CHARENTE-MARITIME LA ROCHELLE JOURNÉES DU PATRIMOINE

En Charente-Maritime, capitale La Rochelle, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Les journées européennes du patrimoine à Saint-Jean-d’Angély, Ville de Saint-Jean-d’Angély, Saint-Jean-d’Angély
19 septembre 2026 à 00h00
Ville de Saint-Jean-d'Angély — Saint-Jean-d'Angély
- SNCF Voyageurs – Le technicentre Nouvelle-Aquitaine, site de Saintes, vous ouvre exceptionnellement ses portes !, Technicentre Industriel de Saintes, Saintes
19 septembre 2026 à 08h30
Technicentre Industriel de Saintes — Saintes
- Venez découvrir la Banque de France à La Rochelle, Banque de France, La Rochelle
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France — La Rochelle
- Visite commentée : montée au clocher de l’église Saint-Pierre de Moëze, Église Saint-Pierre, Moëze
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Pierre — Moëze
- Découverte de l’église Art déco Saint-André-et-Sainte-Jeanne-d’Arc de Fétilly, Église Sainte-Jeanne-d’Arc, La Rochelle
19 septembre 2026 à 09h00
Église Sainte-Jeanne-d'Arc — La Rochelle
- Visite commentée : le temple maçonnique de Saintes, Temple maçonnique de Saintes, Saintes
19 septembre 2026 à 09h00
Temple maçonnique de Saintes — Saintes
- Découverte d’un poste de commandement de la marine allemande pendant la poche de Royan, Bunker de commandement allemand, Saint-Palais-sur-Mer
19 septembre 2026 à 09h00
Bunker de commandement allemand — Saint-Palais-sur-Mer
- Visite libre du musée et de la ville avec un livret-jeux pour enfants à télécharger, Musée Hèbre, Rochefort
19 septembre 2026 à 09h00
Musée Hèbre — Rochefort
- Moëze à travers l’œil des photographes du Hiers-Brouage Club, Église Saint-Pierre, Moëze
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Pierre — Moëze
- Balade commentée « À la découverte de La Tremblade », Quai d’honneur, La Tremblade
19 septembre 2026 à 09h00
Quai d'honneur — La Tremblade
- Exposition « Mon petit théâtre de Peau d’Âne » de Michel Othoniel, Musée Hèbre, Rochefort
19 septembre 2026 à 09h15
Musée Hèbre — Rochefort
- Visite guidée du château d’eau de Montlabeur, Château d’eau de Montlabeur, Domino
19 septembre 2026 à 09h15
Château d'eau de Montlabeur — Domino
- Exposition « Du temps où la marine estoit en sa splendeur : imaginer la ville de Rochefort », Musée Hèbre, Rochefort
19 septembre 2026 à 09h15
Musée Hèbre — Rochefort
- Visite guidée du château d’eau de Bedenac, Château d’eau de Bedenac, Bedenac
19 septembre 2026 à 09h15
Château d'eau de Bedenac — Bedenac
- Visite libre du musée Hèbre (musée d’art et d’histoire et CIAP), Musée Hèbre, Rochefort
19 septembre 2026 à 09h15
Musée Hèbre — Rochefort
- Visite guidée du château d’eau d’Asnières-la-Giraud, Château d’eau, Asnières-la-Giraud
19 septembre 2026 à 09h15
Château d'eau — Asnières-la-Giraud
- Visite commentée du jardin et de la salle chinoise de la maison de Pierre Loti, Maison de Pierre Loti, Rochefort
19 septembre 2026 à 09h30
Maison de Pierre Loti — Rochefort
- Concours de peinture, Halle aux poissons, Marans
19 septembre 2026 à 09h30
Halle aux poissons — Marans
- La préfecture ouvre ses portes !, Préfecture de la Charente-Maritime, La Rochelle
19 septembre 2026 à 09h30
Préfecture de la Charente-Maritime — La Rochelle
- Présence du stand de la Fondation du patrimoine, Hôtel de Ville, La Rochelle
19 septembre 2026 à 09h30
Hôtel de Ville — La Rochelle
- [Visite commentée] Saint Palais avant les Bains de mer : Histoire des siècles passés (XIIè-XVIIIè), Office de tourisme Saint-Palais-sur-Mer, Saint-Palais-sur-Mer
19 septembre 2026 à 09h30
Office de tourisme Saint-Palais-sur-Mer — Saint-Palais-sur-Mer
- Visite libre du Fort Louvois, Fort Louvois, Bourcefranc-le-Chapus
19 septembre 2026 à 09h30
Fort Louvois — Bourcefranc-le-Chapus
- La baie de l’Aiguillon au fil des saisons, Pointe Saint Clément, Esnandes, Esnandes
19 septembre 2026 à 09h30
Pointe Saint Clément, Esnandes — Esnandes
- Musique ancienne, Temple protestant, Médis
19 septembre 2026 à 09h30
Temple protestant — Médis
- Visite archi : le lycée Cordouan, Lycée Cordouan, Royan
19 septembre 2026 à 09h30
Lycée Cordouan — Royan
- Un chef d’oeuvre de l’art roman saintongeais en péril, Église Saint-Etienne, Ars-en-Ré
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Etienne — Ars-en-Ré
- Visite guidée de l’usine de production d’eau potable Lucien Grand à Saint-Hippolyte, Usine de production d’eau potable Lucien Grand, Saint-Hippolyte
19 septembre 2026 à 09h30
Usine de production d'eau potable Lucien Grand — Saint-Hippolyte
- Voyagez à bord du Train des Mouettes, Train des Mouettes, Saujon
19 septembre 2026 à 09h30
Train des Mouettes — Saujon
- Visite libre « Sur les traces des aqueducs de Saintes : la Maison des Aqueducs », Maison des aqueducs, Vénérand
19 septembre 2026 à 09h30
Maison des aqueducs — Vénérand
- Découverte de la poudrière Saint-Louis, La Poudrière, Saint-Martin-de-Ré
19 septembre 2026 à 10h00
La Poudrière — Saint-Martin-de-Ré
- Visite guidée de la maison Cognac Grosperrin, Cognac Grosperrin, Saintes
19 septembre 2026 à 10h00
Cognac Grosperrin — Saintes
- Pont transbordeur « 50 ans de protection : la renaissance d’un monument unique », Pont transbordeur du Martrou, Rochefort
19 septembre 2026 à 10h00
Pont transbordeur du Martrou — Rochefort
- Visite commentée : patrimoine médiéval de Pont l’Abbé d’Arnoult, Mairie de Pont-l’Abbé-d’Arnoult, Pont-l’Abbé-d’Arnoult
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Pont-l'Abbé-d'Arnoult — Pont-l'Abbé-d'Arnoult
- Espace muséal en accès libre et gratuit, Moulin de La Brée, La Brée-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin de La Brée — La Brée-les-Bains
- Visites guidées d’un fleuron du patrimoine maritime national !, Hôtel de la Marine – Siège du Commandement des écoles de la gendarmerie nationale, Rochefort
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de la Marine - Siège du Commandement des écoles de la gendarmerie nationale — Rochefort
- Animation immersive : vol au-dessus du temps, Arènes gallo-romaines, Saintes
19 septembre 2026 à 10h00
Arènes gallo-romaines — Saintes
- Visite libre de l’abbaye de Trizay, Abbaye de Trizay, Monthérault
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Trizay — Monthérault
- Rallye photos, Musée du Platin, La Flotte
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Platin — La Flotte
- Atelier : les modes de constructions antiques, Arènes gallo-romaines, Saintes
19 septembre 2026 à 10h00
Arènes gallo-romaines — Saintes
- Visite libre de l’écomusée, Écomusée du port des Salines, Le Grand-Village-Plage
19 septembre 2026 à 10h00
Écomusée du port des Salines — Le Grand-Village-Plage
- Visite commentée du temple maçonnique de Saint Jean d’Angély, Temple maçonnique de Saint-Jean-d’Angély, Saint-Jean-d’Angély
19 septembre 2026 à 10h00
Temple maçonnique de Saint-Jean-d'Angély — Saint-Jean-d'Angély
- Exposition photos : « Il y a des choses…il faut les croire pour les voir ! », Quartier La Rochelle, La Rochelle
19 septembre 2026 à 10h00
Quartier La Rochelle — La Rochelle
- Atelier initiation au light painting avec le photographe Tonnymiles, Médiathèque François-Mitterrand, Saintes
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des Jacobins — Saintes
- Les équidés de travail, patrimoine vivant de l’antiquité à nos jours, Cap’ sur Maubert, Saint-Fort-sur-Gironde
19 septembre 2026 à 10h00
Cap' sur Maubert — Saint-Fort-sur-Gironde
- Visite de l’église Saint-Pallais et exposition photo, Église Saint-Pallais, Villars-en-Pons
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pallais — Villars-en-Pons
- Exposition photographique : « Eclats d’ombre, 10 objets dans la lumière au musée Dupuy-Mestreau » par Tonnymiles, Musée Dupuy-Mestreau, Saintes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Dupuy-Mestreau — Saintes
- Musique ancienne, Temple, Vaux-sur-Mer
19 septembre 2026 à 10h00
Temple — Vaux-sur-Mer
- Visite commentée : nature et ostréiculture à Fort-Royer, Site ostréicole et naturel de Fort-Royer, Saint-Pierre-d’Oléron
19 septembre 2026 à 10h00
Site ostréicole et naturel de Fort-Royer — Saint-Pierre-d'Oléron
- Découverte de l’apothicairerie de l’ancien Hôpital Saint-Honoré, Ancien Hôpital Saint-Honoré, Saint-Martin-de-Ré
19 septembre 2026 à 10h00
Ancien Hôpital Saint-Honoré — Saint-Martin-de-Ré
- Conférence : de la Redoute à la Chapelle : 350 ans d’histoire, Chapelle de La Redoute, Les Portes-en-Ré
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de la Redoute — Les Portes-en-Ré
- Visite guidée : à la découverte de la collection Gaston Balande, Mairie de Saujon, Saujon
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Saujon — Saujon
- Visite du domaine du Centre Hélio-Marin, ATASH Domaine du Centre Hélio-Marin, Saint-Trojan-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
ATASH Domaine du Centre Hélio-Marin — Saint-Trojan-les-Bains
- Rallye photo, Abbaye de Trizay, Monthérault
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Trizay — Monthérault
- Exposition : les trésors des ateliers du patrimoine en pays Surgérien, Château médiéval de Surgères, Surgères
19 septembre 2026 à 10h00
Château médiéval de Surgères — Surgères
- Visite commentée « à la découverte du logis de Chaillonnais», Logis de Chaillonnais, Saujon
19 septembre 2026 à 10h00
Logis de Chaillonnais — Saujon
- « Les patrimoines à la loupe, entre usages et protections », Cathédrale Saint-Pierre, Saintes
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Pierre — Saintes
- Découvrez les coulisses du tribunal judiciaire de La Rochelle, Tribunal judiciaire de La Rochelle, La Rochelle
19 septembre 2026 à 10h00
Tribunal judiciaire de La Rochelle — La Rochelle
- Démonstration : la fabrication de cordes, La Compagnie du chanvre, Romegoux
19 septembre 2026 à 10h00
La Compagnie du chanvre — Romegoux
- Visite-Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saintes, Église Saint-Vivien, Saintes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Vivien — Saintes
- Visite libre : l’abbaye aux Dames ouvre ses portes, L’Abbaye aux Dames, Saintes
19 septembre 2026 à 10h00
L'Abbaye aux Dames — Saintes
- Découverte de l’atelier de sculpture sur pierre de Saintes, Église des Jacobins, Saintes
19 septembre 2026 à 10h00
Église des Jacobins — Saintes
- Visite libre de l’Espace-Repères et de la salle des Actes, Musée national de la Marine – Ancienne école de médecine navale, Rochefort
19 septembre 2026 à 10h00
Musée national de la Marine - Ancienne école de médecine navale — Rochefort
- Visite libre : à la découverte du château du Chat Botté, Château de Crazannes, Crazannes
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Crazannes — Crazannes
- À la (re)découverte des tours de La Rochelle, Tours de La Rochelle, La Rochelle
19 septembre 2026 à 10h00
Tours de La Rochelle — La Rochelle
- Jeu de piste, Mairie de Saint-Nazaire-sur-Charente, Saint-Nazaire-sur-Charente
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de Saint-Nazaire-sur-Charente — Saint-Nazaire-sur-Charente
- Visite commentée du bunker de la gare, Gare, Place Pierre Semard, Saintes
19 septembre 2026 à 10h00
Gare, Place Pierre Semard — Saintes
- Musée du chanvre-textile, La Compagnie du chanvre, Romegoux
19 septembre 2026 à 10h00
La Compagnie du chanvre — Romegoux
- → Exposition : « Petits trésors saintais » du Photo Club SNCF – Jardin de l’Hostellerie, Hostellerie Saint-Julien, Fontcouverte
19 septembre 2026 à 10h00
Hostellerie Saint-Julien — Fontcouverte
- Visite libre du musée Ernest Cognacq, Musée Ernest Cognacq, Saint-Martin-de-Ré
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Ernest Cognacq — Saint-Martin-de-Ré
- À la découverte du patrimoine de l’Asinerie du Baudet du Poitou, Asinerie du Baudet du Poitou, Dampierre-sur-Boutonne
19 septembre 2026 à 10h00
Asinerie du Baudet du Poitou — Dampierre-sur-Boutonne
- Découverte du refuge des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, Refuge des pèlerins, Saintes
19 septembre 2026 à 10h00
Refuge des pèlerins — Saintes
- Visite libre des tours de La Rochelle, Tours de La Rochelle, La Rochelle
19 septembre 2026 à 10h00
Tours de La Rochelle — La Rochelle
- Visites libres et et commentées au château de Mornay, Château de Mornay, Saint-Pierre-de-l’Isle
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Mornay — Saint-Pierre-de-l'Isle
- Parcours en autonomie : les XII travaux de l’amphithéâtre, Arènes gallo-romaines, Saintes
19 septembre 2026 à 10h00
Arènes gallo-romaines — Saintes
- Visite commentée : les jardin de Gabriel, Jardin de Gabriel, Nantillé
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin de Gabriel — Nantillé
- Exposition : « Le musée Dupuy-Mestreau il y a 100 ans en photographies », Musée Dupuy-Mestreau, Saintes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Dupuy-Mestreau — Saintes
- Découvrez l’histoire et les secrets de ce château du XVIIIe siècle, Château de Plassac, Plassac
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Plassac — Plassac
- Exposition « FilArTex », La Compagnie du chanvre, Romegoux
19 septembre 2026 à 10h00
La Compagnie du chanvre — Romegoux
- Visite guidée de la Motte Féodale de La Clotte, Motte féodale de La Clotte, La Clotte
19 septembre 2026 à 10h00
Motte féodale de La Clotte — La Clotte
- Exposition photographique : « 150 ans d’archéologie à l’amphithéâtre », Arènes gallo-romaines, Saintes
19 septembre 2026 à 10h00
Arènes gallo-romaines — Saintes
- Visite commentée « Histoire et Archéologie », Citadelle du Château-d’Oléron, Le Château-d’Oléron
19 septembre 2026 à 10h00
Citadelle du Château-d’Oléron — Le Château-d'Oléron
- Visite libre du jardin d’Utopies et rencontre avec les jardiniers de La Boussole, Musée national de la Marine – Ancienne école de médecine navale, Rochefort
19 septembre 2026 à 10h00
Musée national de la Marine - Ancienne école de médecine navale — Rochefort
- Visite des grottes du Régulus, Grottes du Régulus, Meschers-sur-Gironde
19 septembre 2026 à 10h00
Grottes du Régulus — Meschers-sur-Gironde
- Exposition « Utilisations actuelles du chanvre », La Compagnie du chanvre, Romegoux
19 septembre 2026 à 10h00
La Compagnie du chanvre — Romegoux
- Portes ouvertes de La Belle Etoile, Maison de maître « La Belle Etoile », Saintes
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de maître "La Belle Etoile" — Saintes
- Visite de la sous-préfecture, ancien orphelinat de la Marine, Sous-Préfecture de Rochefort, Rochefort
19 septembre 2026 à 10h00
Sous-Préfecture de Rochefort — Rochefort
- Exposition photographies, Salle du Havre, Ars-en-Ré
19 septembre 2026 à 10h00
Salle du Havre — Ars-en-Ré
- Visite libre des collections, Musée national de la marine, Rochefort
19 septembre 2026 à 10h00
Musée national de la marine — Rochefort
- Visite libre et gratuite de la Maison éco-paysanne et de son jardin, Maison éco-paysanne, Le Grand-Village-Plage
19 septembre 2026 à 10h00
Maison éco-paysanne — Le Grand-Village-Plage
- Visite du dépôt ferroviaire du Train des Mouettes, Gare de Chaillevette, Chaillevette
19 septembre 2026 à 10h00
Gare de Chaillevette — Chaillevette
- Atelier : créez votre profil grâce au physionotrace, Musée Dupuy-Mestreau, Saintes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Dupuy-Mestreau — Saintes
- Portes ouvertes, Labrouche Matériaux Anciens, Montendre
19 septembre 2026 à 10h00
Labrouche Matériaux Anciens — Montendre
- Chasse aux trésors (de 4 à 12 ans), Maison éco-paysanne, Le Grand-Village-Plage
19 septembre 2026 à 10h00
Maison éco-paysanne — Le Grand-Village-Plage
- Trois expositions : « à bicyclette », « les douze travaux de Brouage » et « graffitis hors-cadre » et un jeu « Barouf ! », Clos de la Halle aux Vivres, Marennes-Hiers-Brouage
19 septembre 2026 à 10h00
Clos de la Halle aux Vivres — Marennes-Hiers-Brouage
- Salon du livre : Festival Marcelle Tinayre, Salle polyvalente, Saint-Trojan-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Salle polyvalente — Saint-Trojan-les-Bains
- Visite commentée de l’église et des fosses de la Gardette, Église Notre-Dame, Échillais
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Échillais
- Objectif patrimoine : le Rallye Photo, Place Raymond Dupeux, Le Bois-Plage-en-Ré
19 septembre 2026 à 10h00
Place Raymond Dupeux — Le Bois-Plage-en-Ré
- Exposition : « Brouage se la raconte ! », Clos de la Halle aux Vivres, Marennes-Hiers-Brouage
19 septembre 2026 à 10h00
Clos de la Halle aux Vivres — Marennes-Hiers-Brouage
- Visites guidées : le château médiéval de Surgères, Château médiéval de Surgères, Surgères
19 septembre 2026 à 10h00
Château médiéval de Surgères — Surgères
- Visite commentée du sémaphore Les Baleines, Sémaphore des Baleines, Le Gillieux
19 septembre 2026 à 10h00
Sémaphore des Baleines — Le Gillieux
- Visite du musée « Les Trésors de Lisette », Musée Les Trésors de Lisette, 1001 choses du foyer vers 1900, Archingeay
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Les Trésors de Lisette, 1001 choses du foyer vers 1900 — Archingeay
- Visite libre du bunker de La Rochelle, Le Bunker de La Rochelle, La Rochelle
19 septembre 2026 à 10h00
Le Bunker de La Rochelle — La Rochelle
- Démonstration : transformation des fibres textiles en fil, La Compagnie du chanvre, Romegoux
19 septembre 2026 à 10h00
La Compagnie du chanvre — Romegoux
- Exposition « Totems » – Coco Fronsac et Jim Skull, La corderie royale, Rochefort
19 septembre 2026 à 10h00
La corderie royale — Rochefort
- Immersion dans les carrières, La pierre de Crazannes, Crazannes
19 septembre 2026 à 10h00
La pierre de Crazannes — Crazannes
- Atelier-photo, Bibliothèque Aliénor de Benon, Benon
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Aliénor de Benon — Benon
- Animations et exposition à la tour de Broue !, Tour de Broue, Saint-Sornin
19 septembre 2026 à 10h00
Tour de Broue — Saint-Sornin
- Visite commentée du Fort Liédot, Fort Liédot, Île-d’Aix
19 septembre 2026 à 10h00
Fort Liédot — Île-d'Aix
- La LPO ouvre son siège national à Rochefort, Fonderies Royales, Rochefort
19 septembre 2026 à 10h00
Fonderies Royales — Rochefort
- Les recettes d’autrefois et le patois…à découvrir ou redécouvrir !!!, Musée de la Maison du Folklore, Saintes
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Maison du Folklore — Saintes
- Exposition : « Patrimoine oral saintongeais », La Compagnie du chanvre, Romegoux
19 septembre 2026 à 10h00
La Compagnie du chanvre — Romegoux
- Exposition : « #Tonneau », Tonnellerie, Marennes-Hiers-Brouage
19 septembre 2026 à 10h00
Tonnellerie — Marennes-Hiers-Brouage
- Atelier accueil : « La protection des patrimoines, regard sur les usages et les obligations d’un patrimoine en danger », Cathédrale Saint-Pierre, Saintes
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Pierre — Saintes
- Concert d’orgue par Ryan Garbay, Église Saint-Pierre, Moëze
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Moëze
- Visites guidées de la bibliothèque et des collections, Musée national de la Marine – Ancienne école de médecine navale, Rochefort
19 septembre 2026 à 10h00
Musée national de la Marine - Ancienne école de médecine navale — Rochefort
- Exposition : « Graffitis, mémoire d’une place-forte », Poudrière de la Brèche, Marennes-Hiers-Brouage
19 septembre 2026 à 10h00
Poudrière de la Brèche — Marennes-Hiers-Brouage
- Conférence sur l’Hermione et exposition sur l’histoire de la résidence, Les Jardins d’Arcadie Rochefort, Rochefort
19 septembre 2026 à 10h00
Les Jardins d'Arcadie Rochefort — Rochefort
- Andromusée : visite commentée du château de Montendre, Château de Montendre, Montendre
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Montendre — Montendre
- Démonstration : l’utilisation du fil, La Compagnie du chanvre, Romegoux
19 septembre 2026 à 10h00
La Compagnie du chanvre — Romegoux
- Visite guidée du lycée Jean-Dautet, Lycée Dautet, La Rochelle
19 septembre 2026 à 10h00
Lycée Dautet — La Rochelle
- Visite libre du château de La Tenaille, Abbaye de la Tenaille, Saint-Sigismond-de-Clermont
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de la Tenaille — Saint-Sigismond-de-Clermont
- Initiation à la fouille subaquatique !, Piscine l’Aquarelle, Saintes
19 septembre 2026 à 10h15
Piscine l'Aquarelle — Saintes
- Visite au Paléosite, Paléosite, Saint-Césaire
19 septembre 2026 à 10h30
Paléosite — Saint-Césaire
- Visite archi : les villas de Pontaillac, Musée de Royan, Royan
19 septembre 2026 à 10h30
Musée de Royan — Royan
- Visite commentée : dans les pas des bâtisseurs, Arènes gallo-romaines, Saintes
19 septembre 2026 à 10h30
Arènes gallo-romaines — Saintes
- Visite commentée de la Maison de la Gaieté, Maison de la Gaieté, Chérac
19 septembre 2026 à 10h30
Maison de la Gaieté — Chérac
- Visites flash du rez-de-chaussée du moulin, Moulin de La Brée, La Brée-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h30
Moulin de La Brée — La Brée-les-Bains
- Visite guidée de l’exposition « Tout n’est pas sombre : Métal à la vie, à la mort », Médiathèque de Rochefort, Rochefort
19 septembre 2026 à 10h30
Médiathèque de Rochefort — Rochefort
- Les contes de la nature d’Antoine, Salle de l’Escale, Saint-Denis-d’Oléron
19 septembre 2026 à 10h30
Salle de l'Escale — Saint-Denis-d'Oléron
- Balades contées sur la nature, Parc du château de la Faucherie, La Rochelle
19 septembre 2026 à 10h30
Parc du château de la Faucherie — La Rochelle
- Démonstration : obtention des fibres textiles du chanvre, La Compagnie du chanvre, Romegoux
19 septembre 2026 à 10h30
La Compagnie du chanvre — Romegoux
- Atelier d’étonnement, Maison éco-paysanne, Le Grand-Village-Plage
19 septembre 2026 à 10h30
Maison éco-paysanne — Le Grand-Village-Plage
- Visite théâtralisée « Sur les traces de Marcelle Tinayre », Salle polyvalente, Saint-Trojan-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h30
Salle polyvalente — Saint-Trojan-les-Bains
- Visite ANNULÉE golf de Fontcouverte, Golf Rouyer Guillet, Fontcouverte
19 septembre 2026 à 10h30
Golf Rouyer Guillet — Fontcouverte
- Visite guidée des remparts, La Poudrière, Saint-Martin-de-Ré
19 septembre 2026 à 10h30
La Poudrière — Saint-Martin-de-Ré
- Visite costumée de Saint-Martin-de-Ré, Saint Martin de Ré, Saint-Martin-de-Ré
19 septembre 2026 à 10h30
Saint Martin de Ré — Saint-Martin-de-Ré
- Conférence : évolution de l’église depuis sa construction jusqu’à nos jours, Église de Saint-Nazaire-sur-Charente, Saint-Nazaire-sur-Charente
19 septembre 2026 à 10h30
Église de Saint-Nazaire-sur-Charente — Saint-Nazaire-sur-Charente
- Visite guidée de l’église du Bois-Plage-en-Ré, Église du Bois-Plage-en-Ré, Le Bois-Plage-en-Ré
19 septembre 2026 à 10h30
Église du Bois-Plage-en-Ré — Le Bois-Plage-en-Ré
- Atelier jeune public : le petit céramologue, Musée archéologique, Saintes
19 septembre 2026 à 10h30
Musée archéologique — Saintes
- Le cimetière d’Ars, Cimetière, Ars-en-Ré
19 septembre 2026 à 10h30
Cimetière — Ars-en-Ré
- Visite commentée de la batterie de Saint-Denis d’Oléron, Camping municipal, Saint-Denis-d’Oléron
19 septembre 2026 à 10h30
Camping municipal — Saint-Denis-d'Oléron
- Exposition « Objectif Patrimoine. 100 ans de photographie à Dampierre », Château de Dampierre-sur-Boutonne, Dampierre-sur-Boutonne
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Dampierre-sur-Boutonne — Dampierre-sur-Boutonne
- Visite : 3 ports et la base sous-Marine, Embarcadère Saint-Jean-d’Acre à La Rochelle, La Rochelle
19 septembre 2026 à 10h30
Embarcadère Saint-Jean-d’Acre à La Rochelle — La Rochelle
- Visite commentée : présentation des travaux de la tour Saint-Nicolas, Tour Saint-Nicolas, La Rochelle
19 septembre 2026 à 10h30
Tour Saint-Nicolas — La Rochelle
- Visite commentée : regard croisé à La Couarde, Office de tourisme, La Couarde-sur-Mer
19 septembre 2026 à 11h00
Office de tourisme — La Couarde-sur-Mer
- Conférence : un tour autour de notre patrimoine Rétais, Salle des fêtes, Loix
19 septembre 2026 à 11h00
Salle des fêtes — Loix
- Quiz interactif « Kahoot petit patrimoine », Maison éco-paysanne, Le Grand-Village-Plage
19 septembre 2026 à 11h00
Maison éco-paysanne — Le Grand-Village-Plage
- Visite commentée du musée du Platin, Musée du Platin, La Flotte
19 septembre 2026 à 11h00
Musée du Platin — La Flotte
- Visite guidée de l’Asinerie du Baudet du Poitou, Asinerie du Baudet du Poitou, Dampierre-sur-Boutonne
19 septembre 2026 à 11h00
Asinerie du Baudet du Poitou — Dampierre-sur-Boutonne
- Balade commentée « à la découverte de Ronce Les Bains », Office de tourisme de Ronce-les-Bains, Ronce-les-Bains
19 septembre 2026 à 11h00
Office de tourisme de Ronce-les-Bains — Ronce-les-Bains
- Visite commentée de la mairie, Château médiéval de Surgères, Surgères
19 septembre 2026 à 11h00
Château médiéval de Surgères — Surgères
- Visite commentée du marais salant, Écomusée du port des Salines, Le Grand-Village-Plage
19 septembre 2026 à 11h00
Écomusée du port des Salines — Le Grand-Village-Plage
- Baptêmes en attelage à l’Asinerie du Baudet du Poitou, Asinerie du Baudet du Poitou, Dampierre-sur-Boutonne
19 septembre 2026 à 11h00
Asinerie du Baudet du Poitou — Dampierre-sur-Boutonne
- Visite guidée de l’Abbaye de Trizay, Abbaye de Trizay, Monthérault
19 septembre 2026 à 11h00
Abbaye de Trizay — Monthérault
- Visite commentée : « Les patrimoines à la loupe », Cathédrale Saint-Pierre, Saintes
19 septembre 2026 à 11h00
Cathédrale Saint-Pierre — Saintes
- Concert de l’ensemble de clarinettes du Conservatoire municipal de musique et de danse de Saintes, Musée Dupuy-Mestreau, Saintes
19 septembre 2026 à 11h00
Musée Dupuy-Mestreau — Saintes
- Visite commentée : la Mona, une plongée au temps des Mérovingiens, Club nautique, Tonnay-Charente
19 septembre 2026 à 11h00
Barque mérovingienne la Mona — Tonnay-Charente
- [Visite flash] Coup de coeur des musées : le légumier d’Edmond Lachenal, 1895, Musée de l’Échevinage, Saintes
19 septembre 2026 à 11h30
Musée de l'Échevinage — Saintes
- [Visite flash] Coup de coeur du musée : « L’Inconnu », Musée archéologique, Saintes
19 septembre 2026 à 11h30
Musée archéologique — Saintes
- Visite flash – Le coup de coeur du musée : le jeu du jonchet, Musée Dupuy-Mestreau, Saintes
19 septembre 2026 à 11h30
Musée Dupuy-Mestreau — Saintes
- Vernissage de l’exposition « Éclats d’ombre : la maison Martineau sous un autre jour », Médiathèque François-Mitterrand, Saintes
19 septembre 2026 à 11h30
Médiathèque François-Mitterrand — Saintes
- Visites « flash » : histoire de la place forte de Brouage, Forge Royale, Marennes-Hiers-Brouage
19 septembre 2026 à 12h00
Forge Royale — Marennes-Hiers-Brouage
- Visites « flash » de l’église du Nouveau-Monde, Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Marennes-Hiers-Brouage
19 septembre 2026 à 12h00
Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul — Marennes-Hiers-Brouage
- Visite commentée d’un prieuré roman saintongeais, Prieuré de Sainte-Gemme, Sainte-Gemme
19 septembre 2026 à 12h30
Prieuré de Sainte-Gemme — Sainte-Gemme
- Portes ouvertes au temple protestant de Saintes, Temple protestant de Saintes, Saintes
19 septembre 2026 à 14h00
Temple protestant de Saintes — Saintes
- Animation en famille : le jeu de l’oie du conservateur, Musée archéologique, Saintes
19 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique — Saintes
- Portes ouvertes au parc de l’estuaire, Le parc de l’Estuaire, Saint-Georges-de-Didonne
19 septembre 2026 à 14h00
Le parc de l'Estuaire — Saint-Georges-de-Didonne
- Atelier : autour du four à pain du château, Château de Bois Charmant, Les Nouillers
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Bois Charmant — Les Nouillers
- Rencontre avec l’association de gladiature Mediolanum Ludus, Arènes gallo-romaines, Saintes
19 septembre 2026 à 14h00
Arènes gallo-romaines — Saintes
- Visite commentée en costume, Château de Panloy, Port-d’Envaux
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Panloy — Port-d'Envaux
- Visite animée au château de Panloy, Château de Panloy, Port-d’Envaux
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Panloy — Port-d'Envaux
- Visite libre du château, Château de Neuvicq-le-Château, Neuvicq-le-Château
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Neuvicq-le-Château — Neuvicq-le-Château
- Exposition : le marais de Seudre, Salles du Port, Mornac-sur-Seudre
19 septembre 2026 à 14h00
Salles du Port — Mornac-sur-Seudre
- Visite commentée : le théâtre de la Coupe d’Or, Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort
19 septembre 2026 à 14h00
Théâtre de la Coupe d'Or — Rochefort
- Visite guidée « flash » de l’abbaye aux Dames de Saintes, L’Abbaye aux Dames, Saintes
19 septembre 2026 à 14h00
L'Abbaye aux Dames — Saintes
- Visite guidée du château, Château de Neuvicq-le-Château, Neuvicq-le-Château
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Neuvicq-le-Château — Neuvicq-le-Château
- Visite commentée : Regard croisé sur Ars, Office de Tourisme, Ars-en-Ré
19 septembre 2026 à 14h00
Office de Tourisme — Ars-en-Ré
- Fête médiévale au château, Château de Jonzac, Jonzac
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Jonzac — Jonzac
- Visite commentée : Regard croisé sur La Flotte, Office de tourisme, La Flotte
19 septembre 2026 à 14h00
Office de tourisme — La Flotte
- Visite commentée : à la découverte du Jardin médiéval de la Sagesse, Jardin médiéval de la Sagesse, Jonzac
19 septembre 2026 à 14h00
Jardin médiéval de la Sagesse — Jonzac
- Exposition : Joseph René Bellot, héros romantique de l’exploration polaire, Musée archéologique de Rochefort, Rochefort
19 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique de Rochefort — Rochefort
- Table ronde d’auteurs : « Voyage en Turquie », Salle polyvalente, Saint-Trojan-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Salle polyvalente — Saint-Trojan-les-Bains
- Visites guidées : découverte historique de la ville de Tonnay-Charente, Église Saint-Etienne, Tonnay-Charente
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Etienne — Tonnay-Charente
- Exposition nos amies les chauves souris, Château de Bois Charmant, Les Nouillers
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Bois Charmant — Les Nouillers
- Visite commentée du château de Jonzac, Château de Jonzac, Jonzac
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Jonzac — Jonzac
- Visite du Château de Meux, Château de Meux, Meux
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Meux — Meux
- Visite guidée du château par ses propriétaires, Château d’Authon, Authon
19 septembre 2026 à 14h00
Château d'Authon — Authon
- Visite ludique du site, Villa gallo-romaine, Saint-Saturnin-du-Bois
19 septembre 2026 à 14h00
Villa gallo-romaine — Saint-Saturnin-du-Bois
- Visite animées au château de Panloy, Château de Panloy, Port-d’Envaux
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Panloy — Port-d'Envaux
- Visite flash « découverte du clocher de l’église », Église de Saujon, Saujon
19 septembre 2026 à 14h00
Église de Saujon — Saujon
- Visite de la frise climatique Warming Stripes de La Rochelle – Vieux Port, Quai de la Georgette, La Rochelle
19 septembre 2026 à 14h00
Quai de la Georgette — La Rochelle
- Visite commentée : montée au clocher de la basilique Saint-Eutrope, Basilique Saint-Eutrope, Saintes
19 septembre 2026 à 14h00
Basilique Saint-Eutrope — Saintes
- Exposition « Les buvards racontent notre histoire », Musée départemental de l’école publique, Vergne
19 septembre 2026 à 14h00
Musée départemental de l'école publique — Vergne
- Visite libre des vestiges du château, Château de Taillebourg, Taillebourg
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Taillebourg — Taillebourg
- Visite libre de l’exposition « Le H de Atlantique » d’Anne-Lise Broyer et Colin Lemoine, Chapelle des Dames Blanches, La Rochelle
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle des Dames Blanches — La Rochelle
- Visite commentée : espèces à sauvegarder, Muséum d’histoire naturelle, La Rochelle
19 septembre 2026 à 14h00
Muséum d'histoire naturelle — La Rochelle
- Visite guidée du château de Pisany, Château de Pisany, Pisany
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Pisany — Pisany
- Cluedo Géant, Mairie de Saint-Jean-d’Angély, Saint-Jean-d’Angély
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Saint-Jean-d'Angély — Saint-Jean-d'Angély
- Visite commentée : découvrez le musée de costumes anciens, Musée de costumes anciens, Tonnay-Charente
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de costumes anciens — Tonnay-Charente
- 1001 dunes, comme si vous y étiez, Muséum d’histoire naturelle, La Rochelle
19 septembre 2026 à 14h15
Muséum d'histoire naturelle — La Rochelle
- Visite commentée de l’ancien hospice des Petites Sœurs des Pauvres et de sa chapelle, Les Jardins d’Arcadie Rochefort, Rochefort
19 septembre 2026 à 14h30
Les Jardins d'Arcadie Rochefort — Rochefort
- Enseigner au féminin : Histoire de l’école normale d’institutrices de La Rochelle, Archives Olga de Saint-Affrique, La Rochelle
19 septembre 2026 à 14h30
Archives Olga de Saint-Affrique — La Rochelle
- Visite guidée de l’usine de production d’eau potable de Barzan, Usine de production d’eau potable, Barzan-Plage
19 septembre 2026 à 14h30
Usine de production d'eau potable — Barzan-Plage
- [Animation en famille] Question pour un champion : spécial tableaux et oeuvres d’art, Musée de l’Échevinage, Saintes
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de l'Échevinage — Saintes
- Projection : nouveau regard sur le prieuré, Prieuré de Sainte-Gemme, Sainte-Gemme
19 septembre 2026 à 14h30
Prieuré de Sainte-Gemme — Sainte-Gemme
- Visite commentée de la station d’épuration de Brizambourg, Station d’épuration de Brizambourg, Brizambourg
19 septembre 2026 à 14h30
Station d'épuration de Brizambourg — Brizambourg
- Visite guidée de la station d’épuration de Saint-Genis-de-Saintonge, Station d’épuration de Saint-Genis-de-Saintonge, Saint-Genis-de-Saintonge
19 septembre 2026 à 14h30
Station d'épuration de Saint-Genis-de-Saintonge — Saint-Genis-de-Saintonge
- Visite archi : architecture de détails, CIAP de Royan, Royan
19 septembre 2026 à 14h30
CIAP de Royan — Royan
- Visite archi : l’église Saint-Pierre et sa crypte, Église saint-Pierre de Royan, Royan
19 septembre 2026 à 14h30
Église saint-Pierre de Royan — Royan
- Visite commentée d’une ancienne forge de village, Ancienne forge, Écurat
19 septembre 2026 à 14h30
Ancienne forge — Écurat
- Visite du Temple Protestant de Matha et conférence : Jésus a-t-il vraiment existé ?, Temple protestant, Matha
19 septembre 2026 à 14h30
Temple protestant — Matha
- Visite guidée de la station d’épuration de la Cotinière, Station d’épuration de la Cotinière, La Cotinière
19 septembre 2026 à 14h30
Station d'épuration de la Cotinière — La Cotinière
- Histoire des salles de cinéma de Saintes des origines aux 20 ans de l’Atlantic Ciné, Atlantic Ciné, Saintes
19 septembre 2026 à 14h30
Atlantic Ciné — Saintes
- Spectacle : l’agence Morin, Musée Ernest Cognacq, Saint-Martin-de-Ré
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Ernest Cognacq — Saint-Martin-de-Ré
- Visite guidée de la galerie de projection de l’Atlantic Ciné, Atlantic Ciné, Saintes
19 septembre 2026 à 14h30
Atlantic Ciné — Saintes
- Conférence : la vie quotidienne des gallo-romains, Musée et site gallo-romain du Fâ, Barzan
19 septembre 2026 à 14h30
Musée et site gallo-romain du Fâ — Barzan
- Atelier-conférence « Le patrimoine écrit à Saintes : une histoire de tous les dangers », Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers
19 septembre 2026 à 14h30
Salle des Jacobins — Saintes
- Visite commentée de l’église de Saint-Denis-d’Oléron, Église de Saint-Denis d’Oléron, Saint-Denis-d’Oléron
19 septembre 2026 à 15h00
Église de Saint-Denis d'Oléron — Saint-Denis-d'Oléron
- Visite découverte : Bienvenue à Mediolanum, Musée archéologique, Saintes
19 septembre 2026 à 15h00
Musée archéologique — Saintes
- Visite commentée : à la découverte du four à pain communal, Ancienne Ferme Picard, Thénac
19 septembre 2026 à 15h00
Ancienne Ferme Picard — Thénac
- Visite découverte : les arènes, 2000 ans d’histoire, Arènes gallo-romaines, Saintes
19 septembre 2026 à 15h00
Arènes gallo-romaines — Saintes
- Déambulation dans le centre-bourg de Dolus d’Oléron, Mairie de Dolus d’Oléron, Dolus-d’Oléron
19 septembre 2026 à 15h00
Mairie de Dolus d'Oléron — Dolus-d'Oléron
- → Rencontre avec Rémy Geindreau : « Restauration du coffre de marine et du vélocipède », Musée Dupuy-Mestreau, Saintes
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Dupuy-Mestreau — Saintes
- Atelier d’initiation : brodez le patrimoine ! De la photographie à l’ouvrage d’art, du regard au geste., Les Créas de Fanfan, Aulnay
19 septembre 2026 à 15h00
Les Créas de Fanfan — Aulnay
- Visite guidée du Marais aux Oiseaux, Le Marais aux Oiseaux, Les Allards
19 septembre 2026 à 15h00
Le Marais aux Oiseaux — Les Allards
- Il était une fois à Bois Charmant : chasse au trésor, Château de Bois Charmant, Les Nouillers
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Bois Charmant — Les Nouillers
- « Visite de Mornac, village médiéval et ostréicole », Office de tourisme de Mornac-sur-Seudre, Mornac-sur-Seudre
19 septembre 2026 à 15h00
Office de tourisme de Mornac-sur-Seudre — Mornac-sur-Seudre
- Café-rencontre : la place des femmes dans l’architecture, Maison de l’Egalité Femmes-Hommes, Rochefort
19 septembre 2026 à 15h00
Maison de l'Egalité Femmes-Hommes — Rochefort
- Visite commentée de l’exposition « Le H de Atlantique » d’Anne-Lise Broyer et Colin Lemoine. En partenariat avec le FAR, Chapelle des Dames Blanches, La Rochelle
19 septembre 2026 à 15h00
Chapelle des Dames Blanches — La Rochelle
- Visite découverte : l’artiste de l’atelier au plein air, Musée de l’Échevinage, Saintes
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de l'Échevinage — Saintes
- Siestes musicales : kotamo et voix par Gaya, Phare de Chassiron, Saint-Denis-d’Oléron
19 septembre 2026 à 15h00
Phare de Chassiron — Saint-Denis-d'Oléron
- La briqueterie ouvre ses portes, La briqueterie, La Grève-sur-Mignon
19 septembre 2026 à 15h00
La briqueterie — La Grève-sur-Mignon
- Découverte des quartiers historiques de la ville, Bastion Royal de la citadelle du Château-d’Oléron, Ors
19 septembre 2026 à 15h00
Bastion Royal de la citadelle du Château-d'Oléron — Ors
- Conférence : une femme dans les airs !, Salle polyvalente, Saint-Trojan-les-Bains
19 septembre 2026 à 15h30
Salle polyvalente — Saint-Trojan-les-Bains
- Visite commentée de La Baronnie – Saint-Martin-de-Ré, La Baronnie Hôtel & Spa****, Saint-Martin-de-Ré
19 septembre 2026 à 15h30
La Baronnie Hôtel & Spa**** — Saint-Martin-de-Ré
- Visites guidées théâtralisées des archives Olga de Saint-Affrique – La Rochelle, Archives Olga de Saint-Affrique, La Rochelle
19 septembre 2026 à 15h30
Archives Olga de Saint-Affrique — La Rochelle
- Concert du Conservatoire de musique et de danse de la Ville de Saintes, Cathédrale Saint-Pierre, Saintes
19 septembre 2026 à 16h00
Cathédrale Saint-Pierre — Saintes
- Chorale Jean Deré, Église de Saint-Nazaire-sur-Charente, Saint-Nazaire-sur-Charente
19 septembre 2026 à 16h00
Église de Saint-Nazaire-sur-Charente — Saint-Nazaire-sur-Charente
- Visite guidée de l’abbaye de Sablonceaux, Abbaye de Sablonceaux, Sablonceaux
19 septembre 2026 à 16h00
Abbaye de Sablonceaux — Sablonceaux
- Concert de l’ensemble de violoncelles du Conservatoire municipal de musique et de danse de Saintes, Musée de l’Échevinage, Saintes
19 septembre 2026 à 16h00
Musée de l'Échevinage — Saintes
- Balade poétique biodiversité dansée – Du râle à la genette, Festival des Bourdonnantes, La Palu, Fontcouverte
19 septembre 2026 à 16h00
La Palu — Fontcouverte
- → Rencontre avec Alice Bourson : Restauration du tableau Saint Eutrope bénissant Sainte Eustelle (C. Sotta, 1818) : une véritable enquête, Hostellerie Saint-Julien, Fontcouverte
19 septembre 2026 à 16h00
Hostellerie Saint-Julien — Fontcouverte
- Randonnée et patrimoine à Saint-Fort-sur-Gironde, Commune de Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Fort-sur-Gironde
19 septembre 2026 à 16h30
Commune de Saint-Fort-sur-Gironde — Saint-Fort-sur-Gironde
- Rencontre : Etienne Baudry, dandy, mécène et protecteur des arts – Avec la famille de l’artiste et des tableaux prêtés pour l’occasion, Musée de l’Échevinage, Saintes
19 septembre 2026 à 16h30
Musée de l'Échevinage — Saintes
- Concert de l’ensemble de trompettes du Conservatoire municipal de musique et de danse de Saintes, Arènes gallo-romaines, Saintes
19 septembre 2026 à 16h30
Arènes gallo-romaines — Saintes
- Table ronde d’auteurs autour du thème « Les aventurières pionnières », Salle polyvalente, Saint-Trojan-les-Bains
19 septembre 2026 à 16h30
Salle polyvalente — Saint-Trojan-les-Bains
- Concert de musique baroque, Église Sainte-Jeanne-d’Arc, La Rochelle
19 septembre 2026 à 17h00
Église Sainte-Jeanne-d'Arc — La Rochelle
- Concert de musique baroque avec « Les Resjouissances Baroques », Château de Neuvicq-le-Château, Neuvicq-le-Château
19 septembre 2026 à 17h00
Château de Neuvicq-le-Château — Neuvicq-le-Château
- Visite commentée « Les trésors du patrimoine écrit de Saintes », Médiathèque François-Mitterrand, Saintes
19 septembre 2026 à 17h00
Médiathèque François-Mitterrand — Saintes
- Escape game : L’œuvre disparue, Musée du Platin, La Flotte
19 septembre 2026 à 17h00
Musée du Platin — La Flotte
- Conférence « Carte blanche aux auteurs du salon du livre “Femmes en Livres” », Salle polyvalente, Saint-Trojan-les-Bains
19 septembre 2026 à 17h30
Salle polyvalente — Saint-Trojan-les-Bains
- Visite théâtralisée, Moulin de La Brée, La Brée-les-Bains
19 septembre 2026 à 17h30
Moulin de La Brée — La Brée-les-Bains
- Conférence « L’île de Ré en 2100 Archipel ? Regards sur un magistral travail d’anticipation », Salle des Oyats, Le Bois-Plage-en-Ré
19 septembre 2026 à 17h45
Salle des Oyats — Le Bois-Plage-en-Ré
- Apéro sur l’eau !, Écomusée du port des Salines, Le Grand-Village-Plage
19 septembre 2026 à 18h00
Écomusée du port des Salines — Le Grand-Village-Plage
- Lecture musicale, Église de Saint-Nazaire-sur-Charente, Saint-Nazaire-sur-Charente
19 septembre 2026 à 18h30
Église de Saint-Nazaire-sur-Charente — Saint-Nazaire-sur-Charente
- Concert du trio Évasion Celtique, Maison de maître « La Belle Etoile », Saintes
19 septembre 2026 à 19h00
Maison de maître "La Belle Etoile" — Saintes
- Spectacle : sur les traces d’Alice Guy, La Maline, La Couarde-sur-Mer
19 septembre 2026 à 19h00
La Maline — La Couarde-sur-Mer
- Spectacle : « Voyage au centre du patrimoine saintais », Hostellerie Saint-Julien, Fontcouverte
19 septembre 2026 à 20h30
Hostellerie Saint-Julien — Fontcouverte
- Lectures dessinées et musicales autour des textes de Marcelle Tinayre., Salle polyvalente, Saint-Trojan-les-Bains
19 septembre 2026 à 20h30
Salle polyvalente — Saint-Trojan-les-Bains
- Vendanges, Hôpital des Pèlerins, Pons
20 septembre 2026 à 09h00
Hôpital des Pèlerins — Pons
- Exposition : anniversaire des 3 sémaphores de l’estuaire, Place Bugeau, Fouras
20 septembre 2026 à 09h00
Place Bugeau — Fouras
- Randonnée du patrimoine de la Vallée du Coran, Église Saint-Brice, Saint-Bris-des-Bois
20 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Brice — Saint-Bris-des-Bois
- Exposition : Rivedoux-Plage hier et aujourd’hui, Salle des fêtes, Rivedoux-Plage
20 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes — Rivedoux-Plage
- Inauguration du musée numérique, Villa gallo-romaine, Saint-Saturnin-du-Bois
20 septembre 2026 à 10h00
Villa gallo-romaine — Saint-Saturnin-du-Bois
- Présence du stand de la Fondation du patrimoine, La briqueterie, La Grève-sur-Mignon
20 septembre 2026 à 10h00
La briqueterie — La Grève-sur-Mignon
- Visites guidées des Archives départementales, Archives départementales, La Rochelle
20 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales — La Rochelle
- Yé Ré Submarine ! Menez l’enquête !, Village du Bois-Plage-en-Ré, Le Bois-Plage-en-Ré
20 septembre 2026 à 10h00
Village du Bois-Plage-en-Ré — Le Bois-Plage-en-Ré
- Visite insolite : « La Rochelle, capitale protestante du royaume de France à la Renaissance », Église Saint-Sauveur, La Rochelle
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Sauveur — La Rochelle
- « Histoire d’une ville » : visite guidée de Royan, Parking embarcadère du bac de Royan, Royan
20 septembre 2026 à 10h00
Parking embarcadère du bac de Royan — Royan
- Découverte de la Maison Phare de Trousse-Chemise, Phare de Trousse Chemise, Les Portes-en-Ré
20 septembre 2026 à 10h00
Phare de Trousse Chemise — Les Portes-en-Ré
- Exposition : votre regard, notre patrimoine, Salle des fêtes, Rivedoux-Plage
20 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes — Rivedoux-Plage
- Grande collecte de photographies anciennes, Salle des fêtes, Rivedoux-Plage
20 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes — Rivedoux-Plage
- Visite libre de l’église Notre-Dame de Bon Secours, Église Notre-Dame de Bon Secour, Saint-Agnant
20 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame de Bon Secour — Saint-Agnant
- [Visite commentée] Les formes de radoub : un patrimoine maritime exceptionnel, Porte de l’Arsenal, Rochefort
20 septembre 2026 à 10h00
Porte de l'Arsenal — Rochefort
- Visite libre du pigeonnier de Montierneuf, Prieuré et pigeonnier de Montierneuf, Saint-Agnant
20 septembre 2026 à 10h00
Prieuré et pigeonnier de Montierneuf — Saint-Agnant
- Découverte de la Maison du Département de la Charente-Maritime : visites guidées de l’institution et exposition, Conseil Départemental de Charente-Maritime, La Rochelle
20 septembre 2026 à 10h00
Conseil Départemental de Charente-Maritime — La Rochelle
- Table ronde autour de la bande dessinée, suivie d’un moment convivial autour d’un apéritif., Salle polyvalente, Saint-Trojan-les-Bains
20 septembre 2026 à 10h30
Salle polyvalente — Saint-Trojan-les-Bains
- Visite commentée : le chantier du siècle, Arènes gallo-romaines, Saintes
20 septembre 2026 à 10h30
Arènes gallo-romaines — Saintes
- Visite commentée : la vie d’un tableau, de sa restauration à son exposition, Musée de l’Échevinage, Saintes
20 septembre 2026 à 10h30
Musée de l'Échevinage — Saintes
- Randonnée patrimoniale : Histoire des styles dans le quartier du Parc, Villa Mon rêve, Royan
20 septembre 2026 à 10h30
Villa Mon rêve — Royan
- Exposition temporaire « Les Enfants du Habana », Archives départementales, La Rochelle
20 septembre 2026 à 11h00
Archives départementales — La Rochelle
- Visite commentée : découvrez l’ancien Olympia, Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort
20 septembre 2026 à 14h00
Théâtre de la Coupe d'Or — Rochefort
- Visite libre : à la découverte du temple protestant de Saint-Martin-de-Ré, Place de la république, Saint-Martin-de-Ré
20 septembre 2026 à 14h00
Place de la république — Saint-Martin-de-Ré
- Visite guidée du Moulin des Loges, Moulin des Loges, Saint-Just-Luzac
20 septembre 2026 à 14h00
Moulin des Loges — Saint-Just-Luzac
- Concours de puzzles, Médiathèque de Rochefort, Rochefort
20 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque de Rochefort — Rochefort
- Rencontre « La photographie aux Archives départementales », Archives départementales, La Rochelle
20 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales — La Rochelle
- Portes ouvertes de l’espace patrimoine, Médiathèque de Rochefort, Rochefort
20 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque de Rochefort — Rochefort
- Rallye photos : le patrimoine saintais, Gare, Place Pierre Semard, Saintes
20 septembre 2026 à 14h00
Gare, Place Pierre Semard — Saintes
- Projection photos et conférences : « Les Nouvelles Matriarches », Salle polyvalente, Saint-Trojan-les-Bains
20 septembre 2026 à 14h00
Salle polyvalente — Saint-Trojan-les-Bains
- Rencontre musicale, Villa gallo-romaine, Saint-Saturnin-du-Bois
20 septembre 2026 à 14h00
Villa gallo-romaine — Saint-Saturnin-du-Bois
- Présence du stand de la Fondation du patrimoine, Arènes gallo-romaines, Saintes
20 septembre 2026 à 14h00
Arènes gallo-romaines — Saintes
- Rencontre avec le cercle généalogique de l’Aunis, Service historique de la Défense, Rochefort
20 septembre 2026 à 14h00
Service historique de la Défense — Rochefort
- Exposition : regards sur le monde, regards sur Rochefort, Service historique de la Défense, Rochefort
20 septembre 2026 à 14h00
Service historique de la Défense — Rochefort
- Visite commentée : à la découverte de la chapelle des aviateurs, Chapelle des aviateurs, Saint-Palais-sur-Mer
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle des aviateurs — Saint-Palais-sur-Mer
- Musique ancienne, Temple protestant, Saint-Sulpice-de-Royan
20 septembre 2026 à 14h00
Temple protestant — Saint-Sulpice-de-Royan
- Visite commentée de l’Abbaye des Châteliers, Abbaye des Châteliers, La Flotte
20 septembre 2026 à 14h30
Abbaye des Châteliers — La Flotte
- Visite commentée : Brouage, riche d’Histoire et de nature, Forge Royale, Marennes-Hiers-Brouage
20 septembre 2026 à 14h30
Forge Royale — Marennes-Hiers-Brouage
- Visite archi : l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame de Royan, Royan
20 septembre 2026 à 14h30
Église Notre-Dame de Royan — Royan
- Visites guidées historiques et archéologiques, Citadelle du Château-d’Oléron, Le Château-d’Oléron
20 septembre 2026 à 15h00
Citadelle du Château-d’Oléron — Le Château-d'Oléron
- Visite commentée du jardin de Pomone, Le jardin de Pomone, Essouvert
20 septembre 2026 à 15h00
Le jardin de Pomone — Essouvert
- Visite insolite de La Rochelle à la découverte du faste des négociants rochelais au XVIIIe siècle, Commune de La Rochelle, La Rochelle
20 septembre 2026 à 15h00
Commune de La Rochelle — La Rochelle
- Conférence « Carnets de voyages : les aventurières et voyageuses d’aujourd’hui », Salle polyvalente, Saint-Trojan-les-Bains
20 septembre 2026 à 15h00
Salle polyvalente — Saint-Trojan-les-Bains
- Visite insolite « Les disparus de La Rochelle », Porte des deux moulins, La Rochelle
20 septembre 2026 à 15h00
Porte des deux moulins — La Rochelle
- Circuit : à la découverte de cimetières familiaux de Médis, Temple protestant, Médis
20 septembre 2026 à 15h00
Temple protestant — Médis
- Concert « Poubelle Symphony », Maison éco-paysanne, Le Grand-Village-Plage
20 septembre 2026 à 16h00
Maison éco-paysanne — Le Grand-Village-Plage
- Rencontre avec les régisseurs des collections ethnologiques et Beaux-Arts, Musée de l’Échevinage, Saintes
20 septembre 2026 à 16h30
Musée de l'Échevinage — Saintes
- Conférence : « La Tribune d’Halima : Pas d’enfants ? Et alors ! », Salle polyvalente, Saint-Trojan-les-Bains
20 septembre 2026 à 17h30
Salle polyvalente — Saint-Trojan-les-Bains
- Conférence : « Viticulture en Saintonge pendant l’époque romaine », Hôpital des Pèlerins, Pons
20 septembre 2026 à 17h30
Hôpital des Pèlerins — Pons
- Conférence : petites histoires du patrimoine, Église de Saint-Vaize, Saint-Vaize
20 septembre 2026 à 18h00
Église de Saint-Vaize — Saint-Vaize
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)