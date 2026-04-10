Dix-huit, un livre-poème de Gaëtan Lecoq

Un livre sous-titré Le Cahier des brumes, six vers par strophe, en cinq mouvements et autant de chapitres et d’années, séparés par des plain-chants. Il se lit, se dit et se chante a cappella et viva voce. Un texte à scander pour en écouter les échos rebondir partout sur la Terre. La Grande Guerre, celle des tranchées, pour beaucoup à vingt ans. De quatorze à dix-huit exactement. Quatre ans.

Hiver 1918. Des soldats marchent. Ils rentrent des tranchées : brodequins dans les flaques, la campagne, les forêts, la lande, le chemin des dunes, puis le bord de la falaise. Dans un grand poème cadencé au rythme de leurs pas, des images reviennent et s’entremêlent : la fougue de la mobilisation, la mitraille, la boue, les généraux, la mort, les camarades et ceux qui les attendent peut-être. A l’euphorie du retour, dans les brumes de la pensée, s’intercalent les longues années de la guerre, la vie, le chaos, l’honneur et l’espérance, le doute et la folie. Qui sera là, tout au bout de la route ?

Comment tenir

Si pauvres de nous-mêmes

Rester vivants

Au milieu des mourants

Qui sauvera

La tombée de nos jours

Pareille à celle de l’Ukraine aujourd’hui, et d’autres hier, avant-hier et plus loin encore. L’Ukraine, 24 février 2022. Quatre ans déjà, quatre ans aussi. Quelques mètres gagnés, perdus, repris, quelques kilomètres carrés en plus, en moins. Dans l’enfer, combien de corps cassés, étalés dans la boue ou les lèvres collées par le gel. Et puis les cris, et puis le silence. Tout cela, tout. Pour rien. Une folie, la folie des armes. Ici, en Europe, au Moyen-Orient, partout. Et où demain, après-demain, sous les drones et les missiles ?

Dans les poches, les lettres pliées, dépliées, repliées, les parents, les enfants, des vies entières ; sur leurs visages, des sourires ; là-bas, des rires, oui, mais dans quel pays de Bretagne, de quelle saison, sur quel chemin ? Un appel peut-être, les dunes, la mer, les vents, les oiseaux hors de portée, se sauver, une main se tend, un regard vous fixe de ses yeux bleus, si beaux.

Saisi le cœur

Saisi, le cœur se serre

Saisie la vie

Sous la danse des aulnes

À l’heure intacte

Où résonnent nos pas

La guerre, nous l’avions oubliée ; la paix, nous y avions cru… et pourtant, le temps de Dix-huit est aujourd’hui le nôtre, un temps de nuit sur le monde. Comment est-ce simplement possible ?

Gaëtan Lecoq, Dix-huit, Éditions des Terres du Couchant, 2026, 74 pages, 14 €

En vente dans les librairies de Bretagne :

https://editionsdesterresducouchant.com/les-libraires/

Gaetan Lecoq

Gaëtan Lecoq a publié cinq livres :

– Les Guetteurs de l’aube, aux Editions Cheminements, 2006.

– La Tentation de la folie, aux Editions Glyphe, 2010.

– Les Pieds nus de Zadkine, Roman, aux Editions La Part Commune, 2012.

– Le Rire de Xavier Grall, Roman, aux Editions La Part Commune, 2018.

– Des Nouvelles de Melenez, Aux Edition La Part Commune, 2024 qui a reçu le Prix du Livre Insulaire – Ouessant 2024 – catégorie Roman.

Date de naissance : 09 Janvier 1961

Ville de naissance : Alençon

Ville de résidence : Rennes