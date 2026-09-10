BAS-RHIN STRASBOURG JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Parcours place de la République avec l’application TAVU, Place de la République (devant le Monument aux Morts), Strasbourg



Place de la République (devant le Monument aux Morts) — Strasbourg

Parcours place du Château avec l’application TAVU, Place du château, Strasbourg



Place du château — Strasbourg

Un Escape Game dans les rues de Strasbourg, Place Kléber, Strasbourg



Place Kléber — Strasbourg

Visites commentées des locaux de la Maison de la Région Grand Est, Château des Rohan, Saverne



Château des Rohan — Saverne

Visite guidée de l’ancien Hôtel des Joham de Mundolsheim, Hôtel des Joham de Mundolsheim, Strasbourg



Hôtel des Joham de Mundolsheim — Strasbourg

Visite commentée aux Bains Rock de Haguenau, Les Bains Rock (Réseau Jack), Haguenau



Les Bains Rock (Réseau Jack) — Haguenau

Exposition Avant l’horreur : un autre Struthof. Des vies au rythme des saisons, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller



Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof — Natzwiller

L’histoire du pain et des spécialités alsaciennes, Maison du Pain d’Alsace, Bindernheim



Maison du Pain d’Alsace — Bindernheim

Visite de l’imprimerie lithographique Geistel, Imprimerie litho Geistel, Strasbourg



Imprimerie litho Geistel — Strasbourg

L’histoire du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller



Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof — Natzwiller

Mémoires d’objets des camps de Natzweiler-Struthof, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller



Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof — Natzwiller

Visitez une fonderie de cloches en activité, Les Saintiers Alsace-Lorraine et Fonderie Bollée-Calcatera, Strasbourg



Les Saintiers Alsace-Lorraine et Fonderie Bollée-Calcatera — Strasbourg

Découverte d’une abbaye, Abbaye de Truttenhausen, Heiligenstein



Abbaye de Truttenhausen — Heiligenstein

Visitez une chapelle et son chemin de croix, Chapelle de Saint-Wendelin, Hohengoeft



Chapelle de Saint-Wendelin — Hohengoeft

Visite des extérieurs du Fort Uhrich, Parking du restaurant La Bravade, Illkirch-Graffenstaden



Parking du restaurant La Bravade — Illkirch-Graffenstaden

L’art dans le camp de Natzweiler-Struthof, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller



Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof — Natzwiller

Exposition : Observatoire photographique du paysage, La Grange aux Paysages, Lorentzen



La Grange aux Paysages — Lorentzen

Visite de la station de traitement des eaux usées de l’Eurométropole de Strasbourg, Station d’épuration de Strasbourg – La Wantzenau, Strasbourg



Station d'épuration de Strasbourg - La Wantzenau — Strasbourg

Jeu de piste: A la recherche du livre perdu de la comtesse Sophie, La Grange aux Paysages, Lorentzen



La Grange aux Paysages — Lorentzen

Visite guidée et commentée de la gare de Strasbourg, Gare Centrale, Strasbourg



Gare Centrale — Strasbourg

Connaissez-vous les mystères des tremblements de terre ?, Musée de sismologie, Strasbourg



Musée de sismologie — Strasbourg

Les nouveaux jeux du pat’, Le Jardin des sciences, Strasbourg



Le Jardin des sciences — Strasbourg

Participez à un circuit dédié au Moyen Âge, Ville de Sélestat, Sélestat



Ville de Sélestat — Sélestat

Devenez acteur du patrimoine sélestadien, Bibliothèque Humaniste, Sélestat



Bibliothèque Humaniste — Sélestat

Découvrez le musée de la tuile !, Musée de la tuile, Eschau



Musée de la tuile — Eschau

Visite guidée d’une casemate de la ligne Maginot, Casemate de Gerstheim, Gerstheim



Casemate de Gerstheim — Gerstheim

Micro-Folie : Collection Grand Est, Domaine de la Léonardsau, Obernai



Domaine de la Léonardsau — Obernai

Déambulation architecturale dans la ville, Fontaine aux abeilles, Haguenau



Fontaine aux abeilles — Haguenau

Animations au musée de la Folie Marco, Musée de la Folie Marco, Barr



Musée de la Folie Marco — Barr

Visite guidée du grand magasin de Strasbourg, Galeries Lafayette, Strasbourg



Galeries Lafayette — Strasbourg

Visites guidées du tribunal judicaire de Saverne, Tribunal judiciaire, Saverne



Tribunal judiciaire — Saverne

Venez découvrir la Banque de France à Strasbourg, Banque de France de Strasbourg, Strasbourg



Banque de France de Strasbourg — Strasbourg

Découverte libre du Musée Alsacien de Haguenau, Musée alsacien, Haguenau



Musée alsacien — Haguenau

Les réserves du Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller



Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof — Natzwiller

Découverte libre du Musée historique de Haguenau, Musée historique et archives municipales, Haguenau



Musée historique et archives municipales — Haguenau

Visite de l’Hôtel de commandement du Gouverneur Militaire de Strasbourg, Palais du Gouverneur militaire, Strasbourg



Palais du Gouverneur militaire — Strasbourg

Exposition Fernand Schultz-Wettel : du regard à l’image, Domaine de la Léonardsau, Obernai



Domaine de la Léonardsau — Obernai

100 ans de Dépôt légal imprimeur à la Bnu, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg



Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg

Visite libre du Musée Archéologique, Musée Archéologique, Strasbourg



Musée Archéologique — Strasbourg

Visite libre du Musée historique, Musée historique de la ville de Strasbourg, Strasbourg



Musée historique de la ville de Strasbourg — Strasbourg

Contes en famille au Musée zoologique, Musée zoologique, Strasbourg



Musée zoologique — Strasbourg

Le Strasbourg insolite, Place du château, Strasbourg



Place du château — Strasbourg

Portes ouvertes : Strasbourg au fil du temps, Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, Strasbourg



Archives de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg — Strasbourg

Visite libre du Musée des Beaux-Arts, Musée des Beaux-arts, Strasbourg



Musée des Beaux-arts — Strasbourg

Portes ouvertes d’un atelier de restauration de véhicules de collection, Carrosserie HH services, Strasbourg



Carrosserie HH services — Strasbourg

Participez à la visite guidée de la Commanderie Saint-Jean de Strasbourg, Institut National du service public, Strasbourg



Institut national du service public (INSP) — Strasbourg

Martin Luther King • Droit à la liberté, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg



Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg

Circuit découverte du quartier de Neudorf et de son patrimoine ancien, place du marché Neudorf, 67100 Strasbourg, Strasbourg



place du marché Neudorf, 67100 Strasbourg — Strasbourg

Visite libre du château de la Léonardsau, Domaine de la Léonardsau, Obernai



Domaine de la Léonardsau — Obernai

Sortie insolite : à la découverte du vélorail du Pays Secret, Vélorail du Pays secret, Drulingen



Vélorail du Pays secret — Drulingen

Visite libre du Musée d’Art moderne et contemporain, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg



Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg — Strasbourg

Alors, qu’attendez-vous des futurs musées de minéralogie et paléontologie ?, Le Jardin des sciences, Strasbourg



Le Jardin des sciences — Strasbourg

« Musées point de départ » au Musée d’Art moderne et contemporain, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg



Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg — Strasbourg

Point d’écoute au MAMCS, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg



Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg — Strasbourg

Chapelle des Missions Africaines, Chapelle des missions africaines, Haguenau



Chapelle des missions africaines — Haguenau

Exposition consacrée au parachutisme et aux images en chute libre, Musée du parachutisme, Strasbourg



Musée du parachutisme — Strasbourg

Visite de l’ancienne Trésorerie Générale, Direction régionale des finances publiques, Strasbourg



Direction régionale des finances publiques — Strasbourg

Visite libre du Musée Zoologique, Musée zoologique, Strasbourg



Musée zoologique — Strasbourg

TRÉSORS COSMIQUES, Galerie de l’Aubette, Strasbourg



Galerie de l'Aubette — Strasbourg

Journée portes ouvertes à l’Opéra, Opéra national du Rhin, Strasbourg



Opéra national du Rhin — Strasbourg

Dans les coulisses de la cathédrale de Strasbourg : les ateliers de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, Ateliers de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg



Ateliers de la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame — Strasbourg

Visitez librement une bibliothèque humaniste, Bibliothèque Humaniste, Sélestat



Bibliothèque Humaniste — Sélestat

Visite libre – Le Jardin botanique, un patrimoine vivant, Jardin botanique de l’université de Strasbourg, Strasbourg



Jardin botanique de l'université de Strasbourg — Strasbourg

La photographie au service de la mémoire, Le Jardin des sciences, Strasbourg



Le Jardin des sciences — Strasbourg

Portes Ouvertes de la Cour des Mots, La Cour des Mots, Gries



La Cour des Mots — Gries

Visite guidée et commentée des anciennes Glacières de Strasbourg, Anciennes usines des glacières, Strasbourg



Anciennes usines des glacières — Strasbourg

Décorations florales dans la cour du Palais Rohan, Palais Rohan, Strasbourg



Palais Rohan — Strasbourg

Musées point de départ dans la cour du Palais Rohan, Palais Rohan, Strasbourg



Palais Rohan — Strasbourg

Stand d’information des Journées européennes du patrimoine, Place du château, Strasbourg



Place du château — Strasbourg

Visite libre du Musée Tomi Ungerer, Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, Strasbourg



Musée Tomi Ungerer - Centre international de l'Illustration — Strasbourg

Visite libre du Musée des Arts décoratifs, Musée des Arts décoratifs, Strasbourg



Musée des Arts décoratifs — Strasbourg

Le camp d’internement du Struthof 1944-1945, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller



Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof — Natzwiller

Les secrets des magasins historiques, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg



Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg

Découverte guidée du patrimoine de la Ville de Barr, Place de l’hôtel de ville, Barr



Place de l'hôtel de ville — Barr

Giga-Yoga, Opéra national du Rhin, Strasbourg



Opéra national du Rhin — Strasbourg

L’atelier de restauration de la Bnu, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg



Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg

Entretenir la Mémoire, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, Natzwiller



Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof — Natzwiller

Visite des réserves du Pole d’études et de conservation – Union Sociale, Pôle d’études et de conservation des Musées – Union Sociale, Strasbourg



Pôle d'études et de conservation des Musées - Union Sociale — Strasbourg

Balade dessinée, Domaine de la Léonardsau, Obernai



Domaine de la Léonardsau — Obernai

Visite thématique au Musée des Beaux-Arts, Musée des Beaux-arts, Strasbourg



Musée des Beaux-arts — Strasbourg

Visite guidée du château de La Petite Pierre, Château de La Petite Pierre / Maison du parc naturel régional, La Petite-Pierre



Château de La Petite Pierre / Maison du parc naturel régional — La Petite-Pierre

Histoire de la ferme, La petite ferme, Weinbourg



La petite ferme — Weinbourg

Carte blanche à l’Opéra Studio, Opéra national du Rhin, Strasbourg



Opéra national du Rhin — Strasbourg

Visite guidée de l’hôtel préfectoral à Strasbourg, Hôtel Klinglin – Préfecture de la région Grand Est – Préfecture du Bas-Rhin, Strasbourg



Hôtel Klinglin - Préfecture de la région Grand Est - Préfecture du Bas-Rhin — Strasbourg

Journées du Patrimoine : Les Arts du verre., Maison Rurale de l’Outre-Forêt, Kutzenhausen



Maison Rurale de l'Outre-Forêt — Kutzenhausen

Atelier portrait photographique au Studio photo des Archives, Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, Strasbourg



Archives de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg — Strasbourg

L’atelier de photographie de la Bnu, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg



Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg

Les morts illustres à Saint-Pierre-le-Jeune, Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune, Strasbourg



Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune — Strasbourg

Visite guidée de l’hôtel Maison Rouge&Spa, Hôtel Maison Rouge, Strasbourg



Hôtel Maison Rouge — Strasbourg

Visite et animations à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, Maison rurale de l’Outre-Forêt, Kutzenhausen



Maison rurale de l'Outre-Forêt — Kutzenhausen

Visite guidée du parc de l’Orangerie, Parc de l’Orangerie, Strasbourg



Parc de l'Orangerie — Strasbourg

Les légendes d’Alsace, Ville de Sélestat, Sélestat



Ville de Sélestat — Sélestat

Restauration de la ferme, La petite ferme, Weinbourg



La petite ferme — Weinbourg

Atelier de découverte des métiers de la restauration et de la conservation préventive au Pôle d’études et de conservation – Union Sociale, Pôle d’études et de conservation des Musées – Union Sociale, Strasbourg



Pôle d'études et de conservation des Musées - Union Sociale — Strasbourg

Retournez au temps du Moyen Âge lors d’une balade contée, Ville de Sélestat, Sélestat



Ville de Sélestat — Sélestat

Échauffement du Ballet, Opéra national du Rhin, Strasbourg



Opéra national du Rhin — Strasbourg

Présentation de la salle de la Zunft, Maison du Pain d’Alsace, Bindernheim



Maison du Pain d’Alsace — Bindernheim

À la découverte de l’observatoire astronomique de Strasbourg, Le Jardin des sciences, Strasbourg



Le Jardin des sciences — Strasbourg

À la découverte du plus beau lycée de France, Lycée Les Pontonniers, Strasbourg



Lycée Les Pontonniers — Strasbourg

Visite guidée des plus belles salles du palais du Rhin, ancien palais impérial – sans réservation, Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est, Strasbourg



Palais du Rhin - siège de la DRAC Grand Est — Strasbourg

Visite libre d’une église abbatiale, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster



Ancienne église abbatiale Saint-Maurice — Ebersmunster

Ouverture exceptionnelle du palais du Rhin, ancien palais impérial, Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est, Strasbourg



Palais du Rhin - siège de la DRAC Grand Est — Strasbourg

Visite archéologique : les sarcophages dans le parc du palais du Rhin, Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est, Strasbourg



Palais du Rhin - siège de la DRAC Grand Est — Strasbourg

Visite guidée de la Médiathèque de Haguenau, Médiathèque de la Vieille-Île, Haguenau



Médiathèque de la Vieille-Île — Haguenau

Découvrez une église luthérienne qui fête, cette année, ses 250 ans., Église protestante de Fouday, Fouday



Église protestante de Fouday — Fouday

Visite thématique au Musée historique : les dessous du musée, Musée historique de la ville de Strasbourg, Strasbourg



Musée historique de la ville de Strasbourg — Strasbourg

Exposition « Visages et paysage d’un protestantisme régional : découvertes en Alsace et en Lorraine », Eglise protestante du Neuhof Stockfeld, Strasbourg



Eglise protestante du Neuhof Stockfeld — Strasbourg

Visite théâtralisée dans un village de caractère, Église protestante, Oberbronn



Église protestante — Oberbronn

Visite guidée des coulisses et archives de l’Hôtel de Ville, Place de l’hôtel de ville, Barr



Place de l'hôtel de ville — Barr

Atelier du relieur, Médiathèque de la Vieille-Île, Haguenau



Médiathèque de la Vieille-Île — Haguenau

Lectures à haute voix au Musée Tomi Ungerer, Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, Strasbourg



Musée Tomi Ungerer - Centre international de l'Illustration — Strasbourg

Fresque participative « Paysage du Domaine », Domaine de la Léonardsau, Obernai



Domaine de la Léonardsau — Obernai

Visite guidée de la ferme du Hundshof, Ferme du Hundshof, Haguenau



Ferme du Hundshof — Haguenau

Présentation de la saison 26-27 de l’Opéra national du Rhin, Opéra national du Rhin, Strasbourg



Opéra national du Rhin — Strasbourg

Visite guidée : du musée à la villa, Musée La Villa, Dehlingen



Musée La Villa — Dehlingen

Escape game : Le Dernier Secret de la Fischerinsel, Bâtiment La Ruche, Ostwald



Bâtiment La Ruche — Ostwald

L’Ill*Wald face au changement climatique, Ville de Sélestat, Sélestat



Ville de Sélestat — Sélestat

Jeu de piste familial : La Source magique d’Ostwald, Bâtiment La Ruche, Ostwald



Bâtiment La Ruche — Ostwald

Visite de l’église mennonite du Geisberg et exposition, Église mennonite du Geisberg, Wissembourg



Église mennonite du Geisberg — Wissembourg

Malgré-nous, l’histoire des incorporé.es de force de la vallée de Villé, Musée de la vallée de Villé, Villé



Musée de la vallée de Villé — Villé

Le refuge du Kreuzweg dans la forêt Obernai-Bernardswiller, Refuge forestier du Kreuzweg, Klingenthal



Refuge forestier du Kreuzweg — Klingenthal

Visite commentée de l’église de la Paix, Église de la Paix, Frœschwiller



Église de la Paix — Frœschwiller

Visite de la Chapelle de Wohlfahrtshoffen, Chapelle de Wohlfahrtshoffen, Reichshoffen



Chapelle de Wohlfahrtshoffen — Reichshoffen

Balade sonore aux Châteaux du Pays de Saverne, Château du Grand-Geroldseck, Haegen



Château du Grand-Geroldseck — Haegen

Ateliers pour petits musiciens, La Seigneurie – Centre d’Interprétation du Patrimoine, Andlau



La Seigneurie - Centre d'Interprétation du Patrimoine — Andlau

Visite du musée et du site archéologique, Musée La Villa, Dehlingen



Musée La Villa — Dehlingen

À la découverte des fortifications méconnues autour du fort, Fort Ducrot, Mundolsheim



Fort Ducrot — Mundolsheim

Découvrez des manuscrits et imprimés médiévaux des XVe et XVIe siècles, Bibliothèque Humaniste, Sélestat



Bibliothèque Humaniste — Sélestat

Visite flash du musée, Musée La Villa, Dehlingen



Musée La Villa — Dehlingen

Jeu de piste : Les secrets de la tombe mystérieuse, Médiathèque Frida Kahlo, Schiltigheim



Médiathèque Frida Kahlo — Schiltigheim

Bestiaire, Bibliothèque Humaniste, Sélestat



Bibliothèque Humaniste — Sélestat

Visite libre au musée vaudou et Restitution de travaux d’étudiants, Château Musée Vodou, Strasbourg



Château Musée Vodou — Strasbourg

Portes ouvertes du musée historique de Mutzig, Château des Rohan – musée, Mutzig



Château des Rohan - musée — Mutzig

Machines à vapeur en modèle réduit, Château de Dorlisheim, Dorlisheim



Château de Dorlisheim — Dorlisheim

Le patrimoine des bibliothèques, Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Mathématique et informatique, Strasbourg



Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Mathématique et informatique — Strasbourg

Vis dans mon chœur 2, la légende d’Arbogast, Chapelle des Annonciades, Haguenau



Chapelle des Annonciades — Haguenau

Découvrir le fonctionnement d’un atelier de reliure au sein d’une Université, Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Mathématique et informatique, Strasbourg



Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Mathématique et informatique — Strasbourg

Les livres font de la résistance !, Médiathèque de la Vieille-Île, Haguenau



Médiathèque de la Vieille-Île — Haguenau

Visite libre d’un musée archéologique, Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord, Niederbronn-les-Bains



Maison de l'Archéologie des Vosges du Nord — Niederbronn-les-Bains

Entre pierre et mémoire : promenade commentée au cimetière ancien de La Broque, Cimetière ancien de La Broque, La Broque



Cimetière ancien de La Broque — La Broque

Les sismogrammes, un patrimoine à préserver !, Musée de sismologie, Strasbourg



Musée de sismologie — Strasbourg

Regards sur les collections de la Ferme Linck, Ferme Linck, Schiltigheim



Ferme Linck — Schiltigheim

Déambulation théâtralisée au Musée zoologique, Musée zoologique, Strasbourg



Musée zoologique — Strasbourg

Spectacle « Récifs coralliens », Le Jardin des sciences, Strasbourg



Le Jardin des sciences — Strasbourg

Initiation à la fouille, Musée La Villa, Dehlingen



Musée La Villa — Dehlingen

Atelier « Initiation à la fouille archéologique », Musée La Villa, Dehlingen



Musée La Villa — Dehlingen

Lâcher de livres, Domaine de la Léonardsau, Obernai



Domaine de la Léonardsau — Obernai

Visite autour des collections du Musée alsacien au Pôle d’études et de conservation – Union Sociale, Pôle d’études et de conservation des Musées – Union Sociale, Strasbourg



Pôle d'études et de conservation des Musées - Union Sociale — Strasbourg

Colors Urban Art Festival 2026, AFPA Strasbourg, Strasbourg



AFPA Strasbourg — Strasbourg

Création et gestion d’un herbier scientifique : un travail de fourmi !, Jardin botanique de l’université de Strasbourg, Strasbourg



Jardin botanique de l'université de Strasbourg — Strasbourg

La collection Adolf Michaelis, Le Jardin des sciences, Strasbourg



Le Jardin des sciences — Strasbourg

Ouverture au public du siège du Cercle Généalogique d’Alsace, Cercle Généalogique d’Alsace, Strasbourg



Cercle Généalogique d'Alsace — Strasbourg

Découvrez l’une des plus anciennes bibliothèques de Strasbourg, Médiathèque protestante du Stift, Strasbourg



Médiathèque protestante du Stift — Strasbourg

Parcourez un fort allemand du XIXe siècle en pleine nature, Fort Grossherzog von Baden – Fort Frère, Oberhausbergen



Fort Grossherzog von Baden - Fort Frère — Oberhausbergen

Les coteaux de Hausbergen : une voie de transit entre le Kochersberg et Strasbourg, Mairie de Mittelhausbergen, Mittelhausbergen



Mairie de Mittelhausbergen — Mittelhausbergen

Découverte de la Villa Baumann et de son parc, Villa Baumann et parc, Illkirch-Graffenstaden



Villa Baumann et parc — Illkirch-Graffenstaden

Balade contée : Mémoires de guerre, Ville de Sélestat, Sélestat



Ville de Sélestat — Sélestat

Visite guidée de la Seigneurie, La Seigneurie – Centre d’Interprétation du Patrimoine, Andlau



La Seigneurie - Centre d'Interprétation du Patrimoine — Andlau

Visite guidée de la Neustadt, un quartier impérial allemand, Place de la République (devant le Monument aux Morts), Strasbourg



Place de la République (devant le Monument aux Morts) — Strasbourg

Enquête en famille au Musée historique, Musée historique de la ville de Strasbourg, Strasbourg



Musée historique de la ville de Strasbourg — Strasbourg

A la découverte des Maisons Remarquables de Dorlisheim et leur histoire, Château de Dorlisheim, Dorlisheim



Château de Dorlisheim — Dorlisheim

Visite de l’abbatiale Saint-Trophime, Église abbatiale St Trophime, Eschau



Église abbatiale St Trophime — Eschau

Atelier tout public au MAMCS, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg



Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg — Strasbourg

Visite contée en famille au Musée des Beaux-Arts, Musée des Beaux-arts, Strasbourg



Musée des Beaux-arts — Strasbourg

Diaporama commenté des métiers d’autrefois de Plobsheim, La maison du Cantonnier, Plobsheim



La maison du Cantonnier — Plobsheim

Visite guidée du Musée Alsacien de Haguenau, Musée alsacien, Haguenau



Musée alsacien — Haguenau

Visite guidée des coulisses du musée, Musée historique et archives municipales, Haguenau



Musée historique et archives municipales — Haguenau

Visite guidée de la Nécropole nationale militaire, Nécropole Nationale au cimetière Saint-Georges, Haguenau



Nécropole Nationale au cimetière Saint-Georges — Haguenau

Découvrez et profitez d’une visite guidée dans la « Vallée des Lames », Maison de la manufacture d’armes blanches, Klingenthal



Maison de la manufacture d'armes blanches — Klingenthal

Visite guidée de l’Hôtel de ville, Hôtel de Ville de Bouxwiller, Bouxwiller



Hôtel de Ville de Bouxwiller — Bouxwiller

Maisons alsaciennes des XVIe et XVIIe siècles, Ecomusée de 15 bâtiments, Reichstett



Ecomusée de 15 bâtiments — Reichstett

Visite thématique au Musée Historique: l’Europe et les artistes, Musée historique de la ville de Strasbourg, Strasbourg



Musée historique de la ville de Strasbourg — Strasbourg

Balade dans le Strasbourg colonial, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg



Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg

Visite guidée du hameau du Geisberg, Église mennonite du Geisberg, Wissembourg



Église mennonite du Geisberg — Wissembourg

Venez assister à une audience dans le cadre exceptionnel du tribunal judiciaire de Saverne !, Tribunal judiciaire, Saverne



Tribunal judiciaire — Saverne

Jeu de plateau au Musée Tomi Ungerer, Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, Strasbourg



Musée Tomi Ungerer - Centre international de l'Illustration — Strasbourg

Arsenic et vieilles dentelles, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg



Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg

Carl Schäfer et la restauration de Saint-Pierre-le-Jeune, Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune, Strasbourg



Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune — Strasbourg

A la découverte d’une Roseraie patrimoniale, Parc de la Roseraie, Schiltigheim



Parc de la Roseraie — Schiltigheim

Spectacle « Fabuleux jardin ! », Domaine de la Léonardsau, Obernai



Domaine de la Léonardsau — Obernai

Visitez le palais universitaire et la bibliothèque d’Histoire, Le Jardin des sciences, Strasbourg



Le Jardin des sciences — Strasbourg

Visite commentée d’un musée archéologique et de son exposition temporaire, Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord, Niederbronn-les-Bains



Maison de l'Archéologie des Vosges du Nord — Niederbronn-les-Bains

Visite flash du site archéologique, Musée La Villa, Dehlingen



Musée La Villa — Dehlingen

Visite contée en famille au Musée des Arts décoratifs, Musée des Arts décoratifs, Strasbourg



Musée des Arts décoratifs — Strasbourg

Concerts d’ensembles vocaux et instrumentaux, La Seigneurie – Centre d’Interprétation du Patrimoine, Andlau



La Seigneurie - Centre d'Interprétation du Patrimoine — Andlau

Parcours poétique au Musée des Beaux-Arts, Musée des Beaux-arts, Strasbourg



Musée des Beaux-arts — Strasbourg

Démonstration des services machinerie et lumières, Opéra national du Rhin, Strasbourg



Opéra national du Rhin — Strasbourg

Vernissage de l’exposition Crabe Chorus, Centre européen d’action artistiques contemporaines, Strasbourg



Centre européen d’action artistiques contemporaines — Strasbourg

Sur les traces d’anciens édiles, Nécropole Nationale au cimetière Saint-Georges, Haguenau



Nécropole Nationale au cimetière Saint-Georges — Haguenau

Martin Luther King • Droit à la liberté, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg



Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg

Comprendre l’architecture du Bâtiment-UFR de Math-Info, Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Mathématique et informatique, Strasbourg



Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Mathématique et informatique — Strasbourg

Visite du jardin monastique de Saint-Trophime, Église abbatiale St Trophime, Eschau



Église abbatiale St Trophime — Eschau

Le Nom de la Rose Film de Jean-Jacques Annaud (1986, 2h12)., Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg



Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg

Présentation musicale d’un orgue Silbermann, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster



Ancienne église abbatiale Saint-Maurice — Ebersmunster

Visite de l’exposition temporaire du Musée Tomi Ungerer, Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, Strasbourg



Musée Tomi Ungerer - Centre international de l'Illustration — Strasbourg

Découvrez des histoires insolites au cœur du patrimoine sélestadien, Ville de Sélestat, Sélestat



Ville de Sélestat — Sélestat

Balade à vélo à la découverte de Gutenberg et de l’imprimerie, Place Gutenberg, Strasbourg



Place Gutenberg — Strasbourg

Visite guidée Les vitraux de Saint-Pierre-le-Jeune, Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune, Strasbourg



Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune — Strasbourg

Flânerie sélestadienne, Ville de Sélestat, Sélestat



Ville de Sélestat — Sélestat

Visite contée : mémoires de la Grenouille, Place du château, Strasbourg



Place du château — Strasbourg

Visite « Coup de projecteur » au Musée des Arts décoratifs, Musée des Arts décoratifs, Strasbourg



Musée des Arts décoratifs — Strasbourg

Visites guidées théâtralisées de l’ancien palais impérial sur réservation, Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est, Strasbourg



Palais du Rhin - siège de la DRAC Grand Est — Strasbourg

Phantom of the Paradise, Opéra national du Rhin, Strasbourg



Opéra national du Rhin — Strasbourg

Visite guidée du cloître de Saint-Pierre-le-Jeune, Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune, Strasbourg



Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune — Strasbourg

Offre VIP Pass Culture au palais impérial, Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est, Strasbourg



Palais du Rhin - siège de la DRAC Grand Est — Strasbourg

Bal dans la salle des fêtes du palais impérial ! sur réservation, Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est, Strasbourg



Palais du Rhin - siège de la DRAC Grand Est — Strasbourg

Ouverture au public du local de la section du Cercle Généalogique d’Alsace « Sélestat Vignoble et Vallée », Local de la section de « Sélestat Vignoble et Vallées », Scherwiller



Local de la section de "Sélestat Vignoble et Vallées" — Scherwiller

Découverte commentée de l’église protestante sous les Platanes, Eglise protestante sous les Platanes, Illkirch-Graffenstaden



Eglise protestante sous les Platanes — Illkirch-Graffenstaden

Les coulisses du cinéma, Cinéma Rex, Benfeld



Cinéma Rex — Benfeld

Les multiples instruments des Percussions de Strasbourg, Les Percussions de Strasbourg, Strasbourg



Les Percussions de Strasbourg — Strasbourg

Visite contée, Domaine de la Léonardsau, Obernai



Domaine de la Léonardsau — Obernai

Micro-Folie : Collection Union européenne, Domaine de la Léonardsau, Obernai



Domaine de la Léonardsau — Obernai

Visites guidées d’un ouvrage de la Ligne Maginot en français et en allemand, Ouvrage de la Ligne Maginot – Le Four-à-Chaux, Lembach



Ouvrage de la Ligne Maginot - Le Four-à-Chaux — Lembach

Découvrez un campement médiéval, Château de Guirbaden, Mollkirch



Château de Guirbaden — Mollkirch

Venez découvrir le patrimoine aéronautique de la Plaine du Rhin, Atelier-musée des Ailes Historiques du Rhin / Hangar Costes et, Entzheim



Atelier-musée des Ailes Historiques du Rhin / Hangar Costes et — Entzheim

Visite guidée du Musée de Marmoutier, Musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien, Marmoutier



Musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien — Marmoutier

Exposition de jouets Joustra, Salle Prévôtale, Wasselonne



Salle Prévôtale — Wasselonne

Portes ouvertes au Musée du Patrimoine agricole, Musée du Patrimoine agricole, Sommerau



Musée du Patrimoine agricole — Sommerau

A la découverte d’outils de bâtisseurs, Château de Guirbaden, Mollkirch



Château de Guirbaden — Mollkirch

Exposition de photos anciennes, Château de Guirbaden, Mollkirch



Château de Guirbaden — Mollkirch

Venez en apprendre plus en découvrant le site à travers des jeux de piste, Château de Guirbaden, Mollkirch



Château de Guirbaden — Mollkirch

Jeux en bois, Salle Prévôtale, Wasselonne



Salle Prévôtale — Wasselonne

Maquette ferroviaire, Salle Prévôtale, Wasselonne



Salle Prévôtale — Wasselonne

Archéologie de l’Ouest iranien, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg



Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg

Les salles de lecture, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg



Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg

Assistez à des démonstrations de calligraphie médiévale, Château de Guirbaden, Mollkirch



Château de Guirbaden — Mollkirch

En coulisses !, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg



Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg

Forme déambulatoire au MAMCS, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg



Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg — Strasbourg

Découverte guidée du château de Fleckenstein, Château fort de Fleckenstein, Lembach



Château fort de Fleckenstein — Lembach

Les Vendanges d’Antan, Village de Cleebourg, Cleebourg



Village de Cleebourg — Cleebourg

Changement du tableau du maître-autel, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster



Ancienne église abbatiale Saint-Maurice — Ebersmunster

Venez déjeuner et goûter avec Malraux, Espace Malraux, Geispolsheim



Espace Malraux — Geispolsheim

A la découverte des façades, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg



Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg

Les dépôts du Louvre à la Bnu: 6000 ans d’histoire en deux collections, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg



Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg

Visite guidée : « L’axe impérial », Place de la République (devant le Monument aux Morts), Strasbourg



Place de la République (devant le Monument aux Morts) — Strasbourg

Présentation du métier de facteur d’orgues, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster



Ancienne église abbatiale Saint-Maurice — Ebersmunster

Visite abbatiale, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster



Ancienne église abbatiale Saint-Maurice — Ebersmunster

Visite commentée du patrimoine de Westhoffen, Village de Westhoffen, Westhoffen



Village de Westhoffen — Westhoffen

Ascension de la tour Saint-Michel, Église des Jésuites, Molsheim



Église des Jésuites — Molsheim

Démonstration de forgeage de lames et garnitures de fourreaux, Maison de la manufacture d’armes blanches, Klingenthal



Maison de la manufacture d'armes blanches — Klingenthal

Découverte du quartier du château avec le veilleur de nuit, Maison du Tourisme et du Patrimoine, Châtenois



Maison du Tourisme et du Patrimoine — Châtenois

Hasard et dégustation, Musée La Villa, Dehlingen



Musée La Villa — Dehlingen

Découverte libre et gratuite du Musée historique et industriel – Musée du fer, Musée du fer, Reichshoffen



Musée du fer — Reichshoffen

100 ans du DLI: Rencontre avec un bibliothécaire, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg



Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg

Le campus impérial, Le Jardin des sciences, Strasbourg



Le Jardin des sciences — Strasbourg

Renouveau d’un temple protestant en milieu rural, Temple du Climont, Urbeis



Temple du Climont — Urbeis

Visite guidée : « Street Art quartier Gare », Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg



Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg — Strasbourg

Maison du Tourisme et du Patrimoine : visite de l’espace muséal, Maison du Tourisme et du Patrimoine, Châtenois



Maison du Tourisme et du Patrimoine — Châtenois

Visite du musée français du pétrole, Musée français du pétrole, Merkwiller-Pechelbronn



Musée français du pétrole — Merkwiller-Pechelbronn

Visite d’une église protestante, Église protestante de Klingenthal, Bœrsch



Église protestante de Klingenthal — Bœrsch

Explorez Numistral, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg



Bibliothèque nationale et universitaire — Strasbourg

Exposition de photographies marquant les 20 ans de la » Fête des Remparts « , Rempart et quartier du château, Châtenois



Rempart et quartier du château — Châtenois

Visite guidée d’une durée d’1h30, Place de la République (devant le Monument aux Morts), Strasbourg



Place de la République (devant le Monument aux Morts) — Strasbourg

Découvrez une ancienne église jésuite, Église des Jésuites, Molsheim



Église des Jésuites — Molsheim

Visite guidée d’une ancienne salle de justice du XVIIᵉ siècle, Hôtel de Ville, Obernai



Hôtel de Ville — Obernai

Visite thématique de l’exposition « Le temps retourné » au MAMCS, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg



Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg — Strasbourg

Visite guidée d’une église fortifiée, Église romane et cimetière fortifié, Balbronn



Église romane et cimetière fortifié — Balbronn

Dans les réserves, FRAC Alsace, Sélestat



FRAC Alsace — Sélestat

Visite du château De Dietrich, Château de Dietrich, Reichshoffen



Château de Dietrich — Reichshoffen

Visite thématique « L’état sauvage » au MAMCS, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg



Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg — Strasbourg