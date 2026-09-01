CHER BOURGES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Dans le Cher, capitale Bourges, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Exposition des travaux de restitution des élèves de l’école de Chaillot, Jardin de l’Archevêché, Bourges
19 septembre 2026 à 08h00
Jardin de l'Archevêché — Bourges
- Découverte de la Banque de France à Bourges, Banque de France, Bourges
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France — Bourges
- Visites guidées de l’église Saint-Maurice, Église Saint-Maurice, Cuffy
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Maurice — Cuffy
- Visite guidée de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, Léré
19 septembre 2026 à 09h00
Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire — Léré
- Visite commentée du viaduc du Viaur à l’occasion du centenaire de la mort de Paul Bodin, Viaduc du Viaur, Tauriac-de-Naucelle
19 septembre 2026 à 09h00
Viaduc du Viaur — Tauriac-de-Naucelle
- La Seconde Guerre Mondiale à Léré et aux alentours, Point d’animations touristiques, Léré
19 septembre 2026 à 09h00
Point d'animations touristiques — Léré
- Journée Européenne du Patrimoine, 2 rue des Maraîchers 18390 Saint-Germain-du-Puy, Saint-Germain-du-Puy
19 septembre 2026 à 09h00
2 rue des Maraîchers 18390 Saint-Germain-du-Puy — Saint-Germain-du-Puy
- 60 ans des Forces Aériennes stratégiques à Avord, Pôle Aéronautique, Avord
19 septembre 2026 à 09h00
Pôle Aéronautique — Avord
- Forces Aériennes Stratégiques à AVORD, Pôle Aéronautique, Avord
19 septembre 2026 à 09h00
Pôle Aéronautique — Avord
- 60ᵉ anniversaire des Forces Aériennes Stratégiques à Avord, Pôle Aéronautique, Avord
19 septembre 2026 à 09h00
Pôle Aéronautique — Avord
- SNCF Réseau : À Vierzon, le Poste C se dévoile à vous dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !, Gare de Vierzon, Vierzon
19 septembre 2026 à 09h00
Parking du CASI de Vierzon — Vierzon
- Visite guidée évoquant l’histoire d’un bâtiment autrefois séminaire, puis école nationale de Jeunes filles et maintenant lycées général, techno et pro, Lycée Jacques Cœur, Bourges
19 septembre 2026 à 09h15
Lycée Jacques Cœur — Bourges
- Visite Lycée Jacques-Cœur, Lycée Jacques Cœur, Bourges
19 septembre 2026 à 09h15
Lycée Jacques Cœur — Bourges
- Bourges et les animaux fantastiques, Centre historique de Bourges, Bourges
19 septembre 2026 à 09h30
Centre historique de Bourges — Bourges
- Visite d’un atelier de fabrication de barques et bateaux en bois, Atelier de construction de barques et bateaux traditionnels en bois, Belleville-sur-Loire
19 septembre 2026 à 09h30
Atelier de construction de barques et bateaux traditionnels en bois — Belleville-sur-Loire
- Jeux « À la recherche des monuments disparus », Cour du patrimoine, Bourges
19 septembre 2026 à 09h30
Cour du patrimoine — Bourges
- Journées du Patrimoine ferroviaire au dépôt de Vierzon, Dépôt SNCF, Vierzon
19 septembre 2026 à 09h30
Dépôt SNCF — Vierzon
- Visite guidée d’une cabine de conduite en gare de Bourges, Gare SNCF, Bourges
19 septembre 2026 à 09h30
Gare SNCF — Bourges
- Visite guidée « le Viaduc du Viaur, géant d’acier, génie humain », Viaduc du Viaur, Tauriac-de-Naucelle
19 septembre 2026 à 09h30
Viaduc du Viaur — Tauriac-de-Naucelle
- Découverte du village natal de l’écrivain Alain Fournier, Église Saint-Jacques, La Chapelle-d’Angillon
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Jacques — La Chapelle-d'Angillon
- Visites découvertes de la Cathédrale, Cathédrale Saint-Étienne, Bourges
19 septembre 2026 à 09h45
Cathédrale Saint-Étienne — Bourges
- Visite guidée de la grange pyramidale du Moulin Riche, Domaine du Moulin Riche, Concressault
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine du Moulin Riche — Concressault
- Exposition : la manœuvrerie de la Gravière, rétrospective de la restauration d’un bâtiment exceptionnel en péril, Manœuvrerie de la Gravière, Le Noyer
19 septembre 2026 à 10h00
Manœuvrerie de la Gravière — Le Noyer
- Groupe de reconstitution « les libérateurs du Centre », Musée du Train et des Équipages Militaires, Bourges
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Train et des Équipages Militaires — Bourges
- Secret de pierres, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Noirlac — Bruère-Allichamps
- Visite libre Maison de la Forêt, Maison de la Forêt, Brinon-sur-Sauldre
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de la Forêt — Brinon-sur-Sauldre
- Visite libre – château des Stuarts, Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance – Château des Stuarts, Aubigny-sur-Nère
19 septembre 2026 à 10h00
Centre d'Interprétation de l'Auld Alliance - Château des Stuarts — Aubigny-sur-Nère
- Sous vos pieds : Avaricum !, Palais Archiépiscopal – Maison des musées, Bourges
19 septembre 2026 à 10h00
Palais Archiépiscopal - Maison des musées — Bourges
- Visite des trois églises de Baugy, Églises de Baugy, Baugy
19 septembre 2026 à 10h00
Églises de Baugy — Baugy
- Exposition photos à l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Ineuil
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin — Ineuil
- Escape Game enfants : Le Fantôme des Stuarts, Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance – Château des Stuarts, Aubigny-sur-Nère
19 septembre 2026 à 10h00
Centre d'Interprétation de l'Auld Alliance - Château des Stuarts — Aubigny-sur-Nère
- L’écume des sèves de Duy Anh Nhan Duc, Palais Jacques Cœur, Bourges
19 septembre 2026 à 10h00
Palais Jacques Cœur — Bourges
- Visite guidée de l’Abbatiale, Abbatiale Saint-Satur, Saint-Satur
19 septembre 2026 à 10h00
Abbatiale Saint-Satur — Saint-Satur
- Exposition artistes brinonnais, Bibliothèque Maurice Genvoix, Brinon-sur-Sauldre
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Maurice Genvoix — Brinon-sur-Sauldre
- Patrimoine du XVᵉ siècle, sur les pas du Duc Jean de Berry, Hôtel de la Préfecture, Bourges
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de la Préfecture — Bourges
- Jeux de stratégie – musée du Matériel et de la maintenance, musée du Matériel et de la maintenance, Bourges
19 septembre 2026 à 10h00
musée du Matériel et de la maintenance — Bourges
- Parcours d’énigmes dans Sancerre, Centre historique de Sancerre, Sancerre
19 septembre 2026 à 10h00
Centre historique de Sancerre — Sancerre
- La petite histoire d’Achères : exposition, mémoire locale, découverte du patrimoine, Église Notre-Dame, Achères
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame — Achères
- Exposition « l’art de protéger », Musée du Train et des Équipages Militaires, Bourges
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Train et des Équipages Militaires — Bourges
- Visite de l’église Saint-Hugues, Église Saint-Hugues, Avord
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Hugues — Avord
- Visite de l’église d’Herry et exposition, Église Saint-Loup, Herry
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Loup — Herry
- Maison des Musées, Palais Archiépiscopal – Maison des musées, Bourges
19 septembre 2026 à 10h00
Palais Archiépiscopal - Maison des musées — Bourges
- Visites commentées et exposition, Église Saint-Martin, Vailly-sur-Sauldre
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin — Vailly-sur-Sauldre
- Escape Game adultes : L’héritage des Stuarts, Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance – Château des Stuarts, Aubigny-sur-Nère
19 septembre 2026 à 10h00
Centre d'Interprétation de l'Auld Alliance - Château des Stuarts — Aubigny-sur-Nère
- Épissure par Mick Texier, Manœuvrerie de la Gravière, Le Noyer
19 septembre 2026 à 10h00
Manœuvrerie de la Gravière — Le Noyer
- Visite » Vierzon 1939-1945, une ville retient son souffle », Médiathèque Paul Eluard, Vierzon
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Paul Eluard — Vierzon
- Échos d’Âmes, la Bal(l)ade N° 2, Maison du Projet, Bourges
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du Projet — Bourges
- Venez visiter l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Ineuil
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin — Ineuil
- Petit écomusée des outils agricoles d’autrefois, Domaine du Moulin Riche, Concressault
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine du Moulin Riche — Concressault
- Visite d’une Chapelle templière entièrement restaurée, Chapelle templière de Francheville, Brécy
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle templière de Francheville — Brécy
- Exposition L’école et la citoyenneté, Maison Victorine, Aubigny-sur-Nère
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Victorine — Aubigny-sur-Nère
- Visite de La Tour Sully de Cuffy, Tour Sully de Cuffy, Cuffy
19 septembre 2026 à 10h00
Tour Sully de Cuffy — Cuffy
- Visite libre de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Vailly-sur-Sauldre
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Martin — Vailly-sur-Sauldre
- SNCF Réseau – Le poste d’aiguillage de Bourges vous ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine !, Gare SNCF, Bourges
19 septembre 2026 à 10h00
Gare SNCF — Bourges
- Visite de l’église Saint Michel de Chârost, Église Saint Michel Chârost, Chârost
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint Michel Chârost — Chârost
- Découverte du Moulin Riche, Domaine du Moulin Riche, Concressault
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine du Moulin Riche — Concressault
- Atelier de présentation « la restauration de véhicules militaires », Musée du Train et des Équipages Militaires, Bourges
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Train et des Équipages Militaires — Bourges
- Visite libre de l’église Saint-Barthélémy, Église Saint-Barthélémy, Brinon-sur-Sauldre
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Barthélémy — Brinon-sur-Sauldre
- Visite guidée du château de Châteaufer, Châteaufer, Bruère-Allichamps
19 septembre 2026 à 10h00
Châteaufer — Bruère-Allichamps
- Découverte du local de l’association Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon, Local Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon, Vierzon
19 septembre 2026 à 10h00
Local Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon — Vierzon
- Visite du local de l’association « Le Rail Club de Vierzon », Rail Club Vierzon, Vierzon
19 septembre 2026 à 10h00
Rail Club Vierzon — Vierzon
- Visite guidée avec des personnages en costume, Château de Sagonne – Jules Hardouin Mansart, Sagonne
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Sagonne - Jules Hardouin Mansart — Sagonne
- Visite du château de Chârost et de son Donjon, Chateau de Chârost, Chârost
19 septembre 2026 à 10h00
Chateau de Chârost — Chârost
- La photographie patrimoniale : déambulation guidée dans l’espace et le temps, Archives municipales, Bourges
19 septembre 2026 à 10h00
Archives municipales — Bourges
- La Gravière, un patrimoine unique en péril, Manœuvrerie de la Gravière, Le Noyer
19 septembre 2026 à 10h00
Manœuvrerie de la Gravière — Le Noyer
- Visite du musée du Train et des équipages militaires, Musée du Train et des Équipages Militaires, Bourges
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Train et des Équipages Militaires — Bourges
- Démonstrations autour des couleurs végétales par l’artiste Julia Paget-Teixeira au musée de Vierzon, Musée de Vierzon, Vierzon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de Vierzon — Vierzon
- Visite découverte du bateau Le Cher de l’ARECABE (Association pour la réouverture du Canal de Berry), Bateau le « Cher », Vierzon
19 septembre 2026 à 10h00
Bateau le "Cher" — Vierzon
- Exposition de photographies « L’abbaye de Noirlac : ravivée, résistante, réinventée », Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Noirlac — Bruère-Allichamps
- Démonstration de taille de pierre, Palais Jacques Cœur, Bourges
19 septembre 2026 à 10h00
Palais Jacques Cœur — Bourges
- Diorama mécanique – musée du Matériel et de la maintenance, musée du Matériel et de la maintenance, Bourges
19 septembre 2026 à 10h00
musée du Matériel et de la maintenance — Bourges
- Visite commentée du Château La Grand’Cour, Château La Grand’Cour, Mornay-Berry
19 septembre 2026 à 10h00
Château La Grand'Cour — Mornay-Berry
- Visite du palais Jacques Cœur, Palais Jacques Cœur, Bourges
19 septembre 2026 à 10h00
Palais Jacques Cœur — Bourges
- Musée Estève, Musée Estève, Bourges
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Estève — Bourges
- Le prix du roman George Sand, bibliothèque alain fournier, Mehun-sur-Yèvre
19 septembre 2026 à 10h00
bibliothèque alain fournier — Mehun-sur-Yèvre
- Visite guidée du musée Émile Chénon, Musée Émile Chénon, Châteaumeillant
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Émile Chénon — Châteaumeillant
- Visite du musée de Vierzon, Musée de Vierzon, Vierzon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de Vierzon — Vierzon
- Visite guidée de la préfecture du Cher, Hôtel de la Préfecture, Bourges
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de la Préfecture — Bourges
- Les métiers d’art tiennent leur cour, Le Parvis des Métiers, Bourges
19 septembre 2026 à 10h30
Le Parvis des Métiers — Bourges
- Parcours immersif « Voyager en 1900 », Château et parc floral d’Apremont-sur-Allier, Apremont-sur-Allier
19 septembre 2026 à 10h30
Château et parc floral d'Apremont-sur-Allier — Apremont-sur-Allier
- Visite libre du château et parc floral d’Apremont-sur-Allier, Château et parc floral d’Apremont-sur-Allier, Apremont-sur-Allier
19 septembre 2026 à 10h30
Château et parc floral d'Apremont-sur-Allier — Apremont-sur-Allier
- « Notre patrimoine naturel face à l’écho toxique de la Première Guerre mondiale » – Conférence – musée du Matériel et de la maintenance, musée du Matériel et de la maintenance, Bourges
19 septembre 2026 à 10h30
musée du Matériel et de la maintenance — Bourges
- Visite des 3 églises de la commune de Baugy, Eglise Saint-Martin, Baugy
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise Saint-Martin — Baugy
- Un jardin, une couleur, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps
19 septembre 2026 à 10h30
Abbaye de Noirlac — Bruère-Allichamps
- Exposition Monde Végétal, Galerie François-Ier, Aubigny-sur-Nère
19 septembre 2026 à 10h30
Galerie François-Ier — Aubigny-sur-Nère
- Visite commentée de l’exposition du Musée Estève, Musée Estève, Bourges
19 septembre 2026 à 10h30
Musée Estève — Bourges
- Visite des trois églises de la commune de Baugy, Eglise Saint-Pierre, Saligny-le-Vif
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise Saint-Pierre — Saligny-le-Vif
- Regards sur la Tour I Photographie et renaissance d’un monument historique, Tour des Fiefs de Sancerre, Sancerre
19 septembre 2026 à 10h30
Tour des Fiefs de Sancerre — Sancerre
- Visite guidée de la ville de Dun-sur-Auron, Beffroi, Dun-sur-Auron
19 septembre 2026 à 10h30
Beffroi — Dun-sur-Auron
- Dans les pas de Mérimée, Hôtel Lallemant, Bourges
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel Lallemant — Bourges
- Visite guidée de la Collégiale Saint-Martin, Point d’animations touristiques, Léré
19 septembre 2026 à 11h00
Point d'animations touristiques — Léré
- Expositions « Terre en têtes », « …Kouros » et permanence artistique de l’Association Céramique La Borne, Centre Céramique Contemporaine, Henrichemont
19 septembre 2026 à 11h00
Centre Céramique Contemporaine — Henrichemont
- Lectures Théâtralisées à l’Hôtel Lallemant, Hôtel Lallemant, Bourges
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel Lallemant — Bourges
- Le Palais Archiépiscopal, Palais Archiépiscopal – Maison des musées, Bourges
19 septembre 2026 à 11h00
Palais Archiépiscopal - Maison des musées — Bourges
- Visites commentées du château de Buranlure, Château de Buranlure, Boulleret
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Buranlure — Boulleret
- Le réveil d’un château médiéval, Château de Boucard, Le Noyer
19 septembre 2026 à 12h00
Château de Boucard — Le Noyer
- Un curieux château en Haut-Berry, Château de Boucard, Le Noyer
19 septembre 2026 à 12h00
Château de Boucard — Le Noyer
- Visite libre de l’église Saint-Aignan, Église Saint-Aignan, Brinay
19 septembre 2026 à 12h00
Église Saint-Aignan — Brinay
- visites guidées de la chapelle de Serruelles, Chapelle Saint-Ursin-des-Roses, Serruelles
19 septembre 2026 à 13h30
Chapelle Saint-Ursin-des-Roses — Serruelles
- Portes ouvertes du service Archéologie de Bourges Plus, Service Archéologie de Bourges Plus, Bourges
19 septembre 2026 à 13h30
Service Archéologique Bourges Plus — Bourges
- Escape Game : à la recherche de la tête perdue, Service Archéologie de Bourges Plus, Bourges
19 septembre 2026 à 13h30
Service Archéologique Bourges Plus — Bourges
- Mobili’Box, Service Archéologie de Bourges Plus, Bourges
19 septembre 2026 à 13h30
Service Archéologique Bourges Plus — Bourges
- Visite du musée de la Base Aérienne 702 « capitaine Georges Madon » d’AVORD, Base aérienne 702 – Armée de l’Air, Avord
19 septembre 2026 à 13h30
Base aérienne 702 - Armée de l'Air — Avord
- Visite commentée du CREPS Centre-Val de Loire, CREPS Centre-Val de Loire, Bourges
19 septembre 2026 à 13h30
CREPS Centre-Val de Loire — Bourges
- Bourges au XIXᵉ siècle, Cour du patrimoine, Bourges
19 septembre 2026 à 13h30
Cour du patrimoine — Bourges
- Visite guidée du musée de tradition de la base aérienne d’Avord, Base aérienne 702 – Armée de l’Air, Avord
19 septembre 2026 à 13h30
Base aérienne 702 - Armée de l'Air — Avord
- Visite guidée de l’exposition de Josef Ofer, Ether Galerie, Sancerre
19 septembre 2026 à 14h00
Ether Galerie — Sancerre
- Micro-Folie : le patrimoine en danger, Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance – Château des Stuarts, Aubigny-sur-Nère
19 septembre 2026 à 14h00
Centre d'Interprétation de l'Auld Alliance - Château des Stuarts — Aubigny-sur-Nère
- Visite libre de l’exposition permanente du musée de la Résistance et de la Déportation et de l’exposition temporaire « La médaille de la Résistance »., Archives départementales du Cher – Musée de la Résistance et de la Déportation, Bourges
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales du Cher - Musée de la Résistance et de la Déportation — Bourges
- Une abbaye cachée dans une ferme !, Prieuré de Grandmont – Fontblanche, Genouilly
19 septembre 2026 à 14h00
Prieuré de Grandmont - Fontblanche — Genouilly
- Dans les coulisses des archives, Archives départementales du Cher – Musée de la Résistance et de la Déportation, Bourges
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales du Cher - Musée de la Résistance et de la Déportation — Bourges
- Balade patrimoniale « La métaphore des sources », Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye de Noirlac — Bruère-Allichamps
- Visite libre des expositions du CIAP la Tuilerie, La Tuilerie, La Guerche-sur-l’Aubois
19 septembre 2026 à 14h00
La Tuilerie — La Guerche-sur-l'Aubois
- Visite de l’église Saint-André et de l’exposition, Église Saint-André, Jussy-Champagne
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-André — Jussy-Champagne
- Visite libre des extérieurs, Château de Villatte, Léré
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Villatte — Léré
- Visite commentée de la chapelle Jean-Baptiste Leclere, chapelle Jean-Baptiste Leclère, Aubigny-sur-Nère
19 septembre 2026 à 14h00
chapelle Jean-Baptiste Leclère — Aubigny-sur-Nère
- exposition peintures sculptures, Chapelle Saint-Ursin-des-Roses, Serruelles
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Ursin-des-Roses — Serruelles
- Entre ici, Geoffroy Tory !, Place Gordaine, Bourges
19 septembre 2026 à 14h00
Place Gordaine — Bourges
- Visite libre des collections permanentes, Musée Saint-Vic, Saint-Amand-Montrond
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Saint-Vic — Saint-Amand-Montrond
- Atelier de linogravure, Hôtel Lallemant, Bourges
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel Lallemant — Bourges
- Parcours historique à travers la bibliothèque des Quatre Piliers, Bibliothèque des Quatre Piliers, Bourges
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque des Quatre Piliers — Bourges
- Visite commentée de l’ancien cinéma Le France 2 / Le Carillon, Ancien Cinéma Le France 2, Vierzon
19 septembre 2026 à 14h00
Ancien Cinéma Le France 2 — Vierzon
- Inauguration réinstallation π rococo de façade, ENSA – École nationale supérieure d’art, Bourges
19 septembre 2026 à 14h00
ENSA - École nationale supérieure d’art — Bourges
- Visite guidée de l’église Saint-Aignan, Église Saint-Aignan, Brinay
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Aignan — Brinay
- Au milieu des grands arbres, La Godinière, Brinay
19 septembre 2026 à 14h00
La Godinière — Brinay
- Venez découvrir un bel exemple d’architecture romane, Église Notre-Dame, Le Subdray
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame — Le Subdray
- Visite de la Maison de la Géologie – Yves Coppens, Site de Vesvre, Neuvy-Deux-Clochers
19 septembre 2026 à 14h00
Site de Vesvre — Neuvy-Deux-Clochers
- Médiation à la carte à l’Hôtel Lallemant, Hôtel Lallemant, Bourges
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel Lallemant — Bourges
- Visite du Château et de sa Chapelle, Château de Maupas, Morogues
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Maupas — Morogues
- Démonstration de broderie blanche, Maison du Fil au tartan, Aubigny-sur-Nère
19 septembre 2026 à 14h00
Maison du Fil au tartan — Aubigny-sur-Nère
- Découverte du patrimoine naturel de Noirlac, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps
19 septembre 2026 à 14h30
Abbaye de Noirlac — Bruère-Allichamps
- Qui veut la peau des livres anciens ? Menaces naturelles en bibliothèque, Bibliothèque des Quatre Piliers, Bourges
19 septembre 2026 à 14h30
Bibliothèque des Quatre Piliers — Bourges
- Le Château résonne, Château-Musée Charles VII, Mehun-sur-Yèvre
19 septembre 2026 à 14h30
Château-Musée Charles VII — Mehun-sur-Yèvre
- Le Château de Mehun-sur-Yèvre se raconte, Château-Musée Charles VII, Mehun-sur-Yèvre
19 septembre 2026 à 14h30
Château-Musée Charles VII — Mehun-sur-Yèvre
- Découverte du parc, de la cour et de la chapelle du Château du Sollier, Château du Sollier, Le Subdray
19 septembre 2026 à 14h30
Château du Sollier — Le Subdray
- Deux sites, un musée : découvrez le musée Charles-VII, Musée Charles-VII – site du Pôle de la Porcelaine, Mehun-sur-Yèvre
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Charles-VII - site du Pôle de la Porcelaine — Mehun-sur-Yèvre
- Visite des réserves patrimoniales de la médiathèque de Vierzon, Médiathèque Paul Eluard, Vierzon
19 septembre 2026 à 14h30
Médiathèque Paul Eluard — Vierzon
- Visite guidée de l’abbaye de Noirlac, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps
19 septembre 2026 à 14h30
Abbaye de Noirlac — Bruère-Allichamps
- Grange aux Verrières Jean Mauret, La Grange aux Verrières, Saint-Hilaire-en-Lignières
19 septembre 2026 à 14h30
La Grange aux Verrières — Saint-Hilaire-en-Lignières
- Sur la piste du mystérieux Or blanc d’Orient, Musée Charles-VII – site du Pôle de la Porcelaine, Mehun-sur-Yèvre
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Charles-VII - site du Pôle de la Porcelaine — Mehun-sur-Yèvre
- Visite commentée : La chapelle Sainte-Jeanne de France, Chapelle Sainte-Jeanne de France, Bourges
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Sainte-Jeanne de France — Bourges
- Présentation de la collection ABC – Création ZER, Prieuré Saint-Julien, Drevant
19 septembre 2026 à 15h00
Prieuré Saint-Julien — Drevant
- Visite guidée de la Cathédrale, La Cathédrale de Jean Linard, Neuvy-Deux-Clochers
19 septembre 2026 à 15h00
La Cathédrale de Jean Linard — Neuvy-Deux-Clochers
- Safari-Typo, Place Gordaine, Bourges
19 septembre 2026 à 15h00
Place Gordaine — Bourges
- Visite guidée du village, Point d’animations touristiques, Léré
19 septembre 2026 à 15h00
Point d'animations touristiques — Léré
- George Sand : Interprétations graphiques Création ZER, Prieuré Saint-Julien, Drevant
19 septembre 2026 à 15h00
Prieuré Saint-Julien — Drevant
- Présentation du manuscrit de 1409 dit du Duc Jean de Berry, Médiathèque Paul Eluard, Vierzon
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque Paul Eluard — Vierzon
- Rose Vallant et le Front de l’art : la protection du patrimoine dans la Deuxième Guerre mondiale – musée du Matériel et de la maintenance – Conférence, musée du Matériel et de la maintenance, Bourges
19 septembre 2026 à 15h00
musée du Matériel et de la maintenance — Bourges
- Le patrimoine à l’épreuve de la Seconde Guerre mondiale, Palais Archiépiscopal – Maison des musées, Bourges
19 septembre 2026 à 16h00
Palais Archiépiscopal - Maison des musées — Bourges
- Conférence « Alfred Auguste Goffart, un acteur méconnu de l’histoire de Vierzon », Espace Maurice Rollinat, Vierzon
19 septembre 2026 à 16h00
Espace Maurice Rollinat — Vierzon
- Créer, détruire, restaurer : le patrimoine écrit à l’épreuve des hommes, Bibliothèque des Quatre Piliers, Bourges
19 septembre 2026 à 16h00
Bibliothèque des Quatre Piliers — Bourges
- La tombe de Marie Talbot au cimetière de Morogues, un patrimoine en péril, Grange David, Morogues
19 septembre 2026 à 16h00
Grange David — Morogues
- Visite guidée de l’abbatiale de Plaimpied, Abbaye Saint-Martin de Plaimpied, Plaimpied-Givaudins
19 septembre 2026 à 16h00
Abbaye Saint-Martin de Plaimpied — Plaimpied-Givaudins
- Visite jeune public « Dis, comment ça tient ? », Cathédrale Saint-Étienne, Bourges
19 septembre 2026 à 16h00
Cathédrale Saint-Étienne — Bourges
- Présentation des acteurs de la protection du Patrimoine : le Bouclier Bleu, l’Unesco, Palais Archiépiscopal – Maison des musées, Bourges
19 septembre 2026 à 16h00
Palais Archiépiscopal - Maison des musées — Bourges
- Dans les secrets de l’Or blanc d’Orient, Musée Charles-VII – site du Pôle de la Porcelaine, Mehun-sur-Yèvre
19 septembre 2026 à 16h00
Musée Charles-VII - site du Pôle de la Porcelaine — Mehun-sur-Yèvre
- Histoire des routes en France et rôle de Sully, Grand Voyer de France. Et quid en Sancerrois ?, Place de l’église, Sens-Beaujeu
19 septembre 2026 à 16h00
Place de l'église — Sens-Beaujeu
- Découverte accompagnée des expositions extérieures, Point d’animations touristiques, Léré
19 septembre 2026 à 16h30
Point d'animations touristiques — Léré
- Conférence sur la magie dans l’Antiquité, Musée Émile Chénon, Châteaumeillant
19 septembre 2026 à 16h30
Musée Émile Chénon — Châteaumeillant
- Visite guidée de la ville d’Aubigny, Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance – Château des Stuarts, Aubigny-sur-Nère
19 septembre 2026 à 17h00
Centre d'Interprétation de l'Auld Alliance - Château des Stuarts — Aubigny-sur-Nère
- Les maisons à pans de bois, Centre historique de Bourges, Bourges
19 septembre 2026 à 17h30
Centre historique de Bourges — Bourges
- La Cérémoniale, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps
19 septembre 2026 à 17h30
Abbaye de Noirlac — Bruère-Allichamps
- Vernissage, Petite Maison de la Culture, Sancerre
19 septembre 2026 à 17h30
Petite Maison de la Culture — Sancerre
- Concert au musée, Musée Émile Chénon, Châteaumeillant
19 septembre 2026 à 18h00
Musée Émile Chénon — Châteaumeillant
- Vernissage et conférence : George Sand et la modernité, Petite Maison de la Culture, Sancerre
19 septembre 2026 à 18h00
Petite Maison de la Culture — Sancerre
- À l’ombre de George – visite contée, Moulin de la Voiselle, Bourges
19 septembre 2026 à 18h30
Moulin de la Voiselle — Bourges
- Concert « Voix du Patrimoine » à l’Église Saint Michel de Charost, Église Saint Michel Chârost, Chârost
19 septembre 2026 à 19h00
Église Saint Michel Chârost — Chârost
- Exposition sous les voûtes, Basilique Notre-Dame-des-Enfants, Châteauneuf-sur-Cher
20 septembre 2026 à 09h00
Basilique Notre-Dame-des-Enfants — Châteauneuf-sur-Cher
- Visite guidée des marais pédestre, Marais de l’Yèvre et de la Voiselle, Bourges
20 septembre 2026 à 09h00
Marais de l'Yèvre et de la Voiselle — Bourges
- Visite libre ou commentée du moulin à eau de Tirepeine, Le Moulin de Tirepeine, Subligny
20 septembre 2026 à 09h00
Le Moulin de Tirepeine — Subligny
- Chasse au trésor – escape game, Châteauneuf-sur-Cher, Châteauneuf-sur-Cher
20 septembre 2026 à 09h00
Châteauneuf-sur-Cher — Châteauneuf-sur-Cher
- La Crypte abandonnée : Exposition sous les croisées d’ogives, Châteauneuf-sur-Cher, Châteauneuf-sur-Cher
20 septembre 2026 à 09h30
Châteauneuf-sur-Cher — Châteauneuf-sur-Cher
- Journée des Peintres, Châteauneuf-sur-Cher, Châteauneuf-sur-Cher
20 septembre 2026 à 09h30
Châteauneuf-sur-Cher — Châteauneuf-sur-Cher
- Le Château d’eau, Château d’eau, Bourges
20 septembre 2026 à 09h30
Château d'eau — Bourges
- Visite du château, Château d’Ainay-le-Vieil, Ainay-le-Vieil
20 septembre 2026 à 10h00
Château d'Ainay-le-Vieil — Ainay-le-Vieil
- Visite de l’ancienne usine Société Française / CASE, Musée de Vierzon, Vierzon
20 septembre 2026 à 10h00
Musée de Vierzon — Vierzon
- Une photothèque muséale au service de l’architecture, Cour du patrimoine, Bourges
20 septembre 2026 à 10h00
Cour du patrimoine — Bourges
- Visites commentées du Moulin d’Abas, ancienne minoterie Jamain, Mairie, Clémont
20 septembre 2026 à 10h00
Mairie — Clémont
- Exposition : Journée de mariage en Sologne, Mairie, Clémont
20 septembre 2026 à 10h00
Mairie — Clémont
- Visite guidée du château de Billeron, Château de Billeron, Lugny-Champagne
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Billeron — Lugny-Champagne
- Visite commentée du parc, des extérieurs et de la galerie du château., Château du domaine Lauroy, Clémont
20 septembre 2026 à 10h00
Château du domaine Lauroy — Clémont
- Présentation des techniques de la photographie ancienne, Palais Archiépiscopal – Maison des musées, Bourges
20 septembre 2026 à 10h00
Palais Archiépiscopal - Maison des musées — Bourges
- À la rescousse des œuvres, Hôtel Lallemant, Bourges
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Lallemant — Bourges
- Visite de l’Eglise Saint Pierre de Chambon, Église Saint-Pierre, Chambon
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pierre — Chambon
- Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Sury-près-Léré
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Sury-près-Léré
- Le Moulin Avant, Moulin à vent de Chalivoy-la-Noix, Ourouer-les-Bourdelins
20 septembre 2026 à 10h00
Moulin à vent de Chalivoy-la-Noix — Ourouer-les-Bourdelins
- Déambulation au Moulin du Pondy, Moulin du Pondy, Le Pondy
20 septembre 2026 à 10h00
Moulin du Pondy — Le Pondy
- Portes ouvertes de l’Observatoire Radioastronomique, Observatoire Radioastronomique, Nançay
20 septembre 2026 à 10h00
Observatoire Radioastronomique — Nançay
- Visite du Moulin Millerioux, Moulin Millerioux, Jalognes
20 septembre 2026 à 10h00
Moulin Millerioux — Jalognes
- Cyclovisite au fil de l’eau : du canal au Val d’Auron, Muséum d’Histoire Naturelle, Bourges
20 septembre 2026 à 10h30
Muséum d'Histoire Naturelle — Bourges
- Visite guidée architecturale du quartier Baudens, Observatoire astronomique et météorologique de l’abbé Louis Moreux, Bourges
20 septembre 2026 à 11h00
Observatoire astronomique et météorologique de l'abbé Louis Moreux — Bourges
- Visite commentée du château de Buranlure, Château de Buranlure, Boulleret
20 septembre 2026 à 11h00
Château de Buranlure — Boulleret
- Médiation autour de la sauvegarde du patrimoine, Hôtel Lallemant, Bourges
20 septembre 2026 à 14h00
Hôtel Lallemant — Bourges
- Visite commentée de l’Hôtel de Panette, Hôtel de Panette, Bourges
20 septembre 2026 à 14h15
Hôtel de Panette — Bourges
- Visite de l’orgue de l’église Notre-Dame de Vierzon, Église Notre-Dame, Vierzon
20 septembre 2026 à 14h30
Église Notre-Dame — Vierzon
- Animations pour les Journées du Patrimoine, Petite Maison de la Culture, Sancerre
20 septembre 2026 à 14h30
Petite Maison de la Culture — Sancerre
- Défilé historique, Saulzais-le-Potier, Saulzais-le-Potier
20 septembre 2026 à 15h00
Saulzais-le-Potier — Saulzais-le-Potier
- Visite guidée de l’église Notre-Dame et échanges avec la restauratrice d’une sculpture de la Vierge à l’Enfant remise en beauté en 2025, Église Notre-Dame, Coust
20 septembre 2026 à 15h00
Église Notre-Dame — Coust
- Concert à l’église de Thauvenay, Eglise Saint-Pierre, Thauvenay
20 septembre 2026 à 15h30
Église Saint-Pierre — Thauvenay
- Concert à Vouvant des Journées du Patrimoine, Église de Vouvant, Le Subdray
20 septembre 2026 à 17h00
Église de Vouvant — Le Subdray
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)