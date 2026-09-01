CHARENTE-MARITIME LA ROCHELLE JOURNÉES DU PATRIMOINE

Venez découvrir la Banque de France à La Rochelle, Banque de France, La Rochelle



Banque de France — La Rochelle

Visite commentée : le temple maçonnique de Saintes, Temple maçonnique de Saintes, Saintes



Temple maçonnique de Saintes — Saintes

Visite commentée du jardin et de la salle chinoise de la maison de Pierre Loti, Maison de Pierre Loti, Rochefort



Maison de Pierre Loti — Rochefort

Concours de peinture, Halle aux poissons, Marans



Halle aux poissons — Marans

La préfecture ouvre ses portes !, Préfecture de la Charente-Maritime, La Rochelle



Préfecture de la Charente-Maritime — La Rochelle

Présence du stand de la Fondation du patrimoine, Hôtel de Ville, La Rochelle



Hôtel de Ville — La Rochelle

Musique ancienne, Temple protestant, Médis



Temple protestant — Médis

Voyagez à bord du Train des Mouettes, Train des Mouettes, Saujon



Train des Mouettes — Saujon

Visite guidée de la maison Cognac Grosperrin, Cognac Grosperrin, Saintes



Cognac Grosperrin — Saintes

Espace muséal en accès libre et gratuit, Moulin de La Brée, La Brée-les-Bains



Moulin de La Brée — La Brée-les-Bains

Visites guidées d’un fleuron du patrimoine maritime national !, Hôtel de la Marine – Siège du Commandement des écoles de la gendarmerie nationale, Rochefort



Hôtel de la Marine - Siège du Commandement des écoles de la gendarmerie nationale — Rochefort

Visite libre de l’abbaye de Trizay, Abbaye de Trizay, Monthérault



Abbaye de Trizay — Monthérault

Rallye photos, Musée du Platin, La Flotte



Musée du Platin — La Flotte

Visite libre de l’écomusée, Écomusée du port des Salines, Le Grand-Village-Plage



Écomusée du port des Salines — Le Grand-Village-Plage

Atelier initiation au light painting avec le photographe Tonnymiles, Médiathèque François-Mitterrand, Saintes



Salle des Jacobins — Saintes

Visite commentée : nature et ostréiculture à Fort-Royer, Site ostréicole et naturel de Fort-Royer, Saint-Pierre-d’Oléron



Site ostréicole et naturel de Fort-Royer — Saint-Pierre-d'Oléron

Visite guidée : à la découverte de la collection Gaston Balande, Mairie de Saujon, Saujon



Mairie de Saujon — Saujon

Visite du domaine du Centre Hélio-Marin, ATASH Domaine du Centre Hélio-Marin, Saint-Trojan-les-Bains



ATASH Domaine du Centre Hélio-Marin — Saint-Trojan-les-Bains

Rallye photo, Abbaye de Trizay, Monthérault



Abbaye de Trizay — Monthérault

Exposition : les trésors des ateliers du patrimoine en pays Surgérien, Château médiéval de Surgères, Surgères



Château médiéval de Surgères — Surgères

Visite commentée « à la découverte du logis de Chaillonnais», Logis de Chaillonnais, Saujon



Logis de Chaillonnais — Saujon

Découvrez les coulisses du tribunal judiciaire de La Rochelle, Tribunal judiciaire de La Rochelle, La Rochelle



Tribunal judiciaire de La Rochelle — La Rochelle

Démonstration : la fabrication de cordes, La Compagnie du chanvre, Romegoux



La Compagnie du chanvre — Romegoux

Découverte de l’atelier de sculpture sur pierre de Saintes, Église des Jacobins, Saintes



Église des Jacobins — Saintes

Visite libre de l’Espace-Repères et de la salle des Actes, Musée national de la Marine – Ancienne école de médecine navale, Rochefort



Musée national de la Marine - Ancienne école de médecine navale — Rochefort

Visite libre : à la découverte du château du Chat Botté, Château de Crazannes, Crazannes



Château de Crazannes — Crazannes

À la (re)découverte des tours de La Rochelle, Tours de La Rochelle, La Rochelle



Tours de La Rochelle — La Rochelle

Visite commentée du bunker de la gare, Gare, Place Pierre Semard, Saintes



Gare, Place Pierre Semard — Saintes

Musée du chanvre-textile, La Compagnie du chanvre, Romegoux



La Compagnie du chanvre — Romegoux

À la découverte du patrimoine de l’Asinerie du Baudet du Poitou, Asinerie du Baudet du Poitou, Dampierre-sur-Boutonne



Asinerie du Baudet du Poitou — Dampierre-sur-Boutonne

Découverte du refuge des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, Refuge des pèlerins, Saintes



Refuge des pèlerins — Saintes

Visite libre des tours de La Rochelle, Tours de La Rochelle, La Rochelle



Tours de La Rochelle — La Rochelle

Visite commentée : les jardin de Gabriel, Jardin de Gabriel, Nantillé



Jardin de Gabriel — Nantillé

Découvrez l’histoire et les secrets de ce château du XVIIIe siècle, Château de Plassac, Plassac



Château de Plassac — Plassac

Exposition « FilArTex », La Compagnie du chanvre, Romegoux



La Compagnie du chanvre — Romegoux

Visite guidée de la Motte Féodale de La Clotte, Motte féodale de La Clotte, La Clotte



Motte féodale de La Clotte — La Clotte

Visite libre du jardin d’Utopies et rencontre avec les jardiniers de La Boussole, Musée national de la Marine – Ancienne école de médecine navale, Rochefort



Musée national de la Marine - Ancienne école de médecine navale — Rochefort

Exposition « Utilisations actuelles du chanvre », La Compagnie du chanvre, Romegoux



La Compagnie du chanvre — Romegoux

Portes ouvertes de La Belle Etoile, Maison de maître « La Belle Etoile », Saintes



Maison de maître "La Belle Etoile" — Saintes

Visite libre des collections, Musée national de la marine, Rochefort



Musée national de la marine — Rochefort

Visite du dépôt ferroviaire du Train des Mouettes, Gare de Chaillevette, Chaillevette



Gare de Chaillevette — Chaillevette

Portes ouvertes, Labrouche Matériaux Anciens, Montendre



Labrouche Matériaux Anciens — Montendre

Visites guidées : le château médiéval de Surgères, Château médiéval de Surgères, Surgères



Château médiéval de Surgères — Surgères

Visite commentée du sémaphore Les Baleines, Sémaphore des Baleines, Le Gillieux



Sémaphore des Baleines — Le Gillieux

Visite du musée « Les Trésors de Lisette », Musée Les Trésors de Lisette, 1001 choses du foyer vers 1900, Archingeay



Musée Les Trésors de Lisette, 1001 choses du foyer vers 1900 — Archingeay

Visite libre du bunker de La Rochelle, Le Bunker de La Rochelle, La Rochelle



Le Bunker de La Rochelle — La Rochelle

Démonstration : transformation des fibres textiles en fil, La Compagnie du chanvre, Romegoux



La Compagnie du chanvre — Romegoux

Immersion dans les carrières, La pierre de Crazannes, Crazannes



La pierre de Crazannes — Crazannes

Atelier-photo, Bibliothèque Aliénor de Benon, Benon



Bibliothèque Aliénor de Benon — Benon

La LPO ouvre son siège national à Rochefort, Fonderies Royales, Rochefort



Fonderies Royales — Rochefort

Les recettes d’autrefois et le patois…à découvrir ou redécouvrir !!!, Musée de la Maison du Folklore, Saintes



Musée de la Maison du Folklore — Saintes

Exposition : « Patrimoine oral saintongeais », La Compagnie du chanvre, Romegoux



La Compagnie du chanvre — Romegoux

Visites guidées de la bibliothèque et des collections, Musée national de la Marine – Ancienne école de médecine navale, Rochefort



Musée national de la Marine - Ancienne école de médecine navale — Rochefort

Andromusée : visite commentée du château de Montendre, Château de Montendre, Montendre



Château de Montendre — Montendre

Démonstration : l’utilisation du fil, La Compagnie du chanvre, Romegoux



La Compagnie du chanvre — Romegoux

Visite guidée du lycée Jean-Dautet, Lycée Dautet, La Rochelle



Lycée Dautet — La Rochelle

Visite libre du château de La Tenaille, Abbaye de la Tenaille, Saint-Sigismond-de-Clermont



Abbaye de la Tenaille — Saint-Sigismond-de-Clermont

Visite archi : les villas de Pontaillac, Musée de Royan, Royan



Musée de Royan — Royan

Visite commentée de la Maison de la Gaieté, Maison de la Gaieté, Chérac



Maison de la Gaieté — Chérac

Visites flash du rez-de-chaussée du moulin, Moulin de La Brée, La Brée-les-Bains



Moulin de La Brée — La Brée-les-Bains

Balades contées sur la nature, Parc du château de la Faucherie, La Rochelle



Parc du château de la Faucherie — La Rochelle

Démonstration : obtention des fibres textiles du chanvre, La Compagnie du chanvre, Romegoux



La Compagnie du chanvre — Romegoux

Visite ANNULÉE golf de Fontcouverte, Golf Rouyer Guillet, Fontcouverte



Golf Rouyer Guillet — Fontcouverte

Visite costumée de Saint-Martin-de-Ré, Saint Martin de Ré, Saint-Martin-de-Ré



Saint Martin de Ré — Saint-Martin-de-Ré

Visite : 3 ports et la base sous-Marine, Embarcadère Saint-Jean-d’Acre à La Rochelle, La Rochelle



Embarcadère Saint-Jean-d’Acre à La Rochelle — La Rochelle

Conférence : un tour autour de notre patrimoine Rétais, Salle des fêtes, Loix



Salle des fêtes — Loix

Visite commentée du musée du Platin, Musée du Platin, La Flotte



Musée du Platin — La Flotte

Visite guidée de l’Asinerie du Baudet du Poitou, Asinerie du Baudet du Poitou, Dampierre-sur-Boutonne



Asinerie du Baudet du Poitou — Dampierre-sur-Boutonne

Visite commentée de la mairie, Château médiéval de Surgères, Surgères



Château médiéval de Surgères — Surgères

Visite commentée du marais salant, Écomusée du port des Salines, Le Grand-Village-Plage



Écomusée du port des Salines — Le Grand-Village-Plage

Baptêmes en attelage à l’Asinerie du Baudet du Poitou, Asinerie du Baudet du Poitou, Dampierre-sur-Boutonne



Asinerie du Baudet du Poitou — Dampierre-sur-Boutonne

Visite guidée de l’Abbaye de Trizay, Abbaye de Trizay, Monthérault



Abbaye de Trizay — Monthérault

Portes ouvertes au temple protestant de Saintes, Temple protestant de Saintes, Saintes



Temple protestant de Saintes — Saintes

Atelier : autour du four à pain du château, Château de Bois Charmant, Les Nouillers



Château de Bois Charmant — Les Nouillers

Visite commentée : le théâtre de la Coupe d’Or, Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort



Théâtre de la Coupe d'Or — Rochefort

Fête médiévale au château, Château de Jonzac, Jonzac



Château de Jonzac — Jonzac

Visite commentée : Regard croisé sur La Flotte, Office de tourisme, La Flotte



Office de tourisme — La Flotte

Visite commentée : à la découverte du Jardin médiéval de la Sagesse, Jardin médiéval de la Sagesse, Jonzac



Jardin médiéval de la Sagesse — Jonzac

Exposition nos amies les chauves souris, Château de Bois Charmant, Les Nouillers



Château de Bois Charmant — Les Nouillers

Visite commentée du château de Jonzac, Château de Jonzac, Jonzac



Château de Jonzac — Jonzac

Visite du Château de Meux, Château de Meux, Meux



Château de Meux — Meux

Visite de la frise climatique Warming Stripes de La Rochelle – Vieux Port, Quai de la Georgette, La Rochelle



Quai de la Georgette — La Rochelle

Exposition « Les buvards racontent notre histoire », Musée départemental de l’école publique, Vergne



Musée départemental de l'école publique — Vergne

Visite libre des vestiges du château, Château de Taillebourg, Taillebourg



Château de Taillebourg — Taillebourg

Visite guidée du château de Pisany, Château de Pisany, Pisany



Château de Pisany — Pisany

Visite archi : architecture de détails, CIAP de Royan, Royan



CIAP de Royan — Royan

Visite guidée de la station d’épuration de la Cotinière, Station d’épuration de la Cotinière, La Cotinière



Station d'épuration de la Cotinière — La Cotinière

Conférence : la vie quotidienne des gallo-romains, Musée et site gallo-romain du Fâ, Barzan



Musée et site gallo-romain du Fâ — Barzan

Visite commentée : à la découverte du four à pain communal, Ancienne Ferme Picard, Thénac



Ancienne Ferme Picard — Thénac

Visite guidée du Marais aux Oiseaux, Le Marais aux Oiseaux, Les Allards



Le Marais aux Oiseaux — Les Allards

Il était une fois à Bois Charmant : chasse au trésor, Château de Bois Charmant, Les Nouillers



Château de Bois Charmant — Les Nouillers

Découverte des quartiers historiques de la ville, Bastion Royal de la citadelle du Château-d’Oléron, Ors



Bastion Royal de la citadelle du Château-d'Oléron — Ors

Visites guidées théâtralisées des archives Olga de Saint-Affrique – La Rochelle, Archives Olga de Saint-Affrique, La Rochelle



Archives Olga de Saint-Affrique — La Rochelle

Visite guidée de l’abbaye de Sablonceaux, Abbaye de Sablonceaux, Sablonceaux



Abbaye de Sablonceaux — Sablonceaux

Concert de musique baroque, Église Sainte-Jeanne-d’Arc, La Rochelle



Église Sainte-Jeanne-d'Arc — La Rochelle

Escape game : L’œuvre disparue, Musée du Platin, La Flotte



Musée du Platin — La Flotte

Visite théâtralisée, Moulin de La Brée, La Brée-les-Bains



Moulin de La Brée — La Brée-les-Bains

Apéro sur l’eau !, Écomusée du port des Salines, Le Grand-Village-Plage



Écomusée du port des Salines — Le Grand-Village-Plage

Concert du trio Évasion Celtique, Maison de maître « La Belle Etoile », Saintes



Maison de maître "La Belle Etoile" — Saintes

Vendanges, Hôpital des Pèlerins, Pons



Hôpital des Pèlerins — Pons

Visites guidées des Archives départementales, Archives départementales, La Rochelle



Archives départementales — La Rochelle

« Histoire d’une ville » : visite guidée de Royan, Parking embarcadère du bac de Royan, Royan



Parking embarcadère du bac de Royan — Royan

Découverte de la Maison Phare de Trousse-Chemise, Phare de Trousse Chemise, Les Portes-en-Ré



Phare de Trousse Chemise — Les Portes-en-Ré

Visite libre du pigeonnier de Montierneuf, Prieuré et pigeonnier de Montierneuf, Saint-Agnant



Prieuré et pigeonnier de Montierneuf — Saint-Agnant

Randonnée patrimoniale : Histoire des styles dans le quartier du Parc, Villa Mon rêve, Royan



Villa Mon rêve — Royan

Exposition temporaire « Les Enfants du Habana », Archives départementales, La Rochelle



Archives départementales — La Rochelle

Visite commentée : découvrez l’ancien Olympia, Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort



Théâtre de la Coupe d'Or — Rochefort

Concours de puzzles, Médiathèque de Rochefort, Rochefort



Médiathèque de Rochefort — Rochefort

Rencontre « La photographie aux Archives départementales », Archives départementales, La Rochelle



Archives départementales — La Rochelle

Portes ouvertes de l’espace patrimoine, Médiathèque de Rochefort, Rochefort



Médiathèque de Rochefort — Rochefort

Rencontre avec le cercle généalogique de l’Aunis, Service historique de la Défense, Rochefort



Service historique de la Défense — Rochefort

Exposition : regards sur le monde, regards sur Rochefort, Service historique de la Défense, Rochefort



Service historique de la Défense — Rochefort

Visite commentée de l’Abbaye des Châteliers, Abbaye des Châteliers, La Flotte



Abbaye des Châteliers — La Flotte

Visite commentée du jardin de Pomone, Le jardin de Pomone, Essouvert



Le jardin de Pomone — Essouvert

Visite insolite de La Rochelle à la découverte du faste des négociants rochelais au XVIIIe siècle, Commune de La Rochelle, La Rochelle



Commune de La Rochelle — La Rochelle

Visite insolite « Les disparus de La Rochelle », Porte des deux moulins, La Rochelle



Porte des deux moulins — La Rochelle