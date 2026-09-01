CHER BOURGES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Découverte de la Banque de France à Bourges, Banque de France, Bourges



Banque de France — Bourges

Visite guidée de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, Léré



Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire — Léré

Journée Européenne du Patrimoine, 2 rue des Maraîchers 18390 Saint-Germain-du-Puy, Saint-Germain-du-Puy



2 rue des Maraîchers 18390 Saint-Germain-du-Puy — Saint-Germain-du-Puy

60 ans des Forces Aériennes stratégiques à Avord, Pôle Aéronautique, Avord



Pôle Aéronautique — Avord

Forces Aériennes Stratégiques à AVORD, Pôle Aéronautique, Avord



Pôle Aéronautique — Avord

60ᵉ anniversaire des Forces Aériennes Stratégiques à Avord, Pôle Aéronautique, Avord



Pôle Aéronautique — Avord

SNCF Réseau : À Vierzon, le Poste C se dévoile à vous dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !, Gare de Vierzon, Vierzon



Parking du CASI de Vierzon — Vierzon

Visite Lycée Jacques-Cœur, Lycée Jacques Cœur, Bourges



Lycée Jacques Cœur — Bourges

Bourges et les animaux fantastiques, Centre historique de Bourges, Bourges



Centre historique de Bourges — Bourges

Visite d’un atelier de fabrication de barques et bateaux en bois, Atelier de construction de barques et bateaux traditionnels en bois, Belleville-sur-Loire



Atelier de construction de barques et bateaux traditionnels en bois — Belleville-sur-Loire

Jeux « À la recherche des monuments disparus », Cour du patrimoine, Bourges



Cour du patrimoine — Bourges

Journées du Patrimoine ferroviaire au dépôt de Vierzon, Dépôt SNCF, Vierzon



Dépôt SNCF — Vierzon

Visite guidée de la grange pyramidale du Moulin Riche, Domaine du Moulin Riche, Concressault



Domaine du Moulin Riche — Concressault

Exposition : la manœuvrerie de la Gravière, rétrospective de la restauration d’un bâtiment exceptionnel en péril, Manœuvrerie de la Gravière, Le Noyer



Manœuvrerie de la Gravière — Le Noyer

Groupe de reconstitution « les libérateurs du Centre », Musée du Train et des Équipages Militaires, Bourges



Musée du Train et des Équipages Militaires — Bourges

Visite libre Maison de la Forêt, Maison de la Forêt, Brinon-sur-Sauldre



Maison de la Forêt — Brinon-sur-Sauldre

Sous vos pieds : Avaricum !, Palais Archiépiscopal – Maison des musées, Bourges



Palais Archiépiscopal - Maison des musées — Bourges

Visite des trois églises de Baugy, Églises de Baugy, Baugy



Églises de Baugy — Baugy

L’écume des sèves de Duy Anh Nhan Duc, Palais Jacques Cœur, Bourges



Palais Jacques Cœur — Bourges

Patrimoine du XVᵉ siècle, sur les pas du Duc Jean de Berry, Hôtel de la Préfecture, Bourges



Hôtel de la Préfecture — Bourges

Jeux de stratégie – musée du Matériel et de la maintenance, musée du Matériel et de la maintenance, Bourges



musée du Matériel et de la maintenance — Bourges

Parcours d’énigmes dans Sancerre, Centre historique de Sancerre, Sancerre



Centre historique de Sancerre — Sancerre

Exposition « l’art de protéger », Musée du Train et des Équipages Militaires, Bourges



Musée du Train et des Équipages Militaires — Bourges

Maison des Musées, Palais Archiépiscopal – Maison des musées, Bourges



Palais Archiépiscopal - Maison des musées — Bourges

Épissure par Mick Texier, Manœuvrerie de la Gravière, Le Noyer



Manœuvrerie de la Gravière — Le Noyer

Petit écomusée des outils agricoles d’autrefois, Domaine du Moulin Riche, Concressault



Domaine du Moulin Riche — Concressault

Visite d’une Chapelle templière entièrement restaurée, Chapelle templière de Francheville, Brécy



Chapelle templière de Francheville — Brécy

Visite de La Tour Sully de Cuffy, Tour Sully de Cuffy, Cuffy



Tour Sully de Cuffy — Cuffy

Visite de l’église Saint Michel de Chârost, Église Saint Michel Chârost, Chârost



Église Saint Michel Chârost — Chârost

Découverte du Moulin Riche, Domaine du Moulin Riche, Concressault



Domaine du Moulin Riche — Concressault

Atelier de présentation « la restauration de véhicules militaires », Musée du Train et des Équipages Militaires, Bourges



Musée du Train et des Équipages Militaires — Bourges

Découverte du local de l’association Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon, Local Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon, Vierzon



Local Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon — Vierzon

Visite guidée avec des personnages en costume, Château de Sagonne – Jules Hardouin Mansart, Sagonne



Château de Sagonne - Jules Hardouin Mansart — Sagonne

Visite du château de Chârost et de son Donjon, Chateau de Chârost, Chârost



Chateau de Chârost — Chârost

La Gravière, un patrimoine unique en péril, Manœuvrerie de la Gravière, Le Noyer



Manœuvrerie de la Gravière — Le Noyer

Visite du musée du Train et des équipages militaires, Musée du Train et des Équipages Militaires, Bourges



Musée du Train et des Équipages Militaires — Bourges

Démonstration de taille de pierre, Palais Jacques Cœur, Bourges



Palais Jacques Cœur — Bourges

Diorama mécanique – musée du Matériel et de la maintenance, musée du Matériel et de la maintenance, Bourges



musée du Matériel et de la maintenance — Bourges

Visite du palais Jacques Cœur, Palais Jacques Cœur, Bourges



Palais Jacques Cœur — Bourges

Musée Estève, Musée Estève, Bourges



Musée Estève — Bourges

Visite guidée du musée Émile Chénon, Musée Émile Chénon, Châteaumeillant



Musée Émile Chénon — Châteaumeillant

Visite du musée de Vierzon, Musée de Vierzon, Vierzon



Musée de Vierzon — Vierzon

Visite guidée de la préfecture du Cher, Hôtel de la Préfecture, Bourges



Hôtel de la Préfecture — Bourges

Les métiers d’art tiennent leur cour, Le Parvis des Métiers, Bourges



Le Parvis des Métiers — Bourges

Visite libre du château et parc floral d’Apremont-sur-Allier, Château et parc floral d’Apremont-sur-Allier, Apremont-sur-Allier



Château et parc floral d'Apremont-sur-Allier — Apremont-sur-Allier

« Notre patrimoine naturel face à l’écho toxique de la Première Guerre mondiale » – Conférence – musée du Matériel et de la maintenance, musée du Matériel et de la maintenance, Bourges



musée du Matériel et de la maintenance — Bourges

Regards sur la Tour I Photographie et renaissance d’un monument historique, Tour des Fiefs de Sancerre, Sancerre



Tour des Fiefs de Sancerre — Sancerre

Dans les pas de Mérimée, Hôtel Lallemant, Bourges



Hôtel Lallemant — Bourges

Le Palais Archiépiscopal, Palais Archiépiscopal – Maison des musées, Bourges



Palais Archiépiscopal - Maison des musées — Bourges

Visites commentées du château de Buranlure, Château de Buranlure, Boulleret



Château de Buranlure — Boulleret

Le réveil d’un château médiéval, Château de Boucard, Le Noyer



Château de Boucard — Le Noyer

Un curieux château en Haut-Berry, Château de Boucard, Le Noyer



Château de Boucard — Le Noyer

Portes ouvertes du service Archéologie de Bourges Plus, Service Archéologie de Bourges Plus, Bourges



Service Archéologique Bourges Plus — Bourges

Escape Game : à la recherche de la tête perdue, Service Archéologie de Bourges Plus, Bourges



Service Archéologique Bourges Plus — Bourges

Mobili’Box, Service Archéologie de Bourges Plus, Bourges



Service Archéologique Bourges Plus — Bourges

Visite du musée de la Base Aérienne 702 « capitaine Georges Madon » d’AVORD, Base aérienne 702 – Armée de l’Air, Avord



Base aérienne 702 - Armée de l'Air — Avord

Bourges au XIXᵉ siècle, Cour du patrimoine, Bourges



Cour du patrimoine — Bourges

Visite guidée du musée de tradition de la base aérienne d’Avord, Base aérienne 702 – Armée de l’Air, Avord



Base aérienne 702 - Armée de l'Air — Avord

Visite libre de l’exposition permanente du musée de la Résistance et de la Déportation et de l’exposition temporaire « La médaille de la Résistance »., Archives départementales du Cher – Musée de la Résistance et de la Déportation, Bourges



Archives départementales du Cher - Musée de la Résistance et de la Déportation — Bourges

Une abbaye cachée dans une ferme !, Prieuré de Grandmont – Fontblanche, Genouilly



Prieuré de Grandmont - Fontblanche — Genouilly

Dans les coulisses des archives, Archives départementales du Cher – Musée de la Résistance et de la Déportation, Bourges



Archives départementales du Cher - Musée de la Résistance et de la Déportation — Bourges

Visite libre des extérieurs, Château de Villatte, Léré



Château de Villatte — Léré

Atelier de linogravure, Hôtel Lallemant, Bourges



Hôtel Lallemant — Bourges

Parcours historique à travers la bibliothèque des Quatre Piliers, Bibliothèque des Quatre Piliers, Bourges



Bibliothèque des Quatre Piliers — Bourges

Visite commentée de l’ancien cinéma Le France 2 / Le Carillon, Ancien Cinéma Le France 2, Vierzon



Ancien Cinéma Le France 2 — Vierzon

Inauguration réinstallation π rococo de façade, ENSA – École nationale supérieure d’art, Bourges



ENSA - École nationale supérieure d’art — Bourges

Au milieu des grands arbres, La Godinière, Brinay



La Godinière — Brinay

Visite du Château et de sa Chapelle, Château de Maupas, Morogues



Château de Maupas — Morogues

Démonstration de broderie blanche, Maison du Fil au tartan, Aubigny-sur-Nère



Maison du Fil au tartan — Aubigny-sur-Nère

Qui veut la peau des livres anciens ? Menaces naturelles en bibliothèque, Bibliothèque des Quatre Piliers, Bourges



Bibliothèque des Quatre Piliers — Bourges

Découverte du parc, de la cour et de la chapelle du Château du Sollier, Château du Sollier, Le Subdray



Château du Sollier — Le Subdray

Visite des réserves patrimoniales de la médiathèque de Vierzon, Médiathèque Paul Eluard, Vierzon



Médiathèque Paul Eluard — Vierzon

Grange aux Verrières Jean Mauret, La Grange aux Verrières, Saint-Hilaire-en-Lignières



La Grange aux Verrières — Saint-Hilaire-en-Lignières

Sur la piste du mystérieux Or blanc d’Orient, Musée Charles-VII – site du Pôle de la Porcelaine, Mehun-sur-Yèvre



Musée Charles-VII - site du Pôle de la Porcelaine — Mehun-sur-Yèvre

Visite guidée de la Cathédrale, La Cathédrale de Jean Linard, Neuvy-Deux-Clochers



La Cathédrale de Jean Linard — Neuvy-Deux-Clochers

Safari-Typo, Place Gordaine, Bourges



Place Gordaine — Bourges

Présentation du manuscrit de 1409 dit du Duc Jean de Berry, Médiathèque Paul Eluard, Vierzon



Médiathèque Paul Eluard — Vierzon

Rose Vallant et le Front de l’art : la protection du patrimoine dans la Deuxième Guerre mondiale – musée du Matériel et de la maintenance – Conférence, musée du Matériel et de la maintenance, Bourges



musée du Matériel et de la maintenance — Bourges

Le patrimoine à l’épreuve de la Seconde Guerre mondiale, Palais Archiépiscopal – Maison des musées, Bourges



Palais Archiépiscopal - Maison des musées — Bourges

Présentation des acteurs de la protection du Patrimoine : le Bouclier Bleu, l’Unesco, Palais Archiépiscopal – Maison des musées, Bourges



Palais Archiépiscopal - Maison des musées — Bourges

Dans les secrets de l’Or blanc d’Orient, Musée Charles-VII – site du Pôle de la Porcelaine, Mehun-sur-Yèvre



Musée Charles-VII - site du Pôle de la Porcelaine — Mehun-sur-Yèvre

Conférence sur la magie dans l’Antiquité, Musée Émile Chénon, Châteaumeillant



Musée Émile Chénon — Châteaumeillant

Les maisons à pans de bois, Centre historique de Bourges, Bourges



Centre historique de Bourges — Bourges

Vernissage, Petite Maison de la Culture, Sancerre



Petite Maison de la Culture — Sancerre

Concert au musée, Musée Émile Chénon, Châteaumeillant



Musée Émile Chénon — Châteaumeillant

Vernissage et conférence : George Sand et la modernité, Petite Maison de la Culture, Sancerre



Petite Maison de la Culture — Sancerre

À l’ombre de George – visite contée, Moulin de la Voiselle, Bourges



Moulin de la Voiselle — Bourges

Visite guidée des marais pédestre, Marais de l’Yèvre et de la Voiselle, Bourges



Marais de l'Yèvre et de la Voiselle — Bourges

Visite libre ou commentée du moulin à eau de Tirepeine, Le Moulin de Tirepeine, Subligny



Le Moulin de Tirepeine — Subligny

Une photothèque muséale au service de l’architecture, Cour du patrimoine, Bourges



Cour du patrimoine — Bourges

Visite commentée du parc, des extérieurs et de la galerie du château., Château du domaine Lauroy, Clémont



Château du domaine Lauroy — Clémont

Présentation des techniques de la photographie ancienne, Palais Archiépiscopal – Maison des musées, Bourges



Palais Archiépiscopal - Maison des musées — Bourges

À la rescousse des œuvres, Hôtel Lallemant, Bourges



Hôtel Lallemant — Bourges

Le Moulin Avant, Moulin à vent de Chalivoy-la-Noix, Ourouer-les-Bourdelins



Moulin à vent de Chalivoy-la-Noix — Ourouer-les-Bourdelins

Déambulation au Moulin du Pondy, Moulin du Pondy, Le Pondy



Moulin du Pondy — Le Pondy

Visite du Moulin Millerioux, Moulin Millerioux, Jalognes



Moulin Millerioux — Jalognes

Visite guidée architecturale du quartier Baudens, Observatoire astronomique et météorologique de l’abbé Louis Moreux, Bourges



Observatoire astronomique et météorologique de l'abbé Louis Moreux — Bourges

Visite commentée du château de Buranlure, Château de Buranlure, Boulleret



Château de Buranlure — Boulleret

Médiation autour de la sauvegarde du patrimoine, Hôtel Lallemant, Bourges



Hôtel Lallemant — Bourges

Visite commentée de l’Hôtel de Panette, Hôtel de Panette, Bourges



Hôtel de Panette — Bourges

Animations pour les Journées du Patrimoine, Petite Maison de la Culture, Sancerre



Petite Maison de la Culture — Sancerre