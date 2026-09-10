DEUX-SEVRES NIORT JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

Dans les Deux-Sèvres, capitale Niort, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Cafés-coulisses : découvrez l’envers du décor de votre magasin Decathlon Niort, Décathlon Niort, Niort
19 septembre 2026 à 08h25
Décathlon Niort — Niort
- Ateliers Land art, Château du bois baudron, Thouars
19 septembre 2026 à 09h00
Château du bois baudron — Thouars
- Démonstration : l’église Saint-Laon et son orgue, Église Saint-Laon, Thouars
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Laon — Thouars
- Promenade au coeur du parc Imbert, Parc Imbert, Thouars
19 septembre 2026 à 09h00
Parc Imbert — Thouars
- Visite libre de l’église Notre-Dame-de-Soudan, Église Notre-Dame, Soudan
19 septembre 2026 à 09h00
Église Notre-Dame — Soudan
- Ouverture des édifices religieux, ancienne abbaye Saint-Jouin, Plaine-et-Vallées
19 septembre 2026 à 09h00
ancienne abbaye Saint-Jouin — Plaine-et-Vallées
- Ouverture du musée de l’Amicale des Cycles Anciens de Moulins, Musée de l’Amicale des Cycles Anciens de Moulins, Mauléon
19 septembre 2026 à 09h00
Musée de l’Amicale des Cycles Anciens de Moulins — Mauléon
- Visite commentée du chantier de restauration de la collégiale Notre-Dame de Thouars, Collégiale de Thouars, Thouars
19 septembre 2026 à 09h00
Collégiale de Thouars — Thouars
- Visite libre de l’église Saint-Médard, Église Saint-Médard, Thouars
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Médard — Thouars
- Visite commentée : fenêtre ouvragée du logis Foucault et reconstruction photographique, Logis des Foucault, Sepvret
19 septembre 2026 à 09h30
Logis des Foucault — Sepvret
- À vélo, découverte de Saint-Jouin-de-Marnes, Place du Monument aux morts, Plaine-et-Vallées
19 septembre 2026 à 09h45
Place du Monument aux morts — Plaine-et-Vallées
- Projection : regards sur le patrimoine de Nouvelle-Aquitaine, Micro-Folie, Coulonges-sur-l’Autize
19 septembre 2026 à 10h00
Micro-Folie — Coulonges-sur-l'Autize
- Exposition : la photographie « À la manière de », Salle capitulaire, Saint-Maixent-l’École
19 septembre 2026 à 10h00
Salle capitulaire — Saint-Maixent-l'École
- Découverte du parc du château du Theil, Château du Theil, Saint-Aubin-le-Cloud
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Theil — Saint-Aubin-le-Cloud
- Visite guidée du château du Bois-Fichet par son propriétaire, Château du Bois-Fichet de Mauléon, Mauléon
19 septembre 2026 à 10h00
Château du Bois-Fichet de Mauléon — Mauléon
- Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Marnes
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Marnes
- Balade d’antan : cartes postales anciennes au fil des rues, Château renaissance, Coulonges-sur-l’Autize
19 septembre 2026 à 10h00
Château renaissance — Coulonges-sur-l'Autize
- Ouverture exceptionnelle du château de Jouhé : visites guidées, Château de Jouhé, Valdelaume
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Jouhé — Valdelaume
- Visite libre des halles de style Baltard, Halles de style Baltard, Coulonges-sur-l’Autize
19 septembre 2026 à 10h00
Halles de style Baltard — Coulonges-sur-l'Autize
- Visite libre du cimetière ancien, Cimetière ancien, Saint-Maixent-l’École
19 septembre 2026 à 10h00
Cimetière ancien — Saint-Maixent-l'École
- Visite commentée : 10 ans d’observatoire photos sur l’Espace Naturel Sensible La Corbelière, Espace Naturel Sensible La Corbelière de Moulins, Mauléon
19 septembre 2026 à 10h00
Espace Naturel Sensible La Corbelière de Moulins — Mauléon
- Venez découvrir cette église romane à clocher carré du XIIe siècle, Église Saint-Étienne, Coulonges-sur-l’Autize
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Étienne — Coulonges-sur-l'Autize
- À la rencontre des ancêtres romains des sous-officiers, Musée national du sous-officier, Saint-Maixent-l’École
19 septembre 2026 à 10h00
Musée national du sous-officier — Saint-Maixent-l'École
- Ouverture de l’église de Saint-Généroux, Église Saint-Généroux, Saint-Généroux
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Généroux — Saint-Généroux
- Visite du château de Monteneau (extérieure et Intérieure), Château de Monteneau, Limalonges
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Monteneau — Limalonges
- Visite commentée du temple maçonnique, Temple maçonnique, Thouars
19 septembre 2026 à 10h00
Temple maçonnique — Thouars
- Visite commentée : Balizy, logis de la Renaissance, renaissance d’un logis, Hôtel Balizy, Saint-Maixent-l’École
19 septembre 2026 à 10h00
Hôtel Balizy — Saint-Maixent-l'École
- Visite commentée du château des Ouches, Château des Ouches, Marcillé
19 septembre 2026 à 10h00
Château des Ouches — Marcillé
- Exposition : « Le jardin, un patrimoine vivant », Les jardins du Gué, Lhoumois
19 septembre 2026 à 10h00
Les jardins du Gué — Lhoumois
- Exposition photographique consacrée aux petites bêtes de nos jardins et découverte de la biodiversité de la vallée de l’Argenton, Détours dans l’eau, Argentonnay
19 septembre 2026 à 10h00
Détours dans l'eau — Argentonnay
- Visite libre du château de Sanzay, Château de Sanzay, Argenton-les-Vallées
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Sanzay — Argenton-les-Vallées
- Visite libre de l’Église Saint-Hilaire, Église Saint-Hilaire, Azay-sur-Thouet
19 septembre 2026 à 10h00
Église Saint-Hilaire — Azay-sur-Thouet
- Visite guidée du domaine des Roches Blanches, Domaine des Roches Blanches, Le Pin
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine des Roches Blanches — Le Pin
- Atelier ludique : « Le jardin, terrain de jeux, de création et de protection », Les jardins du Gué, Lhoumois
19 septembre 2026 à 10h00
Les jardins du Gué — Lhoumois
- Exposition photo : découvrez Arçais et la richesse de son marais !, Office de Tourisme, Arçais
19 septembre 2026 à 10h00
Office de Tourisme — Arçais
- Deux journées conviviales pour imaginer la Commanderie d’Ensigné autrefois, Château de la commanderie templière et hospitalière, Ensigné
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la commanderie templière et hospitalière — Ensigné
- Reconstruire le passé : création de maquettes fantastiques, Château de Javarzay, Chef-Boutonne
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Javarzay — Chef-Boutonne
- “Les gourmets au Moyen-Âge”, Château de Bressuire, Bressuire
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Bressuire — Bressuire
- Logis de Brieuil, Logis de Brieuil, Chenay
19 septembre 2026 à 10h00
Logis de Brieuil — Chenay
- Carte interactive du patrimoine chanté des Deux-Sèvres, Château de Sanzay, Argenton-les-Vallées
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Sanzay — Argenton-les-Vallées
- Visite libre de la mairie de La Crèche, Mairie de La Crèche, Ruffigny
19 septembre 2026 à 10h00
Mairie de La Crèche — Ruffigny
- La maison forte vous ouvre ses portes !, Logis de Brieuil, Chenay
19 septembre 2026 à 10h00
Logis de Brieuil — Chenay
- Visite commentée : le Moulin du Marais à l’honneur, Moulin du Marais, Lezay
19 septembre 2026 à 10h00
Moulin du Marais — Lezay
- Découvrez les métiers du charron et du tonnelier, Musée du charronnage et de la tonnellerie, Coulonges-sur-l’Autize
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du charronnage et de la tonnellerie — Coulonges-sur-l'Autize
- Week-end portes ouvertes, Château de la Taillée, Échiré
19 septembre 2026 à 10h00
Château de la Taillée — Échiré
- Portes ouvertes de l’atelier Chaussures de Gâtine, Manufacture chaussures de Gatine, Pompaire
19 septembre 2026 à 10h00
Manufacture chaussures de Gatine — Pompaire
- Visite guidée des mines d’argent des Rois Francs, Mines d’argent des Rois Francs, Melle
19 septembre 2026 à 10h00
Mines d'argent des Rois Francs — Melle
- SNCF RÉSEAU : découvrez le poste d’aiguillage de Thouars, Poste d’aiguillage de Thouars, Thouars
19 septembre 2026 à 10h00
Poste d'aiguillage de Thouars — Thouars
- Visites exceptionnelles des réserves du musée, Maison du patrimoine, Parthenay
19 septembre 2026 à 10h00
Maison du patrimoine — Parthenay
- Visite libre du château de Javarzay, Château de Javarzay, Chef-Boutonne
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Javarzay — Chef-Boutonne
- Visites guidées du château de Cherveux, Château de Cherveux, Cherveux
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Cherveux — Cherveux
- Fresque participative et créative, Micro-Folie, Coulonges-sur-l’Autize
19 septembre 2026 à 10h00
Micro-Folie — Coulonges-sur-l'Autize
- Visite guidée du musée Monet & Goyon, Musée Monet Goyon, Melle
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Monet Goyon — Melle
- Exposition : la rénovation intérieure de l’église Sainte-Marthe de Xaintray, Eglise Sainte-Marthe, Xaintray
19 septembre 2026 à 10h00
Eglise Sainte-Marthe — Xaintray
- Exposition peinture et photographie, Cloître de l’Abbaye, Saint-Maixent-l’École
19 septembre 2026 à 10h00
Cloître de l'Abbaye — Saint-Maixent-l'École
- Visite libre : découvrez ce joyau de l’art renaissant en Poitou aux cuisines sculptées uniques !, Château renaissance, Coulonges-sur-l’Autize
19 septembre 2026 à 10h00
Château renaissance — Coulonges-sur-l'Autize
- Exposition : « La petite enfance dans le pays Thouarsais 1860-1960 », Maison des Mémoires, Louzy
19 septembre 2026 à 10h00
Maison des Mémoires — Louzy
- Visite libre du 36, quai des arts, Quai des Arts, Niort
19 septembre 2026 à 10h30
Quai des Arts — Niort
- Visite commentée du forum du site archéologique, Musée des tumulus, Bougon
19 septembre 2026 à 10h30
Musée des tumulus — Bougon
- Visite des extérieurs du château de Maisontiers, Château de Maisontiers, Maisontiers
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Maisontiers — Maisontiers
- Découverte du Donjon, Musée du Donjon, Niort
19 septembre 2026 à 10h30
Musée du Donjon — Niort
- Art Nouveau Art déco : quelles différences ? quelles ressemblances ?, Micro-Folie, Coulonges-sur-l’Autize
19 septembre 2026 à 11h00
Micro-Folie — Coulonges-sur-l'Autize
- Visite guidée à travers la Ville, Parc Hélène Guyonnet, Saint-Maixent-l’École
19 septembre 2026 à 11h00
Parc Hélène Guyonnet — Saint-Maixent-l'École
- Vernissage de l’exposition « La réponse du Nitrate d’argent » de Guillaume Linard-Osorio, La chapelle Jeanne d’Arc, Thouars
19 septembre 2026 à 11h00
La chapelle Jeanne d'Arc — Thouars
- Micro-Conférence : les différences entre l’Art nouveau et l’Art déco !, Micro-Folie, Coulonges-sur-l’Autize
19 septembre 2026 à 11h00
Micro-Folie — Coulonges-sur-l'Autize
- Démonstration et explication artisanale, Vivi fil good, Thouars
19 septembre 2026 à 11h00
Vivi fil good — Thouars
- Visite commentée « Le musée sort de sa réserve ! », Musée des tumulus, Bougon
19 septembre 2026 à 11h00
Musée des tumulus — Bougon
- Visite du logis du Puy-Blain, Logis du Puy-Blain, Bressuire
19 septembre 2026 à 12h00
Logis du Puy-Blain — Bressuire
- Visite guidée de l’Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres à Niort, Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres, Niort
19 septembre 2026 à 13h00
Hôtel de la préfecture des Deux-Sèvres — Niort
- Visite guidée de la chapelle Sainte-Macrine à Magné, Chapelle Sainte-Macrine, Magné
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Sainte-Macrine — Magné
- Visite commentée du site de méthanisation, Unité de méthanisation, Saint-Léger-de-Montbrun
19 septembre 2026 à 14h00
Unité de méthanisation — Saint-Léger-de-Montbrun
- Jouons en famille !, Musée du Donjon, Niort
19 septembre 2026 à 14h00
Musée du Donjon — Niort
- Visite commentée : cadastre de 1830 et cartes postales, Mairie de La Crèche, Ruffigny
19 septembre 2026 à 14h00
Mairie de La Crèche — Ruffigny
- À la découverte des vestiges du château de la famille d’Aubigné au château de Mursay, Château de Mursay, Échiré
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Mursay — Échiré
- Visite gratuite d’une forteresse médiévale exceptionnelle, Château du Coudray Salbart, Échiré
19 septembre 2026 à 14h00
Château du Coudray Salbart — Échiré
- Jeu de piste dans Mauléon, L’abbaye – Musée et médiathèque, Mauléon
19 septembre 2026 à 14h00
L'abbaye - Musée et médiathèque — Mauléon
- Ouverture exceptionnelle du château de Tennessus, Château de Tennessus, Amailloux
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Tennessus — Amailloux
- Découvrez la cité gallo-romaine de Rauranum et la vie de ses habitants !, Musée de Rauranum, Rom
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de Rauranum — Rom
- Exposition aux archives municipales, Archives municipales de Thouars, Thouars
19 septembre 2026 à 14h00
Archives municipales de Thouars — Thouars
- Grimpe dans les arbres avec Ianis d’Arbor Addict, Château de Sanzay, Argenton-les-Vallées
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Sanzay — Argenton-les-Vallées
- Visite commentée du clocher de l’église de la Trinité, Eglise de la Trinité, Mauléon
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise de la Trinité — Mauléon
- Visite commentée : Villa Ayrault, le récit d’une maison vintage, Villa Ayrault, Châtillon-sur-Thouet
19 septembre 2026 à 14h00
Villa Ayrault — Châtillon-sur-Thouet
- La Durbelière : ils l’ont vécu, ils vous racontent., Château de la Durbelière, Mauléon
19 septembre 2026 à 14h00
Château de la Durbelière — Mauléon
- Découvrons Philippe Katerine, Musée Bernard d’Agesci, Niort
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Bernard d'Agesci — Niort
- Projection « Mémoire vivante du château de Glénay », Château de Glénay, Glénay
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Glénay — Glénay
- Visite de l’église Sainte-Madeleine, Eglise Sainte-Madeleine, Sciecq
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise Sainte-Madeleine — Sciecq
- Exposition des chasubles de l’église Saint-Hilaire, Église Saint-Hilaire, Surin
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Hilaire — Surin
- Exposition photos et documents, Chapelle de l’Ouvroir, La Forêt-sur-Sèvre
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de l'Ouvroir — La Forêt-sur-Sèvre
- Visite du château, des chapelles et du jardin d’Oroux, Château d’Oroux, Oroux
19 septembre 2026 à 14h00
Château d’Oroux — Oroux
- Démonstration de restauration de vitraux et visite guidée des collections permanentes, L’abbaye – Musée et médiathèque, Mauléon
19 septembre 2026 à 14h00
L'abbaye - Musée et médiathèque — Mauléon
- Découverte du patrimoine pèlebois du XIXe siècle, Musée de la vie rurale et de la coiffe, Souvigné
19 septembre 2026 à 14h00
Musée de la vie rurale et de la coiffe — Souvigné
- Ateliers pour petits et grands, Musée Bernard d’Agesci, Niort
19 septembre 2026 à 14h00
Musée Bernard d'Agesci — Niort
- Exposition : Se souvenir d’Henri Georges Clouzot, Espace Henri Georges Clouzot, La Crèche
19 septembre 2026 à 14h00
Espace Henri Georges Clouzot — La Crèche
- Visite commentée des fours à chaux et du Paléomusée (APFCN), Fours à chaux, Nanteuil
19 septembre 2026 à 14h00
Fours à chaux — Nanteuil
- Visite commentée, Château de Régné, Souvigne
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Régné — Souvigne
- Visite libre : ouverture de la chapelle de Tous-les-Saints, Chapelle de tous les Saints, Pierrefitte
19 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de tous les Saints — Pierrefitte
- Visite guidée du site de La Durbelière, Château de la Durbelière, Mauléon
19 septembre 2026 à 14h00
Château de la Durbelière — Mauléon
- Visite commentée du château d’Argenton, le château Philippe de Commynes, Le château Philippe de Commynes, Argentonnay
19 septembre 2026 à 14h00
Le château Philippe de Commynes — Argentonnay
- Exposition temporaire : « Histoire des migrations protestantes », Musée du Poitou Protestant, Beaussais
19 septembre 2026 à 14h30
Musée du Poitou Protestant — Beaussais
- Visite guidée de l’abbatiale de L’Absie, Église abbatiale Notre-Dame De L’Absie, L’Absie
19 septembre 2026 à 14h30
Église abbatiale Notre-Dame De L'Absie — L'Absie
- Exposition “Que fer, je d’or ou je bronze ? d’Isabelle Capron, Chapelle Saint-Cyprien, Bressuire
19 septembre 2026 à 14h30
Chapelle Saint-Cyprien — Bressuire
- Visite guidée à deux voix de l’église Sainte-Croix, Église Sainte-Croix, Parthenay
19 septembre 2026 à 14h30
Église Sainte-Croix — Parthenay
- Visite commentée, Château de Saint-Mesmin, Saint-André-sur-Sèvre
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Saint-Mesmin — Saint-André-sur-Sèvre
- Rallye aquarelle, sur les pas de Fernand Serreau, Musée Henri Barré, Thouars
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Henri Barré — Thouars
- La Cité Libre du Vieux Thouars fête ses 80 ans, Mairie de la Cité Libre du vieux Thouars, Thouars
19 septembre 2026 à 14h30
Mairie de la Cité Libre du vieux Thouars — Thouars
- Exposition : les paysages thourasais, regards de Fernand Serreau, un artiste poitevin, Musée Henri Barré, Thouars
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Henri Barré — Thouars
- Visite autonome du musée, Maison littéraire Ernest Pérochon – Musée d’école de la Tour Nivelle, Courlay
19 septembre 2026 à 14h30
Maison littéraire Ernest Pérochon - Musée d'école de la Tour Nivelle — Courlay
- Exposition “Omnifood” de Charlotte Parenteau-Denoël, Château de Bressuire, Bressuire
19 septembre 2026 à 14h30
Château de Bressuire — Bressuire
- Découverte de l’art du vitrail, Musée Henri Barré, Thouars
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Henri Barré — Thouars
- Visite commentée du bourg de Brie, Église Saint-Étienne de Brie par Plaine-et-Vallées, Plaine-et-Vallées
19 septembre 2026 à 14h30
Église Saint-Étienne de Brie par Plaine-et-Vallées — Plaine-et-Vallées
- Visite guidée autour d’un projet de vitrail de Max Ingrand et de sa restauration, Musée de Bressuire, Bressuire
19 septembre 2026 à 14h30
Musée de Bressuire — Bressuire
- [Exposition] Parcours Archipel : Ptôse et Confluence #2, Musée Henri Barré, Thouars
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Henri Barré — Thouars
- Les bains-douches ouvrent leurs portes, Bains-Douches, Thouars
19 septembre 2026 à 14h30
Bains-Douches — Thouars
- Visite guidée : « À la découverte du Poitou protestant », Musée du Poitou Protestant, Beaussais
19 septembre 2026 à 14h45
Musée du Poitou Protestant — Beaussais
- Visite du temple protestant de Niort, Temple protestant, Saint-Romans-lès-Melle
19 septembre 2026 à 15h00
Temple protestant — Saint-Romans-lès-Melle
- Conférence “Gourmet versus gourmand, une histoire de la gourmandise du Moyen-Âge à nos jours”, Salle des congrès, Hôtel de Ville, 79300 Bressuire, Bressuire
19 septembre 2026 à 15h00
Salle des congrès, Hôtel de Ville, 79300 Bressuire — Bressuire
- Visite commentée : À Rom, 2000 ans d’Histoire sous vos pieds !, Musée de Rauranum, Rom
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de Rauranum — Rom
- Visite de l’église Sainte-Eulalie de Secondigny, Église Sainte-Eulalie, Secondigny
19 septembre 2026 à 15h00
Église Sainte-Eulalie — Secondigny
- Conférence : « Gourmet vs gourmand, une histoire de la gourmandise du Moyen Âge à nos jours », Salle des congrès, Hôtel de Ville, 79300 Bressuire, Bressuire
19 septembre 2026 à 15h00
Salle des congrès, Hôtel de Ville, 79300 Bressuire — Bressuire
- Animation dans la classe 1900, Maison littéraire Ernest Pérochon – Musée d’école de la Tour Nivelle, Courlay
19 septembre 2026 à 15h15
Maison littéraire Ernest Pérochon - Musée d'école de la Tour Nivelle — Courlay
- Visite commentée : le château de l’Herbaudière et son cimetière familial, Château de l’Herbaudière, Saivres
19 septembre 2026 à 15h30
Château de l'Herbaudière — Saivres
- Visite commentée : à la découverte des châteaux du Bois-Chapeleau, Château du Bois Chapeleau, Beugnon-Thireuil
19 septembre 2026 à 15h30
Château du Bois Chapeleau — Beugnon-Thireuil
- Visite du chantier du Logis du Château, Château de Bressuire, Bressuire
19 septembre 2026 à 16h30
Château de Bressuire — Bressuire
- Calligraphie sur marque-page, Maison littéraire Ernest Pérochon – Musée d’école de la Tour Nivelle, Courlay
19 septembre 2026 à 17h00
Maison littéraire Ernest Pérochon - Musée d'école de la Tour Nivelle — Courlay
- Conférence : Archéologie sur les fouilles réalisées dans le bourg d’Argentonnay, Château de Sanzay, Argenton-les-Vallées
19 septembre 2026 à 17h00
Château de Sanzay — Argenton-les-Vallées
- Séance de cinéma : Les Mariés de l’an deux, Espace Henri Georges Clouzot, La Crèche
19 septembre 2026 à 18h00
Espace Henri Georges Clouzot — La Crèche
- Escape game, Abbaye de Saint-Maixent-l’École, Saint-Maixent-l’École
19 septembre 2026 à 18h00
Abbaye de Saint-Maixent-l'École — Saint-Maixent-l'École
- Flûtes et orgue à Notre-Dame, venez écouter et tester l’instrument, Église Notre-Dame, Niort
19 septembre 2026 à 18h30
Église Notre-Dame — Niort
- Spectacle sur l’eau : balade fantastique dans le Marais Poitevin, Centre socioculturel du Marais, Coulon
19 septembre 2026 à 19h00
Centre socioculturel du Marais — Coulon
- Balade contée nocturne aux flambeaux, Église Saint-Caprais, Bessines
19 septembre 2026 à 19h00
Église Saint-Caprais — Bessines
- Escape game au château : Abracadabra ou pas !, Château de Saint-Mesmin, Saint-André-sur-Sèvre
19 septembre 2026 à 20h00
Château de Saint-Mesmin — Saint-André-sur-Sèvre
- Spectacle musical « L’arbre bleu », Maison de la réserve naturelle, Saint-Marc-la-Lande
19 septembre 2026 à 20h30
Maison de la réserve naturelle — Saint-Marc-la-Lande
- Oiron aux 4 saisons, Collégiale Saint-Maurice d’Oiron, Plaine-et-Vallées
19 septembre 2026 à 20h30
Collégiale Saint-Maurice d'Oiron — Plaine-et-Vallées
- Exposition photos, Salle des fêtes, Saint-Loup-Lamairé
20 septembre 2026 à 09h00
Salle des fêtes — Saint-Loup-Lamairé
- La Citadine : trail urbain : sport, patrimoine et gourmandises, Stade Métayer, Bressuire
20 septembre 2026 à 09h30
Stade Métayer — Bressuire
- Visite libre : château de la forêt, Château de la forêt, Sainte-Verge
20 septembre 2026 à 10h00
Château de la forêt — Sainte-Verge
- Visite libre de la crypte de l’ancienne église Saint-Léger, Ancienne église Saint-Léger, Saint-Maixent-l’École
20 septembre 2026 à 10h00
Ancienne église Saint-Léger — Saint-Maixent-l'École
- Visite commentée : ouverture de la chapelle Saint-Guillaume, Chapelle Saint-Guillaume, Sainte-Gemme
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Guillaume — Sainte-Gemme
- Visite commentée du moulin de Boitorgueil, Moulin de Boitorgueil, Melle
20 septembre 2026 à 10h00
Moulin de Boitorgueil — Melle
- Visite libre du musée des motos anciennes, Musée des motos anciennes, Celles-sur-Belle
20 septembre 2026 à 10h00
Musée des motos anciennes — Celles-sur-Belle
- Visite commentée : regards de l’artiste Fernand Serreau, du quartier Saint-Médard au bord du Thouet, Musée Henri Barré, Thouars
20 septembre 2026 à 10h00
Musée Henri Barré — Thouars
- Visite commentée : « 20 ans de restauration du vieux château », Le vieux château, Montravers
20 septembre 2026 à 10h00
Le vieux château — Montravers
- Visite libre : château de la Gosselinière, Château de la Gosselinière, Sainte-Verge
20 septembre 2026 à 10h00
Château de la Gosselinière — Sainte-Verge
- Visite commentée du bourg de Saint-Jouin-de-Marnes, Place du Monument aux morts, Plaine-et-Vallées
20 septembre 2026 à 10h00
Place du Monument aux morts — Plaine-et-Vallées
- Découvrez les ports secrets de Magné !, Ville de Magné, Magné
20 septembre 2026 à 10h00
Ville de Magné — Magné
- Visite commentée & démonstration de l’orgue de Notre-Dame-des-Neiges, Église Notre-Dame-des-Neiges, La Crèche
20 septembre 2026 à 10h30
Église Notre-Dame-des-Neiges — La Crèche
- Balade décalée à vélo « À pas de vélo », Ferme de la Genellerie, Melle
20 septembre 2026 à 10h30
Ferme de la Genellerie — Melle
- Visite guidée : « L’archiprêtré de Melle », Ancien Archiprêtré de Melle, Melle
20 septembre 2026 à 11h00
Ancien Archiprêtré de Melle — Melle
- Visite guidée du parc et de la chapelle, Château et jardins de La Sayette, Vasles
20 septembre 2026 à 14h00
Château et jardins de La Sayette — Vasles
- Visites libres et commentées – Exposition : L’histoire est dans le pré. Mutations de l’agriculture dans les Deux-Sèvres au XXe siècle, Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort
20 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales des Deux-Sèvres — Niort
- Visite libre de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Loretz-d’Argenton
20 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Pierre et Saint-Paul — Loretz-d'Argenton
- Visite guidée d’une chapelle située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Chapelle Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Pardoux
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle Notre-Dame-des-Neiges — Saint-Pardoux
- À la découverte des archives départementales des Deux-Sèvres, Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort
20 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales des Deux-Sèvres — Niort
- Conférence gesticulée, costumée et dégustée, Château de Javarzay, Chef-Boutonne
20 septembre 2026 à 14h30
Château de Javarzay — Chef-Boutonne
- Visite du futur espace Simone Veil, Rue de l’Hôpital – RDV devant la zone chantier, Bressuire
20 septembre 2026 à 14h30
Rue de l’Hôpital - RDV devant la zone chantier — Bressuire
- Visite guidée de l’exposition « Objets de Résistance », Centre Régional « Résistance & Liberté », Thouars
20 septembre 2026 à 14h30
Centre Régional « Résistance & Liberté » — Thouars
- Interludes musicaux, Chapelle Saint-Cyprien, Bressuire
20 septembre 2026 à 15h00
Chapelle Saint-Cyprien — Bressuire
- Visite guidée des extérieurs du château de la Chapelle-Bertrand, Château de la Chapelle-Bertrand, La Chapelle-Bertrand
20 septembre 2026 à 15h00
Château de la Chapelle-Bertrand — La Chapelle-Bertrand
- Visite commentée du village de La Fazilière, Village de La Fazilière, Vernoux-en-Gâtine, Vernoux-en-Gâtine
20 septembre 2026 à 15h00
Village de La Fazilière, Vernoux-en-Gâtine — Vernoux-en-Gâtine
- Découverte de l’église, Église 79200 La Chapelle-Bertrand, La Chapelle-Bertrand
20 septembre 2026 à 15h00
Église de La Chapelle-Bertrand — La Chapelle-Bertrand
- Visite guidée de Saint-Loup-Lamairé, Office de tourisme, Saint-Loup-Lamairé
20 septembre 2026 à 16h00
Office de tourisme — Saint-Loup-Lamairé
- Visite guidée de Gourgé, Église Saint-Hilaire, Gourgé
20 septembre 2026 à 16h00
Église Saint-Hilaire — Gourgé
- Témoignages : « La Durbelière, ils l’ont vécue, ils vous la racontent », Château de la Durbelière, Mauléon
20 septembre 2026 à 16h00
Château de la Durbelière — Mauléon
- Spectacle : « Balade improvisée sur le patrimoine en péril », Chateau de Mauléon, Mauléon
20 septembre 2026 à 16h30
Chateau de Mauléon — Mauléon
- Moment ludique avec jeux en bois et malles escape Game, Cour du presbytère de Mauléon, Mauléon
20 septembre 2026 à 18h00
Cour du presbytère de Mauléon — Mauléon
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)