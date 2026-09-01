BOUCHES-DU-RHÔNE JOURNÉES DU PATRIMOINE (programme des visites)

Trois tableaux aériens signés Guillaume Bottazzi dans le quartier de la Corderie, Les Loges, Marseille



Les Loges — Marseille

A la découverte du patrimoine maritime Ciotaden, Quai Ganteaume, La Ciotat



Quai Ganteaume — La Ciotat

Visite libre sur le territoire du Bolmon, Site naturel protégé du Bolmon et du Jaï, Marignane



Site naturel protégé du Bolmon et du Jaï — Marignane

Visite de la Chambre régionale des comptes, Chambre Régionale des Comptes PACA, Marseille



Chambre Régionale des Comptes PACA — Marseille

Visitez la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas, Centrale hydroélectrique EDF de Saint-Chamas, Saint-Chamas



Centrale hydroélectrique EDF de Saint-Chamas — Saint-Chamas

Portes ouvertes du Musée de la Camargue, Musée de la Camargue, Arles



Musée de la Camargue — Arles

La Maison Natale de Marcel Pagnol, maison natale de marcel Pagnol, Aubagne



maison natale de marcel Pagnol — Aubagne

Les balades photographiques de l’étang de Berre, Base nautique écoresponsable, Rognac



Base nautique écoresponsable — Rognac

Site Archéologique des Baou de Saint-Marcel, Site Archéologique de Saint Marcel, Marseille



Site Archéologique de Saint Marcel — Marseille

Le bus d’hier à demain, Atelier de maintenance | Dépôt la Rose Surface, Marseille



Atelier de maintenance | Dépôt la Rose Surface — Marseille

Studios photo au cœur des monuments historiques d’Arles, Hôtel de Ville, Arles



Hôtel de Ville — Arles

5eme fête de l’automobile, esplanade Langlois, La Ciotat



esplanade Langlois — La Ciotat

Visite du quartier Vienot à la Légion étrangère, Musée de la Légion étrangère, Aubagne



Musée de la Légion étrangère — Aubagne

Exposition photographique au parc des poètes, parc des poètes d’Eyragues, Eyragues



parc des poètes d'Eyragues — Eyragues

Le Petit Monde de Marcel Pagnol et l’Atelier Thérèse Neveu, Petit Monde de Marcel Pagnol – Atelier Thérèse Neveu, Aubagne



Petit Monde de Marcel Pagnol - Atelier Thérèse Neveu — Aubagne

Parcours Historique du Centre Ancien, Office du Tourisme de La Ciotat, La Ciotat



Boulevard Anatole France (Devant l'Office du Tourisme) — La Ciotat

Ouverture de l’Ecole Louis Marin, Ecole Louis Marin, La Ciotat



Ecole Louis Marin — La Ciotat

Fresque délicieusement sinueuse de l’artiste Guillaume Bottazzi à Marseille Prado, Fresque de Guillaume Bottazzi, Marseille Prado, Marseille



Fresque de Guillaume Bottazzi, Marseille Prado — Marseille

Randonnée découverte du patrimoine et de la flore locale, Parking du cimetière de Roquefort-La Bédoule, Roquefort-la-Bédoule



Parking du cimetière de Roquefort-La Bédoule — Roquefort-la-Bédoule

« Salon-de-Provence, les hommages à Adam de Craponne », Hôtel de ville de Salon de Provence, Salon-de-Provence



Hôtel de ville de Salon de Provence — Salon-de-Provence

Visite du prieuré de saint jean de Garguier, Prieuré Saint Jean-de-Garguier, Roquevaire



Prieuré Saint Jean-de-Garguier — Roquevaire

Découverte des sentiers de l’Etourneau, Les Marais du Vigueirat, Arles



Les Marais du Vigueirat — Arles

Visites des archives municipales, hôtel de ville de la ciotat, La Ciotat



hôtel de ville de la ciotat — La Ciotat

La Colline d’Endoume entre Terre et Mer avec le CIQ Endoume Saint-Eugène, Maison des Associations, Marseille



Maison des Associations — Marseille

Découverte du renouvellement urbain du Vieux La Ciotat, les ateliers du vieux la ciotat, La Ciotat



les ateliers du vieux la ciotat — La Ciotat

Visite du bateau de la Société National des Sauveteurs en Mer, Môle Berouard, La Ciotat



Môle Berouard — La Ciotat

Visite guidée du Moulin et dégustation d’huiles d’olive, Le Moulin à Olives, Éguilles



Le Moulin à Olives — Éguilles

Confection et vente de pain comme autrefois, Four à pain communal, Châteauneuf-les-Martigues



Four à pain communal — Châteauneuf-les-Martigues

Visite guidée historique et architecturale de la gare de Marseille-St-Charles, Gare SNCF de Marseille Saint-Charles, Marseille



Gare SNCF de Marseille Saint-Charles — Marseille

Visite inédite du Port Center Marseille, Port Center, Marseille



Port Center — Marseille

Captez l’âme de l’Île : balade photographique insolite, Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues, Martigues



Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues — Martigues

Chantier participatif restauration du patrimoine en pierre sèche, Cœur d’Honoré – parking situé au début de la route des crêtes et proche de l’école Roger Le GUEREC, La Ciotat



Cœur d'Honoré - parking situé au début de la route des crêtes et proche de l'école Roger Le GUEREC — La Ciotat

Découverte des Navettes marseillaises avec les Navettes des Accoules, Les Navettes des Accoules, Marseille



Les Navettes des Accoules — Marseille

Club Alpin Français Marseille Provence – Randonnée patrimoine industriel des Calanques, Terminus du BUS19 à la madrague Montredon, Marseille



Terminus du BUS19 à la madrague Montredon — Marseille

Découvrez le Cepac Silo, CEPAC SILO, Marseille



CEPAC SILO — Marseille

Visite du Théâtre Le Comoedia, Théâtre Comœdia, Aubagne



Théâtre Comœdia — Aubagne

Visites commentées d’expositions à l’Abbaye Notre-Dame-de-Fidélité, Musée abbaye de Jouques, Jouques



Musée abbaye de Jouques — Jouques

château de Tarascon Portes ouvertes, Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou, Tarascon



Château de Tarascon - Centre d'art René d'Anjou — Tarascon

La Galerie de la légendaire Tarasque vous dévoile ses secrets, Les Cordeliers – Musée d’art et d’histoire, Tarascon



Les Cordeliers - Musée d'art et d'histoire — Tarascon

Musée Jean Moulin, Place du Maréchal Lattre de Tassigny, Saint-Andiol



Place du Maréchal Lattre de Tassigny — Saint-Andiol

Visite guidée de la centrale EDF thermique CCG de Martigues et de ses installations, Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues, Martigues



Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues — Martigues

Paroles Vives, Parking Lidl, Marseille



Parking Lidl — Marseille

Visite guidée Hôtel de Région, Hôtel de Région, Marseille



Hôtel de Région — Marseille

Visite exceptionnelle de la Digue du Large, Départ du bateau Vieux-Port, Marseille



Départ du bateau Vieux-Port — Marseille

Fête de la Barquette, Quai du MACT – Petit train, Marseille



Quai du MACT - Petit train — Marseille

Rencontre avec les livres grecs – Union Hellénique de Marseille, Maison des Hellènes, Marseille



Maison des Hellènes — Marseille

Entrez à l’Académie pour ses 300 ans, Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille, Marseille



Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille — Marseille

Le Château de la Demande et les Monuments de la Légion étrangère, Musée de la Légion étrangère, Aubagne



Musée de la Légion étrangère — Aubagne

Portes ouvertes : Église Saint-Trophime, Cathédrale Saint-Trophime et son cloître, Arles



Cathédrale Saint-Trophime et son cloître — Arles

Le Fonds Guasco qu’es aco ?, Médiathèque Marcel Pagnol, Aubagne



Médiathèque Marcel Pagnol — Aubagne

Journées Européennes du Patrimoine, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille



Bibliothèque de l'Alcazar — Marseille

Visite de la Banque de France à Marseille, Banque de France, Marseille



Banque de France — Marseille

Exposition de véhicules anciens, esplanade Langlois, av Roosevelt 13600 LA CIOTAT, La Ciotat



esplanade Langlois — La Ciotat

Visite commentée de la rotonde ferroviaire Pautrier et des trains régionaux Inter-métropoles., Rotonde ferroviaire Marseille Pautrier, Marseille



Rotonde ferroviaire Marseille Pautrier — Marseille

DU JARDIN DE LA MAGALONE AU PARC BORELY Visite balade « Trame verte – Patrimoine végétal », Jardin de la Magalone, Marseille



Jardin de la Magalone — Marseille

L’école du Petit Castelet Visites commentées, Ecole du petit castelet, Tarascon



Ecole du petit castelet — Tarascon

Visites commentées de la tribune aux graffitis, Chapelle de l’Annonciade, Martigues



Chapelle de l'Annonciade — Martigues

Visites « flash » de Maison Blanche, Mairie des 9ème et 10ème arrondissements, Marseille



Mairie des 9ème et 10ème arrondissements — Marseille

Visite guidée du village de Lançon, Maison des Arts et Traditions, Lançon-Provence



Maison des Arts et Traditions — Lançon-Provence

Découverte d’atelier d’artiste., Atelier des Arcenaulx, Marseille



Atelier des Arcenaulx — Marseille

Portes ouvertes au Musée du Vieux Lambesc, Musée du Vieux Lambesc, Lambesc



Musée du Vieux Lambesc — Lambesc

Animations au fil du parcours, Château de Montauban, Fontvieille



Château de Montauban — Fontvieille

Visite du musée Gardanne Autrefois, Musée Gardanne Autrefois, Gardanne



Musée Gardanne Autrefois — Gardanne

Marseille, Ville impériale : promenade historique au temps de Napoléon III, PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Marseille



PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence — Marseille

Visite flash des thermes de Constantin, Thermes de Constantin, Arles



Thermes de Constantin — Arles

Découverte de la fabrication du Savon de Marseille et Ateliers de personnalisation, La Savonnerie du Midi, Marseille



La Savonnerie du Midi — Marseille

Portes ouvertes des Ateliers des Arcenaulx, Les Ateliers des Arcenaulx, Marseille



Les Ateliers des Arcenaulx — Marseille

Cap sur Vénus!, Théâtre antique, Arles



Théâtre antique — Arles

La mine racontée par les mineurs et leurs familles, Musée de la mine, Gréasque



Musée de la mine — Gréasque

Le parcours du blé au pain, Esplanade du Moulin de Bertoire, Lambesc



Esplanade du Moulin de Bertoire — Lambesc

Visite du Chantier naval BORG, Chantier Borg, Marseille



Chantier Borg — Marseille

Visites gratuites du Centre de Conservation et de Ressources du Mucem !, Centre de Conservation et de Ressources du Mucem, Marseille



Centre de Conservation et de Ressources du Mucem — Marseille

Visite commentée du site, Site archéologique de Glanum, Saint-Rémy-de-Provence



Site archéologique de Glanum — Saint-Rémy-de-Provence

Ouverture exceptionnelle du château de la Calade, Château de la Calade, Aix-en-Provence



Château de la Calade — Aix-en-Provence

Exposition, Histoires de l’ilot Saint Jacques, Médiathèque Simone VEIL, La Ciotat



Médiathèque Simone VEIL — La Ciotat

Visites guidées de la Friche la Belle de Mai, Friche la Belle de Mai, Marseille



Friche la Belle de Mai — Marseille

Découverte de l’Eglise de la Dormition, Eglise de la Dormition de la Mère de Dieu, Marseille



Eglise de la Dormition de la Mère de Dieu — Marseille

Ouverture gratuite, Musée Ciotaden, La Ciotat



Musée Ciotaden — La Ciotat

Escape Game au théâtre des Salins, Théâtre des Salins, Martigues



Théâtre des Salins — Martigues

ANIMATIONS ET JEUX, Usine Historique Rampal Latour, Salon-de-Provence



Usine Historique Rampal Latour — Salon-de-Provence

Journées Européennes du Patrimoine, Château féodal, Châteaurenard



Château féodal — Châteaurenard

Visite de musée – Escolo de la Mar, Musée provençal de l’Escolo de la Mar, Marseille



Musée provençal de l'Escolo de la Mar — Marseille

Visites guidées gratuites à la découverte du CICRP, CICRP – Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine, Marseille



CICRP - Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine — Marseille

Visite historique cours Forbin et cinéma 3 Casino, Cinéma 3 Casinos, Gardanne



Cinéma 3 Casinos — Gardanne

Ouverture Chapelle Notre Dame de la Garde, Chapelle Notre Dame de La Garde, La Ciotat



Chapelle Notre Dame de La Garde — La Ciotat

Visites des réserves du Centre de Conservation et de Ressources (13003), Centre de Conservation et de Ressources du Mucem, Marseille



Centre de Conservation et de Ressources du Mucem — Marseille

Visite libre au Musée Réattu, Musée Réattu, Arles



Musée Réattu — Arles

Découverte de l’archipel du Frioul, Sortie du quai sur le Frioul, Marseille



Sortie du quai sur le Frioul — Marseille

Visite flash de l’amphithéâtre, Amphithéâtre Arles, Arles



Amphithéâtre Arles — Arles

Expositions en accès libre, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille



Mucem - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée — Marseille

À la rencontre des œuvres du sculpteur fondeur René ROVELLOTTI, La Voûte Rovellotti 47 rue de la fraternité 13250 Saint-Chamas, Saint-Chamas



La Voûte Rovellotti 47 rue de la fraternité 13250 Saint-Chamas — Saint-Chamas

Découverte du Chantier Borg, Chantier Borg, Marseille



Chantier Borg — Marseille

Entrée libre et gratuite en non-stop, Château de Montauban, Fontvieille



Château de Montauban — Fontvieille

Marseille au fil du temps, Jardin Saint Nicolas, Marseille



Jardin Saint Nicolas — Marseille

Patrimoine réinventé à la Citadelle de Marseille, Citadelle de Marseille, Marseille



Citadelle de Marseille — Marseille

Château Pastré, Château Pastré, Marseille



Château Pastré — Marseille

Portes ouvertes : l’église de Salin de Giraud, église de Salin de Giraud, Arles



église de Salin de Giraud — Arles

Expositions gratuites au Mucem !, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille



Mucem - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée — Marseille

VISITES CONVIVIALES GUIDÉES, Usine Historique Rampal Latour, Salon-de-Provence



Usine Historique Rampal Latour — Salon-de-Provence

Ouverture de la Bastide Marin, Bastide Marin – Centre d’interprétation du Matrimoine Méditerranéen, La Ciotat



Bastide Marin - Centre d'interprétation du Matrimoine Méditerranéen — La Ciotat

Visite découverte des fonds rares et précieux de la bibliothèque de l’Alcazar, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille



Bibliothèque de l'Alcazar — Marseille

Ateliers découverte Microscopie Electronique à Balayage pour petits et grands à l’IHU Méditerranée Infection, IHU Méditerranée Infection, Marseille



IHU Méditerranée Infection — Marseille

Art Nouveau – Art Déco parcours urbain, World Trade Center Marseille Provence, Marseille



World Trade Center Marseille Provence — Marseille

Projet de visite immersive des cryptoportiques, Hôtel Quiqueran de Beaujeu, Arles



Hôtel Quiqueran de Beaujeu — Arles

CABINET DE CURIOSITÉS en visite libre, Usine Historique Rampal Latour, Salon-de-Provence



Usine Historique Rampal Latour — Salon-de-Provence

La Vieille Major – Visite guidée, Cathédrale de la Vieille Major, Marseille



Cathédrale de la Vieille Major — Marseille

Visite libre du jardin de rocailles de la Villa Santa Lucia, propriété classée Monument Historique, Villa Santa Lucia, Marseille



Villa Santa Lucia — Marseille

Souleïado- Musée du textile provençal – Portes ouvertes, Souleïado musée du textile, Tarascon



Souleïado musée du textile — Tarascon

Visite exceptionnelle de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Marseille



Hôtel de Ville — Marseille

Visites guidées de l’IHU Méditerranée Infection, IHU Méditerranée Infection, Marseille



IHU Méditerranée Infection — Marseille

Visites guidées de l’église des Saints Archanges, église des Saints Archanges anciennement chapelle de la Pureté, Aix-en-Provence



église des Saints Archanges anciennement chapelle de la Pureté — Aix-en-Provence

Spécial 20 ans des ABD, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille



Archives départementales des Bouches-du-Rhône — Marseille

Ateliers thématiques : photographies & archives, Centre de Conservation et de Ressources du Mucem, Marseille



Centre de Conservation et de Ressources du Mucem — Marseille

Visite interactive du théâtre, Théâtre de la Chaudronnerie, La Ciotat



Théâtre de la Chaudronnerie — La Ciotat

Dictée du Patrimoine, Musée d’histoire de Marseille, Marseille



Musée d'histoire de Marseille — Marseille

En route vers le Mucem !, PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Marseille



PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence — Marseille

ENTREZ DANS LA CHAMBRE NOIRE, Collégiale royale Sainte-Marthe, Tarascon



Collégiale royale Sainte-Marthe — Tarascon

Visite guidée de la savonnerie moderne de RAMPAL LATOUR, Savonnerie Moderne Rampal Latour, Salon-de-Provence



Savonnerie Moderne Rampal Latour — Salon-de-Provence

A la découverte des manuscrits de Louis Douard, le graveur des collines, La Bibliothèque – Pôle culturel de l’Usine Electrique, Allauch



La Bibliothèque - Pôle culturel de l'Usine Electrique — Allauch

Visites guidées, Savonnerie Moderne Rampal Latour, Salon-de-Provence



Savonnerie Moderne Rampal Latour — Salon-de-Provence

Réinvente ton santon, Village des Santons, Aubagne



Village des Santons — Aubagne

ANIMATIONS ET JEUX, Savonnerie Moderne Rampal Latour, Salon-de-Provence



Savonnerie Moderne Rampal Latour — Salon-de-Provence

Visite des ateliers de la Tuilerie Bossy, Tuilerie Bossy, Gardanne



Tuilerie Bossy — Gardanne

Jeu de piste à la médiathèque Louis Aragon, Médiathèque Louis Aragon, Martigues



Médiathèque Louis Aragon — Martigues

Découverte d’un village au accent de Provence, La fontaine, place libération, Eyragues



Office du Tourisme Espace Culture Tourisme Eyraguais — Eyragues

Visite commentée de la Bastide Marin et son écrin patrimonial, Bastide Marin – Centre d’interprétation du Matrimoine Méditerranéen, La Ciotat



Bastide Marin - Centre d'interprétation du Matrimoine Méditerranéen — La Ciotat

Deux expositions pour une chapelle, chapelle des Pénitents gris, Aubagne



chapelle des Pénitents gris — Aubagne

Découverte du Parcours d’Art Public Urbain, Centre d’Art des Pénitents noirs, Aubagne



Centre d'Art des Pénitents noirs — Aubagne

Expositions photographiques de Denis Felix et Anthony Morel, Tuilerie Bossy, Gardanne



Tuilerie Bossy — Gardanne

Visite guidée de la centrale EDF thermique CCG de Martigues et de ses installations, Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues, Martigues



Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues — Martigues

Visite guidée du parc du château de la Saurine, histoire du site, rives de l’Arc, Château de la Saurine, Meyreuil



Château de la Saurine — Meyreuil

Parcours architectural et culturel quartier Joliette-Arenc, Devant le CIRVA (samedi) – Devant le FRAC (dimanche), Marseille



Devant le CIRVA (samedi) - Devant le FRAC (dimanche) — Marseille

Table ronde sur la préservation des patrimoines, PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Marseille



PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence — Marseille

Théâtre de Tarascon : Visites guidées, Théâtre de Tarascon, Tarascon



Théâtre de Tarascon — Tarascon

Grand Hôtel Beauvau, mémoire vivante du Vieux-Port, Sortie de métro angle Canebière/Vieux-Port, Marseille



Sortie de métro angle Canebière/Vieux-Port — Marseille

A la découverte de la ligne ferroviaire de la Côte Bleue en TER ZOU !, Gare de Marseille Saint Charles, Marseille



Gare de Marseille Saint Charles — Marseille

Visite guidée « Aubagne au fil du temps », Office de tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne, Aubagne



Office de tourisme intercommunal du Pays d'Aubagne — Aubagne

Charbon, fossiles et dinosaures : voyage dans le passé de la Provence, Musée de la mine, Gréasque



Musée de la mine — Gréasque

Visite du Vieux Marseille, Port Antique, Marseille



Port Antique — Marseille

Visite urbaine et patrimoniale guidée « Un patrimoine architectural original traversé par cinq siècles de façades historiées d’allégories antiques », Centre de la Vieille Charité, Marseille



Centre de la Vieille Charité — Marseille

Visite du centre ancien de Château-Gombert., Place des Héros, Marseille



Place des Héros — Marseille

Ouverture de la Maison de la Construction navale, Maison de la construction navale, La Ciotat



Maison de la construction navale — La Ciotat

Les Crottes, d’hier à demain, Fronton, 97 rue de Lyon 13015, Marseille



Fronton, 97 rue de Lyon 13015 — Marseille

Le Jardin Botanique, Château et parc Borély, Marseille



Château et parc Borély — Marseille

Quartier préfecture : plongée dans l’architecture du XIXème siècle, Place de la Préfecture, Marseille



Place de la Préfecture — Marseille

Conservatoire régional de musique Pierre Barbizet – INSEAMM, Palais des Arts, Marseille



Palais des Arts — Marseille

Château de Tarascon : Visites flash, Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou, Tarascon



Château de Tarascon - Centre d'art René d'Anjou — Tarascon

Visite et rencontre artistique. Une histoire de la Friche au cœur des luttes sociales, Friche la Belle de Mai, Marseille



Friche la Belle de Mai — Marseille

Marseille vue par les Detaille, Musée d’histoire de Marseille, Marseille



Musée d'histoire de Marseille — Marseille

Cathédrale de la Nouvelle Major, Cathédrale de la Nouvelle Major, Marseille



Cathédrale de la Nouvelle Major — Marseille

Fernand Pouillon, architecte de la reconstruction, Place de la Major, Marseille



Place de la Major — Marseille

Patrimoine [en mouvement] à la Bastide du Jas, Jardins de la Bastide du Jas de Bouffan, Aix-en-Provence



Jardins de la Bastide du Jas de Bouffan — Aix-en-Provence

LES GRANDS AUTEURS FRANÇAIS REVISITÉS PAR FRANCESCO PAOLO TOSTI, Centre Cormier, Marseille



Centre Cormier — Marseille

Exposition 800ème anniversaire du consulat de Tarascon, Médiathèque – archives Le lien, Tarascon



Médiathèque - archives Le lien — Tarascon

Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, C.E.T.I.S Centre d’Entraînement aux Techniques d’Intervention et de Survie de Marseille, Marseille



C.E.T.I.S Centre d'Entraînement aux Techniques d'Intervention et de Survie de Marseille — Marseille

Exposition – Les gestes de la mer, Petit Musée de Carro, Martigues



Petit Musée de Carro — Martigues

Les rendez-vous flash au Moyen Âge, Château de Montauban, Fontvieille



Château de Montauban — Fontvieille

Visite guidée des magasins d’archives, Médiathèque – archives Le lien, Tarascon



Médiathèque - archives Le lien — Tarascon

Les techniques minières au fil du temps, Musée de la mine, Gréasque



Musée de la mine — Gréasque

Atelier peinture au musée !, Musée des Amis du Vieux Lambesc, Lambesc



Musée des Amis du Vieux Lambesc — Lambesc

Portes Ouvertes de l’Atelier de Vincent Tavernier, Atelier de Vincent Tavernier, Marseille



Atelier de Vincent Tavernier — Marseille

Présentation de l’Autel de la Patrie et de son histoire, Sentier des moulins d’Alphonse Daudet, Fontvieille



Sentier des moulins d'Alphonse Daudet — Fontvieille

Visite flash du théâtre antique, Théâtre antique, Arles



Théâtre antique — Arles

Visites commentées – Théâtre des Salins, Théâtre des Salins, Martigues



Théâtre des Salins — Martigues

Palais de la Bourse ; ce que les murs racontent – Portes ouvertes, PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Marseille



PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence — Marseille

Lancement de la collecte pour la restauration du Pont Van Gogh (Pont Langlois), pont de langlois (pont Van Gogh), Arles



pont de langlois (pont Van Gogh) — Arles

Visite flash du cloître Saint-Trophime, Cathédrale Saint-Trophime et son cloître, Arles



Cathédrale Saint-Trophime et son cloître — Arles

Visite guidée de la centrale EDF thermique CCG de Martigues et de ses installations, Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues, Martigues



Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues — Martigues

Projection d’œuvres sur le thème Patrimoine en Péril, Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE, La Ciotat



Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE — La Ciotat

Exposition photo « Renaissance », Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE, La Ciotat



Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE — La Ciotat

Le site de la Corderie à travers les âges, Jardin Saint Nicolas, Marseille



Jardin Saint Nicolas — Marseille

Visite flash du site des Alyscamps, Nécropole des Alyscamps, Arles



Nécropole des Alyscamps — Arles

Visite de la chapelle Notre-Dame de la Galline, Chapelle Notre-Dame de la Galline, Marseille



Chapelle Notre-Dame de la Galline — Marseille

Circuit des bories, Place des Anciens combattants (près de la pharmacie), Jouques



Place des Anciens combattants (près de la pharmacie) — Jouques

Visite des moulins à vent, Sentier des moulins d’Alphonse Daudet, Fontvieille



Sentier des moulins d'Alphonse Daudet — Fontvieille

Maison de ventes aux enchères – Portes Ouvertes De Baecque Marseille, De Baecque Marseille, Marseille



De Baecque Marseille — Marseille

La grande lunette et le télescope de Foucault, Observatoire de Marseille, Marseille



Observatoire de Marseille — Marseille

Visite libre du musée rural et d’histoire locale de Jouques, Musé rural et d’histoire locale, Jouques



Musé rural et d'histoire locale — Jouques

visite guidée musée du patrimoine provençal, Musée provençal de l’Escolo de la Mar, Marseille



Musée provençal de l'Escolo de la Mar — Marseille

Ateliers-jeux « La Crau, terre d’eau », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres



Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres — Istres

Jeu « Mission Patrimoine », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres



Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres — Istres

Suivez les traces des Pénitents noirs, Centre d’Art des Pénitents noirs, Aubagne



Centre d'Art des Pénitents noirs — Aubagne

Le Building Canebière de René Egger, Fernand Pouillon et Jean-Louis Sourdeau, Le building de La Canebière, Marseille



Le building de La Canebière — Marseille

Visite de l’atelier du sculpteur Antoine Sartorio, Atelier du sculpteur Antoine Sartorio, ancien archevêché, Jouques



Atelier du sculpteur Antoine Sartorio, ancien archevêché — Jouques

Visites guidées des tours Labourdette par leurs habitants, Tours Les Labourdettes, Marseille



Tours Les Labourdettes — Marseille

Exposition « Craponne, les 500 ans », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres



Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres — Istres

Conférence de Marion Gasnier (INRAP) : La fouille du Chemin des Passons à Aubagne : du Mésolithique au 1er âge du Fer, Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne, Aubagne



Salle Paul Dol Hôtel de ville d'Aubagne — Aubagne

Visite guidée du centre ancien, Office de tourisme de Salon de Provence, Salon-de-Provence



Office de tourisme de Salon de Provence — Salon-de-Provence

Programme de chants « Songs for a Peaceful World », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres



Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres — Istres

Les souterrains de l’amphithéâtre, Amphithéâtre Arles, Arles



Amphithéâtre Arles — Arles

Visite libre de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roque, Chapelle Notre-Dame de la Roque, Jouques



Chapelle Notre-Dame de la Roque — Jouques

Visite de la brasserie artisanale Soiffe, Boissons Soiffe, Marseille



Boissons Soiffe — Marseille

Visite guidée de la centrale EDF thermique CCG de Martigues et de ses installations, Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues, Martigues



Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues — Martigues

La chapelle Saint Gabriel s’ouvre au public, Chapelle et Tour Saint-Gabriel, Tarascon



Chapelle et Tour Saint-Gabriel — Tarascon

Friche la Belle de Mai : les expositions d’art contemporain, Friche la Belle de Mai, Marseille



Friche la Belle de Mai — Marseille

Visite de l’atelier du sculpteur Pierre Vallauri, Atelier du sculpteur Pierre Vallauri, Jouques



Atelier du sculpteur Pierre Vallauri — Jouques

visites guidées du Temple sur le thème de la restauration., Temple protestant Salon de Provence, Salon-de-Provence



Temple protestant Salon de Provence — Salon-de-Provence

Visite guidée de la Maison de l’énergie, Pôle Yvon Morandat, Gardanne



Pôle Yvon Morandat — Gardanne

Jeu de piste en famille, parc des poètes d’Eyragues, Eyragues



parc des poètes d'Eyragues — Eyragues

Ouverture Musée du Patrimoine, parc des poètes d’Eyragues, Eyragues



parc des poètes d'Eyragues — Eyragues

Le Port antique de Marseille, Musée d’histoire de Marseille, Marseille



Musée d'histoire de Marseille — Marseille

Visite des extérieurs du château de Lagoy Saint Rémy de Provence, Extérieurs, Chapelle et parc du Château de Lagoy, Saint-Rémy-de-Provence



Extérieurs, Chapelle et parc du Château de Lagoy — Saint-Rémy-de-Provence

Découverte du Pavillon Emile Ripert, Pavillon Emile Ripert, La Ciotat



Pavillon Emile Ripert — La Ciotat

Lecture de conte « Une goutte d’eau », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres



Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres — Istres

Visite de l’église et du couvent des Dominicains, Couvent des Dominicains, Marseille



Couvent des Dominicains — Marseille

À la découverte du patrimoine graphique de Christian Lacroix, Musée Réattu, Arles



Musée Réattu — Arles

Visite guidée de la Chapelle Saint Jospeh, chapelle Saint Joseph, La Ciotat



chapelle Saint Joseph — La Ciotat

Gréasque, Ville Minière : parcours guidé dans les cités minières, Musée de la mine, Gréasque



Musée de la mine — Gréasque

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026 Le Souffle de Pan : quand la mythologie grecque rencontre Jean Giono, Chemin du Jas Blanc 13840 Rognes, Rognes



Chemin du Jas Blanc 13840 Rognes — Rognes

En aparté avec Auguste et Vénus, stand d’accueil des JEP, Arles



stand d'accueil des JEP — Arles

Visite historique de la chapelle des Minimes, Chapelle des Minimes, La Ciotat



Chapelle des Minimes — La Ciotat

Le patrimoine architectural et urbanistique sous le Second Empire, Marseille au temps de Napoléon III, Bâtiment Les Arcenaulx, Marseille



Bâtiment Les Arcenaulx — Marseille

La colline Consolat, Lycée Saint Exupéry et colline Consolat, Marseille



Lycée Saint Exupéry et colline Consolat — Marseille

Les gravures du Garlaban par Monsieur Louis Douard, La Bibliothèque – Pôle culturel de l’Usine Electrique, Allauch



La Bibliothèque - Pôle culturel de l'Usine Electrique — Allauch

Cinema L’Alhambra, Cinéma Alhambra, Marseille



Cinéma Alhambra — Marseille

Un autre regard sur les préfaces de Marcel Pagnol, conférence animée par Denis Dommange, Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne, Aubagne



Salle Paul Dol Hôtel de ville d'Aubagne — Aubagne

Restored Pictures, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille



Bibliothèque de l'Alcazar — Marseille

Chapelle Saint-Gabriel Visites commentées, Chapelle et Tour Saint-Gabriel, Tarascon



Chapelle et Tour Saint-Gabriel — Tarascon

Conférence « Adam de Craponne : un bienfaiteur de la Provence », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres



Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres — Istres

Trouvailles #3 – Journées Européennes du Patrimoine, Jardins de La Verrerie, Arles



Jardins de La Verrerie — Arles

Les arpenteurs de l’invisible, Théâtre antique, Arles



Théâtre antique — Arles

Quiz’art, Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE, La Ciotat



Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE — La Ciotat

Projection du film « Ultra trail au fil de l’eau » de Théo Bourdarel, Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres



Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres — Istres

Concert Caritatif : patrimoine en péril Vierge à l’enfant, Chapelle Notre Dame-du-Pieux dite Chapelle de saint-Bonet, Eyragues



Chapelle Notre Dame-du-Pieux dite Chapelle de saint-Bonet — Eyragues

Palais du Pharo, Palais du Pharo, Marseille



Palais du Pharo — Marseille

La carrière antique de la Corderie, Jardin Saint Nicolas, Marseille



Jardin Saint Nicolas — Marseille

Bastide de La Félicité, Bastide de la Félicité, Aix-en-Provence



Bastide de la Félicité — Aix-en-Provence

La promenade de la Martine, centre social de la Martine, Marseille



centre social de la Martine — Marseille

Marseille au Moyen Âge, Musée d’histoire de Marseille, Marseille



Musée d'histoire de Marseille — Marseille

Visite du bureau de Monsieur le Maire, hôtel de ville de la ciotat, La Ciotat



hôtel de ville de la ciotat — La Ciotat

Visites guidées du Palais de la Bourse, PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Marseille



PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence — Marseille

Visite commentée du Musée Urgonia, Musée Urgonia, Orgon



Musée Urgonia — Orgon

Visite guidée, il était une fois les Pénitents, Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE, La Ciotat



Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE — La Ciotat

Visite des Chantiers Navals de La Ciotat, Les Chantiers Navals de La Ciotat, La Ciotat



Les Chantiers Navals de La Ciotat — La Ciotat

Portes ouvertes : Église Notre-Dame-de-la-Major, Église Notre-Dame de la Major, Arles



Église Notre-Dame de la Major — Arles

Laver son linge : toute une histoire !, Le Lavoir de la bonne fontaine, Lambesc, Lambesc



Le Lavoir de la bonne fontaine, Lambesc — Lambesc

Dans l’intimité de la réserve des marais du Vigueirat, Espace accueil Marais du Vigueirat, Chemin de l’étourneau, 13104 Mas-Thibert, Arles



Espace accueil Marais du Vigueirat, Chemin de l'étourneau, 13104 Mas-Thibert — Arles

Histoire du cinéma au Palais Lumière, Palais Lumiere, La Ciotat



Palais Lumiere — La Ciotat

Atelier d’initiation à la généalogie par le Centre Généalogique du Midi-Provence, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille



Archives départementales des Bouches-du-Rhône — Marseille

Le dessous des masques, Musée d’histoire de Marseille, Marseille



Musée d'histoire de Marseille — Marseille

Un coin de ciel bleu, Musée Réattu, Arles



Musée Réattu — Arles

Le monde antique en mosaïque, Musée d’histoire de Marseille, Marseille



Musée d'histoire de Marseille — Marseille

Patrimoine [en mouvement] à Jouques, Le Grand Pré de Jouques, Jouques



Le Grand Pré de Jouques — Jouques

Archéologie sous-marine en réalité virtuelle, Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE, La Ciotat



Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE — La Ciotat

Circuit des bories, Place des Anciens combattants (près de la pharmacie), Jouques



Place des Anciens combattants (près de la pharmacie) — Jouques

Le théâtre antique au sténopé, Théâtre antique, Arles



Théâtre antique — Arles

Pièces chorégraphiques à l’Annonciade, Chapelle de l’Annonciade, Martigues



Chapelle de l'Annonciade — Martigues

Visite commentée de la cinémathèque Prosper Gnidzaz, Cinémathèque Prosper Gnidzaz, Martigues



Cinémathèque Prosper Gnidzaz — Martigues

Langue, culture et traditions de notre belle Provence, Musée des Amis du Vieux Lambesc, Lambesc



Musée des Amis du Vieux Lambesc — Lambesc