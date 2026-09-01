CÔTE-D’OR DIJON JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

En Corrèze, capitale Tulle, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Ouverture de l’Église Saint Corneille, église saint corneille de diénay, Diénay
19 septembre 2026 à 08h00
Église saint corneille de diénay — Diénay
- Visite libre de l’église Notre-Dame de Dijon, Église Notre-Dame 21000 DIJON, Dijon
19 septembre 2026 à 08h30
Église Notre-Dame 21000 DIJON — Dijon
- Dijon Métropole : 50 ans d’histoire commune ! (visite guidée), Dijon Métropole – Caserne Heudelet, Dijon
19 septembre 2026 à 09h00
Dijon Métropole - Caserne Heudelet — Dijon
- Visite du château de Ménessaire, Château de Ménessaire, Ménessaire
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Ménessaire — Ménessaire
- Visite libre de l’église Saint-Corneille, église saint corneille de diénay, Diénay
19 septembre 2026 à 09h00
église saint corneille de diénay — Diénay
- Visite guidée de l’apothicairerie – Moutiers Saint Jean 21, Apothicairerie Hôpital Saint Sauveur 8 place de l’Hôpital 21500 Moutiers Saint Jean, Moutiers-Saint-Jean
19 septembre 2026 à 09h00
Apothicairerie Hôpital Saint Sauveur 8 place de l'Hôpital 21500 Moutiers Saint Jean — Moutiers-Saint-Jean
- Visite du site industriel historique SNCF Réseau de Saulon-la-Chapelle, SNCF EIV Bourgogne, Saulon-la-Chapelle
19 septembre 2026 à 09h00
SNCF EIV Bourgogne — Saulon-la-Chapelle
- Visite commentée de l’église Sainte Barthélémy de Poncey-sur-l’Ignon, Église Saint-Barthélémy, Poncey-sur-l’Ignon
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Barthélémy — Poncey-sur-l'Ignon
- Démonstration de taille de pierre, Collégiale Notre-Dame, Semur-en-Auxois
19 septembre 2026 à 09h00
Collégiale Notre-Dame — Semur-en-Auxois
- Exposition des Cartes Postales anciennes de Diénay, Salle des Fêtes de Diénay, 1 rue Charles de Meixmoron, 21120 Diénay, Diénay
19 septembre 2026 à 09h00
Salle des Fêtes de Diénay — Diénay
- Visites décalées du théâtre du Rempart, Théâtre du Rempart, Semur-en-Auxois
19 septembre 2026 à 09h00
Théâtre du Rempart — Semur-en-Auxois
- Visite de la chapelle des Cordeliers et du cloître, Couvent des Cordeliers, Dijon
19 septembre 2026 à 09h00
Couvent des Cordeliers — Dijon
- Visites guidées à Saulieu, Musée François Pompon, Saulieu
19 septembre 2026 à 09h00
Musée François Pompon — Saulieu
- Visite libre du site de Saint-Abdon, Site de Saint-Abdon, Arnay-sous-Vitteaux
19 septembre 2026 à 09h00
Site de Saint-Abdon — Arnay-sous-Vitteaux
- Visite libre de la tour de Justice, Tour de la justice, Arnay-sous-Vitteaux
19 septembre 2026 à 09h00
Tour de la justice — Arnay-sous-Vitteaux
- Le lycée de la Céramique fête ses 80 ans, Lycée Polyvalent Henry MOISAND Art-Design-Céramique, Longchamp
19 septembre 2026 à 09h00
Lycée Polyvalent Henry MOISAND Art-Design-Céramique — Longchamp
- Découverte et visite d’un poste d’aiguillage à Dole, Dole, Dole
19 septembre 2026 à 09h00
Dole — Dole
- Chapelle Notre Dame de Grâce, Bard-Le Régulier – Chapelle Notre Dame de Grâce, Savilly
19 septembre 2026 à 09h00
Bard-Le Régulier - Chapelle Notre Dame de Grâce — Savilly
- Festival de théâtre, Théâtre du Rempart, Semur-en-Auxois
19 septembre 2026 à 09h00
Théâtre du Rempart — Semur-en-Auxois
- Visite d’un immeuble particulier avec parties de la cour intérieure et passage voûté du 15e siècle, Immeuble particulier, Dijon
19 septembre 2026 à 09h00
Immeuble particulier — Dijon
- Visite de le Chapelle de Romprey, Chapelle de Romprey, Bure-les-Templiers
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle de Romprey — Bure-les-Templiers
- Dijon Métropole : 50 ans d’histoire commune !, Dijon Métropole – Caserne Heudelet, Dijon
19 septembre 2026 à 09h00
Dijon Métropole - Caserne Heudelet — Dijon
- Visite de la chaufferie biomasse des Valendons, Chaufferie biomasse des Valendons, SODIEN, Dijon
19 septembre 2026 à 09h00
Chaufferie biomasse des Valendons, SODIEN — Dijon
- Visite de la Halle 38, Halle 38, Dijon
19 septembre 2026 à 09h00
Halle 38 — Dijon
- Exposition du coq du clocher de l’église Notre-Dame, Collégiale Notre-Dame, Semur-en-Auxois
19 septembre 2026 à 09h00
Collégiale Notre-Dame — Semur-en-Auxois
- Montée à la Tour Philippe Le Bon, Office de Tourisme, Dijon
19 septembre 2026 à 09h15
Office de Tourisme — Dijon
- Visite libre du musée de la Vie bourguignonne, Musée Perrin de Puycousin, Dijon
19 septembre 2026 à 09h30
Musée Perrin de Puycousin — Dijon
- Visite libre musée archéologique de Dijon, Musée archéologique, Dijon
19 septembre 2026 à 09h30
Musée archéologique — Dijon
- Visite libre du 1204, centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, Dijon
19 septembre 2026 à 09h30
Le 1204 - Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine — Dijon
- Exposition à la médiathèque d’Auxonne, Médiathèque d’Auxonne, Auxonne
19 septembre 2026 à 09h30
Médiathèque d'Auxonne — Auxonne
- Visite du château de Bussy-Rabutin, Château de Bussy-Rabutin, Bussy-le-Grand
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Bussy-Rabutin — Bussy-le-Grand
- Découverte du château du Clos de Vougeot, Château du Clos de Vougeot, Vougeot
19 septembre 2026 à 09h30
Château du Clos de Vougeot — Vougeot
- Visite libre, Musée d’art sacré, Dijon
19 septembre 2026 à 09h30
Musée d'art sacré — Dijon
- Présentation temporaire : photographies des Sources de la Seine, Musée archéologique, Dijon
19 septembre 2026 à 09h30
Musée archéologique — Dijon
- Visite du fonds patrimonial de la Bibliothèque municipale., Bibliothèque municipale, Semur-en-Auxois
19 septembre 2026 à 09h30
Bibliothèque municipale — Semur-en-Auxois
- Visite de la chapelle des Élus, Office de Tourisme, Dijon
19 septembre 2026 à 09h30
Office de Tourisme — Dijon
- Visite libre des collections du musée municipal de Semur-en-Auxois, Musée municipal, Semur-en-Auxois
19 septembre 2026 à 09h30
Musée municipal — Semur-en-Auxois
- Prenez la pose : photo de chantier !, Musée archéologique, Dijon
19 septembre 2026 à 09h30
Musée archéologique — Dijon
- « Zoom sur la cathédrale Notre Dame de Paris », Micro-Folie Saulieu, Saulieu
19 septembre 2026 à 09h30
Micro-Folie Saulieu — Saulieu
- Visite et dégustation à la Maison Veuve Ambal, Maison Veuve Ambal, Montagny-lès-Beaune
19 septembre 2026 à 09h30
Maison Veuve Ambal — Montagny-lès-Beaune
- « Poussez les portes du CAUE », CAUE de Côte-d’Or, Dijon
19 septembre 2026 à 09h30
CAUE de Côte-d'Or — Dijon
- Exposition sur l’utilisation de la glace naturelle et artificielle au moulin de Montmoyen, 2 rue de la roche 21290 Montmoyen, Montmoyen
19 septembre 2026 à 09h30
2 rue de la roche 21290 Montmoyen — Montmoyen
- Cherche et Trouve : La restauration de l’aile Sarcus, Château de Bussy-Rabutin, Bussy-le-Grand
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Bussy-Rabutin — Bussy-le-Grand
- Expositions permanentes À la table des Français, Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon
19 septembre 2026 à 09h30
Cité internationale de la gastronomie et du vin — Dijon
- Visite libre de l’exposition « Ma belle cousine. De la demoiselle de Bourgogne à la marquise de Sévigné », Château de Bussy-Rabutin, Bussy-le-Grand
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Bussy-Rabutin — Bussy-le-Grand
- Bienvenue dans mon jardin au naturel, Maison Régionale des Arts de la Table, Arnay-le-Duc
19 septembre 2026 à 09h30
Maison Régionale des Arts de la Table — Arnay-le-Duc
- Visite libre (R)évolutions dans l’assiette, Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon
19 septembre 2026 à 09h30
Cité internationale de la gastronomie et du vin — Dijon
- Exposition : Au fil du canal de Bourgogne à travers l’Auxois, Office de tourisme de vitteaux, Vitteaux
19 septembre 2026 à 09h30
Office de tourisme de vitteaux — Vitteaux
- Visite guidée de la salle Xavier Girault, Médiathèque d’Auxonne, Auxonne
19 septembre 2026 à 09h30
Médiathèque d'Auxonne — Auxonne
- Journées européennes du Patrimoine 2026 – Église Notre Dame de l’Assomption de Savilly, Savilly – Eglise Notre Dame de l’Assomption, Savilly
19 septembre 2026 à 09h30
Savilly - Eglise Notre Dame de l'Assomption — Savilly
- Animation à la Médiathèque, Médiathèque d’Auxonne, Auxonne
19 septembre 2026 à 09h30
Médiathèque d'Auxonne — Auxonne
- Visites guidées à l’Auditorium de l’Opéra de Dijon, Auditorium Robert Poujade, Dijon
19 septembre 2026 à 09h45
Auditorium Robert Poujade — Dijon
- Les prestes rencontres du château, Château de Châteauneuf, Châteauneuf
19 septembre 2026 à 09h45
Château de Châteauneuf — Châteauneuf
- Visite guidée du Fort de Varois, Fort de Varois, Varois-et-Chaignot
19 septembre 2026 à 09h45
Fort de Varois — Varois-et-Chaignot
- Visite libre de la DRAC BFC à Dijon, DRAC BFC, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
DRAC BFC — Dijon
- Rencontre avec les acteurs de l’archéologie régionale à la DRAC BFC de Dijon, DRAC BFC, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
DRAC BFC — Dijon
- Bodysurf / visite guidée de l’exposition, Interface, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Interface — Dijon
- Visite du château d’Arcelot, Château d’Arcelot, Arceau
19 septembre 2026 à 10h00
Château d'Arcelot — Arceau
- Visite guidée de l’exposition « Thérèse Dubuisson », Médiathèque d’Auxonne, Auxonne
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque d'Auxonne — Auxonne
- Découverte de la villa Le Chardenois et de son parc arboré., La Villa Le Chardenois, Longchamp
19 septembre 2026 à 10h00
La Villa Le Chardenois — Longchamp
- Pierre d’avenir, à la découverte de la pierre de Comblanchien, visite guidée de la carrière et de ses usines., SETP Carrière de Comblanchien, Comblanchien
19 septembre 2026 à 10h00
SETP Carrière de Comblanchien — Comblanchien
- Rencontre avec des artistes à la DRAC BFC de Dijon, DRAC BFC, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
DRAC BFC — Dijon
- Visite libre de la bibliothèque diocésaine Gustave Bardy, Bibliothèque diocésaine Gustave Bardy, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque diocésaine Gustave Bardy — Dijon
- Visite et découverte de l’Ecole nationale des greffes, Ecole nationale des greffes, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Ecole nationale des greffes — Dijon
- Les ateliers s’exposent !, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Beaux-Arts de Dijon — Dijon
- Visite libre de l’hôtel de Vogüé à Dijon, Hôtel de Vogüé, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Vogüé — Dijon
- Visite libre du parc, Centre hospitalier La Chartreuse, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Centre hospitalier La Chartreuse — Dijon
- Visite libre du Musée des Beaux-Arts de Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des Beaux-Arts de Dijon — Dijon
- Jeu de piste photographies anciennes du Parc Buffon, Musée et Parc Buffon, Montbard
19 septembre 2026 à 10h00
Musée et Parc Buffon — Montbard
- Visite libre et guidée du Puits de Moïse, Centre hospitalier La Chartreuse, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Centre hospitalier La Chartreuse — Dijon
- Visite du Grand Hôtel La Cloche à Dijon, Grand Hôtel La Cloche, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Grand Hôtel La Cloche — Dijon
- Visite guidée du haut-fourneau de Val-Suzon, Le Haut Fourneau de Val-Suzon, Val-Suzon
19 septembre 2026 à 10h00
Le Haut Fourneau de Val-Suzon — Val-Suzon
- Visite au cœur du palais des ducs et des États de Bourgogne, Palais des Ducs et des États de Bourgogne, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Palais des Ducs et des États de Bourgogne — Dijon
- Visite guidée de la Fabrique de Pain d’Épices Mulot & Petitjean, Musée Mulot et Petitjean / La fabrique de pain d’épices, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Mulot et Petitjean / La fabrique de pain d'épices — Dijon
- Visite de l’église Saint-Baudry, VESVRES 21350, Vesvres
19 septembre 2026 à 10h00
l'église Saint-Baudry — Vesvres
- Visite de la chapelle Sainte-Barbe de Villy-en-Auxois, Chapelle Sainte-Barbe, Villy-en-Auxois
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Sainte-Barbe — Villy-en-Auxois
- Autopsie photographique, Musée et Parc Buffon, Montbard
19 septembre 2026 à 10h00
Musée et Parc Buffon — Montbard
- Nolay en Côte d’Or, Hôtel de ville de Nolay, Cirey-lès-Nolay
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de ville de Nolay — Cirey-lès-Nolay
- Visite commentée de la salle des séances de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, Salle de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Salle de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon — Dijon
- Focus sur les monuments historiques à la DRAC BFC de Dijon, DRAC BFC, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
DRAC BFC — Dijon
- Bodysurf / visite en famille, Interface, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Interface — Dijon
- Atelier Venise, ses gondoles, ses masques, Musée des beaux-arts, Beaune
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts — Beaune
- Journées Européennes du Patrimoine au Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix, Musée du Châtillonnais – Trésor de Vix, Châtillon-sur-Seine
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du Châtillonnais - Trésor de Vix — Châtillon-sur-Seine
- Démonstration et découverte du métier de murailler, atelier Murs et Vignes, Ladoix-Serrigny
19 septembre 2026 à 10h00
Atelier Murs et Vignes — Ladoix-Serrigny
- Dijon : parcourez la ville, brochures à la main, Stand Dijon, ville d’Art et d’Histoire – cour d’honneur du Palais des ducs et des États de Bourgogne, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Stand Dijon, ville d’Art et d’Histoire - cour d’honneur du Palais des ducs et des États de Bourgogne — Dijon
- Visite libre du cellier et de la cour de l’hôtel particulier Perreney de Baleure, Visite libre du cellier et de la cour de l’hôtel particulier Perreney de Baleure, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Visite libre du cellier et de la cour de l'hôtel particulier Perreney de Baleure — Dijon
- Visite de la Tour de Saussy, Tour de Saussy, Saussy
19 septembre 2026 à 10h00
Tour de Saussy — Saussy
- Visite commentée du musée des avions de chasse et de l’aérospatiale, chateau de savigny les beaune, Savigny-lès-Beaune
19 septembre 2026 à 10h00
Château de savigny les beaune — Savigny-lès-Beaune
- Un lieu historique, une mission internationale, un patrimoine vivant, Hôtel Bouchu dit d’Esterno, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Bouchu dit d'Esterno — Dijon
- Visite de la distillerie Maison Cartron, Maison Joseph Cartron, Nuits-Saint-Georges
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Joseph Cartron — Nuits-Saint-Georges
- Consortium Local Market #2 | Atelier de pratique artistique avec l’artiste Eva Pelzer, Le Consortium, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Le Consortium — Dijon
- Visite libre, exposition et concert à l’église Sainte-Croix d’Avosnes, Église Sainte-Croix, Avosnes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Sainte-Croix — Avosnes
- Visite guidée du bâtiment des Assemblées du Conseil départemental de la Côte-d’Or et de l’hôtel Esmonin de Dampierre, Conseil départemental de Côte-d’Or, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Conseil départemental de Côte-d'Or — Dijon
- Visite libre ou guidée de l’abbatiale de Saint-Thibault, Église Saint-Thibault, Saint-Thibault
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Thibault — Saint-Thibault
- Ouverture exceptionnelle du jardin de la grande Forge de Buffon, La Grande Forge de Buffon, Buffon
19 septembre 2026 à 10h00
La Grande Forge de Buffon — Buffon
- Visites libres et guidées de la chapelle de La Chartreuse de Champmol, Centre hospitalier La Chartreuse, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Centre hospitalier La Chartreuse — Dijon
- Visite du parc Joly, Parc Joly, Semur-en-Auxois
19 septembre 2026 à 10h00
Parc Joly — Semur-en-Auxois
- Visite guidée de l’hôtel de Vogüé à Dijon, Hôtel de Vogüé, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Vogüé — Dijon
- Animal, miroir de l’homme, Anatomies comparées de la Renaissance à Darwin, Musée et Parc Buffon, Montbard
19 septembre 2026 à 10h00
Musée et Parc Buffon — Montbard
- Visite guidée du château de Fontaine Française, Château de Fontaine-Française, Fontaine-Française
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Fontaine-Française — Fontaine-Française
- Visite libre du musée François Rude, Musée François Rude, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Musée François Rude — Dijon
- Visite de l’église Saint-Barthélémy à Saint-Hélier, Église, Saint-Hélier
19 septembre 2026 à 10h00
Église — Saint-Hélier
- Présentation d’un chantier de toiture, et souvenirs du photographe du chantier de Notre-Dame de Paris, Ancienne Abbaye 21500 Moutiers-Saint-jean, Moutiers-Saint-Jean
19 septembre 2026 à 10h00
Ancienne Abbaye 21500 Moutiers-Saint-jean — Moutiers-Saint-Jean
- Visite guidée de l’abbaye de Cîteaux, Abbaye de Cîteaux, Saint-Nicolas-lès-Cîteaux
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye de Cîteaux — Saint-Nicolas-lès-Cîteaux
- Rallye photo, Stand Dijon, ville d’Art et d’Histoire – cour d’honneur du Palais des ducs et des États de Bourgogne, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Stand Dijon, ville d’Art et d’Histoire - cour d’honneur du Palais des ducs et des États de Bourgogne — Dijon
- Exposition et rencontre avec l’artiste Joyce Delimata, Cité des Climats et vins de Bourgogne, Beaune
19 septembre 2026 à 10h00
Cité des Climats et vins de Bourgogne — Beaune
- Cyanotype, Maison Régionale des Arts de la Table, Arnay-le-Duc
19 septembre 2026 à 10h00
Maison Régionale des Arts de la Table — Arnay-le-Duc
- Visite libre et commentée de l’église de Saint-Aubin et des pierres remarquables des maisons environnantes, Église de Saint-Aubin, Saint-Aubin
19 septembre 2026 à 10h00
Église de Saint-Aubin — Saint-Aubin
- La Maison du Tisserand by Algranate – Archives et Photographies d’un patrimoine en péril au cœur de Flavigny, La Maison du Tisserand by Algranate 3, rue Lacordaire 21150 Flavigny sur Ozerain, Flavigny-sur-Ozerain
19 septembre 2026 à 10h00
La Maison du Tisserand by Algranate 3, rue Lacordaire 21150 Flavigny sur Ozerain — Flavigny-sur-Ozerain
- Visite libre de l’hôtel Despringles, Hôtel Despringles, ancien hôtel de l’académie de Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Despringles, ancien hôtel de l'académie de Dijon — Dijon
- Visite de la Cité des Climats et Vins de Bourgogne, Cité des Climats et vins de Bourgogne, Beaune
19 septembre 2026 à 10h00
Cité des Climats et vins de Bourgogne — Beaune
- Visite libre du château de Villeberny, Château de Villeberny, Villeberny
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Villeberny — Villeberny
- Exposition de pièces de faïence « Géométrie émaillée », Salle des Sociétés, Longchamp
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des Sociétés — Longchamp
- Visite du Puits de Moïse, Parking visiteurs Centre hospitalier La Chartreuse, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Parking visiteurs Centre hospitalier La Chartreuse — Dijon
- Visite de la bibliothèque patrimoniale, Bibliothèque patrimoniale et d’étude, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque patrimoniale et d'étude — Dijon
- Visite et démonstration du pressoir de Cessey, Pressoir de Cessey, Vitteaux
19 septembre 2026 à 10h00
Pressoir de Cessey — Vitteaux
- Les vestiges du Moyen Âge dans la forêt de Mondragon, Forêt de Soirans au départ de l’arborétum, Soirans
19 septembre 2026 à 10h00
Forêt de Soirans au départ de l'arborétum — Soirans
- Visite libre de l’Hostellerie – Centre d’Art Singulier, Centre hospitalier La Chartreuse, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Centre hospitalier La Chartreuse — Dijon
- Visite de la chapelle Sainte-Apolline de Brianny, Chapelle Sainte-Apolline, Brianny
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Sainte-Apolline — Brianny
- Visite guidée du château de Beaumont-sur-Vingeanne, Château de Beaumont-sur-Vingeanne, Beaumont-sur-Vingeanne
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Beaumont-sur-Vingeanne — Beaumont-sur-Vingeanne
- Les Anis de Flavigny® – Patrimoine de la photographie, LES ANIS DE FLAVIGNY, Flavigny-sur-Ozerain
19 septembre 2026 à 10h00
Les anis de Flavigny — Flavigny-sur-Ozerain
- Visite guidée de l’église Saint Baudèle de Plombières les Dijon, Église saint Baudèle, Plombières-lès-Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Église saint Baudèle — Plombières-lès-Dijon
- Visite de l’École nationale supérieure d’art et design de Dijon, École nationale supérieure d’art de Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
École nationale supérieure d'art de Dijon — Dijon
- Contes de la lagune et au-delà, Musée des beaux-arts, Beaune
19 septembre 2026 à 10h00
Musée des beaux-arts — Beaune
- Balade photo à la Cité des Climats et vins de Bourgogne, Cité des Climats et vins de Bourgogne, Beaune
19 septembre 2026 à 10h00
Cité des Climats et vins de Bourgogne — Beaune
- Visite libre du château d’Avosnes, Château d’Avosnes, Avosnes
19 septembre 2026 à 10h00
Château d'Avosnes — Avosnes
- Ouverture exceptionnelle de la Salle Vergnette de Lamotte – ancienne Chambre de Commerce, Salle Vergnette de Lamotte, Beaune
19 septembre 2026 à 10h00
Salle Vergnette de Lamotte — Beaune
- Visite, exposition et jeu d’enquête au CREPS BFC, Creps Dijon-Bourgogne, Dijon
19 septembre 2026 à 10h00
Creps Dijon-Bourgogne — Dijon
- Visite guidée de la cour d’honneur et des terrasses de l’hôtel de Chassey, Hôtel de Chassey, Semur-en-Auxois
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel de Chassey — Semur-en-Auxois
- Visite de la chapelle de Barain, Chapelle de Barain-Avosnes, Avosnes
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Barain-Avosnes — Avosnes
- Visites guidées du château de Mâlain, Château de Mâlain, Mâlain
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Mâlain — Mâlain
- Visite guidée de Salmaise, Commune de Salmaise, Salmaise
19 septembre 2026 à 10h00
Commune de Salmaise — Salmaise
- FORT DE BEAUREGARD JOURNEE DU PATRIMOINE, FORT MILITAIRE DE BEAUREGARD, Longvic
19 septembre 2026 à 10h00
FORT MILITAIRE DE BEAUREGARD — Longvic
- Visite libre de l’exposition « L’assemblée des sales bêtes », Musée et Parc Buffon, Montbard
19 septembre 2026 à 10h00
Musée et Parc Buffon — Montbard
- Découverte du patrimoine d’Arnay-le-Duc, Arnay-le-Duc, Arnay-le-Duc
19 septembre 2026 à 10h00
Arnay-le-Duc — Arnay-le-Duc
- Visite guidée du chantier sur le barrage-réservoir de Panthier, barrage-réservoir de Panthier, Vandenesse-en-Auxois
19 septembre 2026 à 10h00
barrage-réservoir de Panthier — Vandenesse-en-Auxois
- Visites guidées de La Vapeur, La Vapeur, Dijon
19 septembre 2026 à 10h30
La Vapeur — Dijon
- Visite de l’église Saint-Bernard et de la poudrière devenue chapelle Notre-Dame d’Ephèse, Eglise Saint-Bernard, Dijon
19 septembre 2026 à 10h30
Eglise Saint-Bernard — Dijon
- Cuisine des vendanges – exposition photographique, Pernand-Vergelesses, Pernand-Vergelesses
19 septembre 2026 à 10h30
Pernand-Vergelesses — Pernand-Vergelesses
- Le parcours Carnot, Hôtel de ville de Nolay, Cirey-lès-Nolay
19 septembre 2026 à 10h30
Hôtel de ville de Nolay — Cirey-lès-Nolay
- Déambula Rigoletta – Visite carnavalesque du CH La Chartreuse, Centre hospitalier La Chartreuse, Dijon
19 septembre 2026 à 10h30
Centre hospitalier La Chartreuse — Dijon
- Dans l’œil du photographe, Mairie de Bretigny, Bretigny
19 septembre 2026 à 10h30
Mairie de Bretigny — Bretigny
- Visites guidées sur le patrimoine en péril, Musée municipal de Semur-en-Auxois, Semur-en-Auxois
19 septembre 2026 à 10h30
Musée municipal de Semur-en-Auxois — Semur-en-Auxois
- Visites guidées sur la photographie et le patrimoine en péril, Musée municipal de Semur-en-Auxois, Semur-en-Auxois
19 septembre 2026 à 10h30
Musée municipal de Semur-en-Auxois — Semur-en-Auxois
- Visite guidée « Dijon au fil du temps »., Centre-ville de Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 10h30
Centre-ville de Dijon — Dijon
- Visite des réserves du FRAC Bourgogne et projections d’oeuvres de la collection, FRAC Bourgogne, Dijon
19 septembre 2026 à 10h30
FRAC Bourgogne — Dijon
- Découverte de l’Etang Rouge et du torchis, Musée de plein air L’Étang rouge, Seurre
19 septembre 2026 à 10h30
Musée de plein air L'Étang rouge — Seurre
- Visite guidée (R)évolutions dans l’assiette, Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon
19 septembre 2026 à 11h00
Cité internationale de la gastronomie et du vin — Dijon
- Ateliers & déambulations – Soin du corps et soin de l’âme : l’héritage des dames hospitalières, Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune, Beaune
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune — Beaune
- « À fleurs de peau » Recherches végétales informelles, études, peintures à l’huile, L’atelier des Granges, Semur-en-Auxois
19 septembre 2026 à 11h00
L'atelier des Granges — Semur-en-Auxois
- Bodysurf / focus sur les œuvres photographiques, Interface, Dijon
19 septembre 2026 à 11h00
Interface — Dijon
- Visite des intérieurs du château de Moutiers Saint Jean, Château de Moutiers, Moutiers-Saint-Jean
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Moutiers — Moutiers-Saint-Jean
- Visite guidée « Aux petits soins pour le patrimoine », Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon
19 septembre 2026 à 11h00
Cité internationale de la gastronomie et du vin — Dijon
- Visite libre du château de Moutiers-Saint-Jean, Château de Moutiers, Moutiers-Saint-Jean
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Moutiers — Moutiers-Saint-Jean
- Visite « C’est sous vos yeux », Office de tourisme d’Auxonne, Auxonne
19 septembre 2026 à 11h00
Office de tourisme d'Auxonne — Auxonne
- Visite de la commanderie de La Romagne, Commanderie de la Romagne, Saint-Maurice-sur-Vingeanne
19 septembre 2026 à 11h00
Commanderie de la Romagne — Saint-Maurice-sur-Vingeanne
- Histoires de transmission – À la rencontre des gardiens du patrimoine, Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune, Beaune
19 septembre 2026 à 11h00
Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune — Beaune
- Visites flash liées à la conservation du patrimoine, Musée des beaux-arts, Beaune
19 septembre 2026 à 11h00
Musée des beaux-arts — Beaune
- Exposition matériel historique ferroviaire, gare de Bligny sur Ouche, Bligny-sur-Ouche
19 septembre 2026 à 11h00
gare de Bligny sur Ouche — Bligny-sur-Ouche
- Visite libre de la salle de lecture, Bibliothèque patrimoniale et d’étude, Dijon
19 septembre 2026 à 11h00
Bibliothèque patrimoniale et d'étude — Dijon
- Visite guidée du château de Longecourt, Château de Longecourt-en-Plaine, Longecourt-en-Plaine
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Longecourt-en-Plaine — Longecourt-en-Plaine
- Visite du château de Soussey-sur-Brionne, Château de Soussey-sur-Brionne, Soussey-sur-Brionne
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Soussey-sur-Brionne — Soussey-sur-Brionne
- Visite guidée express – Djamel Tatah. Répéter – muter, Musée national Magnin, Dijon
19 septembre 2026 à 11h00
Musée national Magnin — Dijon
- Le Patrimoine en roue libre, Bâtiment annexe des Archives départementales de la Côte-d’Or, Dijon
19 septembre 2026 à 13h00
Bâtiment annexe des Archives départementales de la Côte-d'Or — Dijon
- Visite du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté – site de Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 13h30
Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté - site de Dijon — Dijon
- Visite guidée de l’intérieure et libre du parc du Château de Promenois, Château de Promenois, Jouey
19 septembre 2026 à 13h30
Château de Promenois — Jouey
- Jeu de piste historique, Chevigny en Valière, Chevigny-en-Valière
19 septembre 2026 à 13h30
Chevigny en Valière — Chevigny-en-Valière
- Conférences organisées à la cour d’appel de Dijon, Place du palais – Robert Badinter à Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 13h45
Place du palais - Robert Badinter à Dijon — Dijon
- Atelier à la Médiathèque d’Auxonne, Médiathèque d’Auxonne, Auxonne
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque d'Auxonne — Auxonne
- Visite du chantier de réhabilitation de la maison Jacques Copeau, Maison Jacques Copeau, Pernand-Vergelesses
19 septembre 2026 à 14h00
Maison Jacques Copeau — Pernand-Vergelesses
- Visite flash théâtralisée de l’hôtel Despringles, Hôtel Despringles, ancien hôtel de l’académie de Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel Despringles, ancien hôtel de l'académie de Dijon — Dijon
- Activités ludiques au musée archéologique de Dijon, Musée archéologique, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique — Dijon
- Découverte des modèles de fleurs de la maison Deyrolle, Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres – campus Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres - campus Dijon — Dijon
- André Metthey céramiste né à Laignes en 1871, Salle des Fêtes, Laignes
19 septembre 2026 à 14h00
Salle des Fêtes — Laignes
- Visite du Moulin Sorine, Moulin Sorine, Santenay
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin Sorine — Santenay
- Atelier d’arts plastiques « Photomontage : découverte spectaculaire aux Sources de la Seine ! », Musée archéologique, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique — Dijon
- Histoire des Chapelles de Nolay, Chapelle Saint-Pierre, Nolay
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Saint-Pierre — Nolay
- La ferme de Pernand, Restaurant La Paulée, Pernand-Vergelesses
19 septembre 2026 à 14h00
Restaurant La Paulée — Pernand-Vergelesses
- Visite de l’église Saint Maurice Sennecey-lès-Dijon, Église Saint-Maurice, Sennecey-lès-Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Maurice — Sennecey-lès-Dijon
- visite guidiée de la Tour de l’Orle d’Or, Tour de l’Orle d’Or, Semur-en-Auxois
19 septembre 2026 à 14h00
Tour de l'Orle d'Or — Semur-en-Auxois
- Activités ludiques, Musée d’art sacré, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée d'art sacré — Dijon
- Activités ludiques au musée François Rude, Musée François Rude, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée François Rude — Dijon
- Découvrez le patrimoine scientifique du lycée Carnot, Lycée Carnot, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Lycée Carnot — Dijon
- Visite libre de l’exposition et visite guidée samedi et dimanche à 15h, Le Bahut, Semur-en-Auxois
19 septembre 2026 à 14h00
Le Bahut — Semur-en-Auxois
- Visite guidée express – L’histoire dévoilée de l’hôtel Lantin, Musée national Magnin, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée national Magnin — Dijon
- Visite de l’église Saint-Jean-de-Narosse, Église Saint-Jean-de-Narosse, Santenay
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Jean-de-Narosse — Santenay
- Activités ludiques au Musée Perrin de Puycousin, Musée Perrin de Puycousin, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Perrin de Puycousin — Dijon
- Visite guidée avec les supports photographiques donnant à voir les richesses de l’église Notre-Dame, Collégiale Notre-Dame, Semur-en-Auxois
19 septembre 2026 à 14h00
Collégiale Notre-Dame — Semur-en-Auxois
- Visite commentée du lycée Carnot, Lycée Carnot, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Lycée Carnot — Dijon
- Visite guidée de l’église Saint-Léger et de son clocher, Église Saint-Léger, Ruffey-lès-Beaune
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Léger — Ruffey-lès-Beaune
- Prenez la pose ! L’art en photo, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Beaux-Arts de Dijon — Dijon
- Visite guidée du château de Talmay, Château de Talmay, Talmay
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Talmay — Talmay
- Cabinet de curiosités, Musée de Nuits-Saint-Georges, Nuits-Saint-Georges
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de Nuits-Saint-Georges — Nuits-Saint-Georges
- Atelier « Plantes médicinales » animé par Pauline Lasson (Les Chuchotantes), Musée et Parc Buffon, Montbard
19 septembre 2026 à 14h00
Musée et Parc Buffon — Montbard
- Activités ludiques au musée des Beaux-Arts de Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Beaux-Arts de Dijon — Dijon
- Visite des expositions et du Château de Sainte Colombe-en-Auxois – ARCADE Design à la campagne, Arcade – Château de Sainte-Colombe-en-Auxois, Sainte-Colombe-en-Auxois
19 septembre 2026 à 14h00
Arcade - Château de Sainte-Colombe-en-Auxois — Sainte-Colombe-en-Auxois
- Découverte de l’atelier, 6 bis rue des tanneries 21140 Semur-en-Auxois, Semur-en-Auxois
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier — Semur-en-Auxois
- Visites guidées de l’église St Maurice, Église Saint-Maurice, Sennecey-lès-Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Maurice — Sennecey-lès-Dijon
- Rencontre « Passé pillé », Musée archéologique, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique — Dijon
- Démonstration : le matériel du peintre, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Beaux-Arts de Dijon — Dijon
- Rencontre – Société des Amis des Musées de Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des Beaux-Arts de Dijon — Dijon
- Atelier famille – Les maisons photophores, Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Le 1204 - Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine — Dijon
- Montée à la tour de l’église Notre-Dame d’Auxonne, Office de tourisme d’Auxonne, Auxonne
19 septembre 2026 à 14h00
Office de tourisme d'Auxonne — Auxonne
- Ateliers avec l’association franco-italienne, Musée des beaux-arts, Beaune
19 septembre 2026 à 14h00
Musée des beaux-arts — Beaune
- Visite de l’église St Jean, Église Saint-Jean-Baptiste de Grignon, Grignon
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Jean-Baptiste de Grignon — Grignon
- Exposition de drapeaux anciens et gravures d’époque, Salle municipale de l’aquarium, Thury
19 septembre 2026 à 14h00
Salle municipale de l'aquarium — Thury
- Visites commentées de la cour d’appel – ancien parlement de Bourgogne, Place du palais – Robert Badinter à Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Place du palais - Robert Badinter à Dijon — Dijon
- Découverte des Archives municipales, Archives municipales de Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales de Dijon — Dijon
- Visite guidée du château de Bussy-la-Pesle, Château de Bussy-la-Pesle, Bussy-la-Pesle
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Bussy-la-Pesle — Bussy-la-Pesle
- Nolay le Nez en l’Air, Agence de tourisme 13 rue de la république 21340 Nolay, Cirey-lès-Nolay
19 septembre 2026 à 14h00
Agence de tourisme 13 rue de la république 21340 Nolay — Cirey-lès-Nolay
- Visite commentée de l’église Saint-Maurice, Église Saint-Maurice, Thoisy-le-Désert
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Maurice — Thoisy-le-Désert
- Visite de l’hôtel Bouhier de Lantenay, préfecture de la Côte-d’Or et de la région Bourgogne-Franche-Comté, Hôtel Bouhier de Lantenay, Préfecture de Côte-d’Or et de Bourgogne-Franche-Comté, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel Bouhier de Lantenay, Préfecture de Côte-d'Or et de Bourgogne-Franche-Comté — Dijon
- Musique et Danse à l’Hôtel Maleteste, Hôtel Maleteste, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel Maleteste — Dijon
- Visite guidée du château de Brochon, Château de Brochon, Brochon
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Brochon — Brochon
- Jeu d’enquête – Où est passé Marianne ?, Esplanade de la république, 21300 Chenôve, Chenôve
19 septembre 2026 à 14h00
Esplanade de la république, 21300 Chenôve — Chenôve
- Visite libre de l’exposition « L’Almanach 26 » au Consortium Museum, Le Consortium, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Le Consortium — Dijon
- Jeu de piste, Musée archéologique, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Musée archéologique — Dijon
- Découverte et fonctionnement de la forge de Thury, Forge de Thury, Thury
19 septembre 2026 à 14h00
Forge de Thury — Thury
- Un arbre à réhabiliter : le Cormier, Bouilland, salle de la mairie, Bouilland
19 septembre 2026 à 14h00
Bouilland, salle de la mairie — Bouilland
- Visite guidée de la tour de l’Orle d’Or, Tour de l’Orle d’Or 1 rue du Rempart 21140 Semur-en-Auxois, Semur-en-Auxois
19 septembre 2026 à 14h00
Tour de l'Orle d'Or 1 rue du Rempart 21140 Semur-en-Auxois — Semur-en-Auxois
- Journée portes ouvertes, Hôtel Thomas ou Grasset – Maison de Rhénanie-Palatinat, Dijon
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel Thomas ou Grasset - Maison de Rhénanie-Palatinat — Dijon
- Patrimoine photos : les arts ménagers, vision d’hommes, Musée de l’Électricité, Saint-Apollinaire
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de l'Électricité — Saint-Apollinaire
- Paroles d’hospitaliers – Protéger un patrimoine hospitalier : le plan de sauvegarde des biens culturels, Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune, Beaune
19 septembre 2026 à 14h15
Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune — Beaune
- Visite de l’église de Bussy-la-Pesle, Église de Bussy-la-Pesle, Bussy-la-Pesle
19 septembre 2026 à 14h30
Église de Bussy-la-Pesle — Bussy-la-Pesle
- Visite flash « De l’abbaye Saint-Bénigne au musée archéologique de Dijon », Musée archéologique, Dijon
19 septembre 2026 à 14h30
Musée archéologique — Dijon
- Visite-flash de l’exposition temporaire Passés intérieurs, Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, Dijon
19 septembre 2026 à 14h30
Le 1204 - Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine — Dijon
- Visite flash « Regards impressionnistes sur un littoral en péril », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des Beaux-Arts de Dijon — Dijon
- Le chanvre: tradition et avenir, Villy-en-Auxois 21350, Villy-en-Auxois
19 septembre 2026 à 14h30
Villy-en-Auxois 21350 — Villy-en-Auxois
- Herbier sensible, Maison Régionale des Arts de la Table, Arnay-le-Duc
19 septembre 2026 à 14h30
Maison Régionale des Arts de la Table — Arnay-le-Duc
- Ouverture église de Blancey, Rue de l’Eglise à blancey, Blancey
19 septembre 2026 à 14h30
Rue de l'Eglise à blancey — Blancey
- Visite de l’abbaye Saint-Pierre de Bèze, Abbaye de Beze, Bèze
19 septembre 2026 à 14h30
Abbaye de Beze — Bèze
- Visite découverte de l’exposition « Djamel Tatah. Répéter-muter », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 14h30
Musée des Beaux-Arts de Dijon — Dijon
- Conférence au cellier de Clairvaux, Cellier de Clairvaux, Dijon
19 septembre 2026 à 14h30
Cellier de Clairvaux — Dijon
- Le parcours des maisons remarquables, Hôtel de ville de Nolay, Cirey-lès-Nolay
19 septembre 2026 à 14h30
Hôtel de ville de Nolay — Cirey-lès-Nolay
- Visite guidée de l’église de Saint-Jean-de-Losne restaurée, Eglise Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-de-Losne
19 septembre 2026 à 14h30
Eglise Saint-Jean-Baptiste — Saint-Jean-de-Losne
- Visite guidée du Château de Montmoyen, Château de Montmoyen, Montmoyen
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Montmoyen — Montmoyen
- Visite flash « Le folklorisme : réinventer pour sauvegarder », Musée Perrin de Puycousin, Dijon
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Perrin de Puycousin — Dijon
- Visite architecturale « de l’usine au centre d’art », Le Consortium, Dijon
19 septembre 2026 à 14h30
Le Consortium — Dijon
- Sculpture en direct de la tête de l’aigle disparue, Abbaye de Molesme, Molesme
19 septembre 2026 à 14h30
Abbaye de Molesme — Molesme
- Spectacle Papier.1 par la Cie en Lacets, Salle de Flore, Palais des ducs et des États de Bourgogne, Dijon
19 septembre 2026 à 14h30
Salle de Flore, Palais des ducs et des États de Bourgogne — Dijon
- Visite guidée de l’église Saint Jean Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Villiers-le-Duc
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Jean-Baptiste — Villiers-le-Duc
- Visite guidée de l’église Saint Florent, Église Saint-Florent, Til-Châtel
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Florent — Til-Châtel
- Rencontre – Souvenirs en danger : un défi de conservation pour des collections photographiques particulières !, Musée Perrin de Puycousin, Dijon
19 septembre 2026 à 14h45
Musée Perrin de Puycousin — Dijon
- Visite flash « Une courte histoire de l’archéologie », Musée archéologique, Dijon
19 septembre 2026 à 14h45
Musée archéologique — Dijon
- Visite flash « De l’église au musée : une architecture », Musée d’art sacré, Dijon
19 septembre 2026 à 14h45
Musée d'art sacré — Dijon
- Visite flash « Scènes de vie…», Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 14h45
Musée des Beaux-Arts de Dijon — Dijon
- Visite flash « Le musée d’Art sacré, lieu de protection du patrimoine religieux départemental », Musée d’art sacré, Dijon
19 septembre 2026 à 15h00
Musée d'art sacré — Dijon
- Lectures théâtralisées « Le Moult me tarde, quand Dijon se rebelle. L’histoire des petits et grands combats des Dijonnais et Dijonnaises », Archives contemporaines, Dijon
19 septembre 2026 à 15h00
Archives contemporaines — Dijon
- Visite extérieure du château de Bierre-lès-Semur, Château de Bierre-lès-Semur, Le Val-Larrey
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Bierre-lès-Semur — Le Val-Larrey
- Visite de l’église de La Bussière-sur-Ouche, Eglise abbatiale de La Bussière sur Ouche, La Bussière-sur-Ouche
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise abbatiale de La Bussière sur Ouche — La Bussière-sur-Ouche
- Lecture théâtralisée : Vita Militis, la vie d’un soldat, Centre d’interprétation archéologique Mirabellum, Mirebeau-sur-Bèze
19 septembre 2026 à 15h00
Centre d'interprétation archéologique Mirabellum — Mirebeau-sur-Bèze
- La restauration de tableaux : l’exemple de la Croix Vivante, Musée des beaux-arts, Beaune
19 septembre 2026 à 15h00
Musée des beaux-arts — Beaune
- Les infectés, Musée de Nuits-Saint-Georges, Nuits-Saint-Georges
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de Nuits-Saint-Georges — Nuits-Saint-Georges
- Atelier de découverte : le tavaillon de châtaigner, Maison Jacques Copeau, Pernand-Vergelesses
19 septembre 2026 à 15h00
Maison Jacques Copeau — Pernand-Vergelesses
- Visite guidée du village de Thury, Église Saint-Julien de Thury, Thury
19 septembre 2026 à 15h00
Église Saint-Julien de Thury — Thury
- Rencontre autour d’un objet mystère, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 15h00
Musée des Beaux-Arts de Dijon — Dijon
- Visite guidée du Faubourg Raines : Histoire d’un quartier transformé., Voisines, Dijon
19 septembre 2026 à 15h30
Voisines — Dijon
- Visite découverte « Les acquisitions Djamel Tatah », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 15h45
Musée des Beaux-Arts de Dijon — Dijon
- Histoires de transmission – À la rencontre des anciens soignants des Hospices Civils de Beaune, Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune, Beaune
19 septembre 2026 à 16h00
Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune — Beaune
- Visite flash « Dans les coulisses de la restauration », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 16h00
Musée des Beaux-Arts de Dijon — Dijon
- Conte par Soeur Catherine ( Maison Catherine Labourée), Chapelle Saint-Georges, Fain-lès-Moutiers
19 septembre 2026 à 16h00
Chapelle Saint-Georges — Fain-lès-Moutiers
- Visite guidée express – Les incontournables de la collection permanente, Musée national Magnin, Dijon
19 septembre 2026 à 16h00
Musée national Magnin — Dijon
- Visite flash « Le château de Dijon : un monument oublié », Musée archéologique, Dijon
19 septembre 2026 à 16h15
Musée archéologique — Dijon
- Visite flash « Nouvelle œuvre accrochée ! », Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
19 septembre 2026 à 16h15
Musée des Beaux-Arts de Dijon — Dijon
- Visite flash « Histoire de conservation », Musée archéologique, Dijon
19 septembre 2026 à 16h30
Musée archéologique — Dijon
- Visite flash « Bicentenaire de la photographie », Musée Perrin de Puycousin, Dijon
19 septembre 2026 à 16h30
Musée Perrin de Puycousin — Dijon
- Visite de l’église Saint-Joseph : construire des églises dans les faubourgs au début du 20e siècle, Eglise Saint-Joseph, Dijon
19 septembre 2026 à 16h30
Eglise Saint-Joseph — Dijon
- À la croisée des voies, Château Louis XI, Auxonne
19 septembre 2026 à 16h30
Château Louis XI — Auxonne
- Concert du Chœur de l’Opéra de Dijon, Auditorium Robert Poujade, Dijon
19 septembre 2026 à 16h30
Auditorium Robert Poujade — Dijon
- Concert de l’Ensemble Ica Onna sous la direction de Joël Haddad, Collégiale Notre-Dame, Semur-en-Auxois
19 septembre 2026 à 17h00
Collégiale Notre-Dame — Semur-en-Auxois
- Terrine (électronique), VOISINES — Fabriques et ressources artistiques, Dijon
19 septembre 2026 à 17h00
VOISINES — Fabriques et ressources artistiques — Dijon
- Visite commentée de Châtillon-sur-Seine, la boucle napoléonienne, Médiathèque Victorine de Chastenay, Châtillon-sur-Seine
19 septembre 2026 à 17h00
Médiathèque Victorine de Chastenay — Châtillon-sur-Seine
- Concert du groupe « On chante ici », Chapelle Saint-Georges, Fain-lès-Moutiers
19 septembre 2026 à 17h00
Chapelle Saint-Georges — Fain-lès-Moutiers
- Visite de la Maison Calvet, Musée des beaux-arts, Beaune
19 septembre 2026 à 17h00
Musée des beaux-arts — Beaune
- Concert : Au fil de l’Elbe, Château de Bussy-Rabutin, Bussy-le-Grand
19 septembre 2026 à 17h30
Château de Bussy-Rabutin — Bussy-le-Grand
- Apéritif du patrimoine avec L’Héritier-Guyot, Le Consortium, Dijon
19 septembre 2026 à 18h00
Le Consortium — Dijon
- Silk & Velvet, Soul Train party, La Vapeur, Dijon
19 septembre 2026 à 18h30
La Vapeur — Dijon
- Chorale – l’Exploitation, Salle Louis Pavelot, Pernand-Vergelesses
19 septembre 2026 à 19h30
Salle Louis Pavelot — Pernand-Vergelesses
- Dîner de vendanges, Salle Louis Pavelot, Pernand-Vergelesses
19 septembre 2026 à 19h30
Salle Louis Pavelot — Pernand-Vergelesses
- NOCTURNE – Magnin Open air !, Musée national Magnin, Dijon
19 septembre 2026 à 20h00
Musée national Magnin — Dijon
- Bal au château !, Château de Lusigny, Lusigny-sur-Ouche
19 septembre 2026 à 20h30
Château de Lusigny — Lusigny-sur-Ouche
- Spectacle d’enquête interactif, Château de Rosières, Saint-Seine-sur-Vingeanne
19 septembre 2026 à 21h00
Château de Rosières — Saint-Seine-sur-Vingeanne
- Visite de l’église et du parc du château d’Auvillars-sur-Saône, Église Sainte-Madeleine, Auvillars-sur-Saône
20 septembre 2026 à 09h00
Église Sainte-Madeleine — Auvillars-sur-Saône
- Visite guidée du moulin du Foulon, Moulin du Foulon, Arnay-Sous-Vitteaux
20 septembre 2026 à 09h00
Moulin du Foulon — Arnay-Sous-Vitteaux
- Balade guidée dans Diénay (2 km), Diénay, Diénay
20 septembre 2026 à 09h00
Diénay — Diénay
- Château et église de Posanges (visite libre, projection, exposants), Château de Posanges, Posanges
20 septembre 2026 à 09h00
Château de Posanges — Posanges
- Visites guidées « top chrono », Office de tourisme de Vitteaux, Vitteaux
20 septembre 2026 à 09h30
Office de tourisme de Vitteaux — Vitteaux
- Visite libre de la cour de l’hôtel Piget, Hôtel Piget, Vitteaux
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Piget — Vitteaux
- Exposition « Zones d’indiscernabilité – Modus Operandi », Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne, Dijon
20 septembre 2026 à 10h00
Atheneum, centre culturel de l'Université de Bourgogne — Dijon
- Visite de la chambre de Louis XIV, Château d’Athée, Athée
20 septembre 2026 à 10h00
Château d'Athée — Athée
- Découvrez les serres de l’université, Serres de l’Université Bourgogne Europe, Dijon
20 septembre 2026 à 10h00
Serres de l'Université Bourgogne Europe — Dijon
- Pop-Up Tour thématique – La restauration du polyptyque du Jugement dernier, Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune, Beaune
20 septembre 2026 à 10h00
Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune — Beaune
- Démonstration d’Arts Martiaux Historiques Européens aux Archives départementales de la Côte-d’Or, Archives départementales de la Côte-d’Or, Dijon
20 septembre 2026 à 10h00
Archives départementales de Côte d'Or — Dijon
- Visite guidée de l’église de la Nativité de Bagnot, Église de la Nativité, Bagnot
20 septembre 2026 à 10h00
Église de la Nativité — Bagnot
- Visite de l’église de Bagnot, Église de la Nativité, Bagnot
20 septembre 2026 à 10h00
Église de la Nativité — Bagnot
- Journée retro du château d’Étrabonne, Château d’Étrabonne, Champagne-sur-Vingeanne
20 septembre 2026 à 10h00
Château d'Étrabonne — Champagne-sur-Vingeanne
- Visite guidée des casernes de Dijon : entre histoire et transformation urbaine, Caserne Vaillant, Dijon
20 septembre 2026 à 10h00
Caserne Vaillant — Dijon
- Partez en famille à la recherche des œuvres d’art du campus avec le livret « Art et science », Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne, Dijon
20 septembre 2026 à 10h00
Atheneum, centre culturel de l'Université de Bourgogne — Dijon
- Sculpte ton parcours !, Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne, Dijon
20 septembre 2026 à 10h00
Atheneum, centre culturel de l'Université de Bourgogne — Dijon
- Château de sable XXL : les bâtisseurs de Talant, Jardin des cinq roses, Talant
20 septembre 2026 à 10h30
Jardin des cinq roses — Talant
- Duo Clameur – Mise en musique de l’exposition Djamel Tatah. Répeter-Muter, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
20 septembre 2026 à 10h30
Musée des Beaux-Arts de Dijon — Dijon
- Visite de l’église, de son patrimoine et découverte de l’orgue, Eglise Saint Martin 21340 Nolay, Cirey-lès-Nolay
20 septembre 2026 à 10h45
Eglise Saint Martin 21340 Nolay — Cirey-lès-Nolay
- Visite de la dernière Tuilerie artisanale de Côte d’Or, Tuilerie Laurent, Nan-sous-Thil
20 septembre 2026 à 11h00
Tuilerie Laurent — Nan-sous-Thil
- « Ils furent comptés pour rien » au fort de la Motte-Giron, Fort de la Motte-Giron, Dijon
20 septembre 2026 à 11h00
Fort de la Motte-Giron — Dijon
- Visite guidée de la Tuilerie Laurent, Tuilerie Laurent, Nan-sous-Thil
20 septembre 2026 à 11h00
Tuilerie Laurent — Nan-sous-Thil
- Visite libre du château de Fontaine-Française, Château de Fontaine-Française, Fontaine-Française
20 septembre 2026 à 14h00
Château de Fontaine-Française — Fontaine-Française
- Visite du château d’Epoisses et de son parc, Château d’Époisses, Époisses
20 septembre 2026 à 14h00
Château d'Époisses — Époisses
- Atelier participatif – A vous de dessiner !, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
20 septembre 2026 à 14h00
Musée des Beaux-Arts de Dijon — Dijon
- Visite du château d’Epoisses, Château d’Époisses, Époisses
20 septembre 2026 à 14h00
Château d'Époisses — Époisses
- Visite guidée du château de Lux, Château de Lux, Lux
20 septembre 2026 à 14h00
Château de Lux — Lux
- Visite libre de l’église de Tart-le-Haut, Église du Sacré-Cœur, Tart
20 septembre 2026 à 14h00
Église du Sacré-Cœur — Tart
- Visite de Seurre, office de tourisme et capitainerie de Seurre, Seurre
20 septembre 2026 à 14h30
office de tourisme et capitainerie de Seurre — Seurre
- Visites guidées et libres, Basilique Notre-Dame de Beaune, Beaune
20 septembre 2026 à 14h30
Basilique Notre-Dame de Beaune — Beaune
- La restauration de carnets : l’exemple des carnets de voyage de Félix Ziem, Musée des beaux-arts, Beaune
20 septembre 2026 à 15h00
Musée des beaux-arts — Beaune
- Visite guidée du site gallo-romain de l’Ecartelot, Site gallo-romain de l’Écartelot, Arcenant
20 septembre 2026 à 15h00
Site gallo-romain de l'Écartelot — Arcenant
- Conférence – Le pillage archéologique, Musée archéologique, Dijon
20 septembre 2026 à 15h00
Musée archéologique — Dijon
- Visite de l’église de la Sainte-Trinité, Église de la Sainte-Trinité, Chevigny-Saint-Sauveur
20 septembre 2026 à 15h00
Église de la Sainte-Trinité — Chevigny-Saint-Sauveur
- Chapelle du Saint-Esprit, Chapelle du Saint-Esprit à Beaune, Beaune
20 septembre 2026 à 15h00
Chapelle du Saint-Esprit à Beaune — Beaune
- Visite guidée de l’exposition « Autopsie photographique », Musée et Parc Buffon, Montbard
20 septembre 2026 à 15h30
Musée et Parc Buffon — Montbard
- Concert Trombone et Orgue à l’Eglise Saint-Bernard de Fontaine-lès-Dijon, Église Saint-Bernard de Fontaine-lès-Dijon, Fontaine-lès-Dijon
20 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Bernard de Fontaine-lès-Dijon — Fontaine-lès-Dijon
- Concert du patrimoine au Grand-Orgue de la Cathédrale Saint Benigne de Dijon, Cathédrale Saint-Bénigne, Dijon
20 septembre 2026 à 18h00
Cathédrale Saint-Bénigne — Dijon
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)