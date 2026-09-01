CHARENTE ANGOULÊME JOURNÉES DU PATRIMOINE (programme des visites)

En Charente, capitale Angoulême, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Découverte du Moulin de la Pierre et des savoir-faire des carriers, Moulin de la Pierre, Moulins-sur-Tardoire
19 septembre 2026 à 09h00
Moulin de la Pierre — Moulins-sur-Tardoire
- Visite des services techniques municipaux, Services techniques – Mairie de Fléac, Fléac
19 septembre 2026 à 09h00
Services techniques - Mairie de Fléac — Fléac
- Visite libre de l’église de Saint-Félix, Église Saint-Félix, Saint-Félix
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Félix — Saint-Félix
- Visite libre de l’église de La Rochette, Église Saint-Sébastien, La Rochette
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Sébastien — La Rochette
- Visite guidée du château de Bonbonnet et de la distillerie Citadelle Gin, Château de Bonbonnet, Ars
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Bonbonnet — Ars
- Randonnée pédestre « Les matinales de la préhistoire », Le Prehisto-Sers, Sers
19 septembre 2026 à 09h00
Le Prehisto-Sers — Sers
- Visite guidée de la minoterie Baud, Minoterie Baud, Bourg-Charente
19 septembre 2026 à 09h00
Minoterie Baud — Bourg-Charente
- Journée citoyenne avec l’association MégaNéo, Tumulus de la Folatière, Luxé
19 septembre 2026 à 09h00
Tumulus de la Folatière — Luxé
- Visite avec fabrication d’huile et repas, Le moulin des planches, Chez Ronlan
19 septembre 2026 à 09h30
Le moulin des planches — Chez Ronlan
- Visite libre des extérieurs du château des Deffends, Château des Deffends, Fontenille
19 septembre 2026 à 09h30
Château des Deffends — Fontenille
- Visite de la Maison Mosaïque, Maison mosaïque de Catherine Chabert, Cognac
19 septembre 2026 à 10h00
Maison mosaïque de Catherine Chabert — Cognac
- [Visite commentée] Photographie et imprimerie d’art : la photolithographie, ADN – Atelier D’estampe Nicolaï, Cognac
19 septembre 2026 à 10h00
ADN - Atelier D'estampe Nicolaï — Cognac
- Visite guidée de l’hôtel de la préfecture de la Charente, Préfecture de la Charente, Angoulême
19 septembre 2026 à 10h00
Préfecture de la Charente — Angoulême
- Visite commentée de la chapelle des Templiers, Commanderie de Châteaubernard, Châteaubernard
19 septembre 2026 à 10h00
Commanderie de Châteaubernard — Châteaubernard
- Visite libre de l’exposition « Chercheurs de Dinos », Musée d’Angoulême, Angoulême
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'Angoulême — Angoulême
- Visite commentée : Chabanais au fil de l’eau, Place Colbert, Chabanais
19 septembre 2026 à 10h00
Place Colbert — Chabanais
- Visite libre du P’tit Musée de Loulou, P’tit musée de Loulou, Genté
19 septembre 2026 à 10h00
P'tit musée de Loulou — Genté
- Visite commentée : sur les pas du Marquis de la Chétardie, Château de La Chétardie, Exideuil-sur-Vienne
19 septembre 2026 à 10h00
Château de La Chétardie — Exideuil-sur-Vienne
- Journée du patrimoine chez Maison Brillet, Maison Brillet, Graves-Saint-Amant
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Brillet — Graves-Saint-Amant
- Balade « Arbres remarquables », Salzines, Asnières-sur-Nouère
19 septembre 2026 à 10h00
Salzines — Asnières-sur-Nouère
- Visite guidée de l’accrochage « Portraits d’autrefois…les visages du passé de Saint-Cybard », Atelier – musée du papier, Angoulême
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier - musée du papier — Angoulême
- Visite libre de l’ancienne papeterie de La Couronne, Campus du Moulin de l’Abbaye, La Couronne
19 septembre 2026 à 10h00
Campus du Moulin de l'Abbaye — La Couronne
- Visite guidée de l’Abbaye Notre-Dame de La Couronne, Abbaye Notre-Dame, Breuty
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye Notre-Dame — Breuty
- Rémy Martin : Visite de la Maison Historique, Maison Rémy Martin, Cognac
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Rémy Martin — Cognac
- Exposition au musée des vieux outils de Chazelles, Musée des vieux outils, Chazelles
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des vieux outils — Chazelles
- Visite commentée du prieuré, Ronsenac, Ronsenac
19 septembre 2026 à 10h00
Ronsenac — Ronsenac
- Visite guidée et commentée du Château de Lugerat, Château de Lugerat, La Boixe
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Lugerat — La Boixe
- Visite libre de l’ancienne usine Nidec, Campus de Futuralliance, Angoulême
19 septembre 2026 à 10h00
Campus de Futuralliance — Angoulême
- Visite commentée : « Mon école au fil du temps » – Passirac, Ancienne école de Passirac, Passirac
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne école de Passirac — Passirac
- Visite libre de l’abbaye Saint-Amant, Abbaye Saint-Amant – Espace d’architecture romane, Saint-Amant-de-Boixe
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye Saint-Amant - Espace d'architecture romane — Saint-Amant-de-Boixe
- Circuit des Remparts d’Angoulême – Rallye des Légendes, Château de Barbezieux, Barbezieux-Saint-Hilaire
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Barbezieux — Barbezieux-Saint-Hilaire
- Visite guidée du Manoir de Mademoiselle : entrez dans l’histoire vivante du Cognac, Manoir de Mademoiselle, Segonzac
19 septembre 2026 à 10h00
Manoir de Mademoiselle — Segonzac
- Valfontaine Village : déambulation dans le domaine, Coopérative Valfontaine, Lachaise
19 septembre 2026 à 10h00
Coopérative Valfontaine — Lachaise
- Visite libre de l’exposition « Lorraine Dietrich sur terre, mer et dans les airs », Musée d’Angoulême, Angoulême
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'Angoulême — Angoulême
- Exposition : « À la découverte des pêcheries à l’anguille », Les Essacs de Saint-Simeux, Mosnac-Saint-Simeux
19 septembre 2026 à 10h00
Les Essacs de Saint-Simeux — Mosnac-Saint-Simeux
- Visite libre des collections permanentes, Musée d’Angoulême, Angoulême
19 septembre 2026 à 10h00
Musée d'Angoulême — Angoulême
- Redécouverte de l’église de Brie, Église Saint-Médard, Brie
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Médard — Brie
- Exposition : tenues et objets liturgiques locaux, Abbaye Notre-Dame et Saint-Benoît, Nanteuil-en-Vallée
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye Notre-Dame et Saint-Benoît — Nanteuil-en-Vallée
- Exposition ferroviaire à Marthon !, Association de la Marquise de Marthon, Marthon
19 septembre 2026 à 10h00
Association de la Marquise de Marthon — Marthon
- Visite libre : partez à la découverte de l’abbaye Saint-Benoît-et-Notre-Dame de Nanteuil-en-Vallée, Abbaye Notre-Dame et Saint-Benoît, Nanteuil-en-Vallée
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye Notre-Dame et Saint-Benoît — Nanteuil-en-Vallée
- Sept siècles d’histoire et d’architecture, du moyen-âge à la Renaissance et au-delà, Château de Saveilles, Paizay-Naudouin
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Saveilles — Paizay-Naudouin
- Visite libre de la maison natale de François Mitterrand, Maison natale de François Mitterrand, Jarnac
19 septembre 2026 à 10h30
Maison natale de François Mitterrand — Jarnac
- Visite du château de Barbezieux, Château de Barbezieux, Barbezieux-Saint-Hilaire
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Barbezieux — Barbezieux-Saint-Hilaire
- Balade commentée dans le bourg de Chazelles, Square René Pajot, Chazelles
19 septembre 2026 à 10h30
Square René Pajot — Chazelles
- Rémy Martin : Découverte en train du site d’élaboration, Domaine Rémy Martin, Merpins
19 septembre 2026 à 10h30
Domaine Rémy Martin — Merpins
- Rencontre et visite guidée autour de l’art funéraire local, tombeaux remarquables et insolites au cimetière du Breuil : un patrimoine en péril ?, Cimetière du Breuil, Châteaubernard
19 septembre 2026 à 10h30
Cimetière du Breuil — Châteaubernard
- Visite guidée de l’intérieur du Château de Balzac, Château de Balzac, Balzac
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Balzac — Balzac
- Visite guidée : à la recherche des maçons de Cassinomagus, Cassinomagus parc archéologique, Chassenon
19 septembre 2026 à 11h00
Cassinomagus parc archéologique — Chassenon
- À la découverte de la commanderie templière et hospitalière de Villegats, Commanderie de Villegats, Courcôme
19 septembre 2026 à 11h00
Commanderie de Villegats — Courcôme
- Visite flash de l’exposition « LGBTQomics », Musée de la bande dessinée, Angoulême
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la bande dessinée — Angoulême
- Visite guidée du théâtre en famille, Théâtre d’Angoulême, Angoulême
19 septembre 2026 à 11h00
Théâtre d'Angoulême — Angoulême
- Visite guidée des thermes, Cassinomagus parc archéologique, Chassenon
19 septembre 2026 à 11h00
Cassinomagus parc archéologique — Chassenon
- Visite libre du parc et du jardin du domaine de l’Abrègement, Domaine de l’Abrègement, Bioussac
19 septembre 2026 à 11h00
Domaine de l'Abrègement — Bioussac
- Visite commentée : Chai des Initiés, Maison Bache-Gabrielsen, Maison Bache-Gabrielsen, Cognac
19 septembre 2026 à 11h00
Maison Bache-Gabrielsen — Cognac
- Enquête policière « Vol à la gare », spécial 6-10 ans, Musée de la gare, Rouillac
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la gare — Rouillac
- Visites flash de l’exposition « LGBTQomics. Lettres d’amour à la bande dessinée », Musée de la bande dessinée, Angoulême
19 septembre 2026 à 11h00
Musée de la bande dessinée — Angoulême
- Visites guidées de l’exposition « Le Singe et l’Argile et du Planctonarium », Fondation d’entreprise Martell, Cognac
19 septembre 2026 à 11h00
Fondation d'entreprise Martell — Cognac
- Visite commentée : Accord Majeur, Maison Bache-Gabrielsen, Maison Bache-Gabrielsen, Cognac
19 septembre 2026 à 11h00
Maison Bache-Gabrielsen — Cognac
- Visite libre avec documentation, Domaine de l’Abrègement, Bioussac
19 septembre 2026 à 11h00
Domaine de l'Abrègement — Bioussac
- Visite et atelier d’assemblage, Maison Bache-Gabrielsen, Maison Bache-Gabrielsen, Cognac
19 septembre 2026 à 11h00
Maison Bache-Gabrielsen — Cognac
- Visite commentée des réserves du musée, Musée de la bande dessinée, Angoulême
19 septembre 2026 à 11h30
Musée de la bande dessinée — Angoulême
- Visite commentée des réserves du Musée de la BD et de la Bibliothèque patrimoniale, Musée de la bande dessinée, Angoulême
19 septembre 2026 à 11h30
Musée de la bande dessinée — Angoulême
- Démonstration : tournage sur bois, Centre d’art vivant, Bréville
19 septembre 2026 à 13h00
Centre d'art vivant — Bréville
- Visite centre d’art, Centre d’art vivant, Bréville
19 septembre 2026 à 13h00
Centre d'art vivant — Bréville
- Visite du centre d’art vivant, Centre d’art vivant, Bréville
19 septembre 2026 à 13h00
Centre d'art vivant — Bréville
- Visite libre du musée de la gare de Gourville, Musée de la gare, Rouillac
19 septembre 2026 à 13h30
Musée de la gare — Rouillac
- Exposition : portraits d’autrefois…les visages du passé de Saint-Cybard, Atelier – musée du papier, Angoulême
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier - musée du papier — Angoulême
- Exposition d’artistes locaux, Salle des associations, Chazelles
19 septembre 2026 à 14h00
Salle des associations — Chazelles
- « Ce qui reste », performance artistique à l’hôpital Camille Claudel, Hôpital Camille Claudel, Breuty
19 septembre 2026 à 14h00
Hôpital Camille Claudel — Breuty
- Exposition « Le Singe et l’Argile et le Planctonarium », Fondation d’entreprise Martell, Cognac
19 septembre 2026 à 14h00
Fondation d'entreprise Martell — Cognac
- Visite du château de Bouteville, Château de Bouteville, Bouteville
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Bouteville — Bouteville
- Visite patrimoniale des extérieurs et de la chapelle du centre hospitalier Camille Claudel, Centre hospitalier Camille Claudel, Breuty
19 septembre 2026 à 14h00
Centre hospitalier Camille Claudel — Breuty
- Exposition « Églises romanes d’Angoumois vers 1845 dans les carnets de Paul Abadie fils », Église Saint-Michel d’Entraigues, Saint-Michel
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Michel d'Entraigues — Saint-Michel
- Visite du clocher de l’église de Saint-Michel, Église Saint-Michel d’Entraigues, Saint-Michel
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Michel d'Entraigues — Saint-Michel
- Visite guidée du château de Lussaud, Château de Lussaud, Champagne-Vigny
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Lussaud — Champagne-Vigny
- Exposition « Le centre hospitalier Camille Claudel aujourd’hui », Hôpital Camille Claudel, Breuty
19 septembre 2026 à 14h00
Hôpital Camille Claudel — Breuty
- Jeu : Fanzine ton musée, La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire, Cognac
19 septembre 2026 à 14h00
La Maison du négociant - Musée d'Art et d'Histoire — Cognac
- Visites libres du château de Bayers, Château de Bayers, Aunac-sur-Charente
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Bayers — Aunac-sur-Charente
- Visite du moulin, Le Moulin La Forge, Moulins-sur-Tardoire
19 septembre 2026 à 14h00
Le Moulin La Forge — Moulins-sur-Tardoire
- Visite découverte d’un moulin à eau et de fabrication d’huile de noix, Moulin de Chez Gauthier, Saint-Sulpice-de-Cognac
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin de Chez Gauthier — Saint-Sulpice-de-Cognac
- Jeu de piste : découvrir le théâtre (dès 7 ans), L’Avant-Scène Cognac, Cognac
19 septembre 2026 à 14h00
L'Avant-Scène Cognac — Cognac
- Visite libre du musée des savoir-faire du cognac, Musée des savoir-faire du cognac, Cognac
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des savoir-faire du cognac — Cognac
- Visite libre : la Porte Saint-Jacques, Porte Saint-Jacques, Cognac
19 septembre 2026 à 14h00
Porte Saint-Jacques — Cognac
- Visite libre de la Maison du négociant, musée d’art et d’histoire, La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire, Cognac
19 septembre 2026 à 14h00
La Maison du négociant - Musée d'Art et d'Histoire — Cognac
- Visite commentée : distiller le monde, un voyage au cœur du vivant, La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire, Cognac
19 septembre 2026 à 14h00
La Maison du négociant - Musée d'Art et d'Histoire — Cognac
- Visite commentée : mon école au fil du temps – Touzac, L’école – centre d’art contemporain CHABRAM², Bellevigne
19 septembre 2026 à 14h00
L'école - centre d'art contemporain CHABRAM² — Bellevigne
- Visite guidée du moulin de Bayers, Moulin de Bayers, Bayers
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin de Bayers — Bayers
- Démonstration : Coriobona village gaulois animé, Coriobona Village Gaulois, Esse
19 septembre 2026 à 14h00
Coriobona Village Gaulois — Esse
- Visite commentée : mémoire du paysage, Jardins respectueux, Châteaubernard
19 septembre 2026 à 14h00
Jardins respectueux — Châteaubernard
- Visite libre du château de Bayers, Château de Bayers, Aunac-sur-Charente
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Bayers — Aunac-sur-Charente
- Visite : les anciens commerces de la grand rue, Club Ados, Brie
19 septembre 2026 à 14h00
Club Ados — Brie
- ✨ Découvrez les trésors du Logis médiéval de Tessé lors d’une visite guidée exceptionnelle, Logis médiéval de Tessé, La Forêt-de-Tessé
19 septembre 2026 à 14h00
Logis médiéval de Tessé — La Forêt-de-Tessé
- Exposition : Fléac, photos d’hier et d’aujourd’hui, Château de Fléac, Fléac
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Fléac — Fléac
- Visite commentée : Mémoire du paysage, 65 rue de Bellevue à Châteaubernard, Châteaubernard
19 septembre 2026 à 14h00
65 rue de Bellevue à Châteaubernard — Châteaubernard
- Exposition : « Croissant Indigerible / علاقات عرنسية » du Collectif Tizintizwa, FRAC Poitou-Charentes – site d’Angoulême, Angoulême
19 septembre 2026 à 14h00
FRAC Poitou-Charentes - site d'Angoulême — Angoulême
- Visite libre de la Maison de Camille, lieu des usagers et des accompagnants, Hôpital Camille Claudel, Breuty
19 septembre 2026 à 14h00
Hôpital Camille Claudel — Breuty
- Visite patrimoniale de l’hôpital Camille Claudel, Hôpital Camille Claudel, Breuty
19 septembre 2026 à 14h00
Hôpital Camille Claudel — Breuty
- Visite libre : murmures des murs de l’hôpital Camille Claudel, Hôpital Camille Claudel, Breuty
19 septembre 2026 à 14h00
Hôpital Camille Claudel — Breuty
- Visite libre et commentée du château de Bayers, Château de Bayers, Aunac-sur-Charente
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Bayers — Aunac-sur-Charente
- Visite guidée de la crypte de l’abbaye Saint-Amant, Abbaye Saint-Amant – Espace d’architecture romane, Saint-Amant-de-Boixe
19 septembre 2026 à 14h30
Abbaye Saint-Amant - Espace d'architecture romane — Saint-Amant-de-Boixe
- Visite guidée du théâtre d’Angoulême, Théâtre d’Angoulême, Angoulême
19 septembre 2026 à 14h30
Théâtre d'Angoulême — Angoulême
- Visite du trésor de la cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême, Trésor de la Cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême, Angoulême
19 septembre 2026 à 14h30
Trésor de la Cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême — Angoulême
- Visite commentée : Mon école au fil du temps – Dirac, Mairie de Dirac, Dirac
19 septembre 2026 à 14h30
Mairie de Dirac — Dirac
- Visite commentée du cimetière de Saint-Michel, Cimetière de Saint-Michel, allée Jean Rostand, Saint-Michel
19 septembre 2026 à 15h00
Cimetière de Saint-Michel, allée Jean Rostand — Saint-Michel
- Rencontre croisée avec Marc-Antoine Mathieu, Jean Dytar et Danicollaterale, Musée de la bande dessinée, Angoulême
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de la bande dessinée — Angoulême
- Rencontre croisée avec Marc-Antoine Mathieu, Jean Dytar, Danicollaterale, Musée de la bande dessinée, Angoulême
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de la bande dessinée — Angoulême
- Visite commentée : la nécropole Saint-Martin et ses sarcophages du VIIe siècle, Nécropole Saint-Martin, Cognac
19 septembre 2026 à 15h00
Nécropole Saint-Martin — Cognac
- Conférence : « Patrimoine et nature, un vrai couple…en danger », Église Saint-Benoit, Bréville
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Benoit — Bréville
- Balade patrimoniale commentée : Ouverture exceptionnelle de la ferme du Villageot et du moulin de l’Étaule, Ferme du Villageot, Dignac
19 septembre 2026 à 15h00
Ferme du Villageot — Dignac
- Histoires du monde à voix haute – Lectures jeunesse multilingues, FRAC Poitou-Charentes – site d’Angoulême, Angoulême
19 septembre 2026 à 15h00
FRAC Poitou-Charentes - site d'Angoulême — Angoulême
- Visite commentée : l’église Saint-Léger et sa rosace gothique, Église Saint-Léger, Cognac
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Léger — Cognac
- Visite commentée sur l’architecture de l’église Saint-Paul, Église Saint-Paul, Chazelles
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Paul — Chazelles
- Visite guidée de la nécropole mégalithique de Tusson, Nécropole Mégalithique de Tusson, Tusson
19 septembre 2026 à 15h00
Nécropole Mégalithique de Tusson — Tusson
- Visite-conférence « Montez à bord ! », Musée de la gare, Rouillac
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de la gare — Rouillac
- Visite patrimoniale du cimetière de Saint-Michel, Cimetière de Saint-Michel, allée Jean Rostand, Saint-Michel
19 septembre 2026 à 15h00
Cimetière de Saint-Michel, allée Jean Rostand — Saint-Michel
- Visite commentée : honneur aux dames, La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire, Cognac
19 septembre 2026 à 15h30
La Maison du négociant - Musée d'Art et d'Histoire — Cognac
- Visite guidée du clocher de l’abbaye Saint-Amant, Abbaye Saint-Amant – Espace d’architecture romane, Saint-Amant-de-Boixe
19 septembre 2026 à 15h30
Abbaye Saint-Amant - Espace d'architecture romane — Saint-Amant-de-Boixe
- Balade patrimoniale commentée de l’Isle d’Espagnac, Salle des mariages de la mairie de l’Isle d’Espagnac, L’Isle-d’Espagnac
19 septembre 2026 à 15h30
Salle des mariages de la mairie de l'Isle d'Espagnac — L'Isle-d'Espagnac
- Visite guidée : du sol au plafond, la construction des thermes, Cassinomagus parc archéologique, Chassenon
19 septembre 2026 à 16h00
Cassinomagus parc archéologique — Chassenon
- Claude Boucher raconté par son p’tit fillot, Musée des savoir-faire du cognac, Cognac
19 septembre 2026 à 16h00
Musée des savoir-faire du cognac — Cognac
- Visite guidée, Jardin de la Mère Cucu, Édon
19 septembre 2026 à 16h00
Jardin de la Mère Cucu — Édon
- Angoulême alternatif et queer – Déambulation avec Les Altesses du 16, FRAC Poitou-Charentes – site d’Angoulême, Angoulême
19 septembre 2026 à 16h00
FRAC Poitou-Charentes - site d'Angoulême — Angoulême
- Conférence : présentation de la démarche d’inscription à l’UNESCO des Savoir-Faire du cognac, Château de Barbezieux, Barbezieux-Saint-Hilaire
19 septembre 2026 à 16h30
Château de Barbezieux — Barbezieux-Saint-Hilaire
- Visite guidée du temple en réalité virtuelle, Cassinomagus, Chassenon
19 septembre 2026 à 16h30
Cassinomagus — Chassenon
- Découvrir le patrimoine : le théâtre en visite guidée, L’Avant-Scène Cognac, Cognac
19 septembre 2026 à 16h30
L'Avant-Scène Cognac — Cognac
- Rencontre-dédicace autour de l’ouvrage « Ligné, notre village », Abbaye Notre-Dame et Saint-Benoît, Nanteuil-en-Vallée
19 septembre 2026 à 16h30
Abbaye Notre-Dame et Saint-Benoît — Nanteuil-en-Vallée
- Le Patrimoine Culturel Immatériel du Sud Charente : la transmission et la sauvegarde du patrimoine gastronomique, Château de Barbezieux, Barbezieux-Saint-Hilaire
19 septembre 2026 à 16h30
Château de Barbezieux — Barbezieux-Saint-Hilaire
- Visite commentée : la grosse arnaque, La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire, Cognac
19 septembre 2026 à 16h30
La Maison du négociant - Musée d'Art et d'Histoire — Cognac
- Visite guidée du Bourg, Église Saint-Cybard, Blanzaguet-Saint-Cybard
19 septembre 2026 à 17h00
Église Saint-Cybard — Blanzaguet-Saint-Cybard
- Conférence : « Dernières nouvelles des dinosaures charentais » par Jean-François Tournepiche, Médiathèque l’Orangerie, Jarnac
19 septembre 2026 à 17h30
Médiathèque l'Orangerie — Jarnac
- Concert a capella, Église Saint-Jean-Baptiste, Bourg-Charente
19 septembre 2026 à 18h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Bourg-Charente
- Table ronde « Alliances vivantes : construire un imaginaire écologique », Fondation d’entreprise Martell, Cognac
19 septembre 2026 à 18h00
Fondation d'entreprise Martell — Cognac
- Dîner-concert, Abbaye Notre-Dame, Breuty
19 septembre 2026 à 18h00
Abbaye Notre-Dame — Breuty
- Apéro BD suivi d’une reading party dans l’espace lecture du Musée de la BD, Musée de la bande dessinée, Angoulême
19 septembre 2026 à 18h15
Musée de la bande dessinée — Angoulême
- Ciné-débat à l’hôpital Camille Claudel, Hôpital Camille Claudel, Breuty
19 septembre 2026 à 19h15
Hôpital Camille Claudel — Breuty
- Concert de rentrée, Église Saint-Cybard, Blanzaguet-Saint-Cybard
19 septembre 2026 à 20h30
Église Saint-Cybard — Blanzaguet-Saint-Cybard
- Histoire de Rauzet, son et lumière, Église Grandmontaine de Rauzet, Combiers
19 septembre 2026 à 21h00
Église Grandmontaine de Rauzet — Combiers
- Randonnée patrimoniale, Village de vacances de Brillac, Brillac
20 septembre 2026 à 08h30
Village de vacances de Brillac — Brillac
- Exposition de peintures à la chapelle des templiers, Chapelle des Templiers, Yvrac-et-Malleyrand
20 septembre 2026 à 09h00
Chapelle des Templiers — Yvrac-et-Malleyrand
- Expositions photographiques de Verteuil sur Charente : village, église, Église Saint-Médard, Verteuil-sur-Charente
20 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Médard — Verteuil-sur-Charente
- Visite libre des jardins de Laussagne, Les jardins de Laussagne, Vouzan
20 septembre 2026 à 09h15
Les jardins de Laussagne — Vouzan
- Balade patrimoniale (4,5 km facile) – Gond-Pontouvre, Commune de Gond-Pontouvre, Gond-Pontouvre
20 septembre 2026 à 09h30
Commune de Gond-Pontouvre — Gond-Pontouvre
- Visite commentée de l’église Saint-Barthelemy, Eglise Saint Barthelemy le Bourg 23480 Ars, Ars
20 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Barthélemy — Limonest
- Visite : végétal et canicule, Maison privée, Brie
20 septembre 2026 à 10h00
Maison privée — Brie
- Visite libre de la Maison sur le Fleuve, La Maison sur le Fleuve, Cognac
20 septembre 2026 à 10h00
La Maison sur le Fleuve — Cognac
- Visite guidée du château de Beaulieu à Poullignac, Château de Beaulieu à Poullignac, Poullignac
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Beaulieu à Poullignac — Poullignac
- Visite commentée : découvrez la Maison sur le Fleuve, La Maison sur le Fleuve, Cognac
20 septembre 2026 à 11h00
La Maison sur le Fleuve — Cognac
- Visite commentée du château de La Tranchade (XIVe – XVIIe siècle), Château de la Tranchade, Garat
20 septembre 2026 à 13h00
Château de la Tranchade — Garat
- Table ronde à l’hôpital Camille Claudel, Hôpital Camille Claudel, Breuty
20 septembre 2026 à 15h00
Hôpital Camille Claudel — Breuty
- Visite commentée de l’église du Sacré-Cœur et ses vitraux de 14-18, Église du Sacré-Coeur, Cognac
20 septembre 2026 à 15h00
Église du Sacré-Coeur — Cognac
- Visite guidée du musée de la gare de Gourville, Musée de la gare, Rouillac
20 septembre 2026 à 15h00
Musée de la gare — Rouillac
- Visite commentée : l’ancienne carrosserie Auger et son architecture industrielle du XIXe siècle, Ancienne carrosserie Auger, Cognac
20 septembre 2026 à 15h00
Ancienne carrosserie Auger — Cognac
- Concert symphonique, Château de Barbezieux, Barbezieux-Saint-Hilaire
20 septembre 2026 à 16h30
Château de Barbezieux — Barbezieux-Saint-Hilaire
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)