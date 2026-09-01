CORREZE TULLE JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

En Corrèze, capitale Tulle, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Festival « Natura L’Œil », Commune d’Égletons, Égletons
19 septembre 2026 à 00h00
Commune d'Égletons — Égletons
- [Exposition] Brive en images : 200 ans de photographie, Archives municipales, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 08h00
Archives municipales — Brive-la-Gaillarde
- Escape game « Les voleurs d’art », Chapelle des pénitents, Ussel
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle des pénitents — Ussel
- Balade libre sur le sentier du facteur Gorsse, Église Saint-Roch, Sornac
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Roch — Sornac
- SNCF Réseau – Le poste d’aiguillage de la Gare de Brive vous ouvre ses portes !, Gare de Brive-la-Gaillarde, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 09h00
Gare de Brive-la-Gaillarde — Brive-la-Gaillarde
- Visite libre du château d’eau, Office de tourisme de Brive, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 09h00
Office de tourisme de Brive — Brive-la-Gaillarde
- Présentation du chantier et ateliers autour de l’ensemble rural de la grange ovalaire, La Rivière, Saint-Éloy-les-Tuileries
19 septembre 2026 à 09h00
La Rivière — Saint-Éloy-les-Tuileries
- Visite libre de l’église Saint-Martin-de-Tours, Église Saint-martin-de-tours, Laval-sur-Luzège
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-martin-de-tours — Laval-sur-Luzège
- Maison Rohmer à Tulle, Maison Eric Rohmer, Tulle
19 septembre 2026 à 09h00
Maison Eric Rohmer — Tulle
- Balade au jardin d’Arsac, Jardin d’Arsac, Saint-Fréjoux
19 septembre 2026 à 09h00
Jardin d'Arsac — Saint-Fréjoux
- Visite libre de l’église de Sornac, Église Saint-Roch, Sornac
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Roch — Sornac
- Exposition photos sur le thème de Treignac d’hier et d’aujourd’hui, Salle Paul Pouloux, Treignac
19 septembre 2026 à 09h00
Salle Paul Pouloux — Treignac
- Visite libre de la chapelle au village de l’Herbeil, Chapelle de l’Herbeil, Laval-sur-Luzège
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle de l'Herbeil — Laval-sur-Luzège
- Circuit : à la découverte du patrimoine agricole de Saint-Hilaire-Taurieux, Village de Saint-Hilaire-Taurieux, Saint-Hilaire-Taurieux
19 septembre 2026 à 09h00
Village de Saint-Hilaire-Taurieux — Saint-Hilaire-Taurieux
- Balade libre à la recherche des croix de Sornac, Église Saint-Roch, Sornac
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Roch — Sornac
- Visites libres et guidées de l’église romane de Saint-Eloy-les-Tuileries, Église Saint-Éloi, Saint-Éloy-les-Tuileries
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Éloi — Saint-Éloy-les-Tuileries
- Démonstration : à la découverte des métiers de la traction !, UP Traction Brive-La-Gaillardre, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 09h00
UP Traction Brive-La-Gaillardre — Brive-la-Gaillarde
- Recueil de témoignages : portraits et mémoires de Brive, Médiathèque de Brive, Objat
19 septembre 2026 à 09h30
Médiathèque de Brive — Objat
- Visite libre de l’exposition « Colette de Jouvenel », Médiathèque de Brive, Objat
19 septembre 2026 à 09h30
Médiathèque de Brive — Objat
- Exposition de voitures anciennes, Esplanade Bernard Murat, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 10h00
Esplanade Bernard Murat — Brive-la-Gaillarde
- Visites libres ou accompagnées au Jardin de Firmin – Viaduc des Rochers Noirs, Le jardin de Firmin, Soursac
19 septembre 2026 à 10h00
Le jardin de Firmin — Soursac
- Exposition à la Maison du patrimoine de Naves, Maison du patrimoine, Naves
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du patrimoine — Naves
- Portes ouvertes au château de Ventadour : visite libre, Château de Ventadour, Moustier-Ventadour
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Ventadour — Moustier-Ventadour
- Visite libre du château et de l’exposition, Château de Sedières, Clergoux
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Sedières — Clergoux
- Visite commentée du stade, Stade Amédée-Domenech, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 10h00
Stade Amédée-Domenech — Brive-la-Gaillarde
- À la rencontre de la Fondation du patrimoine à la Collégiale et au Château de Turenne, Collégiale Notre-Dame Saint-Pantaléon, Turenne
19 septembre 2026 à 10h00
Collégiale Notre-Dame Saint-Pantaléon — Turenne
- Portes ouvertes des studios, Les Studios, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 10h00
Les Studios — Brive-la-Gaillarde
- Exposition permanente, Maison du patrimoine, Argentat-sur-Dordogne
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du patrimoine — Argentat-sur-Dordogne
- Visite hors-les-murs « Art et architecture au Moyen Âge », Centre de découverte du Moyen Âge, Égletons
19 septembre 2026 à 10h00
Centre de découverte du Moyen Âge — Égletons
- Visites flash : Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Neuvic
19 septembre 2026 à 10h00
Musée départemental de la Résistance Henri Queuille — Neuvic
- Atelier – Création artistique, Château de Sedières, Clergoux
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Sedières — Clergoux
- Portes ouvertes – Association « Société historique et régionaliste du bas limousin », Association « Société historique et régionaliste du bas limousin », Tulle
19 septembre 2026 à 10h00
Association "Société historique et régionaliste du bas limousin" — Tulle
- Visite libre du temple protestant, Temple protestant de Brive, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 10h00
Temple protestant de Brive — Brive-la-Gaillarde
- Jeu « Les petits archéologues », Chapelle des pénitents, Ussel
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle des pénitents — Ussel
- (Re)découvrez la cité de l’accordéon et des patrimoines, Cité de l’accordéon et des patrimoines, Tulle
19 septembre 2026 à 10h00
Cité de l'accordéon et des patrimoines — Tulle
- Visite commentée des ardoisières, Carrières d’ardoise, Allassac
19 septembre 2026 à 10h00
Carrières d'ardoise — Allassac
- Visite libre des jardins Sothys, Les Jardins Sothys, Auriac
19 septembre 2026 à 10h00
Les Jardins Sothys — Auriac
- Visite libre de l’exposition temporaire, Archives municipales, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 10h00
Archives municipales — Brive-la-Gaillarde
- Exposition Joss Baselli « Milles vies », Cité de l’accordéon et des patrimoines, Tulle
19 septembre 2026 à 10h00
Cité de l'accordéon et des patrimoines — Tulle
- Visite libre et ateliers vivants, Musée de l’Union compagnonnique, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de l'Union compagnonnique — Brive-la-Gaillarde
- Visites guidées au Viaduc des Rochers Noirs, Viaduc des Rochers Noirs, Lapleau
19 septembre 2026 à 10h00
Viaduc des Rochers Noirs — Lapleau
- Visite libre du musée du président Jacques Chirac, Musée du Président Jacques Chirac, Sarran
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Président Jacques Chirac — Sarran
- Visite guidée de la ville, Office de tourisme de Brive, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 10h00
Office de tourisme de Brive — Brive-la-Gaillarde
- Visite libre du musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Neuvic
19 septembre 2026 à 10h00
Musée départemental de la Résistance Henri Queuille — Neuvic
- Visite guidée au Château de Val, Château de Val, Lanobre
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Val — Bort-les-Orgues
- Exposition de voitures anciennes, Place Charles de Gaulle, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 10h00
Place Charles de Gaulle — Brive-la-Gaillarde
- Accueil en costumes et visite d’un monument historique aménagé en musée, Maison de la Sirène, Collonges-la-Rouge
19 septembre 2026 à 10h00
Maison de la Sirène — Collonges-la-Rouge
- Visite commentée du lycée Edmond-Perrier de Tulle, Lycée Edmond Perrier, Tulle
19 septembre 2026 à 10h00
Lycée Edmond Perrier — Tulle
- Visite de l’exposition « A Table. Passé, présent. », Musée Labenche, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Labenche — Brive-la-Gaillarde
- Visite guidée de l’église, Église, Chirac-Bellevue
19 septembre 2026 à 10h00
Église — Chirac-Bellevue
- Visite libre des ruines du château de Peyroux, Château de Peyroux, Liginiac
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Peyroux — Liginiac
- Visite guidée du site archéologique de Tintignac, Site archéologique de Tintignac, Naves
19 septembre 2026 à 10h00
Site archéologique de Tintignac — Naves
- Visite guidée sur les pas de la romancière Colette !, Les jardins de Colette, Varetz
19 septembre 2026 à 10h00
Les jardins de Colette — Varetz
- Visite guidée du lycée Perrier, Lycée Edmond Perrier, Tulle
19 septembre 2026 à 10h00
Lycée Edmond Perrier — Tulle
- Visite commentée de la collégiale Saint-Martin, Collégiale Saint-Martin, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 10h00
Collégiale Saint-Martin — Brive-la-Gaillarde
- Exposition-démonstration de maquettes ferroviaires, Hôtel de ville, Segonzac
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville — Segonzac
- Exposition Claire Stenta « Broderies », Cité de l’accordéon et des patrimoines, Tulle
19 septembre 2026 à 10h00
Cité de l'accordéon et des patrimoines — Tulle
- Visite libre de l’exposition « Cultures – oeuvres de Speedy Graphito », Galerie du théâtre, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 10h00
Galerie du théâtre — Brive-la-Gaillarde
- Lecture de nouvelles, Médiathèque de Brive, Objat
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque de Brive — Objat
- Circuit découverte des maisons des marchands de vin, Mairie, Davignac
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie — Davignac
- Visite libre du château de Pompadour et de ses écuries, Château de Pompadour, Arnac-Pompadour
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Pompadour — Arnac-Pompadour
- Visite du jardin de Firmin, jeu de piste et concert gratuit, Le jardin de Firmin, Soursac
19 septembre 2026 à 10h00
Le jardin de Firmin — Soursac
- Visite libre du Château de Vassinhac, Château de Vassinhac, Collonges-la-Rouge
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Vassinhac — Collonges-la-Rouge
- Visite libre du jardin de Villevaleix, Le jardin de Villevaleix, L’Église-aux-Bois
19 septembre 2026 à 10h00
Le jardin de Villevaleix — L'Église-aux-Bois
- Exposition : « Observations météorologiques et climat du Bas-Limousin et de la Corrèze », Maison du patrimoine, Argentat-sur-Dordogne
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du patrimoine — Argentat-sur-Dordogne
- Visite commentée de la gare du tacot, Gare du Tacot, Chirac-Bellevue
19 septembre 2026 à 10h30
Gare du Tacot — Chirac-Bellevue
- Journées européennes du patrimoine : Mission sauvegarde, Château de Turenne, Turenne
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Turenne — Turenne
- Visite commentée : un patrimoine en éternel danger à Tulle, le patrimoine des rues à travers les âges, Parking Brigouleix, Tulle
19 septembre 2026 à 10h30
Parking Brigouleix — Tulle
- Visite guidée de l’usine EDF du barrage du Chastang, Espace Odyssélec EDF du Chastang, Glény
19 septembre 2026 à 10h30
Espace Odyssélec EDF du Chastang — Glény
- Chasse au trésor au théâtre de Brive, L’Empreinte – Théâtre de Brive, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 10h30
L'Empreinte - Théâtre de Brive — Brive-la-Gaillarde
- Chasse au trésor, L’Empreinte – Théâtre de Brive, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 10h30
L'Empreinte - Théâtre de Brive — Brive-la-Gaillarde
- Visites guidées de l’église de Lapleau, Église de Lapleau, Lapleau
19 septembre 2026 à 10h30
Église de Lapleau — Lapleau
- Chasse au trésor au théâtre de Tulle, Théâtre de Tulle – L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle, Tulle
19 septembre 2026 à 10h30
Théâtre de Tulle - L'empreinte, Scène nationale Brive-Tulle — Tulle
- Visite des coulisses de la médiathèque, Médiathèque de Brive, Objat
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque de Brive — Objat
- Visite guidée des Tours de Merle, Les Tours de Merle, Saint-Geniez-ô-Merle
19 septembre 2026 à 11h00
Les Tours de Merle — Saint-Geniez-ô-Merle
- Visite guidée des magasins de conservation, Archives municipales, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 11h00
Archives municipales — Brive-la-Gaillarde
- Visite guidée du château et de l’exposition, Château de Sedières, Clergoux
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Sedières — Clergoux
- Exposition : LIBERTE poème, tapisserie et cantate, Nuage Vert – Musée mobile Vallée de la Dordogne, Argentat-sur-Dordogne
19 septembre 2026 à 11h00
Nuage Vert – Musée mobile Vallée de la Dordogne — Argentat-sur-Dordogne
- Visite libre exposition temporaire du musée Michelet, Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 13h00
Centre d'études et Musée Edmond Michelet — Brive-la-Gaillarde
- Visite libre de l’exposition permanente du musée Michelet, Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 13h00
Centre d'études et Musée Edmond Michelet — Brive-la-Gaillarde
- Visite libre de l’exposition « Mémoire de pierre. Corrèze-Auschwitz », Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 13h00
Centre d'études et Musée Edmond Michelet — Brive-la-Gaillarde
- Visite libre de l’église Saint-Médard, Église Saint-Médard, Beyssenac
19 septembre 2026 à 13h30
Église Saint-Médard — Beyssenac
- Jeu de piste au musée, Musée du Pays d’Ussel, Ussel
19 septembre 2026 à 13h30
Musée du Pays d'Ussel — Ussel
- Visite libre : le musée vous invite à redécouvrir deux œuvres emblématiques de ses collections, Musée du Pays d’Ussel, Ussel
19 septembre 2026 à 13h30
Musée du Pays d'Ussel — Ussel
- Ateliers autour du thème « Notre-Dame de Paris, la Restauration », Micro-Folie « La Grange », Ussel
19 septembre 2026 à 14h00
Micro-Folie "La Grange" — Ussel
- Visite libre de l’exposition des œuvres de Barbara Navi « Incise », Chapelle Saint-Libéral, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Libéral — Brive-la-Gaillarde
- Jeu de piste « Mission Corrèze 44 », Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Neuvic
19 septembre 2026 à 14h00
Musée départemental de la Résistance Henri Queuille — Neuvic
- Démonstration de dentelle en poinct de Tulle, Cité de l’accordéon et des patrimoines, Tulle
19 septembre 2026 à 14h00
Cité de l'accordéon et des patrimoines — Tulle
- Visite Histoire-Nature « Quand les patrimoines s’entremêlent », Les Tours de Merle, Saint-Geniez-ô-Merle
19 septembre 2026 à 14h00
Les Tours de Merle — Saint-Geniez-ô-Merle
- Visite du théâtre, L’Empreinte – Théâtre de Brive, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 14h00
L'Empreinte - Théâtre de Brive — Brive-la-Gaillarde
- Visite guidée de l’église de Veyrières, Église Notre-Dame, Veyrières
19 septembre 2026 à 14h00
Église Notre-Dame — Veyrières
- Théâtre, Hôtel de ville, Segonzac
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de ville — Segonzac
- Visite commentée du théâtre de Brive, L’Empreinte – Théâtre de Brive, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 14h00
L'Empreinte - Théâtre de Brive — Brive-la-Gaillarde
- [Balade patrimoniale] Le bois dans la Ville : quand la matière vivante résiste au temps, Place Gambetta, Tulle
19 septembre 2026 à 14h00
Place Gambetta — Tulle
- Visite libre de l’arboretum du château de Neuvic d’Ussel, Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel, Neuvic
19 septembre 2026 à 14h00
Arboretum du Château de Neuvic d'Ussel — Neuvic
- Visite commentée du théâtre de Tulle, L’Empreinte – Théâtre de Tulle, Tulle
19 septembre 2026 à 14h00
L'Empreinte - Théâtre de Tulle — Tulle
- Maison Dada, décalé juste ce qu’il faut…, Maison Dada, Meyssac
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Dada — Meyssac
- Visite libre du château de Ségur, Château de Ségur, Ségur-le-Château
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Ségur — Ségur-le-Château
- Rencontre avec Aline Gaillard Létrange, restauratrice du patrimoine spécialisée en textile., Chapelle des pénitents, Ussel
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle des pénitents — Ussel
- Conférence : les enjeux de la restauration d’oeuvres anciennes, Chapelle des pénitents, Ussel
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle des pénitents — Ussel
- Visite de l’église, Église Saint-Frédulphe, Saint-Fréjoux
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Frédulphe — Saint-Fréjoux
- Visite de l’église, Église de l’Assomption-de-Notre-Dame, Noailles
19 septembre 2026 à 14h00
Église de l'Assomption-de-Notre-Dame — Noailles
- Visites commentées des cabines de projection du cinéma, Cinéma Rex, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 14h00
Cinéma Rex — Brive-la-Gaillarde
- Exposition : sapeurs-pompiers de la Corrèze, entre courage et dévouement, Archives départementales de la Corrèze, Tulle
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Corrèze — Tulle
- Visite commentée de l’hôtel de ville, Hôtel de ville, Segonzac
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de ville — Segonzac
- Venez découvrir le moulin du Travers, Le moulin du Travers, Gourdon-Murat
19 septembre 2026 à 14h00
Le moulin du Travers — Gourdon-Murat
- Découvrez les coulisses des Archives départementales de la Corrèze, Archives départementales de la Corrèze, Tulle
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Corrèze — Tulle
- Visite guidée de la cité, La Chapelle des Pénitents, Beaulieu-sur-Dordogne
19 septembre 2026 à 14h00
La Chapelle des Pénitents — Beaulieu-sur-Dordogne
- Conférence : Pol Chambost, figure incontournable de la céramique française au XXe siècle, Musée Labenche, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Labenche — Brive-la-Gaillarde
- Portes ouvertes du local associatif RHABAP, Centre Culturel Roger Guillard, Bort-les-Orgues
19 septembre 2026 à 14h30
Centre Culturel Roger Guillard — Bort-les-Orgues
- Sortie de résidence : découverte des portraits d’Anaïs Prouzet, Musée Labenche, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Labenche — Brive-la-Gaillarde
- Visite commentée de l’exposition « La ville, la cabane, la forêt et les champs », CAC Meymac – Abbaye Saint-André, Meymac
19 septembre 2026 à 14h30
CAC Meymac - Abbaye Saint-André — Meymac
- Visite guidée de l’exposition temporaire « Mémoire de pierre. Corrèze-Auschwitz », Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 14h30
Centre d'études et Musée Edmond Michelet — Brive-la-Gaillarde
- Visite guidée du Conseil départemental, Conseil Départemental de la Corrèze, Tulle
19 septembre 2026 à 14h30
Conseil Départemental de la Corrèze — Tulle
- Visite guidée de l’arboretum du château de Neuvic d’Ussel, Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel, Neuvic
19 septembre 2026 à 14h30
Arboretum du Château de Neuvic d'Ussel — Neuvic
- Visite de l’église Saint-Pierre et de la chapelle Saint-Roch, Église Saint-Pierre, Lostanges
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Pierre — Lostanges
- Visite de la chapelle et de l’église et jeu de piste, Mairie, Davignac
19 septembre 2026 à 14h30
Mairie — Davignac
- Visite-dégustation d’une pressée d’huile de Noix AOP du Périgord au Moulin de la Vie Contée, Le Moulin de La Vie Contée, Ligneyrac
19 septembre 2026 à 14h30
Le Moulin de La Vie Contée — Ligneyrac
- Spectacle, Tribunal de Brive, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 15h00
Tribunal de Brive — Brive-la-Gaillarde
- Visite guidée du village et du château de Ségur-le-Château, Ségur-le-Château, Ségur-le-Château
19 septembre 2026 à 15h00
Ségur-le-Château — Ségur-le-Château
- Visite guidée du village abandonné de Clédat, Clédat, Grandsaigne
19 septembre 2026 à 15h00
Clédat — Grandsaigne
- Micro-atelier « Notre-Dame », Centre de découverte du Moyen Âge, Égletons
19 septembre 2026 à 15h00
Centre de découverte du Moyen Âge — Égletons
- Découvrez l’orgue de l’église Saint-Germain, Église Saint-Germain, Bort-les-Orgues
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Germain — Bort-les-Orgues
- Séance de dédicaces, Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 15h00
Centre d'études et Musée Edmond Michelet — Brive-la-Gaillarde
- Visite commentée : « Quand Rome dominait la Gaule en paix », Ruines gallo-romaines des Cars, Saint-Merd-les-Oussines
19 septembre 2026 à 15h00
Ruines gallo-romaines des Cars — Saint-Merd-les-Oussines
- Visite guidée du site de Saint-Antoine, Sanctuaire des grottes de Saint-Antoine, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 15h00
Sanctuaire des grottes de Saint-Antoine — Brive-la-Gaillarde
- Conférence de Philippe Mazaud et d’un frère franciscain, Médiathèque de Brive, Objat
19 septembre 2026 à 15h00
Médiathèque de Brive — Objat
- Visite guidée de l’église de Sornac, Église Saint-Roch, Sornac
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Roch — Sornac
- Rencontre autour de Joss Baselli, Cité de l’accordéon et des patrimoines, Tulle
19 septembre 2026 à 15h00
Cité de l'accordéon et des patrimoines — Tulle
- Séance de dédicaces de la bande dessinée « Mémoire de pierre », Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 15h00
Centre d'études et Musée Edmond Michelet — Brive-la-Gaillarde
- Zoom sur le parcours patrimoine dans la ville, Chapelle des pénitents, Ussel
19 septembre 2026 à 15h30
Chapelle des pénitents — Ussel
- Visite guidée du jardin d’Arsac, Jardin d’Arsac, Saint-Fréjoux
19 septembre 2026 à 16h00
Jardin d'Arsac — Saint-Fréjoux
- Visite guidée, Abbatiale Saint-Pierre, Beaulieu-sur-Dordogne
19 septembre 2026 à 16h00
Abbatiale Saint-Pierre — Beaulieu-sur-Dordogne
- Concert de musique baroque, Chapelle Puy-Grand de Beaumont, Beaumont
19 septembre 2026 à 16h00
Chapelle Puy-Grand de Beaumont — Beaumont
- Parcours de mémoire, Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 16h00
Centre d'études et Musée Edmond Michelet — Brive-la-Gaillarde
- Visite des coulisses de la médiathèque, Médiathèque de Brive, Objat
19 septembre 2026 à 16h00
Médiathèque de Brive — Objat
- Visite commentée : parcours de mémoire, Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 16h00
Centre d'études et Musée Edmond Michelet — Brive-la-Gaillarde
- Concert Brusilhadis, Libraire Mymylibri, Ussel
19 septembre 2026 à 17h00
Libraire Mymylibri — Ussel
- Enquête géante au Viaduc des Rochers Noirs, Viaduc des Rochers Noirs, Lapleau
19 septembre 2026 à 17h00
Viaduc des Rochers Noirs — Lapleau
- Orchestre symphonique, Hôtel de ville, Segonzac
19 septembre 2026 à 17h15
Hôtel de ville — Segonzac
- Spectacle « Enracinés », duo chorégraphique, Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel, Neuvic
19 septembre 2026 à 17h30
Arboretum du Château de Neuvic d'Ussel — Neuvic
- Spectacle : Paucard dins la nuech (Paucard dans la nuit !), Espace Antoine Paucard, Saint-Salvadour
19 septembre 2026 à 19h00
Espace Antoine Paucard — Saint-Salvadour
- Concert avec le groupe « Appelle tes copains », Jardin de la Guierle, Brive-la-Gaillarde
19 septembre 2026 à 21h00
Jardin de la Guierle — Brive-la-Gaillarde
- Escape game : « Les voleurs d’art », Chapelle des pénitents, Ussel
20 septembre 2026 à 09h00
Chapelle des pénitents — Ussel
- Visite libre de l’église Saint-Barthélémy, Église Saint-Barthélémy, Liginiac
20 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Barthélémy — Liginiac
- Visite guidée de l’église de Margerides et du Monument aux morts, Église Saint-Martin, Margerides
20 septembre 2026 à 10h30
Église Saint-Martin — Margerides
- Le Puy Saint-Damien en fête, Chapelle du Puy-Grand, Chamboulive
20 septembre 2026 à 11h30
Chapelle du Puy Saint-Damien — Chamboulive
- Improvisations théâtrales, Auditorium Francis Poulenc, Brive-la-Gaillarde
20 septembre 2026 à 13h30
Auditorium Francis Poulenc — Brive-la-Gaillarde
- Le musée vous invite à redécouvrir deux œuvres emblématiques de ses collections, Musée du Pays d’Ussel, Ussel
20 septembre 2026 à 13h30
Musée du Pays d'Ussel — Ussel
- Manœuvres incendie et secourisme par les jeunes sapeurs-pompiers du centre de secours de Tulle, Archives départementales de la Corrèze, Tulle
20 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Corrèze — Tulle
- Concours de l’Églantine briviste, Hôtel de ville, Segonzac
20 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de ville — Segonzac
- Conférence : des restaurations hasardeuses, Micro-Folie « La Grange », Ussel
20 septembre 2026 à 14h30
Micro-Folie "La Grange" — Ussel
- Concert « Les Papillons de Nuit », Cité de l’accordéon et des patrimoines, Tulle
20 septembre 2026 à 15h00
Cité de l'accordéon et des patrimoines — Tulle
- Exposition des photos d’art sacré de Jean-François Amelot, Chapelle Puy-Grand de Beaumont, Beaumont
20 septembre 2026 à 15h00
Chapelle Puy-Grand de Beaumont — Beaumont
- Visite guidée « Patrimoine en péril », Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Neuvic
20 septembre 2026 à 15h00
Musée départemental de la Résistance Henri Queuille — Neuvic
- Atelier « Opération liberté : décode, transmets et créé ! », Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde
20 septembre 2026 à 16h30
Centre d'études et Musée Edmond Michelet — Brive-la-Gaillarde
- Concert de l’Ensemble vocal de Brive, Auditorium Francis Poulenc, Brive-la-Gaillarde
20 septembre 2026 à 17h30
Auditorium Francis Poulenc — Brive-la-Gaillarde
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)