DORDOGNE PÉRIGUEUX JOURNÉES DU PATRIMOINE (PROGRAMME)

En Dordogne, capitale Périgeux, se déroulent les #JEP, Journées européennes du Patrimoine. Elles sont organisées sous l’égide du ministère de la Culture.
- Journée portes ouvertes de l’usine Polyrey, Site Polyrey, Baneuil
19 septembre 2026 à 09h00
Site Polyrey — Baneuil
- Conférences : Château de Fayolle et peintures murales de l’église de St-Méard-de-Dronne, Salle de fêtes de Tocane, Tocane-Saint-Apre
19 septembre 2026 à 09h00
Salle de fêtes de Tocane — Tocane-Saint-Apre
- Visite guidée de l’église Saint-Pierre-ès-Liens, Église Saint-Pierre-ès-Liens, Chantérac
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Pierre-ès-Liens — Chantérac
- Visite libre de l’église, Église Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-de-Côle
19 septembre 2026 à 09h00
Église Saint-Jean-Baptiste — Saint-Jean-de-Côle
- Visites du château et de ses collections d’objets des fonderies périgordines, Château de Barrière, Villamblard
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Barrière — Villamblard
- Visite libre de l’église du bourg, Place de l’église, La Chapelle-Gonaguet
19 septembre 2026 à 09h00
Place de l'église — La Chapelle-Gonaguet
- Visite guidée du château par les propriétaires : intérieurs ouverts après plus de 30 ans fermés au public !, Château de Fages, Saint-Cyprien
19 septembre 2026 à 09h00
Château de Fages — Saint-Cyprien
- Venez découvrir la Banque de France de Périgueux., Banque de France, Périgueux
19 septembre 2026 à 09h00
Banque de France — Périgueux
- Démonstration de cuisson de pain dans le four banal du XIVe siècle, Four banal, Urval
19 septembre 2026 à 09h00
Four banal — Urval
- Exposition | Il était une fois, un pont au Garrit – 160 ans d’histoire, Salle des fêtes, Saint-Cyprien
19 septembre 2026 à 09h00
Salle des fêtes — Saint-Cyprien
- Exposition de photos anciennes et CPA, Village de Saint-Geniès, Saint-Geniès
19 septembre 2026 à 09h00
Village de Saint-Geniès — Saint-Geniès
- Visite de la Chapelle du Cheylard, Chapelle du Cheylard, Saint-Geniès
19 septembre 2026 à 09h00
Chapelle du Cheylard — Saint-Geniès
- Visites guidées du moulin de la Veyssière & dégustations offertes, Moulin de la Veyssière, Neuvic
19 septembre 2026 à 09h30
Moulin de la Veyssière — Neuvic
- Visite guidée du moulin à vent de Citole, Moulin de Citole, Sadillac
19 septembre 2026 à 09h30
Moulin de Citole — Sadillac
- Portes ouvertes du tribunal de proximité de Sarlat, Tribunal de proximité, Sarlat-la-Canéda
19 septembre 2026 à 09h30
Tribunal de proximité — Sarlat-la-Canéda
- Visite libre de l’église et du calvaire de Nanthiat, Église de Nanthiat, Nanthiat
19 septembre 2026 à 09h30
Église de Nanthiat — Nanthiat
- Vivez les jardins d’Eyrignac… pieds nus !, Jardins du manoir d’Eyrignac, Salignac-Eyvigues
19 septembre 2026 à 09h30
Jardins du manoir d'Eyrignac — Salignac-Eyvigues
- Visite guidée : « Le château et son histoire », Château de Connezac, Connezac
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Connezac — Connezac
- Ouverture exceptionnelle du château de Montastruc, Château de Montastruc, Lamonzie-Montastruc
19 septembre 2026 à 09h30
Château de Montastruc — Lamonzie-Montastruc
- Visite commentée du tribunal judiciaire de Périgueux, Tribunal judicaire de Périgueux, Périgueux
19 septembre 2026 à 09h30
Tribunal judicaire de Périgueux — Périgueux
- Visite guidée de la Chartreuse de Monbrun, Château de Monbrun, Verdon
19 septembre 2026 à 10h00
Chartreuse de Monbrun — Verdon
- Exposition du Fonds Départemental d’art contemporain, Domaine départemental de Campagne, Campagne
19 septembre 2026 à 10h00
Domaine départemental de Campagne — Campagne
- Visite commentée : jardins et façades du château de Septfonts, Château de Septfonds, Trélissac
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Septfonds — Trélissac
- Visite du site ferroviaire de Niversac, Site ferroviaire de Niversac, Boulazac Isle Manoire
19 septembre 2026 à 10h00
Site ferroviaire de Niversac — Boulazac Isle Manoire
- Les monuments historiques de Périgueux dessinés par Guy Penaud, Fonds de Dotation Patrick de Brou de Laurière, Périgueux
19 septembre 2026 à 10h00
Fonds de Dotation Patrick de Brou de Laurière — Périgueux
- Exposition : la très curieuse histoire du trésor de l’abbé Glory, Médiathèque Gérard Fayolle, Le Bugue
19 septembre 2026 à 10h00
Médiathèque Gérard Fayolle — Le Bugue
- Visite guidée du Conservatoire diocésain d’art sacré, Conservatoire diocésain d’art sacré de Périgueux, Périgueux
19 septembre 2026 à 10h00
Conservatoire diocésain d'art sacré de Périgueux — Périgueux
- Visite guidée du château de Beauvais, Château de Beauvais, Lussas-et-Nontronneau
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Beauvais — Lussas-et-Nontronneau
- Visite libre : l’Ecomusée de la Truffe, Écomusée de la Truffe, Sorges et Ligueux en Périgord
19 septembre 2026 à 10h00
Écomusée de la Truffe — Sorges et Ligueux en Périgord
- Visite libre : déambulation au coeur des jardins de l’imaginaire., Les Jardins de l’Imaginaire, Terrasson-Lavilledieu
19 septembre 2026 à 10h00
Les Jardins de l’Imaginaire — Terrasson-Lavilledieu
- Visite guidée de l’atelier-musée des tisserands et de la charentaise, Château de Varaignes, Varaignes
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Varaignes — Varaignes
- Visite sur les toits de la cathédrale Saint-Front, Cathédrale Saint-Front, Périgueux
19 septembre 2026 à 10h00
Cathédrale Saint-Front — Périgueux
- Exposition de photos du « petit » patrimoine local, Château de Saussignac, Saussignac
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Saussignac — Saussignac
- Atelier de vannerie pour le jardin, Les jardins panoramiques de Limeuil, Limeuil
19 septembre 2026 à 10h00
Les jardins panoramiques de Limeuil — Limeuil
- Visite en autonomie des jardins, Les jardins panoramiques de Limeuil, Limeuil
19 septembre 2026 à 10h00
Les jardins panoramiques de Limeuil — Limeuil
- Visites de l’abbaye de Brantôme, Abbaye Saint-Pierre, Brantôme en Périgord
19 septembre 2026 à 10h00
Abbaye Saint-Pierre — Brantôme en Périgord
- Découvrez l’histoire d’une chapelle du XIème siècle et participez à un concert classique, Chapelle Saint-Mayme, Pomport
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Mayme — Pomport
- Visite de la bastide et exposition du comité archéologique, Bureau d’information touristique d’Eymet, Eymet
19 septembre 2026 à 10h00
Château d'Eymet — Eymet
- Visite commentée : la chapelle Saint-Remy, Chapelle Saint-Remy, Auriac-du-Périgord
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle Saint-Remy — Auriac-du-Périgord
- Visite guidée du tribunal judiciaire, Tribunal judiciaire de Bergerac, Bergerac
19 septembre 2026 à 10h00
Tribunal judiciaire de Bergerac — Bergerac
- Ne les oublions jamais : Carlux et la Grande Guerre, Château de Carlux, Carlux
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Carlux — Carlux
- Visite-découverte des archives municipales, Musée du tabac, Bergerac
19 septembre 2026 à 10h00
Musée du tabac — Bergerac
- Portes ouvertes & visite au château de Bouniagues, Château de Bouniagues, Bouniagues
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Bouniagues — Bouniagues
- Visite commentée de l’hôtel Laurière à Périgueux, Fonds de Dotation Patrick de Brou de Laurière, Périgueux
19 septembre 2026 à 10h00
Fonds de Dotation Patrick de Brou de Laurière — Périgueux
- Exposition temporaire « Hautefort 1968, le jour d’après « , Château de Hautefort, Hautefort
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Hautefort — Hautefort
- Visite de l’expérience Cyrano, Quai Cyrano, Bergerac
19 septembre 2026 à 10h00
Quai Cyrano — Bergerac
- Visite libre : à la découverte de l’église d’Urval datant du XXIe siècle, Église Notre-Dame-de-la-Nativité, Urval
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame-de-la-Nativité — Urval
- Visite commentée du site du château, Site de l’ancien château, La Force
19 septembre 2026 à 10h00
Site de l'ancien château — La Force
- Viste guidée de la forge royale de Forgeneuve, Forgeneuve, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
19 septembre 2026 à 10h00
Forgeneuve — Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
- Visite commentée : Biron, « un colosse aux pieds d’argile », Château de Biron, Biron
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Biron — Biron
- Visite d’un Temple Maçonnique, Loge Maçonnique, Carsac-Aillac
19 septembre 2026 à 10h00
Loge Maçonnique — Carsac-Aillac
- Visite autour des fac-similés : Lascaux II, Lascaux IV et l’Atelier des Fac-Similés du Périgord s’unissent pour les Journées européennes du patrimoine, Lascaux, Centre International de l’Art Pariétal, Montignac
19 septembre 2026 à 10h00
Lascaux, Centre International de l'Art Pariétal — Montignac
- Découvrez le bourg d’Auriac-du-Périgord et son église, Place de l’Église, Auriac-du-Périgord
19 septembre 2026 à 10h00
Place de l'Église — Auriac-du-Périgord
- Visite découverte du château de Pouthet, Château de Pouthet, Eymet
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Pouthet — Eymet
- Visites guidées de l’abbatiale de Saint-Amand-de-Coly et de ses combles !, Abbatiale de Saint-Amand-de-Coly, Coly-Saint-Amand
19 septembre 2026 à 10h00
Abbatiale de Saint-Amand-de-Coly — Coly-Saint-Amand
- Exposition photographique animalière, Château de Barrière, Villamblard
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Barrière — Villamblard
- Visite de l’hymne à la nature d’Henri Bernier, La grange du Queylou : l’hymne à la nature d’Henri Bernier, Les Eyzies
19 septembre 2026 à 10h00
La grange du Queylou : l'hymne à la nature d'Henri Bernier — Les Eyzies
- Portes ouvertes du tribunal judiciaire de Bergerac, Tribunal judiciaire de Bergerac, Bergerac
19 septembre 2026 à 10h00
Tribunal judiciaire de Bergerac — Bergerac
- À la découverte de la biodiversité des étangs de Valojoulx, Étangs de Valojoulx, Valojoulx
19 septembre 2026 à 10h00
Étangs de Valojoulx — Valojoulx
- Visite guidée du donjon du château de Nanthiat, Château de Nanthiat, Nanthiat
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Nanthiat — Nanthiat
- « Les Lèches d’antan », exposition de photos et cartes postales, Chapelle de Tresséroux, Les Lèches
19 septembre 2026 à 10h00
Chapelle de Tresséroux — Les Lèches
- Ré-imaginons le château de Belvès : bibliothèque intra muros !, Château de Belvès, Pays-de-Belvès
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Belvès — Pays-de-Belvès
- Visite commentée : « Regards sur la domus de Vésone », Vesunna, site-musée gallo-romain, Périgueux
19 septembre 2026 à 10h00
Vesunna, site-musée gallo-romain — Périgueux
- Visite guidée du château de Saint Maurice, Château de Saint-Maurice, Val de Louyre et Caudeau
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Saint-Maurice — Val de Louyre et Caudeau
- Ouverture du musée en visite libre, Musée Militaire du Périgord, Périgueux
19 septembre 2026 à 10h00
Musée Militaire du Périgord — Périgueux
- Exposition temporaire « Devoir de réserve », Château de Bourdeilles, Bourdeilles
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Bourdeilles — Bourdeilles
- Rencontres des métiers d’art du patrimoine, L’Odyssée, Périgueux
19 septembre 2026 à 10h00
L'Odyssée — Périgueux
- Visite libre de l’église Notre-Dame-et-Saint-Jean-Baptiste, Église Notre-Dame-et-Saint-Jean-Baptiste, Condat-sur-Vézère
19 septembre 2026 à 10h00
Église Notre-Dame-et-Saint-Jean-Baptiste — Condat-sur-Vézère
- Visite guidée de la Grotte de Rouffignac, Grotte de Rouffignac, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
19 septembre 2026 à 10h00
Grotte de Rouffignac — Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
- Visites guidées du château, Château de Barrière, Villamblard
19 septembre 2026 à 10h00
Château de Barrière — Villamblard
- Journée du matrimoine : animations autour des ouvrières du tabac, La Traverse, Bergerac
19 septembre 2026 à 10h00
La Traverse — Bergerac
- Visite guidée de la bastide, Bureau d’information touristique d’Eymet, Eymet
19 septembre 2026 à 10h30
Bureau d'information touristique d'Eymet — Eymet
- Visite commentée : 900 ans d’histoire en Périgord pourpre, Château de Gageac, Gageac-et-Rouillac
19 septembre 2026 à 10h30
Château de Gageac — Gageac-et-Rouillac
- Visite commentée de l’église Sainte-Marie de Chignac, Église Notre-Dame de l’Assomption, Boulazac Isle Manoire
19 septembre 2026 à 10h30
Église Notre-Dame de l'Assomption — Boulazac Isle Manoire
- Visite commentée du moulin à sang, Ancien moulin à sang, Marsac-sur-l’Isle
19 septembre 2026 à 10h30
Ancien moulin à sang — Marsac-sur-l'Isle
- Visite libre au musée numérique de la Micro-folie de Neuvic, Centre multimédia – Micro-Folie Neuvic, Neuvic
19 septembre 2026 à 10h30
Centre multimédia - Micro-Folie Neuvic — Neuvic
- Visite commentée des extérieurs du château, de l’escalier du XVIIᵉ siècle et du grand salon., Château de la Marthonie, Saint-Jean-de-Côle
19 septembre 2026 à 10h30
Château de la Marthonie — Saint-Jean-de-Côle
- Visite commentée du château de La Faye, Château de la Faye, Auriac-du-Périgord
19 septembre 2026 à 10h30
Château de la Faye — Auriac-du-Périgord
- Démonstration de tir au trébuchet, Château de Castelnaud, Castelnaud-la-Chapelle
19 septembre 2026 à 10h45
Château de Castelnaud — Castelnaud-la-Chapelle
- [Visite commentée] Parc du Thot : préhistoire & patrimoine vivant, Parc du Thot, Thonac
19 septembre 2026 à 10h45
Parc du Thot — Thonac
- Venez découvrir le château de Molières, Château fort de Molières, Molières
19 septembre 2026 à 11h00
Château fort de Molières — Molières
- Visite guidée au musée du Chocolat, Musée du chocolat Bovetti, Terrasson-Lavilledieu
19 septembre 2026 à 11h00
Musée du chocolat Bovetti — Terrasson-Lavilledieu
- Visite guidée du château d’Aucors : découvrez les secrets d’une maison millénaire !, Château d’Aucors, Mareuil en Périgord
19 septembre 2026 à 11h00
Château d'Aucors — Mareuil en Périgord
- Visite guidée de Laugerie Basse, Abri de la Laugerie-Basse, Les Eyzies
19 septembre 2026 à 11h00
Abri de la Laugerie-Basse — Les Eyzies
- Atelier : manuscrits et incunables, Médiathèque Pierre Fanlac, Périgueux
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque Pierre Fanlac — Périgueux
- Visite : découvrir l’art du manuscrit médiéval, Médiathèque Pierre Fanlac, Périgueux
19 septembre 2026 à 11h00
Médiathèque Pierre Fanlac — Périgueux
- Visite guidée au cloître de Cadouin, Cloître de Cadouin, Le Buisson-de-Cadouin
19 septembre 2026 à 11h00
Cloître de Cadouin — Le Buisson-de-Cadouin
- Visite guidée : « À l’assaut du château ! », Château de Castelnaud, Castelnaud-la-Chapelle
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Castelnaud — Castelnaud-la-Chapelle
- Visite commentée du site ferroviaire de Niversac, Site ferroviaire de Niversac, Boulazac Isle Manoire
19 septembre 2026 à 11h00
Site ferroviaire de Niversac — Boulazac Isle Manoire
- Ré-imaginons le château de Belvès ! Visites guidées, Château de Belvès, Pays-de-Belvès
19 septembre 2026 à 11h00
Château de Belvès — Pays-de-Belvès
- Visite commentée : la très curieuse histoire du trésor de l’abbé Glory, Grotte de Bara-Bahau, Le Bugue
19 septembre 2026 à 11h00
Grotte de Bara-Bahau — Le Bugue
- Visite commentée des extérieurs du prieuré, Le Prieuré, Saint-Jean-de-Côle
19 septembre 2026 à 11h15
Le Prieuré — Saint-Jean-de-Côle
- Visite guidée du bourg de Coulaures, Chapelle Notre-Dame, Coulaures
19 septembre 2026 à 11h30
Chapelle Notre-Dame — Coulaures
- Présentation La Maison du Bayle / Le Porche, La Maison du Bayle (Le Porche), Molières
19 septembre 2026 à 11h30
La Maison du Bayle (Le Porche) — Molières
- La symphonie du MAAP : restitution du projet « C’est mon patrimoine » sur la musique, MAAP, Périgueux
19 septembre 2026 à 13h00
MAAP — Périgueux
- Visite libre du moulin du Pont Lasveyras, Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras, Payzac
19 septembre 2026 à 13h30
Moulin de la Résistance du Pont Lasveyras — Payzac
- Visite commentée : ouverture exceptionnelle du château de Marqueyssac, Château de Marqueyssac, Saint-Pantaly-d’Ans
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Marqueyssac — Saint-Pantaly-d'Ans
- Visite commentée : Sem à la Médiathèque Pierre Fanlac, Médiathèque Pierre Fanlac, Périgueux
19 septembre 2026 à 14h00
Médiathèque Pierre Fanlac — Périgueux
- Visites guidées des peintures murales de l’église de Saint-Méard-de-Drône, Eglise de Saint-Méard de Drône, Saint-Méard-de-Drône
19 septembre 2026 à 14h00
Eglise de Saint-Méard de Drône — Saint-Méard-de-Drône
- Visite commentée de la Préfecture, Préfecture de la Dordogne, Périgueux
19 septembre 2026 à 14h00
Préfecture de la Dordogne — Périgueux
- Visite guidée du moulin à papier, Moulin de la Rouzique, Couze-et-Saint-Front
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin de la Rouzique — Couze-et-Saint-Front
- Visite commentée des expositions « Emma Reyes » et « Trésors retrouvés », MAAP, Périgueux
19 septembre 2026 à 14h00
MAAP — Périgueux
- Visite guidée de l’atelier : musée des tisserands et de la Charentaise, Château de Varaignes, Varaignes
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Varaignes — Varaignes
- Visites guidées du château de Fayolle, Château de Fayolle, Tocane-Saint-Apre
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Fayolle — Tocane-Saint-Apre
- Visite historique commentée de la grange dîmière et exposition photos, Grange dîmière de Lanquais, Lanquais
19 septembre 2026 à 14h00
Grange dîmière de Lanquais — Lanquais
- Les archives de la Dordogne vous ouvrent leurs portes, Archives départementales de la Dordogne, Périgueux
19 septembre 2026 à 14h00
Archives départementales de la Dordogne — Périgueux
- Visites guidées des peintures murales de l’église de Saint-Méard-de-Dronne, Église Saint-Méard, Saint-Méard-de-Gurçon
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Méard — Saint-Méard-de-Gurçon
- Visite libre de l’église Saint-Félicien, Église Saint-Félicien, Issigeac
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Félicien — Issigeac
- Démonstration d’escrime artistique avec l’Âme des Armes et son maître d’armes Mickael Dassas, Château de Bourdeilles, Bourdeilles
19 septembre 2026 à 14h00
Château de Bourdeilles — Bourdeilles
- Visite libre de Gorodka, Gorodka, Sarlat-la-Canéda
19 septembre 2026 à 14h00
Gorodka — Sarlat-la-Canéda
- Exposition l’Art et la Machine, Filature de Laine de Belvès, Monplaisant
19 septembre 2026 à 14h00
Filature de Laine de Belvès — Monplaisant
- Visite guidée du château des Bories, Château des Bories à Antonne, Antonne-et-Trigonant
19 septembre 2026 à 14h00
Château des Bories à Antonne — Antonne-et-Trigonant
- Visite commentée de l’ancienne Poterie Périgordine – Exposition exceptionnelle de la sculpture « Le Prisonnier » de Jean Varoqueaux, Atelier Varoqueaux, Lembras
19 septembre 2026 à 14h00
Atelier Varoqueaux — Lembras
- Exposition : art et littérature au jardin, Le jardin littéraire de sculptures, Bassillac et Auberoche
19 septembre 2026 à 14h00
Le jardin littéraire de sculptures — Bassillac et Auberoche
- Visite commentée: à la découverte du retable de la Visitation, Église de Beleymas, Beleymas
19 septembre 2026 à 14h00
Église de Beleymas — Beleymas
- Exposition photographique « Le moulin à travers le temps », Moulin de la Rouzique, Couze-et-Saint-Front
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin de la Rouzique — Couze-et-Saint-Front
- Atelier cyanotype, Moulin de la Rouzique, Couze-et-Saint-Front
19 septembre 2026 à 14h00
Moulin de la Rouzique — Couze-et-Saint-Front
- Visité guidée du château de Bellegarde, Chateau de Bellegarde, Lamonzie-Montastruc
19 septembre 2026 à 14h00
Chateau de Bellegarde — Lamonzie-Montastruc
- Escape game au tribunal, Tribunal judiciaire de Bergerac, Bergerac
19 septembre 2026 à 14h00
Tribunal judiciaire de Bergerac — Bergerac
- Visite guidée de l’église Saint-Martin, édifice du XIe siècle, et découverte de son retable baroque du XVIIe siècle., Église Saint-Martin, Coulaures
19 septembre 2026 à 14h00
Église Saint-Martin — Coulaures
- Visite de la Filature de Laine, Filature de Laine de Belvès, Monplaisant
19 septembre 2026 à 14h00
Filature de Laine de Belvès — Monplaisant
- Visite d’un château du XIIIe siècle, Chateau de Saint-Geniès, Saint-Geniès
19 septembre 2026 à 14h30
Chateau de Saint-Geniès — Saint-Geniès
- Visite découverte de la cité médiévale, Office de tourisme Portes Sud Périgord – Bureau d’information touristique d’Issigeac, Issigeac
19 septembre 2026 à 14h30
Office de tourisme Portes Sud Périgord - Bureau d'information touristique d'Issigeac — Issigeac
- Quand la mode s’invite au château !, Château de la Hierce, Brantôme en Périgord
19 septembre 2026 à 14h30
Château de la Hierce — Brantôme en Périgord
- Visite du Château de Saint-Geniès, Chateau de Saint-Geniès, Saint-Geniès
19 septembre 2026 à 14h30
Chateau de Saint-Geniès — Saint-Geniès
- Votre musée s’ouvre à vous !, Musée Léonie-Gardeau, Villefranche-de-Lonchat
19 septembre 2026 à 14h30
Musée Léonie-Gardeau — Villefranche-de-Lonchat
- Visite clownesque : l’histoire sérieusement déjantée !, Office de tourisme Périgord-Limousin, Thiviers
19 septembre 2026 à 15h00
Office de tourisme Périgord-Limousin — Thiviers
- La bastide et ses secrets, Musée Léonie-Gardeau, Villefranche-de-Lonchat
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Léonie-Gardeau — Villefranche-de-Lonchat
- Visite guidée de Bergerac, Quai Cyrano, Bergerac
19 septembre 2026 à 15h00
Quai Cyrano — Bergerac
- Conférence « Souffle coupé, souffle recomposé : quand l’art et le tabac se répondent », Pôle patrimonial et culturel Dordonha, Bergerac
19 septembre 2026 à 15h00
Pôle patrimonial et culturel Dordonha — Bergerac
- Visite commentée du Moulin de Salles, Moulin de Salles, Tocane-Saint-Apre
19 septembre 2026 à 15h00
Moulin de Salles — Tocane-Saint-Apre
- Visite guidée du musée Napoléon, Musée Napoléon, Val de Louyre et Caudeau
19 septembre 2026 à 15h00
Musée Napoléon — Val de Louyre et Caudeau
- Visite guidée de Monpazier et de la Tour Notre-Dame, Office de tourisme – Bastides Dordogne-Périgord, Monpazier
19 septembre 2026 à 15h00
Office de tourisme - Bastides Dordogne-Périgord — Monpazier
- Visite guidée du château de la Guionie, Château de la Guionie, Lempzours
19 septembre 2026 à 15h00
Château de la Guionie — Lempzours
- [Conférence] Le Carlux du siècle dernier : mémoire et souvenir, Château de Carlux, Carlux
19 septembre 2026 à 15h00
Château de Carlux — Carlux
- Visite guidée découverte de l’exposition « Un mirage nommé Ibiza », Centre d’art de la photographie – Espace Romain-Rolland, Bergerac
19 septembre 2026 à 15h00
Centre d'art de la photographie - Espace Romain-Rolland — Bergerac
- Visite guidée : « Les trésors du musée de la Guerre au Moyen Âge », Château de Castelnaud, Castelnaud-la-Chapelle
19 septembre 2026 à 15h30
Château de Castelnaud — Castelnaud-la-Chapelle
- Atelier en continu autour de l’oeuvre d’Emma Reyes, MAAP, Périgueux
19 septembre 2026 à 15h30
MAAP — Périgueux
- Visite guidée : histoire et patrimoine templier, Église Templière de Temple-Laguyon, Temple-Laguyon
19 septembre 2026 à 16h00
Église Templière de Temple-Laguyon — Temple-Laguyon
- Visite guidée du château de Peyraux, Château de Peyraux, Saint-Lazare
19 septembre 2026 à 16h00
Château de Peyraux — Saint-Lazare
- Conférence : « Castillon, 17 juillet 1453 », par Julien Adam, Château de Castelnaud, Castelnaud-la-Chapelle
19 septembre 2026 à 17h00
Château de Castelnaud — Castelnaud-la-Chapelle
- Conférence : la très curieuse histoire du trésor de l’abbé Glory, Médiathèque Gérard Fayolle, Le Bugue
19 septembre 2026 à 17h00
Médiathèque Gérard Fayolle — Le Bugue
- Visite guidée du château de Lacypierre et apéritif gourmand, Château de Lacypierre, Saint-Crépin-et-Carlucet
19 septembre 2026 à 17h00
Château de Lacypierre — Saint-Crépin-et-Carlucet
- Concert en duo de Mathilde, mezzo-soprano, et de Bruno Rossignol, piano, autour du récital occitan Mélodies occitanes., Musée André Voulgre, Mussidan
19 septembre 2026 à 17h00
Musée André Voulgre — Mussidan
- Visite guidée et commentée : la cité de Clairvivre, Cité de Clairvivre, Salagnac
19 septembre 2026 à 17h00
Cité de Clairvivre — Salagnac
- Visite théâtralisée de Chancelade, Ancienne abbaye de Chancelade, Chancelade
19 septembre 2026 à 17h00
Ancienne abbaye de Chancelade — Chancelade
- Micro-Conf’ & Rencontre | Ponts d’ici et d’ailleurs : regards croisés entre peintres et photographe, Salle des fêtes, Saint-Cyprien
19 septembre 2026 à 17h30
Salle des fêtes — Saint-Cyprien
- Concert pour chœur, pianiste et récitante, Eglise abbatiale Notre-Dame de la Nativité, Le Buisson-de-Cadouin
19 septembre 2026 à 17h30
Eglise abbatiale Notre-Dame de la Nativité — Le Buisson-de-Cadouin
- Visite à la lampe tempête, Grotte du Grand Roc, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
19 septembre 2026 à 18h00
Grotte du Grand Roc — Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
- « De bon matin » : conférence chantée autour de la musique traditionnelle du Périgord par la compagnie « Au pas de Boeuf », Pôle patrimonial et culturel Dordonha, Bergerac
19 septembre 2026 à 18h00
Pôle patrimonial et culturel Dordonha — Bergerac
- La Tour des Dames à Sainte-Alvère : un regard sur 5 siècles d’histoire, Halle aux Truffes de Sainte-Alvère, Val de Louyre et Caudeau
19 septembre 2026 à 18h00
Halle aux Truffes de Sainte-Alvère — Val de Louyre et Caudeau
- Banquet festif pour les 80 ans de l’appellation Pécharmant, Ancien Séminaire ou Petite Mission, Bergerac
19 septembre 2026 à 19h00
Ancien Séminaire ou Petite Mission — Bergerac
- Une soirée nocturne pas comme les autres., Église Saint-Barthélémy, La Cassagne
19 septembre 2026 à 19h30
Église Saint-Barthélémy — La Cassagne
- Soirée contes à l’ancienne animée par Daniel Chavaroche, Grange dîmière de Lanquais, Lanquais
19 septembre 2026 à 20h00
Grange dîmière de Lanquais — Lanquais
- Visite théâtralisée, Château de Bourdeilles, Bourdeilles
19 septembre 2026 à 20h00
Château de Bourdeilles — Bourdeilles
- Visite nocturne à la bougie, Cloître de Cadouin, Le Buisson-de-Cadouin
19 septembre 2026 à 21h00
Cloître de Cadouin — Le Buisson-de-Cadouin
- Ré-imaginons le château de Belvès ! Visites guidées, Château de Belvès, Pays-de-Belvès
20 septembre 2026 à 09h00
Château de Belvès — Pays-de-Belvès
- Visite guidée d’une grotte préhistorique ornée du Paléolithique, Grotte de Font-de-Gaume, Les Eyzies
20 septembre 2026 à 09h30
Grotte de Font-de-Gaume — Les Eyzies
- Atelier et démonstrations de savoir-faire anciens avec IDC Pro, Pôle patrimonial et culturel Dordonha, Bergerac
20 septembre 2026 à 10h00
Pôle patrimonial et culturel Dordonha — Bergerac
- Circuit : rallye des Fontaines, Commune de Coux et Bigaroque Mouzens, Coux et Bigaroque-Mouzens
20 septembre 2026 à 10h00
Commune de Coux et Bigaroque Mouzens — Coux et Bigaroque-Mouzens
- Démonstration sur la fabrication de papier, Moulin de la Rouzique, Couze-et-Saint-Front
20 septembre 2026 à 10h00
Moulin de la Rouzique — Couze-et-Saint-Front
- Initiations aux jeux de société, aux wargames et à la peinture de figurines, Château de Bourdeilles, Bourdeilles
20 septembre 2026 à 10h00
Château de Bourdeilles — Bourdeilles
- Visite commentée du clocher donjon avec panorama à 360° sur Saint-Cyprien, Église abbatiale, Saint-Cyprien
20 septembre 2026 à 10h00
Église abbatiale — Saint-Cyprien
- Visite commentée : découverte d’une grange ovalaire, Grange dite « ovalaire », Payzac
20 septembre 2026 à 10h00
Grange dite « ovalaire » — Payzac
- Découverte du petit patrimoine, Le Moulin d’Eymet, Eymet
20 septembre 2026 à 10h00
Le Moulin d'Eymet — Eymet
- Conférence « De Mademoiselle Desha à Madame Desha par Nicolas Demaison », Pôle patrimonial et culturel Dordonha, Bergerac
20 septembre 2026 à 11h00
Pôle patrimonial et culturel Dordonha — Bergerac
- Visite clownesque : l’Histoire sérieusement déjantée !, Village de Saint-Jean-de-Côle, Saint-Jean-de-Côle
20 septembre 2026 à 11h00
Village de Saint-Jean-de-Côle — Saint-Jean-de-Côle
- Visite guidée du château Cramirat, ancien château Templier, Château de Cramirat, Sergeac
20 septembre 2026 à 13h00
Château de Cramirat — Sergeac
- Visites libres et guidées, Musée André Voulgre, Mussidan
20 septembre 2026 à 14h00
Musée André Voulgre — Mussidan
- Visites-conférences : le jardin du château de Losse à la Renaissance. Les espaces d’agrément de Jean de Losse, capitaine des gardes du roi au Louvre, Château et jardins de Losse, Thonac
20 septembre 2026 à 14h00
Château et jardins de Losse — Thonac
- Visite guidée du moulin, Moulin de Duellas, Saint-Martial-d’Artenset
20 septembre 2026 à 14h00
Moulin de Duellas — Saint-Martial-d'Artenset
- Démonstrations de savoir-faire, Musée André Voulgre, Mussidan
20 septembre 2026 à 14h00
Musée André Voulgre — Mussidan
- Sauvées par un jardin ! Les Arènes de Périgueux du Ier siècle à nos jours, Square des Arènes, Périgueux
20 septembre 2026 à 14h30
Square des Arènes — Périgueux
- Balade historique autour du village de Lanquais, Grange dîmière de Lanquais, Lanquais
20 septembre 2026 à 14h30
Grange dîmière de Lanquais — Lanquais
- À l’assaut du donjon !, Château d’Eymet, Eymet
20 septembre 2026 à 14h30
Château d'Eymet — Eymet
- Visite guidée du musée de l’industrie, Musée de l’industrie, Saint-Lazare
20 septembre 2026 à 14h30
Musée de l'industrie — Saint-Lazare
- Célèbres ou obscurs, venez découvrir des personnalités historiques de la commune, Salle des fêtes, Faux-en-Périgord
20 septembre 2026 à 15h00
Salle des fêtes — Faux-en-Périgord
- Conférence : les femmes de la Première guerre mondiale, Château de Carlux, Carlux
20 septembre 2026 à 15h00
Château de Carlux — Carlux
- Concert de la chorale de Sainte Foy des Vignes, Église Sainte-Anne, Sadillac
20 septembre 2026 à 15h00
Église Sainte-Anne — Sadillac
- Théâtre « once upon a time in Bergerac », Place de la Mirpe, Bergerac
20 septembre 2026 à 15h00
Place de la Mirpe — Bergerac
- Atelier d’écriture, Moulin de Duellas, Saint-Martial-d’Artenset
20 septembre 2026 à 16h00
Moulin de Duellas — Saint-Martial-d'Artenset
- Les 80 ans de l’appellation Pécharmant : rencontre avec une vigneronne, Domaine de Toutifaut, Creysse
20 septembre 2026 à 17h00
Domaine de Toutifaut — Creysse
« Considérant que les monuments historiques dont l’État assure la conservation doivent comprendre non seulement les édifices précieux sous le rapport de leur exécution ou de l’histoire de l’art, mais aussi ceux qu’un souvenir glorieux recommande au respect du peuple ; considérant que la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est le lieu où, pour la première fois, s’est produite avec éclat et solennité la volonté nationale ; sur le rapport du directeur des beaux-arts ; arrêtons : la salle du Jeu de Paume, à Versailles, est classée parmi les monuments historiques ». (Arrêté du 22 mars 1848, Alexandre Ledru-Rollin)