CREUSE GUERET JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans la Creuse, capitale Guéret, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Visite exceptionnelle de la forge + de l’exposition d’oeuvres réalisées à partir de papiers peints du XIXe et XXe siècle, Forge, Aubusson
19 septembre 2026 à 09h00
Forge — Aubusson
- Visite commentée de la Réserve Naturelle de l’Etang des Landes, Réserve naturelle de l’étang des Landes, Lussat
19 septembre 2026 à 09h00
Réserve naturelle de l'étang des Landes — Lussat
- Visite guidée organisée par la municipalité de Saint-Silvain-Bellegarde, Église Saint-Silvain-Bellegarde, Saint-Silvain-Bellegarde
19 septembre 2026 à 09h30
Église Saint-Silvain-Bellegarde — Saint-Silvain-Bellegarde
- Découverte de sculptures mosaïquées en émaux de verre, Jardin Lacore, Saint-Pardoux-d’Arnet
19 septembre 2026 à 09h30
Jardin Lacore — Saint-Pardoux-d'Arnet
- [Visite commentée] Les portes du temps : à la découverte de l’Église de l’Assomption-de-la-Vierge, Église de l’Assomption de la Vierge, Châtelus-le-Marcheix
19 septembre 2026 à 10h00
Église de l'Assomption de la Vierge — Châtelus-le-Marcheix
- Visite commentée exceptionnelle du centre de formation, Cité internationale de la tapisserie, Aubusson
19 septembre 2026 à 10h00
Cité internationale de la tapisserie — Aubusson
- Atelier « Mission chapelle du futur », Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur, La Souterraine
19 septembre 2026 à 10h00
Micro-Folie de la Souterraine - Chapelle du Sauveur — La Souterraine
- Venez découvrir la Fondation du patrimoine à l’abbaye de Moutier-d’Ahun, Église de moutier d’ahun, Moutier-d’Ahun
19 septembre 2026 à 10h00
Église de moutier d'ahun — Moutier-d'Ahun
- Visite commentée des ateliers de restauration du Mobilier National, Cité internationale de la tapisserie, Aubusson
19 septembre 2026 à 10h00
Cité internationale de la tapisserie — Aubusson
- Fragments d’enfance : filles et garçons dans les collections patrimoniales, Bibliothèque Multimédia, Guéret
19 septembre 2026 à 10h00
Bibliothèque Multimédia — Guéret
- Battle internationale de tapisserie, Galerie & Atelier Frédérique Jill, Aubusson
19 septembre 2026 à 10h00
Galerie & Atelier Frédérique Jill — Aubusson
- Découvrez le rez-de-chaussée du château de Pontarion, Château de Pontarion, Pontarion
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Pontarion — Pontarion
- Visite guidée – patrimoine minier : « là, il y avait… », Les Ateliers de la Mine, Lavaveix-les-Mines
19 septembre 2026 à 10h00
Les Ateliers de la Mine — Lavaveix-les-Mines
- Atelier écriture sur l’époque minière de Lavaveix-les-Mines, Les Ateliers de la Mine, Lavaveix-les-Mines
19 septembre 2026 à 10h00
Les Ateliers de la Mine — Lavaveix-les-Mines
- Visite guidée du château de La Faye, Château de la Faye, Saint-Dizier-la-Tour
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Faye — Saint-Dizier-la-Tour
- Visite libre de l’église de Saint-Pardoux, Église Saint-Pardoux, Vareilles
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Pardoux — Vareilles
- Épopée diamantaire : visite libre à tarif préférentiel, Coopérative diamantaire – La Felletinoise, Felletin
19 septembre 2026 à 10h00
Coopérative diamantaire - La Felletinoise — Felletin
- Exposition « Les femmes dans la tapisserie » : visite libre à tarif préférentiel, Église Notre-Dame du Château, Felletin
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame du Château — Felletin
- Visite commentée de l’église Saint-Julien, Église Saint-Julien, Fresselines
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Julien — Fresselines
- Visite guidée du bourg de Gentioux, Place du Monument, Gentioux-Pigerolles
19 septembre 2026 à 10h00
Place du Monument — Gentioux-Pigerolles
- Visite guidée du château de Villemonteix, Château de Villemonteix, Saint-Pardoux-les-Cards
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Villemonteix — Saint-Pardoux-les-Cards
- Ouverture exceptionnelle de l’atelier de restauration de tapisseries du Mobilier national à Aubusson, Cité internationale de la tapisserie, Aubusson
19 septembre 2026 à 10h00
Cité internationale de la tapisserie — Aubusson
- Visite commentée du Châtelet, Le Châtelet, Budelière
19 septembre 2026 à 10h00
Le Châtelet — Budelière
- Visite guidée du lycée des métiers du bâtiment, Lycée des métiers du bâtiment, Felletin
19 septembre 2026 à 10h00
Lycée des métiers du bâtiment — Felletin
- À la découverte de la manufacture Braquenié, Manufacture de tapisserie Braquenié, Aubusson
19 septembre 2026 à 10h00
Manufacture de tapisserie Braquenié — Aubusson
- Exposition : Sabots polychromés et sculptés, Salle des fêtes de Saint Merd la Breuille, Saint-Merd-la-Breuille
19 septembre 2026 à 10h00
Salle des fêtes de Saint Merd la Breuille — Saint-Merd-la-Breuille
- Visite commentée d’un jardin consacré aux plantes médicinales, Association Plantes et couleurs, Bénévent-l’Abbaye
19 septembre 2026 à 10h00
Association Plantes et couleurs — Bénévent-l'Abbaye
- Atelier calligraphie du XVIIIe siècle, Cité internationale de la tapisserie, Aubusson
19 septembre 2026 à 10h30
Cité internationale de la tapisserie — Aubusson
- Visite guidée : le cimetière de guéret, un patrimoine méconnu, Cimetière de Guéret, Guéret
19 septembre 2026 à 10h30
Cimetière de Guéret — Guéret
- Visite guidée : « incursion guérétoise » !, Office de tourisme du Grand Guéret, Guéret
19 septembre 2026 à 10h30
Office de tourisme du Grand Guéret — Guéret
- Battle de tapisserie – Quand la tapisserie de lice rencontre la tapisserie à l’aiguille, Atelier de Marie-Valerie, Aubusson
19 septembre 2026 à 10h30
Atelier de Marie-Valerie — Aubusson
- Visite guidée des Pierres Jaumâtres, Les Pierres Jaumâtres, Toulx-Sainte-Croix
19 septembre 2026 à 11h00
Les Pierres Jaumâtres — Toulx-Sainte-Croix
- Visite guidée de l’église abbatiale de Moutier d’Ahun, Église de moutier d’ahun, Moutier-d’Ahun
19 septembre 2026 à 11h00
Église de moutier d'ahun — Moutier-d'Ahun
- Visite guidée du village de Toulx-Sainte-Croix, Église Saint-Martial, Toulx-Sainte-Croix
19 septembre 2026 à 11h00
Église Saint-Martial — Toulx-Sainte-Croix
- Balade théâtralisée : Raconte-nous Fresselines, Fresselines, Fresselines
19 septembre 2026 à 11h00
Fresselines — Fresselines
- Diffusion du film « La Mine oubliée », Les Ateliers de la Mine, Lavaveix-les-Mines
19 septembre 2026 à 11h30
Les Ateliers de la Mine — Lavaveix-les-Mines
- Visite guidée de la Chapelle du Calvaire et du Cimetière des Pénitents Noirs de guéret, Cimetière des Pénitents Noirs de Guéret, Guéret
19 septembre 2026 à 14h00
Cimetière des Pénitents Noirs de Guéret — Guéret
- Visite libre du musée Hôtel Lépinat, Centre d’Interprétation du Patrimoine – Hôtel Lépinat, Crozant
19 septembre 2026 à 14h00
Centre d'Interprétation du Patrimoine - Hôtel Lépinat — Crozant
- Visite de l’Hôtel de la préfecture de la Creuse, Hôtel de la préfecture, Guéret
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de la préfecture — Guéret
- Du moulin de l’Abbaye à une résidence d’artistes : la Métive ouvre ses portes !, La Métive, Moutier-d’Ahun
19 septembre 2026 à 14h00
La Métive — Moutier-d'Ahun
- Visite du village sculpté de Masgot, Village sculpté de Masgot, Fransèches
19 septembre 2026 à 14h00
Village sculpté de Masgot — Fransèches
- Exposition : « La Grange », atelier musée du peintre Gaston Thiéry, La Grange, atelier musée de Gaston Thiéry, Fresselines
19 septembre 2026 à 14h00
La Grange, atelier musée de Gaston Thiéry — Fresselines
- Visite guidée de la Commanderie hospitalière de Lavaufranche, Commanderie de Lavaufranche, Lavaufranche
19 septembre 2026 à 14h00
Commanderie de Lavaufranche — Lavaufranche
- La préfecture de la Creuse vous présente le patrimoine monumental creusois en images !, Hôtel de la préfecture, Guéret
19 septembre 2026 à 14h00
Hôtel de la préfecture — Guéret
- Visite ludique d’un atelier de fabrication de marionnettes, Atelier Botsuak, Lupersat
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier Botsuak — Lupersat
- Collecte de photographies anciennes, Archives départementales de la Creuse, Guéret
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Creuse — Guéret
- Visite guidée de l’abbatiale Saint-Barthélemy, Abbaye Saint-Barthélémy, Bénévent-l’Abbaye
19 septembre 2026 à 14h00
Abbaye Saint-Barthélémy — Bénévent-l'Abbaye
- Présentation exceptionnelle de la collection de tableaux détenue par la mairie, Mairie de Fresselines, Fresselines
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de Fresselines — Fresselines
- Visite libre de l’espace Monet Rolinat, Espace Monet Rollinat, Fresselines
19 septembre 2026 à 14h00
Espace Monet Rollinat — Fresselines
- Visite libre de l’église abbatiale, Église de moutier d’ahun, Moutier-d’Ahun
19 septembre 2026 à 14h00
Église de moutier d'ahun — Moutier-d'Ahun
- Visite libre du château de Montaigut-le-Blanc, Château de Montaigut-le-Blanc, Montaigut-le-Blanc
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Montaigut-le-Blanc — Montaigut-le-Blanc
- Visite commentée du dépôt des Archives départementales, Archives départementales de la Creuse, Guéret
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Creuse — Guéret
- Venez visiter librement l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Poussanges, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Poussanges
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre et Saint-Paul — Poussanges
- Circuit de géocaching : « Mais où est donc passée la Zème compagnie », Espace patrimoine Klepsydra, Saint-Sébastien
19 septembre 2026 à 14h00
Espace patrimoine Klepsydra — Saint-Sébastien
- Une randonnée libre sur les traces de 2000 ans d’histoire !, Espace patrimoine Klepsydra, Saint-Sébastien
19 septembre 2026 à 14h00
Espace patrimoine Klepsydra — Saint-Sébastien
- Visite guidée du château, Creuse 80480, Creuse
19 septembre 2026 à 14h00
Creuse 80480 — Creuse
- Visite guidée : voyage dans le temps : 2000 ans d’histoire à Saint-Sébastien !, Espace patrimoine Klepsydra, Saint-Sébastien
19 septembre 2026 à 14h00
Espace patrimoine Klepsydra — Saint-Sébastien
- Visite guidée au Musée de la Mine, Musée de la mine, Bosmoreau-les-Mines
19 septembre 2026 à 14h15
Musée de la mine — Bosmoreau-les-Mines
- Visite commentée de la tour Zizim, Tour Zizim, Bourganeuf
19 septembre 2026 à 14h30
Tour Zizim — Bourganeuf
- Exposition : le viaduc de Busseau-sur-Creuse, Busseau-sur-Creuse, Ahun
19 septembre 2026 à 14h30
Busseau-sur-Creuse — Ahun
- Atelier broderie, Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur, La Souterraine
19 septembre 2026 à 14h30
Micro-Folie de la Souterraine - Chapelle du Sauveur — La Souterraine
- Avec L’Ensemble Gabriel, le patrimoine rencontre le spectacle vivant, Fresselines, Fresselines
19 septembre 2026 à 14h30
Fresselines — Fresselines
- Visite guidée de l’église de Blaudeix, Église Saint-Jean-Baptiste, Blaudeix
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Jean-Baptiste — Blaudeix
- Présentation panneau mémoriel de la gare de Busseau et parcours découverte du village, Busseau-sur-Creuse, Ahun
19 septembre 2026 à 14h30
Busseau-sur-Creuse — Ahun
- Visite commentée de la chapelle Saint-Gilles des Forges, Chapelle Saint-Gilles, Fresselines
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Saint-Gilles — Fresselines
- Visite commentée : de Moscou à La Courtine et aux bagnes d’Algérie, Chemin de mémoire les mutins de la Courtine, La Courtine
19 septembre 2026 à 15h00
Chemin de mémoire les mutins de la Courtine — La Courtine
- Conférence de Claude Ribbe, Hôtel de ville, Aubusson
19 septembre 2026 à 15h30
Hôtel de ville — Aubusson
- Balade déambulatoire présentant le viaduc de Busseau-sur-Creuse, Busseau-sur-Creuse, Ahun
19 septembre 2026 à 15h30
Busseau-sur-Creuse — Ahun
- Balade sur les chemins de la mine, Musée de la mine, Bosmoreau-les-Mines
19 septembre 2026 à 15h45
Musée de la mine — Bosmoreau-les-Mines
- Visite commentée de l’exposition « Patrimoine rural de l’eau », Halle, Crocq
19 septembre 2026 à 16h00
Halle — Crocq
- Spectacle jeune public : la Velouteuse, Cité internationale de la tapisserie, Aubusson
19 septembre 2026 à 16h00
Cité internationale de la tapisserie — Aubusson
- Conférence : Bourganeuf, quand le patrimoine raconte les métiers., Salle Maurice Cauvin, Bourganeuf
19 septembre 2026 à 16h00
Salle Maurice Cauvin — Bourganeuf
- Épopée diamantaire : visites guidées à tarif préférentiel, Coopérative diamantaire – La Felletinoise, Felletin
19 septembre 2026 à 16h00
Coopérative diamantaire - La Felletinoise — Felletin
- Visite guidée de la commanderie templière de Paulhac, Commanderie des Templiers de Paulhac, Saint-Étienne-de-Fursac
19 septembre 2026 à 16h30
Commanderie des Templiers de Paulhac — Saint-Étienne-de-Fursac
- Visite commentée de l’ancienne manufacture Lunot, Manufacture ex-Lunot, Aubusson
20 septembre 2026 à 10h00
Manufacture ex-Lunot — Aubusson
- Exposition photos d’hier et d’aujourd’hui, Église, Saint-Priest la Feuille
20 septembre 2026 à 10h00
Église — Saint-Priest la Feuille
- [Visite commentée] 40 ans : premier coup de pinceau dans l’église, Village de Sous-Parsat, Sous-Parsat
20 septembre 2026 à 10h00
Église — Mareilles
- Visite guidée de la ville « Felletin : avant/après », Office de Tourisme Aubusson Felletin – Bureau d’Information Touristique Felletin, Felletin
20 septembre 2026 à 10h00
Office de Tourisme Aubusson Felletin - Bureau d'Information Touristique Felletin — Felletin
- Exposition « Les femmes dans la tapisserie » : visite guidée à tarif préférentiel, Église Notre-Dame du Château, Felletin
20 septembre 2026 à 11h30
Église Notre-Dame du Château — Felletin
- Lecture de poèmes de Baudelaire et Rimbaud, Galerie Chabrat, Sous-Parsat
20 septembre 2026 à 14h30
Galerie Chabrat — Sous-Parsat
- Concert dans l’église de Sous-Parsat, Église, Mareilles
20 septembre 2026 à 15h00
Église — Mareilles
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)