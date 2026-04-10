À Batz-sur-Mer, le sel quitte la cuisine et redevient une puissance

Du 1er avril au 31 octobre 2026, le Musée des Marais Salants consacre une exposition à ce que l’on croit le plus humble, le plus disponible, presque le plus invisible. Avec Les pouvoirs du sel, cette poussière blanche quitte la table et les salières pour redevenir ce qu’elle fut longtemps, une matière de survie, de commerce, de croyance, de purification et de trouble. Dans l’ancien entrepôt à sel de Batz-sur-Mer, l’ordinaire reprend une profondeur qu’on lui avait retirée.

Le sel a fini par disparaître à force d’être partout. On le jette sur les aliments, on l’achète sans y penser, on l’associe à un réflexe plus qu’à une substance. L’exposition du Musée des Marais Salants a l’intelligence de briser cette familiarité aveugle. Elle ne cherche pas à faire moderne à toute force. Elle fait beaucoup mieux. Elle rappelle qu’une matière peut porter un monde.

Ici, le sel ne se réduit ni à la gastronomie, ni au patrimoine local, ni à quelque pédagogie gentiment territoriale. Il redevient un opérateur de métamorphose, de conservation, de connaissance et de protection. Il tanne, transforme, purifie, conserve les chairs, soutient des pratiques, traverse des rituels, inquiète parfois, protège ailleurs. Il appartient à la chimie autant qu’à l’imaginaire. Il tient du geste technique comme du signe symbolique. Et c’est précisément dans cette ambivalence qu’il fascine.

Le pays paludier comme chambre d’écho

Le lieu donne au propos sa densité. Installé dans un ancien entrepôt à sel, le Musée des Marais Salants ne présente pas cette exposition dans un cube abstrait, mais dans un espace chargé par le travail, la mémoire et l’économie du territoire. Sur la presqu’île de Guérande, où les marais salants ont façonné les paysages, les rythmes et les savoir-faire, le sel n’est pas un thème plaqué. Il est une archive vivante.

C’est là que l’exposition touche juste. Elle ne réduit pas la culture paludière à une image d’Épinal. Elle la replace dans une histoire plus vaste, où la matière récoltée devient aussi une matière pensée, redoutée, sacralisée, échangée, observée. Le sel apparaît alors comme une substance-limite. Quelque chose d’extrêmement concret, et pourtant déjà chargé de mythes, de pactes, de valeurs et de récits.

Le parcours annoncé mêle objets des collections, prêts d’institutions partenaires, œuvres contemporaines, archives vidéo et dispositifs manipulables. Ce croisement entre approches historiques, scientifiques, anthropologiques et artistiques donne à l’ensemble une ambition plus ample qu’il n’y paraît. Il ne s’agit pas seulement de raconter le sel, mais de faire sentir ce qu’il déplace dans les cultures humaines.

C’est sans doute ce qui rend Les pouvoirs du sel plus singulière que bien des expositions plus tapageuses. Elle ne force pas le spectaculaire. Elle n’écrase pas son sujet sous l’effet. Elle laisse travailler une matière lente, millénaire, presque silencieuse. Et cette retenue lui va bien. Car le sel n’a pas besoin qu’on le surjoue. Il suffit de le regarder assez longtemps pour voir remonter avec lui des gestes de survie, des économies entières, des usages du corps, des rites de passage, des peurs archaïques et des promesses de préservation.

Au fond, l’exposition de Batz-sur-Mer parle moins d’un cristal que d’une vieille alliance entre l’homme et la matière. Une alliance blanche, âpre, nourricière, parfois sacrée. Une alliance si ancienne qu’on l’avait presque oubliée. Ici, elle recommence à luire.

Les pouvoirs du sel

Musée des Marais Salants, Batz-sur-Mer

Du 1er avril au 31 octobre 2026