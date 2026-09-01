CANTAL AURILLAC JOURNÉES DU PATRIMOINE (programme des visites)

Dans le Cantal, capitale Aurillac se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Visite guidée de l’église Saint-Pardoux, Église Saint-Pardoux, Laroquevieille
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Pardoux — Laroquevieille
- Exposition « Naucelles, l’école au fil du temps », Médiathèque de Naucelles, Naucelles
19 septembre 2026 à 09h00
Médiathèque de Naucelles — Naucelles
- Journées du patrimoine sur la commune de VILLEDIEU (15), Hôtel de ville, Villedieu
19 septembre 2026 à 09h30
Hôtel de ville — Villedieu
- « Paysans d’hier et d’aujourd’hui, ils ont façonné notre village », Mairie, Drugeac
19 septembre 2026 à 09h30
Mairie — Drugeac
- Remontez le temps au musée de Prat, Musée de Prat,, Labrousse
19 septembre 2026 à 09h30
Musée de Prat, — Labrousse
- Visite Commentée de Salers, Office du tourisme de Salers, Salers
19 septembre 2026 à 10h00
Office du tourisme de Salers — Salers
- Visite des carrières de diatomées et usine, Imerys Murat, Murat
19 septembre 2026 à 10h00
Imerys Murat — Murat
- La Chapelle Saint-Amand, Chapelle Saint-Amand, Sourniac
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Amand — Sourniac
- Chalvignac, le Barrage de l’Aigle, Barrage de l’Aigle Chalvignac, Chalvignac
19 septembre 2026 à 10h00
Barrage de l'Aigle Chalvignac — Chalvignac
- Visite gratuite du Château de la Trémolière, Château de la Trémolière et verger de Déduit, Anglards-de-Salers
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Trémolière et verger de Déduit — Anglards-de-Salers
- Chasse au livre : le mystère de la Reine, Médiathèque municipale de Vic-sur-Cère, Vic-sur-Cère
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque municipale de Vic-sur-Cère — Vic-sur-Cère
- Centre aquatique du Pays de Mauriac, Centre aquatique du pays de Mauriac, Mauriac
19 septembre 2026 à 10h00
Centre aquatique du pays de Mauriac — Mauriac
- Visite théâtralisée « 1463 : les Aurillacois se soulèvent », Office de tourisme du Pays d’Aurillac, Aurillac
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme du Pays d'Aurillac — Aurillac
- Visite guidée au Château de Val, Château de Val, Lanobre
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Val — Bort-les-Orgues
- visite guidée de la galerie du peintre I Kawun, Ferme Kawun, Val d’Arcomie
19 septembre 2026 à 10h00
Ferme Kawun — Val d'Arcomie
- Visite de la Banque de France Boulevard du Pont-Rouge à Aurillac, Banque de France, Aurillac
19 septembre 2026 à 10h00
Banque de France d'Aurillac — Aurillac
- « un automne à Vic-sur-Cère », exposition photographique, Médiathèque municipale de Vic-sur-Cère, Vic-sur-Cère
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque municipale de Vic-sur-Cère — Vic-sur-Cère
- Marmanhac et la Révolution française, Foyer rural, Marmanhac, Marmanhac
19 septembre 2026 à 10h00
Foyer rural, Marmanhac — Marmanhac
- Monastère saint-Pierre de Mauriac, Monastère saint-Pierre de Mauriac, Mauriac
19 septembre 2026 à 10h30
Monastère saint-Pierre de Mauriac — Mauriac
- Visite guidée de l’Espace Cézallier, Hautes Terres Services & Découvertes Allanche, Allanche
19 septembre 2026 à 10h30
Hautes Terres Services & Découvertes Allanche — Allanche
- L’évolution architecturale des châteaux forts, Médiathèque d’Arpajon sur cère, Arpajon-sur-Cère
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque d'Arpajon sur cère — Arpajon-sur-Cère
- Visite « À la rencontre de la Fée Jaune », Distillerie Louis Couderc, Aurillac
19 septembre 2026 à 10h30
Distillerie Louis Couderc — Aurillac
- Conférence-diaporama « L’évolution architecturale des châteaux forts », Petite salle de la mairie,, Arpajon-sur-Cère
19 septembre 2026 à 10h30
Petite salle de la mairie, — Arpajon-sur-Cère
- Vélorail du Pays de Mauriac, La Gare de Drugeac, Drugeac
19 septembre 2026 à 11h00
La Gare de Drugeac — Drugeac
- Visite de la préfecture du Cantal, Préfecture du Cantal, Aurillac
19 septembre 2026 à 11h00
Préfecture du Cantal — Aurillac
- Restauration de la fontaine du Buron, Le Buron, Naucelles, Naucelles
19 septembre 2026 à 11h30
Le Buron, Naucelles — Naucelles
- Visite l’église Sainte Foy de Molompize, Église Sainte-Foy, Molompize
19 septembre 2026 à 14h00
Église Sainte-Foy — Molompize
- Visite guidée du site du château de Naucaze, Château de Naucaze, Saint-Julien-de-Toursac
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Naucaze — Saint-Julien-de-Toursac
- Visite commentée du musée de la Mine, Musée de la mine, Champagnac
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la mine — Champagnac
- Visite de l’Hôtel d’Orcet, sous-préfecture, Sous-préfecture de Mauriac, hôtel d’Orcet, Mauriac
19 septembre 2026 à 14h00
Sous-préfecture de Mauriac, hôtel d'Orcet — Mauriac
- Nuit des burons chez les tailleurs de granite, Recoux, Val d’Arcomie
19 septembre 2026 à 14h00
Recoux — Val d'Arcomie
- La tour du château Saint-Etienne, Château Saint-Etienne, Aurillac
19 septembre 2026 à 14h15
Château Saint-Etienne — Aurillac
- Château d’Auzers, visite guidée, Château d’Auzers, Auzers
19 septembre 2026 à 14h30
Château d'Auzers — Auzers
- L’orgue de Saint-Géraud, Abbatiale Saint-Géraud, Aurillac
19 septembre 2026 à 14h30
Abbatiale Saint-Géraud — Aurillac
- Le site patrimonial de Saint-Géraud, Abbatiale Saint-Géraud, Aurillac
19 septembre 2026 à 14h30
Abbatiale Saint-Géraud — Aurillac
- Du daguerréotype au light painting, Musée d’art et d’histoire Alfred Douët, Saint-Flour
19 septembre 2026 à 14h30
Musée d'art et d'histoire Alfred Douët — Saint-Flour
- Château d’Auzers, trois visites différentes proposées !, Château d’Auzers, Auzers
19 septembre 2026 à 14h30
Château d'Auzers — Auzers
- Moussages, Quiz Patrimoine, Café associatif Le Marilhoux, Moussages
19 septembre 2026 à 14h30
Café associatif Le Marilhoux — Moussages
- Visite guidée de l’église Saint-Barthélémy, Église Saint-Barthélémy, Crandelles
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Barthélémy — Crandelles
- Visite guidée du Musée Elise Rieuf, Musée Elise Rieuf, Massiac
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Elise Rieuf — Massiac
- Visite en famille des Archives, Archives départementales du Cantal, Aurillac
19 septembre 2026 à 15h00
Archives départementales du Cantal — Aurillac
- Château d’Auzers, visite Jeune Public, Château d’Auzers, Auzers
19 septembre 2026 à 15h30
Château d'Auzers — Auzers
- Château d’Auzers – Le fabuleux destin d‘Auzers de la Révolution à Napoléon, Château d’Auzers, Auzers
19 septembre 2026 à 16h30
Château d'Auzers — Auzers
- Visite du château de Vieillevie, Chateau de Vieillevie, Vieillevie
20 septembre 2026 à 13h30
Chateau de Vieillevie — Vieillevie
- Visite guidée du village et de l’église de Bredons, Église de Bredons, Albepierre-Bredons
20 septembre 2026 à 14h00
Église de Bredons — Albepierre-Bredons
- Petites bêtes, grands dégâts, Musée de la Haute Auvergne, Saint-Flour
20 septembre 2026 à 14h30
Musée de la Haute Auvergne — Saint-Flour
- Le chantier de restauration de l’abbatiale Saint-Géraud, Abbatiale Saint-Géraud, Aurillac
20 septembre 2026 à 14h30
Abbatiale Saint-Géraud — Aurillac
- A la découverte de Notre Dame de Paris, salle d’Antignac, Antignac
20 septembre 2026 à 15h00
salle d'Antignac — Antignac
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)