
- Braderie d’ouvrages et de petits objets dans la cour du Palais Rohan, Palais Rohan, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Palais Rohan — Strasbourg
- Portes Ouvertes de la Cour des Mots, La Cour des Mots, Gries
19 septembre 2026 à 10h00
La Cour des Mots — Gries
- Visite guidée et commentée des anciennes Glacières de Strasbourg, Anciennes usines des glacières, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Anciennes usines des glacières — Strasbourg
- Décorations florales dans la cour du Palais Rohan, Palais Rohan, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Palais Rohan — Strasbourg
- Portes ouvertes d’une maison emblématique d’un village, La Cour Saint-Denis, Entzheim
19 septembre 2026 à 10h00
La Cour Saint-Denis — Entzheim
- Musées point de départ dans la cour du Palais Rohan, Palais Rohan, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Palais Rohan — Strasbourg
- Stand d’information des Journées européennes du patrimoine, Place du château, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Place du château — Strasbourg
- Visite libre du Musée Tomi Ungerer, Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Tomi Ungerer - Centre international de l'Illustration — Strasbourg
- Visite libre du Musée des Arts décoratifs, Musée des Arts décoratifs, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Arts décoratifs — Strasbourg
- Jeu de piste : « Murmures d’Architectures », Place du château, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h00
Place du château — Strasbourg
- De la terre à la lumière, visite libre, Bibliothèque Humaniste, Sélestat
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Humaniste — Sélestat
- Le camp d’internement du Struthof 1944-1945, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller
19 septembre 2026 à 10h15
Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof — Natzwiller
- Les secrets des magasins historiques, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h15
Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg
- « Avant l’horreur : un autre Struthof. Des vies au rythme des saisons. », Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller
19 septembre 2026 à 10h15
Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof — Natzwiller
- Découverte guidée du patrimoine de la Ville de Barr, Place de l’hôtel de ville, Barr
19 septembre 2026 à 10h30
Place de l'hôtel de ville — Barr
- Giga-Yoga, Opéra national du Rhin, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h30
Opéra national du Rhin — Strasbourg
- L’atelier de restauration de la Bnu, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h30
Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg
- Journée du patrimoine au Fort Rapp, Fort Rapp-Moltke, Reichstett
19 septembre 2026 à 10h30
Fort Rapp-Moltke — Reichstett
- Visite guidée sur les pas d’un gastronome, Auguste Michel, Médiathèque Frida Kahlo, Schiltigheim
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque Frida Kahlo — Schiltigheim
- Entretenir la Mémoire, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller
19 septembre 2026 à 10h30
Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof — Natzwiller
- De la terre à la lumière, visite guidée, Bibliothèque Humaniste, Sélestat
19 septembre 2026 à 10h30
Bibliothèque Humaniste — Sélestat
- Visite des réserves du Pole d’études et de conservation – Union Sociale, Pôle d’études et de conservation des Musées – Union Sociale, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h30
Pôle d'études et de conservation des Musées - Union Sociale — Strasbourg
- Visite guidée « Architecture et espace », Studium, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h30
Studium — Strasbourg
- Balade dessinée, Domaine de la Léonardsau, Obernai
19 septembre 2026 à 10h30
Domaine de la Léonardsau — Obernai
- Visite thématique au Musée des Beaux-Arts, Musée des Beaux-arts, Strasbourg
19 septembre 2026 à 10h30
Musée des Beaux-arts — Strasbourg
- Visite guidée du château de La Petite Pierre, Château de La Petite Pierre / Maison du parc naturel régional, La Petite-Pierre
19 septembre 2026 à 10h30
Château de La Petite Pierre / Maison du parc naturel régional — La Petite-Pierre
- Histoire de la ferme, La petite ferme, Weinbourg
19 septembre 2026 à 10h30
La petite ferme — Weinbourg
- Histoire des anciennes usines SACM et déambulation batiment 1922, exposition photos à la Villa., La Villa, Illkirch-Graffenstaden
19 septembre 2026 à 10h45
La Villa — Illkirch-Graffenstaden
- Carte blanche à l’Opéra Studio, Opéra national du Rhin, Strasbourg
19 septembre 2026 à 11h00
Opéra national du Rhin — Strasbourg
- Livret jeu en autonomie « Les Petits Explorateurs du 5e Lieu », Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine, Strasbourg
19 septembre 2026 à 11h00
Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine — Strasbourg
- Visite guidée de l’hôtel préfectoral à Strasbourg, Hôtel Klinglin – Préfecture de la région Grand Est – Préfecture du Bas-Rhin, Strasbourg
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel Klinglin - Préfecture de la région Grand Est - Préfecture du Bas-Rhin — Strasbourg
- Journées du Patrimoine : Les Arts du verre., Maison Rurale de l’Outre-Forêt, Kutzenhausen
19 septembre 2026 à 11h00
Maison Rurale de l'Outre-Forêt — Kutzenhausen
- Atelier portrait photographique au Studio photo des Archives, Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, Strasbourg
19 septembre 2026 à 11h00
Archives de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg — Strasbourg
- Visite libre de l’exposition «Un Voyage à Strasbourg», Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine, Strasbourg
19 septembre 2026 à 11h00
Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine — Strasbourg
- L’atelier de photographie de la Bnu, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg
- Découverte guidée de la collection permanente d’une bibliothèque humaniste, Bibliothèque Humaniste, Sélestat
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque Humaniste — Sélestat
- Un marché des artisans au temps des cathédrales, Collégiale Saint-Florent, Niederhaslach
19 septembre 2026 à 11h00
Collégiale Saint-Florent — Niederhaslach
- À la découverte des collections, Mémorial Alsace-Moselle, Schirmeck
19 septembre 2026 à 11h00
Mémorial Alsace-Moselle — Schirmeck
- Les morts illustres à Saint-Pierre-le-Jeune, Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune, Strasbourg
19 septembre 2026 à 11h00
Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune — Strasbourg
- Visite guidée de l’hôtel Maison Rouge&Spa, Hôtel Maison Rouge, Strasbourg
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel Maison Rouge — Strasbourg
- Visite et animations à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, Maison rurale de l’Outre-Forêt, Kutzenhausen
19 septembre 2026 à 11h00
Maison rurale de l'Outre-Forêt — Kutzenhausen
- Visite guidée du parc de l’Orangerie, Parc de l’Orangerie, Strasbourg
19 septembre 2026 à 11h00
Parc de l'Orangerie — Strasbourg
- Atelier : « Mobiles de la Cathédrale », Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine, Strasbourg
19 septembre 2026 à 11h30
Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine — Strasbourg
- Découvrez les réserves de livres et d’objets d’une bibliothèque humaniste, Bibliothèque Humaniste, Sélestat
19 septembre 2026 à 11h30
Bibliothèque Humaniste — Sélestat
- Les légendes d’Alsace, Ville de Sélestat, Sélestat
19 septembre 2026 à 11h30
Ville de Sélestat — Sélestat
- Restauration de la ferme, La petite ferme, Weinbourg
19 septembre 2026 à 11h30
La petite ferme — Weinbourg
- Visite guidée : Le Patrimoine Mondial de l’UNESCO à travers l’exposition : « Un voyage à Strasbourg », Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine, Strasbourg
19 septembre 2026 à 11h30
Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine — Strasbourg
- Atelier de découverte des métiers de la restauration et de la conservation préventive au Pôle d’études et de conservation – Union Sociale, Pôle d’études et de conservation des Musées – Union Sociale, Strasbourg
19 septembre 2026 à 11h30
Pôle d'études et de conservation des Musées - Union Sociale — Strasbourg
- Retournez au temps du Moyen Âge lors d’une balade contée, Ville de Sélestat, Sélestat
19 septembre 2026 à 11h30
Ville de Sélestat — Sélestat
- Visite guidée d’une église protestante, Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune, Strasbourg
19 septembre 2026 à 12h00
Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune — Strasbourg
- Échauffement du Ballet, Opéra national du Rhin, Strasbourg
19 septembre 2026 à 12h30
Opéra national du Rhin — Strasbourg
- Visite libre de la collégiale, son jardin et la galerie des stèles, Collégiale Saint-Florent, Niederhaslach
19 septembre 2026 à 12h30
Collégiale Saint-Florent — Niederhaslach
- Présentation de la salle de la Zunft, Maison du Pain d’Alsace, Bindernheim
19 septembre 2026 à 13h00
Maison du Pain d’Alsace — Bindernheim
- À la découverte de l’observatoire astronomique de Strasbourg, Le Jardin des sciences, Strasbourg
19 septembre 2026 à 13h00
Le Jardin des sciences — Strasbourg
- Ateliers et visites guidées sur la porte sud du mur païen, Porte Zumstein, Mont Sainte-Odile,, Ottrott
19 septembre 2026 à 13h00
Porte Zumstein, Mont Sainte-Odile, — Ottrott
- Présentation de la Zunft, siège historique de la corporation des boulangers de Sélestat, et de sa fresque du XVIᵉ siècle, Maison du Pain d’Alsace, Bindernheim
19 septembre 2026 à 13h00
Maison du Pain d’Alsace — Bindernheim
- À la découverte du plus beau lycée de France, Lycée Les Pontonniers, Strasbourg
19 septembre 2026 à 13h30
Lycée Les Pontonniers — Strasbourg
- Visite guidée des plus belles salles du palais du Rhin, ancien palais impérial – sans réservation, Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est, Strasbourg
19 septembre 2026 à 13h30
Palais du Rhin - siège de la DRAC Grand Est — Strasbourg
- Visite libre d’une église abbatiale, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster
19 septembre 2026 à 13h30
Ancienne église abbatiale Saint-Maurice — Ebersmunster
- Ouverture exceptionnelle du palais du Rhin, ancien palais impérial, Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est, Strasbourg
19 septembre 2026 à 13h30
Palais du Rhin - siège de la DRAC Grand Est — Strasbourg
- Visite archéologique : les sarcophages dans le parc du palais du Rhin, Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est, Strasbourg
19 septembre 2026 à 13h30
Palais du Rhin - siège de la DRAC Grand Est — Strasbourg
- Visite « Coup de projecteur » au Musée archéologique : « Les tombes féminines du début du Moyen Âge », Musée Archéologique, Strasbourg
19 septembre 2026 à 13h50
Musée Archéologique — Strasbourg
- Les collections de l’Institut d’anatomie normale, Institut d’anatomie normale, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Institut d'anatomie normale — Strasbourg
- Visite guidée d’une casemate de la ligne Maginot, Casemate Rieffel, Oberrœdern
19 septembre 2026 à 14h00
Casemate Rieffel — Oberrœdern
- Visite guidée de la Médiathèque de Haguenau, Médiathèque de la Vieille-Île, Haguenau
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque de la Vieille-Île — Haguenau
- Découvrez une église luthérienne qui fête, cette année, ses 250 ans., Église protestante de Fouday, Fouday
19 septembre 2026 à 14h00
Église protestante de Fouday — Fouday
- Visite thématique au Musée historique : les dessous du musée, Musée historique de la ville de Strasbourg, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Musée historique de la ville de Strasbourg — Strasbourg
- Exposition « Visages et paysage d’un protestantisme régional : découvertes en Alsace et en Lorraine », Eglise protestante du Neuhof Stockfeld, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise protestante du Neuhof Stockfeld — Strasbourg
- Découverte commentée d’un buffet d’orgue, Église Saint-Nicolas, Haguenau
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Nicolas — Haguenau
- Échange avec un artiste en résidence: Ich liebe d’Isch- la rivière, patrimoine essentiel, La maison des feuilles, Wolfskirchen
19 septembre 2026 à 14h00
La maison des feuilles — Wolfskirchen
- Visite théâtralisée dans un village de caractère, Église protestante, Oberbronn
19 septembre 2026 à 14h00
Église protestante — Oberbronn
- Visite guidée des coulisses et archives de l’Hôtel de Ville, Place de l’hôtel de ville, Barr
19 septembre 2026 à 14h00
Place de l'hôtel de ville — Barr
- Atelier du relieur, Médiathèque de la Vieille-Île, Haguenau
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque de la Vieille-Île — Haguenau
- Conférences flash : un menu, une histoire, Ferme Linck, Schiltigheim
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme Linck — Schiltigheim
- Lectures à haute voix au Musée Tomi Ungerer, Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Tomi Ungerer - Centre international de l'Illustration — Strasbourg
- Fresque participative « Paysage du Domaine », Domaine de la Léonardsau, Obernai
19 septembre 2026 à 14h00
Domaine de la Léonardsau — Obernai
- Visite guidée de la ferme du Hundshof, Ferme du Hundshof, Haguenau
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme du Hundshof — Haguenau
- Présentation de la saison 26-27 de l’Opéra national du Rhin, Opéra national du Rhin, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Opéra national du Rhin — Strasbourg
- Visite guidée : du musée à la villa, Musée La Villa, Dehlingen
19 septembre 2026 à 14h00
Musée La Villa — Dehlingen
- Escape game : Le Dernier Secret de la Fischerinsel, Bâtiment La Ruche, Ostwald
19 septembre 2026 à 14h00
Bâtiment La Ruche — Ostwald
- L’Ill*Wald face au changement climatique, Ville de Sélestat, Sélestat
19 septembre 2026 à 14h00
Ville de Sélestat — Sélestat
- Jeu de piste familial : La Source magique d’Ostwald, Bâtiment La Ruche, Ostwald
19 septembre 2026 à 14h00
Bâtiment La Ruche — Ostwald
- Sauver, restaurer, transmettre : le patrimoine à l’épreuve du temps, Ville de Sélestat, Sélestat
19 septembre 2026 à 14h00
Ville de Sélestat — Sélestat
- Exposition « Les petits bonheurs fleuris de la Maison Picasso », Musée de l’Imagerie Populaire, Val-de-Moder
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de l'Imagerie Populaire — Val-de-Moder
- Visite guidée de la collégiale et de la galerie des stèles, Collégiale Saint-Florent, Niederhaslach
19 septembre 2026 à 14h00
Collégiale Saint-Florent — Niederhaslach
- Visite commentée d’une Chapelle et de son jardin médiéval, Chapelle Sainte-Marguerite, Epfig
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Sainte-Marguerite — Epfig
- Visite de l’église mennonite du Geisberg et exposition, Église mennonite du Geisberg, Wissembourg
19 septembre 2026 à 14h00
Église mennonite du Geisberg — Wissembourg
- Visite guidée de l’exposition « Dans l’ombre des salles annexées », Mémorial Alsace-Moselle, Schirmeck
19 septembre 2026 à 14h00
Mémorial Alsace-Moselle — Schirmeck
- Visite commentée des Archives d’Alsace, Archives d’Alsace, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Archives d'Alsace — Strasbourg
- Malgré-nous, l’histoire des incorporé.es de force de la vallée de Villé, Musée de la vallée de Villé, Villé
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la vallée de Villé — Villé
- Le refuge du Kreuzweg dans la forêt Obernai-Bernardswiller, Refuge forestier du Kreuzweg, Klingenthal
19 septembre 2026 à 14h00
Refuge forestier du Kreuzweg — Klingenthal
- Découvrez l’exposition « Des images par milliers », Musée Westercamp, Wissembourg
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Westercamp — Wissembourg
- Visite commentée de l’église de la Paix, Église de la Paix, Frœschwiller
19 septembre 2026 à 14h00
Église de la Paix — Frœschwiller
- Le patrimoine de l’institut d’anatomie pathologique, Institut d’anatomie pathologique, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Institut d'anatomie pathologique — Strasbourg
- Visite de la Chapelle de Wohlfahrtshoffen, Chapelle de Wohlfahrtshoffen, Reichshoffen
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de Wohlfahrtshoffen — Reichshoffen
- Balade sonore aux Châteaux du Pays de Saverne, Château du Grand-Geroldseck, Haegen
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Grand-Geroldseck — Haegen
- Ateliers pour petits musiciens, La Seigneurie – Centre d’Interprétation du Patrimoine, Andlau
19 septembre 2026 à 14h00
La Seigneurie - Centre d'Interprétation du Patrimoine — Andlau
- Visite du musée et du site archéologique, Musée La Villa, Dehlingen
19 septembre 2026 à 14h00
Musée La Villa — Dehlingen
- À la découverte des fortifications méconnues autour du fort, Fort Ducrot, Mundolsheim
19 septembre 2026 à 14h00
Fort Ducrot — Mundolsheim
- Découvrez des manuscrits et imprimés médiévaux des XVe et XVIe siècles, Bibliothèque Humaniste, Sélestat
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque Humaniste — Sélestat
- Visite flash du musée, Musée La Villa, Dehlingen
19 septembre 2026 à 14h00
Musée La Villa — Dehlingen
- Jeu de piste : Les secrets de la tombe mystérieuse, Médiathèque Frida Kahlo, Schiltigheim
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Frida Kahlo — Schiltigheim
- Découverte de l’église, des fondations au clocher, Église protestante Sainte-Aurélie, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Église protestante Sainte-Aurélie — Strasbourg
- Bestiaire, Bibliothèque Humaniste, Sélestat
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque Humaniste — Sélestat
- Visite accompagnée de l’exposition «Illustrer la Réforme à Strasbourg 1520-1550» à la Médiathèque protestante du Stift, Médiathèque protestante du Stift, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque protestante du Stift — Strasbourg
- Découvrez l’espace Micro-Folie !, Musée Westercamp, Wissembourg
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Westercamp — Wissembourg
- Visite libre au musée vaudou et Restitution de travaux d’étudiants, Château Musée Vodou, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Château Musée Vodou — Strasbourg
- Visitez le bureau central : souvenirs d’usine, Bureau Central, Niederbronn-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Bureau Central — Niederbronn-les-Bains
- Portes ouvertes du musée historique de Mutzig, Château des Rohan – musée, Mutzig
19 septembre 2026 à 14h00
Château des Rohan - musée — Mutzig
- Machines à vapeur en modèle réduit, Château de Dorlisheim, Dorlisheim
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Dorlisheim — Dorlisheim
- Libre et l’Art – Sculptures en métal dans le Parc du Château, Château de Dorlisheim, Dorlisheim
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Dorlisheim — Dorlisheim
- Le patrimoine des bibliothèques, Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Mathématique et informatique, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Mathématique et informatique — Strasbourg
- Visite guidée: « Le logement à Strasbourg », Place du château, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Place du château — Strasbourg
- Découverte libre de l’Église Saint-Nicolas de Haguenau, Église Saint-Nicolas, Haguenau
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Nicolas — Haguenau
- Le trésor caché de l’église St Jean-Baptiste de Saasenheim, Église Saint-Jean-Baptiste, Saasenheim
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Saasenheim
- Visite commentée de l’église Saint-Michel dite de la Réconciliation, Église Saint-Michel, Frœschwiller
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Michel — Frœschwiller
- Stands dédiés aux métiers d’autrefois à Plobsheim, Lieu-dit les 7 Ecluses, Plobsheim
19 septembre 2026 à 14h00
Lieu-dit les 7 Ecluses — Plobsheim
- Vis dans mon chœur 2, la légende d’Arbogast, Chapelle des Annonciades, Haguenau
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle des Annonciades — Haguenau
- Visite en réalité virtuelle : « Le Fort Frère en 1913 ». Un projet de l’école Brassart, Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine — Strasbourg
- Découvrir le fonctionnement d’un atelier de reliure au sein d’une Université, Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Mathématique et informatique, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Mathématique et informatique — Strasbourg
- Les livres font de la résistance !, Médiathèque de la Vieille-Île, Haguenau
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque de la Vieille-Île — Haguenau
- L’invention d’un nouveau temple – Le Temple Neuf 1877, Église du Temple Neuf, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Église du Temple Neuf — Strasbourg
- Visite libre d’un musée archéologique, Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord, Niederbronn-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Maison de l'Archéologie des Vosges du Nord — Niederbronn-les-Bains
- Atelier aquarelle, Lieu d’Europe – Villa Kaysersguet, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Lieu d'Europe - Villa Kaysersguet — Strasbourg
- Découvrez une église protestante qui marque l’entrée dans le XXe siècle, Église protestante, Molsheim
19 septembre 2026 à 14h00
Église protestante — Molsheim
- Peintures à l’huile : la couleur et le geste, Château de Dorlisheim, Dorlisheim
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Dorlisheim — Dorlisheim
- Entre pierre et mémoire : promenade commentée au cimetière ancien de La Broque, Cimetière ancien de La Broque, La Broque
19 septembre 2026 à 14h00
Cimetière ancien de La Broque — La Broque
- Visite guidée de l’église Saint-Thomas et de ses orgues, Église Saint-Thomas, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Thomas — Strasbourg
- Les sismogrammes, un patrimoine à préserver !, Musée de sismologie, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de sismologie — Strasbourg
- La Maison romane : une véritable demeure médiévale au cœur de Rosheim, Maison Romane, Rosheim
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Romane — Rosheim
- Regards sur les collections de la Ferme Linck, Ferme Linck, Schiltigheim
19 septembre 2026 à 14h00
Ferme Linck — Schiltigheim
- A la découverte du Château de Bonnefontaine, Ville de Sarre-Union, Sarre-Union
19 septembre 2026 à 14h00
Ville de Sarre-Union — Sarre-Union
- Visite guidée sur les traces de l’Âge d’Or benfeldois (1600-1650), Hôtel de Ville, Benfeld
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de Ville — Benfeld
- Déambulation théâtralisée au Musée zoologique, Musée zoologique, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Musée zoologique — Strasbourg
- Spectacle « Récifs coralliens », Le Jardin des sciences, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Le Jardin des sciences — Strasbourg
- Initiation à la fouille, Musée La Villa, Dehlingen
19 septembre 2026 à 14h00
Musée La Villa — Dehlingen
- Atelier « Initiation à la fouille archéologique », Musée La Villa, Dehlingen
19 septembre 2026 à 14h00
Musée La Villa — Dehlingen
- Déambulation commentée de l’exposition « La Brasserie de l’Espérance, regards photographiques », Médiathèque Frida Kahlo, Schiltigheim
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Frida Kahlo — Schiltigheim
- Lâcher de livres, Domaine de la Léonardsau, Obernai
19 septembre 2026 à 14h00
Domaine de la Léonardsau — Obernai
- Visite autour des collections du Musée alsacien au Pôle d’études et de conservation – Union Sociale, Pôle d’études et de conservation des Musées – Union Sociale, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Pôle d'études et de conservation des Musées - Union Sociale — Strasbourg
- Colors Urban Art Festival 2026, AFPA Strasbourg, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
AFPA Strasbourg — Strasbourg
- Création et gestion d’un herbier scientifique : un travail de fourmi !, Jardin botanique de l’université de Strasbourg, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin botanique de l'université de Strasbourg — Strasbourg
- La collection Adolf Michaelis, Le Jardin des sciences, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Le Jardin des sciences — Strasbourg
- Ferme alsacienne restaurée à l’ancienne et salon de thé éphémère, Maison d’hôtes ‘Au Fil du Temps’, Imbsheim
19 septembre 2026 à 14h00
Maison d'hôtes 'Au Fil du Temps' — Imbsheim
- Ouverture au public du siège du Cercle Généalogique d’Alsace, Cercle Généalogique d’Alsace, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Cercle Généalogique d'Alsace — Strasbourg
- Le Livre des rois: histoire d’un texte et d’un sauvetage. Découverte d’un manuscrit, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg
- Découvrez l’une des plus anciennes bibliothèques de Strasbourg, Médiathèque protestante du Stift, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque protestante du Stift — Strasbourg
- Parcourez un fort allemand du XIXe siècle en pleine nature, Fort Grossherzog von Baden – Fort Frère, Oberhausbergen
19 septembre 2026 à 14h00
Fort Grossherzog von Baden - Fort Frère — Oberhausbergen
- Visite libre de l’exposition « Aquarelles d’Inès Wagner. Visages et costumes en transparence », Musée de l’Imagerie Populaire, Val-de-Moder
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de l'Imagerie Populaire — Val-de-Moder
- Visite « Coup de projecteur » au Musée des Arts décoratifs : le séjour de Marie-Antoinette au palais Rohan, Musée des Arts décoratifs, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h10
Musée des Arts décoratifs — Strasbourg
- Les coteaux de Hausbergen : une voie de transit entre le Kochersberg et Strasbourg, Mairie de Mittelhausbergen, Mittelhausbergen
19 septembre 2026 à 14h15
Mairie de Mittelhausbergen — Mittelhausbergen
- Les coteaux de Hausbergen : une voie de transit entre Kochersberg et Strasbourg, Parking, Oberhausbergen
19 septembre 2026 à 14h15
Parking — Oberhausbergen
- Découverte de la Villa Baumann et de son parc, Villa Baumann et parc, Illkirch-Graffenstaden
19 septembre 2026 à 14h30
Villa Baumann et parc — Illkirch-Graffenstaden
- Balade contée : Mémoires de guerre, Ville de Sélestat, Sélestat
19 septembre 2026 à 14h30
Ville de Sélestat — Sélestat
- Tapisseries de saint Adelphe et crypte : ouverture exceptionnelle, Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Neuwiller-lès-Saverne
19 septembre 2026 à 14h30
Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul — Neuwiller-lès-Saverne
- Visite guidée de la Seigneurie, La Seigneurie – Centre d’Interprétation du Patrimoine, Andlau
19 septembre 2026 à 14h30
La Seigneurie - Centre d'Interprétation du Patrimoine — Andlau
- Visite guidée « L’architecture à la Renaissance », Ville de Sélestat, Sélestat
19 septembre 2026 à 14h30
Ville de Sélestat — Sélestat
- Visite guidée de la Neustadt, un quartier impérial allemand, Place de la République (devant le Monument aux Morts), Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h30
Place de la République (devant le Monument aux Morts) — Strasbourg
- Enquête en famille au Musée historique, Musée historique de la ville de Strasbourg, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h30
Musée historique de la ville de Strasbourg — Strasbourg
- A la découverte des Maisons Remarquables de Dorlisheim et leur histoire, Château de Dorlisheim, Dorlisheim
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Dorlisheim — Dorlisheim
- Visites commentées l’exposition « Des images par milliers », Musée Westercamp, Wissembourg
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Westercamp — Wissembourg
- Visite de l’abbatiale Saint-Trophime, Église abbatiale St Trophime, Eschau
19 septembre 2026 à 14h30
Église abbatiale St Trophime — Eschau
- Une œuvre d’art cachée, Studium, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h30
Studium — Strasbourg
- Atelier tout public au MAMCS, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h30
Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg — Strasbourg
- Visite contée en famille au Musée des Beaux-Arts, Musée des Beaux-arts, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des Beaux-arts — Strasbourg
- Visite libre de l’église historique, Église protestante, Weiterswiller
19 septembre 2026 à 14h30
Église protestante — Weiterswiller
- Visite guidée de Dambach-la-Ville, Place du marché, Dambach-la-Ville
19 septembre 2026 à 14h30
Place du marché — Dambach-la-Ville
- Diaporama commenté des métiers d’autrefois de Plobsheim, La maison du Cantonnier, Plobsheim
19 septembre 2026 à 14h30
La maison du Cantonnier — Plobsheim
- Visite guidée du Musée Alsacien de Haguenau, Musée alsacien, Haguenau
19 septembre 2026 à 14h30
Musée alsacien — Haguenau
- Altorf à l’heure de l’Abbaye, Abbaye, Altorf
19 septembre 2026 à 14h30
Abbaye — Altorf
- Visite guidée des coulisses du musée, Musée historique et archives municipales, Haguenau
19 septembre 2026 à 14h30
Musée historique et archives municipales — Haguenau
- Neuwiller-lès-Saverne, de la Préhistoire à nos jours, Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Neuwiller-lès-Saverne
19 septembre 2026 à 14h30
Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul — Neuwiller-lès-Saverne
- Visite guidée de la Nécropole nationale militaire, Nécropole Nationale au cimetière Saint-Georges, Haguenau
19 septembre 2026 à 14h30
Nécropole Nationale au cimetière Saint-Georges — Haguenau
- Visite « Coup de projecteur » au Musée archéologique: « Le matrimoine, quelle place au Musée « archéologique ? », Musée Archéologique, Strasbourg
19 septembre 2026 à 14h50
Musée Archéologique — Strasbourg
- Découvrez et profitez d’une visite guidée dans la « Vallée des Lames », Maison de la manufacture d’armes blanches, Klingenthal
19 septembre 2026 à 15h00
Maison de la manufacture d'armes blanches — Klingenthal
- Sans elles, pas d’histoire : la part des femmes dans la mémoire des Étichonides, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster
19 septembre 2026 à 15h00
Ancienne église abbatiale Saint-Maurice — Ebersmunster
- Visite guidée de l’Hôtel de ville, Hôtel de Ville de Bouxwiller, Bouxwiller
19 septembre 2026 à 15h00
Hôtel de Ville de Bouxwiller — Bouxwiller
- Musique autour de Bach au Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de l'Œuvre Notre-Dame — Strasbourg
- Maisons alsaciennes des XVIe et XVIIe siècles, Ecomusée de 15 bâtiments, Reichstett
19 septembre 2026 à 15h00
Ecomusée de 15 bâtiments — Reichstett
- Visite thématique au Musée Historique: l’Europe et les artistes, Musée historique de la ville de Strasbourg, Strasbourg
19 septembre 2026 à 15h00
Musée historique de la ville de Strasbourg — Strasbourg
- Balade dans le Strasbourg colonial, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
19 septembre 2026 à 15h00
Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg
- Rencontre avec le Collectif bim à l’Aubette 1928, Aubette 1928, Strasbourg
19 septembre 2026 à 15h00
Aubette 1928 — Strasbourg
- Visite guidée du hameau du Geisberg, Église mennonite du Geisberg, Wissembourg
19 septembre 2026 à 15h00
Église mennonite du Geisberg — Wissembourg
- Venez assister à une audience dans le cadre exceptionnel du tribunal judiciaire de Saverne !, Tribunal judiciaire, Saverne
19 septembre 2026 à 15h00
Tribunal judiciaire — Saverne
- Les Visites (Im)pertinentes de Mademoiselle Maria K, Lieu d’Europe – Villa Kaysersguet, Strasbourg
19 septembre 2026 à 15h00
Lieu d'Europe - Villa Kaysersguet — Strasbourg
- Jeu de plateau au Musée Tomi Ungerer, Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, Strasbourg
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Tomi Ungerer - Centre international de l'Illustration — Strasbourg
- Présentation d’un spécimen complet de reptile marin, Studium, Strasbourg
19 septembre 2026 à 15h00
Studium — Strasbourg
- Arsenic et vieilles dentelles, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
19 septembre 2026 à 15h00
Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg
- Visite commentée du cimetière, Cimetière, Lutzelhouse
19 septembre 2026 à 15h00
Cimetière — Lutzelhouse
- Carl Schäfer et la restauration de Saint-Pierre-le-Jeune, Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune, Strasbourg
19 septembre 2026 à 15h00
Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune — Strasbourg
- A la découverte d’une Roseraie patrimoniale, Parc de la Roseraie, Schiltigheim
19 septembre 2026 à 15h00
Parc de la Roseraie — Schiltigheim
- Spectacle « Fabuleux jardin ! », Domaine de la Léonardsau, Obernai
19 septembre 2026 à 15h00
Domaine de la Léonardsau — Obernai
- Visitez le palais universitaire et la bibliothèque d’Histoire, Le Jardin des sciences, Strasbourg
19 septembre 2026 à 15h00
Le Jardin des sciences — Strasbourg
- Visite commentée d’un musée archéologique et de son exposition temporaire, Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord, Niederbronn-les-Bains
19 septembre 2026 à 15h00
Maison de l'Archéologie des Vosges du Nord — Niederbronn-les-Bains
- Visite flash du site archéologique, Musée La Villa, Dehlingen
19 septembre 2026 à 15h30
Musée La Villa — Dehlingen
- Découverte « Coup de projecteur » au Musée des Beaux-Arts d’une œuvre de Louise Moillon, Musée des Beaux-arts, Strasbourg
19 septembre 2026 à 15h30
Musée des Beaux-arts — Strasbourg
- Visite contée en famille au Musée des Arts décoratifs, Musée des Arts décoratifs, Strasbourg
19 septembre 2026 à 15h30
Musée des Arts décoratifs — Strasbourg
- À la découverte d’une île au fil de l’eau et du temps, L’Île de la Niederbourg, Illkirch-Graffenstaden
19 septembre 2026 à 15h30
L'Île de la Niederbourg — Illkirch-Graffenstaden
- Visite «Coup de projecteur» au Musée archéologique : « Vivre à la romaine, les objets du quotidien », Musée Archéologique, Strasbourg
19 septembre 2026 à 15h50
Musée Archéologique — Strasbourg
- Hautepierre HTP en mini DV, Centre socio-culturel de Haute-Pierre « Le Galet », Strasbourg
19 septembre 2026 à 16h00
Centre socio-culturel de Haute-Pierre "Le Galet" — Strasbourg
- Concerts d’ensembles vocaux et instrumentaux, La Seigneurie – Centre d’Interprétation du Patrimoine, Andlau
19 septembre 2026 à 16h00
La Seigneurie - Centre d'Interprétation du Patrimoine — Andlau
- Parcours poétique au Musée des Beaux-Arts, Musée des Beaux-arts, Strasbourg
19 septembre 2026 à 16h00
Musée des Beaux-arts — Strasbourg
- Démonstration des services machinerie et lumières, Opéra national du Rhin, Strasbourg
19 septembre 2026 à 16h00
Opéra national du Rhin — Strasbourg
- Visite guidée « Iconographie et iconoclasme à Saint-Pierre-le-Jeune », Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune, Strasbourg
19 septembre 2026 à 16h00
Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune — Strasbourg
- Journées du patrimoine 2026 à Wangen
» Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer « , Le jardin de l’Abbesse, Wangen
19 septembre 2026 à 16h00
Le jardin de l'Abbesse — Wangen
- Atelier créatif parents/enfants : Linogravure, Musée Westercamp, Wissembourg
19 septembre 2026 à 16h00
Musée Westercamp — Wissembourg
- Ouverture de la salle de conservation des dessins d’architecture de la cathédrale au Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg
19 septembre 2026 à 16h00
Musée de l'Œuvre Notre-Dame — Strasbourg
- Vernissage de l’exposition Crabe Chorus, Centre européen d’action artistiques contemporaines, Strasbourg
19 septembre 2026 à 16h00
Centre européen d’action artistiques contemporaines — Strasbourg
- Visite commentée de l’exposition « habitat industriel au pays de Niederbronn-les-Bains : de la maison ouvrière au château patronal »., Musée du fer, Reichshoffen
19 septembre 2026 à 16h00
Musée du fer — Reichshoffen
- Atelier tout public dans la cour du Palais Rohan : réalisation d’un peigne fleuri, Palais Rohan, Strasbourg
19 septembre 2026 à 16h00
Palais Rohan — Strasbourg
- Visite guidée d’un quartier emblématique de Strasbourg : la Krutenau, Place de Zurich, Strasbourg
19 septembre 2026 à 16h00
Place de Zurich — Strasbourg
- Balade « Inondations et patrimoine », Pont Sainte-Madeleine, Strasbourg
19 septembre 2026 à 16h00
Pont Sainte-Madeleine — Strasbourg
- Sur les traces d’anciens édiles, Nécropole Nationale au cimetière Saint-Georges, Haguenau
19 septembre 2026 à 16h00
Nécropole Nationale au cimetière Saint-Georges — Haguenau
- Martin Luther King • Droit à la liberté, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
19 septembre 2026 à 16h00
Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg
- Comprendre l’architecture du Bâtiment-UFR de Math-Info, Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Mathématique et informatique, Strasbourg
19 septembre 2026 à 16h00
Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Mathématique et informatique — Strasbourg
- Visite du jardin monastique de Saint-Trophime, Église abbatiale St Trophime, Eschau
19 septembre 2026 à 16h00
Église abbatiale St Trophime — Eschau
- Le Nom de la Rose
Film de Jean-Jacques Annaud (1986, 2h12)., Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
19 septembre 2026 à 16h30
Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg
- Présentation musicale d’un orgue Silbermann, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster
19 septembre 2026 à 16h30
Ancienne église abbatiale Saint-Maurice — Ebersmunster
- Visite de l’exposition temporaire du Musée Tomi Ungerer, Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, Strasbourg
19 septembre 2026 à 16h30
Musée Tomi Ungerer - Centre international de l'Illustration — Strasbourg
- Découvrez des histoires insolites au cœur du patrimoine sélestadien, Ville de Sélestat, Sélestat
19 septembre 2026 à 16h30
Ville de Sélestat — Sélestat
- Balade à vélo à la découverte de Gutenberg et de l’imprimerie, Place Gutenberg, Strasbourg
19 septembre 2026 à 16h30
Place Gutenberg — Strasbourg
- Visite guidée à l’église Saint-Nicolas de Haguenau, Église Saint-Nicolas, Haguenau
19 septembre 2026 à 16h30
Église Saint-Nicolas — Haguenau
- Visite « Coup de projecteur » au Musée des Beaux-Arts à partir d’une œuvre de Théodore Chassériau, Musée des Beaux-arts, Strasbourg
19 septembre 2026 à 16h30
Musée des Beaux-arts — Strasbourg
- Visite d’un temple protestant du XIXe siècle, Temple protestant, Illkirch-Graffenstaden
19 septembre 2026 à 16h45
Temple protestant — Illkirch-Graffenstaden
- Visite guidée Les vitraux de Saint-Pierre-le-Jeune, Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune, Strasbourg
19 septembre 2026 à 17h00
Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune — Strasbourg
- Flânerie sélestadienne, Ville de Sélestat, Sélestat
19 septembre 2026 à 17h00
Ville de Sélestat — Sélestat
- Dulcis Melodia, Collégiale Saint-Florent, Niederhaslach
19 septembre 2026 à 17h00
Collégiale Saint-Florent — Niederhaslach
- Visite contée : mémoires de la Grenouille, Place du château, Strasbourg
19 septembre 2026 à 17h00
Place du château — Strasbourg
- Visite guidée autour de l’église de Mutzig, Eglise Saint-Maurice, Mutzig
19 septembre 2026 à 17h00
Eglise Saint-Maurice — Mutzig
- Deux orgues à Sainte-Aurélie, concert et présentation, Église protestante Sainte-Aurélie, Strasbourg
19 septembre 2026 à 17h00
Église protestante Sainte-Aurélie — Strasbourg
- Visite « Coup de projecteur » au Musée des Arts décoratifs, Musée des Arts décoratifs, Strasbourg
19 septembre 2026 à 17h10
Musée des Arts décoratifs — Strasbourg
- Visites guidées théâtralisées de l’ancien palais impérial sur réservation, Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est, Strasbourg
19 septembre 2026 à 17h30
Palais du Rhin - siège de la DRAC Grand Est — Strasbourg
- Phantom of the Paradise, Opéra national du Rhin, Strasbourg
19 septembre 2026 à 18h00
Opéra national du Rhin — Strasbourg
- Daozi, Lieu d’Europe – Villa Kaysersguet, Strasbourg
19 septembre 2026 à 18h00
Lieu d'Europe - Villa Kaysersguet — Strasbourg
- Visite guidée du cloître de Saint-Pierre-le-Jeune, Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune, Strasbourg
19 septembre 2026 à 18h30
Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune — Strasbourg
- Offre VIP Pass Culture au palais impérial, Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est, Strasbourg
19 septembre 2026 à 18h45
Palais du Rhin - siège de la DRAC Grand Est — Strasbourg
- Concert : Quintet de cuivres « Beatus », Espace culturel du temps, Sarre-Union
19 septembre 2026 à 20h00
Espace culturel du temps — Sarre-Union
- Bal dans la salle des fêtes du palais impérial ! sur réservation, Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est, Strasbourg
19 septembre 2026 à 20h00
Palais du Rhin - siège de la DRAC Grand Est — Strasbourg
- Ouverture au public du local de la section du Cercle Généalogique d’Alsace « Sélestat Vignoble et Vallée », Local de la section de « Sélestat Vignoble et Vallées », Scherwiller
20 septembre 2026 à 09h00
Local de la section de "Sélestat Vignoble et Vallées" — Scherwiller
- Découverte commentée de l’église protestante sous les Platanes, Eglise protestante sous les Platanes, Illkirch-Graffenstaden
20 septembre 2026 à 09h00
Eglise protestante sous les Platanes — Illkirch-Graffenstaden
- Visite guidée : « Les Femmes au cœur de Strasbourg », Place du château, Strasbourg
20 septembre 2026 à 09h00
Place du château — Strasbourg
- Les coulisses du cinéma, Cinéma Rex, Benfeld
20 septembre 2026 à 09h00
Cinéma Rex — Benfeld
- Visite de Schweighouse : patrimoine historique et religieux, Eglise Saint-Michel, Schweighouse-sur-Moder
20 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Michel — Schweighouse-sur-Moder
- Les multiples instruments des Percussions de Strasbourg, Les Percussions de Strasbourg, Strasbourg
20 septembre 2026 à 10h00
Les Percussions de Strasbourg — Strasbourg
- Visite contée, Domaine de la Léonardsau, Obernai
20 septembre 2026 à 10h00
Domaine de la Léonardsau — Obernai
- Micro-Folie : Collection Union européenne, Domaine de la Léonardsau, Obernai
20 septembre 2026 à 10h00
Domaine de la Léonardsau — Obernai
- Visites guidées d’un ouvrage de la Ligne Maginot en français et en allemand, Ouvrage de la Ligne Maginot – Le Four-à-Chaux, Lembach
20 septembre 2026 à 10h00
Ouvrage de la Ligne Maginot - Le Four-à-Chaux — Lembach
- Découvrez un campement médiéval, Château de Guirbaden, Mollkirch
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Guirbaden — Mollkirch
- Venez découvrir le patrimoine aéronautique de la Plaine du Rhin, Atelier-musée des Ailes Historiques du Rhin / Hangar Costes et, Entzheim
20 septembre 2026 à 10h00
Atelier-musée des Ailes Historiques du Rhin / Hangar Costes et — Entzheim
- Visite guidée du Musée de Marmoutier, Musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien, Marmoutier
20 septembre 2026 à 10h00
Musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien — Marmoutier
- Exposition de jouets Joustra, Salle Prévôtale, Wasselonne
20 septembre 2026 à 10h00
Salle Prévôtale — Wasselonne
- Portes ouvertes au Musée du Patrimoine agricole, Musée du Patrimoine agricole, Sommerau
20 septembre 2026 à 10h00
Musée du Patrimoine agricole — Sommerau
- Visite de la tour carrée, Château, Wasselonne
20 septembre 2026 à 10h00
Château — Wasselonne
- Découvrez une fortification médiévale, perchée à 677 m d’altitude, au cœur de la forêt d’Obernai – Bernardswiller., Château du Kagenfels, Ottrott
20 septembre 2026 à 10h00
Château du Kagenfels — Ottrott
- A la découverte d’outils de bâtisseurs, Château de Guirbaden, Mollkirch
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Guirbaden — Mollkirch
- Exposition de photos anciennes, Château de Guirbaden, Mollkirch
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Guirbaden — Mollkirch
- Venez en apprendre plus en découvrant le site à travers des jeux de piste, Château de Guirbaden, Mollkirch
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Guirbaden — Mollkirch
- Jeux en bois, Salle Prévôtale, Wasselonne
20 septembre 2026 à 10h00
Salle Prévôtale — Wasselonne
- Maquette ferroviaire, Salle Prévôtale, Wasselonne
20 septembre 2026 à 10h00
Salle Prévôtale — Wasselonne
- Découverte de l’ancien château Klinglin, Ancien château Klinglin, Illkirch-Graffenstaden
20 septembre 2026 à 10h00
Ancien château Klinglin — Illkirch-Graffenstaden
- Visite guidée : « Quartier cathédrale », Place du château, Strasbourg
20 septembre 2026 à 10h00
Place du château — Strasbourg
- Archéologie de l’Ouest iranien, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
20 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg
- Les salles de lecture, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
20 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg
- Assistez à des démonstrations de calligraphie médiévale, Château de Guirbaden, Mollkirch
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Guirbaden — Mollkirch
- En coulisses !, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
20 septembre 2026 à 10h15
Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg
- Visite guidée : Le Sud de Schiltigheim, mémoire industrielle, Maison des sociétés, Schiltigheim
20 septembre 2026 à 10h30
Maison des sociétés — Schiltigheim
- Forme déambulatoire au MAMCS, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg
20 septembre 2026 à 10h30
Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg — Strasbourg
- Découverte guidée du château de Fleckenstein, Château fort de Fleckenstein, Lembach
20 septembre 2026 à 11h00
Château fort de Fleckenstein — Lembach
- Les Vendanges d’Antan, Village de Cleebourg, Cleebourg
20 septembre 2026 à 11h00
Village de Cleebourg — Cleebourg
- Changement du tableau du maître-autel, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster
20 septembre 2026 à 11h00
Ancienne église abbatiale Saint-Maurice — Ebersmunster
- Parcours poétique au Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg
20 septembre 2026 à 11h00
Musée de l'Œuvre Notre-Dame — Strasbourg
- Venez déjeuner et goûter avec Malraux, Espace Malraux, Geispolsheim
20 septembre 2026 à 11h00
Espace Malraux — Geispolsheim
- Exposition photographique : La faune sauvage locale, Couvent Saint-Sauveur, Oberbronn
20 septembre 2026 à 11h00
Couvent Saint-Sauveur — Oberbronn
- Visite de l’Aubette 1928, Aubette 1928, Strasbourg
20 septembre 2026 à 11h00
Aubette 1928 — Strasbourg
- Marché des artisans et producteurs locaux, Couvent Saint-Sauveur, Oberbronn
20 septembre 2026 à 11h00
Couvent Saint-Sauveur — Oberbronn
- Déjeuner et animations familiales dans un cadre historique, Couvent Saint-Sauveur, Oberbronn
20 septembre 2026 à 11h00
Couvent Saint-Sauveur — Oberbronn
- A la découverte des façades, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
20 septembre 2026 à 11h30
Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg
- Les dépôts du Louvre à la Bnu: 6000 ans d’histoire en deux collections, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
20 septembre 2026 à 11h30
Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg
- Visite guidée : « L’axe impérial », Place de la République (devant le Monument aux Morts), Strasbourg
20 septembre 2026 à 11h30
Place de la République (devant le Monument aux Morts) — Strasbourg
- Visite guidée de l’exposition « Un voyage à Strasbourg », Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine, Strasbourg
20 septembre 2026 à 11h30
Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine — Strasbourg
- Présentation du métier de facteur d’orgues, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster
20 septembre 2026 à 13h00
Ancienne église abbatiale Saint-Maurice — Ebersmunster
- Visite abbatiale, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster
20 septembre 2026 à 13h00
Ancienne église abbatiale Saint-Maurice — Ebersmunster
- Visite commentée du patrimoine de Westhoffen, Village de Westhoffen, Westhoffen
20 septembre 2026 à 14h00
Village de Westhoffen — Westhoffen
- Exposition: Objets de la première et deuxième guerre mondiale, Ecole maternelle, Harskirchen
20 septembre 2026 à 14h00
Ecole maternelle — Harskirchen
- Découverte d’une église luthérienne et de sa cloche ‘Marie-Madeleine’, Eglise protestante, Belmont
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise protestante — Belmont
- Ascension de la tour Saint-Michel, Église des Jésuites, Molsheim
20 septembre 2026 à 14h00
Église des Jésuites — Molsheim
- Démonstration de forgeage de lames et garnitures de fourreaux, Maison de la manufacture d’armes blanches, Klingenthal
20 septembre 2026 à 14h00
Maison de la manufacture d'armes blanches — Klingenthal
- Découverte du quartier du château avec le veilleur de nuit, Maison du Tourisme et du Patrimoine, Châtenois
20 septembre 2026 à 14h00
Maison du Tourisme et du Patrimoine — Châtenois
- Visite d’une église au clocher roman et au riche patrimoine mobilier, Eglise Saint-Georges, Châtenois
20 septembre 2026 à 14h00
Eglise Saint-Georges — Châtenois
- Hasard et dégustation, Musée La Villa, Dehlingen
20 septembre 2026 à 14h00
Musée La Villa — Dehlingen
- Découverte libre et gratuite du Musée historique et industriel – Musée du fer, Musée du fer, Reichshoffen
20 septembre 2026 à 14h00
Musée du fer — Reichshoffen
- Visite guidée de l’église Saint-Michel, Église catholique Saint-Michel, Weyersheim
20 septembre 2026 à 14h00
Église catholique Saint-Michel — Weyersheim
- 100 ans du DLI: Rencontre avec un bibliothécaire, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
20 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg
- Le Verger du Dinghof, entre nature et patrimoine, Dinghof, Schiltigheim
20 septembre 2026 à 14h00
Dinghof — Schiltigheim
- Ateliers jeune public, Dessine-moi un menu, Dinghof, Schiltigheim
20 septembre 2026 à 14h00
Dinghof — Schiltigheim
- Découvrez des machines d’imprimerie anciennes et récentes, Intergraphic, Schiltigheim
20 septembre 2026 à 14h00
Intergraphic — Schiltigheim
- Visite d’une chapelle du XVIIIᵉ siècle, Chapelle Sainte-Croix, Châtenois
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Sainte-Croix — Châtenois
- Le campus impérial, Le Jardin des sciences, Strasbourg
20 septembre 2026 à 14h00
Le Jardin des sciences — Strasbourg
- Renouveau d’un temple protestant en milieu rural, Temple du Climont, Urbeis
20 septembre 2026 à 14h00
Temple du Climont — Urbeis
- Visite guidée : « Street Art quartier Gare », Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg
20 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg — Strasbourg
- Atelier : « Pop-up d’architecture », Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine, Strasbourg
20 septembre 2026 à 14h00
Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine — Strasbourg
- Mini-exposition: les supports de l’image, Archives d’Alsace, Strasbourg
20 septembre 2026 à 14h00
Archives d'Alsace — Strasbourg
- Découverte libre de l’Église protestante de Haguenau, Église protestante, Haguenau
20 septembre 2026 à 14h00
Église protestante — Haguenau
- Maison du Tourisme et du Patrimoine : visite de l’espace muséal, Maison du Tourisme et du Patrimoine, Châtenois
20 septembre 2026 à 14h00
Maison du Tourisme et du Patrimoine — Châtenois
- Visite guidée « Saint-Pierre-le-Jeune et son histoire », Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune, Strasbourg
20 septembre 2026 à 14h00
Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune — Strasbourg
- Visite du musée français du pétrole, Musée français du pétrole, Merkwiller-Pechelbronn
20 septembre 2026 à 14h00
Musée français du pétrole — Merkwiller-Pechelbronn
- Créez votre « Pour les Nuls » médiéval!, Médiathèque de la Vieille-Île, Haguenau
20 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque de la Vieille-Île — Haguenau
- Visite commentée de l’Église protestante de Haguenau, Église protestante, Haguenau
20 septembre 2026 à 14h00
Église protestante — Haguenau
- Découverte guidée des vitraux contemporains d’une église simultanée, Église simultanée Saint-Michel, Ernolsheim-lès-Saverne
20 septembre 2026 à 14h00
Église simultanée Saint-Michel — Ernolsheim-lès-Saverne
- Visite d’une église protestante, Église protestante de Klingenthal, Bœrsch
20 septembre 2026 à 14h00
Église protestante de Klingenthal — Bœrsch
- Explorez Numistral, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
20 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg
- Exposition de photographies marquant les 20 ans de la » Fête des Remparts « , Rempart et quartier du château, Châtenois
20 septembre 2026 à 14h00
Rempart et quartier du château — Châtenois
- Découverte des vitraux de l’Église Saint-Joseph, Église Saint-Joseph, Haguenau
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Joseph — Haguenau
- Visite « coup de projecteur » au Musée des Beaux-Arts à partir d’une œuvre de Jan van Huysum, Musée des Beaux-arts, Strasbourg
20 septembre 2026 à 14h30
Musée des Beaux-arts — Strasbourg
- Visite guidée d’une durée d’1h30, Place de la République (devant le Monument aux Morts), Strasbourg
20 septembre 2026 à 14h30
Place de la République (devant le Monument aux Morts) — Strasbourg
- Découvrez une ancienne église jésuite, Église des Jésuites, Molsheim
20 septembre 2026 à 14h30
Église des Jésuites — Molsheim
- Visite guidée de l’ancienne tuilerie, Tuilerie-briqueterie, Still
20 septembre 2026 à 14h30
Tuilerie-briqueterie — Still
- Visite guidée d’une ancienne salle de justice du XVIIᵉ siècle, Hôtel de Ville, Obernai
20 septembre 2026 à 14h30
Hôtel de Ville — Obernai
- Visite thématique de l’exposition « Le temps retourné » au MAMCS, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg
20 septembre 2026 à 14h30
Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg — Strasbourg
- Visite guidée d’une église fortifiée, Église romane et cimetière fortifié, Balbronn
20 septembre 2026 à 14h30
Église romane et cimetière fortifié — Balbronn
- Chapelle Sainte-Philomène de Haguenau, Chapelle Sainte-Philomène, Haguenau
20 septembre 2026 à 15h00
Chapelle Sainte-Philomène — Haguenau
- Visite commentée de la Chapelle Sainte-Philomène de Haguenau, Chapelle Sainte-Philomène, Haguenau
20 septembre 2026 à 15h00
Chapelle Sainte-Philomène — Haguenau
- Conférence « Ecrire et imprimer la musique », Église protestante, Schiltigheim
20 septembre 2026 à 15h00
Église protestante — Schiltigheim
- Dans les réserves, FRAC Alsace, Sélestat
20 septembre 2026 à 15h00
FRAC Alsace — Sélestat
- Visite guidée « Saint-Pierre-le-Jeune dans la ville », Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune, Strasbourg
20 septembre 2026 à 15h00
Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune — Strasbourg
- Découverte commentée de la Mairie d’Illkirch-Graffenstaden, Mairie, Illkirch-Graffenstaden
20 septembre 2026 à 15h00
Mairie — Illkirch-Graffenstaden
- Visite du château De Dietrich, Château de Dietrich, Reichshoffen
20 septembre 2026 à 15h00
Château de Dietrich — Reichshoffen
- La Maison Braun : étude et enjeux de conservation d’un fonds photographique européen, Archives d’Alsace, Strasbourg
20 septembre 2026 à 15h15
Archives d'Alsace — Strasbourg
- Visite thématique « L’état sauvage » au MAMCS, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg
20 septembre 2026 à 15h30
Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg — Strasbourg
- Aubade musicale place de la République : Wonder Brass sur le balcon du palais du Rhin, Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est, Strasbourg
20 septembre 2026 à 15h30
Palais du Rhin - siège de la DRAC Grand Est — Strasbourg
- Visite « coup de projecteur » au Musée de l’Œuvre Notre-Dame à partir d’œuvres des collections sur le thème « mère et fille », Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg
20 septembre 2026 à 16h00
Musée de l'Œuvre Notre-Dame — Strasbourg
- Découverte guidée « Les orgues de Saint-Pierre-le-Jeune », Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune, Strasbourg
20 septembre 2026 à 16h00
Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune — Strasbourg
- Atelier tout public dans la cour du Palais Rohan : Réalisation d’un petit bouquet de fleurs fraîches, Palais Rohan, Strasbourg
20 septembre 2026 à 16h00
Palais Rohan — Strasbourg
- Visite guidée : « Le quartier des imprimeurs », Place Gutenberg, Strasbourg
20 septembre 2026 à 17h00
Place Gutenberg — Strasbourg
- Visite guidée Saint-Pierre-le-Jeune en une heure, Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune, Strasbourg
20 septembre 2026 à 17h00
Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune — Strasbourg
- Concert « L’aventure de la musique », Église protestante, Schiltigheim
20 septembre 2026 à 17h30
Église protestante — Schiltigheim
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)