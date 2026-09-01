ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE DIGNE-LES-BAINS JOURNÉES DU PATRIMOINE

Dans les Alpes-de-Haute-Provence se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Train des Pignes historique et locomotive à vapeur, Gare Train des pignes, Annot
19 septembre 2026 à 09h00
Gare Train des pignes — Annot
- Découvrez la citadelle d’Entrevaux, Citadelle et musée de la Poudrière, Entrevaux
19 septembre 2026 à 09h00
Citadelle et musée de la Poudrière — Entrevaux
- Découvrez l’écomusée des Gorges du Verdon, Musée de la Maison des gorges, La Palud-sur-Verdon
19 septembre 2026 à 09h00
Musée de la Maison des gorges — La Palud-sur-Verdon
- visite du village, Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, Mallefougasse-Augès
19 septembre 2026 à 09h00
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste — Mallefougasse-Augès
- Patrimoine en danger commune de Château-Arnoux Saint-Auban, place de la résistance, Château-Arnoux-Saint-Auban
19 septembre 2026 à 09h00
place de la résistance — Château-Arnoux-Saint-Auban
- Visite de l’église Saint-Laurent avec les bénévoles de l’associaiton, Hameau du Poil, Senez
19 septembre 2026 à 09h00
Hameau du Poil — Senez
- Eau, bien commun, Salle des fêtes, Montlaux
19 septembre 2026 à 09h00
Salle des fêtes — Montlaux
- Sur le chemin de ronde à Entrevaux, Citadelle et musée de la Poudrière, Entrevaux
19 septembre 2026 à 09h00
Citadelle et musée de la Poudrière — Entrevaux
- Découvrez la Banque de France de Digne-les-Bains, Banque de France – Digne-les-Bains, Digne-les-Bains
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France - Digne-les-Bains — Digne-les-Bains
- Visite guidée du Musée de la Faïence de Moustiers, Musée de la Faïence, Moustiers-Sainte-Marie
19 septembre 2026 à 09h30
Musée de la Faïence — Moustiers-Sainte-Marie
- Animations ponctuelles, Ecomusée du Pays Sisteronais, Sisteron
19 septembre 2026 à 09h30
Ecomusée du Pays Sisteronais — Sisteron
- Visites guidées du Paraïs, maison de Jean Giono, Le Paraïs, maison de Jean Giono, Manosque
19 septembre 2026 à 09h30
Le Paraïs, maison de Jean Giono — Manosque
- Ouverture de l’église St Nicolas de Myre de Jausiers, Eglise St Nicolas de Myre de Jausiers, Jausiers
19 septembre 2026 à 09h30
Eglise St Nicolas de Myre de Jausiers — Jausiers
- Visite commentée porte du château en péril. Présentation du projet de restauration, Chateau de Volonne 04290 Volonne, Volonne
19 septembre 2026 à 09h30
Chateau de Volonne 04290 Volonne — Volonne
- Visite libre de l’écomusée, Ecomusée du Pays Sisteronais, Sisteron
19 septembre 2026 à 09h30
Ecomusée du Pays Sisteronais — Sisteron
- Visites de la distillerie, Distilleries et Domaines de Provence, Forcalquier
19 septembre 2026 à 10h00
Distilleries et Domaines de Provence — Forcalquier
- Visite Libre de l’Hotel d’Astier, Hotel D’Astier, Forcalquier
19 septembre 2026 à 10h00
Hotel D'Astier — Forcalquier
- Visite libre du musée Edith ROBERT, Musée Édith-Robert – Musée Terre et Temps, Sisteron
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Édith-Robert - Musée Terre et Temps — Sisteron
- Découvrez le musée de la Minoterie, Musée de la Minoterie, La Mure-Argens
19 septembre 2026 à 10h00
Musée de la Minoterie — La Mure-Argens
- Exposition “Paysages façonnés”, Salle du Balconnier, Rougon
19 septembre 2026 à 10h00
Salle du Balconnier — Rougon
- Les traditions provençales au pays gavot, Musée Regain, Annot
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Regain — Annot
- Visite libre des jardins et du Pavillon du Paraïs, Le Paraïs, maison de Jean Giono, Manosque
19 septembre 2026 à 10h00
Le Paraïs, maison de Jean Giono — Manosque
- Découvrez les ateliers de la Micro-Folie itinérante Alpes Provence Verdon, Salle multi-activités, Saint-Benoît
19 septembre 2026 à 10h00
Salle multi-activités — Saint-Benoît
- Exposition d’oeuvres, Espace d’Ornano, Sisteron
19 septembre 2026 à 10h00
Espace d'Ornano — Sisteron
- Visite d’Atelier Marie Roura, Hotel D’Astier, Forcalquier
19 septembre 2026 à 10h00
Hotel D'Astier — Forcalquier
- Visite guidée de Moustiers et de la chapelle Notre Dame de Beauvoir, office de tourisme de moustiers sainte marie, Moustiers-Sainte-Marie
19 septembre 2026 à 10h00
office de tourisme de moustiers sainte marie — Moustiers-Sainte-Marie
- Gin XII : Histoire, savoir-faire et atelier, Distilleries et Domaines de Provence, Forcalquier
19 septembre 2026 à 10h00
Distilleries et Domaines de Provence — Forcalquier
- Visite découverte du jardin partagé Les Choux Ravis, Jardin partagé Les Choux Ravis, Manosque
19 septembre 2026 à 10h00
Jardin partagé Les Choux Ravis — Manosque
- Visite Château et expo photos, Château de Malijai, Malijai
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Malijai — Malijai
- Découverte de l’Église Notre-Dame de Valvert, Église Notre-Dame-de-Valvert, Allos
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame-de-Valvert — Allos
- chapelle Notre-Dame de Vers la Ville, Chapelle de Vers-la-Ville, Annot
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Vers-la-Ville — Annot
- La mémoire d’un village à la croisée des chemins…, MHeMO, Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles, Ongles
19 septembre 2026 à 10h00
MHeMO, Maison d'Histoire et de Mémoire d'Ongles — Ongles
- Maison Alexandra David Neel , Monde Indien , Atelier Mandala, Maison d’Alexandra David-Néel, Digne-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Maison d'Alexandra David-Néel — Digne-les-Bains
- Le patrimoine dignois, images d’hier et d’aujourd’hui, Crypte Archéologique Notre-Dame du Bourg – Digne-les-Bains, Digne-les-Bains
19 septembre 2026 à 10h00
Crypte Archéologique Notre-Dame du Bourg - Digne-les-Bains — Digne-les-Bains
- musée intercommunal de la Distillerie, Musée intercommunal de la Distillerie, Barrême
19 septembre 2026 à 10h00
Musée intercommunal de la Distillerie — Barrême
- visite guidée du village de Mallefougasse, Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, Mallefougasse-Augès
19 septembre 2026 à 10h00
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste — Mallefougasse-Augès
- Visite d’une Zone de Lancement de missile du Plateau d’Albion, Zone de Lancement de missile Nucléaire SSBS, Simiane-la-Rotonde
19 septembre 2026 à 10h00
Zone de Lancement de missile Nucléaire SSBS — Simiane-la-Rotonde
- Exposition temporaire, Musée Édith-Robert – Musée Terre et Temps, Sisteron
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Édith-Robert - Musée Terre et Temps — Sisteron
- Lancement de la chasse aux trésors, Musée Gallo-Romain, Sisteron
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Gallo-Romain — Sisteron
- Château Médiéval de Simiane-la-Rotonde, Château de Simiane, Simiane-la-Rotonde
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Simiane — Simiane-la-Rotonde
- Atelier de Poterie « De la table au jardin », l’Atelier du Mille Pattes, Forcalquier
19 septembre 2026 à 10h30
l'Atelier du Mille Pattes — Forcalquier
- Visite libre du Musée de la Faïence de Moustiers, Musée de la Faïence, Moustiers-Sainte-Marie
19 septembre 2026 à 10h30
Musée de la Faïence — Moustiers-Sainte-Marie
- Exposition d’oeuvres, Galerie Domnine, Sisteron
19 septembre 2026 à 10h30
Galerie Domnine — Sisteron
- Visite guidée Salagon, un site des histoires, Salagon, musée et jardins, Mane
19 septembre 2026 à 10h30
Salagon, musée et jardins — Mane
- Visite commentée de l’hôtel de ville, Hôtel de ville de Manosque, Manosque
19 septembre 2026 à 10h30
Hôtel de ville de Manosque — Manosque
- LE PATRIMOINE DE SAINT-MICHEL L’OBSERVATOIRE, SAINT-MICHEL L’OBSERVATOIRE, Saint-Michel-l’Observatoire
19 septembre 2026 à 10h30
Saint-Michel l'observatoire — Saint-Michel-l'Observatoire
- Visite libre de la cathédrale, Cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers, Sisteron
19 septembre 2026 à 10h30
Cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers — Sisteron
- Visite guidée du château et de son parc, classés Monuments historiques, collection de céramique de Monaco, exposition véhicules anciens, Château d’Allemagne-en-Provence, Allemagne-en-Provence
19 septembre 2026 à 11h00
Château d’Allemagne-en-Provence — Allemagne-en-Provence
- Visite du jardin verger avec des bénévoles de l’association, Hameau du Poil, Senez
19 septembre 2026 à 11h00
Hameau du Poil — Senez
- Exposition vivante en musique, Devant le Fort de Savoie, Colmars
19 septembre 2026 à 11h00
Devant le Fort de Savoie — Colmars
- Visite jeu sens action, Salagon, musée et jardins, Mane
19 septembre 2026 à 11h00
Salagon, musée et jardins — Mane
- Visite flash, Cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers, Sisteron
19 septembre 2026 à 11h30
Cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers — Sisteron
- Visite Les plantes qui soignent, Salagon, musée et jardins, Mane
19 septembre 2026 à 12h00
Salagon, musée et jardins — Mane
- Venez visiter la Maison-Musée du Haut Verdon, Maison-Musée du Haut Verdon, Colmars
19 septembre 2026 à 14h00
Maison-Musée du Haut Verdon — Colmars
- visite guidée de la motte castrale de Mallefougasse, jas de Bully, Mallefougasse-Augès
19 septembre 2026 à 14h00
jas de Bully — Mallefougasse-Augès
- Balade à deux voix, Centre historique, Sisteron
19 septembre 2026 à 14h00
Centre historique — Sisteron
- Visite commentée de l’exposition de Sammy Stein. Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 14h., Le Cairn, foyer d’art contemporain, Digne-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
Le Cairn, foyer d'art contemporain — Digne-les-Bains
- Mulet et environnement naturel, La Maison du mulet, Seyne
19 septembre 2026 à 14h00
La Maison du mulet — Seyne
- Venez visiter le Fort de Savoie, Devant le Fort de Savoie, Colmars
19 septembre 2026 à 14h00
Devant le Fort de Savoie — Colmars
- A la découverte du vitrail traditionnel et de la peinture sur verre, Atelier AUSRA, Castellane
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier AUSRA — Castellane
- Journées Européennes du Patrimoine : visite commentée de l’exposition au CAIRN, foyer d’art contemporain, CAIRN, Digne-les-Bains
19 septembre 2026 à 14h00
CAIRN — Digne-les-Bains
- Visite guidée En forêt, de la gestion à l’évasion, Salagon, musée et jardins, Mane
19 septembre 2026 à 14h30
Salagon, musée et jardins — Mane
- Visite guidée du jardin remarquable, Jardin de l’abbaye de Valsaintes, Simiane-la-Rotonde
19 septembre 2026 à 14h30
Jardin de l'abbaye de Valsaintes — Simiane-la-Rotonde
- Visite guidée du centre historique de Manosque, Bureau d’Information Touristique de Manosque, Manosque
19 septembre 2026 à 14h30
Bureau d'Information Touristique de Manosque — Manosque
- Visite exceptionnelle du château Notre-Dame de Sausses, Château Notre-Dame de Sausses, Castellet-lès-Sausses
19 septembre 2026 à 14h30
Château Notre-Dame de Sausses — Castellet-lès-Sausses
- Pastis : Histoire, savoir-faire et atelier, Distilleries et Domaines de Provence, Forcalquier
19 septembre 2026 à 14h30
Distilleries et Domaines de Provence — Forcalquier
- Jeu d’enquête Géant : La Chronique du trésor Esvanouis, office de tourisme de moustiers sainte marie, Moustiers-Sainte-Marie
19 septembre 2026 à 14h30
office de tourisme de moustiers sainte marie — Moustiers-Sainte-Marie
- Atelier les jouets buissonniers, Salagon, musée et jardins, Mane
19 septembre 2026 à 14h30
Salagon, musée et jardins — Mane
- Atelier Cyanotype, Salagon, musée et jardins, Mane
19 septembre 2026 à 14h30
Salagon, musée et jardins — Mane
- Jeux autour de l’architecture, Maison-Musée du Haut Verdon, Colmars
19 septembre 2026 à 14h30
Maison-Musée du Haut Verdon — Colmars
- Conférence sur la biodiversité et l’intelligence végétale, Salle des associations, Le Fugeret
19 septembre 2026 à 14h30
Salle des associations — Le Fugeret
- visite guidée du Château de Sauvan, Château de Sauvan, Mane
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Sauvan — Mane
- Visite guidée Arbres de Provence, Salagon, musée et jardins, Mane
19 septembre 2026 à 15h00
Salagon, musée et jardins — Mane
- Prioriser les oeuvres en cas de sinistre, Musée de la vallée, La Sapinière, Barcelonnette
19 septembre 2026 à 15h00
Musée de la vallée, La Sapinière — Barcelonnette
- Conférence « Melting pot » provençal sur l’histoire et la culture provençale à Sausses, Eglise Saint-Pons, Castellet-lès-Sausses
19 septembre 2026 à 15h00
Eglise Saint-Pons — Castellet-lès-Sausses
- Visite guidée du château de Sauvan à Mane, chateau de sauvan a mane alpes de haute provence, Mane
19 septembre 2026 à 15h30
Chateau de Sauvan — Mane
- Balade architecturale, Musée Édith-Robert – Musée Terre et Temps, Sisteron
19 septembre 2026 à 16h00
Musée Édith-Robert - Musée Terre et Temps — Sisteron
- Concert « La chanson française à travers le temps », Salle municipale de Braux, Braux
19 septembre 2026 à 16h00
Salle municipale de Braux — Braux
- Jean Marc Gaspard ITARD médecin, né à Oraison au XVIIIème siècle, Chapelle de Peipin, Peipin
19 septembre 2026 à 17h00
Chapelle de Peipin — Peipin
- Concert : Provence Piémont, au delà des frontières, Salagon, musée et jardins, Mane
19 septembre 2026 à 17h00
Salagon, musée et jardins — Mane
- Visite guidée – Les secrets du Val d’Allos, Office de tourisme du Val d’Allos, Allos
19 septembre 2026 à 17h00
Office de tourisme du Val d'Allos — Allos
- Pièce de théâtre « L’important d’être constant » d’Oscar Wilde, salle polyvalente Gilbert Sauvan., Peyroules
19 septembre 2026 à 17h00
salle polyvalente Gilbert Sauvan. — Peyroules
- A la découverte des canaux du plan de la Palud, Plan de la Palud, Castellane
19 septembre 2026 à 17h30
Plan de la Palud — Castellane
- Visite guidée les Bonnes Herbes, Salagon, musée et jardins, Mane
19 septembre 2026 à 18h00
Salagon, musée et jardins — Mane
- Concert de musique baroque « Songs de John Dowland, tradition et modernité », Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Pons, Le Fugeret
19 septembre 2026 à 18h00
Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Pons — Le Fugeret
- Conférence, Chapelle Saint Marcel, Sisteron
19 septembre 2026 à 18h00
Chapelle Saint Marcel — Sisteron
- concert jazz alain soler et robin nicaise, jas de Bully, Mallefougasse-Augès
19 septembre 2026 à 18h30
jas de Bully — Mallefougasse-Augès
- projection du film documentaire « Roger Aillaud, paysan et cinéaste », Place Raymond Moulin, Saint-Jeannet
19 septembre 2026 à 20h00
Place Raymond Moulin — Saint-Jeannet
- Fête des pains du monde, village, Château-Arnoux-Saint-Auban
20 septembre 2026 à 09h00
village — Château-Arnoux-Saint-Auban
- A la découverte de l’ancien four banal, Salle des fêtes, Entrevaux
20 septembre 2026 à 09h00
Salle des fêtes — Entrevaux
- Découvrir la restauration des vitraux de l’Église des petits camps, Église saint Blaise, Les Mées
20 septembre 2026 à 10h00
Église saint Blaise — Les Mées
- Chapelle Notre-Dame de Vérimande, Chapelle Notre Dame de Vérimande, Annot
20 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Notre Dame de Vérimande — Annot
- Histoire du Château de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem, Place Saint Eloi, Puimoisson
20 septembre 2026 à 10h00
Place Saint Eloi — Puimoisson
- Découvrez le projet de restauration de l’ancien four de potier, Musée de la Maison des gorges, La Palud-sur-Verdon
20 septembre 2026 à 10h30
Musée de la Maison des gorges — La Palud-sur-Verdon
- Histoire de la Chapelle de Peipin, Chapelle de Peipin, Peipin
20 septembre 2026 à 11h00
Chapelle de Peipin — Peipin
- Visite exceptionnelle de Salagon !, Salagon, musée et jardins, Mane
20 septembre 2026 à 11h00
Salagon, musée et jardins — Mane
- Découverte du centre historique, Maison-Musée du Haut Verdon, Colmars
20 septembre 2026 à 11h00
Maison-Musée du Haut Verdon — Colmars
- La mémoire animée de Peipin, Chapelle de Peipin, Peipin
20 septembre 2026 à 14h00
Chapelle de Peipin — Peipin
- Visite exceptionnelle de l’ancienne cathédrale et de la cité épiscopale de Senez, Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, Senez
20 septembre 2026 à 14h00
Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption — Senez
- Rallye nature dans les jardins de Jean Giono, Le Paraïs, maison de Jean Giono, Manosque
20 septembre 2026 à 14h30
Le Paraïs, maison de Jean Giono — Manosque
- Visite guidée historique et chant grégorien, Jardin de l’abbaye de Valsaintes, Simiane-la-Rotonde
20 septembre 2026 à 14h30
Jardin de l'abbaye de Valsaintes — Simiane-la-Rotonde
- Conférence « Des paysages en héritage. Récits d’arbres en Méditerranée » par Véronique Mure, Salagon, musée et jardins, Mane
20 septembre 2026 à 15h00
Salagon, musée et jardins — Mane
- A la découverte du musée de la Minoterie et de l’exposition de l’artiste Anne-Lise Koehler, Musée de la Minoterie, La Mure-Argens
20 septembre 2026 à 15h00
Musée de la Minoterie — La Mure-Argens
- Concert lyrique, Église Saint-Victor, Castellane
20 septembre 2026 à 15h30
Église Saint-Victor — Castellane
- Bal- aire, place du balaire, Montlaux, Montlaux
20 septembre 2026 à 16h00
place du balaire, Montlaux — Montlaux
- Focus sur l’unité patrimoniale de photographie du musée de la Vallée, Musée de la vallée, La Sapinière, Barcelonnette
20 septembre 2026 à 16h00
Musée de la vallée, La Sapinière — Barcelonnette
- Concert de chants polyphoniques, Eglise Saint-Baptiste, Peyroules
20 septembre 2026 à 17h00
Eglise Saint-Baptiste — Peyroules
- Spectacle, Debout là dedans !, Salagon, musée et jardins, Mane
20 septembre 2026 à 17h00
Salagon, musée et jardins — Mane
- Histoire du château de Puimoisson, Salle poyvalente école Maria Borrely, Puimoisson
20 septembre 2026 à 17h00
Salle poyvalente école Maria Borrely — Puimoisson
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)