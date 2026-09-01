BOUCHES-DU-RHÔNE JOURNÉES DU PATRIMOINE (programme des visites)

Dans les Bouches-du-Rhône, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Trois tableaux aériens signés Guillaume Bottazzi dans le quartier de la Corderie, Les Loges, Marseille
19 septembre 2026 à 08h00
Les Loges — Marseille
- A la découverte du patrimoine maritime Ciotaden, Quai Ganteaume, La Ciotat
19 septembre 2026 à 08h00
Quai Ganteaume — La Ciotat
- La Villa Barthélemy, un lieu méconnu chargé d’histoire, Villa Barthélemy, Aubagne
19 septembre 2026 à 08h00
Villa Barthélemy — Aubagne
- Visite libre sur le territoire du Bolmon, Site naturel protégé du Bolmon et du Jaï, Marignane
19 septembre 2026 à 08h00
Site naturel protégé du Bolmon et du Jaï — Marignane
- Visite de la Tour Saint Louis, Tour Saint-Louis, Port-Saint-Louis-du-Rhône
19 septembre 2026 à 08h30
Tour Saint-Louis — Port-Saint-Louis-du-Rhône
- Le long de l’aqueduc romain de Traconnade à Peyrolles, Aqueduc de Traconnade, Peyrolles-en-Provence
19 septembre 2026 à 08h30
Aqueduc de Traconnade — Peyrolles-en-Provence
- Visite libre de l’exposition photographique : Regards de l’IHU Méditerranée Infection, une approche « Une seule Santé », IHU Méditerranée Infection, Marseille
19 septembre 2026 à 08h30
IHU Méditerranée Infection — Marseille
- Visite de la Chambre régionale des comptes, Chambre Régionale des Comptes PACA, Marseille
19 septembre 2026 à 09h00
Chambre Régionale des Comptes PACA — Marseille
- Visitez la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas, Centrale hydroélectrique EDF de Saint-Chamas, Saint-Chamas
19 septembre 2026 à 09h00
Centrale hydroélectrique EDF de Saint-Chamas — Saint-Chamas
- Portes ouvertes du Musée de la Camargue, Musée de la Camargue, Arles
19 septembre 2026 à 09h00
Musée de la Camargue — Arles
- La Maison Natale de Marcel Pagnol, maison natale de marcel Pagnol, Aubagne
19 septembre 2026 à 09h00
maison natale de marcel Pagnol — Aubagne
- Les balades photographiques de l’étang de Berre, Base nautique écoresponsable, Rognac
19 septembre 2026 à 09h00
Base nautique écoresponsable — Rognac
- Le Boutis Vivant – transmettre réparer, 13 A’TIPIK, Marseille
19 septembre 2026 à 09h00
13 A'TIPIK — Marseille
- Les rocailles au cœur de Marseille – Villa Costa, Villa Costa, Marseille
19 septembre 2026 à 09h00
Villa Costa — Marseille
- Site Archéologique des Baou de Saint-Marcel, Site Archéologique de Saint Marcel, Marseille
19 septembre 2026 à 09h00
Site Archéologique de Saint Marcel — Marseille
- Visite guidée du lycée saint-charles (5 rue Guy Fabre), lycée saint-charles, Marseille
19 septembre 2026 à 09h00
lycée saint-charles — Marseille
- Visites commentées à l’Église Saint-Vincent-De-Paul, Église Saint-Vincent-de-Paul – Les Réformés, Marseille
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Vincent-de-Paul - Les Réformés — Marseille
- Le bus d’hier à demain, Atelier de maintenance | Dépôt la Rose Surface, Marseille
19 septembre 2026 à 09h00
Atelier de maintenance | Dépôt la Rose Surface — Marseille
- Studios photo au cœur des monuments historiques d’Arles, Hôtel de Ville, Arles
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de Ville — Arles
- 5eme fête de l’automobile, esplanade Langlois, La Ciotat
19 septembre 2026 à 09h00
esplanade Langlois — La Ciotat
- Visite du quartier Vienot à la Légion étrangère, Musée de la Légion étrangère, Aubagne
19 septembre 2026 à 09h00
Musée de la Légion étrangère — Aubagne
- Exposition photographique au parc des poètes, parc des poètes d’Eyragues, Eyragues
19 septembre 2026 à 09h00
parc des poètes d'Eyragues — Eyragues
- Le Petit Monde de Marcel Pagnol et l’Atelier Thérèse Neveu, Petit Monde de Marcel Pagnol – Atelier Thérèse Neveu, Aubagne
19 septembre 2026 à 09h00
Petit Monde de Marcel Pagnol - Atelier Thérèse Neveu — Aubagne
- Portes ouvertes des Monuments d’Arles, Arles, Arles
19 septembre 2026 à 09h00
Arles — Arles
- Parcours Historique du Centre Ancien, Office du Tourisme de La Ciotat, La Ciotat
19 septembre 2026 à 09h00
Boulevard Anatole France (Devant l'Office du Tourisme) — La Ciotat
- Ouverture de l’Ecole Louis Marin, Ecole Louis Marin, La Ciotat
19 septembre 2026 à 09h00
Ecole Louis Marin — La Ciotat
- Fresque délicieusement sinueuse de l’artiste Guillaume Bottazzi à Marseille Prado, Fresque de Guillaume Bottazzi, Marseille Prado, Marseille
19 septembre 2026 à 09h00
Fresque de Guillaume Bottazzi, Marseille Prado — Marseille
- La bibliothèque universitaire Saint-Charles, œuvre de Fernand Pouillon, Bibliothèque universitaire Saint-Charles, Marseille
19 septembre 2026 à 09h00
Bibliothèque universitaire Saint-Charles — Marseille
- Randonnée découverte du patrimoine et de la flore locale, Parking du cimetière de Roquefort-La Bédoule, Roquefort-la-Bédoule
19 septembre 2026 à 09h00
Parking du cimetière de Roquefort-La Bédoule — Roquefort-la-Bédoule
- « Salon-de-Provence, les hommages à Adam de Craponne », Hôtel de ville de Salon de Provence, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 09h00
Hôtel de ville de Salon de Provence — Salon-de-Provence
- Visite du prieuré de saint jean de Garguier, Prieuré Saint Jean-de-Garguier, Roquevaire
19 septembre 2026 à 09h00
Prieuré Saint Jean-de-Garguier — Roquevaire
- Découverte des sentiers de l’Etourneau, Les Marais du Vigueirat, Arles
19 septembre 2026 à 09h00
Les Marais du Vigueirat — Arles
- Visite guidée du Centre Baha’i de Marseille, Centre Baha’i, Marseille
19 septembre 2026 à 09h00
Centre Baha'i — Marseille
- Visites des archives municipales, hôtel de ville de la ciotat, La Ciotat
19 septembre 2026 à 09h00
hôtel de ville de la ciotat — La Ciotat
- La conservation et la restauration des archives, Pôle culturel Jean-Claude Izzo, Châteauneuf-les-Martigues
19 septembre 2026 à 09h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo — Châteauneuf-les-Martigues
- La Colline d’Endoume entre Terre et Mer avec le CIQ Endoume Saint-Eugène, Maison des Associations, Marseille
19 septembre 2026 à 09h30
Maison des Associations — Marseille
- Randonnée « Patrimoine en danger : les parcs nationaux et leur préservation », Calanque de Callelongue, Marseille
19 septembre 2026 à 09h30
Calanque de Callelongue — Marseille
- Découverte du renouvellement urbain du Vieux La Ciotat, les ateliers du vieux la ciotat, La Ciotat
19 septembre 2026 à 09h30
les ateliers du vieux la ciotat — La Ciotat
- Visite du bateau de la Société National des Sauveteurs en Mer, Môle Berouard, La Ciotat
19 septembre 2026 à 09h30
Môle Berouard — La Ciotat
- Visite guidée du Moulin et dégustation d’huiles d’olive, Le Moulin à Olives, Éguilles
19 septembre 2026 à 09h30
Le Moulin à Olives — Éguilles
- Expositions : Le bon roi René, chevalier des arts – La mode au Moyen Age, élégance et prestige à la cour du Roi René, Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou, Tarascon
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Tarascon - Centre d'art René d'Anjou — Tarascon
- – Balade à fleur d’étang & Parcours « Regards sur Berre d’autrefois », Chapelle Notre-Dame de Caderot, Berre-l’Étang
19 septembre 2026 à 09h30
Chapelle Notre-Dame de Caderot — Berre-l'Étang
- Les Archives nationales d’outre-mer ont 60 ans : architectes en herbe explorez le bâtiment et les fonds !, Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 09h30
Archives nationales d'outre-mer — Aix-en-Provence
- Confection et vente de pain comme autrefois, Four à pain communal, Châteauneuf-les-Martigues
19 septembre 2026 à 09h30
Four à pain communal — Châteauneuf-les-Martigues
- Vol au-dessus des monuments, Hôtel de Sade, Saint-Rémy-de-Provence
19 septembre 2026 à 09h30
Hôtel de Sade — Saint-Rémy-de-Provence
- Visite guidée historique et architecturale de la gare de Marseille-St-Charles, Gare SNCF de Marseille Saint-Charles, Marseille
19 septembre 2026 à 09h30
Gare SNCF de Marseille Saint-Charles — Marseille
- Visite inédite du Port Center Marseille, Port Center, Marseille
19 septembre 2026 à 09h30
Port Center — Marseille
- Captez l’âme de l’Île : balade photographique insolite, Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues, Martigues
19 septembre 2026 à 09h30
Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues — Martigues
- Chantier participatif restauration du patrimoine en pierre sèche, Cœur d’Honoré – parking situé au début de la route des crêtes et proche de l’école Roger Le GUEREC, La Ciotat
19 septembre 2026 à 09h30
Cœur d'Honoré - parking situé au début de la route des crêtes et proche de l'école Roger Le GUEREC — La Ciotat
- Visite de l’Hôtel de Sade, Hôtel de Sade, Saint-Rémy-de-Provence
19 septembre 2026 à 09h30
Hôtel de Sade — Saint-Rémy-de-Provence
- Découverte des Navettes marseillaises avec les Navettes des Accoules, Les Navettes des Accoules, Marseille
19 septembre 2026 à 09h30
Les Navettes des Accoules — Marseille
- Club Alpin Français Marseille Provence – Randonnée patrimoine industriel des Calanques, Terminus du BUS19 à la madrague Montredon, Marseille
19 septembre 2026 à 09h30
Terminus du BUS19 à la madrague Montredon — Marseille
- Découvrez le Cepac Silo, CEPAC SILO, Marseille
19 septembre 2026 à 09h30
CEPAC SILO — Marseille
- Visite du Théâtre Le Comoedia, Théâtre Comœdia, Aubagne
19 septembre 2026 à 09h30
Théâtre Comœdia — Aubagne
- VISITE THÉÂTRALISÉE, Théâtre Armand, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 09h30
Théâtre Armand — Salon-de-Provence
- Animations en famille, Savonnerie Marius FABRE, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 09h30
Savonnerie Marius FABRE — Salon-de-Provence
- Visites commentées d’expositions à l’Abbaye Notre-Dame-de-Fidélité, Musée abbaye de Jouques, Jouques
19 septembre 2026 à 09h30
Musée abbaye de Jouques — Jouques
- Visites Guidées de l’Eden Théâtre, Cinéma Eden-Théâtre, La Ciotat
19 septembre 2026 à 09h30
Cinéma Eden-Théâtre — La Ciotat
- Balade commentée à la découverte des carrières de pierre de Calissanne, Château Calissanne, Lançon-Provence
19 septembre 2026 à 09h30
Château Calissanne — Lançon-Provence
- château de Tarascon Portes ouvertes, Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou, Tarascon
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Tarascon - Centre d'art René d'Anjou — Tarascon
- Visitez le château Armieux, CHÂTEAU ARMIEUX-PALAIS DE JUSTICEE, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 09h30
CHÂTEAU ARMIEUX-PALAIS DE JUSTICEE — Salon-de-Provence
- Exposition « Silence et bruit du monde », Les Cordeliers – Musée d’art et d’histoire, Tarascon
19 septembre 2026 à 09h30
Les Cordeliers - Musée d'art et d'histoire — Tarascon
- La Galerie de la légendaire Tarasque vous dévoile ses secrets, Les Cordeliers – Musée d’art et d’histoire, Tarascon
19 septembre 2026 à 09h30
Les Cordeliers - Musée d'art et d'histoire — Tarascon
- Musée Jean Moulin, Place du Maréchal Lattre de Tassigny, Saint-Andiol
19 septembre 2026 à 09h30
Place du Maréchal Lattre de Tassigny — Saint-Andiol
- Visite guidée de la centrale EDF thermique CCG de Martigues et de ses installations, Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues, Martigues
19 septembre 2026 à 09h30
Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues — Martigues
- Visite guidée de la savonnerie Marius Fabre, Savonnerie Marius FABRE, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 09h45
Savonnerie Marius FABRE — Salon-de-Provence
- VISITES GUIDÉES DE LA SAVONNERIE, Savonnerie Marius FABRE, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 09h45
Savonnerie Marius FABRE — Salon-de-Provence
- Paroles Vives, Parking Lidl, Marseille
19 septembre 2026 à 09h45
Parking Lidl — Marseille
- 2 femmes, 2 regards : peintures et poèmes, Chapelle Saint-Roch, Lambesc
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Roch — Lambesc
- Visite de l’église orthodoxe de Saint-Hermogène, Eglise Saint-Hermogène, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Saint-Hermogène — Marseille
- Visite guidée Hôtel de Région, Hôtel de Région, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Région — Marseille
- Visite exceptionnelle de la Digue du Large, Départ du bateau Vieux-Port, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Départ du bateau Vieux-Port — Marseille
- Fête de la Barquette, Quai du MACT – Petit train, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Quai du MACT - Petit train — Marseille
- Château Saint-Antoine, un lieu qui vaut le détour…, Château Saint-Antoine, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Château Saint-Antoine — Marseille
- Rencontre avec les livres grecs – Union Hellénique de Marseille, Maison des Hellènes, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Maison des Hellènes — Marseille
- Entrez à l’Académie pour ses 300 ans, Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille — Marseille
- Le Château de la Demande et les Monuments de la Légion étrangère, Musée de la Légion étrangère, Aubagne
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Légion étrangère — Aubagne
- Portes ouvertes : l’église d’Albaron, église d’Albaron, Arles
19 septembre 2026 à 10h00
église d'Albaron — Arles
- Portes ouvertes : Église Saint-Trophime, Cathédrale Saint-Trophime et son cloître, Arles
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Trophime et son cloître — Arles
- Découverte de l’Eglise Saint Nicolas de Myre – Rite melkite catholique. Chrétiens d’Orient de rite byzantin., Église Saint-Nicolas-de-Myre, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Nicolas-de-Myre — Marseille
- Le Fonds Guasco qu’es aco ?, Médiathèque Marcel Pagnol, Aubagne
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Marcel Pagnol — Aubagne
- Ateliers du patrimoine, Pôle culturel Jean-Claude Izzo, Châteauneuf-les-Martigues
19 septembre 2026 à 10h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo — Châteauneuf-les-Martigues
- Journées Européennes du Patrimoine, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque de l'Alcazar — Marseille
- Visite de la Banque de France à Marseille, Banque de France, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Banque de France — Marseille
- Exposition de véhicules anciens, esplanade Langlois, av Roosevelt 13600 LA CIOTAT, La Ciotat
19 septembre 2026 à 10h00
esplanade Langlois — La Ciotat
- Visite guidée « Les croix du village d’Orgon », Musée Urgonia, Orgon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Urgonia — Orgon
- Visite commentée de la rotonde ferroviaire Pautrier et des trains régionaux Inter-métropoles., Rotonde ferroviaire Marseille Pautrier, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Rotonde ferroviaire Marseille Pautrier — Marseille
- DU JARDIN DE LA MAGALONE AU PARC BORELY
Visite balade « Trame verte – Patrimoine végétal », Jardin de la Magalone, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin de la Magalone — Marseille
- « Sur les pas de Nostradamus », MAISON DE NOSTRADAMUS, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
MAISON DE NOSTRADAMUS — Salon-de-Provence
- L’école du Petit Castelet Visites commentées, Ecole du petit castelet, Tarascon
19 septembre 2026 à 10h00
Ecole du petit castelet — Tarascon
- Visite commentée : L’Annonciation de Louis Finson, stand d’accueil des JEP, Arles
19 septembre 2026 à 10h00
stand d'accueil des JEP — Arles
- Les Alpilles par nature : voyage photographique au cœur de la biodiversité, Village des Baux-de-Provence, Les Baux-de-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Village des Baux-de-Provence — Les Baux-de-Provence
- Visites commentées de la tribune aux graffitis, Chapelle de l’Annonciade, Martigues
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de l'Annonciade — Martigues
- Visites « flash » de Maison Blanche, Mairie des 9ème et 10ème arrondissements, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie des 9ème et 10ème arrondissements — Marseille
- Visite guidée du village de Lançon, Maison des Arts et Traditions, Lançon-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Maison des Arts et Traditions — Lançon-Provence
- Visites commentées – La photographie d’hier et d’aujourd’hui, Archives communales, Martigues
19 septembre 2026 à 10h00
Archives communales — Martigues
- Découverte d’atelier d’artiste., Atelier des Arcenaulx, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier des Arcenaulx — Marseille
- « Deux palais, une histoire » du palais des comtes de Provence au palais Verdun de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Aix-en-Provence
- Visite commentée du Musée des Arts Urbains de MArseille, Au crépuscule, Zeklo, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Au crépuscule, Zeklo — Marseille
- Vernègues au temps du 13ème siècle, Vernègues, Cazan
19 septembre 2026 à 10h00
Vernègues — Cazan
- Découverte de nos ateliers de métiers d’art et de l’histoire de la Tuilerie, Tuilerie Bossy, Gardanne
19 septembre 2026 à 10h00
Tuilerie Bossy — Gardanne
- Les Archives nationales d’outre-mer ont 60 ans ! Visites guidées des coulisses, Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Archives nationales d'outre-mer — Aix-en-Provence
- Le trésor volé de Madame de Sévigné !, Jacquemard, Lambesc
19 septembre 2026 à 10h00
Jacquemard — Lambesc
- Portes ouvertes au Musée du Vieux Lambesc, Musée du Vieux Lambesc, Lambesc
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Vieux Lambesc — Lambesc
- Visite de l’atelier des peintres de l’Estaque et exposition de peintures, Villa Bellevue, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Bellevue — Marseille
- Animations au fil du parcours, Château de Montauban, Fontvieille
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Montauban — Fontvieille
- Visite du musée Gardanne Autrefois, Musée Gardanne Autrefois, Gardanne
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Gardanne Autrefois — Gardanne
- Portes ouvertes : L’église Saint-Julien, Église Saint-Julien, Arles
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Julien — Arles
- Visite commentée du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence — Aix-en-Provence
- Chapelle Saint-Roch, Chapelle Saint-Roch, Lambesc
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Roch — Lambesc
- Marseille, Ville impériale : promenade historique au temps de Napoléon III, PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence — Marseille
- Visite flash des thermes de Constantin, Thermes de Constantin, Arles
19 septembre 2026 à 10h00
Thermes de Constantin — Arles
- Sciences Po Aix ouvre ses portes pour la première fois lors de la Journée du patrimoine 2026, Sciences Po Aix, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Sciences Po Aix — Aix-en-Provence
- LE CHÂTEAU REMONTE LE TEMPS !, Château de l’Emperi, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Château de l'Emperi — Salon-de-Provence
- Découverte de la fabrication du Savon de Marseille et Ateliers de personnalisation, La Savonnerie du Midi, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
La Savonnerie du Midi — Marseille
- Portes ouvertes des Ateliers des Arcenaulx, Les Ateliers des Arcenaulx, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Les Ateliers des Arcenaulx — Marseille
- « Dubout – l’art de tout dessiner » & « Habiter – Gilles Barbier », Musée Regards de Provence, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Regards de Provence — Marseille
- Cap sur Vénus!, Théâtre antique, Arles
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre antique — Arles
- RAMPAL LATOUR – Visite guidée de la savonnerie Historique, Usine Historique Rampal Latour, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Usine Historique Rampal Latour — Salon-de-Provence
- Visite du Cabaret : De la scène aux coulisses, Cabaret-Théâtre L’étoile bleue, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Cabaret-Théâtre L’étoile bleue — Marseille
- La mine racontée par les mineurs et leurs familles, Musée de la mine, Gréasque
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la mine — Gréasque
- Concert à la médiathèque, salon de provence, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
La Médiathèque — Salon-de-Provence
- Le parcours du blé au pain, Esplanade du Moulin de Bertoire, Lambesc
19 septembre 2026 à 10h00
Esplanade du Moulin de Bertoire — Lambesc
- Démonstration de reliure par l’atelier « Au livre ouvert », Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales des Bouches-du-Rhône — Marseille
- L’atelier d’Art Les Colombins vous ouvre ses portes, Atelier d’Art Les Colombins, Aubagne
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier d'Art Les Colombins — Aubagne
- Visite du Chantier naval BORG, Chantier Borg, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Chantier Borg — Marseille
- Visites gratuites du Centre de Conservation et de Ressources du Mucem !, Centre de Conservation et de Ressources du Mucem, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Centre de Conservation et de Ressources du Mucem — Marseille
- Visite commentée du site, Site archéologique de Glanum, Saint-Rémy-de-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Site archéologique de Glanum — Saint-Rémy-de-Provence
- Visite de la Salle du Conseil et présentation d’ouvrages rares et précieux, Bibliothèque Universitaire de Médecine-Odontologie de l’Université d’Aix-Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Universitaire de Médecine-Odontologie de l'Université d'Aix-Marseille — Marseille
- Ouverture exceptionnelle du château de la Calade, Château de la Calade, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Calade — Aix-en-Provence
- Exposition, Histoires de l’ilot Saint Jacques, Médiathèque Simone VEIL, La Ciotat
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Simone VEIL — La Ciotat
- Tous aux Archives ! Visites guidées des « coulisses », Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales des Bouches-du-Rhône — Marseille
- Visites guidées de la Friche la Belle de Mai, Friche la Belle de Mai, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Friche la Belle de Mai — Marseille
- Découverte de l’Eglise de la Dormition, Eglise de la Dormition de la Mère de Dieu, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise de la Dormition de la Mère de Dieu — Marseille
- Atelier calligraphie, MAISON DE NOSTRADAMUS, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
MAISON DE NOSTRADAMUS — Salon-de-Provence
- Les Baux au fil du temps, Village des Baux-de-Provence, Les Baux-de-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Village des Baux-de-Provence — Les Baux-de-Provence
- La chapelle du Sacré-Coeur en musique, Chapelle du Sacré Coeur, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle du Sacré Coeur — Aix-en-Provence
- Ouverture gratuite, Musée Ciotaden, La Ciotat
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Ciotaden — La Ciotat
- Escape Game au théâtre des Salins, Théâtre des Salins, Martigues
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre des Salins — Martigues
- ANIMATIONS ET JEUX, Usine Historique Rampal Latour, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Usine Historique Rampal Latour — Salon-de-Provence
- Visite des jardins – de la Provence à l’Italie, Château d’Arnajon – Le Puy Sainte Réparade, Le Puy-Sainte-Réparade
19 septembre 2026 à 10h00
Château d'Arnajon - Le Puy Sainte Réparade — Le Puy-Sainte-Réparade
- « Un autre monde », visite poétique du Théâtre du Centaure., Théâtre du Centaure, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre du Centaure — Marseille
- Atelier-enquête paléographique aux Archives nationales d’outre-mer, Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Archives nationales d'outre-mer — Aix-en-Provence
- Journées Européennes du Patrimoine, Château féodal, Châteaurenard
19 septembre 2026 à 10h00
Château féodal — Châteaurenard
- Visite de musée – Escolo de la Mar, Musée provençal de l’Escolo de la Mar, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Musée provençal de l'Escolo de la Mar — Marseille
- Visites guidées gratuites à la découverte du CICRP, CICRP – Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
CICRP - Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine — Marseille
- Visite historique cours Forbin et cinéma 3 Casino, Cinéma 3 Casinos, Gardanne
19 septembre 2026 à 10h00
Cinéma 3 Casinos — Gardanne
- Ouverture Chapelle Notre Dame de la Garde, Chapelle Notre Dame de La Garde, La Ciotat
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre Dame de La Garde — La Ciotat
- Visites des réserves du Centre de Conservation et de Ressources (13003), Centre de Conservation et de Ressources du Mucem, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Centre de Conservation et de Ressources du Mucem — Marseille
- Visite libre au Musée Réattu, Musée Réattu, Arles
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Réattu — Arles
- Venez visiter l’exposition de La Navale, La Navale, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
La Navale — Marseille
- Découverte de l’archipel du Frioul, Sortie du quai sur le Frioul, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Sortie du quai sur le Frioul — Marseille
- Visite flash de l’amphithéâtre, Amphithéâtre Arles, Arles
19 septembre 2026 à 10h00
Amphithéâtre Arles — Arles
- Expositions en accès libre, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Mucem - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée — Marseille
- VISITE GUIDÉE DU 6MIC, 6MIC, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
6MIC — Aix-en-Provence
- Balade architecturale au cœur du centre-ville de Marseille – ENSAM Marseille, ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille), Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille) — Marseille
- À la rencontre des œuvres du sculpteur fondeur René ROVELLOTTI, La Voûte Rovellotti 47 rue de la fraternité 13250 Saint-Chamas, Saint-Chamas
19 septembre 2026 à 10h00
La Voûte Rovellotti 47 rue de la fraternité 13250 Saint-Chamas — Saint-Chamas
- Découverte du Chantier Borg, Chantier Borg, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Chantier Borg — Marseille
- Entrée libre et gratuite en non-stop, Château de Montauban, Fontvieille
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Montauban — Fontvieille
- Marseille au fil du temps, Jardin Saint Nicolas, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin Saint Nicolas — Marseille
- Patrimoine réinventé à la Citadelle de Marseille, Citadelle de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Citadelle de Marseille — Marseille
- Château Pastré, Château Pastré, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Château Pastré — Marseille
- Exposition « André Malraux, du réel à l’imaginaire » de Marianne Paquin, Chapelle des Pénitents Bleus, La Ciotat
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle des Pénitents Bleus — La Ciotat
- Portes ouvertes : l’église de Salin de Giraud, église de Salin de Giraud, Arles
19 septembre 2026 à 10h00
église de Salin de Giraud — Arles
- Expositions gratuites au Mucem !, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Mucem - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée — Marseille
- VISITES CONVIVIALES GUIDÉES, Usine Historique Rampal Latour, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Usine Historique Rampal Latour — Salon-de-Provence
- Ouverture de la Bastide Marin, Bastide Marin – Centre d’interprétation du Matrimoine Méditerranéen, La Ciotat
19 septembre 2026 à 10h00
Bastide Marin - Centre d'interprétation du Matrimoine Méditerranéen — La Ciotat
- Visite découverte des fonds rares et précieux de la bibliothèque de l’Alcazar, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque de l'Alcazar — Marseille
- Ateliers découverte Microscopie Electronique à Balayage pour petits et grands à l’IHU Méditerranée Infection, IHU Méditerranée Infection, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
IHU Méditerranée Infection — Marseille
- Art Nouveau – Art Déco parcours urbain, World Trade Center Marseille Provence, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
World Trade Center Marseille Provence — Marseille
- Du cirque de fontaine en fontaine · Centre-ville d’Aix-en-Provence, Centre-ville Aix-en-Provence, Beaurecueil
19 septembre 2026 à 10h00
Centre-ville Aix-en-Provence — Beaurecueil
- Projet de visite immersive des cryptoportiques, Hôtel Quiqueran de Beaujeu, Arles
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Quiqueran de Beaujeu — Arles
- CABINET DE CURIOSITÉS en visite libre, Usine Historique Rampal Latour, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Usine Historique Rampal Latour — Salon-de-Provence
- Journées européennes du patrimoine au Site-mémorial du Camp des Milles, Site-mémorial du camp des milles, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Site-mémorial du camp des milles — Aix-en-Provence
- La Vieille Major – Visite guidée, Cathédrale de la Vieille Major, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale de la Vieille Major — Marseille
- Journées du Patrimoine 2026 au Musée Estrine, Musée Estrine, Saint-Rémy-de-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Estrine — Saint-Rémy-de-Provence
- Visite libre du jardin de rocailles de la Villa Santa Lucia, propriété classée Monument Historique, Villa Santa Lucia, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Villa Santa Lucia — Marseille
- Le Jacquemard de Lambesc, Jacquemard, Lambesc
19 septembre 2026 à 10h00
Jacquemard — Lambesc
- Souleïado- Musée du textile provençal – Portes ouvertes, Souleïado musée du textile, Tarascon
19 septembre 2026 à 10h00
Souleïado musée du textile — Tarascon
- Visite exceptionnelle de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Ville — Marseille
- Visites guidées de l’IHU Méditerranée Infection, IHU Méditerranée Infection, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
IHU Méditerranée Infection — Marseille
- Visites guidées de l’église des Saints Archanges, église des Saints Archanges anciennement chapelle de la Pureté, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
église des Saints Archanges anciennement chapelle de la Pureté — Aix-en-Provence
- Spécial 20 ans des ABD, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales des Bouches-du-Rhône — Marseille
- Ateliers thématiques : photographies & archives, Centre de Conservation et de Ressources du Mucem, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Centre de Conservation et de Ressources du Mucem — Marseille
- Visite interactive du théâtre, Théâtre de la Chaudronnerie, La Ciotat
19 septembre 2026 à 10h00
Théâtre de la Chaudronnerie — La Ciotat
- Découverte du Frac Sud – Cité de l’art contemporain, Cité de l’art contemporain, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Cité de l'art contemporain — Marseille
- Dictée du Patrimoine, Musée d’histoire de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- En route vers le Mucem !, PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence — Marseille
- ENTREZ DANS LA CHAMBRE NOIRE, Collégiale royale Sainte-Marthe, Tarascon
19 septembre 2026 à 10h00
Collégiale royale Sainte-Marthe — Tarascon
- Visite guidée de la savonnerie moderne de RAMPAL LATOUR, Savonnerie Moderne Rampal Latour, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Savonnerie Moderne Rampal Latour — Salon-de-Provence
- A la découverte des manuscrits de Louis Douard, le graveur des collines, La Bibliothèque – Pôle culturel de l’Usine Electrique, Allauch
19 septembre 2026 à 10h00
La Bibliothèque - Pôle culturel de l'Usine Electrique — Allauch
- Journées européennes du patrimoine 2026/ European Heritage Days, Fondation Camargo, Cassis
19 septembre 2026 à 10h00
Fondation Camargo — Cassis
- Visites guidées, Savonnerie Moderne Rampal Latour, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Savonnerie Moderne Rampal Latour — Salon-de-Provence
- Portes ouvertes : église Notre-Dame de la Sainte-Famille, église Notre-Dame de la Sainte-Famille, Arles
19 septembre 2026 à 10h00
église Notre-Dame de la Sainte-Famille — Arles
- Réinvente ton santon, Village des Santons, Aubagne
19 septembre 2026 à 10h00
Village des Santons — Aubagne
- ANIMATIONS ET JEUX, Savonnerie Moderne Rampal Latour, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Savonnerie Moderne Rampal Latour — Salon-de-Provence
- Berre, raconte-moi tes écoles, Médiathèque & Ludothèque de Berre l’Étang, Berre-l’Étang
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque & Ludothèque de Berre l'Étang — Berre-l'Étang
- Visite des ateliers de la Tuilerie Bossy, Tuilerie Bossy, Gardanne
19 septembre 2026 à 10h00
Tuilerie Bossy — Gardanne
- Jeu de piste à la médiathèque Louis Aragon, Médiathèque Louis Aragon, Martigues
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Louis Aragon — Martigues
- Découverte d’un village au accent de Provence, La fontaine, place libération, Eyragues
19 septembre 2026 à 10h00
Office du Tourisme Espace Culture Tourisme Eyraguais — Eyragues
- Visite commentée de la Bastide Marin et son écrin patrimonial, Bastide Marin – Centre d’interprétation du Matrimoine Méditerranéen, La Ciotat
19 septembre 2026 à 10h00
Bastide Marin - Centre d'interprétation du Matrimoine Méditerranéen — La Ciotat
- Visites guidées « au-delà des pierres », Église Saint-Michel, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Michel — Salon-de-Provence
- Deux expositions pour une chapelle, chapelle des Pénitents gris, Aubagne
19 septembre 2026 à 10h00
chapelle des Pénitents gris — Aubagne
- Découverte du Parcours d’Art Public Urbain, Centre d’Art des Pénitents noirs, Aubagne
19 septembre 2026 à 10h00
Centre d'Art des Pénitents noirs — Aubagne
- Chasse aux photos – notre partimoine, st paul lez durance, Saint-Paul-lès-Durance
19 septembre 2026 à 10h00
st paul lez durance — Saint-Paul-lès-Durance
- Intercontinental Marseille – Hôtel Dieu, Escaliers Intercontinental Hôtel-Dieu, Marseille
19 septembre 2026 à 10h00
Escaliers Intercontinental Hôtel-Dieu — Marseille
- Visite guidée « Les lieux bombardés en 1944 à Tarascon », Collégiale royale Sainte-Marthe, Tarascon
19 septembre 2026 à 10h00
Collégiale royale Sainte-Marthe — Tarascon
- Expositions photographiques de Denis Felix et Anthony Morel, Tuilerie Bossy, Gardanne
19 septembre 2026 à 10h00
Tuilerie Bossy — Gardanne
- Visite guidée de la centrale EDF thermique CCG de Martigues et de ses installations, Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues, Martigues
19 septembre 2026 à 10h00
Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues — Martigues
- Visite guidée du parc du château de la Saurine, histoire du site, rives de l’Arc, Château de la Saurine, Meyreuil
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Saurine — Meyreuil
- Visites guidées du Château des Baux-de-Provence, Château des Baux-de-Provence, Les Baux-de-Provence
19 septembre 2026 à 10h15
Château des Baux-de-Provence — Les Baux-de-Provence
- Découverte de l’expérience Napoléon, l’épopée immersive, Napoléon, l’Épopée Immersive, Marseille
19 septembre 2026 à 10h20
Napoléon, l'Épopée Immersive — Marseille
- « A l’attaque » spécial jeune public, Château de l’Emperi, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 10h30
Château de l'Emperi — Salon-de-Provence
- Ce que l’on ne verra plus dans Marseille – Le GLAP, Le GLAP Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Le GLAP Marseille — Marseille
- Parcours architectural et culturel quartier Joliette-Arenc, Devant le CIRVA (samedi) – Devant le FRAC (dimanche), Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Devant le CIRVA (samedi) - Devant le FRAC (dimanche) — Marseille
- Table ronde sur la préservation des patrimoines, PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence — Marseille
- Théâtre de Tarascon : Visites guidées, Théâtre de Tarascon, Tarascon
19 septembre 2026 à 10h30
Théâtre de Tarascon — Tarascon
- Les Monuments Historiques autour du Vieux-Port, Eglise Saint-Ferréol, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise Saint-Ferréol — Marseille
- Ateliers design par les étudiants de l’ESDAC, Fondation Vasarély, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 10h30
Fondation Vasarély — Aix-en-Provence
- Grand Hôtel Beauvau, mémoire vivante du Vieux-Port, Sortie de métro angle Canebière/Vieux-Port, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Sortie de métro angle Canebière/Vieux-Port — Marseille
- Parcours Belsunce Baroque – Association Amis de Saint-Théodore, Église Saint-Cannat, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Cannat — Marseille
- A la découverte de la ligne ferroviaire de la Côte Bleue en TER ZOU !, Gare de Marseille Saint Charles, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Gare de Marseille Saint Charles — Marseille
- Exposition travaux étudiants de l’ESDAC, Fondation Vasarély, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 10h30
Fondation Vasarély — Aix-en-Provence
- Visite guidée « Aubagne au fil du temps », Office de tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne, Aubagne
19 septembre 2026 à 10h30
Office de tourisme intercommunal du Pays d'Aubagne — Aubagne
- Charbon, fossiles et dinosaures : voyage dans le passé de la Provence, Musée de la mine, Gréasque
19 septembre 2026 à 10h30
Musée de la mine — Gréasque
- Visite du Vieux Marseille, Port Antique, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Port Antique — Marseille
- Visite urbaine et patrimoniale guidée « Un patrimoine architectural
original traversé par cinq siècles
de façades historiées d’allégories
antiques », Centre de la Vieille Charité, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Centre de la Vieille Charité — Marseille
- Visite du centre ancien de Château-Gombert., Place des Héros, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Place des Héros — Marseille
- Ouverture de la Maison de la Construction navale, Maison de la construction navale, La Ciotat
19 septembre 2026 à 10h30
Maison de la construction navale — La Ciotat
- Les Crottes, d’hier à demain, Fronton, 97 rue de Lyon 13015, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Fronton, 97 rue de Lyon 13015 — Marseille
- Le Jardin Botanique, Château et parc Borély, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Château et parc Borély — Marseille
- Rencontre avec le Musée Cantini : nouveau parcours des collections modernes et contemporaines, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Bibliothèque de l'Alcazar — Marseille
- Du [mac] au parc Bortoli, Parc Bortoli, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Parc Bortoli — Marseille
- Lily Pastré : Mécène au grand cœur, Parc Pastré, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Parc Pastré — Marseille
- Quartier préfecture : plongée dans l’architecture du XIXème siècle, Place de la Préfecture, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Place de la Préfecture — Marseille
- Conservatoire régional de musique Pierre Barbizet – INSEAMM, Palais des Arts, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Palais des Arts — Marseille
- Château de Tarascon : Visites flash, Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou, Tarascon
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Tarascon - Centre d'art René d'Anjou — Tarascon
- Visite de la Chapelle et musée des ex-votos du Prieuré, Prieuré Saint Jean-de-Garguier, Roquevaire
19 septembre 2026 à 10h30
Prieuré Saint Jean-de-Garguier — Roquevaire
- Visite et rencontre artistique. Une histoire de la Friche au cœur des luttes sociales, Friche la Belle de Mai, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Friche la Belle de Mai — Marseille
- Marseille vue par les Detaille, Musée d’histoire de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- Cathédrale de la Nouvelle Major, Cathédrale de la Nouvelle Major, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Cathédrale de la Nouvelle Major — Marseille
- Les Cordeliers : Visites guidées, Les Cordeliers – Musée d’art et d’histoire, Tarascon
19 septembre 2026 à 10h30
Les Cordeliers - Musée d'art et d'histoire — Tarascon
- Fernand Pouillon, architecte de la reconstruction, Place de la Major, Marseille
19 septembre 2026 à 10h30
Place de la Major — Marseille
- Vernissage de l’exposition « Berre, raconte-moi tes écoles ! », Médiathèque & Ludothèque de Berre l’Étang, Berre-l’Étang
19 septembre 2026 à 10h45
Médiathèque & Ludothèque de Berre l'Étang — Berre-l'Étang
- AU FIL DE L’EAU – HOMMAGE À ADAM DE CRAPONNE, CHÂTEAU ARMIEUX-PALAIS DE JUSTICEE, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 11h00
CHÂTEAU ARMIEUX-PALAIS DE JUSTICEE — Salon-de-Provence
- L’art naturaliste imprimé depuis la Renaissance, Parc Bortoli, Marseille
19 septembre 2026 à 11h00
Parc Bortoli — Marseille
- Visite de l’atelier Louis Jou, maitre typographe, Musée-fondation Louis Jou, Les Baux-de-Provence
19 septembre 2026 à 11h00
Musée-fondation Louis Jou — Les Baux-de-Provence
- Visite historique de la tuilerie et des ateliers, par la dernière génération de la famille Bossy, Tuilerie Bossy, Gardanne
19 septembre 2026 à 11h00
Tuilerie Bossy — Gardanne
- Visites quiz : À la découverte des Archives nationales d’outre-mer !, Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 11h00
Archives nationales d'outre-mer — Aix-en-Provence
- Visite insolite « Gardez le Morales », La Vieille Montagne, Port-de-Bouc
19 septembre 2026 à 11h00
La Vieille Montagne — Port-de-Bouc
- Cosquer Méditerranée – Mini-conférence : « La disparition des œuvres millénaires dans la Grotte Cosquer »., Cosquer Méditerranée, Marseille
19 septembre 2026 à 11h00
Cosquer Méditerranée — Marseille
- Conférence sur Notre Dame de la Garde par Xavier David / Visite des carrières de pierre de Calissanne, Château Calissanne, La Fare-les-Oliviers
19 septembre 2026 à 11h00
Château Calissanne — Lançon-Provence
- Patrimoine [en mouvement] à la Bastide du Jas, Jardins de la Bastide du Jas de Bouffan, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 11h00
Jardins de la Bastide du Jas de Bouffan — Aix-en-Provence
- La bibliothèque de la Société d’horticulture, 180 ans de recherche, Parc Bortoli, Marseille
19 septembre 2026 à 11h00
Parc Bortoli — Marseille
- Rencontre-dédicace avec Louis Douard, le graveur de Garlaban, Médiathèque Marcel Pagnol, Aubagne
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque Marcel Pagnol — Aubagne
- Visite de la bibliothèque universitaire Fenouillères et de sa réserve patrimoniale, Bibliothèque universitaire Fenouillères, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque universitaire Fenouillères — Aix-en-Provence
- Visite guidée en costume provençal, Château de l’Emperi, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 11h00
Château de l'Emperi — Salon-de-Provence
- LES GRANDS AUTEURS FRANÇAIS REVISITÉS PAR FRANCESCO PAOLO TOSTI, Centre Cormier, Marseille
19 septembre 2026 à 11h00
Centre Cormier — Marseille
- Exposition 800ème anniversaire du consulat de Tarascon, Médiathèque – archives Le lien, Tarascon
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque - archives Le lien — Tarascon
- Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, C.E.T.I.S Centre d’Entraînement aux Techniques d’Intervention et de Survie de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 11h00
C.E.T.I.S Centre d'Entraînement aux Techniques d'Intervention et de Survie de Marseille — Marseille
- Exposition – Les gestes de la mer, Petit Musée de Carro, Martigues
19 septembre 2026 à 11h00
Petit Musée de Carro — Martigues
- Visite de l’exposition de Chiara Camoni La Passeggiata (d’après), Chapelle des Andrettes, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 11h00
Chapelle des Andrettes — Aix-en-Provence
- Les rendez-vous flash au Moyen Âge, Château de Montauban, Fontvieille
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Montauban — Fontvieille
- Visite commentée : Qu’est-ce qu’on fait avec l’histoire?, stand d’accueil des JEP, Arles
19 septembre 2026 à 11h00
stand d'accueil des JEP — Arles
- Visite guidée des magasins d’archives, Médiathèque – archives Le lien, Tarascon
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque - archives Le lien — Tarascon
- Les techniques minières au fil du temps, Musée de la mine, Gréasque
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la mine — Gréasque
- Atelier peinture au musée !, Musée des Amis du Vieux Lambesc, Lambesc
19 septembre 2026 à 11h00
Musée des Amis du Vieux Lambesc — Lambesc
- Portes Ouvertes de l’Atelier de Vincent Tavernier, Atelier de Vincent Tavernier, Marseille
19 septembre 2026 à 11h00
Atelier de Vincent Tavernier — Marseille
- ACAM Belsunce – Quartiers multiculturels : Hommage à Marseille cosmopolite, Porte d’Aix, Marseille
19 septembre 2026 à 11h00
Porte d'Aix — Marseille
- Présentation de l’Autel de la Patrie et de son histoire, Sentier des moulins d’Alphonse Daudet, Fontvieille
19 septembre 2026 à 11h00
Sentier des moulins d'Alphonse Daudet — Fontvieille
- Visites guidées « au-delà des pierres », Collégiale Saint-Laurent, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 11h00
Collégiale Saint-Laurent — Salon-de-Provence
- Visite flash du théâtre antique, Théâtre antique, Arles
19 septembre 2026 à 11h00
Théâtre antique — Arles
- Patrimoine [en mouvement] au Pavillon de Vendôme, Musée du Pavillon de Vendôme, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 11h15
Musée du Pavillon de Vendôme — Aix-en-Provence
- « Le fabuleux destin de la girafe Zarafa en Provence », menez l’enquête avec un archiviste, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille
19 septembre 2026 à 11h15
Archives départementales des Bouches-du-Rhône — Marseille
- Visites commentées – Théâtre des Salins, Théâtre des Salins, Martigues
19 septembre 2026 à 11h30
Théâtre des Salins — Martigues
- Café des « Souvenirs d’écoles », Médiathèque & Ludothèque de Berre l’Étang, Berre-l’Étang
19 septembre 2026 à 12h00
Médiathèque & Ludothèque de Berre l'Étang — Berre-l'Étang
- Palais de la Bourse ; ce que les murs racontent – Portes ouvertes, PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Marseille
19 septembre 2026 à 12h00
PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence — Marseille
- Lancement de la collecte pour la restauration du Pont Van Gogh (Pont Langlois), pont de langlois (pont Van Gogh), Arles
19 septembre 2026 à 12h30
pont de langlois (pont Van Gogh) — Arles
- découverte de l’œuvre et du Jardin remarquable de Max SAUZE, Le Jardin d’Éguilles, Éguilles
19 septembre 2026 à 12h30
Le Jardin d'Éguilles — Éguilles
- Visite commentée : Du Pont Langlois au Pont van Gogh, un déjeuner sur l’herbe, pont de langlois (pont Van Gogh), Arles
19 septembre 2026 à 12h30
pont de langlois (pont Van Gogh) — Arles
- Visite flash du cloître Saint-Trophime, Cathédrale Saint-Trophime et son cloître, Arles
19 septembre 2026 à 13h00
Cathédrale Saint-Trophime et son cloître — Arles
- Vernissage de « Opposons, résistons ! », centre d’arts Fernand Léger, Port-de-Bouc
19 septembre 2026 à 13h00
centre d'arts Fernand Léger — Port-de-Bouc
- Animation « archivistes en herbe » sur le parvis des ABD, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille
19 septembre 2026 à 13h30
Archives départementales des Bouches-du-Rhône — Marseille
- Visite guidée de la centrale EDF thermique CCG de Martigues et de ses installations, Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues, Martigues
19 septembre 2026 à 13h30
Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues — Martigues
- Projection d’œuvres sur le thème Patrimoine en Péril, Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE, La Ciotat
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE — La Ciotat
- Exposition photo « Renaissance », Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE, La Ciotat
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE — La Ciotat
- Le site de la Corderie à travers les âges, Jardin Saint Nicolas, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin Saint Nicolas — Marseille
- Visite guidée de la chapelle Saint Lambert, Chapelle Saint Lambert, Mas-Blanc-des-Alpilles
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint Lambert — Mas-Blanc-des-Alpilles
- Body and clothes painting, Musée Granet, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Granet — Aix-en-Provence
- Visite flash du site des Alyscamps, Nécropole des Alyscamps, Arles
19 septembre 2026 à 14h00
Nécropole des Alyscamps — Arles
- Visite de la chapelle Notre-Dame de la Galline, Chapelle Notre-Dame de la Galline, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame de la Galline — Marseille
- Circuit des bories, Place des Anciens combattants (près de la pharmacie), Jouques
19 septembre 2026 à 14h00
Place des Anciens combattants (près de la pharmacie) — Jouques
- Visite des moulins à vent, Sentier des moulins d’Alphonse Daudet, Fontvieille
19 septembre 2026 à 14h00
Sentier des moulins d'Alphonse Daudet — Fontvieille
- Maison de ventes aux enchères – Portes Ouvertes De Baecque Marseille, De Baecque Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
De Baecque Marseille — Marseille
- La grande lunette et le télescope de Foucault, Observatoire de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Observatoire de Marseille — Marseille
- Visite libre du musée rural et d’histoire locale de Jouques, Musé rural et d’histoire locale, Jouques
19 septembre 2026 à 14h00
Musé rural et d'histoire locale — Jouques
- Visite de l’église Saint-Pierre et de sa crèche, Église paroissiale Saint-Pierre, Jouques
19 septembre 2026 à 14h00
Église paroissiale Saint-Pierre — Jouques
- Visite de la brasserie Soiffe, Brasserie Artisanale, Boissons Soiffe, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Boissons Soiffe — Marseille
- visite guidée musée du patrimoine provençal, Musée provençal de l’Escolo de la Mar, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Musée provençal de l'Escolo de la Mar — Marseille
- Visite guidée : un environnement architectural et paysager propice au soin, Centre Hospitalier Montperrin, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 14h00
Centre Hospitalier Montperrin — Aix-en-Provence
- Ateliers-jeux « La Crau, terre d’eau », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres — Istres
- Jeu « Mission Patrimoine », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres — Istres
- Suivez les traces des Pénitents noirs, Centre d’Art des Pénitents noirs, Aubagne
19 septembre 2026 à 14h00
Centre d'Art des Pénitents noirs — Aubagne
- Le Building Canebière de René Egger, Fernand Pouillon et Jean-Louis Sourdeau, Le building de La Canebière, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Le building de La Canebière — Marseille
- Visite de l’atelier du sculpteur Antoine Sartorio, Atelier du sculpteur Antoine Sartorio, ancien archevêché, Jouques
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier du sculpteur Antoine Sartorio, ancien archevêché — Jouques
- Visites guidées des tours Labourdette par leurs habitants, Tours Les Labourdettes, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Tours Les Labourdettes — Marseille
- Exposition « Craponne, les 500 ans », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres — Istres
- Conférence de Marion Gasnier (INRAP) : La fouille du Chemin des Passons à Aubagne : du Mésolithique au 1er âge du Fer, Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne, Aubagne
19 septembre 2026 à 14h00
Salle Paul Dol Hôtel de ville d'Aubagne — Aubagne
- PROJECTION – Egypte : les temples sauvés du Nil, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque de l'Alcazar — Marseille
- Visite de la chapelle Notre-Dame-de-Consolation, Chapelle Notre-Dame-de-Consolation, Jouques
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame-de-Consolation — Jouques
- Animation de photographie argentique ambulante – Association La Photo Sensible, Musée d’histoire de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- Visite guidée du centre ancien, Office de tourisme de Salon de Provence, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 14h00
Office de tourisme de Salon de Provence — Salon-de-Provence
- Programme de chants « Songs for a Peaceful World », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres — Istres
- La photo au Polaroïd, Musée Granet, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Granet — Aix-en-Provence
- Les souterrains de l’amphithéâtre, Amphithéâtre Arles, Arles
19 septembre 2026 à 14h00
Amphithéâtre Arles — Arles
- Visite libre de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roque, Chapelle Notre-Dame de la Roque, Jouques
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame de la Roque — Jouques
- Visite de la brasserie artisanale Soiffe, Boissons Soiffe, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Boissons Soiffe — Marseille
- Atelier scrapbooking : Haïku, Pôle culturel Jean-Claude Izzo, Châteauneuf-les-Martigues
19 septembre 2026 à 14h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo — Châteauneuf-les-Martigues
- Concert Gurumbé Project Les racines noires du flamenco, centre d’arts Fernand Léger, Port-de-Bouc
19 septembre 2026 à 14h00
centre d'arts Fernand Léger — Port-de-Bouc
- Visite guidée de la centrale EDF thermique CCG de Martigues et de ses installations, Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues, Martigues
19 septembre 2026 à 14h00
Centrale EDF Cycle Combiné Gaz de Martigues — Martigues
- Balade urbaine : Le manque de visibilité de l’histoire coloniale de Marseille et de ses traces encore présentes aujourd’hui., Musée d’histoire de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- Église Notre-Dame de l’Assomption, Église Notre-Dame de l’Assomption, Lambesc
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame de l'Assomption — Lambesc
- Marqueterie de paille avec l’Atelier du Saïmiri, L’Atelier du Saïmiri, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
L'Atelier du Saïmiri — Marseille
- ATELIER LES MATÉRIAUX DU MANUSCRIT, Cour des créateurs, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 14h00
Cour des créateurs — Salon-de-Provence
- La chapelle Saint Gabriel s’ouvre au public, Chapelle et Tour Saint-Gabriel, Tarascon
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle et Tour Saint-Gabriel — Tarascon
- Atelier de généalogie, Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 14h00
Archives nationales d'outre-mer — Aix-en-Provence
- Friche la Belle de Mai : les expositions d’art contemporain, Friche la Belle de Mai, Marseille
19 septembre 2026 à 14h00
Friche la Belle de Mai — Marseille
- Visite de l’atelier du sculpteur Pierre Vallauri, Atelier du sculpteur Pierre Vallauri, Jouques
19 septembre 2026 à 14h30
Atelier du sculpteur Pierre Vallauri — Jouques
- Cimetière Saint-Pierre, Cimetière Saint-Pierre, Marseille
19 septembre 2026 à 14h30
Cimetière Saint-Pierre — Marseille
- visites guidées du Temple sur le thème de la restauration., Temple protestant Salon de Provence, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 14h30
Temple protestant Salon de Provence — Salon-de-Provence
- Atelier : La retouche, tout un art !, Musée d’histoire de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 14h30
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- Visite guidée de la Maison de l’énergie, Pôle Yvon Morandat, Gardanne
19 septembre 2026 à 14h30
Pôle Yvon Morandat — Gardanne
- Visite commentée autour de l’exposition « Marseille vue par les Detaille, 164 ans de photographies », Musée d’histoire de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 14h30
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- Jeu de piste en famille, parc des poètes d’Eyragues, Eyragues
19 septembre 2026 à 14h30
parc des poètes d'Eyragues — Eyragues
- Eglise Saint-Jacques – Portes ouvertes, Église Saint-Jacques, Tarascon
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Jacques — Tarascon
- Ouverture Musée du Patrimoine, parc des poètes d’Eyragues, Eyragues
19 septembre 2026 à 14h30
parc des poètes d'Eyragues — Eyragues
- Visite commentée sur « L’arsenal des Galères sous Louis XIV à Marseille », Musée d’histoire de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 14h30
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- Le Port antique de Marseille, Musée d’histoire de Marseille, Marseille
19 septembre 2026 à 14h30
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- Visite des extérieurs du château de Lagoy Saint Rémy de Provence, Extérieurs, Chapelle et parc du Château de Lagoy, Saint-Rémy-de-Provence
19 septembre 2026 à 15h00
Extérieurs, Chapelle et parc du Château de Lagoy — Saint-Rémy-de-Provence
- Découverte du Pavillon Emile Ripert, Pavillon Emile Ripert, La Ciotat
19 septembre 2026 à 15h00
Pavillon Emile Ripert — La Ciotat
- Lecture de conte « Une goutte d’eau », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres — Istres
- Visite de l’église et du couvent des Dominicains, Couvent des Dominicains, Marseille
19 septembre 2026 à 15h00
Couvent des Dominicains — Marseille
- À la découverte du patrimoine graphique de Christian Lacroix, Musée Réattu, Arles
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Réattu — Arles
- Visite guidée de la Chapelle Saint Jospeh, chapelle Saint Joseph, La Ciotat
19 septembre 2026 à 15h00
chapelle Saint Joseph — La Ciotat
- Exposition « le boutis au Musée » et des démonstrations participatives proposées par l’association « les boutisseuses du Musée », Musée Paul Lafran, Saint-Chamas
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Paul Lafran — Saint-Chamas
- Gréasque, Ville Minière : parcours guidé dans les cités minières, Musée de la mine, Gréasque
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de la mine — Gréasque
- RENCONTRE – « Les immortels – L’épopée de Christiane Desroches Noblecourt pour sauver les temples de Nubie » par Claudine Le Tourneur d’Ison., Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
19 septembre 2026 à 15h00
Bibliothèque de l'Alcazar — Marseille
- Notre-Dame du Mont : un des premiers lieux de culte depuis le VIe siècle, Eglise Notre-Dame du Mont, Marseille
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise Notre-Dame du Mont — Marseille
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2026
Le Souffle de Pan : quand la mythologie grecque rencontre Jean Giono, Chemin du Jas Blanc 13840 Rognes, Rognes
19 septembre 2026 à 15h00
Chemin du Jas Blanc 13840 Rognes — Rognes
- Randonnée le long de l’aqueduc romain de Traconnade à Meyrargues, Mairie de Meyrargues,, Meyrargues
19 septembre 2026 à 15h00
Mairie de Meyrargues, — Meyrargues
- En aparté avec Auguste et Vénus, stand d’accueil des JEP, Arles
19 septembre 2026 à 15h00
stand d'accueil des JEP — Arles
- Visite historique de la chapelle des Minimes, Chapelle des Minimes, La Ciotat
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle des Minimes — La Ciotat
- Notre-Dame de l’Assomption sous toute ses coutures !, Église Notre-Dame de l’Assomption, Lambesc
19 septembre 2026 à 15h00
Église Notre-Dame de l'Assomption — Lambesc
- Visite commentée : A la recherche du patrimoine perdu, stand d’accueil des JEP, Arles
19 septembre 2026 à 15h30
stand d'accueil des JEP — Arles
- Le patrimoine architectural et urbanistique sous le Second Empire, Marseille au temps de Napoléon III, Bâtiment Les Arcenaulx, Marseille
19 septembre 2026 à 15h30
Bâtiment Les Arcenaulx — Marseille
- La colline Consolat, Lycée Saint Exupéry et colline Consolat, Marseille
19 septembre 2026 à 15h30
Lycée Saint Exupéry et colline Consolat — Marseille
- « Contes d’outre-mer », lecture contée à l’heure du goûter aux Archives nationales d’outre-mer, Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 15h30
Archives nationales d'outre-mer — Aix-en-Provence
- Visite guidée avec démosntration de façonnage « La Bénédiction des Calissons », Musée du Calisson, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 16h00
Musée du Calisson — Aix-en-Provence
- Les gravures du Garlaban par Monsieur Louis Douard, La Bibliothèque – Pôle culturel de l’Usine Electrique, Allauch
19 septembre 2026 à 16h00
La Bibliothèque - Pôle culturel de l'Usine Electrique — Allauch
- Visite commentée : L’entretien du portail roman de l’église Saint-Trophime, une renaissance régulière, stand d’accueil des JEP, Arles
19 septembre 2026 à 16h00
stand d'accueil des JEP — Arles
- Cinema L’Alhambra, Cinéma Alhambra, Marseille
19 septembre 2026 à 16h00
Cinéma Alhambra — Marseille
- Un autre regard sur les préfaces de Marcel Pagnol, conférence animée par Denis Dommange, Salle Paul Dol Hôtel de ville d’Aubagne, Aubagne
19 septembre 2026 à 16h00
Salle Paul Dol Hôtel de ville d'Aubagne — Aubagne
- Restored Pictures, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
19 septembre 2026 à 16h30
Bibliothèque de l'Alcazar — Marseille
- Chapelle Saint-Gabriel Visites commentées, Chapelle et Tour Saint-Gabriel, Tarascon
19 septembre 2026 à 16h30
Chapelle et Tour Saint-Gabriel — Tarascon
- Conférence « Adam de Craponne : un bienfaiteur de la Provence », Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres
19 septembre 2026 à 17h00
Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres — Istres
- Trouvailles #3 – Journées Européennes du Patrimoine, Jardins de La Verrerie, Arles
19 septembre 2026 à 17h00
Jardins de La Verrerie — Arles
- Au-delà de l’objectif : Lacroix, Dalí, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
19 septembre 2026 à 17h00
Bibliothèque de l'Alcazar — Marseille
- JEAN DE LA FONTAINE, ENTRE SOUVENIR ET REDÉCOUVERTE, Centre Cormier, Marseille
19 septembre 2026 à 17h00
Centre Cormier — Marseille
- Gens de mer et balade virtuelle dans le Saint-Chamas du XVIIIe siècle, Office du Tourisme Saint-Chamas – Chapelle Saint-Pierre, Saint-Chamas
19 septembre 2026 à 17h00
Office du Tourisme Saint-Chamas - Chapelle Saint-Pierre — Saint-Chamas
- Les arpenteurs de l’invisible, Théâtre antique, Arles
19 septembre 2026 à 17h00
Théâtre antique — Arles
- Quiz’art, Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE, La Ciotat
19 septembre 2026 à 17h00
Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE — La Ciotat
- « Le costume d’Arles », salon de provence, Salon-de-Provence
19 septembre 2026 à 18h00
La Médiathèque — Salon-de-Provence
- Conférence Photographie : sauver par l’image, MILLON_MARSEILLE_PROVENCE, Marseille
19 septembre 2026 à 18h00
Millon_Marseille_Provence — Marseille
- Projection du film « Ultra trail au fil de l’eau » de Théo Bourdarel, Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres, Istres
19 septembre 2026 à 18h30
Médiathèque René Char CEC Avenue Radolzell 13800 Istres — Istres
- « Le Grand tour d’Italie » par Ferrante Ferranti, Chapelle du Sacré Coeur, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 18h30
Chapelle du Sacré Coeur — Aix-en-Provence
- Vagabondages & Conversations de Christian Ubl et avec Christian Ubl & Gilles Clément, 3 bis f – Centre d’arts contemporains, Aix-en-Provence
19 septembre 2026 à 19h00
3 bis f - Centre d’arts contemporains — Aix-en-Provence
- Coucher de soleil gourmand du haut du Jacquemard, Jacquemard, Lambesc
19 septembre 2026 à 19h30
Jacquemard — Lambesc
- Concert Caritatif : patrimoine en péril Vierge à l’enfant, Chapelle Notre Dame-du-Pieux dite Chapelle de saint-Bonet, Eyragues
19 septembre 2026 à 20h30
Chapelle Notre Dame-du-Pieux dite Chapelle de saint-Bonet — Eyragues
- Palais du Pharo, Palais du Pharo, Marseille
20 septembre 2026 à 09h00
Palais du Pharo — Marseille
- Promenade en voitures anciennes, Place de Verdun (Palais de Justice), Aix-en-Provence
20 septembre 2026 à 09h00
Place de Verdun (Palais de Justice) — Aix-en-Provence
- La carrière antique de la Corderie, Jardin Saint Nicolas, Marseille
20 septembre 2026 à 09h30
Jardin Saint Nicolas — Marseille
- Château Saint-Victor, Château Saint-Victor, Marseille
20 septembre 2026 à 09h30
Château Saint-Victor — Marseille
- Écoutez voir la Touloubre, Pont Flavien, Saint-Chamas
20 septembre 2026 à 09h30
Pont Flavien — Saint-Chamas
- Bastide de La Félicité, Bastide de la Félicité, Aix-en-Provence
20 septembre 2026 à 09h30
Bastide de la Félicité — Aix-en-Provence
- La promenade de la Martine, centre social de la Martine, Marseille
20 septembre 2026 à 09h30
centre social de la Martine — Marseille
- Balade en négo-chin, Tour Saint-Louis, Port-Saint-Louis-du-Rhône
20 septembre 2026 à 09h30
Tour Saint-Louis — Port-Saint-Louis-du-Rhône
- Marseille au Moyen Âge, Musée d’histoire de Marseille, Marseille
20 septembre 2026 à 09h30
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- Visite du bureau de Monsieur le Maire, hôtel de ville de la ciotat, La Ciotat
20 septembre 2026 à 09h45
hôtel de ville de la ciotat — La Ciotat
- Visites guidées du Palais de la Bourse, PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Marseille
20 septembre 2026 à 09h45
PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence — Marseille
- Visite commentée du Musée Urgonia, Musée Urgonia, Orgon
20 septembre 2026 à 10h00
Musée Urgonia — Orgon
- Visite guidée, il était une fois les Pénitents, Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE, La Ciotat
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE — La Ciotat
- Journée porte-ouverte, Vieux-Port, Marseille
20 septembre 2026 à 10h00
Vieux-Port — Marseille
- Les rencontres des savoir faire – Arles, Palais de l’Archevêché, Arles
20 septembre 2026 à 10h00
Palais de l'Archevêché — Arles
- Visite des Chantiers Navals de La Ciotat, Les Chantiers Navals de La Ciotat, La Ciotat
20 septembre 2026 à 10h00
Les Chantiers Navals de La Ciotat — La Ciotat
- Portes ouvertes : Église Notre-Dame-de-la-Major, Église Notre-Dame de la Major, Arles
20 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame de la Major — Arles
- Laver son linge : toute une histoire !, Le Lavoir de la bonne fontaine, Lambesc, Lambesc
20 septembre 2026 à 10h00
Le Lavoir de la bonne fontaine, Lambesc — Lambesc
- Dans l’intimité de la réserve des marais du Vigueirat, Espace accueil Marais du Vigueirat, Chemin de l’étourneau, 13104 Mas-Thibert, Arles
20 septembre 2026 à 10h00
Espace accueil Marais du Vigueirat, Chemin de l'étourneau, 13104 Mas-Thibert — Arles
- Histoire du cinéma au Palais Lumière, Palais Lumiere, La Ciotat
20 septembre 2026 à 10h00
Palais Lumiere — La Ciotat
- Atelier « Au fil de l’eau », Tour Saint-Louis, Port-Saint-Louis-du-Rhône
20 septembre 2026 à 10h00
Tour Saint-Louis — Port-Saint-Louis-du-Rhône
- L’or au bout des doigts : initiation à la dorure, Atelier dorure Annie Gaudin, Saint-Chamas
20 septembre 2026 à 10h00
Atelier dorure Annie Gaudin — Saint-Chamas
- Portes ouvertes : l’église Saint-Pierre de Trinquetaille, Église Saint-Pierre de Trinquetaille, Arles
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre de Trinquetaille — Arles
- Atelier d’initiation à la généalogie par le Centre Généalogique du Midi-Provence, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille
20 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales des Bouches-du-Rhône — Marseille
- Le dessous des masques, Musée d’histoire de Marseille, Marseille
20 septembre 2026 à 10h30
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- Un coin de ciel bleu, Musée Réattu, Arles
20 septembre 2026 à 10h30
Musée Réattu — Arles
- Le monde antique en mosaïque, Musée d’histoire de Marseille, Marseille
20 septembre 2026 à 10h30
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- Patrimoine [en mouvement] à la Roque d’Anthéron, Abbaye de Silvacane, La Roque-d’Anthéron
20 septembre 2026 à 11h00
Abbaye de Silvacane — La Roque-d'Anthéron
- Patrimoine [en mouvement] à Venelles, Place Jean-Pierre Saez, Venelles
20 septembre 2026 à 12h00
Place Jean-Pierre Saez — Venelles
- Patrimoine [en mouvement] à Jouques, Le Grand Pré de Jouques, Jouques
20 septembre 2026 à 12h00
Le Grand Pré de Jouques — Jouques
- World Clean Up Day – Dépollution de l’Escale Borély avec CleanMyCalanques, Escale Borély, Marseille
20 septembre 2026 à 13h30
Escale Borély — Marseille
- Archéologie sous-marine en réalité virtuelle, Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE, La Ciotat
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE — La Ciotat
- Visite du château de l’Hauture et de l’église Saint-Sauveur, Église Saint-Sauveur, Fos-sur-Mer
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Sauveur — Fos-sur-Mer
- Circuit des bories, Place des Anciens combattants (près de la pharmacie), Jouques
20 septembre 2026 à 14h00
Place des Anciens combattants (près de la pharmacie) — Jouques
- L’eau source de vie : découverte de la Noria de Caméjean, Noria de camejean, Lambesc
20 septembre 2026 à 14h30
Noria de camejean — Lambesc
- INITIATION À LA GRAVURE, Cour des créateurs, Salon-de-Provence
20 septembre 2026 à 14h30
Cour des créateurs — Salon-de-Provence
- Le théâtre antique au sténopé, Théâtre antique, Arles
20 septembre 2026 à 14h30
Théâtre antique — Arles
- A la découverte de la chapelle Saint-Anne de Goiron, Chapelle Sainte-Anne-de-Goiron, La Roque-d’Anthéron
20 septembre 2026 à 15h00
Chapelle Sainte-Anne-de-Goiron — La Roque-d'Anthéron
- Pièces chorégraphiques à l’Annonciade, Chapelle de l’Annonciade, Martigues
20 septembre 2026 à 15h00
Chapelle de l'Annonciade — Martigues
- Visite commentée : La vénus d’Arles, anatomie d’une icône, stand d’accueil des JEP, Arles
20 septembre 2026 à 15h00
stand d'accueil des JEP — Arles
- Visite commentée de la cinémathèque Prosper Gnidzaz, Cinémathèque Prosper Gnidzaz, Martigues
20 septembre 2026 à 15h00
Cinémathèque Prosper Gnidzaz — Martigues
- Langue, culture et traditions de notre belle Provence, Musée des Amis du Vieux Lambesc, Lambesc
20 septembre 2026 à 15h00
Musée des Amis du Vieux Lambesc — Lambesc
- Visite commentée : Découverte d’un remarquable mural de Jean Amado, église Notre-Dame de la Sainte-Famille, Arles
20 septembre 2026 à 15h00
église Notre-Dame de la Sainte-Famille — Arles
- Les gaulois de chez nous, des Segobriges au Salyens, Musée Castrum Vetus, Châteauneuf-les-Martigues
20 septembre 2026 à 15h00
Musée Castrum Vetus — Châteauneuf-les-Martigues
- Conserver le fonds Detaille, préserver et transmettre le grand album de famille de Marseille, Musée d’histoire de Marseille, Marseille
20 septembre 2026 à 16h00
Musée d'histoire de Marseille — Marseille
- DOUBLE CONCERT, Église Saint-Michel, Salon-de-Provence
20 septembre 2026 à 16h30
Église Saint-Michel — Salon-de-Provence
- Vagabondages & Conversations de Christian Ubl et avec Christian Ubl & Gilles Clément, Jardins de la Bastide du Jas de Bouffan, Aix-en-Provence
20 septembre 2026 à 18h00
Jardins de la Bastide du Jas de Bouffan — Aix-en-Provence
- Soirée Astronomie à Port-Saint-Louis-du-Rhône, Tour Saint-Louis, Port-Saint-Louis-du-Rhône
20 septembre 2026 à 20h30
Tour Saint-Louis — Port-Saint-Louis-du-Rhône
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)