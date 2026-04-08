Bretagne. Les tulipes de la Torche n’ont rien à envier à celles de la Hollande

A Plomeur dans le Finistère, les Tulipes de la Torche offrent un spectacle de couleurs inédites et incroyables chaque année en mars-avril. Cette merveille florale donne à la Bretagne un petit air de Hollande.

Pendant la période printanière, les champs de tulipes se transforment en une véritable œuvre d’art vivante. Que l’on soit un amateur de fleurs ou simplement une personne en quête d’une expérience printanière unique, les Tulipes de la Torche à Plomeur est un lieu incontournable en Bretagne.

Chaque début de printemps aux Tulipes de la Torche offre un panorama spectaculaire avec des couleurs éclatantes. De manière libre, les visiteurs sont invités à voyager dans un jardin de fleurs tout en profitant de l’air frais de la Bretagne, tout en respectant les consignes de sécurité afin de préserver les fleurs.

Un petit train touristique parcourt environ cinq km à travers les champs, de la cour au plus près de ces paysages fleuris. L’expérience est à la fois visuelle et olfactive ; elle émerveille autant les grands que les petits.

Les Tulipes de la Torche sont le fruit du travail de l’entreprise familiale Kaandorp, fondée en 1981. Originaire des Pays-Bas, cette exploitation a trouvé son site dans les terres sablonneuses de la Bretagne, propices à la culture des fleurs ; elle est aujourd’hui l’une des plus grandes de France en matière de culture de bulbes. L’histoire familiale, qui a commencé en Hollande avec le père du propriétaire, perdure grandement, car sur sa centaine d’hectares de terres, la famille Kaandorp produit des tulipes, mais aussi des jacinthes qui explosent de couleurs à la même période, et également des iris, soit 43 hectares de bulbes dont 15 hectares de jacinthes, 23 d’iris et 2,5 de tulipes. Le climat doux de la Bretagne, avec ses hivers tempérés et ses étés frais, offre des conditions idéales pour ces fleurs colorées.

Chaque année, une mosaïque florale est créée avec un thème différent ; il nécessite une semaine de travail pour 25 personnes de l’entreprise.

Infos pratiques :

Etablissements Kandoorp : La Torche-Kerloch – Plomeur (29)

L’accès au petit train se fait sans réservation avec des départs réguliers toutes les 30 minutes ; les groupes sont cependant soumis à réservation au : 06 59 45 18 93

Un circuit pédestre nature fléché sera proposé au départ des établissements Kaandorp le dimanche 5 avril de 10H à 17H – sans réservation préalable – gratuit

Une boutique sur place permet d’acheter des tulipes coupées ou des bulbes, pour emporter un peu de la beauté de La Torche chez soi. La mosaïque est à découvrir à proximité de la boutique.